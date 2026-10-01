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Украинската икономика се бори за оцеляване
  Тема: Украйна

Украинската икономика се бори за оцеляване

1 Октомври, 2026 08:44 1 083 38

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • икономика-
  • киев

Горящите търговски центрове и складове, както и прекъснатите логистични вериги, са предизвикателство за компаниите

Украинската икономика се бори за оцеляване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В края на септември слънчогледите по полетата около Киев вече са напълно узрели. Но заради войната реколтата трудно ще бъде прибрана, споделя пред АРД фермерът Олександър Кривошея. "Всеки ден ни атакуват с дронове, прелитат самолети, а и противовъздушната отбраната е базирана тук."

Прибирайки реколтата, фермерите в Украйна рискуват да бъдат нападнати или да се натъкнат на неизбухнали експлозиви. При това загриженост предизвиква не само сигурността, а и скъпото гориво, липсата на персонал и най-вече ниските изкупни цени. "Истинско чудо е, че още съществуваме", казва Кривошея пред германската обществена медия. На него му се налага да се бори за икономическото си оцеляване.

Пълни складове и високи логистични разходи

Украйна е най-важният производител и износител на слънчогледово олио в световен мащаб. Само преди две години количествата са възлизали на почти шест милиона литра, пише АРД. Докато за тази година експертите прогнозират почти една трета по-малко. Причината? Големите товарни кораби вече не могат да напуснат пристанищата на Черно море заради положението със сигурността. Олиото и зърното трябва да се изнасят от страната с камиони, по релси или по реките, естествено в малки количества.

Логистичните разходи са високи, а украинските складове - пълни. Затова в самата Украйна Олександър получава много ниски цени за своята продукция. Той дава пример с житото: "Днешната световна цена е 340 долара, но тук цената е толкова ниска, че трябва да продаваме под себестойността - за около 100 долара."

Както разказва Олександър пред АРД, всеки втори фермер в околностите вече се е отказал да произвежда, а вероятно скоро ще станат още повече. Самият той предпочита засега да остави зърното си в складовете. Но и това е рисковано - тези складове постоянно са обект на руски атаки.

Служителите работят срещу минимално заплащане

Подпалените складове са проблем и за други компании - като например за веригата италиански ресторанти "Песто" в Киев. Нейният съосновател Серхий Алексеенко обяснява пред германската обществена медия, че не може да набави нужните му количества вино, месни продукти или мляко. Но това не е единственият проблем, с който се сблъсква. "Вероятно най-голямото предизвикателство в момента е да задържим служителите си на работа. Това е най-ценният ни капитал. И да спасим бизнеса си."

Много от неговите 400 служители сега доброволно работят по-малко и за по-малко пари. Проблемът е, че заведенията от веригата се намират предимно в моловете, а в момента много от клиентите ги избягват - защото Русия твърде често ги атакува. Затова на Серхий вече му се е наложило да затвори 20 от ресторантите. "Просто не идваше никой. Случвало се е да има по трима посетители на ден. Заплатите за персонала бяха по-високи от приходите. Да не говорим за парите за електроенергия и за продукти."

При код "Жълто" магазините могат да останат отворени

Постоянните въздушни тревоги също са пречка за бизнеса. Поради това украинското правителство актуализира официалния код за тревога. Досега при въздушна аларма всички магазини трябваше да затворят, но вече са длъжни да го правят само при код "Червено" - например когато има ракетен обстрел или масирани нападения с дронове. При код "Жълто" магазините и ресторантите могат да останат отворени - ако например във въздуха има само малко на брой бойни дронове.

Тази нова система е облекчила живота на Серхий. Повечето от неговите клиенти така и така вече не се тревожат толкова от постоянните тревоги. Като Дмитро, довел дъщеря си за рождения ѝ ден в едно от заведенията "Песто". "Тези места наистина могат да бъдат атакувани. Но ние сме под обстрел вече четири години и половина - вече сме свикнали. Все пак някак трябва да се живее."

Автор: Марк Дуге (ARD)


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 отронвам сълза

    50 2 Отговор
    тоя мекия путин продължава да ги гали с перце

    Коментиран от #6, #12, #13

    08:46 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    23 3 Отговор
    Може би ще трябва да се вкарат пари.

    08:47 01.10.2026

  • 4 Писател

    45 3 Отговор
    ®Детска приказка®
    Имало едно време царство-господарство на име Украйна в което живеели 45 милиона жители.
    По незнайни нам обстоятелства обаче царят в това царство умрял.
    Тогава хората спонтанно решили да провъзгласят дворцовия клоун за цар, за да ги радва и им помага.
    А и клоунът обещавал на всички весел и безгрижен живот.
    Хората му вярвали и никой даже и не подозирал, че той ще се окаже измамникът на хилядолетието.
    След като станал цар, мошенникът разпродал царството си и скрил получените парите по необитаеми острови.
    Сделката включвала и принудително пращане на царските поданици на война с довчерашните си братя.
    Но за лош късмет 5 милиона от насилствено мобилизираните му жители попаднали в гробищата.
    Тогава хората започнали масово да бягат от царството.
    И от 45 милиона поданици, в царството му останали 10 милиона да живеят, но пък клоунът успял да си построи златна туалетна.
    Ето такива царе живеят по света, мили деца.

    Коментиран от #34

    08:49 01.10.2026

  • 5 То украинците

    24 2 Отговор
    избягаха и от блуза 50 милиона вече са под 10 иконмиката спасявала...

    Коментиран от #14

    08:49 01.10.2026

  • 6 Целта му е

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "отронвам сълза":

    бавно и мъчително обезпаразитяване

    08:50 01.10.2026

  • 7 Чакай малко

    30 1 Отговор
    ,ама нали до вчера ние евроатлантиците печелихме войната, трябваше да благоденстваме и печелим от ресурсите, а каква стана тя, нещо палачинката се обърна

    08:51 01.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 МОСКВА ЗА 40 ДНИ НА КОЛЕНЕ

    5 9 Отговор
    КАК ЩЕ УМРЕ КРАИНСКАТА ИКОНОМИКА БРЕ ?

    08:52 01.10.2026

  • 10 авантгард

    29 0 Отговор
    У нас по магазините пък пълно с шоколади Рошен собственост на печално известния с агресията си бивш украйнски президент Порошенко, понастоящем милиардер.

    Коментиран от #16

    08:52 01.10.2026

  • 11 Не се оплаквайте!

    19 1 Отговор
    Свиквайте,и по лошо ще става!

    08:54 01.10.2026

  • 12 Антирашист 4605

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "отронвам сълза":

    Щом над два милиона жертви са перце за пишещия ,какво да очакваме от главорезите като хитлер ?

    08:57 01.10.2026

  • 13 няма страшно

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "отронвам сълза":

    ще събираме от закуски, от вторични суровини, от капачки, каквото може ще помогнем..
    Трябва да се обложат с нов данък хората, които ровят казаните за празни кутийки от бира и др.

    Коментиран от #18

    08:59 01.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 горски

    6 0 Отговор
    Не прибраната и залежала селскостопанска продукция е развъзник на гризачи.Помнете ми думата-догодина мишките ще са по голяма напаст ,от руснаците.Визирам селскостопанските райони.

    09:01 01.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЗА КВО ОЦЕЛЯВАНЕ ГОВОРИТЕ.....?

    16 1 Отговор
    ЗАПАДА / разбирай върхушката/ПРЕЛИВА КРЪВ НА УМРЕЛ.....

    09:02 01.10.2026

  • 18 Гробар

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "няма страшно":

    Чорапа вече вдига данъците и пълни чувалите от ддс-то на високите цени.

    Коментиран от #36

    09:02 01.10.2026

  • 19 Ццц

    9 0 Отговор
    Противовъздушната команда си е мисъл! Дронове и ракети едва ли ще се целят в мотокултиваторите "Беларус" и в редосеялките на киевското ТКЗС, защото е скъпо и безсмислено. Но ония пияндурници с пикапите с картечници...те са като недоспал тинейджър в тоалетната - никога не знае в коя посока ще тръгне струята и в коя ще продължи! 🤣🤣🤣. А тия като ще фалират заемите ни заеми ли ще бъдат или ще има да взимаме? Че много милиарди станаха, оня съсел в рокля не се спря, а клоунът каквото и да му дадеш, все му е малко.

    09:04 01.10.2026

  • 20 А ПО ЛЕКО

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Антирашист 4606":

    МОЖЕ ДА ПИШЕ С ГРЕШКИ , НО Е ИСТИНА...!

    09:05 01.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Атлантист+

    1 15 Отговор
    Украинската икономика ще оцелее, най вече с помощ отвън, но руската икономика е без дихание и финализира

    09:12 01.10.2026

  • 23 1234567890

    0 0 Отговор
    компании

    09:12 01.10.2026

  • 24 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Украйна фалира догодина

    09:13 01.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пич

    10 0 Отговор
    Няма такива филми!!! Ние европейците ще гладуваме, ще мръзнем, ще ходим пеша, за да се борим за оцеляване на украинската икономика!!!

    09:14 01.10.2026

  • 27 Уникално

    0 7 Отговор
    Добре е да се види колапса на руската икономика. Украйна я чака просперитет, Русия дългогодишна рецесия

    Коментиран от #29

    09:17 01.10.2026

  • 28 бай Иван

    8 0 Отговор
    Виц просто. Има ли такава останала? Нали знаете,че цяла Европа плаща издръжката на Украйна? Всички пенсии , държавни заплати, социални разходи ги плащаме европейците.Така,че стягайте нашата икономика да издържаме Украйна.Предлагам във всяка лична карта да се отвори графа за вписване на поне един украинец които всеки храни.Теглим милиардни заеми през няколко месеца и не знам докъде ще я докараме. Всъщност знам.

    09:17 01.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Перо

    1 0 Отговор
    На всяка страна, чиито държавен ръководител е ционист, води страната към разрушения и кризи: Натаняху, Зеленски, Мицкоски!

    09:22 01.10.2026

  • 31 От цялата статия се разбира само едно

    3 0 Отговор
    ДАЙТЕ НИ ОЩЕ ПАРИ!

    Нали сте голямата работа викайте на Свабада Украйне!

    09:22 01.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 да ама не

    3 0 Отговор
    За нищо не се бори, икономика в ост. украина няма. Всичко е един нескончаем поток от подаръци, оръжие и всичко останало. Всичко за да може войната на запада срещу Русия да продължи още малко.
    А после какво идва?

    Коментиран от #35

    09:26 01.10.2026

  • 34 стоян

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Писател":

    До 4 ком - другар прочете ли статията - догодина и в федерацията ще е така

    09:28 01.10.2026

  • 35 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "да ама не":

    По принцип може да дойде ТИШИНА Има вариант за нова Ялта но май няма основа за това Кучето не дава кокала въпреки че е оглозган

    09:32 01.10.2026

  • 36 Еврото

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гробар":

    помогна много за вдигане на цените.. всичко стана двойно.
    а Герб и ПП ДБ се тупаха по гърдите

    09:33 01.10.2026

  • 37 Също като

    0 0 Отговор
    германската

    09:34 01.10.2026

  • 38 Зеленото:

    0 0 Отговор
    А, аз съм си добре финансово, дреме ми за Украйна..

    09:34 01.10.2026

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