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Москва: Украйна ще си плати за ударите по руски петролни рафинерии
  Тема: Украйна

Москва: Украйна ще си плати за ударите по руски петролни рафинерии

5 Октомври, 2026 13:38 3 129 132

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • дмитрий песков-
  • евген хмара-
  • владимир путин-
  • петрол

Украйна заяви, че е извадила от строя над 51% от руските нефтопреработвателни мощности

Москва: Украйна ще си плати за ударите по руски петролни рафинерии - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Украйна ще си плати за ударите по руски петролни рафинерии, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Песков коментира по този начин неотдавнашното интервю пред Ройтерс на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че Украйна ще увеличи ударите си по руски петролни рафинерии в отговор на новата политика на въздушни удари на Москва.

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Украинските сили за сигурност и отбрана са извадили от строя над 51% от руските нефтопреработвателни мощности, съобщи украинският министър на отбраната Евген Хмара, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

"Разузнаването и аналитиците на Генералния щаб и Министерството на отбраната направиха оценка на резултатите от далекобойните удари на Силите за сигурност и отбрана. Над половината мощности на врага са извадени от строя. Това е резултат от внимателно обмислени, планомерни и системни действия, целящи да обезкръвят руската военна машина и да унищожат военно-икономическия ѝ потенциал", заяв министърът.

Министерството на отбраната в Киев отбелязва, че съвсем наскоро украинските сили са успели да поразят петролните рафинерии в Москва, Ярасловъл, Перм, Илск, Саратов и Сизран, а също и завода "Киришинефтеоргсинтез" и рафинерията в Уст Луга.

Последствията от украинските удари невинаги стават очевидни веднага, но те са с натрупващ ефект и впоследствие резултатът от тях става видим, посочи Министерството на отбраната в Киев.

"Петдесет и един процента от нефтопреработвателните мощности е съществен удар по икономиката на врага, по способностите му да извършва агресия и да подсигурява снабдяването на войските си. Нашите deep strikes (удари дълбоко в тила на врага) продължават да пренасят войната на територията на Русия", подчерта Хмара.

По-рано бе съобщено, че един от приоритетите на Министерството на отбраната остават далекобойните дронове, които позволяват да се поразяват цели дълбоко в територията на Русия. Тази година Украйна утрои производството и покупките и планира да увеличи още повече способностите си да нанася далекобойни удари, посочва Укринформ и допълва, че украинският президент Володимир Зеленски е заявил, че страната му възнамерява да засили операциите срещу руските петролни рафинерии в отговор на новата тактика на Москва да атакува масирано гражданска инфраструктура.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира твърденията на в. „Ню Йорк Таймс“, че преговорите между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна са разширени с петролно споразумение за милиарди долари, предаде Ройтерс.

Песков същевременно заяви, че енергийното сътрудничество е било една от темите, обсъдени от руските и американските преговарящи.

През почивните дни „Ню Йорк Таймс“ писа, че предложената сделка би донесла полза на бизнес ръководители от Близкия изток, поддържащи връзки с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които на няколко пъти пътуваха до Москва за срещи с руския президент Владимир Путин.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    74 37 Отговор
    51% баба си.. Киев на швейцарско сирене

    Коментиран от #9

    13:38 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    36 55 Отговор
    Само Путин може да спре това кръвопролите, но на него не му пука.

    Коментиран от #45

    13:40 05.10.2026

  • 4 закон на мърфи

    68 14 Отговор
    когато русия изнесе демокрация,тогава светът ще стане по-добър!

    13:40 05.10.2026

  • 5 Иркутска чума

    26 22 Отговор
    А течаща вода когИ?

    13:40 05.10.2026

  • 6 Ахаха

    62 13 Отговор
    Харков няма стратегическо значение. Одеса няма стратегическо значение, Киев няма стратегическо значение. Да почвате да репетирате

    Коментиран от #19

    13:40 05.10.2026

  • 7 Както викаше дедо

    66 15 Отговор
    събарай нацистите и скед тях оставяй пустиня както те правеха праз всв,а сегашните нацита помагаха на тогавашните срещу руснаците

    13:41 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ха ха ха

    75 20 Отговор
    Само така Вова! Не забравяйте и Англия, която ги подкокоросваше и въоръжаше и подпомагаше сателитно за тези удари по рафинериите.

    13:41 05.10.2026

  • 11 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    29 67 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Истинската Русия не е цялата, дето се намира между Европа и Азия, а тази, която се намира изцяло в Европа. Големите градове като Москва и Петербург са значение. А Украйна си е суверена независима територия. Ние никога не сме искали руснаците да ни окупират!

    Коментиран от #15, #25, #62

    13:42 05.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шопо

    53 13 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Не си прав закарпатието си е на Унгария а Лвов на Полша.

    Коментиран от #22, #42

    13:44 05.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Абе

    21 19 Отговор
    Какви удари нали уж горяха само треви около тях заради паднали отломки от свалени дронове?

    13:48 05.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха-ха

    20 34 Отговор

    До коментар #6 от "Ахаха":

    Те още един областен център не са превзели, ти за градоме с над 1 милион жители говориш. След 5 години се мидя, че не е така лесно колкото си мислеха.

    13:50 05.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Рускиня

    13 10 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    Освен Лвов Полски са и градовете Иванофранковск, Станислаеов и много други малки селища.
    Син На Евреин (така се превежда фам. на Сталин Джугашвили) взе полските графове, а от източна Германия отреза Schtetin и стана Szczecin. (Родния град на Императрица Катерина Велика)

    Коментиран от #32

    13:53 05.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Русофил

    13 20 Отговор
    Чакайте.... на нас от Пасоля ни казаха, че всички дронове са сбити.

    13:53 05.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 АМИ ИМА ЕДИН ШАНС

    13 5 Отговор

    До коментар #14 от "Нинова, Корнелия":

    ДА ЗЕМАТ ДА СА СПОМИНАТ ОТ СМЯХ
    КАТ ВИ ЧЕТАТ СВОДКИТЕ ОТ ФРОНТА

    13:55 05.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Турчин

    11 6 Отговор

    До коментар #22 от "Рускиня":

    А сега кажи, чии градове са Джанкьой, Ялта, Керч...

    13:58 05.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хахахаха

    20 29 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Русия не е държава, а територия. Монголска територия.

    Коментиран от #60, #72

    13:58 05.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Иван

    14 22 Отговор
    Украйна плаща с ракети и дронове. Да са му честити на Путин

    13:59 05.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 стоян

    13 17 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    До 13 ком - другар забравил си че и Кйонингсберг е на Германия ама путин твърди че бил рузки

    Коментиран от #56, #64, #76

    14:03 05.10.2026

  • 43 ауу

    11 20 Отговор

    До коментар #40 от "Човека не е ...":

    Това си е чист нацизъм и болна украйнофобия и македонофобия. И Украйна и Македония са световно признати от всички държави, ключително и от Русия, а България е първата държава признала държавата Македония.

    14:04 05.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ЧЕ ЗА КОГО ДА МУ ПУКА

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    ЗА СБИРЩИНА ОТ НЕБЛАГОДАРНИ И НАГЛИ ПРЕДАТЕЛИ
    ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА МАЗЕПА ДЕТ ТЪРЧИ ПЪРВО ПРИ РУСНАЦИТЕ ПОСЛЕ ПРИ ШВЕДИТЕ И ПОСЛЕ ОРИ ПОЛЯЦИТЕ
    ИЛИ ЗА УКРАИНСКАТА РЕПУБЛИКА ПОКАНИЛА НЕМСКИТЕ ВОЙСКИ ПО ВРЕМЕТО НА ПСВ И ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА БРЕСТЛИТОВСКИЯТ МИРЕН ДОГОВОР В УШЪРБ НА РУСИЯ
    ИЛИ ЗА ПЪРВИЯ КИЕВСКИ КНЯЗ С МАЙКА БЪЛГАРКА И ПАТРИАРХ БЪЛГАРИН
    НАУЧИЛ СЕ ДА ПИШЕ И ЧЕТЕ НА КИРИЛИЦА И ЗА БЛАГОДАРНОСТ ВЗЕЛ ООДКУП ОТ ВИЗАНТИЯ И НАПАДНАЛ ПРЕСЛАВ
    ТА ЗА КОГО ДА МУ ПУКА

    14:04 05.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тя е малко ...

    7 4 Отговор

    До коментар #31 от "Екатерина великата се споминалс":

    ...германка по националност и тия ценности некакси са по присъщи на Западналите.

    14:04 05.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Розав пудел с бустер

    8 4 Отговор

    До коментар #38 от "А МОЧАТА?":

    Възстановиха ти дилд0т0 - ръгай и си трай, шекел

    14:07 05.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 АГАТ а Кристи

    2 5 Отговор
    Ще плати с по едно "А на здраве" със "Столичная"

    Коментиран от #61

    14:08 05.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Шопо

    9 5 Отговор

    До коментар #42 от "стоян":

    Половината от Берлин също е руски.

    Коментиран от #74

    14:09 05.10.2026

  • 57 Москва

    8 8 Отговор
    Квича, щото боли!

    14:09 05.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Украйна

    10 4 Отговор
    Свикнали сме на лошо, но вие се огъвате сериозно вече и цвилите

    14:10 05.10.2026

  • 60 Нашмъркан потник

    11 7 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    че кво и е на Монголската територия - Монголският народ е велик, ама който чИте само опорките на Галя...

    Коментиран от #110

    14:10 05.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 НЕ ТЕ ЗНАМ

    20 10 Отговор

    До коментар #11 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    КОИ СТЕ ТОВА, ВИЕ, то нас, българите, Русия ни е освободила и то два пъти, а не ни е окупирала! Сааа, ако си друга вера - това си е твой проблем!

    14:11 05.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 НВМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОZОР

    20 11 Отговор
    Н,ЯМА!

    Коментиран от #78, #85

    14:12 05.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Удри Зелю!

    17 11 Отговор
    На блатарите им е хубаво.

    14:14 05.10.2026

  • 70 Прогноза

    20 13 Отговор
    Още много пъти ще горят руски рафинерии и подстанции за разпределение на електричество.
    Глад , студ и неволи предстоят на крепостните.

    14:15 05.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 АМИ МОЖЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    ТА ДО КЪДЕ БЕШЕ СТИГНАЛ ЧИНГИСХАН

    14:15 05.10.2026

  • 73 Руска ли

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Ванка а защо избивате руснаци бе?
    Нали е руска територия.

    Коментиран от #91

    14:16 05.10.2026

  • 74 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 1 Отговор

    До коментар #56 от "Шопо":

    Реално около една трета Щатите Англия и Франция имат законни окупационни зони в Берлин Да си ги държат Така се реши в Потсдам

    14:16 05.10.2026

  • 75 ......-

    10 6 Отговор
    Тъжен квич на епилираните БГевр(Е)оатлантиците :


    ЛОШО НИ Е !

    14:16 05.10.2026

  • 76 Чий Данциг?

    8 3 Отговор

    До коментар #42 от "стоян":

    А? Чия е Прусия, окупирана в момента от Полша?

    14:16 05.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Вован

    3 6 Отговор
    Е как бе! Нямаш грижи! Българите платиха за освобождението си. И тез ще платят.

    14:18 05.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 АМИ НЯМАААА

    4 7 Отговор

    До коментар #67 от "НВМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОZОР":

    БАВНО СЕ РАЗШИРЯВА НА ЗАПАД
    КО СТААА С ДРУЖКОВКА ЛИ БЕШЕ

    Коментиран от #87

    14:20 05.10.2026

  • 86 ЕДНА Е ИСТИНАТА. ЗАРАДИ

    9 10 Отговор
    Този алчен ПРОСЕЩ необразован без никакви КАЧЕСТВА за ръководител УМРЯХА МНОГО МИЛИОНИ ХОРА. ТОЙ Е ПРОВОКАТОРА А НЕ ПУТИН. ИИИ ТОЯ КЛОУН ПРЕЗ 2022 Г. МОЖЕШЕ ВЪВ ТУРЦИЯ НА ПРЕГОВОРИТЕ ДА СПАСИ МНОГО ЖИВОТИ И ДЪРЖАВАТА ОКРАИНА. И ЗНАЙТЕ ПРОДЪЛЖАВА СЪС ПРОСИЯ И ЗАПЛАХИ ДА СЕЕ ТЕРОР И ФАЛИТИ. А ЖЕНКИТЕ МАКРОН И МЕРЦ ВЕЧЕ СА У ФАЛИТИ И БЕЗДНАТА ДЪЛБОКАТА. БОМБИ ПРОВОКИРА ЗЕльо и всичко ще бъде.. СЛЕД МЕН И ПОТОП.

    Коментиран от #89

    14:21 05.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Пазач в Баба Алино

    9 7 Отговор
    Тъкмо стана интересно и Ууукраина сдаде багажа, хахахах

    14:25 05.10.2026

  • 91 Иван

    12 8 Отговор

    До коментар #73 от "Руска ли":

    Русия неутрализира натовски инструктори и наемници, украинците отдавна свършиха.

    Коментиран от #96

    14:27 05.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 без бензин и интернет

    9 4 Отговор
    Голямата работа Масква остана без бензини интернет...

    14:29 05.10.2026

  • 94 Диригент

    9 4 Отговор
    Вивалди и Кобзон играят в комбина около Лиман. Много окупатори вече са в кереча.

    Коментиран от #101

    14:31 05.10.2026

  • 95 То без удари

    0 0 Отговор
    пак същото!

    14:36 05.10.2026

  • 96 Вова

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Иван":

    Иване,кажи си бе!

    14:37 05.10.2026

  • 97 свърши руското спокойствие

    8 8 Отговор
    Бумеранга на СВО севръща във Фашистка русия!

    14:39 05.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Мда

    5 6 Отговор
    А путлеристката хунта ще си плати за всичко !

    14:41 05.10.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ТОЧНО ТАКА Е

    5 4 Отговор

    До коментар #94 от "Диригент":

    УКРАИНСКИТЕ ОКУПАТОРИ НАТОРЯВАТ РУСКАТА ЗЕМЯ
    АМА НЕ САМО ТАМ
    ОКОЛО ВОЛЧАНСК И ДРУЖКОВКА СТЩАТА РАБОТА

    14:41 05.10.2026

  • 102 Как

    1 2 Отговор
    като няма деньги?

    14:44 05.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 хахахаха

    2 2 Отговор
    Те вече плащат, и то много скъпо.

    14:50 05.10.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Защо трябваше украйна да си плаща за ударите? Русия ако не бе нападнала нямаше да има такива.

    Коментиран от #115

    14:55 05.10.2026

  • 110 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Нашмъркан потник":

    Монголския народ е велик, но не е руски.

    Коментиран от #123

    14:56 05.10.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    4 4 Отговор
    Мария, а сега разкажете за това, което се случва в Киев, за нашите удари по мостовете и защо изведнъж Украйна рязко заговори за мир...

    Коментиран от #113, #114, #116

    14:57 05.10.2026

  • 113 Русич

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    Да, да, Мария.


    Кажи честно!
    (с) Азис 🙂

    14:58 05.10.2026

  • 114 Русич

    0 1 Отговор

    До коментар #112 от "Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    Раак-так-так-так, рак-тататататататак..
    (с) Азис

    15:01 05.10.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 стоян георгиев

    4 5 Отговор

    До коментар #112 от "Русич 🇷🇺🇷🇺🇷🇺":

    След дванадесет години заплахи и терор украйна не се огъна и на милиметър.аега русия смени плочата.вече няма нужда от денацификация и денационализация нали?

    Коментиран от #118, #124

    15:02 05.10.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Русич

    2 2 Отговор

    До коментар #116 от "стоян георгиев":

    Крим, ДНР, ЛНР, част от Запорожска област, част от Херсонска област, част от Харковска област...

    15:05 05.10.2026

  • 119 Време е

    3 2 Отговор
    московията да си плати за ударите по суверенна Украйна.

    Коментиран от #120

    15:07 05.10.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Артилерист

    2 0 Отговор
    Само заглавието и първото изречение се отнасят за руски отговор за атаки по рафинерии на Русия. Всичко друго в съчинението е какво са казали висши представители на киевската хунта. Този Хмара хептен точно ги е употребил тез 51%, щото при такива загуби на групов обект (за какъвто могат да се приемат общо всички руски рафинерии)-50 и повече %-той се счита за унищожен. Последното означава, че обекта е трайно изваден от строя, той не е в състояние да функционира и трябва да се замени с нов. Щото останалите 49% са уплашени, осакатени, паникьосани, разбягани...

    15:09 05.10.2026

  • 122 Баа Гицка

    1 2 Отговор
    Защо трябва да се плаща! Ударите са безплатно за Русия. Русия ще плаща репарации. Ще получи сметката накрая!

    15:12 05.10.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "стоян георгиев":

    Украйна направи така, че напролет няма да има Украйна.

    Коментиран от #126

    15:17 05.10.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Когато

    0 1 Отговор

    До коментар #124 от "Мишел":

    ти купят колело?

    15:20 05.10.2026

  • 127 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 128 Бог

    0 1 Отговор
    До момента основно мАсква плаща, както и в биологичен материал!

    Коментиран от #129, #132

    15:22 05.10.2026

  • 129 Хуйко Хуйков, българин

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Бог":

    Това е.. не знам!

    Коментиран от #131

    15:24 05.10.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Кръстю Кръстев

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "Хуйко Хуйков, българин":

    Еее, абе, бреее..

    15:24 05.10.2026

  • 132 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Бог":

    Размените са над 500 тела на украинци срещу двайсетина руски.

    15:29 05.10.2026

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