Русия коментира думите на Румен Радев: Това несъмнено е много положително явление

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Руската федерация представляват много положително явление, предаде ТАСС, съобщи БТА.
Песков отбеляза, че Русия вече е чувала изказванията на европейски лидери, които говорят доста плахо за необходимостта от подновяването на диалога с Москва въпреки съществуващите разногласия.
„Проявата на такава политическа воля за диалог – това несъмнено е много положително явление“, заяви Песков пред журналисти. „Ние отбелязваме и внимателно фиксираме“ тези прояви, добави говорителят на Кремъл.
Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна, каза вчера премиерът Румен Радев в интервю за телевизия "Евронюз" в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и Космоса. Във форума участват също генералният секретар на НАТО Марк Рюте, еврокомисари, евродепутати, министри, посланици и висши военни.
Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни, добави премиерът. Трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир. Има предел при доставките на оръжия, защото последните крачки ще бъдат извървени от дипломацията, не чрез оръжейните доставки, посочи българският премиер.
Сред най-сериозните последствия на войната в Украйна са не само предизвикателствата пред сигурността и икономиката, но и нарастващият популизъм и политическа нестабилност в много европейски държави. Трябва да си даваме сметка какъв ще е резултатът, ако не променим подхода си към тази война. Важно е да подходим реалистично и да намерим пътя към мира възможно най-скоро. Това заяви министър-председателят Румен Радев в изказването си по време на форума на „Евронюз“ в Брюксел, предаде БТА.
Премиерът Радев посочи, че войната в Украйна е война на изтощение, тя е сериозно предизвикателство за мира в глобален план и представлява нарастващ риск. „Тази война изтощава нашите социални и икономически системи почти всеки ден. Затова трябва да намерим пътя към мира възможно най-скоро и най-накрая да постигнем баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти, защото все още не виждам необходимия баланс“, отбеляза Радев. Българският министър-председател беше категоричен, че възможностите на дипломацията не са изчерпани. „Трябва да отворим каналите за комуникация, да седнем и да разговаряме. Това е моето предложение“, добави Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Αлфа Bълкът
Коментиран от #10, #24
13:32 01.10.2026
2 КРАДЕВ ДООКРАДЕ НАРОДЕЦА
13:33 01.10.2026
3 Боруна Лом
13:33 01.10.2026
4 С 2 думи
13:36 01.10.2026
5 ШЕФА
13:36 01.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кина
13:37 01.10.2026
8 Госあ
13:38 01.10.2026
9 КРЕМЪЛ НЕ ИСКА ДИАЛОГ
СПРЕ ЛИ ВОЙНАТА
ЩЕ МЕ ПОВЕСЯТ.....
КРЕМЪЛ В МОМЕНТА ПРОСТО ОТБЕЛЯЗВАТ
ЧЕ НАШИЯ БОТАШОВ
Е РУСКИ КАЛНИК.
И ДОБРЕ ВЪРШИ
РОЛЯТА НА РУСКИЯ ТРОЯНСКИ КОН.
13:38 01.10.2026
10 САМО ДА НЕ ПОВТОРИ ДЕЙСТВИЯТА
До коментар #1 от "Αлфа Bълкът":КАТО 100 ПЪТИ ОБЯВИ ПОБЕДА.ТО НА ДОНИ ВЕЧЕ И БОРСИТЕ НЕ МУ СЕ ВЪРЗВАТ НА ПРИКАЗКИТЕ
13:38 01.10.2026
11 ...
13:39 01.10.2026
12 АБВ
13:40 01.10.2026
13 И Киев е Руски
13:40 01.10.2026
14 Православен ходжа
13:40 01.10.2026
15 Да му
13:41 01.10.2026
16 Русия
13:42 01.10.2026
17 Казуар
13:42 01.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ха, ха, ха...
Коментиран от #27
13:42 01.10.2026
20 Перо
13:43 01.10.2026
21 Иван Пловдивски
13:43 01.10.2026
22 БСТ
13:43 01.10.2026
23 !!!?
Апропо, как Мистър Кеш си представя преговори с Путлер - един кървав диктатор и доказан масов убиец като Хитлер !!!?
13:44 01.10.2026
24 честен ционист
До коментар #1 от "Αлфа Bълкът":А Бай Дончо приказва, каквото му каже Вова, по-точно преведе Стефчо Витков.
13:45 01.10.2026
25 Факрус
13:48 01.10.2026
26 Вивалди
13:48 01.10.2026
27 АБВ
До коментар #19 от "ха, ха, ха...":Какъв "насилствено наложен референдум", бе ? Каква окупация ? "Окупаторите" бяха посрещнати с червени карамфили, бе ! През 2014 г. в Крим не беше даден дори един изстрел ? Къде видя насилието ? Я виж какво става във Франция и Германия ! Там има насилие сруще протестиращите ученици и студенти.
Аре, бЕгай с тия клишета и опорки !
Коментиран от #30
13:49 01.10.2026
28 Факт
13:49 01.10.2026
29 Един друг
Да си припомним Жан Виденов.
13:51 01.10.2026
30 Отец Дионисий
До коментар #27 от "АБВ":Босилека те чадо.Босилека чадо предателско.
13:52 01.10.2026
31 Дика
13:53 01.10.2026
32 Браво!
13:53 01.10.2026
33 Браво!
13:55 01.10.2026