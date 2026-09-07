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Нито един бездомен във Великобритания: възможно ли е?

Нито един бездомен във Великобритания: възможно ли е?

7 Септември, 2026 16:54 487 13

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  • лейбъристка партия-
  • консервативна партия

Въпреки всички трудности Анди Бърнам иска да намери решение за проблема в цяла Великобритания

Нито един бездомен във Великобритания: възможно ли е? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Новият британски премиер Анди Бърнъм обяви, че иска да "сложи край на бездомничеството в страната". Постижимо ли е това?

Верaл често обикаля нощем Лондон с колелото си. Но не го прави, за да разглежда забележителностите. Той търси бездомни хора, които се нуждаят от помощ.

Това, което може да им предложи, е шише студена вода или сандвич със сирене. Прави го от години. "Помагам, защото имах проблеми с психичното здраве. Получих втори шанс и сега го използвам, за да помогна на свой ред на другите", споделя мъжът, който е част от мрежа за помощ на бездомни, пред ДВ.

По преценки на властите всяка нощ в Англия под открито небе спят около 4 800 души. Малкълм е един от тях - от 20 години е на улицата. "Преживях много възходи и падения. Наркозависимост, депресия, лошо ментално състояние." Той е научил, че новият британски премиер Анди Бърнам иска да реши проблема с бездомните, но далеч не вярва: "Това са глупости", казва лаконично мъжът.

Неразрешим проблем?

Малкълм споделя, че почти няма достъп до медицинско обслужване. "Ходих в една помощна организация и исках да получа лекарство. Те ми казаха - ела пак след две седмици."

Верал също не е оптимистично настроен. "Всеки човек е различен. И всеки, който казва, че може за определено време драстично да намали броя на бездомните, при положение че причините за това са многообразни, трябва да знае, че това не е възможно."

Британският премиер Анди Бърнам обаче обяви именно такова намерение още в първата си реч след поемането на поста. "Първото ми указание ще бъде предназначено да сложи край на бездомничеството в страната." Бърнам не за първи път адресира този проблем - като кмет на Манчестър той си беше поставил същата цел на общинско ниво.

Примерът в Манчестър

В града обаче продължава да има бездомни и днес. Когато Бърнам встъпва в длъжност през 2017 година, те са 268 по данни на властите, а четири години по-късно са само 90. Междувременно пак са се увеличили, но приетата от Бърнам програма продължава да се работи, като всяка нощ се осигуряват по 600 места за спане на бездомните.

Дарън Бейтмен е от Манчестър и е бил бездомен в продължение на години - докато от благотворителната организация "Емаус" не го приютяват. "Хората получават сигурност, вдъхва им се кураж. Тук има възможности за получаване на квалификация, а и се осигурява съдействие за намиране на работа", разказва той.

Ръководител на организацията е Ент Хопкинсън, по чиито думи Анди Бърнам е постигнал много и е успял да реализира добри проекти в Манчестър. Но предизвикателствата на национално ниво са огромни. "Годишно трябваше да се предоставят по 90 000 социални жилища. В момента има съвсем малко евтини социални жилища. Необходима е фундаментална промяна", казва той.

"Ние сме богата страна, това не е редно"

Въпреки всички трудности Анди Бърнам иска да намери решение за проблема в цяла Великобритания. Затова още след встъпването си в длъжност проведе среща с бездомни и с представители на помощни организации.

Джени Травасъс, която е била на срещата, приветства инициативата на Бърнам да събере заедно представителите на властите, на бизнеса и на неправителствените организации - това определено е полезен ход. "Защо има толкова много бездомни? Ние сме богата страна, това не е редно", казва тя и навтоява властите и неправителственият сектор да работят заедно, за да решат проблема веднъж завинаги.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор
    Не. И много добре знаете ЗАЩО.😎

    16:55 07.09.2026

  • 2 реторично

    8 0 Отговор
    Тоя на глупав ли се прави или си е такъв? Да ги вкара по хотелите, също както прави с навлеците, дето пристигат нелегално.

    16:56 07.09.2026

  • 3 честен ционист

    3 1 Отговор
    Разбира се, че е възможно. Просто във всяка празна британска стая ще настанят по един бездомник.

    16:57 07.09.2026

  • 4 Удри евраста с лопатЕто

    11 2 Отговор
    Лилееее тея чак сега щели да почват да постигат нещо дето комунизма го беше постигнал и забравил, а па ние мислехме, че комунизма бил западащ строй.

    16:57 07.09.2026

  • 5 123

    8 1 Отговор
    Мечтите са безплатни!

    16:58 07.09.2026

  • 6 Бягат

    2 0 Отговор
    в Русия!

    16:59 07.09.2026

  • 7 кина

    4 1 Отговор
    Брачеда вика най чистия кокаин е в Лондон..! Поръчката идва по бързо от бърза помощ ..!

    Коментиран от #11

    17:01 07.09.2026

  • 8 Челен опит

    3 0 Отговор
    Тук от 30 години развиват гета с държавно финансиране, да вземат пример.

    17:05 07.09.2026

  • 9 Гошо

    3 1 Отговор
    Кодел нощем с колелото и къде ходел по Парк Леин и съседни улици /яко въобще го е правил де / А случайно из южен и източен Лондон да се е разхождал така с колелото или се придържал Северозападната част на града

    17:07 07.09.2026

  • 10 оня с коня

    0 2 Отговор
    Първо не се изяснява същността на думата "Бездомен",а то е общоприетото че Индивидът НЯМА ДОМ.Според Статистиката която четох,в Германия собствениците на Жилища са 48% от населението,предполагам че в Англия положението е идентично.И тук популистката врътка е ясна:Всички които са на квартира плащайки Баснословен Наем и натъпкани по няколко души в стая,всички които извадят късмет да се вредят поне през зимата в Приюти за бедни,не са "бездомни"!Между другото Статистиката в Англия е отчела САМО Регистриралите се като "Бездомни"...ам Неретистрираните Мигранти нямащи дори и документи и несмеещи да се регистрират от страх да не бъдат екстрадирани и които са Многократно повече ?

    17:09 07.09.2026

  • 11 име

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "кина":

    Ами да, там като се абонираш и получаваш по уотсап от дилъра всяка седмица актуалните предложения и ценова листа. Само полицията не го знае това ;)

    17:10 07.09.2026

  • 12 Ироничен

    0 0 Отговор
    Тези вече са имали закон за скитничеството.

    17:15 07.09.2026

  • 13 В Русия

    0 0 Отговор
    има милион и половина свободни жилища!

    17:17 07.09.2026

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