Украинската столица се намира в изключително драматична ситуация

Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви днес, че Киев се намира "в изключително драматична ситуация" заради непрестанните руски удари и обвини Русия, че иска да разруши града, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Столицата се намира в изключително драматична ситуация и вече не е възможно да се преструваме, че живеем в мирни времена", написа Кличко в приложението Телеграм.
Руските въздушни атаки предизвикаха частично прекратяване на движението по три моста над река Днепър в Киев, което доведе до задръствания и е поредната тактика от кампанията на терор над жителите на столицата, допълни Кличко.
Междувременно украинският министър на външните работи Андрий Сибига заяви, цитиран от Асошиейтед прес, че украински официални представители са получили отделни предложения за частично примирие с Русия от САЩ, Индия, Турция и Египет. Предложенията предвиждат прекратяването на атаките срещу енергийната инфраструктура, която доведе до недостиг на горива в Русия и прекъсване на електроснабдяването в Украйна. Предложенията настояват и за преустановяване на нападенията срещу корабоплаването в Черно море, необходимо за жизненоважния износ на зърно на световните пазари.
"Мирното население понася най-тежките последици от тази война", заяви днес в Женева Върховният комисар по правата на човека Фолкер Тюрк.
"Войната в Украйна е хуманитарна катастрофа и се засилва всяка седмица, което причинява несъизмерима болка на мирните жители. В цяла Украйна хората живеят в постоянен ужас", допълни Тюрк.
Докато размяната на въздушни удари се засили през последните няколко месеца, сраженията по дългата близо 1250 километра фронтова линия практически са в застой. Русия нахлу в съседна Украйна преди повече от година и половина и въпреки това няма ясни признаци, че сключването на мирно споразумение е възможно, отбелязва АП.
Въпреки това, според данни на аналитичния център "Институт за изследване на войната" Украйна е отбелязала напредък срещу по-многобройните сили на Русия, които са изгубили контрола на повече от 300 квадратни километра окупирана украинска територия между март и септември.
Аналитичният център, базиран във Вашингтон, посочва също в доклада си, публикуван вчера, че руската армия е изгубила над 46 000 военнослужещи през септември, което е най-високият показател за загуби в жива сила за тази година. Институтът за изследване на войната обаче не посочва колко украински войници са били ранени или убити.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #4, #43
17:02 02.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Я, така ли?!?
Да би мирно седяло, не би чудо видяло!
Коментиран от #96
17:04 02.10.2026
6 Хайде укри
До коментар #2 от "Чика гръга":С тенджери на главата
17:04 02.10.2026
7 Овчар
Коментиран от #56
17:04 02.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Кий иф
17:05 02.10.2026
10 Промяната
17:05 02.10.2026
11 А наша мара
17:05 02.10.2026
12 Кличко
Няма смисъл да почерняте още майки, бащи, сестри, братя, любими!
Дайте шанс на живите да живеят!
Свършени сте!
Коментиран от #24, #45
17:05 02.10.2026
13 Хайде
До коментар #2 от "Чика гръга":На Майдана
17:06 02.10.2026
14 От Украйна
17:06 02.10.2026
15 az СВО Победа 81
Негов беше планът за 40 дни Русия да бъде поставена на колене с удари по тила й!
От едно известно време уснаците просто връщат жеста! 🤣🤣🤣
Коментиран от #44, #67, #126
17:07 02.10.2026
16 ....
До коментар #2 от "Чика гръга":Украйнофобията е психично разстройство. Потърси помощ!
Коментиран от #21, #34
17:07 02.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Топч0
17:09 02.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ДрайвингПлежър
17:10 02.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ахъм
До коментар #12 от "Кличко":Кажи хо на путин? Колко руски семейства почерни? Ще дойде краят на тази война и да не се ока е, че руските жертви са били многократно повече.
17:12 02.10.2026
25 Хи хи
17:12 02.10.2026
26 ТЦК
17:13 02.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хм...
До коментар #8 от "азчо":Защо така ви пречи това момче? Защото не се наведе да ви целува ръка ли?
17:13 02.10.2026
29 ти да видиш
17:13 02.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Е нали пробваха
До коментар #27 от "Пламен":а сеги седът и ревът
17:15 02.10.2026
33 РУСИЧ 🇷🇺
Коментиран от #119
17:15 02.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хе хе хе
Коментиран от #113
17:17 02.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Цеко
17:17 02.10.2026
40 ......-
17:18 02.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Хи хи
До коментар #27 от "Пламен":Не може, Русия е много силна, щото е в 3 милиарден БРИКС, където е световната икономика !
17:18 02.10.2026
43 Ще се оправят
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Зеленски ги предупреди че от Септември месец Москва ще усети ударите на украинските крилати ракети а то какво се случи ...... Киев пострада и кмета плаче.
Зеленски да престане да се хвали и след това да реве защото той не се прибира в Киев от посещения при европейските първенюта но гражданите на Киев го отнасят заради неговите глупости
17:19 02.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Антирашист 4719
До коментар #12 от "Кличко":Това ще го кажеш ли на нашите герои от априрското въстание ?
17:22 02.10.2026
46 Студопор
Коментиран от #154
17:22 02.10.2026
47 анонимен
17:22 02.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Сейко 6
17:23 02.10.2026
51 Никой
17:24 02.10.2026
52 az СВО Победа 81
В момента жителите на Киев пресичат Днепър пеша – движат се на тълпи покрай автомобилите, блокирани в задръстване; някои хора просто са изоставили колите си в колоната. В района на „Осокорки“ се вият опашки на автобусните спирки, а разписанията на автобусите са нередовни; крайградският влак, свързващ двата бряга на града е най-надеждния транспорт в Киев.
Бившият министър на транспорта на Украйна Васил Шевченко изчислява, че до 40 000 души пътуват между двата бряга на града всеки час – обем, с който целият автобусен парк на Киев не може да се справи. Според Максим Бахматов, ръководител на Деснянския район, 90% от транзитния трафик преди е преминавал по Южния мост („Пивденний“); сега тези 90% търсят алтернативни маршрути.
И все пак мостовете остават цели засега. Няма критични структурни повреди след ударите. Въпреки това градът вече се държи така, сякаш тези връзки между бреговете вече я няма.... Бившата прессекретарка на Зеленски, Юлия Мендел, пише: „Все повече хора ми казват, че напускат Киев“. Брокери на недвижими имоти в Ивано-Франкивск разказват за семейства с деца, пристигащи от Киев в търсене на тристайни апартаменти за краткосрочен престой – наемите за такива жилища са се повишили с 62% през последната година.
Какво да направят киевляни преди да заминат?
Може би, да се опитат да видят дима от руските петролни рафинерии, докато стоят върху някой от нефункциониращите мостове, "благодарейки" на Мадяр...
И, разбира се, да напр
Коментиран от #59, #98
17:24 02.10.2026
53 Жорко
17:25 02.10.2026
54 горски
Коментиран от #64
17:25 02.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Антирашист 4720
До коментар #7 от "Овчар":Рашистите стрелят по обекти които не мърдат, за другите нямат умения !
17:26 02.10.2026
57 аz СВО Победа 81
1.Криворъкото руско ПВО днес свали руски хеликоптер на МО.
2.Екипажът е успешно денацифициран.
🤣🤣🤣
Коментиран от #66
17:26 02.10.2026
58 Гробар
17:26 02.10.2026
59 az СВО Победа 81
До коментар #52 от "az СВО Победа 81":И, разбира се, да не забравят да предложат проект на пощенска марка, изобразяваща задръстването на Южния мост! 🤣🤣🤣
17:26 02.10.2026
60 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
Явно многото удари в главата, по време на спортните му години,
са му размътили здраво мозъка и сега вече си проличава.
Той още не знае каква зима предстои на Украйна...
17:26 02.10.2026
61 Факт
Коментиран от #65, #85
17:26 02.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Рашистите нарушаваха
До коментар #54 от "горски":Минските споразумения.
17:27 02.10.2026
65 Гробар
До коментар #61 от "Факт":Коя беше тая компютърна игра?
Коментиран от #74
17:28 02.10.2026
66 az СВО Победа 81
До коментар #57 от "аz СВО Победа 81":Не ползвай ника ми за глупостите си!
Коментиран от #114
17:28 02.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Пулев
17:29 02.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Йосиф Кобзон
До коментар #65 от "Гробар":Справки при мен.
17:29 02.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Не се бойте
Коментиран от #125
17:34 02.10.2026
78 Европеец
До коментар #19 от "Соломон":По принцип не отговарям на любителите на мъжката древногръцка любов, но ще ти отговоря и от вежливост.... Бил съм на екскурзия в Украйна красива и богата съветска страна, а Киев красив съветски град..... Как се отделяха от Съветския съюз ходих още веднъж 2012 година май беше, всичко си беше по старому, но както и да е.... Руснаците са опъват и бият внимателно по красивия съветски Киев, но докога ще бъдат внимателни не знам....
17:34 02.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Хи хи
17:35 02.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 стоян георгиев
Коментиран от #87
17:35 02.10.2026
84 Истанбул
17:36 02.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Соломон
17:38 02.10.2026
89 Хи хи
17:39 02.10.2026
90 Соломон
До коментар #85 от "Факт и то безпорен":Всеки ден има десетки такива видеа от Украйна. Така е, в Украйна ги ловят като животни.
17:39 02.10.2026
91 Соломон Котарака 🐱
Коментиран от #97
17:39 02.10.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 стоян георгиев
17:41 02.10.2026
95 А ГДЕ
До коментар #76 от "А МОЧАТА?":Кая Калната ,постната балтийска шпрота ?
17:41 02.10.2026
96 институт
До коментар #5 от "Я, така ли?!?":за войната казва че укровойска освободили 300 км. територия..и Русия губи войната, защо сте в паника, още малко и ще има парад в Москва..или не вярвате на тези добри новини..Някой лъже..кой е той? Чичо сорос и неговите медии са най обективни, а дойче зле гьобелс пропаганден никога не лъже..но укроинци пак не са доволни..Жалко, толкова прапаганда, а съмнения все повече..Не ви трябват мирни преговори, война до последния укропейтриот..Слава на Урсула !
Коментиран от #152
17:42 02.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Алоо
До коментар #52 от "az СВО Победа 81":46 хиляди руснаци убити или осакатени за 1 месец.Остави ферманите ,а отиди ,им запали една свещичка.
Коментиран от #100, #109, #117
17:44 02.10.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Гресиран козяк
До коментар #101 от "Гресирана ватенка":Гресирания ,явно палеца ☝️тие пак на влажно и тъмно 👈.
17:48 02.10.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Искаш ли?
До коментар #101 от "Гресирана ватенка":Искаш ли грездей с грес?
17:50 02.10.2026
105 В русия съм
17:51 02.10.2026
106 стоян георгиев
17:51 02.10.2026
107 Абе тези
Бой до дупка по фашистите.
17:54 02.10.2026
108 Соломон
17:54 02.10.2026
109 Да знайш
До коментар #98 от "Алоо":Мн евтина манипулация. Виж укрогробищата и помисли дали да лъжеш!
Коментиран от #116
17:57 02.10.2026
110 Гресирана ватенка
Коментиран от #122, #128
17:58 02.10.2026
111 Ами
17:58 02.10.2026
112 Е те това ,,кърти мифки"...!
17:59 02.10.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Путинова Рус
18:00 02.10.2026
116 Чичко Гугъл
До коментар #109 от "Да знайш":Най-големият крематориум в Европа е в Санкт Петербург.Що ли?
18:01 02.10.2026
117 Цеко
До коментар #98 от "Алоо":Верно си е.Много руска смрадт е това.
18:02 02.10.2026
118 Мишел
18:03 02.10.2026
119 Нищо вярно няма
До коментар #33 от "РУСИЧ 🇷🇺":в това което си съчинил
Коментиран от #151
18:03 02.10.2026
120 Механик
М?
18:07 02.10.2026
121 Сатана Z
"Киев се опразва, докато жителите масово напускат украинската столица, а градът е изправен пред транспортен колапс.
Обявите за наем показват голям брой свободни апартаменти, като броят им продължава да расте.
Местни медии съобщават, че Съветът за отбрана на Киев се е събрал на спешно заседание. Градът е обхванат от транспортна криза след затварянето на три моста над река Днепър – Южния мост, моста „Патон“ и моста на метрото – вследствие на удари от страна на руските сили.
Движението по тези съоръжения е ограничено, като се наблюдава особено голямо струпване на превозни средства на Левия бряг.
Хората изоставят автомобилите си и търсят алтернативни маршрути.
Коментиран от #150
18:08 02.10.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Укросъдба
18:09 02.10.2026
124 Сатана Z
Коментиран от #134
18:10 02.10.2026
125 Терористите
До коментар #77 от "Не се бойте":Фащ със сигурност няма да ги има! Загубиха в укра, загубиха и в Залива и бяха изхвърлени завинаги оттам. Предстои фалит и гражданска война.
18:12 02.10.2026
126 Какъв жест бе,
До коментар #15 от "az СВО Победа 81":Руснаците удрят по цяла Украйна още от началото на войната. Чак петата година ВСУ отвръща на удара, НАТО така и не им даде далекобойни ракети, трябваше сами да си направят.
Коментиран от #135
18:12 02.10.2026
127 Ненормалните урко фашисти вече разбират
18:13 02.10.2026
128 Глупости,
До коментар #110 от "Гресирана ватенка":форумът на факти е пълен с русофили и путинофили.
Коментиран от #145
18:16 02.10.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Оги
18:18 02.10.2026
131 То на мисирки и мисироци докато не им го
18:19 02.10.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #124 от "Сатана Z":Сега разчитат на Полша но Полша няма стратегическо положение При евентуално настъпление от Полша трябва да преминат през блатата на Беларус Калининградската групировка ще ги удари в тил и всичко ще свърши много бързо Единственият шанс на нато е през Украйна но след вчерашните удари стана ясно че мостове няма да има и войната е загубена
18:20 02.10.2026
135 Механик
До коментар #126 от "Какъв жест бе,":Нищо не са си направили укрите. Нито ракетите,, нито дроновете, нито сателитното насочване, нито разузнавателните данни.. НИ-ЩО. Всичко ви е подарък от ингилизите които чрез вас искат да съборят Русия. А когато се убедят, че тая няма да я бъде, ще ви псочат с пръст и ще кажат "Ааа, ама ние не знаехме каква е корупция там и това че са фашисти. Подведохме се" и както рече оня с еперуветката "Айм, Сорри"
Ваши, украински са само телата, които пълнят украинската земя за кефа на ингилизите. Толкова от вас.
Коментиран от #139
18:21 02.10.2026
136 Пълно глупости
18:22 02.10.2026
137 Неразбрал
Нали до сега даваха шишовете на укрофашистите да се бият против РУСИЯ ?????
Коментиран от #140
18:24 02.10.2026
138 Гошо
18:25 02.10.2026
139 Овчи дирник😂
До коментар #135 от "Механик":Ингилизите винаги гледат поне 50 години напред вместо като колхозниците 100 години назад.Бъди сигурен,че са скроили шапката на руснаците. Путин ще се бие до предпоследния руснак.
Коментиран от #141, #144
18:25 02.10.2026
140 Що бе?
До коментар #137 от "Неразбрал":Западът още ще им дава.Дикато има жив руснак на украинска територия.Къв е проблема?
18:28 02.10.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Точен
Коментиран от #143
18:34 02.10.2026
143 Българин
До коментар #142 от "Точен":Западът цени човешкият живот.Ако все пак Западът се включи от русия няма да остане нищо.
Коментиран от #155
18:40 02.10.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Те русофилите и путинофилите са тук
До коментар #128 от "Глупости,":Навън сякаш са се изпарили..
Взеха им лева скимтят по форумите.
Бутнаха им мочата пак скимтят като бити кучета.
18:44 02.10.2026
146 Антон
Никакъв мир за вас укри и западняци. Капиулирайт еи ще има мир. Ако не, искахте да си играеъе на война с баба Меца, ще я изиграетв играта до край.
Коментиран от #147
18:49 02.10.2026
147 Асан
До коментар #146 от "Антон":Мецата нема пЪри бе
18:53 02.10.2026
148 В СЪЮЗ С ФФАШАГИ,СИ ПРОКСИ СРЕДСТВО В РЪ
ВАЛИДНИ СА САМО ПРДДЛОЖЕНИЯТА НА РУАИЯ !!!!! ВСЧКО ОСТАНАЛО Е БЛЯ,БЛЯ,БЛЯ!
РУСИЯ НЕ ВЯРВА НА СЪЛЗИ , ПА НА ВАШИТЕ -СЪВСЕМ!
"Войната в Украйна е хуманитарна катастрофа и се засилва всяка седмица, .........
АМИ ВДИГАЙТЕ БЯЛОТО ЗНАМЕ БЕ!!!!!!!!!
КАК ДА ГО ВДИГНАТ КАТО УРСУФАШАГИТЕ ЩЕ СПРАТ НАЛИВАНЕТО НА МИЛЯРДИТЕ В БАКОВИТЕ ИМ СМЕТКИ- НА ЗЕЛО , ЗЕЛЬОВИЦА, ИЗЧАДИЕТО ИМ И НА УПРВНИЦИТЕ ХУНТАДЖИ !! ЗА ТОВА ИМ СЕ ПЛАЩА И ТО ЯКО !! ТА АКО НЕ СЕ НАЛИВАТ МИЛЯРДИ ПО СМЕТКИТЕ ИМ , ПРИ ТАЯ КРИТИЧНА / НЕ САМО ОТ СЕГА/ СИТУАЦИЯ ,ДАЛИ ЩЯХА ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДО ПОДСЕДНИЯ !! МЪНИТЕ МЪНИТЕ , НАШИТЕ МЪНИ МИЛЯРДИ ВЪРШАТ ЦЯЛАТА РАБОТА . ФАШИЗЧАДИЯТА СА КОРЕНА НА ЗЛОТО ИМ , ЗНАЯТ ГО МНОГО ДОБРЕ , НО В МЪНИТЕ Е СИЛАТА!!
ИМА ЛИ НЯКОЙ КОЙТО ВЕЧЕ ДА НЕ ЗНАЕ , ДА НЕ ВИЖДА , ДА НЕ РАЗБИРА РЕАЛНОСТТА НА СЛУЧВАЩОТО СЕ С ТАЗИ ВОЙНА , ИСТИНСКИТЕ ЦЕЛИ , И КОЙ КОЙ Е ОТ САМОТО Ѝ НАЧАЛО ?? ДОРИ ИСТИНСКИТЕ Ѝ ПОДПАЛВАЧИ ВЕЧЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРИКРИВАТ ЗАД ИЗФАБРИКУВАНИТЕ ИМ МАНТРИ !!
В СЪЮЗ С ФАШАГИТЕ , СИ ИМ ПРОКСИ СРЕДСВО ЗА ВСИЧКО , НА КАИШКА СИ ИМ . КАКВОТО КАЖАТ , И ДА ТЕ РИТАТ, И ДА ТЕ МАЧКАТ, И НВЪВ ВОЙНАТА ИМ ДА ТЕ ВКАРАТ -НЯМА МЪРДАНЕ, ДЛЪЖЕН СИ ИМ - СРЕЩУ ЯКО ПЛАЩАНЕ НА ПРЕКИТЕ ТИ УПРАВНИЦИ, ПОКАЗНО Е УКРАИНСКИЯ ВАРИАНТ!!! ТАКА" ВНИМАТЕЛНО", ДИСКРЕТНО , В ЗАБЛУДА НА ОБИКНОВЕНИЯ СЕ ДЕЙСТВА !
18:54 02.10.2026
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150 Орк
До коментар #121 от "Сатана Z":Освобождават се от съветско наследие. Тия мостове били проектирани да издържат ядерен удар. Руснаците дори не ги пипали. Но сега имат дрон с "мустаци" .... Който закрие всички мостове
19:00 02.10.2026
151 Пилотът Гошу
До коментар #119 от "Нищо вярно няма":Мхм хич, много бързо забравяш 2014-2022. Що не питаш Порошенко кой се крие сега по мазетата...
19:01 02.10.2026
152 хаха
До коментар #96 от "институт":Те тия 300км всъщност са на фронтова линия 100км. Русия контролира между 114 и 118 хил кв.км. Да, повече от цяла България. И тези земи днес са украински, утре- руски. Просто са части от фронта, където още се бият и ту едните, ту другите нахлуват. И да бяха вече украински, с това темпо ще трябват над 300г да се изгонят руснаците. Украйна има ли толкова хора? И тия 46000 руски жертви са всъщност събрани с леко ранените, които са временно изкарани от боя и се връщат до 1-2 седмици. Русия не се е чуло да е мобилизирала стотици хиляди или милион, та да има милион убити и тежко ранени от 2 милиона армия и да се бие.
19:02 02.10.2026
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