Испанската полиция подозира, че масовото навлизане на около 80 000 мигранти в анклава Сеута в края на юли е било предварително организирано. Преминаването е станало на 30 и 31 юли, когато мигранти са използвали надуваеми пояси, за да заобиколят по море граничната ограда.

Според полицейските следователи между 8000 и 10 000 пояса са били използвани при операцията. Всички те са от един и същ модел – Giant Tyre на производителя Intex. Анализ на въздушни снимки допуска, че броят им може да е достигал 30 000, но разследващите признават, че тази оценка вероятно е завишена, тъй като част от поясите са били използвани многократно.

Някои мигранти са връщали поясите през граничната ограда, за да могат с тях да преминат и други хора. Испанската полиция смята за практически невъзможно толкова голямо количество еднакви спасителни средства да е било закупено спонтанно в пограничните населени места, тъй като местните магазини не са разполагали с такива запаси.

Някои от пристигналите в Сеута са заявили пред испанските власти, че поясите са им били продадени от марокански военнослужещи, разположени по границата. Тези сведения засилват подозренията за евентуално участие на марокански представители, но засега няма установени доказателства, че операцията е била разпоредена от Рабат.

Полицията и разузнаването с различни оценки

Испанският Национален разузнавателен център представи на 11 ноември различна версия. Според разузнаването миграционната вълна е била предизвикана от информация, разпространявана в социалните мрежи, както и от погрешното убеждение, че ограниченията по границата са били облекчени.

Противоречивите заключения се разглеждат в рамките на съдебно разследване, ръководено от съдия Мария Тардон от испанския Национален съд.

Заместник-председателят на местното правителство на Сеута Киси Чандирамани оспорва официалните оценки за броя на пристигналите. По думите ѝ в анклава може да са навлезли до 120 000 души при население от около 80 000 души. Чандирамани определи случилото се като „хибридна война“ и заяви, че мароканските власти са участвали в организирането на преминаването. Тези твърдения не са потвърдени от испанското разузнаване.

Кризата натоварва местните власти

Според местната администрация около 15 000 мигранти все още се намират в Сеута. Част от тях живеят във временни лагери, импровизирани убежища или на улицата.

Особено тежка е ситуацията с непридружените непълнолетни мигранти. Броят им достига 3682 – приблизително 125 пъти над обичайния капацитет на местните социални служби. Властите изчисляват, че до края на годината ще са необходими допълнителни 45 милиона евро за разходите, свързани с кризата.

Администрацията на Сеута настоява мигрантите да не бъдат прехвърляни в континенталната част на Испания, тъй като се опасява, че това може да насърчи нови масови преминавания. Международното право обаче изисква молбите за убежище да бъдат разглеждани индивидуално.

Миграционната криза се превърна и в тема на предизборната кампания преди предсрочните парламентарни избори на 29 ноември. Народната партия обвинява правителството на Педро Санчес, че не е реагирало адекватно на предупрежденията за масово преминаване, а „Вокс“ настоява за по-строги мерки срещу незаконната миграция.

Източници: news.bg