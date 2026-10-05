Москва: Украйна ще си плати за ударите по руски петролни рафинерии

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Украйна ще си плати за ударите по руски петролни рафинерии, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Песков коментира по този начин неотдавнашното интервю пред Ройтерс на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че Украйна ще увеличи ударите си по руски петролни рафинерии в отговор на новата политика на въздушни удари на Москва.

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Украинските сили за сигурност и отбрана са извадили от строя над 51% от руските нефтопреработвателни мощности, съобщи украинският министър на отбраната Евген Хмара, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

"Разузнаването и аналитиците на Генералния щаб и Министерството на отбраната направиха оценка на резултатите от далекобойните удари на Силите за сигурност и отбрана. Над половината мощности на врага са извадени от строя. Това е резултат от внимателно обмислени, планомерни и системни действия, целящи да обезкръвят руската военна машина и да унищожат военно-икономическия ѝ потенциал", заяв министърът.

Министерството на отбраната в Киев отбелязва, че съвсем наскоро украинските сили са успели да поразят петролните рафинерии в Москва, Ярасловъл, Перм, Илск, Саратов и Сизран, а също и завода "Киришинефтеоргсинтез" и рафинерията в Уст Луга.

Последствията от украинските удари невинаги стават очевидни веднага, но те са с натрупващ ефект и впоследствие резултатът от тях става видим, посочи Министерството на отбраната в Киев.

"Петдесет и един процента от нефтопреработвателните мощности е съществен удар по икономиката на врага, по способностите му да извършва агресия и да подсигурява снабдяването на войските си. Нашите deep strikes (удари дълбоко в тила на врага) продължават да пренасят войната на територията на Русия", подчерта Хмара.

По-рано бе съобщено, че един от приоритетите на Министерството на отбраната остават далекобойните дронове, които позволяват да се поразяват цели дълбоко в територията на Русия. Тази година Украйна утрои производството и покупките и планира да увеличи още повече способностите си да нанася далекобойни удари, посочва Укринформ и допълва, че украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че страната му възнамерява да засили операциите срещу руските петролни рафинерии в отговор на новата тактика на Москва да атакува масирано гражданска инфраструктура.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира твърденията на в. „Ню Йорк Таймс“, че преговорите между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна са разширени с петролно споразумение за милиарди долари, предаде Ройтерс.

Песков същевременно заяви, че енергийното сътрудничество е било една от темите, обсъдени от руските и американските преговарящи.

През почивните дни „Ню Йорк Таймс“ писа, че предложената сделка би донесла полза на бизнес ръководители от Близкия изток, поддържащи връзки с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които на няколко пъти пътуваха до Москва за срещи с руския президент Владимир Путин.