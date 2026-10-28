Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Испания »
Най-малко 46 загинали при сблъсък на влакове в Испания (ВИДЕО)

Най-малко 46 загинали при сблъсък на влакове в Испания (ВИДЕО)

28 Октомври, 2026 11:43 962 15

  • испания-
  • влакова катастрофа-
  • високоскоростни влакове-
  • толедо-
  • железопътен транспорт

Високоскоростен влак AVE и композиция на Iryo са се ударили край Урда в провинция Толедо, два вагона са паднали по насип, а движението по линията Мадрид–Андалусия е спряно

Най-малко 46 загинали при сблъсък на влакове в Испания (ВИДЕО) - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Най-малко 46 души са загинали при сблъсък между два високоскоростни влака в Испания, съобщава вестник ABC. Катастрофата е станала малко след 9:00 часа местно време между градовете Лос Йебенес и Урда в провинция Толедо.

В сблъсъка са участвали влак AVE, потеглил от Мадрид към Севиля, и композиция на компанията Iryo, пътуваща в обратната посока. По предварителни данни единият влак се е врязал отзад в другия.

„Движението по високоскоростната железопътна линия Мадрид-Андалусия е спряно след сблъсък, при който единият влак се е врязал отзад в другия“, съобщава железопътният оператор Adif.

Два вагона са паднали по насип

Очевидци съобщават за множество ранени, а на мястото са изпратени екипи на спешна медицинска помощ. Според вестник „Паис“ два от вагоните на участващите композиции са излезли от релсите и са паднали по насип.

Към момента няма официално посочена причина за катастрофата. Не е обявен и срок за възстановяване на движението по линията, която свързва Мадрид с Андалусия.

Втора тежка влакова катастрофа в Испания тази година

Инцидентът край Урда се случва след поредица от тежки железопътни произшествия в Испания. На 18 януари при сблъсък между два влака край Адамуз, в провинция Кордоба, загинаха 45 души, а над 150 бяха ранени.

Броени дни по-късно пътнически влак дерайлира близо до Барселона, след като подпорна стена се срути върху релсите при проливни дъждове. При този инцидент загина машинист, а четирима пътници бяха сериозно ранени.

Източници: news.bg, elpais.com


Испания
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 вест гост

    6 6 Отговор
    ПУТИН ги е сблъскал.

    Коментиран от #4

    11:46 28.10.2026

  • 3 Коиловци брадърс

    6 2 Отговор
    Ще се окаже, че бдж е доста сигурно и достатъчно нескоростно за такива бели

    11:46 28.10.2026

  • 4 и теби

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "вест гост":

    тай блъскал.у таблата

    Коментиран от #5, #6, #7

    11:47 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мчито

    1 0 Отговор
    В Украйна по-добре

    11:57 28.10.2026

  • 10 Хммм

    3 1 Отговор
    Ще си помисли човек, че станало в Русия, а то в Испания!!

    12:00 28.10.2026

  • 11 бутналтий

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "то е ясно":

    гу от зад?

    12:00 28.10.2026

  • 12 Това

    2 0 Отговор
    В Испания стана традиция.Крайно време е да сменят министъра на транспорта.

    Коментиран от #13

    12:02 28.10.2026

  • 13 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Това":

    И какво е виновен министърът на транспорта,когато няма пари за поддръжка на железопътната инфраструктура?

    12:08 28.10.2026

  • 14 Испания има една от най- добрите

    1 0 Отговор
    инфраструктури в Европа и света.

    Но и там стават сакатлъци и грешки!

    Съболезнования за загиналите!

    12:08 28.10.2026

  • 15 това става

    0 0 Отговор
    при безхаберие, корупция и неглижиране на проблемите. Имат проблеми и то големи!

    12:09 28.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания