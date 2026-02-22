Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?
  Тема: Украйна

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

22 Февруари, 2026 14:54

ЕС планира до 2027 година изцяло да прекрати вноса на газ от Русия заради войната в Украйна. Мястото на Русия като основен доставчик на газ за Европа бе заето от САЩ и тази зависимост расте.

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle

През 2021 година ЕС е получил 50 процента от внесения природен газ от Русия, като по-голямата част от количеството е била транспортирана по тръбопроводи. Но след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 година Европа реагира бързо, за да намали тази зависимост и за три години съкрати с две трети потреблението на руски газ.

Същевременно Европа попадна под зависимостта от вноса на американски втечнен газ - през Атлантическия океан до мрежа от специални нови терминали в страните от Общността. През 2025 година около 57 процента от втечнения газ, внесен в ЕС, са били от САЩ - четири пъти повече, отколкото през 2021 година.

Още новини от Украйна

До 2030 година този дял ще нарасне до 80 процента, прогнозират експертите от Института по икономика на енергетиката и финансов анализ. До 2016 година САЩ не са изнасяли газ, защото запасите им са били предназначени за вътрешно потребление. Оттогава насам са се превърнали в най-големия световен износител на втечнен газ.

Заплаха за енергийния преход

Макар че природният газ ще продължи да се използва в процеса на енергийния преход на ЕС, като преобладаващата част от доставките ще постъпва по тръбопроводи от Норвегия, огромният ръст на вноса на втечнен газ от САЩ може да постави под заплаха плановете за енергийна независимост, смятат анализаторите.

Те отбелязват, че изключителната зависимост от американския втечнен газ противоречи на плановете, насочени към прекратяване на зависимостта на Европа от руското изкопаемо гориво за сметка на енергоснабдяването, диверсификацията на източниците на доставки и ускоряването на енергийния преход. Освен това големият обем на вноса на газ от САЩ противоречи на целта на ЕС за поевтиняване на енергията.

„Американският втечнен газ е най-скъпият за купувачите в Европа, но европейските компании продължават да сключват договори", казва пред ДВ енергийната експертка Ана Мария Джалер-Макаревич. Един от тези договори например предвижда доставки на американски газ през гръцки терминали за Югоизточна Европа и вероятно - за Украйна, при това за 20-годишен срок.

Зависимостта на Европа от САЩ расте

Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава своята стратегия за „енергийно доминиране" и през юли 2025 година сключи търговско споразумение между САЩ и ЕС, което задължава Европа до 2028 ежегодно да купува американски енергоносители (втечнен газ, нефт и ядрена енергия) за 750 милиарда долара (629 милиарда евро).

„Енергийното споразумение между САЩ и ЕС оказва натиск върху Европа, като я кара да купува повече американски енергоносители, а това ще увеличи риска на „геополитическата зависимост" от американския втечнен газ", посочва Джалер-Макаревич.

„Споразумението фактически обвързва енергоснабдяването на ЕС с един доставчик, поставя под заплаха енергийната сигурност и оказва натиск на плановете за намаляване на потреблението на газ", сочат анализите на Института по икономика на енергетиката. Търсенето на американски газ вероятно ще нарасне, щом ЕС планира изцяло да забрани вноса на руски газ до края на 2027 година. След като през декември Европейският парламент взе решение за прекратяване на вноса на газ и нефт от Русия, експертите изтъкват, че само забраната за внос не стига за диверсификация на енергоснабдяването.

„Диверсификацията не трябва да означава замяна на един доминиращ доставчик с друг. Европа има нужда от ясно определение на диверсификацията и от стратегия, която отчита днешните геополитически реалности", отбелязва в свой обзор енергийният анализатор Рафаеле Пириа.

Призиви за прекратяване на търговското споразумение между САЩ и ЕС

„В тези неспокойни геополитически времена Европа трябва да остане силна и единна - и да избере независимостта. Това означава, че трябва да се отделя повече внимание на чистата, сигурната и местната енергетика", заяви наскоро еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Той отправи и препоръката Европа да купува газ от държави като Канада, Катар и Алжир.

„Енергийното бъдеще на Европа може да се промени. Ако ЕС се придържа към плановете си за преход към екологично чиста енергия, търсенето на газ ще намалее", смята анализаторката Джалер-Макаревич. При този сценарий съществуващите споразумения със САЩ за доставки на втечнен газ, които се базират на декларации за намерения - формални и без юридическа сила - могат да не се състоят, пояснява тя.

Междувременно над 120 европейски и международни групи от гражданското общество призоваха наскоро европейските политици да прекратят преговорите по търговското споразумение между САЩ и ЕС, което наред с другото задължава Европа да внася енергоносители. Призивът за „намаляване на зависимостта от изкопаемите горива от САЩ в знак на солидарност с тези, които са застрашени от суровинния империализъм на Тръмп" последва атаките на САЩ срещу Венецуела и териториалните претенции към Гренландия.

Автор: Стюърд Браун


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Северен поток

    74 7 Отговор
    Ще стане американски, но със скъпа руска газ

    Коментиран от #9, #224

    14:57 22.02.2026

  • 3 Глупава Европа

    96 7 Отговор
    Търпи продажните урсули, слугуващи на САЩ и унищожаващи Европа! Европа бе сила с Русия! Точно това направи САЩ! Раздели ги и сега унищожава Европа!

    Коментиран от #28, #66

    14:58 22.02.2026

  • 4 САЩ ще търгува с Русия

    75 6 Отговор
    и ще го продава на кривоглавите и кривокраки Урсули. Урсула се на.упи на Тръмп.

    14:58 22.02.2026

  • 6 Гошо

    55 12 Отговор
    Нищо подобно - Европа е внесла главно азерския газ. А поради факта,че азерите не разполагат с резерви, които да задоволяват цяла Европа , те купуват всъщност руски газ и го препродават на европейските гении. Реално щеше да е доста по-евтино ,ако не бяха сложили посредници. Германия и Полша пък се опитаха няколко месеца да внасят миналата година от Норвегия, която им даде 4-5 пъти по-високи цени и особено поляците п.суваха яко северняците. Пише го по немски медии, който се интересува и знае малко немски, може да го прочете. А американският газ ще е край за цялата индустрия на Европа,защото се очаква да е дори над норвежкия кат цена.

    Коментиран от #95, #98

    14:59 22.02.2026

  • 7 хехе

    59 3 Отговор
    урсулите надянаха ЕС от трън та на глог, че е по-висок

    Коментиран от #96

    15:00 22.02.2026

  • 8 демократ

    6 70 Отговор
    Няма лошо Сащ е модерна демократична държава а не азиатдка полуграмотна сатрапдка комчина каквато е Рашистания

    Коментиран от #10, #17

    15:00 22.02.2026

  • 9 Европеец

    70 2 Отговор

    До коментар #2 от "Северен поток":

    Видях заглавието и автора Дойче веле и разбира се Не трябва и няма да чета.... Но това не ми пречи да кажа че Европа се управлява от слабоумни и неграмотни урсули......

    Коментиран от #176, #228

    15:01 22.02.2026

  • 11 Путин

    36 3 Отговор
    Как е как е, да го мия ли или така ще фелацувате?

    Коментиран от #23

    15:03 22.02.2026

  • 12 4568

    23 1 Отговор
    Ако някой много голям и мощен те пази от физическо насилие, не ти е спокойно и добро бъдещето, дори и здравето в някои части.

    15:03 22.02.2026

  • 14 Лудите, лудите.....

    49 1 Отговор
    (Американският втечнен газ е най-скъпият за купувачите в Европа, но европейските компании продължават да сключват договори)....

    Коментиран от #18

    15:05 22.02.2026

  • 17 Грешно

    28 1 Отговор

    До коментар #8 от "демократ":

    Правилното е да се определиш като - Дупеклат!

    15:06 22.02.2026

  • 18 Те "европейските компании" го купуват

    35 6 Отговор

    До коментар #14 от "Лудите, лудите.....":

    Ама хората го плащат ...

    15:06 22.02.2026

  • 19 Какво значи зависимостта остава

    10 9 Отговор
    Като нямаш собствен газ винаги зависи от имащият.

    Коментиран от #40

    15:07 22.02.2026

  • 20 Нека

    32 4 Отговор
    Има студ и мраз, само Брюксел да е нас!
    Дебилите сме на всеки километър, от тук до края на света! Ура другари!

    15:07 22.02.2026

    39 1 Отговор
    Вредна сган атлантическа.....

    15:08 22.02.2026

  • 24 Сменя се доставчикът,

    41 0 Отговор
    само цените растат и ес абдалите обедняват
    зависимостта на наркоманите остава

    15:09 22.02.2026

  • 25 Запознат

    30 0 Отговор

    До коментар #13 от "демократ":

    Е козячетата само за гълтане на афро-американска спма мислите полу грамотни евроатлантически ско тове.

    15:09 22.02.2026

  • 26 Шишо бакшишо

    36 0 Отговор
    Да караш газ от 10000 км през океани и морета вместо по тръби от 2-3000 км е толкова ефективно колкото да карам някой захлюпен клиент от Централна гара през Младост 3 за...Люлин...

    15:10 22.02.2026

  • 28 Глупава Европа

    29 2 Отговор

    До коментар #3 от "Глупава Европа":

    и глупави преизбиращи стада на
    тикви шопари

    15:10 22.02.2026

  • 30 НЕ е американски втечнен газ

    32 2 Отговор
    А краден от САЩ газ !

    15:11 22.02.2026

  • 31 Как върви

    2 23 Отговор
    Прогреса на руското общество?

    Коментиран от #34

    15:11 22.02.2026

  • 33 Няма по изгодна газ от

    32 2 Отговор
    транспортираната по тръбопроводи руска братска газ

    15:12 22.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ?????

    41 0 Отговор
    Ха ха.
    Европейските компании бяха акционери в Северните потоци.
    Сега се чува че на тяхно място ще дойдат американски компании които ще продават руски газ на европейците по американски цени.

    15:14 22.02.2026

  • 38 Обективен

    31 0 Отговор
    "Умните" европейци,"игнорираха" Русия,копувайки нейния газ,чрез посредници,хитро а?

    Коментиран от #193

    15:14 22.02.2026

  • 39 Атлантически пърдялници

    31 0 Отговор
    Видяхте ли сега какво направихте? С АЕЦ-а съвсем ще се оооосерете

    15:15 22.02.2026

  • 40 Възмутен

    27 0 Отговор

    До коментар #19 от "Какво значи зависимостта остава":

    "винаги зависи от имащият"

    Не зависиш когато имаш избор от къде да си го купиш - така беше когато газът беше руски но имаше възможност да купуват и американски. Сега Урсулиците ни направиха зависими защото "изборът" ни е само един и той може да поставя каквито си иска условия:
    - ежегодно да купува американски енергоносители (втечнен газ, нефт и ядрена енергия) за 750 милиарда долара.
    И каквато си иска цена - това е положението. Европа ще фалира за да може "Америка да е отново велика".

    15:15 22.02.2026

  • 41 Една мисъл

    17 0 Отговор

    До коментар #32 от "Една мисъл не ми дава мира.":

    За цяла година. Ти си истинско атланте. Браво!

    Коментиран от #51

    15:16 22.02.2026

  • 42 Тома

    9 0 Отговор
    Газта от САЩ е на три ката по навътре от руската и запълва всичко без луфт.

    15:16 22.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Олееее..... атлантенце

    18 0 Отговор
    (Енергийното бъдеще на Европа може да се промени. Ако ЕС се придържа към плановете си за преход към екологично чиста енергия, търсенето на газ ще намалее", смята анализаторката Джалер-Макаревич.)

    15:18 22.02.2026

  • 48 Вие не я ли знаете тая

    15 0 Отговор
    анализаторката Джалер-Макаревич ?

    15:19 22.02.2026

  • 49 Дон Дони

    17 0 Отговор
    Затова Тръмп плячкосва танкери!

    15:19 22.02.2026

  • 50 Една мисъл не ми дава мира

    20 0 Отговор

    До коментар #32 от "Една мисъл не ми дава мира.":

    Защо купуваме американски втечнен газа когато нашите козячета газ пикаят от злоба.

    15:19 22.02.2026

  • 51 Чшъъ...

    14 1 Отговор

    До коментар #41 от "Една мисъл":

    Я не надценявай паветната май муна! Тази мисъл я ръси от четири години, но не е негова, а я е чул, и я повтаря за да не я забрави!

    15:19 22.02.2026

  • 53 Зевзек

    16 0 Отговор

    До коментар #47 от "аz СВО Победа 80":

    Най ми е кеф да чувам нашите козячета как скимтят и плюят в безсилна злоба.

    15:20 22.02.2026

  • 55 Ами пак гласувайте за атлантенца

    16 0 Отговор
    с широко разпорени петрухански дууупенца

    15:21 22.02.2026

  • 56 Зевзек

    8 0 Отговор

    До коментар #54 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    Трябва да се покажеш от дупката си първо.

    15:23 22.02.2026

  • 57 катран

    21 0 Отговор
    Ти да видиш..Досега соросоидни кърлежи все обясняваха как американския газ най убов..и евтин..сега вече лъснала една тъжна истина..Европа се управлява от дегенерати..Пак същата песен за зелената енергия и др. малоумни идеи..Но разбира се газът от сащ е демократичен..скъп но защитава човешки права..като набутва с по- скъп втечнен газ..

    15:23 22.02.2026

  • 59 не може да бъде

    19 1 Отговор
    "Американският втечнен газ е най-скъпият за купувачите в Европа "-считам че това пояснение не едостатъчно да се видят последствията от отказа от руския газ -трябва да се каже и каква е разликата в цената !?Подсказвам -тя варира но към днешна дата американският газ е около ДВА пъти по-скъп като винаги ще бъде по-скъп !?на печелившите- честито!?

    15:24 22.02.2026

  • 60 Щото е пазарна икономиката на ЕС

    21 1 Отговор
    И за това вероятно (Американският втечнен газ е най-скъпият за купувачите в Европа, но европейските компании продължават да сключват договори).... другият вариант е тея в ЕК да са завършени олигофрени нали? Което си е ама баш точно тъй.

    Коментиран от #68

    15:25 22.02.2026

  • 62 Ела

    14 0 Отговор

    До коментар #54 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    Да ти дадем една шашка динамит да я изгърмиш. Само внимателно трябва да я белиш, да не ти гръмне у физиономията.

    15:26 22.02.2026

  • 63 Много гнусна

    14 1 Отговор
    Петроханска история е с тая газ

    15:26 22.02.2026

  • 64 Учуден

    19 0 Отговор
    Козячета какво става бе - даже и вкиснатото зеле вече взе да ви разбива опорките. Никак не е добре - запазете си място на колесниците на американските самолети докато са на София.

    15:27 22.02.2026

  • 65 Зевзек

    11 1 Отговор

    До коментар #61 от "Копейки,":

    Като гледам и вкиснатото зеле вече се преориентираха че не не знам кой ще си търси работа скоро.

    15:29 22.02.2026

    2 12 Отговор

    До коментар #60 от "Щото е пазарна икономиката на ЕС":

    Важно е Путин да НЕ получава милиарди газови евраци от ЕС и да си ги Андора войната. Другото е без значение.

    15:31 22.02.2026

  • 71 ПОТРЕСАВАЩО РАЗКРИТИЕ!

    15 1 Отговор
    Етикет: Ана Мария Джалер-Макаревич
    Сделката на Фон дер Лайен с Тръмп е пропита с корупция и ще превърне Европа в американска "енергийна колония"!
    ПОТРЕСАВАЩО РАЗКРИТИЕ! ....

    Коментиран от #81

    15:32 22.02.2026

  • 72 Мдаааа

    15 1 Отговор
    Ама газохранилищата на Европа са празни. А трябва да се пълнят... Ама са били запълнени едно време с ефтина руска газ.... Ама тая зима е студена и... а друтата? Цената на газта ще ръсте яко!

    Коментиран от #76, #104

    15:33 22.02.2026

  • 73 Шваба

    13 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ганчев":

    Ами засега спряха фабриките които потребляват газ. Пък питай германците как са с 4 пъти по големи сметки за газ от преди 2022.

    Мислиш ли че са много щастливи германците щом Алис Вайдел води във всички класации.

    15:33 22.02.2026

  • 74 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #67 от "Ганчев":

    Ние сме на сухо и топло ...мръзнат тия дето воюват...и тгоре на това гинат като мишки.

    15:33 22.02.2026

  • 75 ха ха ха ...бай центов

    13 0 Отговор

    До коментар #69 от "Копейки,":

    А краварите от къде вземат тая газ ?
    От Руските терминали , а ?

    Коментиран от #78

    15:33 22.02.2026

  • 76 Газ има

    1 14 Отговор

    До коментар #72 от "Мдаааа":

    Не мръзнем.....виж Путин остави бая руснаци без ток и топлина заради войната.

    Коментиран от #79

    15:34 22.02.2026

  • 78 Я пъ тоа

    1 12 Отговор

    До коментар #75 от "ха ха ха ...бай центов":

    Най големия производител на ВТЕЧНЕНА. газ са САЩ...кви руски терминали та гонят бре.

    Коментиран от #82, #85

    15:36 22.02.2026

  • 79 Зевзек

    8 2 Отговор

    До коментар #76 от "Газ има":

    "виж Путин остави бая руснаци без ток и топлина заради войната"

    Нали украинците нямали нищо общо с руснаците бе - сега защо им викаш руснаци.

    Коментиран от #84

    15:36 22.02.2026

  • 80 много ясно са го написали

    12 0 Отговор
    До 2016 година САЩ не са изнасяли газ, защото запасите им са били предназначени за вътрешно потребление.??!!

    Сега станаха износител ,,, на Руски газ на тройна цена ..
    Кай се явява като г лу па к в момента ??!!

    15:37 22.02.2026

  • 81 Стига бе

    1 14 Отговор

    До коментар #71 от "ПОТРЕСАВАЩО РАЗКРИТИЕ!":

    Арабите, Норвегия, Шотландия заляха Европа с газ. Важно е Путин да губи милиарди евраци.

    Коментиран от #87

    15:37 22.02.2026

  • 82 ха ха ха ... бай центов

    11 0 Отговор

    До коментар #78 от "Я пъ тоа":

    От къде бе ?!! От шистите ли ?
    Че преди две години краварите внасяха газ от Русия !!!

    15:38 22.02.2026

  • 83 цмздснт

    11 0 Отговор
    Тъпи тъпи, свръхтъпи еврогейци!

    Коментиран от #86

    15:38 22.02.2026

  • 84 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #79 от "Зевзек":

    Питай тия в пограничните руски райони с Украйна....как мръзнат пък и на тъмно си седят

    Коментиран от #93

    15:38 22.02.2026

  • 85 Запознат

    9 0 Отговор

    До коментар #78 от "Я пъ тоа":

    "Най големия производител на ВТЕЧНЕНА. газ са САЩ"

    Най големия продавач на втечнена газ са американците но нямат инсталации за втечняване - как става този номер.

    Ще ми посочиш ли един американски завод за втечняване или път терминал за товарене.

    Коментиран от #89

    15:39 22.02.2026

  • 86 ЕС НЕ ГО МИСЛИ

    0 7 Отговор

    До коментар #83 от "цмздснт":

    Путин губи милиарди...ние сме на топло и сухо....

    Коментиран от #105

    15:39 22.02.2026

  • 87 Не четеш ли бре пуйко

    7 1 Отговор

    До коментар #81 от "Стига бе":

    (През 2025 година около 57 процента от втечнения газ, внесен в ЕС, са били от САЩ) ... най скъпата възможно на пазара газ !

    Коментиран от #91

    15:40 22.02.2026

  • 88 браво на козяшките мажоретки

    8 0 Отговор
    То даже половината кораби с американски газ са Руски бе !!
    Директно го стоварват на Европейците .

    15:40 22.02.2026

  • 89 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Запознат":

    САЩ немски инсталации за втечнена газ...ВИЦА НА ДЕНЯ.

    15:41 22.02.2026

  • 90 Това е резултата

    8 0 Отговор
    с продажните урсули на власт! Европа си заминава!

    15:41 22.02.2026

  • 91 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Не четеш ли бре пуйко":

    Цената на газа редна....БОРСОВА,,, ама кой да знае

    15:42 22.02.2026

  • 92 Мистър Браун чете Евангелието наобратно

    0 7 Отговор
    Тръбен газ влиза през ТАНАП от Азербайджан. Газопроводи има м/у Алжир и Франция, сега се подготвя от Израел през Кипър за Гърция и Италия. Войните в Близкия изток забавиха катарския проект, но сега има изгледи да го подкарат - Катар, Саудитска Арабия, Йордания, Сирия, Турция и пак Европа.

    Коментиран от #99, #147

    15:42 22.02.2026

  • 93 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #84 от "Я пъ тоа":

    "как мръзнат пък и на тъмно си седят"

    Мръзнат и стоят на тъмно в Киев и то цяла зима. И не само в Киев ами в почти цяла Украйна - ама вас какво ви интересуват укрите - плащат за плюене по Русия.

    Коментиран от #97

    15:42 22.02.2026

  • 94 Путин ПРЕЦАКАН

    0 6 Отговор
    Губи милиарди газови евраци от ЕС.....

    15:43 22.02.2026

  • 96 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "хехе":

    ФАКТ

    15:44 22.02.2026

  • 97 Аааа, не така

    0 5 Отговор

    До коментар #93 от "Зевзек":

    Бомбят и путинова РУСИЯ.....горят бая рафинерии и складове, особенно в пограничните руски райони с Украйна.

    Коментиран от #103

    15:44 22.02.2026

  • 98 Тошо

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гошо":

    Пише го по немските медии, ама ти чети кой го е писал. Защото медиите са свободни и всякакви Мур Зилки драскат за каквото им платят.

    Коментиран от #108

    15:45 22.02.2026

  • 99 Запознат

    8 0 Отговор

    До коментар #92 от "Мистър Браун чете Евангелието наобратно":

    "Тръбен газ влиза през ТАНАП от Азербайджан"

    Пък Азербейджан купува от Русия "за собствено потребление" ама пък то се е увеличило цели 9 пъти и 51% от газът в Азербейджан е собственост на Газпром - ама тези работи не ви ги казват от посолството.

    Коментиран от #111, #117

    15:45 22.02.2026

  • 100 Каменаров

    5 0 Отговор
    Санкциите срещу Русия са 20, но те ако сложат край на доставките как ще бъде. Какво се правят, че не знаят каква газ ползват - пак е от Русия.

    Коментиран от #106

    15:46 22.02.2026

  • 101 Путин ПРЕЦАКАН

    0 7 Отговор
    Нема милиарди от ЕС за армията му....скоро ша му секнат и милиардите от нефта

    Коментиран от #123

    15:46 22.02.2026

  • 103 Колко да са погранични?

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "Аааа, не така":

    На 1300 километра от границата по права линия. Това Фламинго голяма гад се оказа.

    15:46 22.02.2026

  • 104 Ми че това

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Мдаааа":

    Са мнго милярди кубически метри газ... Ама юспоко бе.. Азерите имат много руска газ за продаване... Американците също!

    15:47 22.02.2026

  • 105 Путин нищо не губи

    5 1 Отговор

    До коментар #86 от "ЕС НЕ ГО МИСЛИ":

    Липсата на печалба не е загуба мурджо ! Катализатор за възстановяване е. Един куп индустрии дето бяха позабравени от времето на СССР сега се възстановиха и са в процес на възстановяване а Европа губи пазари с минути и все по неконкурентна става. И гражданското самолетостроене и двигатели и кво се сетиш чак до производството на дини

    Коментиран от #107, #109

    15:47 22.02.2026

  • 106 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #100 от "Каменаров":

    Кой ша дава милиарди на Путин за ГАЗ, като може сам да си ги гушне. Бунаците отдавна свършиха.

    15:47 22.02.2026

  • 108 Антитрол

    6 1 Отговор

    До коментар #98 от "Тошо":

    "и всякакви Мур Зилки драскат за каквото им платят"

    Така е мойто момче - всичко което не съответства на праведната пропаганда е "руска пропаганда" - ето и дойче веле почнаха с руската пропаганда като казват че американския газ е два пъти по скъп.

    Жалка работааа.

    15:49 22.02.2026

  • 109 Путин ПРЕЦАКАН

    0 8 Отговор

    До коментар #105 от "Путин нищо не губи":

    Да си избива парите от където иска Путин...негова си работа. Важно е че МИЛИАРДИТЕ газови евраци от ЕС....секнаха....а войната гълта милиарди като ламя.

    Коментиран от #115, #120

    15:50 22.02.2026

  • 110 Козяче

    4 0 Отговор

    До коментар #107 от "Копейка":

    Пък на нас кяра ни е че разрешиха гей-парадите и еднополовите бракове - и да няма газ ще се топлим взаимно.

    Коментиран от #116

    15:50 22.02.2026

  • 112 Ъпстейн

    3 0 Отговор
    Ще го получите втвърден

    15:51 22.02.2026

  • 113 Кара за нас е

    0 5 Отговор

    До коментар #107 от "Копейка":

    Винаги с ЕС....и никакви пари за Путин...пращаме му куршуми и...бомби, трупаме дебели пачки.

    Коментиран от #122

    15:51 22.02.2026

  • 114 защо

    4 0 Отговор
    Като чуя "трябва " и виждам Зеленски. Като чуя Зеленски виждам украинците, Украйна и европейската икономика, ... и ми се доплаква.

    15:52 22.02.2026

  • 115 Запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #109 от "Путин ПРЕЦАКАН":

    "Важно е че МИЛИАРДИТЕ газови евраци от ЕС....секнаха...."

    Важното е че господарите ви прецакаха Европа нали като купуват газ от руснаците и го продават на глупавите европейци.

    Коментиран от #121

    15:52 22.02.2026

  • 116 Синчето на Соловьов

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Козяче":

    Не говори така за нас, товаришч.

    15:52 22.02.2026

    0 2 Отговор

    До коментар #99 от "Запознат":

    Вярвам ти. Ама другарят Милер това някак си хич не го топли. За 2024 нетната загуба на Газпром в 12,89 милиарда долара. За 2025 резултатите ще излязат през март, но шефът вече е наясно, че дупката е още по-голяма. Вместо да печели - губи.

    15:53 22.02.2026

  • 118 Анонимен

    3 0 Отговор
    Киро що излъга че американския е по евтин?

    15:53 22.02.2026

  • 119 Ами сега?

    2 1 Отговор
    А защо не се възобнови проекта, който Европа изостави, за Източно средизеноморския газопровод свързващ най големите находища при Кипър и Израел с Гърция и Европа. Междувременно бяха открити и други големи находища до остров Крит. Прогнозната цена беше между 6 и 10 милиарда евро, но след като САЩ се оттегли през 2022 г вместо да плаща Европа реши да повери снабдаването си с газ на Гапром, който сам финансира Северен поток 2, а България изгради продължението на Турски поток.

    15:53 22.02.2026

  • 120 Напротив

    4 1 Отговор

    До коментар #109 от "Путин ПРЕЦАКАН":

    МИЛИАРДИТЕ газови евраци от ЕС.... НЕ са секнали а са 3 пъти повече но изтичат в друга посока и дали са в посока Тръмп или Путин въобще не е важно за хората. Цената е важна пале ! Пазара !

    Коментиран от #124

    15:54 22.02.2026

  • 121 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #115 от "Запознат":

    Кой ша дава МИЛИАРДИ на руснаците, като могат да си продават СОБСТВЕНАТА ГАЗ ...балъците отдавна свършиха.

    Коментиран от #128

    15:54 22.02.2026

  • 122 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #113 от "Кара за нас е":

    Абе добре са те подкарали с едни дебели ама не са пачки.

    15:54 22.02.2026

  • 124 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    0 6 Отговор

    До коментар #120 от "Напротив":

    И Путин губи милиарди.....САЩ, Арабите, Норвегия ги гушнаха милиардите. Санкциите се изпълняват...Путин е обречения.

    Коментиран от #132

    15:56 22.02.2026

  • 125 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    То мани че се смени зависимостта ами и цените се смениха и то значително

    15:56 22.02.2026

  • 126 Мен не ме мисли

    0 3 Отговор

    До коментар #123 от "Путин и да е ПРЕЦАКАН":

    Аз съм на топло и сухо и доживея живота...не гинат в окопите като путинистите.

    Коментиран от #148

    15:57 22.02.2026

  • 128 Запознат

    7 0 Отговор

    До коментар #121 от "Я пъ тоа":

    "като могат да си продават СОБСТВЕНАТА ГАЗ"

    Да ама не могат защото нямат заводи за втечняване и защо да си продават собствената газ когато могат да спечелят двойно повече от продажбата на руска - руснаците са я втечнили и са съвсем наблизо.

    Сега кое е по лесно и изгодно - ти да произвеждаш нещо и да го продаваш или просто да си посредник и да не си мърдаш пръста.

    Коментиран от #131, #227

    15:58 22.02.2026

  • 129 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    1 8 Отговор
    Путин нема избор.....Газпром с огромни загуби. Скоро и с Роснефт ша стане същото.

    Коментиран от #139

    15:58 22.02.2026

  • 130 И има ли някой който

    5 0 Отговор
    да го приеме за нормално и да смята че няма елементи на корупция и зависимости? А? А родните атлантета дали и те не са престъпници и паразити ? (През 2025 година около 57 процента от втечнения газ, внесен в ЕС, са били от САЩ) ... най скъпата възможно на пазара газ ! )

    Коментиран от #133

    15:59 22.02.2026

  • 131 Голем смех

    0 5 Отговор

    До коментар #128 от "Запознат":

    САЩ И ЗАПАДА немали заводи за втечняване на газ ....ВИЦА НА ДЕНЯ.

    Коментиран от #135

    15:59 22.02.2026

  • 132 Антитрол

    6 0 Отговор

    До коментар #124 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    "И Путин губи милиарди"

    Ти счетоводител на Путин ли беше до сега че знаеш че губел милиарди или от посолството те увериха че е така.

    Коментиран от #134, #137

    16:00 22.02.2026

  • 133 Глупости

    0 2 Отговор

    До коментар #130 от "И има ли някой който":

    Цената е една...БОРСОВА и за втечнения газ....АМА КОЙ ДА ЗНАЕ.

    Коментиран от #143

    16:01 22.02.2026

  • 134 Газпром...

    0 3 Отговор

    До коментар #132 от "Антитрол":

    Отчита с 40%по малко приходи За 2025..Милер го каза на Путин....Путин гледаше умно умно....

    Коментиран от #144

    16:03 22.02.2026

  • 135 Запознат

    5 0 Отговор

    До коментар #131 от "Голем смех":

    Какво значи САЩ и ЗАПАДА

    САЩ имат газ но до сега не са им трябвали заводи за втечняване на газ защото го ползваха изключително за вътрешно потребление. Пък под "ЗАПАДА" ако имаш в предвид Европа тя за какво ще строи заводи за втечняване когато няма газ.

    Ама то трябва за можеш да мислиш но при нашите козячета това е мисия невъзможна.

    Коментиран от #138

    16:05 22.02.2026

  • 136 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    2 6 Отговор
    Путин е обявен за военнопрестъпник от съда в Хага....резнаха му газовите евраци, скоро ша му резбата и НЕФТЕНИТЕ такива.

    Коментиран от #159

    16:05 22.02.2026

  • 137 Е добре де,

    2 0 Отговор

    До коментар #132 от "Антитрол":

    От твоето посолство какво казаха? А?

    Коментиран от #141

    16:06 22.02.2026

  • 138 ТоваришЧ

    1 2 Отговор

    До коментар #135 от "Запознат":

    Европа строй терминали за втечнена газ, след което пуска газта по тръбите си...и в статията го пише...ама кой да знае...от арабите, Израел, Европа отдавна си получава втечнена газ.

    Коментиран от #152, #157

    16:08 22.02.2026

  • 139 докато краварите купуват Руски газ

    4 1 Отговор

    До коментар #129 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    И го внасят в Европа , винаги ще има балами !

    16:08 22.02.2026

  • 140 Е нема верно по просто нещо

    4 1 Отговор
    От атлантенцето верно.. и тази статия го доказва

    16:08 22.02.2026

  • 141 От ПОСОЛЯ

    0 1 Отговор

    До коментар #137 от "Е добре де,":

    Ми го казаха...на Драган Цанков 28.

    16:09 22.02.2026

  • 142 ха ха ха ..

    4 1 Отговор
    Европейците ходиха преди две седмици да се молят на Азербайджан за газ ?!!!
    Ама и той Руски ... ха ха ха ...малоумна работа ...

    16:09 22.02.2026

  • 143 БОРСОВА ти е само кратуната

    3 1 Отговор

    До коментар #133 от "Глупости":

    Ние да не би на борсова да я купуваме?

    Коментиран от #145

    16:10 22.02.2026

  • 144 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #134 от "Газпром...":

    "Отчита с 40%по малко приходи"

    Газпром не е единствената газова компания в Русия - "силата на Сибир" по който тече газ към Китай не е на Газпром а Нефтогаз който пък е увеличил приходите. Второ 23% от Газпром е собственост на западни фирми на които и до сега изплащат дивиденти - като обявиш 40% по малко приходи и дивидентите стават почти нула - прецакват западните акционери.

    Ама от посолството не ги казват тези работи.

    Коментиран от #149

    16:10 22.02.2026

  • 145 Путинистче идиотче

    3 1 Отговор

    До коментар #143 от "БОРСОВА ти е само кратуната":

    Що САЩ ша дават пари на Путин за газ, като спокойно си продават своята на...ЕС.

    16:11 22.02.2026

  • 146 жик так

    2 0 Отговор
    Въпреки забраната, съществуват данни, че известни количества петролни продукти, преработени в трети страни (като Индия и Турция) от руски суров петрол, все още достигат до американския пазар. През януари 2026 г. САЩ са внесли такива продукти на стойност около 118 млн. евро.??!!!

    Коментиран от #151

    16:11 22.02.2026

  • 147 "Владимир Путин, президент"

    4 0 Отговор

    До коментар #92 от "Мистър Браун чете Евангелието наобратно":

    Хи хи хи
    Като си избрУил толкоз държави да беше добавил и количествата
    дето пращат на ивропата ???!
    И защо, аджеба DW-то пищи, че ианките са станали монополен доставчик ???!
    урсусУли-те и каи-те сделаха "супер диверсификация" на руската газ

    16:11 22.02.2026

  • 148 Ти ли бре у Киев

    3 1 Отговор

    До коментар #126 от "Мен не ме мисли":

    си на топло и сухо ? Не думай ...

    Коментиран от #150

    16:12 22.02.2026

  • 149 Газпром

    0 1 Отговор

    До коментар #144 от "Антитрол":

    Оперираше в ЕС.....другите руски компании да си търгуват с китайци, индийци и скойто си искат. Важно е че ЕС врътна еврокранчето.на Путин.

    16:13 22.02.2026

  • 150 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.

    2 4 Отговор

    До коментар #148 от "Ти ли бре у Киев":

    България е ..ЕС..ти ако мръзнеш, си е твой проблем. Мен не ме мисли.

    Коментиран от #153, #155, #168

    16:14 22.02.2026

  • 151 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #146 от "жик так":

    Колко са 118 милиона евро бе...пари за семки и бонбонки за САЩ и ЕС.

    16:16 22.02.2026

  • 152 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #138 от "ТоваришЧ":

    "Европа строй терминали за втечнена газ"

    Не знам само от къде ви копат такива обратното на остри. Правиш ли разлика от завод за втечняване на газообразен природен газ за да могат да го натоварят на танкери и терминал за втечнен газ където танкерите го разтоварват като течност където отново става газообразен и тръгва по тръби.

    За нашите козячета мисленето е нещо напълно невъзможно.

    16:16 22.02.2026

  • 153 И за тва вчера писаха тук

    2 1 Отговор

    До коментар #150 от "България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.":

    Как заплатите на руснаците били 2,5-3 пъти по високи от на българите нали? Или не си я чел статията ?

    Коментиран от #156

    16:17 22.02.2026

  • 154 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    1 5 Отговор
    И Путин нема думата....спряха му милиардите за войната, като стой та гледай.

    Коментиран от #160

    16:17 22.02.2026

  • 155 Братчеда

    3 0 Отговор

    До коментар #150 от "България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.":

    "Мен не ме мисли"

    Те в маалата всички се топлят на дърва - ходим да си ги берем от гората. Пък газта да става петорна.

    Коментиран от #158

    16:19 22.02.2026

  • 156 Голем смех......

    2 2 Отговор

    До коментар #153 от "И за тва вчера писаха тук":

    МРЗ В БГ............620 ЕВРО
    МРЗ В РУСИЯ...250 ЕВРО

    Коментиран от #164

    16:19 22.02.2026

  • 157 уникално т-п тpoл coроcoиден

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "ТоваришЧ":

    Стояне, ти ли си, бе? Ни правиш ли разлико между терминал за разтоварване на втечнена газ и станции за втечняване на газ?! Явно не.

    Коментиран от #161

    16:19 22.02.2026

  • 158 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #155 от "Братчеда":

    Ти да не си от...боята бре..

    Коментиран от #165

    16:20 22.02.2026

  • 159 Ти си ПОД САНКЦИИ реално пич

    4 1 Отговор

    До коментар #136 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    Но очевидно нямаш капацитета да го разбереш

    16:20 22.02.2026

  • 160 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #154 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    "като стой та гледай"

    Стоя и гледам - зеления и европуделите ревът за мир на Путин.

    Коментиран от #163

    16:20 22.02.2026

  • 161 Аз съм бре...Сточо

    1 2 Отговор

    До коментар #157 от "уникално т-п тpoл coроcoиден":

    Как ли ЕС ша ползва втечнената ЩАТСКА ГАЗ ако нема съответното оборудване....да не верваш.

    Коментиран от #166, #173

    16:22 22.02.2026

  • 162 Жорко

    3 1 Отговор
    Глупави европейски подлоги,от трън та на глог,смешници !

    16:22 22.02.2026

  • 163 Докато натовско оръжие

    1 2 Отговор

    До коментар #160 от "Зевзек":

    Избива путинисти, мир нема да има...Вервай ми....

    Коментиран от #167

    16:23 22.02.2026

  • 164 Ъхъъъ вервай си ти

    4 2 Отговор

    До коментар #156 от "Голем смех......":

    И не знам какво трябва да се случи че да се осъзнаеш. И тук статия имаше и пак не се осъзнавате ей атлантенцата колко сте жалки и заблудени. Я пак виж онази статия за разликата в заплатите в републиките и внимателно я прочети ...

    16:23 22.02.2026

  • 165 Братчеда

    3 1 Отговор

    До коментар #158 от "Я пъ тоа":

    Сички "приятели на Америка за България" сме от маалата - ето раздадоха ни идни флашки и 10 пъти копи-пейст и има за баничка.

    Коментиран от #169

    16:23 22.02.2026

  • 166 уникално т-п тpoл coроcoиден

    0 1 Отговор

    До коментар #161 от "Аз съм бре...Сточо":

    Тва не е завод за втечняване на газ, бе, умник.

    16:24 22.02.2026

  • 167 Зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #163 от "Докато натовско оръжие":

    Не знаех че 2 милиона бандери били путинисти - ама щом казваш няма да лъжеш я.

    Коментиран от #170

    16:25 22.02.2026

  • 168 Ама най вече си в ШЕНГЕН

    3 1 Отговор

    До коментар #150 от "България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.":

    Да знайш... 3 км за 14 часа ..... Тоя рекорд и хан Аспарух надали го е постигал ...

    16:25 22.02.2026

  • 169 Що бе

    0 0 Отговор

    До коментар #165 от "Братчеда":

    Приятелите на ПОСОЛЯ на Драган Цанков 28 от къде ли са....

    16:26 22.02.2026

  • 170 Докато натовско оръжие

    1 2 Отговор

    До коментар #167 от "Зевзек":

    Избива путинисти...мир нема да има....лее се руска кръв заради Путин. Украйна се защитава вече четири години...що ли???

    Коментиран от #179

    16:28 22.02.2026

  • 171 Олееее.....

    2 1 Отговор
    И Старлинка спря да работи. Чува се само Ставай страна агромная

    Коментиран от #174

    16:31 22.02.2026

  • 172 ежко

    2 1 Отговор
    Ще ви уврат чутурите,но ще е късно!Скъпо,а?

    16:31 22.02.2026

  • 173 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #161 от "Аз съм бре...Сточо":

    Направо не знам от къде ви копат такива обратното на остри.

    Правиш ли разлика от втечняване на газ и последващо изпаряване на течност за да получиш отново газ.

    Ще го обясня като за не много умни - купуваш си бутилка газ която в бутилката е течност - отваряш вентила и тя става газ - това са терминалите.

    Сега тази газ от бутилката я хващаш и се опитай отново да я направиш течност и да я натикаш в друга бутилка - това е завод за втечняване

    Коментиран от #175

    16:31 22.02.2026

  • 175 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #173 от "Запознат":

    В моите коментари говоря за ОБОРУДВАНЕ на ЕС с инсталации, за приемане на втечнена газ, не за заводи...ама кой да чете.

    Коментиран от #185

    16:34 22.02.2026

  • 176 много ясно само заглавието и коментарите

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    е, кой нормален ще чете статий на доче зелеето?

    16:35 22.02.2026

  • 177 Болен мозък

    1 1 Отговор

    До коментар #174 от "Зевзек":

    То и боя по путинистите върви с пълна сила...вече ги бомбят и в ..Москве.

    16:35 22.02.2026

  • 178 На това

    4 1 Отговор
    му казват диверсификация. Тази дума ни я повтаряха до втръсване. Сега газа ще е същият но зависимостта ще е от САЩ. Хубавото е че ще се плаща по скъпо но в долари а не в рубли.

    16:36 22.02.2026

  • 179 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #170 от "Докато натовско оръжие":

    "лее се руска кръв заради Путин. Украйна се защитава вече четири години...що ли???"

    Ами то и Виетнам се защитаваше 20 години - американска кръв ли се лееше тогава. Ама мозъчето като не достига единственото което остава е да повтаряш опорките.

    Коментиран от #181, #183

    16:36 22.02.2026

  • 180 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО

    1 0 Отговор
    Нема мърдане, най вече за Газа. Скоро и за петрола.

    16:37 22.02.2026

  • 181 Що се занимавате

    2 0 Отговор

    До коментар #179 от "Зевзек":

    с глупавото опростачено дете, показващо дъното на запада? Оставете да се гледа трагедията на запада!

    16:37 22.02.2026

  • 182 Ами

    2 1 Отговор
    Пътят на газта от Русия е по къс през САЩ, и по дълъг отколкото през Украйна. А и е кръстена. Американска.

    Коментиран от #184

    16:38 22.02.2026

  • 183 Говорим за

    0 0 Отговор

    До коментар #179 от "Зевзек":

    Руската газ и Путин....днес се лее руска кръв, заради детска кремълски....САЩ да си мислят за Виетнам...тяхна си работа....

    Коментиран от #188

    16:39 22.02.2026

  • 184 Голем смех....

    0 0 Отговор

    До коментар #182 от "Ами":

    Що.ли САЩ ша пълната гушата на Путин, като могат да си продават собствената газ и да си гушкат милиардите.....Путин пак прецакан.

    16:41 22.02.2026

  • 185 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #175 от "Я пъ тоа":

    "В моите коментари говоря за ОБОРУДВАНЕ на ЕС с инсталации, за приемане на втечнена газ"

    Абе защо нашите козячета помнят по две секунди. Да ти припомня ли?

    "САЩ И ЗАПАДА немали заводи за втечняване на газ ....ВИЦА НА ДЕНЯ"

    Най ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри

    Коментиран от #187

    16:42 22.02.2026

  • 186 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО

    0 0 Отговор
    Днес са го бомбили и в Москве....за кой ли път.

    16:43 22.02.2026

  • 187 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #185 от "Запознат":

    Дали завод или З8мсталация.....важно е че гщатската газ стига до ЕС и ние я ползваме. Путин пак прецакан.

    Коментиран от #191

    16:44 22.02.2026

  • 188 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #183 от "Говорим за":

    "днес се лее руска кръв"

    Пак те питам ти от къде знаеш че се леела руска кръв - или от посолството ти казаха да го повтаряш.

    Коментиран от #190

    16:49 22.02.2026

  • 189 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО

    0 0 Отговор
    Казахме сбогом на Газпром, скоро и сбогом на Лукойл. Тръмп ша прецени на кого да продаде Лукойл.

    16:50 22.02.2026

  • 190 От ПОСОЛЯ

    0 3 Отговор

    До коментар #188 от "Зевзек":

    На Драган Цанков 28 го споделиха .Лично Мутрофанова го сподели.....за леенето на руската кръв де...близо 1,3 милиона избити руснаци.

    Коментиран от #192, #194

    16:52 22.02.2026

  • 191 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #187 от "Я пъ тоа":

    Наистина ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри - по улиците няма.

    Как щатската газ стига до Европа като нямат заводи за втечняване - що не ми кажеш. Или поне ми кажи от къде ви копат.

    Коментиран от #196

    16:53 22.02.2026

  • 192 Ако я няма Митрофонова

    1 1 Отговор

    До коментар #190 от "От ПОСОЛЯ":

    какво ще тролите двата продадено глупака? 😄

    16:55 22.02.2026

  • 194 Зевзек

    0 0 Отговор

    До коментар #190 от "От ПОСОЛЯ":

    "Лично Мутрофанова го сподели"

    Че ти що вярваш на руска пропаганда

    16:55 22.02.2026

  • 195 Ти руснак ли си стоенчо

    0 1 Отговор

    До коментар #193 от "стоян":

    че си се загрижил за Путин? 😄 Щото ние европейците си имаме проблеми с едни продажни урусли които унищожават Европа!

    Коментиран от #198

    16:56 22.02.2026

  • 196 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #191 от "Запознат":

    Интересно, как ли САЩ ни доставят вече 50% от газа в ЕС. И ние го ползваме....от къде ви "копат такива"

    Коментиран от #199

    16:57 22.02.2026

  • 197 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #193 от "стоян":

    "и путин няма пари"

    Като гледам не Путин а макарончо реве дългът им да станел общ че иначе фалират. А пък германците ревът че газта свършила.

    Коментиран от #200

    16:57 22.02.2026

  • 198 Стойчо съм

    1 1 Отговор

    До коментар #195 от "Ти руснак ли си стоенчо":

    Дреме ми за Путин...само констатирам за газта. Иначе БЪЛГАРСКО ОРЪЖИЕ избива путинисти а ние трупаме дебели пачки. Пак сме на кяр.

    Коментиран от #201, #202

    16:59 22.02.2026

  • 199 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #196 от "Я пъ тоа":

    Пак питам от къде ви копат такива обратното на остри - по улиците няма.

    САЩ доставят руски втечнен газ - какво не ти е ясно. САЩ печелят пък Европа и Русия губят - или двете мозъчни клетки не достигат.

    Коментиран от #225

    17:00 22.02.2026

  • 200 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #197 от "Зевзек":

    Още милиарди текст към САЩ...благодарение на ДОНЧО...кой ли дава милиарди на толкова задлъжняла страна.

    Коментиран от #204

    17:01 22.02.2026

  • 201 Ако ти дремеше малчуган

    1 1 Отговор

    До коментар #198 от "Стойчо съм":

    нямаше да се излагаш и да показваш падението на запада да оптростачва деца. Затова запада от ден на ден изглежда все по жалко, а русия все по велика! Това показвате!

    17:02 22.02.2026

  • 202 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #198 от "Стойчо съм":

    "Иначе БЪЛГАРСКО ОРЪЖИЕ избива путинисти а ние трупаме дебели пачки"

    За това ли станахме по бедни и от Гана

    Коментиран от #203

    17:03 22.02.2026

  • 203 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #202 от "Зевзек":

    Ами оди у ГАНА...или у МОСКВАБАД....те са по богати.....да не верваш.

    Коментиран от #207

    17:05 22.02.2026

  • 204 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #200 от "Стига бе":

    "кой ли дава милиарди на толкова задлъжняла страна"

    Наведените евроатлантици - дЖилезко защо даде един милиард на Тръмп - за да размагнити прасето. Американските самолети са на София заради същото.

    Коментиран от #206

    17:06 22.02.2026

  • 205 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО

    1 1 Отговор
    И нема мърдане.....гушкат му сенчестите Танкери, гушнаха му Газпром в ЕС, ша му гушнат и Лукойла...
    Скоро.

    17:07 22.02.2026

  • 206 БашЗЕВЗЕК

    2 1 Отговор

    До коментар #204 от "Зевзек":

    Ами осъди Джилезко, кой та спира.....

    Коментиран от #209

    17:08 22.02.2026

  • 207 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #203 от "Я пъ тоа":

    Ха ха ха като не върви пропагандата щото не достига мозъчето се почва плюене в безсилна злоба - но пък на мен ми е кеф да слушам скимтенето на нашите козячета.

    17:09 22.02.2026

  • 208 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    1 3 Отговор
    Кво стана с танкерчето, дето турците ни го докараха по морето. Путин плати ли си за него...

    Коментиран от #211

    17:10 22.02.2026

  • 209 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #206 от "БашЗЕВЗЕК":

    Едни жълтопаветници без акъл които гласуват за него.

    17:10 22.02.2026

  • 210 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО

    1 1 Отговор
    Решили чичо ДОНЧО на кой да шитне Лукойл.....гледам БСП МИЛИАРДЕРИТЕ са облизват за него.....

    Коментиран от #212

    17:11 22.02.2026

  • 211 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #208 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    "Путин плати ли си за него..."

    Не, зеления си плати за него

    Коментиран от #215

    17:12 22.02.2026

  • 212 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #210 от "Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО":

    "Решили чичо ДОНЧО на кой да шитне Лукойл"

    Лукойл си е в Русия и никой не може го шитна - шитват Нефтохим Бургас които евроатлантиците шитнаха на Лукойл преди ама нашите козячета амнезия получиха за това нали.

    Коментиран от #214

    17:16 22.02.2026

  • 213 България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.

    0 2 Отговор
    Топло и сухо ни е.....не мрем като путинистите на фронта....не се избиваме с братята СЛАВЯНИ. Газ имаме и петрол си имаме.....магазини пълни, свободИЯта е голяма, само требе да БАЧКАМЕ.

    Коментиран от #219

    17:16 22.02.2026

  • 214 Путинистче идиотче

    1 2 Отговор

    До коментар #212 от "Запознат":

    Нефтохим Бургас е част от Лукойл.....целия Лукойл в ЕС го забърсват....Путин да си държи останалата част. Кой му пречи....

    17:18 22.02.2026

  • 215 БашЗЕВЗЕК

    1 1 Отговор

    До коментар #211 от "Зевзек":

    Зеления фрасна танкерчето с дронче.....така плаща той.

    Коментиран от #216, #217

    17:23 22.02.2026

  • 216 Запознат

    0 1 Отговор

    До коментар #215 от "БашЗЕВЗЕК":

    "Нефтохим Бургас е част от Лукойл"

    Нефтохим Бургас е българска рафинерия направена с парите на българите а евоатлантиците я шитнаха на Лукойл без пари. Ти какво печелиш че някой ще вземел българската рафинерия - или важното е господарите да печелят че и за теб да има за баничка.

    Коментиран от #218

    17:30 22.02.2026

  • 217 Зевзек

    1 2 Отговор

    До коментар #215 от "БашЗЕВЗЕК":

    "Зеления фрасна танкерчето с дронче"

    Путин пък фрасна няколко танкерчета в Одеса и зеления си плати.

    17:32 22.02.2026

  • 218 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #216 от "Запознат":

    Коментара е за 214

    17:33 22.02.2026

  • 219 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #213 от "България е НАТО, ЕС,ШЕНГЕН, ЕВРОЗОНА.":

    "не мрем като путинистите на фронта"

    Ама станахме по бедни и от Гана - пък ти от къде знаеш че путинистите мрели на фронта.

    Коментиран от #222

    17:35 22.02.2026

  • 220 Ний ша Ва упрайм

    0 1 Отговор
    нема атом нема газ и нефт урсулките ша дзънздиликат на студа нема икономика нема и заплати с една дума и глад

    Коментиран от #221, #229

    17:38 22.02.2026

  • 221 ЕС НЕ ГО МИСЛИ

    1 0 Отговор

    До коментар #220 от "Ний ша Ва упрайм":

    Ние сме на топло и сухо.....руснаците мръзнат в окопите, а и гинат като плъхове.....

    17:40 22.02.2026

  • 222 Не ми дреме за Гана....

    0 0 Отговор

    До коментар #219 от "Зевзек":

    Иначе който Даниел за Путин Ъ путинист, щом си залага живота за него....къде ли тук са БГ путинистите

    17:42 22.02.2026

  • 223 Путин Е ПОД САНКЦИИ НА ЕС И НАТО

    2 0 Отговор
    Какво унижение за него.....МОРАЛНО, пък и финансово.Сам си го изпроси.

    17:44 22.02.2026

  • 224 От чужбина

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Северен поток":

    Ако съм на мястото на руснаците, може да продам тръбата на американсците, ама скъпо и прескъпо. После газ - йок! Да си търсят парите от тези дето го гръмнаха.

    18:12 22.02.2026

  • 225 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #199 от "Запознат":

    Американски впг 50 млрд. Руски 20 млрд.

    18:14 22.02.2026

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Запознат":

    Американски впг 50 млрд. Руски 20 млрд.

    18:23 22.02.2026

  • 228 От чужбина

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Првилно! И аз НЕ прочетох статията. Само тук-там...
    В крайна сметка ако потърсите из интернета има информация коя държава какви доказани запаси от газ има. Данните се разминават, но най-грубо казано е следното:
    НАй-голям запас има Русия /24% от световните запаси/ и за около 100 години напред. Следват по ред Иран /около 19%/, Катар, САЩ.... Интересното е, и кой колко интензивно харчи тези запаси и за колко време ще стигнат. Така се оказва, че запасите на САЩ са останали за няколко години до около 10тина години, според различни източници. Т.е Америка няма газ. Канада също не фигурира с големи запаси.

    Прави впечатление, че по инициатива, натиск от Америка, газа започна да се транспортира предимно втечнен и чрез кораби. При целия процес се губят около 10-15% от енергията. Предимството е в по-гъвкавата търговия. При тръбния пренос се губи от порядъка на 3-5% от енергията. Т.е много по-ефективен е този пренос, но не е толкова гъвкава търговията. Или с други думи, Америка НЕ се интересува от техническите загуби, а от търговската печалба. Като се има в предвид и липсата на достаъчно газ на американска територия е явно, че става въпрос за препродажба на газ.

    Коментиран от #230, #232

    18:25 22.02.2026

  • 229 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #220 от "Ний ша Ва упрайм":

    Защо тогава го купуват и китайци?

    18:26 22.02.2026

  • 230 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #228 от "От чужбина":

    Най много проучвания има при тези които разчитат на тях. На американците ще им стигнат за 10-15 г. После като с въглищата.

    Коментиран от #233

    18:36 22.02.2026

  • 231 Гост

    0 0 Отговор
    Това е като сделката ни с Боташ, но атлантетата не се чуват да реват.

    18:49 22.02.2026

  • 232 Балъците свършиха

    0 0 Отговор

    До коментар #228 от "От чужбина":

    Кой ша дава милиарди на Путин за газ бре, особенно САЩ....Те продават своята газ и гушкат милиардите от ПУТИН...ЩО СЕ касае за запасите на САЩ....те си правят сметката....и да свърши газта ша си купят от....АРАБИТЕ, Норвегия, от където си искат без Русия......ВАЖНО е Путин да не получава милиарди

    Коментиран от #235

    18:50 22.02.2026

  • 233 Има кой да мисли

    0 0 Отговор

    До коментар #230 от "Интересно":

    За газта на САЩ.....Явно не си ти....

    Коментиран от #240

    18:53 22.02.2026

  • 234 Само дето новата зависимост

    1 0 Отговор
    Е със цена в пъти по висока и новия доставчик умее без да се церемони да извива и чупи ръце чрез тази зависимост

    Коментиран от #241

    18:58 22.02.2026

  • 235 От чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #232 от "Балъците свършиха":

    Ами преди да пишеш за Норвегия, вземи и провери колко газ има там. Има страни в които има газ за много години напред, НО, НО, НО при сегашния нисък темп на ползване. Такива са Азарбейджан, Туркменистан и др. Катар също. Те имат "много" газ, ама само за себе си. Ако почнат интензивен износ ще свърши бързо. САЩ имат големи запаси, но ги ползват твърде интензивно и за това им остават още няколк години. Русия има огромни запаси и те ще стигнат примерно за 100 години при сегашния темп на ползване.

    А газа е важен не толкова за производството на енергия - електричество и топлина, а за производството на торове за производството на храни.

    Коментиран от #238

    19:04 22.02.2026

  • 236 Симо

    1 1 Отговор
    Мястото на Русия като основен доставчик на газ за Европа бе заето от САЩ "

    Пак руска газ, ама с американски документи и на двойна цена!!!! За това в Германия вървят уволненията и освобождаванията на работници, заради "усложнената" икономическа ситуация.
    Не е луд тоя дето яде баницата, са казали старите хора.

    19:06 22.02.2026

  • 237 Петко Войвода

    1 1 Отговор
    Газ ли нагли европейци.Русия им продаваше май евтината газ ама те искат да завладеят Русия и да ползват газ без пари.НАТО се разширява та чак щеше да се спука.22 година руснаците ей ама спрете ама фашагите не се спират а сега на ви евтина газ.33553

    19:57 22.02.2026

  • 238 Болен мозък

    0 0 Отговор

    До коментар #235 от "От чужбина":

    Дали мислиш че САЩ не са си направили равносметката....едва ли. Може и теб да питат, знае ли чпвек

    Коментиран от #242

    20:31 22.02.2026

  • 239 Статистика

    0 0 Отговор
    САЩ разполагат с едни от най-големите доказани залежи на природен газ в света, движени основно от шистовия добив. Основните находища са съсредоточени в Тексас, Пенсилвания, Луизиана и Аляска, като страната е лидер в производството на втечнен природен газ (LNG). При днешният темп на добив, запасите ще стигнат за 40-50години

    20:36 22.02.2026

  • 240 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #233 от "Има кой да мисли":

    Така де. Не съм аз.

    20:49 22.02.2026

  • 241 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #234 от "Само дето новата зависимост":

    Колко пъти?

    20:51 22.02.2026

  • 242 От чужбина

    0 0 Отговор

    До коментар #238 от "Болен мозък":

    ДА, направили са си сметката. До сега държаха Венецуела под ембарго, за да не и се източва много петрола. Сега решиха, че е момента и взеха петрола на Венецуела. Там има и газ., не колкото петрол, но има. Така САЩ вече се подсигуриха с нефт и газ. Сега ако сложат ръка и на иранския петрол и газ и ще са господари на горивата. А защо се изнесоха от Афганистан? Ами там няма нито петрол нито газ - няма какво да вземат. Там само производство на наркотици, но те са убииствени за Америка и Тръмп много добре го знае.

    21:21 22.02.2026