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Украинският въздушен флот от изтребители F-16 е парализиран? Киев направи извънреден коментар

Украинският въздушен флот от изтребители F-16 е парализиран? Киев направи извънреден коментар

2 Октомври, 2026 17:51 2 843 49

  • f-16-
  • ф-16-
  • изтребители-
  • украйна-
  • русия

Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че "по-голямата част" от изтребителите F-16 са извън строя

Украинският въздушен флот от изтребители F-16 е парализиран? Киев направи извънреден коментар - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна заяви днес, че все още използва "интензивно" въздушния си флот от изтребители F-16, произведени в САЩ и доставяни от западните ѝ съюзници, в отговор на информация на медия, според която проблеми с поддръжката на летателните апарати са ги извели до голяма степен от строя, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Украйна използва интензивно флота си от изтребители F-16 в трудни условия. Скорошните публикации, в които се твърди, че степента на боеготовност на самолетите е катастрофално ниска, а сроковете за тяхното техническо обслужване прекалено дълги са просто неверни", написа в социалната мрежа Екс говорителят на украинското Министерство на външните работи Георгий Тихи.

Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" посочи в сряда, че "по-голямата част" от изтребителите F-16, които Украйна използва срещу руските атаки с дронове и ракети, са извън строя, тъй като предстои да преминат през задължителна инспекция след 300 летателни часа, която трябва да бъде проведена от белгийското предприятие "Сабена Ероспейс Енджинийринг".

Вестникът допълва, че белгийската компания обвинява украинската страна в големи забавяния.

В съобщение, публикувано вчера, "Сабена Ероспейс Енджинийринг" отхвърли тези твърдения, като изрази изненадата си от "неверните информации, съобщаващи за големи забавяния в програмите за критично техническо обслужване".

Говорителят Георгий Тихи призна, че поддръжката на летателните апарати е "предизвикателство", тъй като става въпрос за по-стар модел на F-16, "за който някои компоненти вече не се произвеждат и е все по-трудно да бъдат доставени".

Той обаче подчерта, че "промишлените партньори на Киев продължават не само да доставят ремонтирани самолети, но и го правят с ускорено темпо". Говорителят призова да не се допуска "дезинформацията да отслаби тази важна помощ".

Изтребителите F-16 ще бъдат най-необходими през зимата, когато страната очаква ново засилване на руските атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура.

В сряда украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Белгия ще достави допълнително три изтребителя Ф-16, от които украинската страна получи първата част в средата на 2024 г.

Тогава Киев обаче не получи много самолети и от 2024 г. досега изгуби четири летателни апарата по време на бойни действия, сочат официални данни. Беше сигнализирано и за проблеми при обучението на украински пилоти.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    63 6 Отговор
    Няма край украинската мъка!

    Коментиран от #49

    17:51 02.10.2026

  • 2 Соломон

    60 5 Отговор
    Какво по дяволите става с Украйна? Приключи ли играта?

    Коментиран от #20

    17:52 02.10.2026

  • 3 Сюндюк

    61 2 Отговор
    Световната банка изнесе данни за възстановяването на Украйна 588 милиарда плюс 214 само от зеления гущер..! Половината ресурси на Украйна са под руски контрол и сметката не излиза..! В момента се прехвърля масово земя на западни компании но сметката пак няма да излезе ..

    Коментиран от #43

    17:54 02.10.2026

  • 4 Яко баце

    63 4 Отговор
    Начи рашките са опраскали ефките на укробифтека а укрогофнета реве че уж нали,а същевременно в киев се наблюдава доста странно преселение на киевчани към полската граница,и вече има оплаквания че украински войници ограбват напуснатите жилища в киев,ама важното е че европа цъфти и връзва пред зимата

    17:55 02.10.2026

  • 5 Феникс

    74 2 Отговор
    Щом и тук вече се промъква истината, значи ги готвят за капитулация!

    17:56 02.10.2026

  • 6 авантгард

    45 2 Отговор
    Сигурно защото не са блок 7 като нашите, хаха!
    Алъш вериша да върви за патока.

    17:58 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Франкфурт на Майн

    27 1 Отговор
    Тц,тц,тц

    17:59 02.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    52 3 Отговор
    Какво да кажем тогава за НАТОвските летящи щайги F16?

    18:00 02.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Феникс

    40 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гресирана ватенка":

    Подготват плебса за лошите новини, бавно но сигурно!

    18:01 02.10.2026

  • 13 Те факти са като блица преди

    36 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гресирана ватенка":

    а да се чува нещо за блуц сега,та те така ще е напролет с факти,платените плюващи медии либерално винаги изчезват

    18:02 02.10.2026

  • 14 Хакнаха на МарЪта

    24 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гресирана ватенка":

    уная Работа.

    18:02 02.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пак

    2 30 Отговор
    платени руски фейкове!

    18:04 02.10.2026

  • 17 Как пък

    1 24 Отговор
    една русофилска информация не излезе вярна?

    18:05 02.10.2026

  • 18 Заплахи

    19 1 Отговор
    Вчера някакъв "призрак" станал дух, днес пак се дуят на празен юлар, не ги разбирам тези.

    18:05 02.10.2026

  • 19 Също като

    2 25 Отговор
    Киев за 3 дня...

    18:06 02.10.2026

  • 20 Перо

    35 19 Отговор

    До коментар #2 от "Соломон":

    Двата поредни ционистки режими, след военния преврат през 2014 г. докараха населението на Украйна до просешка тояга и неизплащаеми дългове!

    Коментиран от #42

    18:06 02.10.2026

  • 21 забелязал

    17 32 Отговор
    Долнопробната и абсурдна кремълска пропаганда е адресирана предимно към индивиди с критично ниско ниво на интелект обща култура и морал... Вместо да признаят тоталния провал на СВО и да се изтеглят ОТ чуждата държава разШистите се опитват с дезинформация да разединяват украинците...

    18:11 02.10.2026

  • 22 az СВО Победа 81

    24 16 Отговор
    Дааа, "победата" на Киев е някак все по-химерна.....

    Нищо, нека се напъват, до подледният украинец!

    Слава Кокаине! 🤣🤣🤣

    18:12 02.10.2026

  • 23 В Русия

    0 14 Отговор
    всичко е мед и масло!

    18:13 02.10.2026

  • 24 Дон Мито Корлеоне

    30 2 Отговор
    Късметлии са хохохолите ,че им бяха подарени тези кочини ,а ние трябваше да платим милиарди за тях .Единствено са успешни стещу козари с джапанки и въоръжени с АК47.

    Коментиран от #41

    18:13 02.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Стьопа 35 минути

    8 0 Отговор
    Немам време да прочета Уолстрийт джърнъл!

    18:15 02.10.2026

  • 27 Всичко от московия е лъжа и измама !

    3 22 Отговор
    Бункерния cъceл е отчаян и си плаща по целия свят на медии и зависими политици, като наш Мунчо, да разправят колко зле са в Украйна и как Руслямия ще ескалира войната.
    Те не можаха да направят нищо когато имаха пари и техника, пък сега ли, когато единствения начин да си набавят средства е да свалят кожите на крепостните поданици на РФ.

    18:15 02.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Смърт на фашистите

    19 1 Отговор
    Три негодни бракми не правят флот.

    18:17 02.10.2026

  • 30 Военен

    28 2 Отговор
    При нас е същата работа летят само за 6 май 🤣😂💩💩💩💩💩

    18:17 02.10.2026

  • 31 Самуил

    3 15 Отговор

    До коментар #25 от "Кочо":

    Русия?Нема такава държава!

    18:19 02.10.2026

  • 32 То пък

    6 1 Отговор
    Един флот...

    18:19 02.10.2026

  • 33 Изтрит

    9 1 Отговор
    Факти са най-демократичната и обективна медия!

    Коментиран от #37

    18:24 02.10.2026

  • 34 РФ е въздух под налягане !

    2 19 Отговор
    До преди една година нямаха никакви самолети и ордите на Путлер имаха същия "успех" .

    18:25 02.10.2026

  • 35 Две от три

    1 8 Отговор
    статии ,колко е тежко и трябва да се предаде Украйна!Ама така,вече пета година!

    18:26 02.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Русия

    0 9 Отговор
    загуби около 400 самолета,за 4 години!

    18:31 02.10.2026

  • 39 Румен

    5 1 Отговор
    Веднага да им се подарят нашите ф- ки , ще ги впишем във бюджета като плащане на помощи за бедните в България , само да не чуе кукорчо , че пак ще влезе в някоя телевизия и ще ни направи на кайма !!!!!

    18:34 02.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Опълчение

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дон Мито Корлеоне":

    Ами! В Иловайск и Дебалцево кой ги беше обкръжил? Не бяха по джапанки, но все пак.

    18:42 02.10.2026

  • 42 Антирашист 4715

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    Украинците са герои защитават свободата и независимоста си ! Бият се за своята родина ! Тяхното дело е право .

    Коментиран от #44, #46

    18:48 02.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Антирашист 4715":

    Дали пък не се бият основно защото някой ги е натирил на фронта?

    18:58 02.10.2026

  • 45 Търновец

    0 1 Отговор
    Украйна е на път да банкрутира Европа а САЩ преустановиха пенсионирането на морално застаряващите 832 броя F 16 и сега се канят да ги модернизират ВВС не са купували F 16 за 20 години и декларираха дори съкращаване на поръчките за F 35 за да имат пари за шесто поколение изтребители а Китай вече има два вида опитни образци летящи. Тодор Тагарев и Борисов много ни забиха с Ф 16 - САЩ и Израел не са надеждни партньори и имат инженерни и производствени проблеми. С България да нулира договора за вторите Ф 16 и да вземем употребявани Юрофайтър от Германия

    19:01 02.10.2026

  • 46 Куравей Вадев

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Антирашист 4715":

    Лука ,остави ги тези лакардии ,колко търсиш за да му издухаш енергично сополите ?Най ме кефиш като Лука ,със Соломон ,Сюлейман и Антирашист 6666 се представяй на някой друг ,вече се познаваме и по отблизо .

    19:03 02.10.2026

  • 47 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Уж щяха да "побеждават" Русия с тези самолеги, пък ква стана тя, а? 🤣🤣🤣

    19:05 02.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    До 1 ком - вярно казваш ама от тук нататък тази зима предстои и рузката мъка

    19:09 02.10.2026

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