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Русия: Европа е обсебена от идеята за милитаризация
  Тема: Украйна

Русия: Европа е обсебена от идеята за милитаризация

7 Октомври, 2026 15:01 1 114 79

  • украйна-
  • русия-
  • кремъл-
  • дмитрий песков-
  • милитаризация

Песков заяви, че ЕС гради своята идентичност в сферата на отбраната и сигурността върху противопоставянето на Русия

Русия: Европа е обсебена от идеята за милитаризация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл осъди днес "милитаризацията" на Европейския съюз - ден след като Франция тества нова междуконтинентална ракета, способна да носи ядрен заряд, на чието изпитание присъства президентът Еманюел Макрон, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Това е ясно и недвусмислено послание (...) Европа е обсебена от идеята за милитаризация", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, като отбеляза, че ЕС се стреми да превърне този икономически блок във военно-политически съюз.

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Той заяви, че ЕС гради своята идентичност в сферата на отбраната и сигурността върху противопоставянето на Русия. Песков, цитиран от ТАСС, определи тази политика като "задънена улица".

"Изправена пред подобни агресивни действия и планове, Русия остава бдителна и предприема всички необходими мерки за гарантиране на сигурността си", добави той, като същевременно потвърди, че Москва остава "отворена за диалог".

"Смятаме, че всеки проблем трябва да се решава не чрез демонстративни ракетни изпитания, а чрез диалог", подчерта Песков.

Вчера Еманюел Макрон наблюдава първото тестово изстрелване на стратегическа балистична ракета с възможност за носене на ядрен заряд, изстрелвана от подводница. Това изпитание се провежда на фона на нарастващото напрежение в Европа, където редица държави обвиняват Москва за поредица от хибридни атаки, отбелязва АФП.

Миналата седмица руският президент Владимир Путин отново заяви, че страната му "няма намерение да напада когото и да било". Той обаче предупреди, че в случай на нападение срещу руска територия от страна на държави от НАТО, Русия ще се защитава, използвайки "всички видове оръжия", с които разполага.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ

    26 27 Отговор
    Ни разпалихме войната, а кой сега ще спре руската армия?

    Коментиран от #6, #18, #50

    15:04 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЛЕ о ПА р Д🐱

    17 24 Отговор
    чумясалата мечка пак ли се оплаква?

    Коментиран от #70

    15:05 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кой го казва

    19 24 Отговор
    най- големият милитизатор! Путин е военно престъпник. Убива невинни цивилни хора!!! Трибунал и затвор за руската хунта!

    15:07 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    22 17 Отговор

    До коментар #6 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Повечето германци определят управлението на Фридрих Мерц като провал.

    Коментиран от #14, #17, #23, #28

    15:07 07.10.2026

  • 10 хе хе

    24 14 Отговор
    Тия дето имаха 20 000/вече ги нямат/ танка и 1600 ядрени бойни глави разправят, че другите били милитаристи. Голям майтап!

    15:07 07.10.2026

  • 11 Чудно

    19 14 Отговор
    Казват го тези, които от няколко години водят войни?

    15:08 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гледай парите!

    27 13 Отговор
    Колко процента е военният бюджет на Русия? 40 и нагоре. На европейските държави е макс. 5%. Кой се милитаризира?

    15:08 07.10.2026

  • 14 ЛЕ о ПА р Д🐱

    13 10 Отговор

    До коментар #9 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    а още по-ще има още 100 чумясали , утре

    15:08 07.10.2026

  • 15 Кремъл

    9 6 Отговор
    Фокато ние се разоръжаваме!

    15:09 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 конгнитивно разстроен

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ":

    Да не би да си имаш някакво свое НАТО, което само ти си го знаеш?

    15:10 07.10.2026

  • 19 пресолена

    8 8 Отговор
    като играе мечката при съседа, очаквай я скоро и у вас.

    15:10 07.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Звучи

    2 6 Отговор
    все едно се отказват от ядрено оръжие!

    15:11 07.10.2026

  • 22 Еврика

    7 9 Отговор
    До последният жив руснак намиращ се на украинска територия.

    15:11 07.10.2026

  • 23 Я сие би май

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    ката

    15:11 07.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сладко е

    13 7 Отговор
    САЩ обира Европа, а урсулите тъпчат сметки с милиони комисионни!

    15:12 07.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 що ли

    14 7 Отговор
    докато не нападнахте Украйна нямаше такива неща. Що ли сега е обсебена?!
    "Питам" те дъще - сещай се снахо...

    15:12 07.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Европа обсебена, Русия се бори за мир

    11 7 Отговор
    Но ако напишеш стария съветски лозунг “Миру мир” или Мир на земята, може да ти лепнат присъда за тероризъм.

    Коментиран от #32

    15:12 07.10.2026

  • 30 Що бе Песков?

    11 9 Отговор
    През 2022 бяхте много смели.Киев, Берлин, Лисабон... Мала Токмачка.

    15:14 07.10.2026

  • 31 Ами

    2 2 Отговор
    Пуснете им камуфлажна мода, да и се намират и да им мине мерака.

    15:14 07.10.2026

  • 32 така е

    7 7 Отговор

    До коментар #29 от "Европа обсебена, Русия се бори за мир":

    но в Русия. Само се изкажи против войната и се подготви за Новичок или да скочиш от балкон.

    Коментиран от #47

    15:14 07.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Атина Палада

    10 7 Отговор
    Преди известно време в Германия при едно социологическо проучване и то от агенция на ли.ибер@стите ,дали Путин би защитил интересите на РФ ,86% бяха отговорили,че Путин ще използва всички ресурси с които разполага за да защити интересите на Русия!
    А по времето на Обама в САЩ ,питат американците кой предпочитат за Президент между Обама или Путин! 17% бяха за Обама.Останалите американци искаха Путин за Президент на САЩ:)
    Затова,тук е мястото да честитим рожденият ден на Президента на РФ- В.Путин!
    Честит Рожден Ден Г-н Президент!

    Коментиран от #38, #40

    15:15 07.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Аууууу

    2 6 Отговор

    До коментар #24 от "Мнение":

    🤣😂🤣🤣🤣😁😂😁🤣

    15:15 07.10.2026

  • 38 верно ли

    7 7 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    на колко става изкуфялото старче?

    Коментиран от #67

    15:16 07.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Подарък

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "верно ли":

    от Хамас!Пожелан от рожденика!

    15:19 07.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ЧРД

    1 6 Отговор
    Дам в бункера 74..

    15:20 07.10.2026

  • 47 Атина Палада

    9 6 Отговор

    До коментар #32 от "така е":

    Статистиката за 2025 ясно говори къде за изказване се наказва...За същата година в Русия 300( арестувани и задържани) В Англия 13 000 ( 13 хиляди) в арестите за писане из социалните мрежи против л.ибера стаите) В Русия можеш да гледаш всякакви канили ,включително и украински и Европейски..В Европа не можеш да гледаш руски канали.Забранено е ! Защо руснаците могат да гледат гледната точка на Европа,а европейците не можем да гледаме гледната точка на РФ ? На нас в Европа каквото гледна точка ни наложат,това е!

    Коментиран от #57, #68

    15:21 07.10.2026

  • 48 Това не е

    7 3 Отговор
    някаква новост. ЕС е политическа кошара измислена още от нацистките юристи през 40те на миналия век. "Обединена Европа" е била визията на нацистите за следвоенна уредба на континента след края на войната. Недовършено е само завладяването на Русия.

    15:22 07.10.2026

  • 49 ЧРД

    2 0 Отговор
    Торта Орешник !

    15:22 07.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "верно ли":

    Питай Лондон .:)

    15:22 07.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Вова

    1 7 Отговор
    се задавил!В момента го интубират!

    15:23 07.10.2026

  • 54 Седемдесет

    4 3 Отговор
    и 4 годишно старче е пъти по въоръжено от Европа!

    15:25 07.10.2026

  • 55 Херманг Гьоринг

    6 4 Отговор
    дава подробна информация пред съда в Нюрнберг за визията на Третият райх след войната. И тази визия е "обединена Европа" под ръководството на Германия.
    С днешна дата тази визия е претворена в дело.

    15:25 07.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 леле колко лошо направих

    3 4 Отговор
    да попитам дали не е СЛУЧАЙНО че целуващите Корана избиха 1200 деца на рождения ден на оня дето също целува Корана и то в ефир.... мале как да не се махне този коментар. направо съм за другарски съд

    15:30 07.10.2026

  • 62 Германия

    7 0 Отговор
    отново ни повлича във война. За трети път. Трети път за щастие, както гласи поговорката.

    15:32 07.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #38 от "верно ли":

    Колкото нашият вожд -Урсула.

    Коментиран от #71

    15:41 07.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ми демокрация

    6 1 Отговор
    бе колеШке. Така сега му викат на фъшизъмъ.

    15:48 07.10.2026

  • 70 пАК СИ

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    ПРЕКАЛИЛ С НЕКОИ СУБСТВАНЦИИ! :))

    15:54 07.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Фактъ

    1 1 Отговор
    В кремъл всичките са чумави .

    16:24 07.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Въпроса е

    1 1 Отговор
    Защо вие ?Демек Европа ама "ние " не искаме демек СССР !Плямпат как са първа ядрена сила ама франсетата дигнаха една ракета и се почна "ААА другарко не е честно аз пляскам Гошо ама гошо викна Пешо и ще ме напляскат ,а аз съм толкова добро жуженце"!!Освен да си затрият народа пиждин и компания друго няма да направят ,капацитета на милиционера е такъв ограничен в рамките на фуражката!!

    16:35 07.10.2026

  • 78 Мдааа

    2 1 Отговор
    И какво да чака Европа? Путин да си разхожда танковете отново из нея. Тия руснаци освен да реват и да изкарват винаги някой друг виновен друго не правят. Специална операция и 5 години война. Европа виновна. А защо Украйна не иска руските пълчища? Ами кой ги иска? Само нашите подлоги реват за тях!

    16:35 07.10.2026

  • 79 шъ тъ мина, ад мина

    0 0 Отговор
    нещо пощуря, а?
    ха ха ха ха ха

    16:47 07.10.2026

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