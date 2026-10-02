Депутат на Върховната рада на Украйна заяви, че Украйна губи войната срещу Русия и трябва да седне на масата за преговори.

Олексий Гончаренко, член на украинския парламент от Партията на регионите, написа в социалната мрежа Фейсбук, че Киев не трябва да чака събитие тип „черен лебед“ да споходи Русия, защото реалността на фронта е тежка.

Гончаренко твърди, че реалността е тежка и никой не иска да я признае - а тя е, че Украйна губи войната и губи огромен брой хора.

„Липсват ни средства не само за финансиране на войната, но дори и за поддържане на функционирането на страната, губим бизнеса и икономиката си“, пише украинският депутат.

Олексий Гончаренко твърди, че стратегията на украинските власти в търсенето на Wunderwaffe, чудодейно оръжие, което да обърне хода на войната, е абсурда. Според него най-добрият вариант сега е Украйна да преговаря с Русия.

Олексий Гончаренко пише в друг пост, че огромен брой европейски компании продават компоненти за ракети на руснаците, а най-големият приятел на Зеленски - френският президент Еманюел Макрон - е вдигнал санкциите срещу руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман.

Гончаренко засегна и един от основните въпроси, свързани с руската война в Украйна: бъдещето на Донбас. Украинският депутат твърди, че един от вариантите е превръщането на Донбас в неутрална зона под контрола на ООН - и изтегляне както на руските, така и на украинските войски оттам.

Олексий Гончаренко в момента е депутат от фракцията на „Европейска солидарност“ в украинския парламент. Преди това е бил член на проруската „Партия на регионите”, която беше ръководена от Виктор Янукович. След протестите на Майдан Янукович избяга в Русия. Бившият президент бе признат за виновен в държавна измяна.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че международните конфликти по всяка вероятност ще продължат, докато светът се променя, но ситуацията ще се подобри, ако "хегемонията на Запада отслабне". Говорейки за Украйна, Путин заяви, че западната помощ за украинските удари във вътрешността на Русия е заплаха. Той каза, че Украйна не би била способна да нанася удари дълбоко във вътрешността на Русия без западна техническа подкрепа, което според него е директно въвличане в конфликта. Путин предупреди, че когато някой иска да воюва с Русия, използвайки Украйна като прокси, това представлява заплаха“.