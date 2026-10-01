Украинската икономика се бори за оцеляване

В края на септември слънчогледите по полетата около Киев вече са напълно узрели. Но заради войната реколтата трудно ще бъде прибрана, споделя пред АРД фермерът Олександър Кривошея. "Всеки ден ни атакуват с дронове, прелитат самолети, а и противовъздушната отбраната е базирана тук."
Прибирайки реколтата, фермерите в Украйна рискуват да бъдат нападнати или да се натъкнат на неизбухнали експлозиви. При това загриженост предизвиква не само сигурността, а и скъпото гориво, липсата на персонал и най-вече ниските изкупни цени. "Истинско чудо е, че още съществуваме", казва Кривошея пред германската обществена медия. На него му се налага да се бори за икономическото си оцеляване.
Пълни складове и високи логистични разходи
Украйна е най-важният производител и износител на слънчогледово олио в световен мащаб. Само преди две години количествата са възлизали на почти шест милиона литра, пише АРД. Докато за тази година експертите прогнозират почти една трета по-малко. Причината? Големите товарни кораби вече не могат да напуснат пристанищата на Черно море заради положението със сигурността. Олиото и зърното трябва да се изнасят от страната с камиони, по релси или по реките, естествено в малки количества.
Логистичните разходи са високи, а украинските складове - пълни. Затова в самата Украйна Олександър получава много ниски цени за своята продукция. Той дава пример с житото: "Днешната световна цена е 340 долара, но тук цената е толкова ниска, че трябва да продаваме под себестойността - за около 100 долара."
Както разказва Олександър пред АРД, всеки втори фермер в околностите вече се е отказал да произвежда, а вероятно скоро ще станат още повече. Самият той предпочита засега да остави зърното си в складовете. Но и това е рисковано - тези складове постоянно са обект на руски атаки.
Служителите работят срещу минимално заплащане
Подпалените складове са проблем и за други компании - като например за веригата италиански ресторанти "Песто" в Киев. Нейният съосновател Серхий Алексеенко обяснява пред германската обществена медия, че не може да набави нужните му количества вино, месни продукти или мляко. Но това не е единственият проблем, с който се сблъсква. "Вероятно най-голямото предизвикателство в момента е да задържим служителите си на работа. Това е най-ценният ни капитал. И да спасим бизнеса си."
Много от неговите 400 служители сега доброволно работят по-малко и за по-малко пари. Проблемът е, че заведенията от веригата се намират предимно в моловете, а в момента много от клиентите ги избягват - защото Русия твърде често ги атакува. Затова на Серхий вече му се е наложило да затвори 20 от ресторантите. "Просто не идваше никой. Случвало се е да има по трима посетители на ден. Заплатите за персонала бяха по-високи от приходите. Да не говорим за парите за електроенергия и за продукти."
При код "Жълто" магазините могат да останат отворени
Постоянните въздушни тревоги също са пречка за бизнеса. Поради това украинското правителство актуализира официалния код за тревога. Досега при въздушна аларма всички магазини трябваше да затворят, но вече са длъжни да го правят само при код "Червено" - например когато има ракетен обстрел или масирани нападения с дронове. При код "Жълто" магазините и ресторантите могат да останат отворени - ако например във въздуха има само малко на брой бойни дронове.
Тази нова система е облекчила живота на Серхий. Повечето от неговите клиенти така и така вече не се тревожат толкова от постоянните тревоги. Като Дмитро, довел дъщеря си за рождения ѝ ден в едно от заведенията "Песто". "Тези места наистина могат да бъдат атакувани. Но ние сме под обстрел вече четири години и половина - вече сме свикнали. Все пак някак трябва да се живее."
Автор: Марк Дуге (ARD)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 отронвам сълза
Коментиран от #6, #12, #13
08:46 01.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Трол
08:47 01.10.2026
4 Писател
Имало едно време царство-господарство на име Украйна в което живеели 45 милиона жители.
По незнайни нам обстоятелства обаче царят в това царство умрял.
Тогава хората спонтанно решили да провъзгласят дворцовия клоун за цар, за да ги радва и им помага.
А и клоунът обещавал на всички весел и безгрижен живот.
Хората му вярвали и никой даже и не подозирал, че той ще се окаже измамникът на хилядолетието.
След като станал цар, мошенникът разпродал царството си и скрил получените парите по необитаеми острови.
Сделката включвала и принудително пращане на царските поданици на война с довчерашните си братя.
Но за лош късмет 5 милиона от насилствено мобилизираните му жители попаднали в гробищата.
Тогава хората започнали масово да бягат от царството.
И от 45 милиона поданици, в царството му останали 10 милиона да живеят, но пък клоунът успял да си построи златна туалетна.
Ето такива царе живеят по света, мили деца.
Коментиран от #34
08:49 01.10.2026
5 То украинците
Коментиран от #14
08:49 01.10.2026
6 Целта му е
До коментар #1 от "отронвам сълза":бавно и мъчително обезпаразитяване
08:50 01.10.2026
7 Чакай малко
08:51 01.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 МОСКВА ЗА 40 ДНИ НА КОЛЕНЕ
08:52 01.10.2026
10 авантгард
Коментиран от #16
08:52 01.10.2026
11 Не се оплаквайте!
08:54 01.10.2026
12 Антирашист 4605
До коментар #1 от "отронвам сълза":Щом над два милиона жертви са перце за пишещия ,какво да очакваме от главорезите като хитлер ?
08:57 01.10.2026
13 няма страшно
До коментар #1 от "отронвам сълза":ще събираме от закуски, от вторични суровини, от капачки, каквото може ще помогнем..
Трябва да се обложат с нов данък хората, които ровят казаните за празни кутийки от бира и др.
Коментиран от #18
08:59 01.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 горски
09:01 01.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЗА КВО ОЦЕЛЯВАНЕ ГОВОРИТЕ.....?
09:02 01.10.2026
18 Гробар
До коментар #13 от "няма страшно":Чорапа вече вдига данъците и пълни чувалите от ддс-то на високите цени.
Коментиран от #36
09:02 01.10.2026
19 Ццц
09:04 01.10.2026
20 А ПО ЛЕКО
До коментар #14 от "Антирашист 4606":МОЖЕ ДА ПИШЕ С ГРЕШКИ , НО Е ИСТИНА...!
09:05 01.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Атлантист+
09:12 01.10.2026
23 1234567890
09:12 01.10.2026
24 Исторически парк
09:13 01.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пич
09:14 01.10.2026
27 Уникално
Коментиран от #29
09:17 01.10.2026
28 бай Иван
09:17 01.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Перо
09:22 01.10.2026
31 От цялата статия се разбира само едно
Нали сте голямата работа викайте на Свабада Украйне!
09:22 01.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 да ама не
А после какво идва?
Коментиран от #35
09:26 01.10.2026
34 стоян
До коментар #4 от "Писател":До 4 ком - другар прочете ли статията - догодина и в федерацията ще е така
09:28 01.10.2026
35 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #33 от "да ама не":По принцип може да дойде ТИШИНА Има вариант за нова Ялта но май няма основа за това Кучето не дава кокала въпреки че е оглозган
09:32 01.10.2026
36 Еврото
До коментар #18 от "Гробар":помогна много за вдигане на цените.. всичко стана двойно.
а Герб и ПП ДБ се тупаха по гърдите
09:33 01.10.2026
37 Също като
09:34 01.10.2026
38 Зеленото:
09:34 01.10.2026