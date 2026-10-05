Новини
Свят »
Русия »
Защо руският бастион Калининград е толкова важен
  Тема: Украйна

Защо руският бастион Калининград е толкова важен

5 Октомври, 2026 08:22 2 429 48

  • кьонигсберг-
  • калининград-
  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • сувалкски коридор-
  • балтийско море

След присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО Балтийско море придобива още по-голямо значение за сигурността на региона

Защо руският бастион Калининград е толкова важен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Калининград е едно от най-необичайните места на картата на Европа. Руският регион е отделен от останалата част на страната и се намира между Полша и Литва - две държави, които са членове както на НАТО, така и на Европейския съюз. Именно тази география превръща Калининград в една от най-чувствителните точки във военното противопоставяне между Русия и Запада, пише NOVA, цитирайки "Ройтерс".

На 30 септември Москва отправи ново предупреждение към НАТО във връзка с евентуални блокада и изолиране на Калининград. Това беше поредната ескалация в отношенията между двете земи, при която се заговори за намесата на ядрен арсенал.

Още новини от Украйна

Историята на града обаче започва много преди да се превърне в руски ексклав. Днешният Калининград е познат в продължение на векове като Кьонигсберг - град с германско и пруско наследство. Той е столица на Източна Прусия и важен политически, културен и търговски център.

От Кьонигсберг към Калининград

Днешният Калининград е основан още през 1255 г. от чешкия крал Отокар II и е наречен в негова чест Кьонигсберг - буквално „Кралска планина“. Той е сред главните градове на Тевтонския орден - третият голям рицарски орден след Ордена на йоанитите и Ордена на тамплиерите. Той е основан по времето на кръстоносните походи към свещените земи в региона Палестина.

След падането на Акра, кръстоносците загубват последната голяма крепост в кръстоносното кралство Йерусалим. Така седалището на ордена се премества първо във Венеция, след това в Мариенбург, а после в Кьонигсберг.

Регионът е обитаван първоначално от прусите - западнобалтийски народ. През Средновековието територията на Източна Прусия обаче е историческото ядро, около което се формира изпърво Тевтонския орден, който изгражда там своя държава, а по-късно от нея се оформя Херцогство Прусия.

След създаването на Кралство Прусия Източна Прусия става негова провинция и постепенно се превръща във важна част от германската държава, известна като нейна „житница“. Главният град на региона е Кьонигсберг - негов административен и културен център, както и важно пристанище на Балтийско море. Източна Прусия остава част от Германия до края на Втората световна война, когато територията е разделена между Съветския съюз и Полша.

През 1945 г. съветските войски превземат Кьонигсберг след тежки боеве. На Потсдамската конференция съюзниците се съгласяват северната част на Източна Прусия, включително Кьонигсберг, да бъде предадена на Съветския съюз, като окончателното уреждане на границата е оставено за бъдещо мирно споразумение.

След войната германското население на района е изселено, а на негово място са заселени граждани на Съветския съюз. През 1946 г. градът е преименуван на Калининград в чест на съветския политик Михаил Калинин. Регионът става част от Руската съветска федеративна социалистическа република.

В съветския период Калининград има преди всичко военно значение. Районът е силно милитаризиран и достъпът до него е ограничен. Той се превръща във важен съветски военен и военноморски център на Балтийско море.

Как Калининград става ексклав

До разпадането на Съветския съюз Калининград не е откъснат от останалата съветска територия в политическия смисъл на днешната ситуация, тъй като балтийските страни са част от СССР. След независимостта на Литва и останалите балтийски държави през 1991 г. обаче регионът остава отделен от Русия.

Така се появява особената ситуация, която съществува и днес - руска територия, която няма сухопътна граница с останалата част на Руската федерация.

Разпадането на СССР променя и военното значение на района. Русия губи редица свои военноморски бази в бившите съветски републики, а Калининград остава един от най-важните ѝ пунктове на Балтийско море. Анализ на Германското дружество за външна политика определя региона като ключов актив за руското присъствие в Балтика и отбелязва, че там се намира единственото руско пристанище на Балтийско море, което не е заледено през цялата година.

Защо Калининград е толкова важен за Москва

Калининград се намира между Полша и Литва и има излаз на Балтийско море. В района е разположена главната база на руската Балтийска флота в Балтийск, а регионът разполага с военноморски, авиационни, противовъздушни и сухопътни способности.

Позицията му позволява на Русия да разполага военни способности близо до териториите на няколко държави от НАТО. Според анализ на CSIS Калининград дава на Москва възможност да проектира противовъздушни и противокорабни способности в значителна част от Балтийско море и съседните райони.

Има значение и близостта до т.нар. Сувалкски коридор - приблизително 65-километровата сухопътна зона между Полша и Литва, която свързва балтийските държави с останалата част от територията на НАТО. От север той е ограничен от Калининград, а на юг се намира Беларус, който е съюзник на Русия. Поради това районът е важен елемент във военните планове за защитата и евентуалното подсилване на балтийските държави.

Руският „остров“ в НАТО

След разширяването на НАТО Калининград постепенно се оказва заобиколен от държави от Алианса. Полша става член през 1999 г., а Естония, Латвия и Литва се присъединяват през 2004 г.

След присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО Балтийско море придобива още по-голямо значение за сигурността на региона. В резултат Калининград се превръща в руски военен анклав в пространство, в което почти всички останали държави са членове на НАТО или партньори на Алианса.

Тази географска изолация е едновременно предимство и слабост за Москва. От една страна, регионът позволява на Русия да поддържа военни способности близо до територията на НАТО. От друга, самият Калининград е зависим от комуникациите и снабдяването през територии, които не са руски.

Именно това стои зад опасенията за евентуално „изолиране“ или блокиране на региона при военна криза.

Защо Калининград отново е в центъра на напрежението

След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. значението на Калининград за сигурността в Балтийско море нараства още повече. НАТО засили присъствието си в региона, а Русия разглежда военната активност на Алианса около ексклава като част от по-широката промяна в баланса на силите.

На 30 септември 2026 г. Москва отправи ново предупреждение към НАТО във връзка с евентуални действия за изолиране на Калининград. Според „Ройтерс“ Русия е предупредила, че може да използва ядрено оръжие при подобен сценарий, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва напомня на европейските държави за руската ядрена доктрина.

Така Калининград отново се оказва в центъра на въпрос, който съществува в различни форми още от края на Втората световна война: - какво означава контролът върху тази малка територия за баланса на силите в Балтийско море.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ротшилд

    35 5 Отговор
    Четете свободните и независими медии ахахаха

    Коментиран от #31

    08:24 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    36 3 Отговор
    МАЛКА ПОДРОБНОСТ - ОЩЕ ИМПЕРАТОР
    ПЬОТР АЛЕКСЕЕВИЧ МУ Е РАЗТОПИЛ ОЛОВНИТЕ ПОКРИВИ И ГО Е ВКЛЮЧИЛ В ИМПЕРИЯТА:)

    08:25 05.10.2026

  • 5 ........–

    29 4 Отговор
    Евр(Е)оатлантици :

    ЛОШО НИ Е !

    Коментиран от #42, #47

    08:26 05.10.2026

  • 6 име

    27 4 Отговор
    Лвов ще бъде изтъргуван срещу сухопътен копидор до Калининград. Това за поляците, за латвийците нищо няма да има, само ще се взима от тях.

    08:27 05.10.2026

  • 7 ........–

    21 2 Отговор
    Паляците "антидронови" мрежи ли опъват на кадрото?
    Муахах..

    Коментиран от #40

    08:31 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мишел

    30 1 Отговор
    Историята казва, че всяко населено място принадлежи на тази държава, която го е превзела последна във война или с мирен договор.

    Коментиран от #18, #28

    08:32 05.10.2026

  • 10 Герги

    9 0 Отговор
    Преди всичко, първо да откраднем а после ще му мислим..

    08:33 05.10.2026

  • 11 Кина

    31 1 Отговор
    В момента украинска земя масово се прехвърля на западни корпорации..! По последни данни 40% от плодотворната земя на Украйна вече е чужда.

    Коментиран от #21, #36

    08:34 05.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Еврорайха скимти като бито куче

    30 2 Отговор
    Защото това е военна зона в тила на врага. И Сталин се оказа прав. Днес еврорайха пак иска война с Русия, а Калининград е една огромна пречка за войната им.

    Коментиран от #17

    08:39 05.10.2026

  • 15 Хммм

    18 0 Отговор

    До коментар #12 от "матю хари":

    Помня руски военен анализ показваше, че ако Калининград бъде нападнат от НАТО, единствената успешна съпротива би била силно радиационно замърсяване на региона, така че...

    08:43 05.10.2026

  • 16 Разбирач

    7 6 Отговор
    Щом Песков плаши с ядрената доктрина, значи всичко е наред

    08:45 05.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пич

    24 3 Отговор
    Защото едни малоумнци от НАТО искат да запалят ядрена война, и не ги интересува човешкия живот!!!

    Коментиран от #22, #24, #25, #26

    08:53 05.10.2026

  • 20 МНОГО ЯСНО

    11 0 Отговор
    ЗА РУСНАКА Е ВАЖЕН , ЩОТО Е РУСКИ..........!

    Коментиран от #30

    08:58 05.10.2026

  • 21 ИЗИ, ИЗИ

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Кина":

    НЕ СЕ ЗНАЕ КАКВО ЩИ ИМ ОСТАВИ ПУТИН НА ТЕЗИ .....МЕРАКЛИЙ

    09:01 05.10.2026

  • 22 Toчно заради Калининград

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Няма как да има ядрена война между Европа и Русия. Времето за поразяване е едноцифрени минути. Единствения възможен инициатор на ядрена война е Северно Мексико. И то защото си мислят, че да далеч от ракетите.

    Коментиран от #27

    09:02 05.10.2026

  • 23 Кьонигсберг е немски

    7 12 Отговор
    Град на висша немска култура. От Кант до Хилберт и Ойлер.

    В руски ръце е една изостанала руска военна база да плашат Европа.

    09:04 05.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Единствените малоумници

    6 12 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Които дрънкат ядрени ракети и плашат с ядрена война са Путин, Медведев и цялата руско-русофилска кочина.

    Коментиран от #35

    09:07 05.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нелигитемен калининград

    5 10 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    Немците имат същото основание да навлязат в Кьонисберг ,както руснаците влязоха в Украйна!?!

    Коментиран от #29, #44, #46

    09:13 05.10.2026

  • 29 АМИ ДА ВЛИЗАТ

    11 1 Отговор

    До коментар #28 от "Нелигитемен калининград":

    Ако им стиска.

    Коментиран от #32

    09:14 05.10.2026

  • 30 ВРЕМЕННО,ВРЕМЕННО Е РУСКИ

    5 9 Отговор

    До коментар #20 от "МНОГО ЯСНО":

    Като Крим.
    Иначе е Кьонигсберг.

    Коментиран от #33

    09:17 05.10.2026

  • 31 Бастион

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ротшилд":

    не беше ли нещо друго?

    09:18 05.10.2026

  • 32 ЧЕ КОЙ ЩЕ ГИ СПРЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "АМИ ДА ВЛИЗАТ":

    Ботокса с Чумата?

    09:19 05.10.2026

  • 33 Шаде

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "ВРЕМЕННО,ВРЕМЕННО Е РУСКИ":

    Смяна на кьонига, и то отдавна, ако чаткаш немски.

    09:20 05.10.2026

  • 34 Сусу Манарата

    1 1 Отговор
    Доживях Марчето да ми обяснява защо Калининград е важен.

    09:30 05.10.2026

  • 35 русия китайска губерния

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Единствените малоумници":

    Китай пак ще набива канчетата на путин и медведев! Беше им забранил да дрънкат за ядрени бомби...

    Коментиран от #45

    09:30 05.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Край

    7 0 Отговор
    Не било проблем това че НАТО допълзя до руските граници обаче Калининград бил проблем за НАТО …

    09:32 05.10.2026

  • 38 1111

    0 0 Отговор
    Браво

    09:34 05.10.2026

  • 39 Промяната

    7 3 Отговор
    Калининград е трънчето в окото на Европа, за да й напомня нацисткото минало, по което не трябва да тръгва отново!

    Коментиран от #41

    09:36 05.10.2026

  • 40 маати

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "........–":

    опъв@т

    09:49 05.10.2026

  • 41 промени ли

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Промяната":

    си пола

    09:50 05.10.2026

  • 42 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "........–":

    Пийте айрян 3 пъти дневно с храна.

    09:53 05.10.2026

  • 43 Георги

    0 0 Отговор
    ами отивайте да го "вземате", нали вчера имаше статия как на бункерния не му стиска. Давайте!

    09:54 05.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Нелигитемен калининград":

    Едно е да искаш, друго е да можеш, съвсем друго е да посмееш да го направиш.

    09:59 05.10.2026

  • 47 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "........–":

    Терористична Русия веднага да напусне заграбените територии на Калининград.

    10:02 05.10.2026

  • 48 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Баце ЕООД":

    Виц е, че Русия има ядрено оръжие. Парите за поддръжката му отдавна са превърнати в яхти, вили и изпити.

    10:05 05.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания