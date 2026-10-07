Русия: Европа е обсебена от идеята за милитаризация

Кремъл осъди днес "милитаризацията" на Европейския съюз - ден след като Франция тества нова междуконтинентална ракета, способна да носи ядрен заряд, на чието изпитание присъства президентът Еманюел Макрон, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Това е ясно и недвусмислено послание (...) Европа е обсебена от идеята за милитаризация", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, като отбеляза, че ЕС се стреми да превърне този икономически блок във военно-политически съюз.
Той заяви, че ЕС гради своята идентичност в сферата на отбраната и сигурността върху противопоставянето на Русия. Песков, цитиран от ТАСС, определи тази политика като "задънена улица".
"Изправена пред подобни агресивни действия и планове, Русия остава бдителна и предприема всички необходими мерки за гарантиране на сигурността си", добави той, като същевременно потвърди, че Москва остава "отворена за диалог".
"Смятаме, че всеки проблем трябва да се решава не чрез демонстративни ракетни изпитания, а чрез диалог", подчерта Песков.
Вчера Еманюел Макрон наблюдава първото тестово изстрелване на стратегическа балистична ракета с възможност за носене на ядрен заряд, изстрелвана от подводница. Това изпитание се провежда на фона на нарастващото напрежение в Европа, където редица държави обвиняват Москва за поредица от хибридни атаки, отбелязва АФП.
Миналата седмица руският президент Владимир Путин отново заяви, че страната му "няма намерение да напада когото и да било". Той обаче предупреди, че в случай на нападение срещу руска територия от страна на държави от НАТО, Русия ще се защитава, използвайки "всички видове оръжия", с които разполага.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ
Коментиран от #6, #18, #50
15:04 07.10.2026
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4 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #70
15:05 07.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кой го казва
15:07 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
До коментар #6 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Повечето германци определят управлението на Фридрих Мерц като провал.
Коментиран от #14, #17, #23, #28
15:07 07.10.2026
10 хе хе
15:07 07.10.2026
11 Чудно
15:08 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гледай парите!
15:08 07.10.2026
14 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #9 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":а още по-ще има още 100 чумясали , утре
15:08 07.10.2026
15 Кремъл
15:09 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 конгнитивно разстроен
До коментар #2 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ":Да не би да си имаш някакво свое НАТО, което само ти си го знаеш?
15:10 07.10.2026
19 пресолена
15:10 07.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Звучи
15:11 07.10.2026
22 Еврика
15:11 07.10.2026
23 Я сие би май
До коментар #9 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":ката
15:11 07.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Сладко е
15:12 07.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 що ли
"Питам" те дъще - сещай се снахо...
15:12 07.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Европа обсебена, Русия се бори за мир
Коментиран от #32
15:12 07.10.2026
30 Що бе Песков?
15:14 07.10.2026
31 Ами
15:14 07.10.2026
32 така е
До коментар #29 от "Европа обсебена, Русия се бори за мир":но в Русия. Само се изкажи против войната и се подготви за Новичок или да скочиш от балкон.
Коментиран от #47
15:14 07.10.2026
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35 Атина Палада
А по времето на Обама в САЩ ,питат американците кой предпочитат за Президент между Обама или Путин! 17% бяха за Обама.Останалите американци искаха Путин за Президент на САЩ:)
Затова,тук е мястото да честитим рожденият ден на Президента на РФ- В.Путин!
Честит Рожден Ден Г-н Президент!
Коментиран от #38, #40
15:15 07.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Аууууу
До коментар #24 от "Мнение":🤣😂🤣🤣🤣😁😂😁🤣
15:15 07.10.2026
38 верно ли
До коментар #35 от "Атина Палада":на колко става изкуфялото старче?
Коментиран от #67
15:16 07.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
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44 Подарък
До коментар #40 от "верно ли":от Хамас!Пожелан от рожденика!
15:19 07.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ЧРД
15:20 07.10.2026
47 Атина Палада
До коментар #32 от "така е":Статистиката за 2025 ясно говори къде за изказване се наказва...За същата година в Русия 300( арестувани и задържани) В Англия 13 000 ( 13 хиляди) в арестите за писане из социалните мрежи против л.ибера стаите) В Русия можеш да гледаш всякакви канили ,включително и украински и Европейски..В Европа не можеш да гледаш руски канали.Забранено е ! Защо руснаците могат да гледат гледната точка на Европа,а европейците не можем да гледаме гледната точка на РФ ? На нас в Европа каквото гледна точка ни наложат,това е!
Коментиран от #57, #68
15:21 07.10.2026
48 Това не е
15:22 07.10.2026
49 ЧРД
15:22 07.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Атина Палада
До коментар #40 от "верно ли":Питай Лондон .:)
15:22 07.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Вова
15:23 07.10.2026
54 Седемдесет
15:25 07.10.2026
55 Херманг Гьоринг
С днешна дата тази визия е претворена в дело.
15:25 07.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
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61 леле колко лошо направих
15:30 07.10.2026
62 Германия
15:32 07.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
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67 Атина Палада
До коментар #38 от "верно ли":Колкото нашият вожд -Урсула.
Коментиран от #71
15:41 07.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ми демокрация
15:48 07.10.2026
70 пАК СИ
До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":ПРЕКАЛИЛ С НЕКОИ СУБСТВАНЦИИ! :))
15:54 07.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Фактъ
16:24 07.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Въпроса е
16:35 07.10.2026
78 Мдааа
16:35 07.10.2026
79 шъ тъ мина, ад мина
ха ха ха ха ха
16:47 07.10.2026