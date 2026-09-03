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Доналд Тръмп: Лондон да не очаква помощ от нас при военна инвазия на Аржентина на Фолклендските острови

Доналд Тръмп: Лондон да не очаква помощ от нас при военна инвазия на Аржентина на Фолклендските острови

3 Септември, 2026 15:24 1 426 30

  • доналд тръмп-
  • великобритания-
  • фолклендски острови

По време на премиерството на Киър Стармър Обединеното кралство първоначално отказа да участва в американско-израелската офанзива срещу Иран

Доналд Тръмп: Лондон да не очаква помощ от нас при военна инвазия на Аржентина на Фолклендските острови - 1
Reuters Reuters

Доналд Тръмп намекна, че няма да подкрепи Великобритания, ако Аржентина отново нахлуе на Фолкландските острови. Американският президент се подигра в интервю пред GB News, че Обединеното кралство "не се справя добре" и не е успяло да "помогне" с военната кампания срещу Иран.

Коментарите дойдоха, докато "огненият" президент на Аржентина Хавиер Милей - близък съюзник на Тръмп - се готви да направи телевизионно обръщение по "свещения" въпрос за спорния архипелаг.

САЩ традиционно заемат неутрална позиция по отношение на Фолклендските острови, които Аржентина нарича Малвински острови.

Но американският президент наскоро намекна, че позицията се преразглежда, в това, което мнозина считат за тактика за натиск, за да се получи повече военно сътрудничество от страна на Обединеното кралство.

На въпрос в интервю за GB News в четвъртък дали би "притекъл на помощ" на Обединеното кралство в случай на ново нахлуване, Тръмп заяви, че ясно си спомня конфликта от 1982 г.

"Бях там, когато беше първата война, това беше отдавна... държахте се много добре, взехте си ги обратно много бързо. Но те са далеч", отбеляза той.

"Значи вашата страна не се справя добре. Не забравяйте, че получавате голям процент от петрола си от Ормузкия проток и не бяхте там, за да ми помогнете. Вашата страна не беше там, за да ми помогне", посочи президентът на САЩ.

По време на премиерството на Киър Стармър Обединеното кралство първоначално отказа да участва в американско-израелската офанзива срещу Иран.

По-късно сър Киър разреши на силите да подкрепят "отбранителни" удари срещу цели като ракетни установки.

Обединеното кралство обаче не се съгласи с призива на Тръмп да изпрати военноморските сили, за да отвори отново Ормузкия проток. Една пета от световните доставки на петрол и газ обикновено преминават през този воден път, но Иран го блокира в отговор на атаките.

Разгневеният Тръмп нарече Киър Стармър "не-Чърчил" и настоя, че е отказал британско предложение да изпрати самолетоносач в региона, защото е дошло твърде късно. Министрите отрекоха да е било направено такова предложение.

Правителството на Обединеното кралство е категорично, че суверенитетът на Фолклендските острови не е под съмнение. На референдум на островитяните през 2013 г. 99,8% гласуваха да останат британски поданици, с избирателна активност от 92%.

Аржентинските сили се опитаха да завземат контрола над Фолклендските острови през 1982 г., в резултат на което тогавашният британски премиер Маргарет Тачър изпрати военноморска оперативна група, за да ги възстанови.

Войната остави 649 аржентинци, 255 британци и трима островитяни мъртви.

В публикацията си в понеделник Милей насрочи телевизионно обръщение в четвъртък вечерта за "СВЕЩЕН въпрос за аржентинците: каузата на Малвинските острови".

"Каква кауза е по-важна и стратегическа за жизненоважните интереси на нацията от каузата на Малвинските острови?" - написа той.

Напрежението около Фолкландските острови може да се превърне в притеснителен фон за първата среща на Анди Бърнам с Тръмп.

Премиерът заяви, че вероятно ще се отправи към Ню Йорк по-късно този месец, за да присъства на Общото събрание на ООН.

Той предложи да лобира пред президента за по-голяма подкрепа за Украйна, въпреки че не е ясно дали Тръмп ще бъде в Ню Йорк или Бърнам ще направи още една спирка във Вашингтон.

Друга заплаха за суверенитета на Обединеното кралство над Фолклендските острови идва под формата на иск, обявен от аржентински групи във вторник, за спиране на британско-израелски петролен проект край бреговете.

Така нареченото петролно находище "Морски лъв" включва британската Rockhopper Exploration и израелската Navitas Petroleum, които се стремят да установят мащабна петролна операция на около 137 мили от Фолклендските острови, според ветерани от войната и адвокати по околна среда, които съдят за спиране на проекта.

Проектът нарушава резолюция на Организацията на обединените нации, в която се посочва, че едностранните действия трябва да се избягват, докато тече териториален спор, настояват ищците.

Въпреки че проектът се осъществява в контролирана от Великобритания зона, те твърдят, че решение на местните съдилища може да повлияе на неговия напредък.

Жалбата има за цел да гарантира, че компаниите "ще се въздържат от започване и/или продължаване на работата... както и от започване на добив и експлоатация на въглеводороди", заяви пред AFP адвокатът Енрике Виале.

Въпросът за Фолкландските острови остава болезнен за много аржентинци.

По време на полуфинала на Световното първенство срещу Англия през юли някои аржентински футболисти държаха транспарант с надпис "Las Malvinas son Argentinas", след като победиха опонента си с 2:1.

След демонстрацията говорител на Даунинг стрийт отговори: "Световното първенство може да не е наше, но Фолкландските острови определено са".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българобоец

    13 2 Отговор
    Тръмп е г🍑зопродавец, ду😂педавец 🍑!

    15:26 03.09.2026

  • 3 Българобоец

    10 17 Отговор
    Българин всъщност е балкански циганин, ром" (с) Радой Ралин

    15:27 03.09.2026

  • 4 Овчар

    16 7 Отговор
    От този западен омагьосан цирк печелят са тези които имат стратегия...! Русия и Китай през зимата ще наложат нови световни правила..!

    Коментиран от #12

    15:27 03.09.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    6 14 Отговор
    Чудя се кой е по голям циркаджия, тръмп или путен?

    15:28 03.09.2026

  • 6 Лондон се справи и без Тръмп навремето

    7 13 Отговор
    Попиля ги. Една държава с фашистка хунта по онова време, бивше испанско владение върху индиански земи, се полакоми за едни далечни острови, които преди англичаните да ги открият, са били незаселени.

    15:28 03.09.2026

  • 7 Крал Чарлз

    9 3 Отговор
    Ами сега?Кралският флот не пали?

    15:29 03.09.2026

  • 8 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    Това си е директна покана към Аржентина?

    15:30 03.09.2026

  • 9 Лондон се справи, но у нас през соца

    3 16 Отговор
    взехме страната на фашистката аржентинска хунта, защото англичаните ни са врагове, значи аржентинците приятели. Беше много грозно.

    15:30 03.09.2026

  • 10 име

    15 3 Отговор
    Фалиралите оcтpoвни смешници никой не ги брои за сила. Дори фалирала Аржентина.

    Коментиран от #23

    15:31 03.09.2026

  • 11 Асен Генов

    1 3 Отговор
    Вписвачо, Доналд Тръмп намекна, че майка ти е при Пеевски и я порят като риба отзаде.

    15:31 03.09.2026

  • 12 Овца

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Русия ще стъпи на Фолклендите като освободителка!

    Коментиран от #21

    15:32 03.09.2026

  • 13 Асен Генов

    1 2 Отговор
    Вписвачо, Доналд Тръмп намекна, че майка ти е при Пеевски.

    15:33 03.09.2026

  • 14 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Суецкия канал беше края на Английската империя а Протока Тръмп е краят на Американската империя.

    15:33 03.09.2026

  • 15 Соломон

    7 2 Отговор
    Огнения президент на Аржентина да внимава да не му подпалят огнения задник.

    15:33 03.09.2026

  • 16 Асен Генов

    1 4 Отговор
    Вписвачо, майка ти е при Пеевски.

    15:33 03.09.2026

  • 17 Ген. Верпахович 🪦

    5 7 Отговор
    В Енгелс застреляха генерала, наредил ракетния удар срещу детската болница в Киев.

    15:34 03.09.2026

  • 18 Трол

    8 1 Отговор
    Г-н Тръмп може да посредничи за мирно уреждане на въпроса срещу скромна комисионна от 95%.

    Коментиран от #20

    15:35 03.09.2026

  • 19 Грета

    3 0 Отговор
    Защитете пингвините!Не,на инвазията!

    15:42 03.09.2026

  • 20 веселяк

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Трол":

    И да бъдат преименувани на островите Тръмп!

    15:44 03.09.2026

  • 21 Москва

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Овца":

    Как ще доплува?

    Коментиран от #29

    15:44 03.09.2026

  • 22 Ако има

    2 0 Отговор
    бели мечки,косатката Путин ще ги разкъса!

    15:45 03.09.2026

  • 23 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 24 Помнещ

    6 1 Отговор
    Ми те и предният път не разчитаха на вас.

    15:49 03.09.2026

  • 25 ТРЪМП Е ГОТИН!

    1 1 Отговор
    Има такъв казус при който казваме “толкова грозен, та чак чаровен” или “толкова тъп, та чак неповторим”… Е тръмп е неповторим…да заплашиш Великобритания, че няма да и помогнеш срещу Аржентина, при положение, че никога не си го правил е все едно великобритания да ни каже, че няма да ни освободи отново от турско робство, при положение, че никога не са го правили!!!

    15:57 03.09.2026

  • 26 центавос

    1 0 Отговор
    сега е момента да си ги върнат,дончо ще пази малей

    16:06 03.09.2026

  • 27 Новини

    1 0 Отговор
    Вече започвам да мисля че не само е не нормален нарцис но и че няма да го бавят още много. Този се сби с половин свят.

    16:07 03.09.2026

  • 28 .....

    1 0 Отговор
    Бе админа кво се чеша бе и не блокира шизото номер 3

    16:08 03.09.2026

  • 29 центавос

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Москва":

    има ракети

    16:09 03.09.2026

  • 30 хаха

    0 1 Отговор
    ХАХАХА! Тоя па лешпер. Същото самовлюбено гувядо като Мордорския орк.

    16:15 03.09.2026