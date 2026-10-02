Украински депутат: Губим войната, време е за преговори с Русия

Депутат на Върховната рада на Украйна заяви, че Украйна губи войната срещу Русия и трябва да седне на масата за преговори.
Олексий Гончаренко, член на украинския парламент от Партията на регионите, написа в социалната мрежа Фейсбук, че Киев не трябва да чака събитие тип „черен лебед“ да споходи Русия, защото реалността на фронта е тежка.
Гончаренко твърди, че реалността е тежка и никой не иска да я признае - а тя е, че Украйна губи войната и губи огромен брой хора.
„Липсват ни средства не само за финансиране на войната, но дори и за поддържане на функционирането на страната, губим бизнеса и икономиката си“, пише украинският депутат.
Олексий Гончаренко твърди, че стратегията на украинските власти в търсенето на Wunderwaffe, чудодейно оръжие, което да обърне хода на войната, е абсурда. Според него най-добрият вариант сега е Украйна да преговаря с Русия.
Олексий Гончаренко пише в друг пост, че огромен брой европейски компании продават компоненти за ракети на руснаците, а най-големият приятел на Зеленски - френският президент Еманюел Макрон - е вдигнал санкциите срещу руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман.
Гончаренко засегна и един от основните въпроси, свързани с руската война в Украйна: бъдещето на Донбас. Украинският депутат твърди, че един от вариантите е превръщането на Донбас в неутрална зона под контрола на ООН - и изтегляне както на руските, така и на украинските войски оттам.
Олексий Гончаренко в момента е депутат от фракцията на „Европейска солидарност“ в украинския парламент. Преди това е бил член на проруската „Партия на регионите”, която беше ръководена от Виктор Янукович. След протестите на Майдан Янукович избяга в Русия. Бившият президент бе признат за виновен в държавна измяна.
Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че международните конфликти по всяка вероятност ще продължат, докато светът се променя, но ситуацията ще се подобри, ако "хегемонията на Запада отслабне". Говорейки за Украйна, Путин заяви, че западната помощ за украинските удари във вътрешността на Русия е заплаха. Той каза, че Украйна не би била способна да нанася удари дълбоко във вътрешността на Русия без западна техническа подкрепа, което според него е директно въвличане в конфликта. Путин предупреди, че когато някой иска да воюва с Русия, използвайки Украйна като прокси, това представлява заплаха“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 виктория
Коментиран от #3, #40
15:04 02.10.2026
2 Сандо
Коментиран от #35
15:04 02.10.2026
3 Има
До коментар #1 от "виктория":Само в ЕС и Бг няма.
Или има на са на далавера за да изкарат някое повече ЮРО
15:06 02.10.2026
4 Тия на снимката - юнаци,
15:07 02.10.2026
5 Овчар
15:07 02.10.2026
6 А50
15:07 02.10.2026
7 ЛЕ о ПА р Д🐱
15:07 02.10.2026
8 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
15:08 02.10.2026
9 Пич
Докато им уврат главите, украинците се свършиха, а Украйна е в разруха!!!
Свалете Зелю, и живейте!!!
15:09 02.10.2026
10 Херито
Ще скубете мечка през зимата! Гарантирано!
15:09 02.10.2026
11 kопейкин
15:11 02.10.2026
12 Калмук
Коментиран от #24
15:13 02.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 незнайко
Коментиран от #20
15:15 02.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сатана Z
15:23 02.10.2026
18 ужас
15:24 02.10.2026
19 Софиянец
15:24 02.10.2026
20 Даката
До коментар #14 от "незнайко":Какво казва, отново лъжи и инсинуации, сякаш че някой друг е нападнал Украйна... нали той боклука путин започна войната, никой от западните държави не желае война, хората се наслаждавт на живота, заети са да бъдат щастливи, никой от нормалните държави не иска война. Путин беше се изказал преди време че е започнал войната в Украйна от скука и еднообразен живот, който го убивал бавно.... какви западни страни са искали война с русия, няма такива неща. На русия и трябва повод за да нахлуят в Украйна и после си го създават... имало нацисти в Украйна, а всъщност са били в русия и още по-точно в кремъл, а най-важния нацист се наричал путин.
Коментиран от #37, #47
15:24 02.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 но така
15:25 02.10.2026
23 Стоянчо Пуканката
15:27 02.10.2026
24 ужас
До коментар #12 от "Калмук":А да си чул как урсула , борел, джонсън, макрон ,шулц говореха, че всичко трябва да се реши на бойното поле
15:27 02.10.2026
25 Иванов
До скоро този гей мислеше обратното и призоваваше да се убиват руснаци. Изходът, Алексейчо е е незабавна и безусловна капитулация!
Коментиран от #67
15:29 02.10.2026
26 Карбин Мартофски
15:31 02.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Т90
15:32 02.10.2026
29 Късно е чадо
15:32 02.10.2026
30 az СВО Победа 81
Киев я "спечели" тази война, при това няколко пъти вече! 🤣
15:34 02.10.2026
31 стоян георгиев
15:34 02.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хи хи
15:35 02.10.2026
34 Ти да видиш
Що така!? Ток ли няма, интернет ли няма, че новините не пристигат!?
Какво стана с двете села, с които се хвалехте или по-добре да не питаме!?
15:36 02.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Мишел
До коментар #20 от "Даката":Тази война започна през 2012г., когато украинските нацисти и ВСУ навлязоха в Донецка и Луганска области за извършване на геноцид срещу рускоговорящото население там под лозунга "Москаляку на гиляку!"
Коментиран от #53
15:38 02.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Гошо
Русия ще ви каже, кога и точно къде да седнете ,има време
15:41 02.10.2026
42 Гост
15:41 02.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Стоянчо Пуканката
Тия тъп$ри наистина ли са си мислели че ще им се размине след всичките мизерии, които причиниха на Русия?..
15:43 02.10.2026
47 Мишел
До коментар #20 от "Даката":Държава, на която над 28 000 000 от населението й е избито от нацистите, няма да търпи нацистка държава на своята граница.
Коментиран от #51
15:46 02.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Мдаааа дааа...
15:49 02.10.2026
50 Арестуванич
15:49 02.10.2026
51 Пак
До коментар #47 от "Мишел":си пропуснал барбитурата!
15:50 02.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Зеленски
До коментар #37 от "Мишел":я започна!Нали!
15:51 02.10.2026
54 Абе мурдературу
15:51 02.10.2026
55 Украински
15:52 02.10.2026
56 Хе хе хе
Коментиран от #60
15:53 02.10.2026
57 Оня с коня
15:54 02.10.2026
58 аz СВО Победа 81
Коментиран от #74
15:54 02.10.2026
59 Зеленски казал:
15:54 02.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Демек
15:56 02.10.2026
62 Дошло е време
Коментиран от #65
15:57 02.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Путин
До коментар #62 от "Дошло е време":се дърпа!
15:59 02.10.2026
66 гост
15:59 02.10.2026
67 Гладни копейки
До коментар #25 от "Иванов":пабеда сънуват, нали? Вече 5 години.
15:59 02.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Доказано
До коментар #60 от "Чиниш ми се":...от най тежките.
16:00 02.10.2026
70 Хитлер:
До коментар #64 от "Хитлер:":...И всички знаем как свърши войната за Хитлер!
Сигурно и Зеления ще има подобен ктай!
16:02 02.10.2026
71 Хохо Бохо
16:02 02.10.2026
72 име
16:03 02.10.2026
73 az СВО Победа 81
1. Между 2005г. и 2014 г. е член на „Партията на регионите“, от която излиза в дните по време на преврата през 2014г.
2. В момента е част от фракцията на партия „Европейска солидарност“ на Порошенко, който пък е политически враг на наркофюрера.
3. Има толкова общо с Москва, колкото магаре с Космос! 🤣
16:04 02.10.2026
74 az СВО Победа 81
До коментар #58 от "аz СВО Победа 81":Не ми ползвай ника за глупостите си!
16:05 02.10.2026