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Към общата валута! Унгария би могла да приеме еврото още през 2031 г.

Към общата валута! Унгария би могла да приеме еврото още през 2031 г.

6 Октомври, 2026 17:39 878 36

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  • европейски съюз

Премиерът Петер Мадяр, който отстрани Виктор Орбан от властта на изборите през април, обеща да върне Унгария към по-тясно сътрудничество с европейските партньори и да въведе общата валута

Към общата валута! Унгария би могла да приеме еврото още през 2031 г. - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгария би могла да въведе еврото още през 2031 г., ако правителството си постави за цел да изпълни критериите за общата валута до 2029 г., заяви заместник-управителят на унгарската централна банка Золтан Курали, цитиран от Блумбърг.

При този сценарий страната би могла да се присъедини към Валутния механизъм II (ERM II) още в средата на 2028 г., посочи Курали днес на конференцията „Назад към Европа“, организирана от „Портфолио“. Механизмът обвързва курсът националната валута с еврото при определен диапазон на допустими колебания.

Основният сценарий остава изпълнение на критериите през 2030 г. и приемане на еврото през 2032 г., добави той.

Премиерът Петер Мадяр, който отстрани Виктор Орбан от властта на изборите през април, обеща да върне Унгария към по-тясно сътрудничество с европейските партньори и да въведе общата валута. Правителството му си е поставило за цел да намали бюджетния дефицит до 3 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2030 г. спрямо очакваните 7,5 на сто през тази година.

Конкретните цели предстои да бъдат обявени през следващите седмици заедно с проекта за бюджет за 2027 г. и плановете за икономическо сближаване.

Форинтът поскъпна с 0,6 на сто спрямо еврото след изказването на Курали, отчитайки най-големия дневен ръст сред 21-те валути на развиващите се пазари, проследявани от Блумбърг. Подкрепа оказаха и данните за промишленото производство през август, показали най-бързото увеличение от края на 2022 г.

Инвеститорите увеличават вложенията си в унгарската валута и облигации в очакване на постепенно сближаване с равнищата в еврозоната в процеса на подготовка за приемане на еврото.

През уикенда Мадяр ръководи двудневно заседание на кабинета за уточняване на проекта за бюджет за следващата година, който се очаква да бъде представен до 15 октомври. Правителството трябва да съчетае предизборните обещания за по-високи социални разходи с необходимостта от намаляване на дефицита.

Цел за дефицит от 4,5 на сто от БВП през 2027 г. би била положителна изненада за инвеститорите, докато равнище от 5,5 на сто или повече би било „ясно разочарование“, заяви ръководителят на Агенцията за управление на дълга Гергели Тардош в интервю за Ройтерс, публикувано преди дни.

Според Тардош доходността по дългосрочните облигации във форинти, която вече е под тази на съответните полски облигации, има потенциал да се понижи към 4 на сто при подготовката за въвеждане на еврото.

Доходността по унгарските десетгодишни облигации се задържа на 5,81 на сто днес. Според инвеститори ангажиментът за приемане на общата валута е ограничил разпродажбите през последните три месеца, когато поскъпването на енергията вследствие на войната в Иран разтърси пазарите.

Курали подчерта, че Унгария не бива да отлага присъединяването към ERM II, след като правителството официално започне процеса по въвеждане на еврото.

„Ако бюджетният план и перспективите показват ясен ангажимент за въвеждане на еврото и пазарът го приеме, тогава няма смисъл да се забавя началото на присъединяването към ERM II“, заяви той.

По думите му курсът на форинта към еврото трябва да бъде съобразен с инфлационната цел на централната банка и с необходимостта да се запази конкурентоспособността на икономиката. Валутният курс влияе силно върху инфлацията чрез цените на вноса.

Престоят в ERM II се очертава като по-предизвикателен за Унгария, отколкото за България и Хърватия, най-новите членове на еврозоната, посочи Курали. За разлика от тях Унгария има свободно плаваща валута, чиито колебания централната банка ще трябва да управлява в рамките на механизма.

Източник: www.bta.bg


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Утре

    30 2 Отговор
    "Още през 2031г" ... Тогава ни ЕС ни Европа ще има.

    Коментиран от #9

    17:41 06.10.2026

  • 2 Крез

    28 4 Отговор
    България щом влезе в евро зоната и прие еврото, значи няма да изкара дълго нито еврозоната нито еврото.

    Коментиран от #5, #7

    17:41 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Атина Палада

    22 4 Отговор
    През 2031 г. няма да има евро бре::)

    17:43 06.10.2026

  • 5 Защото

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Крез":

    при нас вършеше леврото !

    17:43 06.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Съдията

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Крез":

    Значи ще трябва да ходиш на работа.

    17:45 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 реалистъ

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "Утре":

    Това го чета от 2010-та. Май скоро няма да има руска федерация.

    Коментиран от #20

    17:45 06.10.2026

  • 10 Ний ша Ва упрайм

    14 2 Отговор
    тия ако знаят ко ги чакаааа!

    17:45 06.10.2026

  • 11 Весел Патиланец

    4 15 Отговор
    Ейййй от 70г чакат и вият как Запада гние, запада, фалира... първо долара, после борят Еврото... пък то май царя е гол, а?
    ;-)

    17:46 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пух

    4 12 Отговор
    Колкото повече толкова повече. Мястото на Унгария е точно в еврозоната и в Европейския съюз. Където трябва да бъдат и Англия Канада Македония Молдова и други държави. Заедно и силни.

    Коментиран от #23, #32

    17:48 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 нннн

    12 3 Отговор
    Може би, едва ли не. През 2031г.
    А ние закъде бързахме да си направим харакири?
    Никога няма да гласувам за партиите, които ни натикаха насила, като животни, в еврозоната.

    17:51 06.10.2026

  • 18 Безплатен съвет :

    12 2 Отговор
    Направете и вие като нас един фалшив доклад пред ЕК и 2027 сте в Евро-Зоната...!

    17:53 06.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Утре

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "реалистъ":

    От тогава го четеш и още не си вдянал? Съболезнования!

    Коментиран от #24

    17:53 06.10.2026

  • 21 хххххх

    2 4 Отговор
    1 евро = 96 рубли

    Коментиран от #31

    17:53 06.10.2026

  • 22 Анализатор

    8 2 Отговор
    Като гледам ...тоя ,,Мадяр",напълно си заслужава името...!

    17:55 06.10.2026

  • 23 И докато това стане ,Пух...

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Пух":

    ...,ЕС ще е на ...Пух и прах...!

    17:58 06.10.2026

  • 24 Василев

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Утре":

    Прав е човека! Същото като с балона за имотите. Пука се от как съм завършил гимназията, па от тогава тройни цените, пхахаха. Все с мечтите си остават някои хора.

    18:02 06.10.2026

  • 25 МЪКЪ,МЪКЪ

    0 6 Отговор
    Русофилска мъкъ

    18:05 06.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Премиерът Мадяр

    7 1 Отговор
    Що не бърза а? Щото ни гледа и страх го хваща

    18:07 06.10.2026

  • 28 Премиерът Мадяр значи вика

    2 1 Отговор
    Че ние с 200 сме ги и преварили поне с 10 години с "изпълнението на критериите" а? Големи изпълнячи сме ей ... ще се окаже че и с 30 години сме ги изпреварили, чи даже и с 50

    18:10 06.10.2026

  • 29 Още през 31

    3 0 Отговор
    Хахаха това са 4 години ве

    18:12 06.10.2026

  • 30 Стенли

    3 0 Отговор
    И за , какво им е това, или както се казва в една българска поговорка , от трън на глог че по висок , да питат нас и хърватите , за тази " "радост", особенно нас 🤯😕🤨

    18:14 06.10.2026

  • 31 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "хххххх":

    Абе той и един долар е 120японски йени , ама карай да върви🤔😁

    18:17 06.10.2026

  • 32 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пух":

    Г-н Пух,забрави Сомалия и Бангладеш..Заедно и силни:)))

    18:19 06.10.2026

  • 33 глупусти

    0 0 Отговор
    Шефа каза че Евро не им требва. Да си стоят с форинтите.

    Коментиран от #35

    18:24 06.10.2026

  • 34 Хмм

    3 0 Отговор
    Унгария 2031, Румъния след 2035, дори Швеция не отговаряла на изискванията, а на нас ни натресоха еврото насила

    19:03 06.10.2026

  • 35 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "глупусти":

    Мадяр иска евро, но му казват друг път

    19:03 06.10.2026

  • 36 Какъв

    0 0 Отговор
    Мадяр, бе това е Пешо Маджара !

    19:28 06.10.2026

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