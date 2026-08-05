Турция получи разрешение от правителството на Радев да търси газ в български води

Държавната Турска петролна корпорация („Търкиш петролиум“, TPAO) разширява международното си присъствие – от добива на сушата до проучванията в морето, след като се включи в мащабен петролен проект в иракския регион Киркук и придоби нов дял в офшорен блок в българската акватория на Черно море, пише в обширен материал, публикуван в турското англоезично издание „Дейли сабах“, изготвен в сътрудничество с Анадолската агенция, предаде БТА.
В публикацията тези действия се определят като част от стратегията на Анкара за разширяване на задграничната дейност на Турската петролна корпорация (TPAO) чрез партньорства с международни енергийни компании на фона на стремежите на Турция да засили енергийната си сигурност и да изгради по-голямо глобално портфолио за добив.
Министърът на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар многократно заяви през тази година, че Турция има за цел да превърне „Търкиш петролиум“ в по-значим производител на енергия, пише изданието.
Съгласно тази стратегия компанията си поставя за цел до 2028 г. да достигне добив от около 500 000 барела петролен еквивалент дневно, а в по-дългосрочен план – да увеличи производството до 1 милион барела дневно, се посочва още в публикацията.
Конкретно за проекта в България се отбелязва, че навлизането на „Търкиш петролиум“ в България става официално след решението на българския Министерски съвет да одобри миналата седмица споразумението за партньорство, подписано на 18 февруари.
Одобрението дава на „Търкиш петролиум“ 33-процентен дял в лиценза за проучване на блок „Хан Тервел“ 1-26, разположен в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Съгласно споразумението „Шел“ ще бъде оператор на проекта с дял от 42 процента, а OMV притежава останалите 25 процента.
"С площ от приблизително 3800 квадратни километра блокът се намира в близост до турското газово находище „Сакария“, където беше направено най-голямото откритие на природен газ в историята на Турция", отбелязва „Дейли сабах“.
Изданието цитира турския енергиен министър, който е уточнил, че първият етап на проекта ще включва сеизмични проучвания, извършвани съвместно с „Шел“, след което ще започне сондиране в рамките на петгодишния лиценз за проучване.
„Очаква се проектът да позволи на „Търкиш петролиум“ да използва натрупания опит в дълбоководните проучвания и добива от находището „Сакария“, като същевременно разшири офшорната си дейност и засили техническото сътрудничество с международни енергийни компании“, пише в материала.
В публикацията се споменава и партньорството на петролната корпорация в иракския град Киркук, където „Търкиш петролиум“ придоби 15-процентен дял заедно с BP и ConocoPhillips в консорциума, който разработва местни находища. „Дейли сабах“ допълва, че наред с проектите в България и Ирак Турската петролна корпорация е разширила сътрудничеството си с няколко от най-големите енергийни компании в света през тази година, като ExxonMobil, Chevron и TotalEnergies.
Англоезичният сайт цитира мненията на експерти, които коментират разширяването на международното присъствие на Турската петролна корпорация.
Осама Ризви, анализатор по енергетика и икономика в базираната в САЩ Праймъри вижън нетуърк (Primary Vision Network), заяви, че разширяването на дейността на „Търкиш петролиум“ в България след инвестицията в Киркук засилва ролята на Турция отвъд тази на традиционна транзитна държава за енергийни ресурси.
„Това извежда Турция отвъд ролята ѝ единствено на транзитен маршрут. Като придобива дялове в добивни проекти, Турция печели приходи, възможности за доставки и влияние в областта на проучванията, добива, тръбопроводите, търговията и преработката. Това създава влияние, основано на активи, а не само на географското ѝ положение“, заяви Ризви пред Анадолската агенция.
Франческо Саси, постдокторант в Университета в Осло, казва, че през последните години Турската петролна корпорация значително е разширила международната си дейност и се е превърнала във все по-важен инструмент на турската енергийна дипломация.
„TPAO се превърна в значим участник в енергийната дипломация на Турция – важен аспект от все по-амбициозната външна политика на Анкара“, смята Саси.
„Много от тези развития подсказват, че морските амбиции на Анкара – концепцията за „Синята родина“ („Mavi Vatan“) – действително са свързани с енергийните интереси и потребности, наред със стремежа Турция да разширява влиянието си в по-широкия регион“, добави той.
Според Саси бъдещите проекти за проучване и разработване в Черно море, особено тези с участието на европейски енергийни компании, могат допълнително да повишат международния профил на Турската петролна корпорация, като същевременно подкрепят дългосрочните енергийни цели на Турция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПАЦУАНЕ ПРА СИСИ оиде у рекята
Коментиран от #50, #103
15:08 05.08.2026
2 ФАКТ
15:09 05.08.2026
3 Дервишоглу
15:10 05.08.2026
4 Войникът
15:10 05.08.2026
5 мдаа
Коментиран от #74, #100
15:12 05.08.2026
6 Боруна Лом
Коментиран от #14, #160
15:13 05.08.2026
7 Румен феса
Коментиран от #116, #118
15:14 05.08.2026
8 Валерко
Коментиран от #28, #30, #130
15:14 05.08.2026
9 1488
🧦 = 🎃
15:14 05.08.2026
10 Калмук
15:15 05.08.2026
11 дядото
15:15 05.08.2026
12 Най-после добра новина
Коментиран от #104, #143
15:15 05.08.2026
13 Борисов подаряваше на чфути
Коментиран от #17
15:15 05.08.2026
14 Борунеее,
До коментар #6 от "Боруна Лом":руска подлогооо!
15:16 05.08.2026
15 ЯНАКИ
Коментиран от #34
15:16 05.08.2026
16 име
15:16 05.08.2026
17 Свърши се руското господство,след което
До коментар #13 от "Борисов подаряваше на чфути":все бяхме на минус.
Ревете да ревем!
15:17 05.08.2026
18 Пламен
Коментиран от #47
15:17 05.08.2026
19 Дано да изригне и
Коментиран от #26, #154
15:18 05.08.2026
20 Сатана Z
Какви са тия простотии и внушения?
Коментиран от #43
15:18 05.08.2026
21 Герги
Коментиран от #64, #152
15:20 05.08.2026
22 Има и газ, и злато,
Но рашките не даваха да търсим, за да зависим от тях. Саботираха всеки плах опит да открием находищата.
Вече да си гледат работата. Не че пак няма да се пробват със саботажите...
ДАНС излови твърде малко шпиони. Но това не е краят.
15:21 05.08.2026
23 Очаквано
15:21 05.08.2026
24 Българин
Коментиран от #29, #36, #42, #69
15:21 05.08.2026
25 Важното е да се знае
15:22 05.08.2026
26 Знаех си
До коментар #19 от "Дано да изригне и":По-добре руски мазут, отколкото български газ.
Важно е Русия да добрува, не България, нЪл тъй, копеец.
Много лесно се издаваш. Първосигнално като едноклетъчно.
15:23 05.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Зеления
До коментар #8 от "Валерко":"33% Турция + 42% Шел + 25% OMV = 100% ?!? За България остава 0%!? Какво трябва да значи това?"
Това означава, че всички стягаме куфарите за някоя планета извън слънчевата система.
Византийците 150 г. не успяха да ни занулят,
османците 500 г. не успяха да ни занулят,
и комунистите от 1944 до 1989 не успяха да ни занулят
НО...."българските" /в кавички, защото това не са българи/ политици за 35 г. преход - БСП, ГЕРБ, ППДБ, ДПС, Радев ей те ни разказаха играта и разпродадоха България - ама изцяло и отвсякъде !!!
Коментиран от #157
15:24 05.08.2026
29 Глей си работата
До коментар #24 от "Българин":Без значение какво става по света и у нас, бг путинците винаги сте капо.
Свиквай.
15:25 05.08.2026
30 Бегето ше бъде кочината
До коментар #8 от "Валерко":Където ше се съхраняват отпадъците🤣🤣🤣
15:26 05.08.2026
31 лук-ойла
Коментиран от #38
15:26 05.08.2026
32 Ако не знаете хора
Коментиран от #48, #131
15:26 05.08.2026
33 КО И ДА СЕ ПЕНЯВИТЕ
15:27 05.08.2026
34 Кога е давал клетва да служи
До коментар #15 от "ЯНАКИ":на Русия?
Руските и българските интереси не съвпадат, съжалявам.
15:27 05.08.2026
35 kоkорчо 💋🍌
15:27 05.08.2026
36 Васил левски
До коментар #24 от "Българин":При ердоган ще живеете като бели хора но тогава няма да има мутри мутреси очи маргини паши домуси боювци шишита радевци няма да има найш кой съм аз и кой познавам нема да има къв си ти бе...с една дума всичко ще си доде по местата
Коментиран от #56
15:28 05.08.2026
37 АГАТ а Кристи
ДА НИ Е ЧЕСТИТ боташ ДВЕ !!!
Сега разбрахте ли защо бе "замразяването" за къс период от време на БОТАШ ЕДНО, или още пеете хвалебствени песни на онзи, дето е НА ОБЩАТА !
Коментиран от #110
15:28 05.08.2026
38 Дай Боже!
До коментар #31 от "лук-ойла":По-добре у натовски съюзник, отколкото у руски нацистки педофил.
15:29 05.08.2026
39 СЮЛЕЙМАН
15:30 05.08.2026
40 Питане
Срамувате се от поредната изцепка и по-малко да го прочетат ???
15:32 05.08.2026
41 А защо от турските медии го
15:32 05.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ЗЛОДЕИДА
До коментар #20 от "Сатана Z":Да така е ама няма кой да чете защото мисълта в главата е само да плюе.Всичи договори и сделки са правени по времето на Желязков и служебния Гюров. ШЕЛ и ОМВ решават като собственици.Радев само завършва започнатото.Дали сме си задника още преди 2-3 години.
15:33 05.08.2026
44 По добре на турци
15:34 05.08.2026
45 Зодия ,,Лъв"
15:34 05.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Пламчоуууу
До коментар #18 от "Пламен":тоа зелен чурап е за Турция, Русия, Хамерика, но не и за ББЪЛГАРИЯ, м/у 3 стола като седиш не стаа, през септември ба ларгото да си еме бутката йамна
15:35 05.08.2026
48 Точно оня мръсник Костов
До коментар #32 от "Ако не знаете хора":ги продаде !
15:36 05.08.2026
49 Нещастници
15:36 05.08.2026
50 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #1 от "ПАЦУАНЕ ПРА СИСИ оиде у рекята":Първите стъпки към поробването ни бяха , когато евроатлантиците дадоха Южен поток да се замени от Турски поток , и спряха АЕЦ Белене , за да не прави конкуренция на турските АЕЦи , също строени от Русия .
15:37 05.08.2026
51 pyzcлямила
15:37 05.08.2026
52 РАДЕВ Е ПРЕДАТЕЛ !
15:37 05.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Директора👨✈️
15:38 05.08.2026
55 Хасковски каунь
Дано турските открият нещо
Коментиран от #71
15:39 05.08.2026
56 Доизкажи се ,,Дяконе"
До коментар #36 от "Васил левски":,,,,,всичко ще си дойде на мястото"...
Т.е. ...в ,,задният двор"...
Кажи си го право в очите...
15:39 05.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ефекта Боташ
15:40 05.08.2026
59 Цеко
15:41 05.08.2026
60 българина
15:41 05.08.2026
61 ои8уйхътгрф
- проучването на блок "Хан Тервел" е дадено на ШЕЛ през 2023 или 2024г.
- те решават да преотстъпят съответните 25% на ОМВ и 33% Търкиш петролиум
- задачата на правителството (което и да е то) е само да провери дали новите играчи имат нужният капацитет да правят проучванията
- ако имат капацитет удря един печат "Одобрено" и толкова като за страната НИЩО НЕ СЕ ПРОМЕНЯ от това дали ШЕЛ сами или с другарчета ще проучват щото де факто ШЕЛ разделя рисковете и печалбата си с другите, а държавата си получава това което е договорено изначално с ШЕЛ...
- по същество това е преотдаване под наем на вече нает парцел като собственика изначално е разрешил такова преотдаване...
ОМВ и Търкиш петролиум имат капацитет да проучват- ако правителството откаже да одобри влизането на новите играчи следва съдебна процедура от страна на ШЕЛ и яки неустойки които вие ще платите...
15:42 05.08.2026
62 Иначе
15:43 05.08.2026
63 Ттттт
Коментиран от #73
15:43 05.08.2026
64 Някой
До коментар #21 от "Герги":То само това да беше.....
15:43 05.08.2026
65 България кучета я яли
Коментиран от #86
15:44 05.08.2026
66 1111
15:44 05.08.2026
67 четете БЕЕ
Коментиран от #108
15:45 05.08.2026
68 Мдаа
15:45 05.08.2026
69 моллата
До коментар #24 от "Българин":намас правиш ли по 5 пъти на ден ? Или си от новите евро-мюсулмани.
15:46 05.08.2026
70 Като допълнение следва:
Отделно, българското правителство одобри предварително проучване за осъществимост, изготвено от държавния газопреносен оператор „Булгартрансгаз“, за планиран газопровод на НАТО, свързващ Гърция и Турция с Румъния през България. НАТО ще предостави 10 милиона евро (11,5 милиона долара) за финансиране на проучването. Предложеният тръбопровод е предназначен да укрепи логистичната мрежа на НАТО на югоизточния му фланг чрез създаване на специален сухопътен маршрут за транспортиране на военно гориво, включително авиационно гориво и дизел, до съюзническите сили.
Коментиран от #99
15:46 05.08.2026
71 Хасковски каунь
До коментар #55 от "Хасковски каунь":Акватория.
15:47 05.08.2026
72 Биби
15:49 05.08.2026
73 Амм
До коментар #63 от "Ттттт":Баташкото клане е извършено от по маци.
15:50 05.08.2026
74 Ехо
До коментар #5 от "мдаа":Не е лесно да си тъп. Факти и те манипулират тъпаците. Шел продава 33% на турска фирма и правителството одобрява. Сделката е подготвена много преди правителството на Радев. Мирчев и Дилян Добрев казаха, че сделката е супер. Защо ли? ГЕРБ и ПП ли я подготвиха?
15:50 05.08.2026
75 КАЗВАМ
Ето цялата публикация на Добрев:
Решил съм да избягвам всички политически теми. Затова ще коментирам новината за турската компания в Черно море от професионална гледна точка, въпреки риска колеги и симпатизанти да ми се разсърдят.
Радев не е дал никакви проценти на турците. "Шел" и ОМВ държат правата на блок "Хан Тервел" (преди "Терес") и решението им е изцяло корпоративно. Те са се споразумели с турската страна и са подписали договор за продажба на въпросните 33%. Съгласно закона, Министерски съвет единствено "регистрира" тази сделка и ако случайно реши да откаже, трябва да носи отговорност пред "Шел" и ОМВ за пропуснати ползи, нанесени щети и т.н. Тоест правителството на Радев няма избор и трябва да "регистрира" въпросната сделка. Политика
По-важно е нещо друго. Добра сделка ли е това за България? Определено е добра! Турската страна откри огромни количества газ в тяхната част на Черно море. Разполага и с проучвателен кораб тук, който и ние можем да използваме. Освен това може да сподели с консорциума "чалъма", с който е открила газа и т.н. Географскисправочни ресурси
Та ако погледнем извън тесните партийни интереси, това е добра новина за България. Дай, Боже, и на нас да ни се усмихне щастието най-накрая.
Коментиран от #134
15:51 05.08.2026
76 Фатмак мафиот продава всичко
15:52 05.08.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Пламен
Толкова много хора излъга
15:54 05.08.2026
79 Исторически парк
15:55 05.08.2026
80 Възраждане
15:57 05.08.2026
81 Ето с това се
Долен мръсник
15:57 05.08.2026
82 ЧОВЕК
15:58 05.08.2026
83 добра новина!
Коментиран от #90, #94
16:03 05.08.2026
84 Читател
16:03 05.08.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Направо "златен дъжд" ще ни облее
До коментар #65 от "България кучета я яли":като гледам колко много % имаме. И ако това не е предателство аз не знам кое е
16:03 05.08.2026
87 ДАДЕ ИМ БОТАШ И ГАЗ В НАША ТЕРИТОРИЯ
16:04 05.08.2026
88 машала,браво...
16:05 05.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 евроразнообразия за еврозонистите
До коментар #83 от "добра новина!":И туризма ше живне няма да плаваме само у фекалийки.
16:06 05.08.2026
91 Честито пичове
16:07 05.08.2026
92 !!!?
16:07 05.08.2026
93 Ще купуваме ли български газ от турците?
16:08 05.08.2026
94 собствена газ ли ?
До коментар #83 от "добра новина!":Я виж пост 65
16:09 05.08.2026
95 ееееее румба тумба
Коментиран от #111, #133
16:09 05.08.2026
96 Кой гласува за Тея боклуци
Коментиран от #145
16:11 05.08.2026
97 хаха
ХАХАХА! Че са кухи безполезните байганьовци.
16:12 05.08.2026
98 Големата работа!
... Оставете хората да си вършат работата щом са кадърни ( ОМВ, Шел и Турция ).
16:12 05.08.2026
99 Ей това му е
До коментар #70 от "Като допълнение следва:":на нищожеството Радев "вертикалният коридор" и отново и в този случай за нас е пак средата на геврека. Да видим обаче как ще одчужди земите на хората с тези смешни пари от НАТО
16:13 05.08.2026
100 едва ли е само това
До коментар #5 от "мдаа":то рундю ще е още по-голем предател от бойко.
16:14 05.08.2026
101 Дава за сина да има
16:14 05.08.2026
102 хаха
Турската държавна петролна компания TPAO и „Шел“ са подписали споразумение за партньорство за проучвания за залежи на нефт и природен газ в изключителната икономическа зона на България в Черно море, съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от „Хюриет дейли нюз“.
А самите преговори бяха по времето на Сглобените ТИКВИ Новоначалски и в ЪЗраждани.
ХАХАХА!
Че са безполезни ориенталските питеци обитаващи земите южно от Румъния.
16:15 05.08.2026
103 каква слава бре съдран ка-
До коментар #1 от "ПАЦУАНЕ ПРА СИСИ оиде у рекята":пут учи турски че скоро подлоги като теб ша гиебътмноголошо
16:15 05.08.2026
104 като намериха до Варна
До коментар #12 от "Най-после добра новина":кво получихме да те питам?? За 10 години издърпаха газта и айде чао.
16:15 05.08.2026
105 Жалкият ни
16:17 05.08.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Чако
Ама не, важното е да се плюе!
16:19 05.08.2026
108 Да бе, ти чети
До коментар #67 от "четете БЕЕ":Конкретно за проекта в България се отбелязва, че навлизането на „Търкиш петролиум“ в България става официално след решението на българския Министерски съвет да одобри миналата седмица споразумението за партньорство, подписано на 18 февруари.
На 18.02. е подписано споразумение за партньорство, недей да тролиш!!!
16:19 05.08.2026
109 Няма смисъл да се джавкаме
Коментиран от #115
16:19 05.08.2026
110 кви комуняги са ти в чутурата
До коментар #37 от "АГАТ а Кристи":радев и комунист нещо си се обръкал, пи ли си пачугите
16:19 05.08.2026
111 ои8уйхътгрф
До коментар #95 от "ееееее румба тумба":Туй да търсиг нефт и газ не е като да си търсиш онуй дето пикаеш с него... Трябват няколко "евтини и лесни за намиране" неща:
- кораби, сондажни платформи и т.н. оборудване струващи обичайно десетки милиарди като първата цифра е минимум 2 ако имаш голям късмет, но обичайно е 3 и не рядко отиват нещата на 4...
- СПЕЦИАЛИСТИ които са силно ограничена бройка по света и вервай ми- сред тези хора НЯМА безработица + няма никакъв шанс да ги изкушиш с 1-2 бона повече заплата щото повечето от тях са милионери... И дори мулти милионери...
16:21 05.08.2026
112 Какво ни се казва ?
16:22 05.08.2026
113 Защо
16:22 05.08.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Преди 37
До коментар #109 от "Няма смисъл да се джавкаме":бяха народолюбци!
16:23 05.08.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 РАДЕВ
Коментиран от #121
16:24 05.08.2026
118 хаха
До коментар #7 от "Румен феса":Ама да си чела БТА бе Тикво Новоначалска и в ЪЗраждана! ХАХАХА!
18.02.2026 (БТА)
Турската държавна петролна компания TPAO и „Шел“ са подписали споразумение за партньорство за проучвания за залежи на нефт и природен газ в изключителната икономическа зона на България в Черно море, съобщи турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от „Хюриет дейли нюз“.
16:24 05.08.2026
119 Ха ха
УрЯ копейките са за юПуся, дебелия Ким и ранения в задните части аятолах.....и за султан Ердоган.Честито!!!!
16:26 05.08.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Има газ
До коментар #117 от "РАДЕВ":сероводород!
16:26 05.08.2026
122 Национални предатели
ПЛЮЯ ВЪРХУ ТЯХ.
ДАНО ГОСПОД ГИ НАКАЖЕ С НАЙ-МИЛОТО ИМ И ДА НЯМА КОЙ ДА ИЗХАРЧИ ОТКРАДНАТИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ПАРИ.
16:27 05.08.2026
123 ЗОРО
Коментиран от #128
16:27 05.08.2026
124 Ревеш за Вова
16:27 05.08.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Бавно но сигурно
16:28 05.08.2026
127 Гост
Излъга си електората, за да се качи на трона и да безчинства, но има Господ и той забавя, но не забравя.
16:28 05.08.2026
128 Национални предатели
До коментар #123 от "ЗОРО":А най-добре е да работим за българският народ и национален интерес.
16:28 05.08.2026
129 Укротролюхата да хване скоротечен рак!
16:28 05.08.2026
130 Янко
До коментар #8 от "Валерко":Както златото което канадците изнасят
Коментиран от #135
16:29 05.08.2026
131 Виктор Суворов
До коментар #32 от "Ако не знаете хора":И в Либия сме имали, поне така се говори, и там продадохме на безценица.....
16:29 05.08.2026
132 Кламук
Чл. 66б. (Нов - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) (1) Концесионният договор може да се изменя и/или
допълва по взаимно съгласие на страните с допълнително споразумение:
ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ !!! Това е за тези, които като Добрев смятат, че Министерският съвет "само регистрира" промяната .. и че Радев бил само страничен наблюдател.
Коментиран от #140
16:29 05.08.2026
133 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #95 от "ееееее румба тумба":Ами оди търси нефт у морето....кой та спира.
16:31 05.08.2026
134 Газ
До коментар #75 от "КАЗВАМ":има вредом по Черно море, но не всеки може да го извлече. Турците като го намеря, SHELL и OMV ще го добиват на ниска цена за нас, останалото ще изнасят според договора за квотите. След време може да си създадем наша нефтопромишленост, така е и другаде по света, какво толкова има за паника.......
Коментиран от #137
16:31 05.08.2026
135 Ми тук
До коментар #130 от "Янко":какво да го правят?
16:32 05.08.2026
136 Крум Страшни
16:32 05.08.2026
137 Сероводорода
До коментар #134 от "Газ":е газ!
Коментиран от #153
16:33 05.08.2026
138 Нали имаше
16:35 05.08.2026
139 Хахаха
16:35 05.08.2026
140 Все тая е дали ще е британски
До коментар #132 от "Кламук":или турски когато не е български и нямаме 1% даже. Истината е че дЖилезку и Борисов ни докараха до това положение и още на времето Алексей Петров споменаваше в контролираните от него медии че Борисов е получил подкуп прехвърлен в банка в Ливан и над 8 пъти е ходил там
16:35 05.08.2026
141 Хаха
16:35 05.08.2026
142 УРА, ПЕЧЕЛИМ! СТАВАМЕ 1 С ТУРЦИЯ.
16:36 05.08.2026
143 Опа
До коментар #12 от "Най-после добра новина":Те ще намерят, но ние ще пием една студена вода.
16:37 05.08.2026
144 Марин
16:37 05.08.2026
145 Газ
До коментар #96 от "Кой гласува за Тея боклуци":има вредом по Черно море, но не всеки може да го извлече. Турците като го намерят, SHELL и OMV ще го добиват на ниска цена за нас, останалото ще изнасят според договора за квотите, договор и за определен срок. След време може да си създадем наша нефтопромишленост, така е и другаде по света, какво толкова има за паника.......
Коментиран от #155
16:39 05.08.2026
146 Супер
16:39 05.08.2026
147 Вие сте бунаци
16:41 05.08.2026
148 Народна мъдрост
16:41 05.08.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Путин
16:42 05.08.2026
151 Спешно на всякъде да се открие
16:42 05.08.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 точно
До коментар #137 от "Сероводорода":така! И освен това 60 метра под черноморското ниво всичко е сероводород. Нерешен е обаче проблема с добива и съхраняването му, засега.....
16:46 05.08.2026
154 Ха ха ха
До коментар #19 от "Дано да изригне и":Мазут се произвежда в завод за преработка на нефт, не извира от Черно море.
16:48 05.08.2026
155 Защо
До коментар #145 от "Газ":преди това не си създаде компания за проучване и добиване?
16:49 05.08.2026
156 Борисов ни го напука! ....той беше
16:52 05.08.2026
157 ПРОПУСКАШ КОЙ НА ВЪЗСТАНОВИ
До коментар #28 от "Зеления":ОТ ТУРСКО РОБСТВО КОЙ ПОСТРОИ ХИИИИЛЯДИТЕ ЗАВОДИ И АЕЦ КОЙ НИ ИЗКОПУВАШЕ ВИНО РАКИЯ ТУРШИЯ С ВЛАКОВИ КОМПОЗИЦИИ ДОРИ НА ЕЛПРОМ ДВИГАТЕЛИ И ЪГЛОШЛАЙФИ БЯХМЕ РАЗПОЗНАВАЕМЕ ТАМ . ДА Е ИМАЛО ЛИПСА НА ПЕТРОЛ КОГАТО 70 ТЕ ГОДИНИ ЗАПАДА ОСТАНА БЕЗ ПЕТРОЛ....
Коментиран от #161, #162
16:52 05.08.2026
158 Хахаха
16:56 05.08.2026
159 О горди турски поданици
16:56 05.08.2026
160 По точно
До коментар #6 от "Боруна Лом":Радев даде българската газ на Турция. Все пак по-добре, отколкото на някоя руска фирма.
16:59 05.08.2026
161 Така де
До коментар #157 от "ПРОПУСКАШ КОЙ НА ВЪЗСТАНОВИ":Вземи го научи тоя български ве, братчед!
17:01 05.08.2026
162 Неграмотна
До коментар #157 от "ПРОПУСКАШ КОЙ НА ВЪЗСТАНОВИ":Копейка.Е такива като теб голодранци нищо не правещи дойдохме на власт през 44г.благодарение на съветската окупационна орда.
КВо построихте? Като да си купиш ТВ, пералня, бойлер, строит.материали.......за всичко трябва ха ВРЪЗКИ.
Имах "щастието" да живея в този соц.конц.лагер със забрани за пътувания, тежък визов режим.Аре Улево
17:07 05.08.2026
163 Лена
С това Правителство на Румен Гадев, фалита на държавата е подсигурен и гарантиран!
Какво още ще дадеш на Турция, само и само да те видим чист на поста!
Дай им Копринков, Сотир Ушев, Лечева, Гергов, те са същите крадци, точно като теб!
17:08 05.08.2026
164 Улан Батор
магистрали и гешефта със сделката Боташ,
не само ще се отрече по река Тунджа, но ще си чист и къпан, като еничер за българите! Държавен продажник!
17:15 05.08.2026
165 Тити на Кака
1. С правителственото решение не се дава право на Турция да търси газ в българските териториални води. Издава се лицензионно разрешение на КОНСОРЦИУМ от ТРИ компании, в който консорциум водещата роля / и дял/ има Шел с 42%, турската ТП е с 33%, останалото е за ОМВ. Обичайна практика при проучване и разработване на подобни залежи Който има мерак да се включи в този бизнес - нека си купи нужното оборудване, да обучи персонал, да си осигури финансиране, да спечели търг и да инвестира всичко това в търсене на газ или петрол без никакви гаранции, че ще ги открие. Българската държава няма такъв ресурс. Няма нито една българска фирма , способна на това.
2. Всички, които се тръшкат, че България нищо няма да спечели от това начинание не знаят следното: Всяка страна допуска подобни изследвания срещу гарантиран процент за нея от бъдещите добиви / около 30% в стандартния случай/. Всяка страна печели от данъците, налагани върху бизнесите в икономическата си територия. Всяка страна получава концесионна такса ежегодно. Всяка страна печели от логистиката за доставки.
Толкова от мен, гении!
17:16 05.08.2026
166 Улан Батор
магистрали и гешефта със сделката Боташ,
не само ще се отрече по река Тунджа, но ще си чист и къпан, като еничер за българите! Държавен продажник! Предател!
17:17 05.08.2026