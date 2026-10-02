Украинският въздушен флот от изтребители F-16 е парализиран? Киев направи извънреден коментар

Украйна заяви днес, че все още използва "интензивно" въздушния си флот от изтребители F-16, произведени в САЩ и доставяни от западните ѝ съюзници, в отговор на информация на медия, според която проблеми с поддръжката на летателните апарати са ги извели до голяма степен от строя, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Украйна използва интензивно флота си от изтребители F-16 в трудни условия. Скорошните публикации, в които се твърди, че степента на боеготовност на самолетите е катастрофално ниска, а сроковете за тяхното техническо обслужване прекалено дълги са просто неверни", написа в социалната мрежа Екс говорителят на украинското Министерство на външните работи Георгий Тихи.

Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" посочи в сряда, че "по-голямата част" от изтребителите F-16, които Украйна използва срещу руските атаки с дронове и ракети, са извън строя, тъй като предстои да преминат през задължителна инспекция след 300 летателни часа, която трябва да бъде проведена от белгийското предприятие "Сабена Ероспейс Енджинийринг".

Вестникът допълва, че белгийската компания обвинява украинската страна в големи забавяния.

В съобщение, публикувано вчера, "Сабена Ероспейс Енджинийринг" отхвърли тези твърдения, като изрази изненадата си от "неверните информации, съобщаващи за големи забавяния в програмите за критично техническо обслужване".

Говорителят Георгий Тихи призна, че поддръжката на летателните апарати е "предизвикателство", тъй като става въпрос за по-стар модел на F-16, "за който някои компоненти вече не се произвеждат и е все по-трудно да бъдат доставени".

Той обаче подчерта, че "промишлените партньори на Киев продължават не само да доставят ремонтирани самолети, но и го правят с ускорено темпо". Говорителят призова да не се допуска "дезинформацията да отслаби тази важна помощ".

Изтребителите F-16 ще бъдат най-необходими през зимата, когато страната очаква ново засилване на руските атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура.

В сряда украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Белгия ще достави допълнително три изтребителя Ф-16, от които украинската страна получи първата част в средата на 2024 г.

Тогава Киев обаче не получи много самолети и от 2024 г. досега изгуби четири летателни апарата по време на бойни действия, сочат официални данни. Беше сигнализирано и за проблеми при обучението на украински пилоти.