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Украинската столица се намира в изключително драматична ситуация
  Тема: Украйна

Украинската столица се намира в изключително драматична ситуация

2 Октомври, 2026 17:01 4 843 155

  • украйна-
  • виталий кличко-
  • киев-
  • русия-
  • война

Вече не е възможно да се преструваме, че живеем в мирни времена, заяви кметът на украинската столица

Украинската столица се намира в изключително драматична ситуация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви днес, че Киев се намира "в изключително драматична ситуация" заради непрестанните руски удари и обвини Русия, че иска да разруши града, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Столицата се намира в изключително драматична ситуация и вече не е възможно да се преструваме, че живеем в мирни времена", написа Кличко в приложението Телеграм.

Руските въздушни атаки предизвикаха частично прекратяване на движението по три моста над река Днепър в Киев, което доведе до задръствания и е поредната тактика от кампанията на терор над жителите на столицата, допълни Кличко.

Междувременно украинският министър на външните работи Андрий Сибига заяви, цитиран от Асошиейтед прес, че украински официални представители са получили отделни предложения за частично примирие с Русия от САЩ, Индия, Турция и Египет. Предложенията предвиждат прекратяването на атаките срещу енергийната инфраструктура, която доведе до недостиг на горива в Русия и прекъсване на електроснабдяването в Украйна. Предложенията настояват и за преустановяване на нападенията срещу корабоплаването в Черно море, необходимо за жизненоважния износ на зърно на световните пазари.

"Мирното население понася най-тежките последици от тази война", заяви днес в Женева Върховният комисар по правата на човека Фолкер Тюрк.

"Войната в Украйна е хуманитарна катастрофа и се засилва всяка седмица, което причинява несъизмерима болка на мирните жители. В цяла Украйна хората живеят в постоянен ужас", допълни Тюрк.

Докато размяната на въздушни удари се засили през последните няколко месеца, сраженията по дългата близо 1250 километра фронтова линия практически са в застой. Русия нахлу в съседна Украйна преди повече от година и половина и въпреки това няма ясни признаци, че сключването на мирно споразумение е възможно, отбелязва АП.

Въпреки това, според данни на аналитичния център "Институт за изследване на войната" Украйна е отбелязала напредък срещу по-многобройните сили на Русия, които са изгубили контрола на повече от 300 квадратни километра окупирана украинска територия между март и септември.

Аналитичният център, базиран във Вашингтон, посочва също в доклада си, публикуван вчера, че руската армия е изгубила над 46 000 военнослужещи през септември, което е най-високият показател за загуби в жива сила за тази година. Институтът за изследване на войната обаче не посочва колко украински войници са били ранени или убити.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    39 27 Отговор
    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #4, #43

    17:02 02.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Я, така ли?!?

    158 190 Отговор
    Тия, слабите руснаци ли, дето по медиите ги скъсвате от бой?!? Стига, бе!
    Да би мирно седяло, не би чудо видяло!

    Коментиран от #96

    17:04 02.10.2026

  • 6 Хайде укри

    105 184 Отговор

    До коментар #2 от "Чика гръга":

    С тенджери на главата

    17:04 02.10.2026

  • 7 Овчар

    156 191 Отговор
    Това руско затишие през последните няколко дни на практика означава презареждане..! Следващите удари ще са катастрофални за цяла Украйна..! До последния украинец и украинка това е..! Паднеш ли веднъж в капиталистическия капан вече си кандидат труп..!

    Коментиран от #56

    17:04 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кий иф

    29 158 Отговор
    Намира се, от десет години вече.

    17:05 02.10.2026

  • 10 Промяната

    115 163 Отговор
    Е как така бе? Нали зеленоукрите напредват?

    17:05 02.10.2026

  • 11 А наша мара

    55 157 Отговор
    в ква ситуация е от таз новинка

    17:05 02.10.2026

  • 12 Кличко

    130 162 Отговор
    Вдигай бялото знаме!
    Няма смисъл да почерняте още майки, бащи, сестри, братя, любими!
    Дайте шанс на живите да живеят!
    Свършени сте!

    Коментиран от #24, #45

    17:05 02.10.2026

  • 13 Хайде

    53 19 Отговор

    До коментар #2 от "Чика гръга":

    На Майдана

    17:06 02.10.2026

  • 14 От Украйна

    42 28 Отговор
    Нищо подобно няма в Киев. Видеото е от днес.

    17:06 02.10.2026

  • 15 az СВО Победа 81

    109 133 Отговор
    Нека киевляни "благодарят" на Мадяр! 🤣🤣🤣

    Негов беше планът за 40 дни Русия да бъде поставена на колене с удари по тила й!

    От едно известно време уснаците просто връщат жеста! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #44, #67, #126

    17:07 02.10.2026

  • 16 ....

    87 54 Отговор

    До коментар #2 от "Чика гръга":

    Украйнофобията е психично разстройство. Потърси помощ!

    Коментиран от #21, #34

    17:07 02.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Топч0

    87 21 Отговор
    И защо трябваше да се стигне до тези признания чак сега? Толкова много жертви от двете страни, разрушения и мъка.Нима незнаехте че ще стигне дотук? Дано не стане и по лошо.

    17:09 02.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ДрайвингПлежър

    62 21 Отговор
    A чи на някой дреме ли му? Ей къде е Москва, отивате, ще ви дадат химикалка, подписвате и си живеете с откраднатото!

    17:10 02.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ахъм

    14 70 Отговор

    До коментар #12 от "Кличко":

    Кажи хо на путин? Колко руски семейства почерни? Ще дойде краят на тази война и да не се ока е, че руските жертви са били многократно повече.

    17:12 02.10.2026

  • 25 Хи хи

    83 12 Отговор
    Нас уркостолицата изобщо, ама ИЗОБЩО не ни интересува !! Имат си зелено президентче, да заминава за Москва да преговаря за мир !! Това е негова работа, да се грижи за урките !!

    17:12 02.10.2026

  • 26 ТЦК

    54 6 Отговор
    Перемога нещо?

    17:13 02.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хм...

    6 40 Отговор

    До коментар #8 от "азчо":

    Защо така ви пречи това момче? Защото не се наведе да ви целува ръка ли?

    17:13 02.10.2026

  • 29 ти да видиш

    71 9 Отговор
    Мирното население е жертва на зеленияпор!

    17:13 02.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Е нали пробваха

    52 4 Отговор

    До коментар #27 от "Пламен":

    а сеги седът и ревът

    17:15 02.10.2026

  • 33 РУСИЧ 🇷🇺

    78 65 Отговор
    Донбас живееше в това положение десет години и демократична Европа по някаква причина упорито не забелязваше това... 🤔

    Коментиран от #119

    17:15 02.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хе хе хе

    79 85 Отговор
    Щом във Факти започнаха да пишат такива статии, значи 404 е към края си.

    Коментиран от #113

    17:17 02.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Цеко

    13 55 Отговор
    46 хиляди.Много руска смрадт е това.Много нещо.За нищо.

    17:17 02.10.2026

  • 40 ......-

    49 70 Отговор
    Лвов ще е "столицата" на остатъчна Урка.

    17:18 02.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хи хи

    40 5 Отговор

    До коментар #27 от "Пламен":

    Не може, Русия е много силна, щото е в 3 милиарден БРИКС, където е световната икономика !

    17:18 02.10.2026

  • 43 Ще се оправят

    67 5 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Зеленски ги предупреди че от Септември месец Москва ще усети ударите на украинските крилати ракети а то какво се случи ...... Киев пострада и кмета плаче.
    Зеленски да престане да се хвали и след това да реве защото той не се прибира в Киев от посещения при европейските първенюта но гражданите на Киев го отнасят заради неговите глупости

    17:19 02.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Антирашист 4719

    4 27 Отговор

    До коментар #12 от "Кличко":

    Това ще го кажеш ли на нашите герои от априрското въстание ?

    17:22 02.10.2026

  • 46 Студопор

    45 6 Отговор
    Хак да ви е! Дано пак ви присъединят към Русия!!

    Коментиран от #154

    17:22 02.10.2026

  • 47 анонимен

    64 4 Отговор
    Ха ха! Много минуси бе! Сичкото бандер на амбразурата да плюе Русия! Не се хабете, Зеленски е обречен и това е ясно на всеки нормално мислещ човек!

    17:22 02.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Сейко 6

    47 1 Отговор
    Абе тя цяла Украйна е в това положение. Хъ хъ хъ

    17:23 02.10.2026

  • 51 Никой

    15 1 Отговор
    Ужасии.

    17:24 02.10.2026

  • 52 az СВО Победа 81

    45 2 Отговор
    Накратко:

    В момента жителите на Киев пресичат Днепър пеша – движат се на тълпи покрай автомобилите, блокирани в задръстване; някои хора просто са изоставили колите си в колоната. В района на „Осокорки“ се вият опашки на автобусните спирки, а разписанията на автобусите са нередовни; крайградският влак, свързващ двата бряга на града е най-надеждния транспорт в Киев.

    Бившият министър на транспорта на Украйна Васил Шевченко изчислява, че до 40 000 души пътуват между двата бряга на града всеки час – обем, с който целият автобусен парк на Киев не може да се справи. Според Максим Бахматов, ръководител на Деснянския район, 90% от транзитния трафик преди е преминавал по Южния мост („Пивденний“); сега тези 90% търсят алтернативни маршрути.

    И все пак мостовете остават цели засега. Няма критични структурни повреди след ударите. Въпреки това градът вече се държи така, сякаш тези връзки между бреговете вече я няма.... Бившата прессекретарка на Зеленски, Юлия Мендел, пише: „Все повече хора ми казват, че напускат Киев“. Брокери на недвижими имоти в Ивано-Франкивск разказват за семейства с деца, пристигащи от Киев в търсене на тристайни апартаменти за краткосрочен престой – наемите за такива жилища са се повишили с 62% през последната година.

    Какво да направят киевляни преди да заминат?

    Може би, да се опитат да видят дима от руските петролни рафинерии, докато стоят върху някой от нефункциониращите мостове, "благодарейки" на Мадяр...
    И, разбира се, да напр

    Коментиран от #59, #98

    17:24 02.10.2026

  • 53 Жорко

    42 2 Отговор
    Много е просто,дайте на руснаците това което искат и си спасете останките от държава,в противен случай ще бъде разделена...да не говорим че цивилното население ще живне.

    17:25 02.10.2026

  • 54 горски

    57 3 Отговор
    Имаше Мински споразумения.....ако ги спазваха,сега щяха да са по барове и ресторанти и културни мероприятия,а те във вмирисаното метро.Колко трябва да си плосък,за да мислиш че ще успееш да победиш руснаците,всеки от който има убит роднина във ВСВ./вкл и Путин ,на който брат му е починал от глад в Ленинград при блокадата/.И сега Урсулите ще повтарят набезите на Хитлер....Мисленето е различно....Ще воюват до победа....

    Коментиран от #64

    17:25 02.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Антирашист 4720

    5 43 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Рашистите стрелят по обекти които не мърдат, за другите нямат умения !

    17:26 02.10.2026

  • 57 аz СВО Победа 81

    5 39 Отговор
    Накратко:
    1.Криворъкото руско ПВО днес свали руски хеликоптер на МО.
    2.Екипажът е успешно денацифициран.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #66

    17:26 02.10.2026

  • 58 Гробар

    32 3 Отговор
    Няма вече кръчмички и дискотеки. Да бяха дошли в Софето - пълно е с щастливи украинци, повече от българите. Ппдб ужким са русофоби, а ни напълниха с руснаци от Украйна. Всички говорят на перфектен руски. А и кое наци ще дойде ще дойде в русофилска България?

    17:26 02.10.2026

  • 59 az СВО Победа 81

    33 2 Отговор

    До коментар #52 от "az СВО Победа 81":

    И, разбира се, да не забравят да предложат проект на пощенска марка, изобразяваща задръстването на Южния мост! 🤣🤣🤣

    17:26 02.10.2026

  • 60 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    41 1 Отговор
    Какви "мирни времена" сънува този Кличко?
    Явно многото удари в главата, по време на спортните му години,
    са му размътили здраво мозъка и сега вече си проличава.
    Той още не знае каква зима предстои на Украйна...

    17:26 02.10.2026

  • 61 Факт

    5 43 Отговор
    Украйна счупи от бой агресора Русия.

    Коментиран от #65, #85

    17:26 02.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Рашистите нарушаваха

    5 42 Отговор

    До коментар #54 от "горски":

    Минските споразумения.

    17:27 02.10.2026

  • 65 Гробар

    14 1 Отговор

    До коментар #61 от "Факт":

    Коя беше тая компютърна игра?

    Коментиран от #74

    17:28 02.10.2026

  • 66 az СВО Победа 81

    18 1 Отговор

    До коментар #57 от "аz СВО Победа 81":

    Не ползвай ника ми за глупостите си!

    Коментиран от #114

    17:28 02.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Пулев

    24 2 Отговор
    Аз му казах на Кличко, че така ще стане! Бам, бам, бум, бум, туп, туп...

    17:29 02.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Йосиф Кобзон

    3 22 Отговор

    До коментар #65 от "Гробар":

    Справки при мен.

    17:29 02.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Не се бойте

    32 4 Отговор
    важното е, че западните партньори на Украйна ще продължават да съдействат за съсипването на тази държава! Не можеш да разчиташ на чужда помощ, какво не разбраха? Все по-зле става, всичко ще им бутнат руснаците! Или Украйна губи, или Трета световна, трети вариант НЯМА! Нито ЕС ще има, ни НАТО после, нито Русия.... Само тишина!

    Коментиран от #125

    17:34 02.10.2026

  • 78 Европеец

    34 3 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    По принцип не отговарям на любителите на мъжката древногръцка любов, но ще ти отговоря и от вежливост.... Бил съм на екскурзия в Украйна красива и богата съветска страна, а Киев красив съветски град..... Как се отделяха от Съветския съюз ходих още веднъж 2012 година май беше, всичко си беше по старому, но както и да е.... Руснаците са опъват и бият внимателно по красивия съветски Киев, но докога ще бъдат внимателни не знам....

    17:34 02.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Хи хи

    26 3 Отговор
    Да мине зимата да видим дали ще има оживели в Киййййф !

    17:35 02.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 стоян георгиев

    4 40 Отговор
    Киев е под руски удари заради тоталното руско безсилие на фронта.няма обаче това да помогне на рашистире.

    Коментиран от #87

    17:35 02.10.2026

  • 84 Истанбул

    25 4 Отговор
    Да бяха подписали в Истанбул. Това искаха руснаците: подпис. Дали ще го спазвате или не е друг въпрос. Историята показва че руснаците са победители на бойното поле, но в преговорите в повечето случай губят. Четете я тази история!

    17:36 02.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Соломон

    26 3 Отговор
    Русия направо разкости Украйна.

    17:38 02.10.2026

  • 89 Хи хи

    22 2 Отговор
    Ким Чен Ун много настоявал да удари урките с атом, но Путин засега успявал да го удържи. Но не се знае Путин дали ще успее да спре Ким !!

    17:39 02.10.2026

  • 90 Соломон

    24 3 Отговор

    До коментар #85 от "Факт и то безпорен":

    Всеки ден има десетки такива видеа от Украйна. Така е, в Украйна ги ловят като животни.

    17:39 02.10.2026

  • 91 Соломон Котарака 🐱

    27 3 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    Коментиран от #97

    17:39 02.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 стоян георгиев

    21 3 Отговор
    От днес вече няма да подкрепам Украйна. Пак ще викам за Русия.

    17:41 02.10.2026

  • 95 А ГДЕ

    22 1 Отговор

    До коментар #76 от "А МОЧАТА?":

    Кая Калната ,постната балтийска шпрота ?

    17:41 02.10.2026

  • 96 институт

    30 3 Отговор

    До коментар #5 от "Я, така ли?!?":

    за войната казва че укровойска освободили 300 км. територия..и Русия губи войната, защо сте в паника, още малко и ще има парад в Москва..или не вярвате на тези добри новини..Някой лъже..кой е той? Чичо сорос и неговите медии са най обективни, а дойче зле гьобелс пропаганден никога не лъже..но укроинци пак не са доволни..Жалко, толкова прапаганда, а съмнения все повече..Не ви трябват мирни преговори, война до последния укропейтриот..Слава на Урсула !

    Коментиран от #152

    17:42 02.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Алоо

    5 26 Отговор

    До коментар #52 от "az СВО Победа 81":

    46 хиляди руснаци убити или осакатени за 1 месец.Остави ферманите ,а отиди ,им запали една свещичка.

    Коментиран от #100, #109, #117

    17:44 02.10.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Гресиран козяк

    17 1 Отговор

    До коментар #101 от "Гресирана ватенка":

    Гресирания ,явно палеца ☝️тие пак на влажно и тъмно 👈.

    17:48 02.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Искаш ли?

    8 1 Отговор

    До коментар #101 от "Гресирана ватенка":

    Искаш ли грездей с грес?

    17:50 02.10.2026

  • 105 В русия съм

    4 0 Отговор
    в русия съм, това е разработка на военните

    17:51 02.10.2026

  • 106 стоян георгиев

    24 2 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    17:51 02.10.2026

  • 107 Абе тези

    28 0 Отговор
    Олигофрени как изведнъж са се загрижили за мирното население!? През 4/2022 г на масата в Станбул имаше мирно споразумение! Братушките в знак на добра воля! изтеглиха от киииив 64-километровата си колона... И кой скъса споразумението ?! ...
    Бой до дупка по фашистите.

    17:54 02.10.2026

  • 108 Соломон

    17 0 Отговор
    Слаба Украйна!

    17:54 02.10.2026

  • 109 Да знайш

    18 2 Отговор

    До коментар #98 от "Алоо":

    Мн евтина манипулация. Виж укрогробищата и помисли дали да лъжеш!

    Коментиран от #116

    17:57 02.10.2026

  • 110 Гресирана ватенка

    18 3 Отговор
    Какво става със сайта Факти? Да не е хакнат? Само лоши новини за Украйна четем в последно време! А по-рано не беше така! Факти бяха един от рупорите на Украйна.....

    Коментиран от #122, #128

    17:58 02.10.2026

  • 111 Ами

    14 2 Отговор
    жителите на Киев са започнали да се евакуират, не чакат да ги подканят

    17:58 02.10.2026

  • 112 Е те това ,,кърти мифки"...!

    14 2 Отговор
    ,,Институтът за изследване на войната ОБАЧЕ не посочва колко украински войници са били ранени или убити...."

    17:59 02.10.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Путинова Рус

    5 9 Отговор
    Губя, но ше спечеля като ги направя на швейцарско сирини!

    18:00 02.10.2026

  • 116 Чичко Гугъл

    4 12 Отговор

    До коментар #109 от "Да знайш":

    Най-големият крематориум в Европа е в Санкт Петербург.Що ли?

    18:01 02.10.2026

  • 117 Цеко

    3 15 Отговор

    До коментар #98 от "Алоо":

    Верно си е.Много руска смрадт е това.

    18:02 02.10.2026

  • 118 Мишел

    16 2 Отговор
    Украйна пропада в последната си зима.

    18:03 02.10.2026

  • 119 Нищо вярно няма

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "РУСИЧ 🇷🇺":

    в това което си съчинил

    Коментиран от #151

    18:03 02.10.2026

  • 120 Механик

    8 1 Отговор
    Яяяя, Вивалди явно свири яко. Предполагам и пролетната перемога от 23-та година е почнала вече. Значи всичко е наред и ще "нанасяме стратегическо поражение на Русия". Вероятно ще я разпаднем на "феоди с малки частни армии".
    М?

    18:07 02.10.2026

  • 121 Сатана Z

    12 0 Отговор
    Наскачаха се Майданутите Укъри

    "Киев се опразва, докато жителите масово напускат украинската столица, а градът е изправен пред транспортен колапс.

    Обявите за наем показват голям брой свободни апартаменти, като броят им продължава да расте.

    Местни медии съобщават, че Съветът за отбрана на Киев се е събрал на спешно заседание. Градът е обхванат от транспортна криза след затварянето на три моста над река Днепър – Южния мост, моста „Патон“ и моста на метрото – вследствие на удари от страна на руските сили.

    Движението по тези съоръжения е ограничено, като се наблюдава особено голямо струпване на превозни средства на Левия бряг.
    Хората изоставят автомобилите си и търсят алтернативни маршрути.

    Коментиран от #150

    18:08 02.10.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Укросъдба

    18 0 Отговор
    Бягат като хлебарки от горяща каравана, ама още победи сънуват. "Скалата" и "Азов" берат душа в обкръжение, бандеровският Трети корпус настъпва в нищото и влиза в капана, на север казанът ври, до кога ще слушат англосмрадовете?

    18:09 02.10.2026

  • 124 Сатана Z

    19 0 Отговор
    Речта на Путин пред клуб „Валдай“ показа, че ерата на „червените линии“ и задкулисните пазарлъци със Запада е приключила. Кремъл е решил да „изключи от мрежата“ цяла държава. Останали без електричество, вода и отопление – и с преливащи канализации на фона на сковаващия зимен студ – градове с милионно население ще станат напълно негодни за живот. Това е ултиматум към спонсорите на Киев: няма да ви оставим плацдарм за война, а замръзнала „санитарна зона“ и милиони бежанци, чиято издръжка ще срине икономиката на самата Европа.

    Коментиран от #134

    18:10 02.10.2026

  • 125 Терористите

    16 0 Отговор

    До коментар #77 от "Не се бойте":

    Фащ със сигурност няма да ги има! Загубиха в укра, загубиха и в Залива и бяха изхвърлени завинаги оттам. Предстои фалит и гражданска война.

    18:12 02.10.2026

  • 126 Какъв жест бе,

    1 11 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 81":

    Руснаците удрят по цяла Украйна още от началото на войната. Чак петата година ВСУ отвръща на удара, НАТО така и не им даде далекобойни ракети, трябваше сами да си направят.

    Коментиран от #135

    18:12 02.10.2026

  • 127 Ненормалните урко фашисти вече разбират

    17 1 Отговор
    какво ги чака до като са ферове на бандера

    18:13 02.10.2026

  • 128 Глупости,

    2 11 Отговор

    До коментар #110 от "Гресирана ватенка":

    форумът на факти е пълен с русофили и путинофили.

    Коментиран от #145

    18:16 02.10.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Оги

    8 1 Отговор
    Какви времена настанаха, а Украйна преди две седмици съсипа Москва от дронове и приключи индустрията на Русия.

    18:18 02.10.2026

  • 131 То на мисирки и мисироци докато не им го

    7 0 Отговор
    Набиеш до М@....ДЕ ...... няма да си го признаят !

    18:19 02.10.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 0 Отговор

    До коментар #124 от "Сатана Z":

    Сега разчитат на Полша но Полша няма стратегическо положение При евентуално настъпление от Полша трябва да преминат през блатата на Беларус Калининградската групировка ще ги удари в тил и всичко ще свърши много бързо Единственият шанс на нато е през Украйна но след вчерашните удари стана ясно че мостове няма да има и войната е загубена

    18:20 02.10.2026

  • 135 Механик

    12 2 Отговор

    До коментар #126 от "Какъв жест бе,":

    Нищо не са си направили укрите. Нито ракетите,, нито дроновете, нито сателитното насочване, нито разузнавателните данни.. НИ-ЩО. Всичко ви е подарък от ингилизите които чрез вас искат да съборят Русия. А когато се убедят, че тая няма да я бъде, ще ви псочат с пръст и ще кажат "Ааа, ама ние не знаехме каква е корупция там и това че са фашисти. Подведохме се" и както рече оня с еперуветката "Айм, Сорри"
    Ваши, украински са само телата, които пълнят украинската земя за кефа на ингилизите. Толкова от вас.

    Коментиран от #139

    18:21 02.10.2026

  • 136 Пълно глупости

    3 4 Отговор
    Платена статия.Фейк.

    18:22 02.10.2026

  • 137 Неразбрал

    10 1 Отговор
    Абе някои да ми обясни , защо запада заговори изведнъж за несигурността и страданието на покраинския народ ?????
    Нали до сега даваха шишовете на укрофашистите да се бият против РУСИЯ ?????

    Коментиран от #140

    18:24 02.10.2026

  • 138 Гошо

    7 1 Отговор
    Марче , .ма то излиза че си ни лъгала до сега

    18:25 02.10.2026

  • 139 Овчи дирник😂

    2 8 Отговор

    До коментар #135 от "Механик":

    Ингилизите винаги гледат поне 50 години напред вместо като колхозниците 100 години назад.Бъди сигурен,че са скроили шапката на руснаците. Путин ще се бие до предпоследния руснак.

    Коментиран от #141, #144

    18:25 02.10.2026

  • 140 Що бе?

    2 6 Отговор

    До коментар #137 от "Неразбрал":

    Западът още ще им дава.Дикато има жив руснак на украинска територия.Къв е проблема?

    18:28 02.10.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Точен

    7 2 Отговор
    Западът употреби украйна като тоалетна хартия... Нюланд призна, че са дали 5 млрд долара за антируския преврат - ето така започна войната на Запада СРЕЩУ руския народ. И - Китай подкрепи Русия, защото вижда, че падне ли Русия, падат и те. Индия е в подобно положение. БРИКС става все по-силен спрямо Запада и това конкретно се усеща със зловонията в Киев. Дано да няма Трета Световна, защото Западът губи постВтората... Ако искат изобщо да ги има, Западът да спре войната в украйна.

    Коментиран от #143

    18:34 02.10.2026

  • 143 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #142 от "Точен":

    Западът цени човешкият живот.Ако все пак Западът се включи от русия няма да остане нищо.

    Коментиран от #155

    18:40 02.10.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Те русофилите и путинофилите са тук

    0 2 Отговор

    До коментар #128 от "Глупости,":

    Навън сякаш са се изпарили..
    Взеха им лева скимтят по форумите.
    Бутнаха им мочата пак скимтят като бити кучета.

    18:44 02.10.2026

  • 146 Антон

    4 0 Отговор
    укрите оставили Русия без гориво, но решили да й предлагат мир. Ахах. Това на западната пропаганда дори и децата не вярват.
    Никакъв мир за вас укри и западняци. Капиулирайт еи ще има мир. Ако не, искахте да си играеъе на война с баба Меца, ще я изиграетв играта до край.

    Коментиран от #147

    18:49 02.10.2026

  • 147 Асан

    0 2 Отговор

    До коментар #146 от "Антон":

    Мецата нема пЪри бе

    18:53 02.10.2026

  • 148 В СЪЮЗ С ФФАШАГИ,СИ ПРОКСИ СРЕДСТВО В РЪ

    2 0 Отговор
    че украински официални представители са получили отделни предложения за частично примирие ....
    ВАЛИДНИ СА САМО ПРДДЛОЖЕНИЯТА НА РУАИЯ !!!!! ВСЧКО ОСТАНАЛО Е БЛЯ,БЛЯ,БЛЯ!
    РУСИЯ НЕ ВЯРВА НА СЪЛЗИ , ПА НА ВАШИТЕ -СЪВСЕМ!
    "Войната в Украйна е хуманитарна катастрофа и се засилва всяка седмица, .........
    АМИ ВДИГАЙТЕ БЯЛОТО ЗНАМЕ БЕ!!!!!!!!!
    КАК ДА ГО ВДИГНАТ КАТО УРСУФАШАГИТЕ ЩЕ СПРАТ НАЛИВАНЕТО НА МИЛЯРДИТЕ В БАКОВИТЕ ИМ СМЕТКИ- НА ЗЕЛО , ЗЕЛЬОВИЦА, ИЗЧАДИЕТО ИМ И НА УПРВНИЦИТЕ ХУНТАДЖИ !! ЗА ТОВА ИМ СЕ ПЛАЩА И ТО ЯКО !! ТА АКО НЕ СЕ НАЛИВАТ МИЛЯРДИ ПО СМЕТКИТЕ ИМ , ПРИ ТАЯ КРИТИЧНА / НЕ САМО ОТ СЕГА/ СИТУАЦИЯ ,ДАЛИ ЩЯХА ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДО ПОДСЕДНИЯ !! МЪНИТЕ МЪНИТЕ , НАШИТЕ МЪНИ МИЛЯРДИ ВЪРШАТ ЦЯЛАТА РАБОТА . ФАШИЗЧАДИЯТА СА КОРЕНА НА ЗЛОТО ИМ , ЗНАЯТ ГО МНОГО ДОБРЕ , НО В МЪНИТЕ Е СИЛАТА!!
    ИМА ЛИ НЯКОЙ КОЙТО ВЕЧЕ ДА НЕ ЗНАЕ , ДА НЕ ВИЖДА , ДА НЕ РАЗБИРА РЕАЛНОСТТА НА СЛУЧВАЩОТО СЕ С ТАЗИ ВОЙНА , ИСТИНСКИТЕ ЦЕЛИ , И КОЙ КОЙ Е ОТ САМОТО Ѝ НАЧАЛО ?? ДОРИ ИСТИНСКИТЕ Ѝ ПОДПАЛВАЧИ ВЕЧЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРИКРИВАТ ЗАД ИЗФАБРИКУВАНИТЕ ИМ МАНТРИ !!
    В СЪЮЗ С ФАШАГИТЕ , СИ ИМ ПРОКСИ СРЕДСВО ЗА ВСИЧКО , НА КАИШКА СИ ИМ . КАКВОТО КАЖАТ , И ДА ТЕ РИТАТ, И ДА ТЕ МАЧКАТ, И НВЪВ ВОЙНАТА ИМ ДА ТЕ ВКАРАТ -НЯМА МЪРДАНЕ, ДЛЪЖЕН СИ ИМ - СРЕЩУ ЯКО ПЛАЩАНЕ НА ПРЕКИТЕ ТИ УПРАВНИЦИ, ПОКАЗНО Е УКРАИНСКИЯ ВАРИАНТ!!! ТАКА" ВНИМАТЕЛНО", ДИСКРЕТНО , В ЗАБЛУДА НА ОБИКНОВЕНИЯ СЕ ДЕЙСТВА !

    18:54 02.10.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Орк

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Сатана Z":

    Освобождават се от съветско наследие. Тия мостове били проектирани да издържат ядерен удар. Руснаците дори не ги пипали. Но сега имат дрон с "мустаци" .... Който закрие всички мостове

    19:00 02.10.2026

  • 151 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Нищо вярно няма":

    Мхм хич, много бързо забравяш 2014-2022. Що не питаш Порошенко кой се крие сега по мазетата...

    19:01 02.10.2026

  • 152 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "институт":

    Те тия 300км всъщност са на фронтова линия 100км. Русия контролира между 114 и 118 хил кв.км. Да, повече от цяла България. И тези земи днес са украински, утре- руски. Просто са части от фронта, където още се бият и ту едните, ту другите нахлуват. И да бяха вече украински, с това темпо ще трябват над 300г да се изгонят руснаците. Украйна има ли толкова хора? И тия 46000 руски жертви са всъщност събрани с леко ранените, които са временно изкарани от боя и се връщат до 1-2 седмици. Русия не се е чуло да е мобилизирала стотици хиляди или милион, та да има милион убити и тежко ранени от 2 милиона армия и да се бие.

    19:02 02.10.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

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