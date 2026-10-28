Най-малко 46 загинали при сблъсък на влакове в Испания (ВИДЕО)

Най-малко 46 души са загинали при сблъсък между два високоскоростни влака в Испания, съобщава вестник ABC. Катастрофата е станала малко след 9:00 часа местно време между градовете Лос Йебенес и Урда в провинция Толедо.
В сблъсъка са участвали влак AVE, потеглил от Мадрид към Севиля, и композиция на компанията Iryo, пътуваща в обратната посока. По предварителни данни единият влак се е врязал отзад в другия.
„Движението по високоскоростната железопътна линия Мадрид-Андалусия е спряно след сблъсък, при който единият влак се е врязал отзад в другия“, съобщава железопътният оператор Adif.
Два вагона са паднали по насип
Очевидци съобщават за множество ранени, а на мястото са изпратени екипи на спешна медицинска помощ. Според вестник „Паис“ два от вагоните на участващите композиции са излезли от релсите и са паднали по насип.
Así ha quedado la zona del accidente: dos vagones han caído y otros dos han estado a punto. https://t.co/PQD0IfLC6S— Forocoches (@forocoches) October 28, 2026
Към момента няма официално посочена причина за катастрофата. Не е обявен и срок за възстановяване на движението по линията, която свързва Мадрид с Андалусия.
Втора тежка влакова катастрофа в Испания тази година
Инцидентът край Урда се случва след поредица от тежки железопътни произшествия в Испания. На 18 януари при сблъсък между два влака край Адамуз, в провинция Кордоба, загинаха 45 души, а над 150 бяха ранени.
Vídeos del accidente, escalofriante https://t.co/Cx2RkJZK14 https://t.co/1KxcW1o57Q— Forocoches (@forocoches) October 28, 2026
Броени дни по-късно пътнически влак дерайлира близо до Барселона, след като подпорна стена се срути върху релсите при проливни дъждове. При този инцидент загина машинист, а четирима пътници бяха сериозно ранени.
Източници: news.bg, elpais.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 вест гост
Коментиран от #4
11:46 28.10.2026
3 Коиловци брадърс
11:46 28.10.2026
4 и теби
До коментар #2 от "вест гост":тай блъскал.у таблата
Коментиран от #5, #6, #7
11:47 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мчито
11:57 28.10.2026
10 Хммм
12:00 28.10.2026
11 бутналтий
До коментар #8 от "то е ясно":гу от зад?
12:00 28.10.2026
12 Това
Коментиран от #13
12:02 28.10.2026
13 Атина Палада
До коментар #12 от "Това":И какво е виновен министърът на транспорта,когато няма пари за поддръжка на железопътната инфраструктура?
12:08 28.10.2026
14 Испания има една от най- добрите
Но и там стават сакатлъци и грешки!
Съболезнования за загиналите!
12:08 28.10.2026
15 това става
12:09 28.10.2026