Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

През 2021 година ЕС е получил 50 процента от внесения природен газ от Русия, като по-голямата част от количеството е била транспортирана по тръбопроводи. Но след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 година Европа реагира бързо, за да намали тази зависимост и за три години съкрати с две трети потреблението на руски газ.
Същевременно Европа попадна под зависимостта от вноса на американски втечнен газ - през Атлантическия океан до мрежа от специални нови терминали в страните от Общността. През 2025 година около 57 процента от втечнения газ, внесен в ЕС, са били от САЩ - четири пъти повече, отколкото през 2021 година.
До 2030 година този дял ще нарасне до 80 процента, прогнозират експертите от Института по икономика на енергетиката и финансов анализ. До 2016 година САЩ не са изнасяли газ, защото запасите им са били предназначени за вътрешно потребление. Оттогава насам са се превърнали в най-големия световен износител на втечнен газ.
Заплаха за енергийния преход
Макар че природният газ ще продължи да се използва в процеса на енергийния преход на ЕС, като преобладаващата част от доставките ще постъпва по тръбопроводи от Норвегия, огромният ръст на вноса на втечнен газ от САЩ може да постави под заплаха плановете за енергийна независимост, смятат анализаторите.
Те отбелязват, че изключителната зависимост от американския втечнен газ противоречи на плановете, насочени към прекратяване на зависимостта на Европа от руското изкопаемо гориво за сметка на енергоснабдяването, диверсификацията на източниците на доставки и ускоряването на енергийния преход. Освен това големият обем на вноса на газ от САЩ противоречи на целта на ЕС за поевтиняване на енергията.
„Американският втечнен газ е най-скъпият за купувачите в Европа, но европейските компании продължават да сключват договори", казва пред ДВ енергийната експертка Ана Мария Джалер-Макаревич. Един от тези договори например предвижда доставки на американски газ през гръцки терминали за Югоизточна Европа и вероятно - за Украйна, при това за 20-годишен срок.
Зависимостта на Европа от САЩ расте
Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава своята стратегия за „енергийно доминиране" и през юли 2025 година сключи търговско споразумение между САЩ и ЕС, което задължава Европа до 2028 ежегодно да купува американски енергоносители (втечнен газ, нефт и ядрена енергия) за 750 милиарда долара (629 милиарда евро).
„Енергийното споразумение между САЩ и ЕС оказва натиск върху Европа, като я кара да купува повече американски енергоносители, а това ще увеличи риска на „геополитическата зависимост" от американския втечнен газ", посочва Джалер-Макаревич.
„Споразумението фактически обвързва енергоснабдяването на ЕС с един доставчик, поставя под заплаха енергийната сигурност и оказва натиск на плановете за намаляване на потреблението на газ", сочат анализите на Института по икономика на енергетиката. Търсенето на американски газ вероятно ще нарасне, щом ЕС планира изцяло да забрани вноса на руски газ до края на 2027 година. След като през декември Европейският парламент взе решение за прекратяване на вноса на газ и нефт от Русия, експертите изтъкват, че само забраната за внос не стига за диверсификация на енергоснабдяването.
„Диверсификацията не трябва да означава замяна на един доминиращ доставчик с друг. Европа има нужда от ясно определение на диверсификацията и от стратегия, която отчита днешните геополитически реалности", отбелязва в свой обзор енергийният анализатор Рафаеле Пириа.
Призиви за прекратяване на търговското споразумение между САЩ и ЕС
„В тези неспокойни геополитически времена Европа трябва да остане силна и единна - и да избере независимостта. Това означава, че трябва да се отделя повече внимание на чистата, сигурната и местната енергетика", заяви наскоро еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Той отправи и препоръката Европа да купува газ от държави като Канада, Катар и Алжир.
„Енергийното бъдеще на Европа може да се промени. Ако ЕС се придържа към плановете си за преход към екологично чиста енергия, търсенето на газ ще намалее", смята анализаторката Джалер-Макаревич. При този сценарий съществуващите споразумения със САЩ за доставки на втечнен газ, които се базират на декларации за намерения - формални и без юридическа сила - могат да не се състоят, пояснява тя.
Междувременно над 120 европейски и международни групи от гражданското общество призоваха наскоро европейските политици да прекратят преговорите по търговското споразумение между САЩ и ЕС, което наред с другото задължава Европа да внася енергоносители. Призивът за „намаляване на зависимостта от изкопаемите горива от САЩ в знак на солидарност с тези, които са застрашени от суровинния империализъм на Тръмп" последва атаките на САЩ срещу Венецуела и териториалните претенции към Гренландия.
Автор: Стюърд Браун
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Северен поток
Коментиран от #9, #224
14:57 22.02.2026
3 Глупава Европа
Коментиран от #28, #66
14:58 22.02.2026
4 САЩ ще търгува с Русия
14:58 22.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гошо
Коментиран от #95, #98
14:59 22.02.2026
7 хехе
Коментиран от #96
15:00 22.02.2026
8 демократ
Коментиран от #10, #17
15:00 22.02.2026
9 Европеец
До коментар #2 от "Северен поток":Видях заглавието и автора Дойче веле и разбира се Не трябва и няма да чета.... Но това не ми пречи да кажа че Европа се управлява от слабоумни и неграмотни урсули......
Коментиран от #176, #228
15:01 22.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Путин
Коментиран от #23
15:03 22.02.2026
12 4568
15:03 22.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Лудите, лудите.....
Коментиран от #18
15:05 22.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Грешно
До коментар #8 от "демократ":Правилното е да се определиш като - Дупеклат!
15:06 22.02.2026
18 Те "европейските компании" го купуват
До коментар #14 от "Лудите, лудите.....":Ама хората го плащат ...
15:06 22.02.2026
19 Какво значи зависимостта остава
Коментиран от #40
15:07 22.02.2026
20 Нека
Дебилите сме на всеки километър, от тук до края на света! Ура другари!
15:07 22.02.2026
21 Съд за Урсулците, съд !
15:08 22.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сменя се доставчикът,
зависимостта на наркоманите остава
15:09 22.02.2026
25 Запознат
До коментар #13 от "демократ":Е козячетата само за гълтане на афро-американска спма мислите полу грамотни евроатлантически ско тове.
15:09 22.02.2026
26 Шишо бакшишо
15:10 22.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Глупава Европа
До коментар #3 от "Глупава Европа":и глупави преизбиращи стада на
тикви шопари
15:10 22.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 НЕ е американски втечнен газ
15:11 22.02.2026
31 Как върви
Коментиран от #34
15:11 22.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Няма по изгодна газ от
15:12 22.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ?????
Европейските компании бяха акционери в Северните потоци.
Сега се чува че на тяхно място ще дойдат американски компании които ще продават руски газ на европейците по американски цени.
15:14 22.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Обективен
Коментиран от #193
15:14 22.02.2026
39 Атлантически пърдялници
15:15 22.02.2026
40 Възмутен
До коментар #19 от "Какво значи зависимостта остава":"винаги зависи от имащият"
Не зависиш когато имаш избор от къде да си го купиш - така беше когато газът беше руски но имаше възможност да купуват и американски. Сега Урсулиците ни направиха зависими защото "изборът" ни е само един и той може да поставя каквито си иска условия:
- ежегодно да купува американски енергоносители (втечнен газ, нефт и ядрена енергия) за 750 милиарда долара.
И каквато си иска цена - това е положението. Европа ще фалира за да може "Америка да е отново велика".
15:15 22.02.2026
41 Една мисъл
До коментар #32 от "Една мисъл не ми дава мира.":За цяла година. Ти си истинско атланте. Браво!
Коментиран от #51
15:16 22.02.2026
42 Тома
15:16 22.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Олееее..... атлантенце
15:18 22.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Вие не я ли знаете тая
15:19 22.02.2026
49 Дон Дони
15:19 22.02.2026
50 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #32 от "Една мисъл не ми дава мира.":Защо купуваме американски втечнен газа когато нашите козячета газ пикаят от злоба.
15:19 22.02.2026
51 Чшъъ...
До коментар #41 от "Една мисъл":Я не надценявай паветната май муна! Тази мисъл я ръси от четири години, но не е негова, а я е чул, и я повтаря за да не я забрави!
15:19 22.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Зевзек
До коментар #47 от "аz СВО Победа 80":Най ми е кеф да чувам нашите козячета как скимтят и плюят в безсилна злоба.
15:20 22.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ами пак гласувайте за атлантенца
15:21 22.02.2026
56 Зевзек
До коментар #54 от "ВЗРИВЯВАЙ":Трябва да се покажеш от дупката си първо.
15:23 22.02.2026
57 катран
15:23 22.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 не може да бъде
15:24 22.02.2026
60 Щото е пазарна икономиката на ЕС
Коментиран от #68
15:25 22.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ела
До коментар #54 от "ВЗРИВЯВАЙ":Да ти дадем една шашка динамит да я изгърмиш. Само внимателно трябва да я белиш, да не ти гръмне у физиономията.
15:26 22.02.2026
63 Много гнусна
15:26 22.02.2026
64 Учуден
15:27 22.02.2026
65 Зевзек
До коментар #61 от "Копейки,":Като гледам и вкиснатото зеле вече се преориентираха че не не знам кой ще си търси работа скоро.
15:29 22.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Болен мозък
До коментар #60 от "Щото е пазарна икономиката на ЕС":Важно е Путин да НЕ получава милиарди газови евраци от ЕС и да си ги Андора войната. Другото е без значение.
15:31 22.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ПОТРЕСАВАЩО РАЗКРИТИЕ!
Сделката на Фон дер Лайен с Тръмп е пропита с корупция и ще превърне Европа в американска "енергийна колония"!
ПОТРЕСАВАЩО РАЗКРИТИЕ! ....
Коментиран от #81
15:32 22.02.2026
72 Мдаааа
Коментиран от #76, #104
15:33 22.02.2026
73 Шваба
До коментар #67 от "Ганчев":Ами засега спряха фабриките които потребляват газ. Пък питай германците как са с 4 пъти по големи сметки за газ от преди 2022.
Мислиш ли че са много щастливи германците щом Алис Вайдел води във всички класации.
15:33 22.02.2026
74 Я пъ тоа
До коментар #67 от "Ганчев":Ние сме на сухо и топло ...мръзнат тия дето воюват...и тгоре на това гинат като мишки.
15:33 22.02.2026
75 ха ха ха ...бай центов
До коментар #69 от "Копейки,":А краварите от къде вземат тая газ ?
От Руските терминали , а ?
Коментиран от #78
15:33 22.02.2026
76 Газ има
До коментар #72 от "Мдаааа":Не мръзнем.....виж Путин остави бая руснаци без ток и топлина заради войната.
Коментиран от #79
15:34 22.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Я пъ тоа
До коментар #75 от "ха ха ха ...бай центов":Най големия производител на ВТЕЧНЕНА. газ са САЩ...кви руски терминали та гонят бре.
Коментиран от #82, #85
15:36 22.02.2026
79 Зевзек
До коментар #76 от "Газ има":"виж Путин остави бая руснаци без ток и топлина заради войната"
Нали украинците нямали нищо общо с руснаците бе - сега защо им викаш руснаци.
Коментиран от #84
15:36 22.02.2026
80 много ясно са го написали
Сега станаха износител ,,, на Руски газ на тройна цена ..
Кай се явява като г лу па к в момента ??!!
15:37 22.02.2026
81 Стига бе
До коментар #71 от "ПОТРЕСАВАЩО РАЗКРИТИЕ!":Арабите, Норвегия, Шотландия заляха Европа с газ. Важно е Путин да губи милиарди евраци.
Коментиран от #87
15:37 22.02.2026
82 ха ха ха ... бай центов
До коментар #78 от "Я пъ тоа":От къде бе ?!! От шистите ли ?
Че преди две години краварите внасяха газ от Русия !!!
15:38 22.02.2026
83 цмздснт
Коментиран от #86
15:38 22.02.2026
84 Я пъ тоа
До коментар #79 от "Зевзек":Питай тия в пограничните руски райони с Украйна....как мръзнат пък и на тъмно си седят
Коментиран от #93
15:38 22.02.2026
85 Запознат
До коментар #78 от "Я пъ тоа":"Най големия производител на ВТЕЧНЕНА. газ са САЩ"
Най големия продавач на втечнена газ са американците но нямат инсталации за втечняване - как става този номер.
Ще ми посочиш ли един американски завод за втечняване или път терминал за товарене.
Коментиран от #89
15:39 22.02.2026
86 ЕС НЕ ГО МИСЛИ
До коментар #83 от "цмздснт":Путин губи милиарди...ние сме на топло и сухо....
Коментиран от #105
15:39 22.02.2026
87 Не четеш ли бре пуйко
До коментар #81 от "Стига бе":(През 2025 година около 57 процента от втечнения газ, внесен в ЕС, са били от САЩ) ... най скъпата възможно на пазара газ !
Коментиран от #91
15:40 22.02.2026
88 браво на козяшките мажоретки
Директно го стоварват на Европейците .
15:40 22.02.2026
89 Я пъ тоа
До коментар #85 от "Запознат":САЩ немски инсталации за втечнена газ...ВИЦА НА ДЕНЯ.
15:41 22.02.2026
90 Това е резултата
15:41 22.02.2026
91 Я пъ тоа
До коментар #87 от "Не четеш ли бре пуйко":Цената на газа редна....БОРСОВА,,, ама кой да знае
15:42 22.02.2026
92 Мистър Браун чете Евангелието наобратно
Коментиран от #99, #147
15:42 22.02.2026
93 Зевзек
До коментар #84 от "Я пъ тоа":"как мръзнат пък и на тъмно си седят"
Мръзнат и стоят на тъмно в Киев и то цяла зима. И не само в Киев ами в почти цяла Украйна - ама вас какво ви интересуват укрите - плащат за плюене по Русия.
Коментиран от #97
15:42 22.02.2026
94 Путин ПРЕЦАКАН
15:43 22.02.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Това е безспорен
До коментар #7 от "хехе":ФАКТ
15:44 22.02.2026
97 Аааа, не така
До коментар #93 от "Зевзек":Бомбят и путинова РУСИЯ.....горят бая рафинерии и складове, особенно в пограничните руски райони с Украйна.
Коментиран от #103
15:44 22.02.2026
98 Тошо
До коментар #6 от "Гошо":Пише го по немските медии, ама ти чети кой го е писал. Защото медиите са свободни и всякакви Мур Зилки драскат за каквото им платят.
Коментиран от #108
15:45 22.02.2026
99 Запознат
До коментар #92 от "Мистър Браун чете Евангелието наобратно":"Тръбен газ влиза през ТАНАП от Азербайджан"
Пък Азербейджан купува от Русия "за собствено потребление" ама пък то се е увеличило цели 9 пъти и 51% от газът в Азербейджан е собственост на Газпром - ама тези работи не ви ги казват от посолството.
Коментиран от #111, #117
15:45 22.02.2026
100 Каменаров
Коментиран от #106
15:46 22.02.2026
101 Путин ПРЕЦАКАН
Коментиран от #123
15:46 22.02.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Колко да са погранични?
До коментар #97 от "Аааа, не така":На 1300 километра от границата по права линия. Това Фламинго голяма гад се оказа.
15:46 22.02.2026
104 Ми че това
До коментар #72 от "Мдаааа":Са мнго милярди кубически метри газ... Ама юспоко бе.. Азерите имат много руска газ за продаване... Американците също!
15:47 22.02.2026
105 Путин нищо не губи
До коментар #86 от "ЕС НЕ ГО МИСЛИ":Липсата на печалба не е загуба мурджо ! Катализатор за възстановяване е. Един куп индустрии дето бяха позабравени от времето на СССР сега се възстановиха и са в процес на възстановяване а Европа губи пазари с минути и все по неконкурентна става. И гражданското самолетостроене и двигатели и кво се сетиш чак до производството на дини
Коментиран от #107, #109
15:47 22.02.2026
106 Я пъ тоа
До коментар #100 от "Каменаров":Кой ша дава милиарди на Путин за ГАЗ, като може сам да си ги гушне. Бунаците отдавна свършиха.
15:47 22.02.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Антитрол
До коментар #98 от "Тошо":"и всякакви Мур Зилки драскат за каквото им платят"
Така е мойто момче - всичко което не съответства на праведната пропаганда е "руска пропаганда" - ето и дойче веле почнаха с руската пропаганда като казват че американския газ е два пъти по скъп.
Жалка работааа.
15:49 22.02.2026
109 Путин ПРЕЦАКАН
До коментар #105 от "Путин нищо не губи":Да си избива парите от където иска Путин...негова си работа. Важно е че МИЛИАРДИТЕ газови евраци от ЕС....секнаха....а войната гълта милиарди като ламя.
Коментиран от #115, #120
15:50 22.02.2026
110 Козяче
До коментар #107 от "Копейка":Пък на нас кяра ни е че разрешиха гей-парадите и еднополовите бракове - и да няма газ ще се топлим взаимно.
Коментиран от #116
15:50 22.02.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Ъпстейн
15:51 22.02.2026
113 Кара за нас е
До коментар #107 от "Копейка":Винаги с ЕС....и никакви пари за Путин...пращаме му куршуми и...бомби, трупаме дебели пачки.
Коментиран от #122
15:51 22.02.2026
114 защо
15:52 22.02.2026
115 Запознат
До коментар #109 от "Путин ПРЕЦАКАН":"Важно е че МИЛИАРДИТЕ газови евраци от ЕС....секнаха...."
Важното е че господарите ви прецакаха Европа нали като купуват газ от руснаците и го продават на глупавите европейци.
Коментиран от #121
15:52 22.02.2026
116 Синчето на Соловьов
До коментар #110 от "Козяче":Не говори така за нас, товаришч.
15:52 22.02.2026
117 Вярвам ти.
До коментар #99 от "Запознат":Вярвам ти. Ама другарят Милер това някак си хич не го топли. За 2024 нетната загуба на Газпром в 12,89 милиарда долара. За 2025 резултатите ще излязат през март, но шефът вече е наясно, че дупката е още по-голяма. Вместо да печели - губи.
15:53 22.02.2026
118 Анонимен
15:53 22.02.2026
119 Ами сега?
15:53 22.02.2026
120 Напротив
До коментар #109 от "Путин ПРЕЦАКАН":МИЛИАРДИТЕ газови евраци от ЕС.... НЕ са секнали а са 3 пъти повече но изтичат в друга посока и дали са в посока Тръмп или Путин въобще не е важно за хората. Цената е важна пале ! Пазара !
Коментиран от #124
15:54 22.02.2026
121 Я пъ тоа
До коментар #115 от "Запознат":Кой ша дава МИЛИАРДИ на руснаците, като могат да си продават СОБСТВЕНАТА ГАЗ ...балъците отдавна свършиха.
Коментиран от #128
15:54 22.02.2026
122 Зевзек
До коментар #113 от "Кара за нас е":Абе добре са те подкарали с едни дебели ама не са пачки.
15:54 22.02.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
До коментар #120 от "Напротив":И Путин губи милиарди.....САЩ, Арабите, Норвегия ги гушнаха милиардите. Санкциите се изпълняват...Путин е обречения.
Коментиран от #132
15:56 22.02.2026
125 стоян георгиев
15:56 22.02.2026
126 Мен не ме мисли
До коментар #123 от "Путин и да е ПРЕЦАКАН":Аз съм на топло и сухо и доживея живота...не гинат в окопите като путинистите.
Коментиран от #148
15:57 22.02.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Запознат
До коментар #121 от "Я пъ тоа":"като могат да си продават СОБСТВЕНАТА ГАЗ"
Да ама не могат защото нямат заводи за втечняване и защо да си продават собствената газ когато могат да спечелят двойно повече от продажбата на руска - руснаците са я втечнили и са съвсем наблизо.
Сега кое е по лесно и изгодно - ти да произвеждаш нещо и да го продаваш или просто да си посредник и да не си мърдаш пръста.
Коментиран от #131, #227
15:58 22.02.2026
129 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
Коментиран от #139
15:58 22.02.2026
130 И има ли някой който
Коментиран от #133
15:59 22.02.2026
131 Голем смех
До коментар #128 от "Запознат":САЩ И ЗАПАДА немали заводи за втечняване на газ ....ВИЦА НА ДЕНЯ.
Коментиран от #135
15:59 22.02.2026
132 Антитрол
До коментар #124 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":"И Путин губи милиарди"
Ти счетоводител на Путин ли беше до сега че знаеш че губел милиарди или от посолството те увериха че е така.
Коментиран от #134, #137
16:00 22.02.2026
133 Глупости
До коментар #130 от "И има ли някой който":Цената е една...БОРСОВА и за втечнения газ....АМА КОЙ ДА ЗНАЕ.
Коментиран от #143
16:01 22.02.2026
134 Газпром...
До коментар #132 от "Антитрол":Отчита с 40%по малко приходи За 2025..Милер го каза на Путин....Путин гледаше умно умно....
Коментиран от #144
16:03 22.02.2026
135 Запознат
До коментар #131 от "Голем смех":Какво значи САЩ и ЗАПАДА
САЩ имат газ но до сега не са им трябвали заводи за втечняване на газ защото го ползваха изключително за вътрешно потребление. Пък под "ЗАПАДА" ако имаш в предвид Европа тя за какво ще строи заводи за втечняване когато няма газ.
Ама то трябва за можеш да мислиш но при нашите козячета това е мисия невъзможна.
Коментиран от #138
16:05 22.02.2026
136 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
Коментиран от #159
16:05 22.02.2026
137 Е добре де,
До коментар #132 от "Антитрол":От твоето посолство какво казаха? А?
Коментиран от #141
16:06 22.02.2026
138 ТоваришЧ
До коментар #135 от "Запознат":Европа строй терминали за втечнена газ, след което пуска газта по тръбите си...и в статията го пише...ама кой да знае...от арабите, Израел, Европа отдавна си получава втечнена газ.
Коментиран от #152, #157
16:08 22.02.2026
139 докато краварите купуват Руски газ
До коментар #129 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":И го внасят в Европа , винаги ще има балами !
16:08 22.02.2026
140 Е нема верно по просто нещо
16:08 22.02.2026
141 От ПОСОЛЯ
До коментар #137 от "Е добре де,":Ми го казаха...на Драган Цанков 28.
16:09 22.02.2026
142 ха ха ха ..
Ама и той Руски ... ха ха ха ...малоумна работа ...
16:09 22.02.2026
143 БОРСОВА ти е само кратуната
До коментар #133 от "Глупости":Ние да не би на борсова да я купуваме?
Коментиран от #145
16:10 22.02.2026
144 Антитрол
До коментар #134 от "Газпром...":"Отчита с 40%по малко приходи"
Газпром не е единствената газова компания в Русия - "силата на Сибир" по който тече газ към Китай не е на Газпром а Нефтогаз който пък е увеличил приходите. Второ 23% от Газпром е собственост на западни фирми на които и до сега изплащат дивиденти - като обявиш 40% по малко приходи и дивидентите стават почти нула - прецакват западните акционери.
Ама от посолството не ги казват тези работи.
Коментиран от #149
16:10 22.02.2026
145 Путинистче идиотче
До коментар #143 от "БОРСОВА ти е само кратуната":Що САЩ ша дават пари на Путин за газ, като спокойно си продават своята на...ЕС.
16:11 22.02.2026
146 жик так
Коментиран от #151
16:11 22.02.2026
147 "Владимир Путин, президент"
До коментар #92 от "Мистър Браун чете Евангелието наобратно":Хи хи хи
Като си избрУил толкоз държави да беше добавил и количествата
дето пращат на ивропата ???!
И защо, аджеба DW-то пищи, че ианките са станали монополен доставчик ???!
урсусУли-те и каи-те сделаха "супер диверсификация" на руската газ
16:11 22.02.2026
148 Ти ли бре у Киев
До коментар #126 от "Мен не ме мисли":си на топло и сухо ? Не думай ...
Коментиран от #150
16:12 22.02.2026
149 Газпром
До коментар #144 от "Антитрол":Оперираше в ЕС.....другите руски компании да си търгуват с китайци, индийци и скойто си искат. Важно е че ЕС врътна еврокранчето.на Путин.
16:13 22.02.2026
150 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.
До коментар #148 от "Ти ли бре у Киев":България е ..ЕС..ти ако мръзнеш, си е твой проблем. Мен не ме мисли.
Коментиран от #153, #155, #168
16:14 22.02.2026
151 Я пъ тоа
До коментар #146 от "жик так":Колко са 118 милиона евро бе...пари за семки и бонбонки за САЩ и ЕС.
16:16 22.02.2026
152 Запознат
До коментар #138 от "ТоваришЧ":"Европа строй терминали за втечнена газ"
Не знам само от къде ви копат такива обратното на остри. Правиш ли разлика от завод за втечняване на газообразен природен газ за да могат да го натоварят на танкери и терминал за втечнен газ където танкерите го разтоварват като течност където отново става газообразен и тръгва по тръби.
За нашите козячета мисленето е нещо напълно невъзможно.
16:16 22.02.2026
153 И за тва вчера писаха тук
До коментар #150 от "България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.":Как заплатите на руснаците били 2,5-3 пъти по високи от на българите нали? Или не си я чел статията ?
Коментиран от #156
16:17 22.02.2026
154 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
Коментиран от #160
16:17 22.02.2026
155 Братчеда
До коментар #150 от "България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.":"Мен не ме мисли"
Те в маалата всички се топлят на дърва - ходим да си ги берем от гората. Пък газта да става петорна.
Коментиран от #158
16:19 22.02.2026
156 Голем смех......
До коментар #153 от "И за тва вчера писаха тук":МРЗ В БГ............620 ЕВРО
МРЗ В РУСИЯ...250 ЕВРО
Коментиран от #164
16:19 22.02.2026
157 уникално т-п тpoл coроcoиден
До коментар #138 от "ТоваришЧ":Стояне, ти ли си, бе? Ни правиш ли разлико между терминал за разтоварване на втечнена газ и станции за втечняване на газ?! Явно не.
Коментиран от #161
16:19 22.02.2026
158 Я пъ тоа
До коментар #155 от "Братчеда":Ти да не си от...боята бре..
Коментиран от #165
16:20 22.02.2026
159 Ти си ПОД САНКЦИИ реално пич
До коментар #136 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":Но очевидно нямаш капацитета да го разбереш
16:20 22.02.2026
160 Зевзек
До коментар #154 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":"като стой та гледай"
Стоя и гледам - зеления и европуделите ревът за мир на Путин.
Коментиран от #163
16:20 22.02.2026
161 Аз съм бре...Сточо
До коментар #157 от "уникално т-п тpoл coроcoиден":Как ли ЕС ша ползва втечнената ЩАТСКА ГАЗ ако нема съответното оборудване....да не верваш.
Коментиран от #166, #173
16:22 22.02.2026
162 Жорко
16:22 22.02.2026
163 Докато натовско оръжие
До коментар #160 от "Зевзек":Избива путинисти, мир нема да има...Вервай ми....
Коментиран от #167
16:23 22.02.2026
164 Ъхъъъ вервай си ти
До коментар #156 от "Голем смех......":И не знам какво трябва да се случи че да се осъзнаеш. И тук статия имаше и пак не се осъзнавате ей атлантенцата колко сте жалки и заблудени. Я пак виж онази статия за разликата в заплатите в републиките и внимателно я прочети ...
16:23 22.02.2026
165 Братчеда
До коментар #158 от "Я пъ тоа":Сички "приятели на Америка за България" сме от маалата - ето раздадоха ни идни флашки и 10 пъти копи-пейст и има за баничка.
Коментиран от #169
16:23 22.02.2026
166 уникално т-п тpoл coроcoиден
До коментар #161 от "Аз съм бре...Сточо":Тва не е завод за втечняване на газ, бе, умник.
16:24 22.02.2026
167 Зевзек
До коментар #163 от "Докато натовско оръжие":Не знаех че 2 милиона бандери били путинисти - ама щом казваш няма да лъжеш я.
Коментиран от #170
16:25 22.02.2026
168 Ама най вече си в ШЕНГЕН
До коментар #150 от "България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.":Да знайш... 3 км за 14 часа ..... Тоя рекорд и хан Аспарух надали го е постигал ...
16:25 22.02.2026
169 Що бе
До коментар #165 от "Братчеда":Приятелите на ПОСОЛЯ на Драган Цанков 28 от къде ли са....
16:26 22.02.2026
170 Докато натовско оръжие
До коментар #167 от "Зевзек":Избива путинисти...мир нема да има....лее се руска кръв заради Путин. Украйна се защитава вече четири години...що ли???
Коментиран от #179
16:28 22.02.2026
171 Олееее.....
Коментиран от #174
16:31 22.02.2026
172 ежко
16:31 22.02.2026
173 Запознат
До коментар #161 от "Аз съм бре...Сточо":Направо не знам от къде ви копат такива обратното на остри.
Правиш ли разлика от втечняване на газ и последващо изпаряване на течност за да получиш отново газ.
Ще го обясня като за не много умни - купуваш си бутилка газ която в бутилката е течност - отваряш вентила и тя става газ - това са терминалите.
Сега тази газ от бутилката я хващаш и се опитай отново да я направиш течност и да я натикаш в друга бутилка - това е завод за втечняване
Коментиран от #175
16:31 22.02.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Я пъ тоа
До коментар #173 от "Запознат":В моите коментари говоря за ОБОРУДВАНЕ на ЕС с инсталации, за приемане на втечнена газ, не за заводи...ама кой да чете.
Коментиран от #185
16:34 22.02.2026
176 много ясно само заглавието и коментарите
До коментар #9 от "Европеец":е, кой нормален ще чете статий на доче зелеето?
16:35 22.02.2026
177 Болен мозък
До коментар #174 от "Зевзек":То и боя по путинистите върви с пълна сила...вече ги бомбят и в ..Москве.
16:35 22.02.2026
178 На това
16:36 22.02.2026
179 Зевзек
До коментар #170 от "Докато натовско оръжие":"лее се руска кръв заради Путин. Украйна се защитава вече четири години...що ли???"
Ами то и Виетнам се защитаваше 20 години - американска кръв ли се лееше тогава. Ама мозъчето като не достига единственото което остава е да повтаряш опорките.
Коментиран от #181, #183
16:36 22.02.2026
180 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО
16:37 22.02.2026
181 Що се занимавате
До коментар #179 от "Зевзек":с глупавото опростачено дете, показващо дъното на запада? Оставете да се гледа трагедията на запада!
16:37 22.02.2026
182 Ами
Коментиран от #184
16:38 22.02.2026
183 Говорим за
До коментар #179 от "Зевзек":Руската газ и Путин....днес се лее руска кръв, заради детска кремълски....САЩ да си мислят за Виетнам...тяхна си работа....
Коментиран от #188
16:39 22.02.2026
184 Голем смех....
До коментар #182 от "Ами":Що.ли САЩ ша пълната гушата на Путин, като могат да си продават собствената газ и да си гушкат милиардите.....Путин пак прецакан.
16:41 22.02.2026
185 Запознат
До коментар #175 от "Я пъ тоа":"В моите коментари говоря за ОБОРУДВАНЕ на ЕС с инсталации, за приемане на втечнена газ"
Абе защо нашите козячета помнят по две секунди. Да ти припомня ли?
"САЩ И ЗАПАДА немали заводи за втечняване на газ ....ВИЦА НА ДЕНЯ"
Най ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри
Коментиран от #187
16:42 22.02.2026
186 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО
16:43 22.02.2026
187 Я пъ тоа
До коментар #185 от "Запознат":Дали завод или З8мсталация.....важно е че гщатската газ стига до ЕС и ние я ползваме. Путин пак прецакан.
Коментиран от #191
16:44 22.02.2026
188 Зевзек
До коментар #183 от "Говорим за":"днес се лее руска кръв"
Пак те питам ти от къде знаеш че се леела руска кръв - или от посолството ти казаха да го повтаряш.
Коментиран от #190
16:49 22.02.2026
189 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО
16:50 22.02.2026
190 От ПОСОЛЯ
До коментар #188 от "Зевзек":На Драган Цанков 28 го споделиха .Лично Мутрофанова го сподели.....за леенето на руската кръв де...близо 1,3 милиона избити руснаци.
Коментиран от #192, #194
16:52 22.02.2026
191 Запознат
До коментар #187 от "Я пъ тоа":Наистина ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри - по улиците няма.
Как щатската газ стига до Европа като нямат заводи за втечняване - що не ми кажеш. Или поне ми кажи от къде ви копат.
Коментиран от #196
16:53 22.02.2026
192 Ако я няма Митрофонова
До коментар #190 от "От ПОСОЛЯ":какво ще тролите двата продадено глупака? 😄
16:55 22.02.2026
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Зевзек
До коментар #190 от "От ПОСОЛЯ":"Лично Мутрофанова го сподели"
Че ти що вярваш на руска пропаганда
16:55 22.02.2026
195 Ти руснак ли си стоенчо
До коментар #193 от "стоян":че си се загрижил за Путин? 😄 Щото ние европейците си имаме проблеми с едни продажни урусли които унищожават Европа!
Коментиран от #198
16:56 22.02.2026
196 Я пъ тоа
До коментар #191 от "Запознат":Интересно, как ли САЩ ни доставят вече 50% от газа в ЕС. И ние го ползваме....от къде ви "копат такива"
Коментиран от #199
16:57 22.02.2026
197 Зевзек
До коментар #193 от "стоян":"и путин няма пари"
Като гледам не Путин а макарончо реве дългът им да станел общ че иначе фалират. А пък германците ревът че газта свършила.
Коментиран от #200
16:57 22.02.2026
198 Стойчо съм
До коментар #195 от "Ти руснак ли си стоенчо":Дреме ми за Путин...само констатирам за газта. Иначе БЪЛГАРСКО ОРЪЖИЕ избива путинисти а ние трупаме дебели пачки. Пак сме на кяр.
Коментиран от #201, #202
16:59 22.02.2026
199 Запознат
До коментар #196 от "Я пъ тоа":Пак питам от къде ви копат такива обратното на остри - по улиците няма.
САЩ доставят руски втечнен газ - какво не ти е ясно. САЩ печелят пък Европа и Русия губят - или двете мозъчни клетки не достигат.
Коментиран от #225
17:00 22.02.2026
200 Стига бе
До коментар #197 от "Зевзек":Още милиарди текст към САЩ...благодарение на ДОНЧО...кой ли дава милиарди на толкова задлъжняла страна.
Коментиран от #204
17:01 22.02.2026
201 Ако ти дремеше малчуган
До коментар #198 от "Стойчо съм":нямаше да се излагаш и да показваш падението на запада да оптростачва деца. Затова запада от ден на ден изглежда все по жалко, а русия все по велика! Това показвате!
17:02 22.02.2026
202 Зевзек
До коментар #198 от "Стойчо съм":"Иначе БЪЛГАРСКО ОРЪЖИЕ избива путинисти а ние трупаме дебели пачки"
За това ли станахме по бедни и от Гана
Коментиран от #203
17:03 22.02.2026
203 Я пъ тоа
До коментар #202 от "Зевзек":Ами оди у ГАНА...или у МОСКВАБАД....те са по богати.....да не верваш.
Коментиран от #207
17:05 22.02.2026
204 Зевзек
До коментар #200 от "Стига бе":"кой ли дава милиарди на толкова задлъжняла страна"
Наведените евроатлантици - дЖилезко защо даде един милиард на Тръмп - за да размагнити прасето. Американските самолети са на София заради същото.
Коментиран от #206
17:06 22.02.2026
205 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО
Скоро.
17:07 22.02.2026
206 БашЗЕВЗЕК
До коментар #204 от "Зевзек":Ами осъди Джилезко, кой та спира.....
Коментиран от #209
17:08 22.02.2026
207 Зевзек
До коментар #203 от "Я пъ тоа":Ха ха ха като не върви пропагандата щото не достига мозъчето се почва плюене в безсилна злоба - но пък на мен ми е кеф да слушам скимтенето на нашите козячета.
17:09 22.02.2026
208 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
Коментиран от #211
17:10 22.02.2026
209 Зевзек
До коментар #206 от "БашЗЕВЗЕК":Едни жълтопаветници без акъл които гласуват за него.
17:10 22.02.2026
210 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО
Коментиран от #212
17:11 22.02.2026
211 Зевзек
До коментар #208 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":"Путин плати ли си за него..."
Не, зеления си плати за него
Коментиран от #215
17:12 22.02.2026
212 Запознат
До коментар #210 от "Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО":"Решили чичо ДОНЧО на кой да шитне Лукойл"
Лукойл си е в Русия и никой не може го шитна - шитват Нефтохим Бургас които евроатлантиците шитнаха на Лукойл преди ама нашите козячета амнезия получиха за това нали.
Коментиран от #214
17:16 22.02.2026
213 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.
Коментиран от #219
17:16 22.02.2026
214 Путинистче идиотче
До коментар #212 от "Запознат":Нефтохим Бургас е част от Лукойл.....целия Лукойл в ЕС го забърсват....Путин да си държи останалата част. Кой му пречи....
17:18 22.02.2026
215 БашЗЕВЗЕК
До коментар #211 от "Зевзек":Зеления фрасна танкерчето с дронче.....така плаща той.
Коментиран от #216, #217
17:23 22.02.2026
216 Запознат
До коментар #215 от "БашЗЕВЗЕК":"Нефтохим Бургас е част от Лукойл"
Нефтохим Бургас е българска рафинерия направена с парите на българите а евоатлантиците я шитнаха на Лукойл без пари. Ти какво печелиш че някой ще вземел българската рафинерия - или важното е господарите да печелят че и за теб да има за баничка.
Коментиран от #218
17:30 22.02.2026
217 Зевзек
До коментар #215 от "БашЗЕВЗЕК":"Зеления фрасна танкерчето с дронче"
Путин пък фрасна няколко танкерчета в Одеса и зеления си плати.
17:32 22.02.2026
218 Запознат
До коментар #216 от "Запознат":Коментара е за 214
17:33 22.02.2026
219 Зевзек
До коментар #213 от "България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.":"не мрем като путинистите на фронта"
Ама станахме по бедни и от Гана - пък ти от къде знаеш че путинистите мрели на фронта.
Коментиран от #222
17:35 22.02.2026
220 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #221, #229
17:38 22.02.2026
221 ЕС НЕ ГО МИСЛИ
До коментар #220 от "Ний ша Ва упрайм":Ние сме на топло и сухо.....руснаците мръзнат в окопите, а и гинат като плъхове.....
17:40 22.02.2026
222 Не ми дреме за Гана....
До коментар #219 от "Зевзек":Иначе който Даниел за Путин Ъ путинист, щом си залага живота за него....къде ли тук са БГ путинистите
17:42 22.02.2026
223 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО
17:44 22.02.2026
224 От чужбина
До коментар #2 от "Северен поток":Ако съм на мястото на руснаците, може да продам тръбата на американсците, ама скъпо и прескъпо. После газ - йок! Да си търсят парите от тези дето го гръмнаха.
18:12 22.02.2026
225 Интересно
До коментар #199 от "Запознат":Американски впг 50 млрд. Руски 20 млрд.
18:14 22.02.2026
226 Този коментар е премахнат от модератор.
227 Интересно
До коментар #128 от "Запознат":Американски впг 50 млрд. Руски 20 млрд.
18:23 22.02.2026
228 От чужбина
До коментар #9 от "Европеец":Првилно! И аз НЕ прочетох статията. Само тук-там...
В крайна сметка ако потърсите из интернета има информация коя държава какви доказани запаси от газ има. Данните се разминават, но най-грубо казано е следното:
НАй-голям запас има Русия /24% от световните запаси/ и за около 100 години напред. Следват по ред Иран /около 19%/, Катар, САЩ.... Интересното е, и кой колко интензивно харчи тези запаси и за колко време ще стигнат. Така се оказва, че запасите на САЩ са останали за няколко години до около 10тина години, според различни източници. Т.е Америка няма газ. Канада също не фигурира с големи запаси.
Прави впечатление, че по инициатива, натиск от Америка, газа започна да се транспортира предимно втечнен и чрез кораби. При целия процес се губят около 10-15% от енергията. Предимството е в по-гъвкавата търговия. При тръбния пренос се губи от порядъка на 3-5% от енергията. Т.е много по-ефективен е този пренос, но не е толкова гъвкава търговията. Или с други думи, Америка НЕ се интересува от техническите загуби, а от търговската печалба. Като се има в предвид и липсата на достаъчно газ на американска територия е явно, че става въпрос за препродажба на газ.
Коментиран от #230, #232
18:25 22.02.2026
229 Интересно
До коментар #220 от "Ний ша Ва упрайм":Защо тогава го купуват и китайци?
18:26 22.02.2026
230 Интересно
До коментар #228 от "От чужбина":Най много проучвания има при тези които разчитат на тях. На американците ще им стигнат за 10-15 г. После като с въглищата.
Коментиран от #233
18:36 22.02.2026
231 Гост
18:49 22.02.2026
232 Балъците свършиха
До коментар #228 от "От чужбина":Кой ша дава милиарди на Путин за газ бре, особенно САЩ....Те продават своята газ и гушкат милиардите от ПУТИН...ЩО СЕ касае за запасите на САЩ....те си правят сметката....и да свърши газта ша си купят от....АРАБИТЕ, Норвегия, от където си искат без Русия......ВАЖНО е Путин да не получава милиарди
Коментиран от #235
18:50 22.02.2026
233 Има кой да мисли
До коментар #230 от "Интересно":За газта на САЩ.....Явно не си ти....
Коментиран от #240
18:53 22.02.2026
234 Само дето новата зависимост
Коментиран от #241
18:58 22.02.2026
235 От чужбина
До коментар #232 от "Балъците свършиха":Ами преди да пишеш за Норвегия, вземи и провери колко газ има там. Има страни в които има газ за много години напред, НО, НО, НО при сегашния нисък темп на ползване. Такива са Азарбейджан, Туркменистан и др. Катар също. Те имат "много" газ, ама само за себе си. Ако почнат интензивен износ ще свърши бързо. САЩ имат големи запаси, но ги ползват твърде интензивно и за това им остават още няколк години. Русия има огромни запаси и те ще стигнат примерно за 100 години при сегашния темп на ползване.
А газа е важен не толкова за производството на енергия - електричество и топлина, а за производството на торове за производството на храни.
Коментиран от #238
19:04 22.02.2026
236 Симо
Пак руска газ, ама с американски документи и на двойна цена!!!! За това в Германия вървят уволненията и освобождаванията на работници, заради "усложнената" икономическа ситуация.
Не е луд тоя дето яде баницата, са казали старите хора.
19:06 22.02.2026
237 Петко Войвода
19:57 22.02.2026
238 Болен мозък
До коментар #235 от "От чужбина":Дали мислиш че САЩ не са си направили равносметката....едва ли. Може и теб да питат, знае ли чпвек
Коментиран от #242
20:31 22.02.2026
239 Статистика
20:36 22.02.2026
240 Интересно
До коментар #233 от "Има кой да мисли":Така де. Не съм аз.
20:49 22.02.2026
241 Интересно
До коментар #234 от "Само дето новата зависимост":Колко пъти?
20:51 22.02.2026
242 От чужбина
До коментар #238 от "Болен мозък":ДА, направили са си сметката. До сега държаха Венецуела под ембарго, за да не и се източва много петрола. Сега решиха, че е момента и взеха петрола на Венецуела. Там има и газ., не колкото петрол, но има. Така САЩ вече се подсигуриха с нефт и газ. Сега ако сложат ръка и на иранския петрол и газ и ще са господари на горивата. А защо се изнесоха от Афганистан? Ами там няма нито петрол нито газ - няма какво да вземат. Там само производство на наркотици, но те са убииствени за Америка и Тръмп много добре го знае.
21:21 22.02.2026