Доналд Тръмп: Лондон да не очаква помощ от нас при военна инвазия на Аржентина на Фолклендските острови

Доналд Тръмп намекна, че няма да подкрепи Великобритания, ако Аржентина отново нахлуе на Фолкландските острови. Американският президент се подигра в интервю пред GB News, че Обединеното кралство "не се справя добре" и не е успяло да "помогне" с военната кампания срещу Иран.

Коментарите дойдоха, докато "огненият" президент на Аржентина Хавиер Милей - близък съюзник на Тръмп - се готви да направи телевизионно обръщение по "свещения" въпрос за спорния архипелаг.

САЩ традиционно заемат неутрална позиция по отношение на Фолклендските острови, които Аржентина нарича Малвински острови.

Но американският президент наскоро намекна, че позицията се преразглежда, в това, което мнозина считат за тактика за натиск, за да се получи повече военно сътрудничество от страна на Обединеното кралство.

На въпрос в интервю за GB News в четвъртък дали би "притекъл на помощ" на Обединеното кралство в случай на ново нахлуване, Тръмп заяви, че ясно си спомня конфликта от 1982 г.

"Бях там, когато беше първата война, това беше отдавна... държахте се много добре, взехте си ги обратно много бързо. Но те са далеч", отбеляза той.

"Значи вашата страна не се справя добре. Не забравяйте, че получавате голям процент от петрола си от Ормузкия проток и не бяхте там, за да ми помогнете. Вашата страна не беше там, за да ми помогне", посочи президентът на САЩ.

По време на премиерството на Киър Стармър Обединеното кралство първоначално отказа да участва в американско-израелската офанзива срещу Иран.

По-късно сър Киър разреши на силите да подкрепят "отбранителни" удари срещу цели като ракетни установки.

Обединеното кралство обаче не се съгласи с призива на Тръмп да изпрати военноморските сили, за да отвори отново Ормузкия проток. Една пета от световните доставки на петрол и газ обикновено преминават през този воден път, но Иран го блокира в отговор на атаките.

Разгневеният Тръмп нарече Киър Стармър "не-Чърчил" и настоя, че е отказал британско предложение да изпрати самолетоносач в региона, защото е дошло твърде късно. Министрите отрекоха да е било направено такова предложение.

Правителството на Обединеното кралство е категорично, че суверенитетът на Фолклендските острови не е под съмнение. На референдум на островитяните през 2013 г. 99,8% гласуваха да останат британски поданици, с избирателна активност от 92%.

Аржентинските сили се опитаха да завземат контрола над Фолклендските острови през 1982 г., в резултат на което тогавашният британски премиер Маргарет Тачър изпрати военноморска оперативна група, за да ги възстанови.

Войната остави 649 аржентинци, 255 британци и трима островитяни мъртви.

В публикацията си в понеделник Милей насрочи телевизионно обръщение в четвъртък вечерта за "СВЕЩЕН въпрос за аржентинците: каузата на Малвинските острови".

"Каква кауза е по-важна и стратегическа за жизненоважните интереси на нацията от каузата на Малвинските острови?" - написа той.

Напрежението около Фолкландските острови може да се превърне в притеснителен фон за първата среща на Анди Бърнам с Тръмп.

Премиерът заяви, че вероятно ще се отправи към Ню Йорк по-късно този месец, за да присъства на Общото събрание на ООН.

Той предложи да лобира пред президента за по-голяма подкрепа за Украйна, въпреки че не е ясно дали Тръмп ще бъде в Ню Йорк или Бърнам ще направи още една спирка във Вашингтон.

Друга заплаха за суверенитета на Обединеното кралство над Фолклендските острови идва под формата на иск, обявен от аржентински групи във вторник, за спиране на британско-израелски петролен проект край бреговете.

Така нареченото петролно находище "Морски лъв" включва британската Rockhopper Exploration и израелската Navitas Petroleum, които се стремят да установят мащабна петролна операция на около 137 мили от Фолклендските острови, според ветерани от войната и адвокати по околна среда, които съдят за спиране на проекта.

Проектът нарушава резолюция на Организацията на обединените нации, в която се посочва, че едностранните действия трябва да се избягват, докато тече териториален спор, настояват ищците.

Въпреки че проектът се осъществява в контролирана от Великобритания зона, те твърдят, че решение на местните съдилища може да повлияе на неговия напредък.

Жалбата има за цел да гарантира, че компаниите "ще се въздържат от започване и/или продължаване на работата... както и от започване на добив и експлоатация на въглеводороди", заяви пред AFP адвокатът Енрике Виале.

Въпросът за Фолкландските острови остава болезнен за много аржентинци.

По време на полуфинала на Световното първенство срещу Англия през юли някои аржентински футболисти държаха транспарант с надпис "Las Malvinas son Argentinas", след като победиха опонента си с 2:1.

След демонстрацията говорител на Даунинг стрийт отговори: "Световното първенство може да не е наше, но Фолкландските острови определено са".