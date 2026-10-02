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Украински депутат: Губим войната, време е за преговори с Русия
  Тема: Украйна

Украински депутат: Губим войната, време е за преговори с Русия

2 Октомври, 2026 15:01 2 582 74

  • украйна-
  • олексий гончаренко-
  • русия-
  • война-
  • върховна рада

Гончаренко твърди, че стратегията на украинските власти в търсенето на чудодейно оръжие, което да обърне хода на войната, е абсурда

Украински депутат: Губим войната, време е за преговори с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутат на Върховната рада на Украйна заяви, че Украйна губи войната срещу Русия и трябва да седне на масата за преговори.

Олексий Гончаренко, член на украинския парламент от Партията на регионите, написа в социалната мрежа Фейсбук, че Киев не трябва да чака събитие тип „черен лебед“ да споходи Русия, защото реалността на фронта е тежка.

Гончаренко твърди, че реалността е тежка и никой не иска да я признае - а тя е, че Украйна губи войната и губи огромен брой хора.

„Липсват ни средства не само за финансиране на войната, но дори и за поддържане на функционирането на страната, губим бизнеса и икономиката си“, пише украинският депутат.

Олексий Гончаренко твърди, че стратегията на украинските власти в търсенето на Wunderwaffe, чудодейно оръжие, което да обърне хода на войната, е абсурда. Според него най-добрият вариант сега е Украйна да преговаря с Русия.

Олексий Гончаренко пише в друг пост, че огромен брой европейски компании продават компоненти за ракети на руснаците, а най-големият приятел на Зеленски - френският президент Еманюел Макрон - е вдигнал санкциите срещу руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман.

Гончаренко засегна и един от основните въпроси, свързани с руската война в Украйна: бъдещето на Донбас. Украинският депутат твърди, че един от вариантите е превръщането на Донбас в неутрална зона под контрола на ООН - и изтегляне както на руските, така и на украинските войски оттам.

Олексий Гончаренко в момента е депутат от фракцията на „Европейска солидарност“ в украинския парламент. Преди това е бил член на проруската „Партия на регионите”, която беше ръководена от Виктор Янукович. След протестите на Майдан Янукович избяга в Русия. Бившият президент бе признат за виновен в държавна измяна.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че международните конфликти по всяка вероятност ще продължат, докато светът се променя, но ситуацията ще се подобри, ако "хегемонията на Запада отслабне". Говорейки за Украйна, Путин заяви, че западната помощ за украинските удари във вътрешността на Русия е заплаха. Той каза, че Украйна не би била способна да нанася удари дълбоко във вътрешността на Русия без западна техническа подкрепа, което според него е директно въвличане в конфликта. Путин предупреди, че когато някой иска да воюва с Русия, използвайки Украйна като прокси, това представлява заплаха“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 виктория

    75 8 Отговор
    ей, и там имало трезвеници!!!

    Коментиран от #3, #40

    15:04 02.10.2026

  • 2 Сандо

    65 7 Отговор
    И тоя укродепутат-бандеронацист с бетонна глава го е разбрал,само нашите козячета-укрокилимчета все още си живеят в тяхната наложена им реалност.

    Коментиран от #35

    15:04 02.10.2026

  • 3 Има

    33 4 Отговор

    До коментар #1 от "виктория":

    Само в ЕС и Бг няма.
    Или има на са на далавера за да изкарат някое повече ЮРО

    15:06 02.10.2026

  • 4 Тия на снимката - юнаци,

    53 6 Отговор
    всички до един са гушнали букета отдавна! Преговори няма да има, защото, кагато се даде тази възможност, европуделите казаха - не. До последния украинец!

    15:07 02.10.2026

  • 5 Овчар

    44 7 Отговор
    Те загубиха държавата а още за война мислят..! Идеята беше след нато в Украйна да влязат икономическите убийци и да разграбят и сринат икономиката но не се получи ..!

    15:07 02.10.2026

  • 6 А50

    50 6 Отговор
    Преговорите свършиха сега иде ред за капитулация на киевската хунта

    15:07 02.10.2026

  • 7 ЛЕ о ПА р Д🐱

    22 3 Отговор
    на тоя му гледам изявите от началото на войната-преметна се 3 пъти

    15:07 02.10.2026

  • 8 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    32 5 Отговор
    Не му вярвайте ! Икономиката може да е загинала , но половината украинци още щъкат на територията !

    15:08 02.10.2026

  • 9 Пич

    43 5 Отговор
    Да, ама....... идиотите са мнозинство!!!
    Докато им уврат главите, украинците се свършиха, а Украйна е в разруха!!!
    Свалете Зелю, и живейте!!!

    15:09 02.10.2026

  • 10 Херито

    33 6 Отговор
    Това драги фашистки пазванти не го решават вие! Решава го само великия Путин
    Ще скубете мечка през зимата! Гарантирано!

    15:09 02.10.2026

  • 11 kопейкин

    7 26 Отговор
    И в украинският парламент има шепа копейки-ждуни.Загрижен съм за здравето му.

    15:11 02.10.2026

  • 12 Калмук

    22 8 Отговор
    Досега не съм чул Путин да говори за "разговори", така, че тоя депутат е сбъркал адреса. Ама явно не му стиска да пита господаря си - много по-лесно е да се репчи на Зеленски ! Типична копейка.

    Коментиран от #24

    15:13 02.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 незнайко

    9 5 Отговор
    Най накрая Путин казва истината в последния абзац от статията !

    Коментиран от #20

    15:15 02.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    19 4 Отговор
    Москва не преговаря с терористите от Куiв

    15:23 02.10.2026

  • 18 ужас

    22 0 Отговор
    Гончаренко организира запалването на хората в Одеса в културния дом през 2015. Изгоряха десетки хора. Той предаваше деректно с телефона си. Време е да се измита от украйна.

    15:24 02.10.2026

  • 19 Софиянец

    17 5 Отговор
    На бас, че до седмица този ще е изчезнал! Укро фашистите на Зеля мразят истината! Докато запада ги зарежда с мангизи, наркотици и оръжия, няма да пуснат кокала, нищо, че укрите са напривършване!

    15:24 02.10.2026

  • 20 Даката

    5 22 Отговор

    До коментар #14 от "незнайко":

    Какво казва, отново лъжи и инсинуации, сякаш че някой друг е нападнал Украйна... нали той боклука путин започна войната, никой от западните държави не желае война, хората се наслаждавт на живота, заети са да бъдат щастливи, никой от нормалните държави не иска война. Путин беше се изказал преди време че е започнал войната в Украйна от скука и еднообразен живот, който го убивал бавно.... какви западни страни са искали война с русия, няма такива неща. На русия и трябва повод за да нахлуят в Украйна и после си го създават... имало нацисти в Украйна, а всъщност са били в русия и още по-точно в кремъл, а най-важния нацист се наричал путин.

    Коментиран от #37, #47

    15:24 02.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 но така

    0 3 Отговор
    Но така ее..

    15:25 02.10.2026

  • 23 Стоянчо Пуканката

    17 3 Отговор
    Късно е, либе, за китка! Ще изядете докрай и солта, и тоягиге...

    15:27 02.10.2026

  • 24 ужас

    13 24 Отговор

    До коментар #12 от "Калмук":

    А да си чул как урсула , борел, джонсън, макрон ,шулц говореха, че всичко трябва да се реши на бойното поле

    15:27 02.10.2026

  • 25 Иванов

    20 27 Отговор
    Сетила се Мара, като придошла бара!
    До скоро този гей мислеше обратното и призоваваше да се убиват руснаци. Изходът, Алексейчо е е незабавна и безусловна капитулация!

    Коментиран от #67

    15:29 02.10.2026

  • 26 Карбин Мартофски

    14 24 Отговор
    Опааа, а DW всеки ден публикуват материали как Украйна печели територии, Русия изнемогва и губи войната.

    15:31 02.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Т90

    9 28 Отговор
    Лъже ви тоя! Украйна смазва Русия на фронта! Не променяйте курса! Продължаваме да наливаме милиарди в украинската олигархия, ще ги смажем!

    15:32 02.10.2026

  • 29 Късно е чадо

    16 16 Отговор
    Мандалото лопна.

    15:32 02.10.2026

  • 30 az СВО Победа 81

    14 16 Отговор
    Лъжец!

    Киев я "спечели" тази война, при това няколко пъти вече! 🤣

    15:34 02.10.2026

  • 31 стоян георгиев

    18 7 Отговор
    Само да уточним че партията на регионите е партията която иска русия да окупира украйна.едва ли някой би го учудило подобен да изрази такова мнение.

    15:34 02.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хи хи

    17 18 Отговор
    Кой печели войната : Русия не иска да спре, щото печели, а за мир хленчи зеленото жуже, щото след руските удари всичко става на салата !!

    15:35 02.10.2026

  • 34 Ти да видиш

    13 18 Отговор
    Нещо не ни информирате какво става с контранастъплението на укронацистите!?

    Що така!? Ток ли няма, интернет ли няма, че новините не пристигат!?

    Какво стана с двете села, с които се хвалехте или по-добре да не питаме!?

    15:36 02.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мишел

    12 16 Отговор

    До коментар #20 от "Даката":

    Тази война започна през 2012г., когато украинските нацисти и ВСУ навлязоха в Донецка и Луганска области за извършване на геноцид срещу рускоговорящото население там под лозунга "Москаляку на гиляку!"

    Коментиран от #53

    15:38 02.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Гошо

    13 12 Отговор
    Тоя да не бърза !
    Русия ще ви каже, кога и точно къде да седнете ,има време

    15:41 02.10.2026

  • 42 Гост

    15 4 Отговор
    И в нашия "парламент" е пълно с такива вредни отпадъци.

    15:41 02.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Стоянчо Пуканката

    13 10 Отговор
    Укрите бягат от КиеФ като дявол от тамян, метрото (строено някога от СССР) не може да побере всички желаещи за "спокойна нощ", по магазините започват да липсват стоки от първа необходимост, градският транспорт е парализиран, бензиностанциите оредяват, тунджата тоже...

    Тия тъп$ри наистина ли са си мислели че ще им се размине след всичките мизерии, които причиниха на Русия?..

    15:43 02.10.2026

  • 47 Мишел

    11 10 Отговор

    До коментар #20 от "Даката":

    Държава, на която над 28 000 000 от населението й е избито от нацистите, няма да търпи нацистка държава на своята граница.

    Коментиран от #51

    15:46 02.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Мдаааа дааа...

    10 6 Отговор
    Значи вече и с просто око се вижда, че ПОСЛЕДНИЯ 0краинец наближава според указанията на Джонстън!!!

    15:49 02.10.2026

  • 50 Арестуванич

    8 5 Отговор
    Една по една излизат руските лимонки!

    15:49 02.10.2026

  • 51 Пак

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    си пропуснал барбитурата!

    15:50 02.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Зеленски

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    я започна!Нали!

    15:51 02.10.2026

  • 54 Абе мурдературу

    3 3 Отговор
    Абе сопри се малко... ша са изпотиш и ша настинеш...

    15:51 02.10.2026

  • 55 Украински

    3 3 Отговор
    Цончо...

    15:52 02.10.2026

  • 56 Хе хе хе

    4 6 Отговор
    Щом Факти публикуват такива новини, значи Украйна отива към капитулация. Как беше на укропски? КАПИТУЛЯЦИЯ... Хе хе хе

    Коментиран от #60

    15:53 02.10.2026

  • 57 Оня с коня

    4 2 Отговор
    Путин с един замах забрани Партията в руската "Дума",която единствена бе против войната.Въпросът е какво чака Земенски и не уволни "дисциплинарно" тоя про-руски Депутат,шмугнал се някакси в Укр. Рада и ръсещ безогледно Пораженчество?

    15:54 02.10.2026

  • 58 аz СВО Победа 81

    3 3 Отговор
    Извънредно! Разгромена е руската групировка в Дружкивка!Стотици руснаци се предадоха в плен.

    Коментиран от #74

    15:54 02.10.2026

  • 59 Зеленски казал:

    1 3 Отговор
    О Б Я В Л Я Ю К А П И Т У Л Я Ц И Я !!!

    15:54 02.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Демек

    1 0 Отговор
    Вова ,направи мен президент!

    15:56 02.10.2026

  • 62 Дошло е време

    2 4 Отговор
    За капітуляція

    Коментиран от #65

    15:57 02.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Дошло е време":

    се дърпа!

    15:59 02.10.2026

  • 66 гост

    2 1 Отговор
    Този Гончаренко,как ги вижда нещата Русия да остави територия включена в пределите на РФ...незаконно,да се съгласи на неутрална зона под егидата на ООН...Рано рано този е дръпнал от самагона.

    15:59 02.10.2026

  • 67 Гладни копейки

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "Иванов":

    пабеда сънуват, нали? Вече 5 години.

    15:59 02.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Доказано

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Чиниш ми се":

    ...от най тежките.

    16:00 02.10.2026

  • 70 Хитлер:

    2 4 Отговор

    До коментар #64 от "Хитлер:":

    ...И всички знаем как свърши войната за Хитлер!
    Сигурно и Зеления ще има подобен ктай!

    16:02 02.10.2026

  • 71 Хохо Бохо

    0 3 Отговор
    губите я от ден първи. Въпросът е колко сте готови да загубите?

    16:02 02.10.2026

  • 72 име

    0 2 Отговор
    Pycнaцитe дa зaпoчнaт да нapeждaт тpyпoвeтe нa нaeмницитe пpeд пocoлcтвaтa нa съoтвeтнитe дъpжaви в Мocквa. Пocлe мoжe дa изкъpят някoлкo зaвoдa нa ocтpoвa. Ha никoй в Eвpoпa нe мy пyкa зa ocтpoвнитe poдоcмecители и никoй нямa дa зaдeйcтвa члeн 5 зapaди тяx. Члeн 5 нe кaзвa "зaдължитeлнa peaкция", a "peaкция кoй каaктo мoжe и пpeцeни".

    16:03 02.10.2026

  • 73 az СВО Победа 81

    0 1 Отговор
    Накратко за Гончаренко:

    1. Между 2005г. и 2014 г. е член на „Партията на регионите“, от която излиза в дните по време на преврата през 2014г.

    2. В момента е част от фракцията на партия „Европейска солидарност“ на Порошенко, който пък е политически враг на наркофюрера.

    3. Има толкова общо с Москва, колкото магаре с Космос! 🤣

    16:04 02.10.2026

  • 74 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "аz СВО Победа 81":

    Не ми ползвай ника за глупостите си!

    16:05 02.10.2026

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