Испания вдига минималната заплата до 1286 евро през 2027 г.

Испанското правителство планира да увеличи минималната работна заплата с 5,3% през 2027 г. Така минималното възнаграждение ще достигне 1286 евро бруто месечно, или 18 004 евро годишно при изплащане на 14 вноски. Повишението е с 65 евро месечно спрямо сегашния размер.

Новият размер трябва да влезе в сила от 1 януари 2027 г., като предстои да бъде одобрен от Министерския съвет. Министърът на труда Йоланда Диас обяви, че увеличението ще бъде получено изцяло, без облагане с данък върху доходите.

„Това е пълно увеличение, без плащане на данъци“, заяви Йоланда Диас.

Според испанското правителство мярката ще засегне положително над 2,5 милиона работещи, предимно жени и млади хора. Испания традиционно изплаща трудовите възнаграждения на 14 вноски, като две от тях са допълнителни и обикновено се получават през лятото и в края на годината.

Увеличението надхвърля инфлацията

Предвиденото повишение е по-високо от прогнозата за инфлацията от 3,9% и от отчетените 4,9% за 12-те месеца до октомври. Правителството представя мярката като продължение на политиката за повишаване на доходите. Това ще бъде деветото увеличение на минималната работна заплата при управлението на социалистите от 2018 г. насам.

Предложението обаче не получи единодушна подкрепа в преговорите със социалните партньори. Синдикатите са настоявали минималната заплата да достигне 1306 евро месечно, докато работодателската организация CEOE се е противопоставила на увеличението. Испанското правителство избра размер от 1286 евро, който е над препоръката на експертната комисия, но под искането на синдикатите.

Решението идва преди парламентарните избори

Одобряването на новия размер се очаква дни преди парламентарните избори в Испания на 29 ноември. Правителството има намерение да приеме мярката преди вота, макар че към момента тя все още е представена като предстоящо решение на Министерския съвет.

Източници: news.bg, rtve.es, elpais.com