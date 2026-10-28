Най-малко 46 загинали при сблъсък на влакове в Испания (ВИДЕО)

Най-малко 46 души са загинали при сблъсък между два високоскоростни влака в Испания, съобщава вестник ABC. Катастрофата е станала малко след 9:00 часа местно време между градовете Лос Йебенес и Урда в провинция Толедо.

В сблъсъка са участвали влак AVE, потеглил от Мадрид към Севиля, и композиция на компанията Iryo, пътуваща в обратната посока. По предварителни данни единият влак се е врязал отзад в другия.

„Движението по високоскоростната железопътна линия Мадрид-Андалусия е спряно след сблъсък, при който единият влак се е врязал отзад в другия“, съобщава железопътният оператор Adif.

Два вагона са паднали по насип

Очевидци съобщават за множество ранени, а на мястото са изпратени екипи на спешна медицинска помощ. Според вестник „Паис“ два от вагоните на участващите композиции са излезли от релсите и са паднали по насип.

Así ha quedado la zona del accidente: dos vagones han caído y otros dos han estado a punto. https://t.co/PQD0IfLC6S — Forocoches (@forocoches) October 28, 2026

Към момента няма официално посочена причина за катастрофата. Не е обявен и срок за възстановяване на движението по линията, която свързва Мадрид с Андалусия.

Втора тежка влакова катастрофа в Испания тази година

Инцидентът край Урда се случва след поредица от тежки железопътни произшествия в Испания. На 18 януари при сблъсък между два влака край Адамуз, в провинция Кордоба, загинаха 45 души, а над 150 бяха ранени.

Vídeos del accidente, escalofriante https://t.co/Cx2RkJZK14 https://t.co/1KxcW1o57Q — Forocoches (@forocoches) October 28, 2026

Броени дни по-късно пътнически влак дерайлира близо до Барселона, след като подпорна стена се срути върху релсите при проливни дъждове. При този инцидент загина машинист, а четирима пътници бяха сериозно ранени.

Източници: news.bg, elpais.com