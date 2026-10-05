Вследствие на авария! Лондон е засегнат от масивно прекъсване на електрозахранването

Големи части от централен Лондон са останали без ток в понеделник сутринта вследствие на авария, предава The Independent.
Според UK Power Networks (UKPN) прекъсването е засегнало около 32 пощенски кода, включително хиляди домове и фирми, като причината е авария в подземен електропровод в района, която е довела до прекъсването.
Снимки в социалните медии показват, че екраните на гара "Лондон Ливърпул Стрийт“ са изгаснали, като прекъсването е засегнало особено силно квартал "Шордич“ и източен Лондон. Работата в офисите е била прекъсната, тъй като Wi-Fi мрежата е престанала да функционира поради прекъсването на електрозахранването.
Прекъсването на електрозахранването е започнало около 10:32 ч. местно време, като в някои части на Лондон токът вече е възстановен.
Източник: www.focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хааххх
17:09 05.10.2026
4 хихи
Коментиран от #7
17:19 05.10.2026
5 Сатана Z
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W2 3
17:20 05.10.2026
6 Западналите
17:25 05.10.2026
7 Новите Братушки
До коментар #4 от "хихи":И ще викажат е тия Капп.Путтии -за всичко виновен е Путин !
17:25 05.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ъъъъ не!
17:48 05.10.2026
10 Някой
17:49 05.10.2026
11 Те новите
17:58 05.10.2026
12 изкуствения интелект съм
18:07 05.10.2026
13 Ха,ха
18:22 05.10.2026
14 Ако мирясат
18:33 05.10.2026
15 Таймс
Пла-щай-те.
18:33 05.10.2026