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Турция получи разрешение от правителството на Радев да търси газ в български води

Турция получи разрешение от правителството на Радев да търси газ в български води

5 Август, 2026 15:07 3 463 166

  • природен газ-
  • турция-
  • българия-
  • газ-
  • черно море-
  • хан тервел-
  • търкиш петролиум-
  • шел

Първият етап на проекта ще включва сеизмични проучвания, след което ще започне сондиране в рамките на петгодишния лиценз за проучване

Турция получи разрешение от правителството на Радев да търси газ в български води - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавната Турска петролна корпорация („Търкиш петролиум“, TPAO) разширява международното си присъствие – от добива на сушата до проучванията в морето, след като се включи в мащабен петролен проект в иракския регион Киркук и придоби нов дял в офшорен блок в българската акватория на Черно море, пише в обширен материал, публикуван в турското англоезично издание „Дейли сабах“, изготвен в сътрудничество с Анадолската агенция, предаде БТА.

В публикацията тези действия се определят като част от стратегията на Анкара за разширяване на задграничната дейност на Турската петролна корпорация (TPAO) чрез партньорства с международни енергийни компании на фона на стремежите на Турция да засили енергийната си сигурност и да изгради по-голямо глобално портфолио за добив.

Министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар многократно заяви през тази година, че Турция има за цел да превърне „Търкиш петролиум“ в по-значим производител на енергия, пише изданието.

Съгласно тази стратегия компанията си поставя за цел до 2028 г. да достигне добив от около 500 000 барела петролен еквивалент дневно, а в по-дългосрочен план – да увеличи производството до 1 милион барела дневно, се посочва още в публикацията.

Конкретно за проекта в България се отбелязва, че навлизането на „Търкиш петролиум“ в България става официално след решението на българския Министерски съвет да одобри миналата седмица споразумението за партньорство, подписано на 18 февруари.

Одобрението дава на „Търкиш петролиум“ 33-процентен дял в лиценза за проучване на блок „Хан Тервел“ 1-26, разположен в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Съгласно споразумението „Шел“ ще бъде оператор на проекта с дял от 42 процента, а OMV притежава останалите 25 процента.

"С площ от приблизително 3800 квадратни километра блокът се намира в близост до турското газово находище „Сакария“, където беше направено най-голямото откритие на природен газ в историята на Турция", отбелязва „Дейли сабах“.

Изданието цитира турския енергиен министър, който е уточнил, че първият етап на проекта ще включва сеизмични проучвания, извършвани съвместно с „Шел“, след което ще започне сондиране в рамките на петгодишния лиценз за проучване.

„Очаква се проектът да позволи на „Търкиш петролиум“ да използва натрупания опит в дълбоководните проучвания и добива от находището „Сакария“, като същевременно разшири офшорната си дейност и засили техническото сътрудничество с международни енергийни компании“, пише в материала.

В публикацията се споменава и партньорството на петролната корпорация в иракския град Киркук, където „Търкиш петролиум“ придоби 15-процентен дял заедно с BP и ConocoPhillips в консорциума, който разработва местни находища. „Дейли сабах“ допълва, че наред с проектите в България и Ирак Турската петролна корпорация е разширила сътрудничеството си с няколко от най-големите енергийни компании в света през тази година, като ExxonMobil, Chevron и TotalEnergies.

Англоезичният сайт цитира мненията на експерти, които коментират разширяването на международното присъствие на Турската петролна корпорация.

Осама Ризви, анализатор по енергетика и икономика в базираната в САЩ Праймъри вижън нетуърк (Primary Vision Network), заяви, че разширяването на дейността на „Търкиш петролиум“ в България след инвестицията в Киркук засилва ролята на Турция отвъд тази на традиционна транзитна държава за енергийни ресурси.

„Това извежда Турция отвъд ролята ѝ единствено на транзитен маршрут. Като придобива дялове в добивни проекти, Турция печели приходи, възможности за доставки и влияние в областта на проучванията, добива, тръбопроводите, търговията и преработката. Това създава влияние, основано на активи, а не само на географското ѝ положение“, заяви Ризви пред Анадолската агенция.

Франческо Саси, постдокторант в Университета в Осло, казва, че през последните години Турската петролна корпорация значително е разширила международната си дейност и се е превърнала във все по-важен инструмент на турската енергийна дипломация.

„TPAO се превърна в значим участник в енергийната дипломация на Турция – важен аспект от все по-амбициозната външна политика на Анкара“, смята Саси.

„Много от тези развития подсказват, че морските амбиции на Анкара – концепцията за „Синята родина“ („Mavi Vatan“) – действително са свързани с енергийните интереси и потребности, наред със стремежа Турция да разширява влиянието си в по-широкия регион“, добави той.

Според Саси бъдещите проекти за проучване и разработване в Черно море, особено тези с участието на европейски енергийни компании, могат допълнително да повишат международния профил на Турската петролна корпорация, като същевременно подкрепят дългосрочните енергийни цели на Турция.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПАЦУАНЕ ПРА СИСИ оиде у рекята

    44 37 Отговор
    1 ва стъпка към поробването то не 4е се емахало де... СЛАВА УКРАИНЕ

    Коментиран от #50, #103

    15:08 05.08.2026

  • 2 ФАКТ

    21 15 Отговор
    РАДО да си ПИЕЕ газ4ицата КАТО уИЛовцитетет НИКОи не ви мще ГАЗЗТА а рУШКитре тРолОФЕЕ ГАЗ З ЗпиКАААТ

    15:09 05.08.2026

  • 3 Дервишоглу

    38 29 Отговор
    Добре се е ориентирал Радев или Хакан Фидан като идва му е шушнал нещо. То и без това скоро всичко ще е за Турция.

    15:10 05.08.2026

  • 4 Войникът

    97 17 Отговор
    пусна Турция в Българското Черноморие ! "Бизнесмен" другаря бил , бе ?!

    15:10 05.08.2026

  • 5 мдаа

    114 16 Отговор
    Е, разбра се какво е харизал рундьо за да "замрази" плащанията към Боташ.

    Коментиран от #74, #100

    15:12 05.08.2026

  • 6 Боруна Лом

    111 18 Отговор
    РАДЕВ, РАДЕЕЕЕЕВ ПОДЛОГО

    Коментиран от #14, #160

    15:13 05.08.2026

  • 7 Румен феса

    127 9 Отговор
    Добре че е турската преса, за да научим зеленият чорап какви ги върши.

    Коментиран от #116, #118

    15:14 05.08.2026

  • 8 Валерко

    114 11 Отговор
    33% Турция + 42% Шел + 25% OMV = 100% ?!? За България остава 0%!? Какво трябва да значи това?

    Коментиран от #28, #30, #130

    15:14 05.08.2026

  • 9 1488

    76 13 Отговор
    чорап и тиква едно и също
    🧦 = 🎃

    15:14 05.08.2026

  • 10 Калмук

    85 11 Отговор
    Радев си постила килимчето към падишаха ... Той така го разбира "националния интерес" - да разпродава ресурсите за да пълни бюджета, щото така е най-лесно . А па вие чакайте реформи и борене на олигархията. Честито на гласувалите за "патриота" Радев !

    15:15 05.08.2026

  • 11 дядото

    54 9 Отговор
    за турция-33,за шел- 45,зе омв- 25 %,така както е било и преди- без проценти за българия

    15:15 05.08.2026

  • 12 Най-после добра новина

    17 38 Отговор
    Дано намерят.

    Коментиран от #104, #143

    15:15 05.08.2026

  • 13 Борисов подаряваше на чфути

    57 13 Отговор
    Радев сега на турци..... и въобще аман от предатели

    Коментиран от #17

    15:15 05.08.2026

  • 14 Борунеее,

    37 11 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    руска подлогооо!

    15:16 05.08.2026

  • 15 ЯНАКИ

    72 11 Отговор
    Поредния национален предател! Радев, защо погазваш клетвата която даде в армията!

    Коментиран от #34

    15:16 05.08.2026

  • 16 име

    32 15 Отговор
    В турската акватория има газ, в румънската има газ. Обаче според две проучвания, едното на ЩЕЛ, другото на ОМВ, у нашата нямало. На фона на тези абсурдни "проучвания", евроатлантиците пискат,че руснаци им сложили енергийна примка. Все едно Газпром ги е правил и казал че няма газ.

    15:16 05.08.2026

  • 17 Свърши се руското господство,след което

    14 11 Отговор

    До коментар #13 от "Борисов подаряваше на чфути":

    все бяхме на минус.
    Ревете да ревем!

    15:17 05.08.2026

  • 18 Пламен

    51 8 Отговор
    Радев е човекът на Турция в България

    Коментиран от #47

    15:17 05.08.2026

  • 19 Дано да изригне и

    13 11 Отговор
    да залее с мазут плажовете. Или случайно да се върже към руската тръба под водата и да си доставяме на спокойствие от братушките

    Коментиран от #26, #154

    15:18 05.08.2026

  • 20 Сатана Z

    20 14 Отговор
    Shell и OMW продадоха 33% лот техния дял в блок Хан Тервел за търсене на газ,а правителство само разреши сделката.
    Какви са тия простотии и внушения?

    Коментиран от #43

    15:18 05.08.2026

  • 21 Герги

    43 14 Отговор
    Това е цената която ще платим за мизерията Боташ.

    Коментиран от #64, #152

    15:20 05.08.2026

  • 22 Има и газ, и злато,

    21 16 Отговор
    и кво ли не.
    Но рашките не даваха да търсим, за да зависим от тях. Саботираха всеки плах опит да открием находищата.
    Вече да си гледат работата. Не че пак няма да се пробват със саботажите...
    ДАНС излови твърде малко шпиони. Но това не е краят.

    15:21 05.08.2026

  • 23 Очаквано

    27 10 Отговор
    Почти 40 години ПОДМЯНА и преход от левият преден джоб към задният десен на въшкарника

    15:21 05.08.2026

  • 24 Българин

    4 48 Отговор
    Турция има законни интереси по тези земи от много векове! Ако Радев се опълчи на турските претенции, те ще ни унищожат! Някой иска ли “ Делиорманска пролет” и Автономна област Филибе? Радев иска да ни запази и за това се подчинява на Ердоган! Другото е война!

    Коментиран от #29, #36, #42, #69

    15:21 05.08.2026

  • 25 Важното е да се знае

    28 7 Отговор
    Че една Турция може, но еврозонска, шенгенска и натювска жална България НЕ може

    15:22 05.08.2026

  • 26 Знаех си

    15 11 Отговор

    До коментар #19 от "Дано да изригне и":

    По-добре руски мазут, отколкото български газ.
    Важно е Русия да добрува, не България, нЪл тъй, копеец.
    Много лесно се издаваш. Първосигнално като едноклетъчно.

    15:23 05.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Зеления

    34 13 Отговор

    До коментар #8 от "Валерко":

    "33% Турция + 42% Шел + 25% OMV = 100% ?!? За България остава 0%!? Какво трябва да значи това?"

    Това означава, че всички стягаме куфарите за някоя планета извън слънчевата система.
    Византийците 150 г. не успяха да ни занулят,
    османците 500 г. не успяха да ни занулят,
    и комунистите от 1944 до 1989 не успяха да ни занулят
    НО...."българските" /в кавички, защото това не са българи/ политици за 35 г. преход - БСП, ГЕРБ, ППДБ, ДПС, Радев ей те ни разказаха играта и разпродадоха България - ама изцяло и отвсякъде !!!

    Коментиран от #157

    15:24 05.08.2026

  • 29 Глей си работата

    17 10 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Без значение какво става по света и у нас, бг путинците винаги сте капо.
    Свиквай.

    15:25 05.08.2026

  • 30 Бегето ше бъде кочината

    12 6 Отговор

    До коментар #8 от "Валерко":

    Където ше се съхраняват отпадъците🤣🤣🤣

    15:26 05.08.2026

  • 31 лук-ойла

    7 5 Отговор
    и он ке ойде у туркито скоро

    Коментиран от #38

    15:26 05.08.2026

  • 32 Ако не знаете хора

    25 10 Отговор
    в същият този иракски регион Киркук и ние на времето по времето на социализма дялове имахме но боклуците от СДС ги продадоха за смехотворните 180 000 долара

    Коментиран от #48, #131

    15:26 05.08.2026

  • 33 КО И ДА СЕ ПЕНЯВИТЕ

    6 5 Отговор
    Там по долу и ония предишните това със сигурност ще е на добре. Защо ли?!??. Защото съм сигурен газ има и колко и да е ТЮРКИЯ е близо и за тях и за нас ще има. И най кофти за вас е че и при ДЕМОН-кратните и при тттуууулупите сондираха не веднъж и дваж а всичко беше фалит без газ и едни стотици милиони отидоха по разни сметки. Винаги пиша не казвайте хоп преди да сте скочили. Изчакайте спомените имайте си какво с вършили другите и тогава съдете.

    15:27 05.08.2026

  • 34 Кога е давал клетва да служи

    8 5 Отговор

    До коментар #15 от "ЯНАКИ":

    на Русия?
    Руските и българските интереси не съвпадат, съжалявам.

    15:27 05.08.2026

  • 35 kоkорчо 💋🍌

    21 7 Отговор
    Не, нищо не са поискали срещу замразяването на Боташ хаха¹

    15:27 05.08.2026

  • 36 Васил левски

    13 18 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    При ердоган ще живеете като бели хора но тогава няма да има мутри мутреси очи маргини паши домуси боювци шишита радевци няма да има найш кой съм аз и кой познавам нема да има къв си ти бе...с една дума всичко ще си доде по местата

    Коментиран от #56

    15:28 05.08.2026

  • 37 АГАТ а Кристи

    25 11 Отговор
    Ееее, КОМУНЯГИ,
    ДА НИ Е ЧЕСТИТ боташ ДВЕ !!!
    Сега разбрахте ли защо бе "замразяването" за къс период от време на БОТАШ ЕДНО, или още пеете хвалебствени песни на онзи, дето е НА ОБЩАТА !

    Коментиран от #110

    15:28 05.08.2026

  • 38 Дай Боже!

    14 14 Отговор

    До коментар #31 от "лук-ойла":

    По-добре у натовски съюзник, отколкото у руски нацистки педофил.

    15:29 05.08.2026

  • 39 СЮЛЕЙМАН

    8 8 Отговор
    Браво Радев с две ръце за. Само Турция маже да ни изведе от блатото

    15:30 05.08.2026

  • 40 Питане

    16 3 Отговор
    ЗАЩО материала е в "Свят", а не в "България" ???
    Срамувате се от поредната изцепка и по-малко да го прочетат ???

    15:32 05.08.2026

  • 41 А защо от турските медии го

    22 4 Отговор
    научаваме а Радев дрънка глупости сутринта но за това не спомена?

    15:32 05.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ЗЛОДЕИДА

    12 9 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Да така е ама няма кой да чете защото мисълта в главата е само да плюе.Всичи договори и сделки са правени по времето на Желязков и служебния Гюров. ШЕЛ и ОМВ решават като собственици.Радев само завършва започнатото.Дали сме си задника още преди 2-3 години.

    15:33 05.08.2026

  • 44 По добре на турци

    8 6 Отговор
    От колкото на чфути. Но основният въпрос е защо България сама не може ?

    15:34 05.08.2026

  • 45 Зодия ,,Лъв"

    13 3 Отговор
    Двуличникът зодия ,,Близнаци" ,същият ,като ,,Царя" и оня от Банкя...за да оцелее не само българският участък за добив на газ в Ч.море на турците и краварите ще продаде,ами дори и дирника на Деса-стюардеса да я дупчат и сондират дорде и изкарат газа от...г@за...

    15:34 05.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Пламчоуууу

    12 4 Отговор

    До коментар #18 от "Пламен":

    тоа зелен чурап е за Турция, Русия, Хамерика, но не и за ББЪЛГАРИЯ, м/у 3 стола като седиш не стаа, през септември ба ларгото да си еме бутката йамна

    15:35 05.08.2026

  • 48 Точно оня мръсник Костов

    7 3 Отговор

    До коментар #32 от "Ако не знаете хора":

    ги продаде !

    15:36 05.08.2026

  • 49 Нещастници

    6 1 Отговор
    защо Бех. е купи дела?!?!?!?!?! добре че Норвежкия пенсионен фонд, най големия в света с 1.5 трилиона! долара капитализация навремето. не е разсъждавал като нашите предатели, и после намало пари ! няма и да има като ги даваме на други ...

    15:36 05.08.2026

  • 50 Да бе ,да ! 🤔

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "ПАЦУАНЕ ПРА СИСИ оиде у рекята":

    Първите стъпки към поробването ни бяха , когато евроатлантиците дадоха Южен поток да се замени от Турски поток , и спряха АЕЦ Белене , за да не прави конкуренция на турските АЕЦи , също строени от Русия .

    15:37 05.08.2026

  • 51 pyzcлямила

    3 1 Отговор
    на анадолеца ивицата си Гаza дава за кефа на государите си

    15:37 05.08.2026

  • 52 РАДЕВ Е ПРЕДАТЕЛ !

    16 10 Отговор
    ОСТАВКА !!!

    15:37 05.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Директора👨‍✈️

    14 4 Отговор
    Да не се чудите защо спряха Боташ временно. Ето за какво сме се продали! Друга, още по-гадна сделка! Там поне само плащахме. Тук ще унищават и природата!

    15:38 05.08.2026

  • 55 Хасковски каунь

    2 4 Отговор
    Боковите евроатлантици откриха един голям магарешки в нашата екватория.
    Дано турските открият нещо

    Коментиран от #71

    15:39 05.08.2026

  • 56 Доизкажи се ,,Дяконе"

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "Васил левски":

    ,,,,,всичко ще си дойде на мястото"...
    Т.е. ...в ,,задният двор"...

    Кажи си го право в очите...

    15:39 05.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ефекта Боташ

    9 4 Отговор
    А Булгари стан дали ще получи нещо в турски води, освен един об ря зан.

    15:40 05.08.2026

  • 59 Цеко

    17 7 Отговор
    След Боташ, сега нова кражба на Фатмака през Турция?! Вместо да е в затвора този крадец, ние премиер го правим...много глупав народ сме, ей!

    15:41 05.08.2026

  • 60 българина

    4 1 Отговор
    за едните гласове на изборите става дума и още нещо. А можеше делът да се купи от БЕХ. Дали газа в турския шелф ще бъде делен с българска фирма? идват избори, да видим избирателя дали е поумнял поне малко

    15:41 05.08.2026

  • 61 ои8уйхътгрф

    7 2 Отговор
    Подскачащите пеперасти, образовайте се...

    - проучването на блок "Хан Тервел" е дадено на ШЕЛ през 2023 или 2024г.
    - те решават да преотстъпят съответните 25% на ОМВ и 33% Търкиш петролиум
    - задачата на правителството (което и да е то) е само да провери дали новите играчи имат нужният капацитет да правят проучванията
    - ако имат капацитет удря един печат "Одобрено" и толкова като за страната НИЩО НЕ СЕ ПРОМЕНЯ от това дали ШЕЛ сами или с другарчета ще проучват щото де факто ШЕЛ разделя рисковете и печалбата си с другите, а държавата си получава това което е договорено изначално с ШЕЛ...
    - по същество това е преотдаване под наем на вече нает парцел като собственика изначално е разрешил такова преотдаване...

    ОМВ и Търкиш петролиум имат капацитет да проучват- ако правителството откаже да одобри влизането на новите играчи следва съдебна процедура от страна на ШЕЛ и яки неустойки които вие ще платите...

    15:42 05.08.2026

  • 62 Иначе

    5 4 Отговор
    Турция нищо не била поискала за временното замразяване на договора с боташ.

    15:43 05.08.2026

  • 63 Ттттт

    11 4 Отговор
    Боташкото клане.

    Коментиран от #73

    15:43 05.08.2026

  • 64 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Герги":

    То само това да беше.....

    15:43 05.08.2026

  • 65 България кучета я яли

    6 1 Отговор
    „Търкиш Петролеум“ придобива 33% дял в българския офшорен блок „Хан Тервел“. турската държавна Turkish Petroleum (TPAO), придоби 33% дял в българския проект за офшорно проучване на нефт и природен газ Хан Тервел Блок 1-26...Министерският съвет на България одобри частично прехвърляне на лицензионните права на Shell, което позволи на компанията да запази 42% дял в проекта, докато румънската OMV Petrom ще държи останалите 25%, се казва в изявление на турското министерство на енергетиката..... За България е средата на геврека

    Коментиран от #86

    15:44 05.08.2026

  • 66 1111

    7 4 Отговор
    Тоя фатмак кукловодите му постоянно го вкарват в някви заробващи схеми с тюркие,вежди навремето работи в турското президентсво,но го е изтрил от биографията си

    15:44 05.08.2026

  • 67 четете БЕЕ

    7 4 Отговор
    Поне един от коментиращите дали е прочел статията !! Пише ,че споразумението е подписано на 18 февруари !!! Желязков го е подписал ,а не Радев !!

    Коментиран от #108

    15:45 05.08.2026

  • 68 Мдаа

    2 1 Отговор
    Който е гласувал за тези и всички предишни национални предатели, както и да го гледаш, е техен съучастник.

    15:45 05.08.2026

  • 69 моллата

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    намас правиш ли по 5 пъти на ден ? Или си от новите евро-мюсулмани.

    15:46 05.08.2026

  • 70 Като допълнение следва:

    1 1 Отговор
    България одобрява проучването на НАТО за тръбопровода
    Отделно, българското правителство одобри предварително проучване за осъществимост, изготвено от държавния газопреносен оператор „Булгартрансгаз“, за планиран газопровод на НАТО, свързващ Гърция и Турция с Румъния през България. НАТО ще предостави 10 милиона евро (11,5 милиона долара) за финансиране на проучването. Предложеният тръбопровод е предназначен да укрепи логистичната мрежа на НАТО на югоизточния му фланг чрез създаване на специален сухопътен маршрут за транспортиране на военно гориво, включително авиационно гориво и дизел, до съюзническите сили.

    Коментиран от #99

    15:46 05.08.2026

  • 71 Хасковски каунь

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Хасковски каунь":

    Акватория.

    15:47 05.08.2026

  • 72 Биби

    1 1 Отговор
    Ка е трагнало на фандъци кухио на бидонь Пембен гази да се не кандидатира за вице на Ердо?

    15:49 05.08.2026

  • 73 Амм

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Ттттт":

    Баташкото клане е извършено от по маци.

    15:50 05.08.2026

  • 74 Ехо

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "мдаа":

    Не е лесно да си тъп. Факти и те манипулират тъпаците. Шел продава 33% на турска фирма и правителството одобрява. Сделката е подготвена много преди правителството на Радев. Мирчев и Дилян Добрев казаха, че сделката е супер. Защо ли? ГЕРБ и ПП ли я подготвиха?

    15:50 05.08.2026

  • 75 КАЗВАМ

    4 1 Отговор
    Делян Добрев: Радев не е дал на Турция 33% от правата за газ в Черно море, сделката е между „Шел“, ОМВ и „Търкиш петролиум“ и е добра за България!
    Ето цялата публикация на Добрев:

    Решил съм да избягвам всички политически теми. Затова ще коментирам новината за турската компания в Черно море от професионална гледна точка, въпреки риска колеги и симпатизанти да ми се разсърдят.

    Радев не е дал никакви проценти на турците. "Шел" и ОМВ държат правата на блок "Хан Тервел" (преди "Терес") и решението им е изцяло корпоративно. Те са се споразумели с турската страна и са подписали договор за продажба на въпросните 33%. Съгласно закона, Министерски съвет единствено "регистрира" тази сделка и ако случайно реши да откаже, трябва да носи отговорност пред "Шел" и ОМВ за пропуснати ползи, нанесени щети и т.н. Тоест правителството на Радев няма избор и трябва да "регистрира" въпросната сделка. Политика

    По-важно е нещо друго. Добра сделка ли е това за България? Определено е добра! Турската страна откри огромни количества газ в тяхната част на Черно море. Разполага и с проучвателен кораб тук, който и ние можем да използваме. Освен това може да сподели с консорциума "чалъма", с който е открила газа и т.н. Географскисправочни ресурси

    Та ако погледнем извън тесните партийни интереси, това е добра новина за България. Дай, Боже, и на нас да ни се усмихне щастието най-накрая.

    Коментиран от #134

    15:51 05.08.2026

  • 76 Фатмак мафиот продава всичко

    7 4 Отговор
    Пропаднала мафиот ска работа

    15:52 05.08.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Пламен

    9 4 Отговор
    Предател
    Толкова много хора излъга

    15:54 05.08.2026

  • 79 Исторически парк

    8 4 Отговор
    България пак падна под турско робство.

    15:55 05.08.2026

  • 80 Възраждане

    4 5 Отговор
    По-добре на турците отколкото на ватенките!

    15:57 05.08.2026

  • 81 Ето с това се

    10 4 Отговор
    Откупи РАДЕВ, за резила му с Боташ!
    Долен мръсник

    15:57 05.08.2026

  • 82 ЧОВЕК

    6 4 Отговор
    ОТ ЕДИН МЕСЕЦ ФАКТИ ПИШЕ СТАТИИ СРЕЩУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РАДЕВ И ХОРАТА МУ В ПАРЛАМЕНТА. НЕПРЕКЪСНАТО МАНИПУЛИРА ТОВА, КОЕТО ПРАВИ , КАТО ТЕНДЕНЦИОЗНО В МЕДИЯТА СЕ ПУБЛИКУВАТ НЕВЕРНИ ДАННИ И ЛЪЖИ. ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ЗАЩОТО СТАТИИТЕ ТРЯБВА ДА СА ДОПУСНАТИ В МЕДИЯТА, АКО ДАННИТЕ СА ВЕРНИ. МЕДИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ САНКЦИОНИРАНА ПО СТРОГОСТТА НА ЗАКОНА!

    15:58 05.08.2026

  • 83 добра новина!

    2 2 Отговор
    русофилите не искат да имаме собствена газ по поръчка на КГБ! С комшиите сме сигурни!

    Коментиран от #90, #94

    16:03 05.08.2026

  • 84 Читател

    0 1 Отговор
    Не че ги обичам Турция но като ние не можем да проучваме и добиваме защо те да не работят.Така цената за нас ще бъде по ниска

    16:03 05.08.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Направо "златен дъжд" ще ни облее

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "България кучета я яли":

    като гледам колко много % имаме. И ако това не е предателство аз не знам кое е

    16:03 05.08.2026

  • 87 ДАДЕ ИМ БОТАШ И ГАЗ В НАША ТЕРИТОРИЯ

    7 3 Отговор
    ТО РАДЕВ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ, ЧЕ Е ЧИСТ ТУРЧИН. ЯЗЪК ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ШИПКА!

    16:04 05.08.2026

  • 88 машала,браво...

    2 2 Отговор
    Майтатъъъъъъ и на колонията!

    16:05 05.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 евроразнообразия за еврозонистите

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "добра новина!":

    И туризма ше живне няма да плаваме само у фекалийки.

    16:06 05.08.2026

  • 91 Честито пичове

    0 0 Отговор
    България даже я няма както виждате, но и фиксирайте вниманието си на датата хора! ....!!!

    16:07 05.08.2026

  • 92 !!!?

    0 0 Отговор
    "Боташ" тегли към дъното...!!!?

    16:07 05.08.2026

  • 93 Ще купуваме ли български газ от турците?

    3 2 Отговор
    Няма. Щото няма газ. Но пък медта ни е белгийска май, а златото канадско. Управниците ни обаче са български. Или май руско американски?

    16:08 05.08.2026

  • 94 собствена газ ли ?

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "добра новина!":

    Я виж пост 65

    16:09 05.08.2026

  • 95 ееееее румба тумба

    2 3 Отговор
    неможе ли ние сами да си я търсиме, защо даваме злато,сребро,мед, газ и всякакви полезни изкопаеми на всякакви страни. Толко ли е трудно държавата сама да инвестира, хем ще има заетост, хем ще има и добър приход, който ще влезне директно в държавата?????? Нищо на никой не трябва да даваме. Нека да изкупим дънди прешъс в бг и ще сме много по-добре. Нека вземем пример от ОАЕ. Вижте ги само колко пари изкарват от нефт и злато?!?!?!?!

    Коментиран от #111, #133

    16:09 05.08.2026

  • 96 Кой гласува за Тея боклуци

    5 3 Отговор
    Продажника Радев подарява държавата. И сега съвсем случайно ще намерят.

    Коментиран от #145

    16:11 05.08.2026

  • 97 хаха

    13 1 Отговор
    Пълни глупости от ориенталски мисирки. Решението за придобиване на дял от Шел беше оповестено още по времето на Розобузко Тиквов.

    ХАХАХА! Че са кухи безполезните байганьовци.

    16:12 05.08.2026

  • 98 Големата работа!

    2 1 Отговор
    Вуте с коментарите пак приказва, ама освен да изкине една тръба от оградата и на я набие с чук в морето, па може да излезе нещо от нея... и толкова. Ако се напъне може да носи и 2 тръби на рамо, ама по добре да ги даде за вторични, че по - бързо ще купи една сливова от съседа за 3 евро литъра.
    ... Оставете хората да си вършат работата щом са кадърни ( ОМВ, Шел и Турция ).

    16:12 05.08.2026

  • 99 Ей това му е

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "Като допълнение следва:":

    на нищожеството Радев "вертикалният коридор" и отново и в този случай за нас е пак средата на геврека. Да видим обаче как ще одчужди земите на хората с тези смешни пари от НАТО

    16:13 05.08.2026

  • 100 едва ли е само това

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "мдаа":

    то рундю ще е още по-голем предател от бойко.

    16:14 05.08.2026

  • 101 Дава за сина да има

    7 2 Отговор
    Това представляват българските генерали, продажници.

    16:14 05.08.2026

  • 102 хаха

    12 1 Отговор
    18.02.2026
    Турската държавна петролна компания TPAO и „Шел“ са подписали споразумение за партньорство за проучвания за залежи на нефт и природен газ в изключителната икономическа зона на България в Черно море, съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от „Хюриет дейли нюз“.

    А самите преговори бяха по времето на Сглобените ТИКВИ Новоначалски и в ЪЗраждани.
    ХАХАХА!
    Че са безполезни ориенталските питеци обитаващи земите южно от Румъния.

    16:15 05.08.2026

  • 103 каква слава бре съдран ка-

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ПАЦУАНЕ ПРА СИСИ оиде у рекята":

    пут учи турски че скоро подлоги като теб ша гиебътмноголошо

    16:15 05.08.2026

  • 104 като намериха до Варна

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Най-после добра новина":

    кво получихме да те питам?? За 10 години издърпаха газта и айде чао.

    16:15 05.08.2026

  • 105 Жалкият ни

    5 2 Отговор
    Министерски съвет просто е одобрил частично прехвърляне на лицензионните права от Shell на турците. Предателството беше извършено много по рано по времето на Борисов и дЖилезку

    16:17 05.08.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Чако

    2 1 Отговор
    Какви коментари само!!! Свобода да си излеете душата! Ама истината е друга! Прочетете някой вестник, отворете друг сайт и ще разберете истината! Та даже Делян Добрев много добре го е обяснил!
    Ама не, важното е да се плюе!

    16:19 05.08.2026

  • 108 Да бе, ти чети

    5 1 Отговор

    До коментар #67 от "четете БЕЕ":

    Конкретно за проекта в България се отбелязва, че навлизането на „Търкиш петролиум“ в България става официално след решението на българския Министерски съвет да одобри миналата седмица споразумението за партньорство, подписано на 18 февруари.
    На 18.02. е подписано споразумение за партньорство, недей да тролиш!!!

    16:19 05.08.2026

  • 109 Няма смисъл да се джавкаме

    3 3 Отговор
    И преди и сега все предатели последните 37 години България управляват....

    Коментиран от #115

    16:19 05.08.2026

  • 110 кви комуняги са ти в чутурата

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "АГАТ а Кристи":

    радев и комунист нещо си се обръкал, пи ли си пачугите

    16:19 05.08.2026

  • 111 ои8уйхътгрф

    4 0 Отговор

    До коментар #95 от "ееееее румба тумба":

    Туй да търсиг нефт и газ не е като да си търсиш онуй дето пикаеш с него... Трябват няколко "евтини и лесни за намиране" неща:

    - кораби, сондажни платформи и т.н. оборудване струващи обичайно десетки милиарди като първата цифра е минимум 2 ако имаш голям късмет, но обичайно е 3 и не рядко отиват нещата на 4...
    - СПЕЦИАЛИСТИ които са силно ограничена бройка по света и вервай ми- сред тези хора НЯМА безработица + няма никакъв шанс да ги изкушиш с 1-2 бона повече заплата щото повечето от тях са милионери... И дори мулти милионери...

    16:21 05.08.2026

  • 112 Какво ни се казва ?

    3 4 Отговор
    Вие сте съдрани атлантически нещастници и нищо не ви се полага. Нито 1% даже

    16:22 05.08.2026

  • 113 Защо

    1 2 Отговор
    не го дадоха на Газпром?

    16:22 05.08.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Преди 37

    3 2 Отговор

    До коментар #109 от "Няма смисъл да се джавкаме":

    бяха народолюбци!

    16:23 05.08.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 РАДЕВ

    2 5 Отговор
    ТОВА СИ Е ТУРСКА ТЕРИТОРИЯ 500 ГОДИНИ, ЗНАЧИ И ГАЗА Е ТУРСКИ.

    Коментиран от #121

    16:24 05.08.2026

  • 118 хаха

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Румен феса":

    Ама да си чела БТА бе Тикво Новоначалска и в ЪЗраждана! ХАХАХА!

    18.02.2026 (БТА)
    Турската държавна петролна компания TPAO и „Шел“ са подписали споразумение за партньорство за проучвания за залежи на нефт и природен газ в изключителната икономическа зона на България в Черно море, съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от „Хюриет дейли нюз“.

    16:24 05.08.2026

  • 119 Ха ха

    4 4 Отговор
    Копейки, които гласувайте за него.Сега ви е хорошо .Договора за Боташ и българската газ в Ч.море.
    УрЯ копейките са за юПуся, дебелия Ким и ранения в задните части аятолах.....и за султан Ердоган.Честито!!!!

    16:26 05.08.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Има газ

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "РАДЕВ":

    сероводород!

    16:26 05.08.2026

  • 122 Национални предатели

    6 4 Отговор
    ПОРЕДНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ.

    ПЛЮЯ ВЪРХУ ТЯХ.

    ДАНО ГОСПОД ГИ НАКАЖЕ С НАЙ-МИЛОТО ИМ И ДА НЯМА КОЙ ДА ИЗХАРЧИ ОТКРАДНАТИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ПАРИ.

    16:27 05.08.2026

  • 123 ЗОРО

    0 7 Отговор
    Турция е добър съсед! По-добре да работим с Турция, отколкото с пси хо па тите от тел афиф!

    Коментиран от #128

    16:27 05.08.2026

  • 124 Ревеш за Вова

    4 4 Отговор
    получаваш Ердо!

    16:27 05.08.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Бавно но сигурно

    1 6 Отговор
    Турците ни освобождават така че учете турски!

    16:28 05.08.2026

  • 127 Гост

    6 2 Отговор
    Ей, продажен, съдран, зелен тирлик, такъв! Къде е референдумът за това своеволие? България на турците ще подаряваш, така ли?
    Излъга си електората, за да се качи на трона и да безчинства, но има Господ и той забавя, но не забравя.

    16:28 05.08.2026

  • 128 Национални предатели

    1 3 Отговор

    До коментар #123 от "ЗОРО":

    А най-добре е да работим за българският народ и национален интерес.

    16:28 05.08.2026

  • 129 Укротролюхата да хване скоротечен рак!

    1 4 Отговор
    Укротролюхата да хване скоротечен рак!

    16:28 05.08.2026

  • 130 Янко

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Валерко":

    Както златото което канадците изнасят

    Коментиран от #135

    16:29 05.08.2026

  • 131 Виктор Суворов

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ако не знаете хора":

    И в Либия сме имали, поне така се говори, и там продадохме на безценица.....

    16:29 05.08.2026

  • 132 Кламук

    0 2 Отговор
    "Закон за подземните богатства"
    Чл. 66б. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) (1) Концесионният договор може да се изменя и/или
    допълва по взаимно съгласие на страните с допълнително споразумение:

    ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ !!! Това е за тези, които като Добрев смятат, че Министерският съвет "само регистрира" промяната .. и че Радев бил само страничен наблюдател.

    Коментиран от #140

    16:29 05.08.2026

  • 133 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "ееееее румба тумба":

    Ами оди търси нефт у морето....кой та спира.

    16:31 05.08.2026

  • 134 Газ

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "КАЗВАМ":

    има вредом по Черно море, но не всеки може да го извлече. Турците като го намеря, SHELL и OMV ще го добиват на ниска цена за нас, останалото ще изнасят според договора за квотите. След време може да си създадем наша нефтопромишленост, така е и другаде по света, какво толкова има за паника.......

    Коментиран от #137

    16:31 05.08.2026

  • 135 Ми тук

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Янко":

    какво да го правят?

    16:32 05.08.2026

  • 136 Крум Страшни

    0 1 Отговор
    Предатели! И тези и предишните! Във всички блокове има газ, но преди се съботираше разкриването му...

    16:32 05.08.2026

  • 137 Сероводорода

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Газ":

    е газ!

    Коментиран от #153

    16:33 05.08.2026

  • 138 Нали имаше

    0 0 Отговор
    мораториум върху търсене и добив!

    16:35 05.08.2026

  • 139 Хахаха

    1 1 Отговор
    Излезе за какво са се споразумяли, пардон предали Радев и турчина за да маскират Боташ. Честито на българоизменниците гласували за,Чорапа

    16:35 05.08.2026

  • 140 Все тая е дали ще е британски

    2 2 Отговор

    До коментар #132 от "Кламук":

    или турски когато не е български и нямаме 1% даже. Истината е че дЖилезку и Борисов ни докараха до това положение и още на времето Алексей Петров споменаваше в контролираните от него медии че Борисов е получил подкуп прехвърлен в банка в Ливан и над 8 пъти е ходил там

    16:35 05.08.2026

  • 141 Хаха

    1 1 Отговор
    Честито на печелившите.

    16:35 05.08.2026

  • 142 УРА, ПЕЧЕЛИМ! СТАВАМЕ 1 С ТУРЦИЯ.

    0 3 Отговор
    ЩЕЛИ ДА НИ ОПРОСТЯТ 5 МИЛИАРДА ОТ ПЕЧЕЛИВШИЯ БОТАШ. А БОТАШ БЕШЕ МНОГО ИЗГОДНА СДЕЛКА, АМА ДА НЕ СМЕ ЕГОИСТИ, ДА ИМА И ЗА ДРУГИТЕ

    16:36 05.08.2026

  • 143 Опа

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Най-после добра новина":

    Те ще намерят, но ние ще пием една студена вода.

    16:37 05.08.2026

  • 144 Марин

    1 2 Отговор
    Ужас! Раздава България, като,че ли му е бащиния и то на Турция

    16:37 05.08.2026

  • 145 Газ

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Кой гласува за Тея боклуци":

    има вредом по Черно море, но не всеки може да го извлече. Турците като го намерят, SHELL и OMV ще го добиват на ниска цена за нас, останалото ще изнасят според договора за квотите, договор и за определен срок. След време може да си създадем наша нефтопромишленост, така е и другаде по света, какво толкова има за паника.......

    Коментиран от #155

    16:39 05.08.2026

  • 146 Супер

    1 0 Отговор
    Ще си събираме мазут по плажа и после ще си го рафинираме в бъчви

    16:39 05.08.2026

  • 147 Вие сте бунаци

    1 2 Отговор
    До сега руснаците пречеха на намирането на газ на българска територия.Дано турците да не са толкова плашливи и намерят газ.

    16:41 05.08.2026

  • 148 Народна мъдрост

    0 0 Отговор
    Газ пикаят !

    16:41 05.08.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Путин

    0 0 Отговор
    ще потопи платформите!

    16:42 05.08.2026

  • 151 Спешно на всякъде да се открие

    1 1 Отговор
    специалност "турска фиология" и да е задължителен за всички от 1 до 12 клас!

    16:42 05.08.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 точно

    0 0 Отговор

    До коментар #137 от "Сероводорода":

    така! И освен това 60 метра под черноморското ниво всичко е сероводород. Нерешен е обаче проблема с добива и съхраняването му, засега.....

    16:46 05.08.2026

  • 154 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дано да изригне и":

    Мазут се произвежда в завод за преработка на нефт, не извира от Черно море.

    16:48 05.08.2026

  • 155 Защо

    1 0 Отговор

    До коментар #145 от "Газ":

    преди това не си създаде компания за проучване и добиване?

    16:49 05.08.2026

  • 156 Борисов ни го напука! ....той беше

    2 0 Отговор
    Турската Petroleum Overseas Company Limited (TPOC), дъщерно дружество на турската държавна Turkish Petroleum (TPAO), придоби 33% дял в българския проект за офшорно проучване на нефт и природен газ Хан Тервел Блок 1-26 но не от България а от Шел ! Повтарям за НЕразбралите: TPAO се присъедини към проекта през февруари 2026 г. по силата на споразумение за партньорство с Shell ! ....

    16:52 05.08.2026

  • 157 ПРОПУСКАШ КОЙ НА ВЪЗСТАНОВИ

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Зеления":

    ОТ ТУРСКО РОБСТВО КОЙ ПОСТРОИ ХИИИИЛЯДИТЕ ЗАВОДИ И АЕЦ КОЙ НИ ИЗКОПУВАШЕ ВИНО РАКИЯ ТУРШИЯ С ВЛАКОВИ КОМПОЗИЦИИ ДОРИ НА ЕЛПРОМ ДВИГАТЕЛИ И ЪГЛОШЛАЙФИ БЯХМЕ РАЗПОЗНАВАЕМЕ ТАМ . ДА Е ИМАЛО ЛИПСА НА ПЕТРОЛ КОГАТО 70 ТЕ ГОДИНИ ЗАПАДА ОСТАНА БЕЗ ПЕТРОЛ....

    Коментиран от #161, #162

    16:52 05.08.2026

  • 158 Хахаха

    3 0 Отговор
    Машааала на Чорапа,ашколсум!

    16:56 05.08.2026

  • 159 О горди турски поданици

    1 0 Отговор
    от сенджак "България" , султана ще се грижи за вазз и ще ви захранва с газз

    16:56 05.08.2026

  • 160 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Радев даде българската газ на Турция. Все пак по-добре, отколкото на някоя руска фирма.

    16:59 05.08.2026

  • 161 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #157 от "ПРОПУСКАШ КОЙ НА ВЪЗСТАНОВИ":

    Вземи го научи тоя български ве, братчед!

    17:01 05.08.2026

  • 162 Неграмотна

    1 0 Отговор

    До коментар #157 от "ПРОПУСКАШ КОЙ НА ВЪЗСТАНОВИ":

    Копейка.Е такива като теб голодранци нищо не правещи дойдохме на власт през 44г.благодарение на съветската окупационна орда.
    КВо построихте? Като да си купиш ТВ, пералня, бойлер, строит.материали.......за всичко трябва ха ВРЪЗКИ.
    Имах "щастието" да живея в този соц.конц.лагер със забрани за пътувания, тежък визов режим.Аре Улево

    17:07 05.08.2026

  • 163 Лена

    0 0 Отговор
    Няма дим без огън, Рундьо, ефенди Боташ продава България за пореден път! Всичко, което се коментираше във форумите се оказа пълната истина, от началото на седмицата!
    С това Правителство на Румен Гадев, фалита на държавата е подсигурен и гарантиран!
    Какво още ще дадеш на Турция, само и само да те видим чист на поста!
    Дай им Копринков, Сотир Ушев, Лечева, Гергов, те са същите крадци, точно като теб!

    17:08 05.08.2026

  • 164 Улан Батор

    0 0 Отговор
    Сега, като им дадеш на концесия и двете
    магистрали и гешефта със сделката Боташ,
    не само ще се отрече по река Тунджа, но ще си чист и къпан, като еничер за българите! Държавен продажник!

    17:15 05.08.2026

  • 165 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Малко инфо за всички супермозъчници, изявили се под тази новина:
    1. С правителственото решение не се дава право на Турция да търси газ в българските териториални води. Издава се лицензионно разрешение на КОНСОРЦИУМ от ТРИ компании, в който консорциум водещата роля / и дял/ има Шел с 42%, турската ТП е с 33%, останалото е за ОМВ. Обичайна практика при проучване и разработване на подобни залежи Който има мерак да се включи в този бизнес - нека си купи нужното оборудване, да обучи персонал, да си осигури финансиране, да спечели търг и да инвестира всичко това в търсене на газ или петрол без никакви гаранции, че ще ги открие. Българската държава няма такъв ресурс. Няма нито една българска фирма , способна на това.
    2. Всички, които се тръшкат, че България нищо няма да спечели от това начинание не знаят следното: Всяка страна допуска подобни изследвания срещу гарантиран процент за нея от бъдещите добиви / около 30% в стандартния случай/. Всяка страна печели от данъците, налагани върху бизнесите в икономическата си територия. Всяка страна получава концесионна такса ежегодно. Всяка страна печели от логистиката за доставки.
    Толкова от мен, гении!

    17:16 05.08.2026

  • 166 Улан Батор

    0 1 Отговор
    Сега, като им дадеш на концесия и двете
    магистрали и гешефта със сделката Боташ,
    не само ще се отрече по река Тунджа, но ще си чист и къпан, като еничер за българите! Държавен продажник! Предател!

    17:17 05.08.2026

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