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Вследствие на авария! Лондон е засегнат от масивно прекъсване на електрозахранването

Вследствие на авария! Лондон е засегнат от масивно прекъсване на електрозахранването

5 Октомври, 2026 17:05 1 069 15

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Според UK Power Networks прекъсването е засегнало около 32 пощенски кода, включително хиляди домове и фирми, като причината е авария в подземен електропровод в района, която е довела до прекъсването

Вследствие на авария! Лондон е засегнат от масивно прекъсване на електрозахранването - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Independent The Independent

Големи части от централен Лондон са останали без ток в понеделник сутринта вследствие на авария, предава The Independent.

Според UK Power Networks (UKPN) прекъсването е засегнало около 32 пощенски кода, включително хиляди домове и фирми, като причината е авария в подземен електропровод в района, която е довела до прекъсването.

Снимки в социалните медии показват, че екраните на гара "Лондон Ливърпул Стрийт“ са изгаснали, като прекъсването е засегнало особено силно квартал "Шордич“ и източен Лондон. Работата в офисите е била прекъсната, тъй като Wi-Fi мрежата е престанала да функционира поради прекъсването на електрозахранването.

Прекъсването на електрозахранването е започнало около 10:32 ч. местно време, като в някои части на Лондон токът вече е възстановен.

Източник: www.focus-news.net


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хааххх

    30 3 Отговор
    Новодошлите лодкаджий са включели да зареждат телефоните едновременно и паднала мрежата.

    17:09 05.10.2026

  • 4 хихи

    20 0 Отговор
    Лично Путин го е прекъснал...

    Коментиран от #7

    17:19 05.10.2026

  • 5 Сатана Z

    8 0 Отговор
    За тези ,които живеят във Лондон Изброените по-долу пощенски кодове на засегнатите райони.
    E1 5,
    E1 6,
    E1 7,
    E2 0,
    E2 8,
    E2 9,
    E5 0,
    E8 1,
    E8 2,
    E8 3,
    E8 4,
    E9 5,
    E9 6,
    E9 7,
    EC2A 1,
    EC2A 2,
    EC2A 3,
    EC2A 4,
    EC2M 3,
    EC2M 4,
    EC3A 7,
    IG3 8,
    N1 0,
    N1 1,
    N1 2,
    N1 3,
    N1 4,
    N1 5,
    N1 7,
    N1 8,
    N5 2,
    NW8 7,
    W2 3

    17:20 05.10.2026

  • 6 Западналите

    14 0 Отговор
    изтекоха в канала, хахаха

    17:25 05.10.2026

  • 7 Новите Братушки

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    И ще викажат е тия Капп.Путтии -за всичко виновен е Путин !

    17:25 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ъъъъ не!

    4 0 Отговор
    Не е авария, не е!😂😂😂

    17:48 05.10.2026

  • 10 Някой

    9 0 Отговор
    Путин е забелязан около Биг Бен. Ах този немирник!

    17:49 05.10.2026

  • 11 Те новите

    7 0 Отговор
    Лордове с по тъмният отенък са свикнали без ток и вода

    17:58 05.10.2026

  • 12 изкуствения интелект съм

    2 0 Отговор
    вземам налко ток за дата центровете ми, сории

    18:07 05.10.2026

  • 13 Ха,ха

    2 0 Отговор
    Леле и тия минаха на режим на тока😂😂

    18:22 05.10.2026

  • 14 Ако мирясат

    0 0 Отговор
    Путин ще им пусне тока.

    18:33 05.10.2026

  • 15 Таймс

    0 0 Отговор
    В нощната лондонска мъгла е забелязана подозрителна сянка на човек малко под средният ръст, който може би е носел клещи резачки и се е чул говор на непознат език, възможно да е руски, това са сериозни обосновани предположения, че става въпрос за руска диверсия извършена лично от Путин.
    Пла-щай-те.

    18:33 05.10.2026

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