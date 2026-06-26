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Казахстан намали добива на газ от находището „Карачаганак“ след украинска атака с дронове
  Тема: Украйна

Казахстан намали добива на газ от находището „Карачаганак“ след украинска атака с дронове

26 Юни, 2026 10:18 1 063 11

  • украйна-
  • карачаганак-
  • русия-
  • газ-
  • природен газ-
  • дронове-
  • ерлан акенженов

Добивът на петрол и газов кондензат от находището е намалял с около една четвърт - до 25 000 тона дневно

Казахстан намали добива на газ от находището „Карачаганак“ след украинска атака с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Казахстан намали добива на природен газ от находището „Карачаганак“, след като тази седмица украинска атака с дронове беше насочена срещу Оренбургския газопреработвателен завод в Русия, съобщи днес министърът на енергетиката на страната Ерлан Акенженов, предаде БТА.

Той уточни, че намаляването на добива е пряко свързано с последиците от атаката срещу руския газопреработвателен обект.

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Суровият природен газ, (природен газ, който се извлича директно от находището и все още не е преработен - бел. ред.), добиван от проекта „Карачаганак“, в който акционери са американската „Шеврон“ (Chevron) и британско-нидерландската „Шел“ (Shell), обичайно се транспортира за преработка в завода в Оренбург.

Украйна съобщи в сряда, че е поразила предприятието, разположено на около 1700 километра източно от украинската граница.

Тъй като добивите на петрол и природен газ от находището „Карачаганак“ са тясно свързани, ограничаването на газовото производство води и до спад в добива на петрол. Газопреработвателният завод в Оренбург беше атакуван и през октомври миналата година, припомня Ройтерс.

„Естествено, намалихме количеството подаван газ. Доставките на природен газ за потребителите в Казахстан обаче не са прекъснати“, уточни Акенженов.

По думите му добивът на петрол и газов кондензат от находището е намалял с около една четвърт - до 25 000 тона дневно (около 196 500 барела) спрямо предишните 34 000 тона дневно.

През 2024 г. находището е добивало средно около 263 000 барела петрол дневно, които са се изнасяли чрез тръбопроводната система на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) до руски терминал на Черно море, както и по петролопровода „Дружба“ през Русия към Германия.

„Карачаганак“ доставя природен газ за Оренбург по дългосрочно споразумение между оператора на находището (Karachaganak Petroleum Operating - KPO) и съвместното дружество „КазРосГаз“ (KazRosGas), което е в сила до 2038 година.

Освен „Шеврон“ и „Шел“, находището се управлява от консорциум, който включва още и италианската „Ени“ (Eni), руската „Лукойл“, както и казахстанската държавна компания „КазМунайГаз“ (KazMunayGas).

Киев обяви, че въздушните ѝ удари с дронове с голям обсег срещу руска енергийна инфраструктура имат за цел да отслабят ключов източник на финансиране за руските военни действия.

Руският президент Владимир Путин от своя страна твърди, че „подобни атаки срещу гражданска инфраструктура целят да всяват раздор сред населението“.

Акенженов съобщи още, че Москва официално не е отправяла искане към Казахстан за доставки на горива.

Москва води преговори с Астана за внос на около 50 000 тона бензин АИ-92 с цел да бъдат компенсиран временния недостиг на вътрешния пазар, причинен от прекъсване на дейността на рафинерии и непланирани ремонтни дейности, съобщи Ройтерс в сряда, позовавайки се на четирима свои информирани източника.


Казахстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 миче мари

    15 4 Отговор
    що не цъкаш пък за загубите на урк

    големи русофоби сте
    кой ли ви плаща за пълнежите и как се издържа сайта

    Коментиран от #3

    10:21 26.06.2026

  • 2 Володимир Зеленски, президент

    5 10 Отговор
    Колим и бесим навсякъде !!!
    Украйна е N1 ☝️😎

    10:24 26.06.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "миче мари":

    "...кой ли ви плаща ..."

    Аз плащам, но напоследък ни деньги, ни рубли, ни казачок 😄

    10:26 26.06.2026

  • 4 Пич

    12 4 Отговор
    Реалностите!!!
    Русия газ си има!!!
    Европа - газ няма !!!
    Значи, Украйна, в сговор с Англия, уврежда европейските интереси !!!
    А тъпите Урсулианци не понимаят, не понимаят, защото Русия им била враг!!!

    Коментиран от #5

    10:30 26.06.2026

  • 5 Ол1гофрен,

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Пак ли ще измръзне Европа?

    10:40 26.06.2026

  • 6 Удри Зельо!

    3 4 Отговор
    Колкото повече ги удряш толкова повече се кефят.

    10:42 26.06.2026

  • 7 УРСУЛА ЗДРАВО ЩЕ ДУХА ПЕРКИТЕ ТАЗИ ЗИМА

    2 1 Отговор
    За да стопли Европа като няма газ.

    10:54 26.06.2026

  • 8 Петров

    1 3 Отговор
    Благородните украински бойци трябва да сринат икономиката на руснаците с много дронове, а може би и с атомно оружие.

    Коментиран от #10

    10:56 26.06.2026

  • 9 Зеленски 🇺🇦 - Началник хунта

    4 0 Отговор
    Да извиняват англо-американските господари за ударите по рафинерията им . Ама още като почнах да стрелям с ракети по полски трактористи , трябваше да се досетят колко съм дрогиран .

    10:56 26.06.2026

  • 10 Павлов

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Петров":

    Пиян ли си ? Или се правиш на шашав ?.

    10:58 26.06.2026

  • 11 Някой

    0 0 Отговор
    Вчера един руски анализатор, каза че не може да се правят прогнози за руската икономика, защото събитията се определят от Вашингтон и Киев. Всичко зависи от нефтгазовите приходи и цените на транспортните горива. Русия е голяма страна, и транспортът на товари на дълги разстояния е от огромно значение. Цените на бензин 95, в Якутия, например вече са близки до тези в България

    11:04 26.06.2026