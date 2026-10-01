Русия коментира думите на Румен Радев: Това несъмнено е много положително явление

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Руската федерация представляват много положително явление, предаде ТАСС, съобщи БТА.

Песков отбеляза, че Русия вече е чувала изказванията на европейски лидери, които говорят доста плахо за необходимостта от подновяването на диалога с Москва въпреки съществуващите разногласия.

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„Проявата на такава политическа воля за диалог – това несъмнено е много положително явление“, заяви Песков пред журналисти. „Ние отбелязваме и внимателно фиксираме“ тези прояви, добави говорителят на Кремъл.

Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна, каза вчера премиерът Румен Радев в интервю за телевизия "Евронюз" в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и Космоса. Във форума участват също генералният секретар на НАТО Марк Рюте, еврокомисари, евродепутати, министри, посланици и висши военни.

Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни, добави премиерът. Трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир. Има предел при доставките на оръжия, защото последните крачки ще бъдат извървени от дипломацията, не чрез оръжейните доставки, посочи българският премиер.

Сред най-сериозните последствия на войната в Украйна са не само предизвикателствата пред сигурността и икономиката, но и нарастващият популизъм и политическа нестабилност в много европейски държави. Трябва да си даваме сметка какъв ще е резултатът, ако не променим подхода си към тази война. Важно е да подходим реалистично и да намерим пътя към мира възможно най-скоро. Това заяви министър-председателят Румен Радев в изказването си по време на форума на „Евронюз“ в Брюксел, предаде БТА.

Премиерът Радев посочи, че войната в Украйна е война на изтощение, тя е сериозно предизвикателство за мира в глобален план и представлява нарастващ риск. „Тази война изтощава нашите социални и икономически системи почти всеки ден. Затова трябва да намерим пътя към мира възможно най-скоро и най-накрая да постигнем баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти, защото все още не виждам необходимия баланс“, отбеляза Радев. Българският министър-председател беше категоричен, че възможностите на дипломацията не са изчерпани. „Трябва да отворим каналите за комуникация, да седнем и да разговаряме. Това е моето предложение“, добави Радев.