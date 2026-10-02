Украинският въздушен флот от изтребители F-16 е парализиран? Киев направи извънреден коментар

Украйна заяви днес, че все още използва "интензивно" въздушния си флот от изтребители F-16, произведени в САЩ и доставяни от западните ѝ съюзници, в отговор на информация на медия, според която проблеми с поддръжката на летателните апарати са ги извели до голяма степен от строя, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Украйна използва интензивно флота си от изтребители F-16 в трудни условия. Скорошните публикации, в които се твърди, че степента на боеготовност на самолетите е катастрофално ниска, а сроковете за тяхното техническо обслужване прекалено дълги са просто неверни", написа в социалната мрежа Екс говорителят на украинското Министерство на външните работи Георгий Тихи.
Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" посочи в сряда, че "по-голямата част" от изтребителите F-16, които Украйна използва срещу руските атаки с дронове и ракети, са извън строя, тъй като предстои да преминат през задължителна инспекция след 300 летателни часа, която трябва да бъде проведена от белгийското предприятие "Сабена Ероспейс Енджинийринг".
Вестникът допълва, че белгийската компания обвинява украинската страна в големи забавяния.
В съобщение, публикувано вчера, "Сабена Ероспейс Енджинийринг" отхвърли тези твърдения, като изрази изненадата си от "неверните информации, съобщаващи за големи забавяния в програмите за критично техническо обслужване".
Говорителят Георгий Тихи призна, че поддръжката на летателните апарати е "предизвикателство", тъй като става въпрос за по-стар модел на F-16, "за който някои компоненти вече не се произвеждат и е все по-трудно да бъдат доставени".
Той обаче подчерта, че "промишлените партньори на Киев продължават не само да доставят ремонтирани самолети, но и го правят с ускорено темпо". Говорителят призова да не се допуска "дезинформацията да отслаби тази важна помощ".
Изтребителите F-16 ще бъдат най-необходими през зимата, когато страната очаква ново засилване на руските атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура.
В сряда украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Белгия ще достави допълнително три изтребителя Ф-16, от които украинската страна получи първата част в средата на 2024 г.
Тогава Киев обаче не получи много самолети и от 2024 г. досега изгуби четири летателни апарата по време на бойни действия, сочат официални данни. Беше сигнализирано и за проблеми при обучението на украински пилоти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #49
17:51 02.10.2026
2 Соломон
Коментиран от #20
17:52 02.10.2026
3 Сюндюк
Коментиран от #43
17:54 02.10.2026
4 Яко баце
17:55 02.10.2026
5 Феникс
17:56 02.10.2026
6 авантгард
Алъш вериша да върви за патока.
17:58 02.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Франкфурт на Майн
17:59 02.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сатана Z
18:00 02.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Феникс
До коментар #7 от "Гресирана ватенка":Подготват плебса за лошите новини, бавно но сигурно!
18:01 02.10.2026
13 Те факти са като блица преди
До коментар #7 от "Гресирана ватенка":а да се чува нещо за блуц сега,та те така ще е напролет с факти,платените плюващи медии либерално винаги изчезват
18:02 02.10.2026
14 Хакнаха на МарЪта
До коментар #7 от "Гресирана ватенка":уная Работа.
18:02 02.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пак
18:04 02.10.2026
17 Как пък
18:05 02.10.2026
18 Заплахи
18:05 02.10.2026
19 Също като
18:06 02.10.2026
20 Перо
До коментар #2 от "Соломон":Двата поредни ционистки режими, след военния преврат през 2014 г. докараха населението на Украйна до просешка тояга и неизплащаеми дългове!
Коментиран от #42
18:06 02.10.2026
21 забелязал
18:11 02.10.2026
22 az СВО Победа 81
Нищо, нека се напъват, до подледният украинец!
Слава Кокаине! 🤣🤣🤣
18:12 02.10.2026
23 В Русия
18:13 02.10.2026
24 Дон Мито Корлеоне
Коментиран от #41
18:13 02.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Стьопа 35 минути
18:15 02.10.2026
27 Всичко от московия е лъжа и измама !
Те не можаха да направят нищо когато имаха пари и техника, пък сега ли, когато единствения начин да си набавят средства е да свалят кожите на крепостните поданици на РФ.
18:15 02.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Смърт на фашистите
18:17 02.10.2026
30 Военен
18:17 02.10.2026
31 Самуил
До коментар #25 от "Кочо":Русия?Нема такава държава!
18:19 02.10.2026
32 То пък
18:19 02.10.2026
33 Изтрит
Коментиран от #37
18:24 02.10.2026
34 РФ е въздух под налягане !
18:25 02.10.2026
35 Две от три
18:26 02.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Русия
18:31 02.10.2026
39 Румен
18:34 02.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Опълчение
До коментар #24 от "Дон Мито Корлеоне":Ами! В Иловайск и Дебалцево кой ги беше обкръжил? Не бяха по джапанки, но все пак.
18:42 02.10.2026
42 Антирашист 4715
До коментар #20 от "Перо":Украинците са герои защитават свободата и независимоста си ! Бият се за своята родина ! Тяхното дело е право .
Коментиран от #44, #46
18:48 02.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 провинциалист
До коментар #42 от "Антирашист 4715":Дали пък не се бият основно защото някой ги е натирил на фронта?
18:58 02.10.2026
45 Търновец
19:01 02.10.2026
46 Куравей Вадев
До коментар #42 от "Антирашист 4715":Лука ,остави ги тези лакардии ,колко търсиш за да му издухаш енергично сополите ?Най ме кефиш като Лука ,със Соломон ,Сюлейман и Антирашист 6666 се представяй на някой друг ,вече се познаваме и по отблизо .
19:03 02.10.2026
47 az СВО Победа 81
19:05 02.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 стоян
До коментар #1 от "стоян георгиев":До 1 ком - вярно казваш ама от тук нататък тази зима предстои и рузката мъка
19:09 02.10.2026