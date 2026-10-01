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Русия коментира думите на Румен Радев: Това несъмнено е много положително явление
  Тема: Украйна

Русия коментира думите на Румен Радев: Това несъмнено е много положително явление

1 Октомври, 2026 13:29 1 490 33

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  • украйна

Ние отбелязваме и внимателно фиксираме тези прояви, каза говорителят на Кремъл

Русия коментира думите на Румен Радев: Това несъмнено е много положително явление - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Руската федерация представляват много положително явление, предаде ТАСС, съобщи БТА.

Песков отбеляза, че Русия вече е чувала изказванията на европейски лидери, които говорят доста плахо за необходимостта от подновяването на диалога с Москва въпреки съществуващите разногласия.

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„Проявата на такава политическа воля за диалог – това несъмнено е много положително явление“, заяви Песков пред журналисти. „Ние отбелязваме и внимателно фиксираме“ тези прояви, добави говорителят на Кремъл.

Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна, каза вчера премиерът Румен Радев в интервю за телевизия "Евронюз" в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и Космоса. Във форума участват също генералният секретар на НАТО Марк Рюте, еврокомисари, евродепутати, министри, посланици и висши военни.

Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни, добави премиерът. Трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир. Има предел при доставките на оръжия, защото последните крачки ще бъдат извървени от дипломацията, не чрез оръжейните доставки, посочи българският премиер.

Сред най-сериозните последствия на войната в Украйна са не само предизвикателствата пред сигурността и икономиката, но и нарастващият популизъм и политическа нестабилност в много европейски държави. Трябва да си даваме сметка какъв ще е резултатът, ако не променим подхода си към тази война. Важно е да подходим реалистично и да намерим пътя към мира възможно най-скоро. Това заяви министър-председателят Румен Радев в изказването си по време на форума на „Евронюз“ в Брюксел, предаде БТА.

Премиерът Радев посочи, че войната в Украйна е война на изтощение, тя е сериозно предизвикателство за мира в глобален план и представлява нарастващ риск. „Тази война изтощава нашите социални и икономически системи почти всеки ден. Затова трябва да намерим пътя към мира възможно най-скоро и най-накрая да постигнем баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти, защото все още не виждам необходимия баланс“, отбеляза Радев. Българският министър-председател беше категоричен, че възможностите на дипломацията не са изчерпани. „Трябва да отворим каналите за комуникация, да седнем и да разговаряме. Това е моето предложение“, добави Радев.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Αлфа Bълкът

    16 15 Отговор
    Румбата само повтаря думите на Дони като папагал.

    Коментиран от #10, #24

    13:32 01.10.2026

  • 2 КРАДЕВ ДООКРАДЕ НАРОДЕЦА

    17 15 Отговор
    ОЛИГАРСИТЕ МУ РОБСКИ ИЗНУДВАТ ЗА 12 ЧАС. СМЕНИ ЗА ДА ЗЕМЕШ 1100 ЕВРО ?!?!!! НИИИКАКЪВ ДЪРЖ. КОНТРОЛ. ПО ЗАВОДИТЕ АНАРХИЯ МИЗЕРИЯ ........

    13:33 01.10.2026

  • 3 Боруна Лом

    25 21 Отговор
    НАЙ ДОБРЕ С РУСИЯ, ОТКОЛКОТО С ОБОРА! КРАВАРИТЕ САМО НИ УНИЩОЖАВАТ

    13:33 01.10.2026

  • 4 С 2 думи

    16 16 Отговор
    Пак се подлагаме на джуджето.....

    13:36 01.10.2026

  • 5 ШЕФА

    14 16 Отговор
    Общи приказки на нац.предател Румен Безродников Боташоглу-Кеша ! Така му казва неговият партньор Прасето,чичо Румен Кеша !!! Или заставаш твърдо за освободителите ни от 500 г.турско робство,или си трай подлого жалка !!!

    13:36 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кина

    13 14 Отговор
    По последни данни златото в Челопеч ще бъде тотално разграбено до 2036.г. По 5 тона годишно от 2004 насам..! Такъв грабеж в Русия е невъзможен..!

    13:37 01.10.2026

  • 8 Госあ

    10 11 Отговор
    Правителството е подложено на невиждана клеветническа и очерняща кампания от сглобката - като започнеш от гроб и свършиш с патерицата костя. Петроханци, славита и дебели лелки участвали в приватизацията и разбили социалистическата партия. Това говори за правилния път.

    13:38 01.10.2026

  • 9 КРЕМЪЛ НЕ ИСКА ДИАЛОГ

    13 11 Отговор
    ПУТИН САМ СИ ПРИЗНА ;

    СПРЕ ЛИ ВОЙНАТА
    ЩЕ МЕ ПОВЕСЯТ.....

    КРЕМЪЛ В МОМЕНТА ПРОСТО ОТБЕЛЯЗВАТ

    ЧЕ НАШИЯ БОТАШОВ
    Е РУСКИ КАЛНИК.
    И ДОБРЕ ВЪРШИ
    РОЛЯТА НА РУСКИЯ ТРОЯНСКИ КОН.

    13:38 01.10.2026

  • 10 САМО ДА НЕ ПОВТОРИ ДЕЙСТВИЯТА

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Αлфа Bълкът":

    КАТО 100 ПЪТИ ОБЯВИ ПОБЕДА.ТО НА ДОНИ ВЕЧЕ И БОРСИТЕ НЕ МУ СЕ ВЪРЗВАТ НА ПРИКАЗКИТЕ

    13:38 01.10.2026

  • 11 ...

    5 4 Отговор
    На батко гълъба на мира...

    13:39 01.10.2026

  • 12 АБВ

    6 10 Отговор
    Радев май е единственият министър-председател с малко повече акъл от досегашните, управлявали България от 1989 г. насам. Малко изключение за Иван Костов.

    13:40 01.10.2026

  • 13 И Киев е Руски

    4 9 Отговор
    Покрайна оттече Този нацистки генетичен боклук смята своя свински райх за независим? До това води украинизацията на мозъка

    13:40 01.10.2026

  • 14 Православен ходжа

    10 3 Отговор
    Песков казва дипломатично, че Радев и ПБ са техните хора. Костадинов и Възраждане да се считат за отпаднала необходимост.

    13:40 01.10.2026

  • 15 Да му

    4 1 Отговор
    дадат орден !

    13:41 01.10.2026

  • 16 Русия

    4 7 Отговор
    Вашият Боташев иска хем да краде евро субсидии,хем да се хареса на Великият В.Путин ! Ами няма как да стане. Или отиваш в Кремъл целуваш ръка и държавата ти започва да просперира,или оставаш в историята като НИКОЙ,най обикновен временен крадец !!!

    13:42 01.10.2026

  • 17 Казуар

    6 2 Отговор
    Другарят Радев трябва да каже какъв трябва да бъде диалога, защото Путин иска Украйна да стане Беларус 2.

    13:42 01.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ха, ха, ха...

    4 4 Отговор
    И по какъв начин се преговаря с някой, който повече от десетилетие от началото с кризата около Крим категорично отказава да обсъжда проблема, а само едностранно поставя ултиматуми които другите трябва безусловно да приемат? Така беше насилствено наложен и прословутия "референдум" в Крим след предварителна окупация и разполагане на голямо количество войски на полуострова. Иначе как Русия ще има право да проведе референдум на украинска земя, без съгласието на официалните власти? Откога на това му казват преговори?

    Коментиран от #27

    13:42 01.10.2026

  • 20 Перо

    2 3 Отговор
    Защо Европа и САЩ плащат стотици милиарди евро и долари на ционисткия режим в Киев, чрез ЕС и НАТО, а Израел и международната ционистка менажерия не вкарат едни $100 млрд. на Зеленски! За тях това не са пари!

    13:43 01.10.2026

  • 21 Иван Пловдивски

    5 0 Отговор
    Думи, само празни думи.......от празнодумци... и празноглавци!

    13:43 01.10.2026

  • 22 БСТ

    1 0 Отговор
    Така е мир трябва не война !

    13:43 01.10.2026

  • 23 !!!?

    9 2 Отговор
    Мистър Кеш говори за подновяване на диалог с Кремъл, но не чухме от Кремъл, че иска такъв диалог !!!
    Апропо, как Мистър Кеш си представя преговори с Путлер - един кървав диктатор и доказан масов убиец като Хитлер !!!?

    13:44 01.10.2026

  • 24 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Αлфа Bълкът":

    А Бай Дончо приказва, каквото му каже Вова, по-точно преведе Стефчо Витков.

    13:45 01.10.2026

  • 25 Факрус

    3 0 Отговор
    Долна руска подлога! Ако не махнем това руско правителство, чака ни мунчова зима!

    13:48 01.10.2026

  • 26 Вивалди

    1 0 Отговор
    Ще ви оправи

    13:48 01.10.2026

  • 27 АБВ

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "ха, ха, ха...":

    Какъв "насилствено наложен референдум", бе ? Каква окупация ? "Окупаторите" бяха посрещнати с червени карамфили, бе ! През 2014 г. в Крим не беше даден дори един изстрел ? Къде видя насилието ? Я виж какво става във Франция и Германия ! Там има насилие сруще протестиращите ученици и студенти.
    Аре, бЕгай с тия клишета и опорки !

    Коментиран от #30

    13:49 01.10.2026

  • 28 Факт

    1 1 Отговор
    Хвалят си човека, който са инсталирали! Поредно доказателство за предателството на европейската ориентация на България от русороба.

    13:49 01.10.2026

  • 29 Един друг

    2 1 Отговор
    Когато врага ти те хвали не е на добре. Радев вече 4 пъти е погален по главата от Русия, ако това е била целта му, значи добре се е представил. Вероятно управлението му ще приключи, както завършват всички проруски управления досега, с пълен провал в икономиката, висока инфлация, обеднял народ..
    Да си припомним Жан Виденов.

    13:51 01.10.2026

  • 30 Отец Дионисий

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "АБВ":

    Босилека те чадо.Босилека чадо предателско.

    13:52 01.10.2026

  • 31 Дика

    2 0 Отговор
    ЕС да прати Радев да преговаря с Путин, да го видим какво точно ще договори. Ако иска да вземе с него и модната икона от Външно.

    13:53 01.10.2026

  • 32 Браво!

    0 1 Отговор
    последните крачки ще бъдат извървени от дипломацията а не чрез оръжейните доставки, посочи българският премиер.....

    13:53 01.10.2026

  • 33 Браво!

    0 0 Отговор
    Нали точно за това хората гласуваха за Радев а не за някое смахнато атлантенце ?

    13:55 01.10.2026

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