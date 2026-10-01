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Естония забранява транзита на руско и беларуско зърно през своя територия
  Тема: Украйна

Естония забранява транзита на руско и беларуско зърно през своя територия

1 Октомври, 2026 13:27 432 7

  • украйна-
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  • беларус-
  • маргус цахкна

Русия не може да извършва агресия и да очаква от нас да помагаме за поддържане на търговията ѝ, обяви Естония

Естония забранява транзита на руско и беларуско зърно през своя територия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Естония забранява транзита на руско и беларуско зърно през своя територия, съобщи днес естонският външен министър Маргус Цахкна, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Миналия месец източници казаха, че руски компании приспособяват терминали за торове, въглища и други товари в руските балтийски и арктически пристанища за обработка на износ на зърно, след като украински атаки с дронове нарушиха превоза през Черно море.

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„Русия не може да извършва агресия и да очаква от нас да помагаме за поддържане на търговския ѝ поток. Няма да помагаме за финансирането на войната ѝ или да улесняваме продължаването на агресията ѝ“, се казва в изявлението на Цахкна в мрежата Екс.

Румъния предупреди в края на миналия месец, че атаките в Черно море засягат търговията със зърно и глобалните вериги за доставка на храна.

Рисковете за сигурността и военните атаки в Черно море пряко застрашават глобалните вериги за доставка на храни, а редица държави, включително в Африка, са изцяло зависими от възстановяването на търговията със зърно. Това заяви министърът на външните работи на Румъния Оана Цою. Тя отбеляза, че страната активно подкрепя инициативата за постигане на временно спиране на атаките и мораториум върху военните действия в критичния Черноморски регион.

По време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк от 21 до 25 септември беше обсъждано временното преустановяване на атаките в Черно море. Инициативата обаче не беше финализирана и дипломатическите усилия ще продължат.


Естония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чума

    6 1 Отговор
    Украйна прави същото и сетне наричате Русия агресор! Опитайте се да спрете турските тирове и водата на Арда, Тунжа и Марица, като ги пренасочите към Дунав и морето!Те са агресори, а не Русия! Иран затвори един нищо и никакъв проток и го изкарахте зъл демон!

    13:34 01.10.2026

  • 2 Факт

    4 0 Отговор
    Важи ли за армийте им!?

    Коментиран от #5

    13:36 01.10.2026

  • 3 Абе то и

    4 0 Отговор
    Израел не може да извършва агресия и да очаква да помагаме за поддържане на търговския ѝ поток. И САЩ .... "Няма да помагаме за финансирането на войната ѝ или да улесняваме продължаването на агресията ѝ“, казал ли го е обаче в изявлението Цахкна ? А?

    13:43 01.10.2026

  • 4 Чудо голямо

    3 0 Отговор
    А през Естония, Русия за кой изнася зърното?

    13:44 01.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Естония да си знаете обаче

    1 0 Отговор
    Че не е в "Черноморски регион" младежи! На друго място е ...хахахаха

    13:47 01.10.2026

  • 7 Няма фуражи за Европа

    0 0 Отговор
    Точка. И торове няма и се сещайте какво следва

    13:48 01.10.2026

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