Москва: Украйна ще си плати за ударите по руски петролни рафинерии

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Украйна ще си плати за ударите по руски петролни рафинерии, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Песков коментира по този начин неотдавнашното интервю пред Ройтерс на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че Украйна ще увеличи ударите си по руски петролни рафинерии в отговор на новата политика на въздушни удари на Москва.
Украинските сили за сигурност и отбрана са извадили от строя над 51% от руските нефтопреработвателни мощности, съобщи украинският министър на отбраната Евген Хмара, цитиран от Укринформ, предаде БТА.
"Разузнаването и аналитиците на Генералния щаб и Министерството на отбраната направиха оценка на резултатите от далекобойните удари на Силите за сигурност и отбрана. Над половината мощности на врага са извадени от строя. Това е резултат от внимателно обмислени, планомерни и системни действия, целящи да обезкръвят руската военна машина и да унищожат военно-икономическия ѝ потенциал", заяв министърът.
Министерството на отбраната в Киев отбелязва, че съвсем наскоро украинските сили са успели да поразят петролните рафинерии в Москва, Ярасловъл, Перм, Илск, Саратов и Сизран, а също и завода "Киришинефтеоргсинтез" и рафинерията в Уст Луга.
Последствията от украинските удари невинаги стават очевидни веднага, но те са с натрупващ ефект и впоследствие резултатът от тях става видим, посочи Министерството на отбраната в Киев.
"Петдесет и един процента от нефтопреработвателните мощности е съществен удар по икономиката на врага, по способностите му да извършва агресия и да подсигурява снабдяването на войските си. Нашите deep strikes (удари дълбоко в тила на врага) продължават да пренасят войната на територията на Русия", подчерта Хмара.
По-рано бе съобщено, че един от приоритетите на Министерството на отбраната остават далекобойните дронове, които позволяват да се поразяват цели дълбоко в територията на Русия. Тази година Украйна утрои производството и покупките и планира да увеличи още повече способностите си да нанася далекобойни удари, посочва Укринформ и допълва, че украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че страната му възнамерява да засили операциите срещу руските петролни рафинерии в отговор на новата тактика на Москва да атакува масирано гражданска инфраструктура.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира твърденията на в. „Ню Йорк Таймс“, че преговорите между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна са разширени с петролно споразумение за милиарди долари, предаде Ройтерс.
Песков същевременно заяви, че енергийното сътрудничество е било една от темите, обсъдени от руските и американските преговарящи.
През почивните дни „Ню Йорк Таймс“ писа, че предложената сделка би донесла полза на бизнес ръководители от Близкия изток, поддържащи връзки с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които на няколко пъти пътуваха до Москва за срещи с руския президент Владимир Путин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
Коментиран от #9
13:38 05.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Българин
Коментиран от #45
13:40 05.10.2026
4 закон на мърфи
13:40 05.10.2026
5 Иркутска чума
13:40 05.10.2026
6 Ахаха
Коментиран от #19
13:40 05.10.2026
7 Както викаше дедо
13:41 05.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ха ха ха
13:41 05.10.2026
11 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #2 от "Иван":Истинската Русия не е цялата, дето се намира между Европа и Азия, а тази, която се намира изцяло в Европа. Големите градове като Москва и Петербург са значение. А Украйна си е суверена независима територия. Ние никога не сме искали руснаците да ни окупират!
Коментиран от #15, #25, #62
13:42 05.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Шопо
До коментар #2 от "Иван":Не си прав закарпатието си е на Унгария а Лвов на Полша.
Коментиран от #22, #42
13:44 05.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Абе
13:48 05.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ха-ха
До коментар #6 от "Ахаха":Те още един областен център не са превзели, ти за градоме с над 1 милион жители говориш. След 5 години се мидя, че не е така лесно колкото си мислеха.
13:50 05.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
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22 Рускиня
До коментар #13 от "Шопо":Освен Лвов Полски са и градовете Иванофранковск, Станислаеов и много други малки селища.
Син На Евреин (така се превежда фам. на Сталин Джугашвили) взе полските графове, а от източна Германия отреза Schtetin и стана Szczecin. (Родния град на Императрица Катерина Велика)
Коментиран от #32
13:53 05.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Русофил
13:53 05.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 АМИ ИМА ЕДИН ШАНС
До коментар #14 от "Нинова, Корнелия":ДА ЗЕМАТ ДА СА СПОМИНАТ ОТ СМЯХ
КАТ ВИ ЧЕТАТ СВОДКИТЕ ОТ ФРОНТА
13:55 05.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
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32 Турчин
До коментар #22 от "Рускиня":А сега кажи, чии градове са Джанкьой, Ялта, Керч...
13:58 05.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хахахаха
До коментар #2 от "Иван":Русия не е държава, а територия. Монголска територия.
Коментиран от #60, #72
13:58 05.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Иван
13:59 05.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 стоян
До коментар #13 от "Шопо":До 13 ком - другар забравил си че и Кйонингсберг е на Германия ама путин твърди че бил рузки
Коментиран от #56, #64, #76
14:03 05.10.2026
43 ауу
До коментар #40 от "Човека не е ...":Това си е чист нацизъм и болна украйнофобия и македонофобия. И Украйна и Македония са световно признати от всички държави, ключително и от Русия, а България е първата държава признала държавата Македония.
14:04 05.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ЧЕ ЗА КОГО ДА МУ ПУКА
До коментар #3 от "Българин":ЗА СБИРЩИНА ОТ НЕБЛАГОДАРНИ И НАГЛИ ПРЕДАТЕЛИ
ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА МАЗЕПА ДЕТ ТЪРЧИ ПЪРВО ПРИ РУСНАЦИТЕ ПОСЛЕ ПРИ ШВЕДИТЕ И ПОСЛЕ ОРИ ПОЛЯЦИТЕ
ИЛИ ЗА УКРАИНСКАТА РЕПУБЛИКА ПОКАНИЛА НЕМСКИТЕ ВОЙСКИ ПО ВРЕМЕТО НА ПСВ И ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА БРЕСТЛИТОВСКИЯТ МИРЕН ДОГОВОР В УШЪРБ НА РУСИЯ
ИЛИ ЗА ПЪРВИЯ КИЕВСКИ КНЯЗ С МАЙКА БЪЛГАРКА И ПАТРИАРХ БЪЛГАРИН
НАУЧИЛ СЕ ДА ПИШЕ И ЧЕТЕ НА КИРИЛИЦА И ЗА БЛАГОДАРНОСТ ВЗЕЛ ООДКУП ОТ ВИЗАНТИЯ И НАПАДНАЛ ПРЕСЛАВ
ТА ЗА КОГО ДА МУ ПУКА
14:04 05.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Тя е малко ...
До коментар #31 от "Екатерина великата се споминалс":...германка по националност и тия ценности некакси са по присъщи на Западналите.
14:04 05.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Розав пудел с бустер
До коментар #38 от "А МОЧАТА?":Възстановиха ти дилд0т0 - ръгай и си трай, шекел
14:07 05.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 АГАТ а Кристи
Коментиран от #61
14:08 05.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Шопо
До коментар #42 от "стоян":Половината от Берлин също е руски.
Коментиран от #74
14:09 05.10.2026
57 Москва
14:09 05.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Украйна
14:10 05.10.2026
60 Нашмъркан потник
До коментар #34 от "Хахахаха":че кво и е на Монголската територия - Монголският народ е велик, ама който чИте само опорките на Галя...
Коментиран от #110
14:10 05.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 НЕ ТЕ ЗНАМ
До коментар #11 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":КОИ СТЕ ТОВА, ВИЕ, то нас, българите, Русия ни е освободила и то два пъти, а не ни е окупирала! Сааа, ако си друга вера - това си е твой проблем!
14:11 05.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 НВМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОZОР
Коментиран от #78, #85
14:12 05.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Удри Зелю!
14:14 05.10.2026
70 Прогноза
Глад , студ и неволи предстоят на крепостните.
14:15 05.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 АМИ МОЖЕ
До коментар #34 от "Хахахаха":ТА ДО КЪДЕ БЕШЕ СТИГНАЛ ЧИНГИСХАН
14:15 05.10.2026
73 Руска ли
До коментар #2 от "Иван":Ванка а защо избивате руснаци бе?
Нали е руска територия.
Коментиран от #91
14:16 05.10.2026
74 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #56 от "Шопо":Реално около една трета Щатите Англия и Франция имат законни окупационни зони в Берлин Да си ги държат Така се реши в Потсдам
14:16 05.10.2026
75 ......-
ЛОШО НИ Е !
14:16 05.10.2026
76 Чий Данциг?
До коментар #42 от "стоян":А? Чия е Прусия, окупирана в момента от Полша?
14:16 05.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Вован
14:18 05.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 АМИ НЯМАААА
До коментар #67 от "НВМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОZОР":БАВНО СЕ РАЗШИРЯВА НА ЗАПАД
КО СТААА С ДРУЖКОВКА ЛИ БЕШЕ
Коментиран от #87
14:20 05.10.2026
86 ЕДНА Е ИСТИНАТА. ЗАРАДИ
Коментиран от #89
14:21 05.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Пазач в Баба Алино
14:25 05.10.2026
91 Иван
До коментар #73 от "Руска ли":Русия неутрализира натовски инструктори и наемници, украинците отдавна свършиха.
Коментиран от #96
14:27 05.10.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 без бензин и интернет
14:29 05.10.2026
94 Диригент
Коментиран от #101
14:31 05.10.2026
95 То без удари
14:36 05.10.2026
96 Вова
До коментар #91 от "Иван":Иване,кажи си бе!
14:37 05.10.2026
97 свърши руското спокойствие
14:39 05.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Мда
14:41 05.10.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 ТОЧНО ТАКА Е
До коментар #94 от "Диригент":УКРАИНСКИТЕ ОКУПАТОРИ НАТОРЯВАТ РУСКАТА ЗЕМЯ
АМА НЕ САМО ТАМ
ОКОЛО ВОЛЧАНСК И ДРУЖКОВКА СТЩАТА РАБОТА
14:41 05.10.2026
102 Как
14:44 05.10.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 хахахаха
14:50 05.10.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 стоян георгиев
Коментиран от #115
14:55 05.10.2026
110 Хахахаха
До коментар #60 от "Нашмъркан потник":Монголския народ е велик, но не е руски.
Коментиран от #123
14:56 05.10.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Коментиран от #113, #114, #116
14:57 05.10.2026
113 Русич
До коментар #112 от "Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":Да, да, Мария.
Кажи честно!
(с) Азис 🙂
14:58 05.10.2026
114 Русич
До коментар #112 от "Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":Раак-так-так-так, рак-тататататататак..
(с) Азис
15:01 05.10.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 стоян георгиев
До коментар #112 от "Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":След дванадесет години заплахи и терор украйна не се огъна и на милиметър.аега русия смени плочата.вече няма нужда от денацификация и денационализация нали?
Коментиран от #118, #124
15:02 05.10.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Русич
До коментар #116 от "стоян георгиев":Крим, ДНР, ЛНР, част от Запорожска област, част от Херсонска област, част от Харковска област...
15:05 05.10.2026
119 Време е
Коментиран от #120
15:07 05.10.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Артилерист
15:09 05.10.2026
122 Баа Гицка
15:12 05.10.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Мишел
До коментар #116 от "стоян георгиев":Украйна направи така, че напролет няма да има Украйна.
Коментиран от #126
15:17 05.10.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Когато
До коментар #124 от "Мишел":ти купят колело?
15:20 05.10.2026
127 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
128 Бог
Коментиран от #129, #132
15:22 05.10.2026
129 Хуйко Хуйков, българин
До коментар #128 от "Бог":Това е.. не знам!
Коментиран от #131
15:24 05.10.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Кръстю Кръстев
До коментар #129 от "Хуйко Хуйков, българин":Еее, абе, бреее..
15:24 05.10.2026
132 Мишел
До коментар #128 от "Бог":Размените са над 500 тела на украинци срещу двайсетина руски.
15:29 05.10.2026