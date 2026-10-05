Вследствие на авария! Лондон е засегнат от масивно прекъсване на електрозахранването

Големи части от централен Лондон са останали без ток в понеделник сутринта вследствие на авария, предава The Independent.

Според UK Power Networks (UKPN) прекъсването е засегнало около 32 пощенски кода, включително хиляди домове и фирми, като причината е авария в подземен електропровод в района, която е довела до прекъсването.

Снимки в социалните медии показват, че екраните на гара "Лондон Ливърпул Стрийт“ са изгаснали, като прекъсването е засегнало особено силно квартал "Шордич“ и източен Лондон. Работата в офисите е била прекъсната, тъй като Wi-Fi мрежата е престанала да функционира поради прекъсването на електрозахранването.

Прекъсването на електрозахранването е започнало около 10:32 ч. местно време, като в някои части на Лондон токът вече е възстановен.

Източник: www.focus-news.net