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Владимир Путин повтаря катастрофалната грешка на Хитлер на украински терен
  Тема: Украйна

Владимир Путин повтаря катастрофалната грешка на Хитлер на украински терен

8 Октомври, 2026 17:03 2 251 119

  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • въздушни удари-
  • енергетика

Военен историк сравнява руските въздушни удари с германския блиц над Великобритания и предупреждава за нов натиск върху украинската инфраструктура през зимата

Владимир Путин повтаря катастрофалната грешка на Хитлер на украински терен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия повтаря стратегическата грешка на нацистка Германия, като се опитва да пречупи украинската съпротива чрез масирани въздушни удари по цивилни цели и критична инфраструктура. Това е оценката на военния историк Питър Кедик-Адамс в анализ за The Telegraph.

Историкът прави паралел с германските бомбардировки над Великобритания през 1940 г. В продължение на осем месеца над 40 000 британски цивилни загиват, а близо 1 милион жилища са разрушени или повредени. Само Лондон преживява 57 последователни нощи на бомбардировки.

Режимът на Адолф Хитлер разчита, че постоянният въздушен натиск ще принуди британското общество да поиска капитулация. Стратегията обаче не постига тази цел. Според Кедик-Адамс сходна логика се прилага и в Украйна чрез удари по църкви, библиотеки, училища, болници и паметници на културата. Сред посочените обекти са Киево-Печерската лавра и сгради на Националната академия на науките.

„Постоянни удари, безсънни нощи, експлозии. Несигурност дали утре ще има вода, отопление и електричество“, пише Кедик-Адамс.

По думите му целта е населението постепенно да се изтощи и да поиска край на войната. Данните, цитирани в анализа, не показват подобна промяна в обществените нагласи. Три четвърти от украинците категорично отхвърлят териториални отстъпки.

Повече дронове и натиск върху инфраструктурата

Анализаторът Раджан Менон заявява пред The Guardian, че въздушните атаки не задължително сломяват обществения дух.

„Историята показва, че бомбардировките не сломяват бойния дух на обществото. Напротив, те могат да го укрепят“, казва Менон.

В материала се посочва, че след ограниченото руско продвижение на фронта през годината Москва е насочила по-голяма част от натиска си към цивилното население. През септември срещу Украйна са изстреляни 3177 реактивни дрона - с близо 12 процента повече спрямо август.

Предстоящата зима се очертава като следващия етап от тази въздушна кампания. Според The New York Times източници на изданието са съобщили за подготвян план с до 1000 ракети, дронове и авиобомби. Потенциалните цели включват подстанции, електроцентрали, водоснабдителни съоръжения и обекти, свързани с атомни електроцентрали.

Украинският министър на енергетиката Денис Шмигал определя подхода като „студено, терористично изчисление“. В Киев и други големи градове гражданите се подготвят за тежки прекъсвания на електрозахранването, докато руските удари продължават да поставят под натиск жизненоважната инфраструктура.

Източници: focus-news.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 8888

    74 15 Отговор
    пропаганда да става....

    Коментиран от #58

    17:04 08.10.2026

  • 2 ЛЕ о ПА р Д🐱

    17 36 Отговор
    чумата е на Дунава! месете погачите

    Коментиран от #3, #61

    17:07 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ООХООООО.....

    50 9 Отговор
    А КОЙ ИЗГОРИ ДРЕЗДЕН С ФОСФОРНИБАМБИ ПРЕЗ ВСВ .ТРИСТА ХИЛ. ИЗГОРЯХА ЖИИИУВИИИ....АМИ УСАДЖИИТЕ......

    Коментиран от #12, #100, #104

    17:09 08.10.2026

  • 5 Също като Хитлер

    61 14 Отговор
    През втората световна война не е имало нито дронове, нито хеликоптери, нито свръхзвукови изтребители и ракети, нито сателитно наблюдение и старлинк. Който е писал статията е кръгъл идиот.

    Коментиран от #64, #66, #74

    17:09 08.10.2026

  • 6 Много Известен Съветски Актьор

    30 49 Отговор
    Тази война ще има същият ефект за Русия, както войната в Афганистан за СССР. "Великий и могучий" се спомина почти веднага след края и. Същото ще се случи и с Фалиралата Сибирско-Азиатска Кочина.

    Коментиран от #103

    17:09 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЛЕ о ПА р Д🐱

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "Гейоп арад си":

    ела във Варна , ще ти кажа

    Коментиран от #25, #30, #34

    17:09 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гледайте

    28 15 Отговор
    си Зеления престъпник !

    17:10 08.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ООООО МИ В СЪРБИЯ...КОЙ

    43 12 Отговор

    До коментар #4 от "ООХООООО.....":

    ЦЕЛЕШЕ УЧИЛИЩА, МОСТОВЕ И ЦИВИЛНИ С БОМБЕНИ КИЛИМИ......

    17:10 08.10.2026

  • 13 Анатолий

    20 7 Отговор
    Изводите ти самкатастрофални за самия теб, за това си във Факти!

    17:11 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 НЕ ГО МИСЛЕТЕ

    30 11 Отговор
    ТОЙ ЧУДЕСНО СИ ЗНАЕ РАБОТАТА.

    17:12 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Град Козлодуй.

    9 6 Отговор

    До коментар #16 от "Салавьов":

    По минусите ще ги познаете! От библията!

    17:14 08.10.2026

  • 20 Соломон

    22 37 Отговор
    Русия допусна две големи грешки. Първата е че нападна Украйна защото си мислеше че тя ще се предаде. Втората голяма грешка е че вече пета година продължават да се надяват на това докато умират за Малая токмачка. А сега освен Украйна и чумата ще ги тръшне

    Коментиран от #32

    17:14 08.10.2026

  • 21 Към читанките

    16 2 Отговор
    Искате ли да възстановите българското си самосъзнание? Направете с много четене и разбиране на историята! Как да разберем загубили си сме своето българско самосъзнание? Когато се усетиш, че слушаш чужди медии и подкрепяш чужди политици и интересите на чужди държави. Да, защото са чужди на българските, но въпросът е да възстановите българското си самосъзнание, защото е загубено или повредено. Но и да не се на 100% българин, това не ви пречи да придобиете българската единтечност.

    Коментиран от #40, #52

    17:15 08.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хаяско бункерния

    14 22 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Всичко ни е отнето от русия.Дърцавата която винаги е била против България да съществува и винаги е правила всичко възможно да ни навреди е именно русия.Ако не беше врага русия да ни отнеме земите ,България сега щеше да бъде на три морета,богата и развита страна.За сметка на това бяхме 45 години под руско робство и окупация през което време русия ограби и изнесе цяла България.

    Коментиран от #86, #97

    17:17 08.10.2026

  • 24 ......-

    13 8 Отговор
    Чукнах върху статията да видя само автора.

    Гнясно зели или анадо лии зай ков.

    Второто.

    17:17 08.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Чума

    10 8 Отговор
    Далечна аналогия! Нападната пак е Русия, а с такива удари НАТО накара Милошевич да подпише, без един натовски боец да стъпи на Балканска територия, освен 1 катапултирал пилот и НАТО си го прибра!

    17:18 08.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кирпича

    7 12 Отговор
    И ще приключи като него , ще е трудно да бъде идентифициран , около него ще е каша от ботокс.

    Коментиран от #48

    17:20 08.10.2026

  • 29 Тошко

    11 15 Отговор
    Путин си е Хитлер

    Коментиран от #33

    17:20 08.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ПКП

    17 6 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    През февруари 2022 година, въпреки предупрежденията украински военни провокативно нарушават границата с РФ, подобно на Грузия преди това. Кухсикатопоцинкованакофа. Или по-точно, като две големи поцинковани кофи.

    17:22 08.10.2026

  • 33 Соломон

    7 15 Отговор

    До коментар #29 от "Тошко":

    Нацистка Русия надгради нацистка Германия

    17:22 08.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 СВД

    3 10 Отговор
    Има и други примери! 2 по яки бомби и самурайте капитулираха!

    Коментиран от #38

    17:24 08.10.2026

  • 36 А други

    8 2 Отговор
    военни историци какво пишат по въпроса?

    17:24 08.10.2026

  • 37 Обективен

    12 4 Отговор
    От такива историци и анализатори,островитяните са я докарали до под кривата круша!
    Най-смешно е когато "анализатори" като този се опитват да анализират неща за които си нямат ни най-малко познание.

    17:25 08.10.2026

  • 38 Соломон

    5 13 Отговор

    До коментар #35 от "СВД":

    То в Русия е кочина и без бомби

    Коментиран от #45

    17:27 08.10.2026

  • 39 Лъжа

    8 3 Отговор
    Три четвърти категорично отхвърляли териториални отстъпки.
    Абе тия си противоречат. Току що четохме, че 56% са навити на тези отстъпки?

    17:27 08.10.2026

  • 40 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Към читанките":

    На теория звучи прекрасно Точно като реч на пленум на БКП Човек който е минал през всички звена на манипулативната система едва ли ще се върже на словоизлиянията Ви България вече е държава която затъна в блатото на Европа Каквото и съзнание да имаме няма да излезем от там

    17:28 08.10.2026

  • 41 Али

    3 11 Отговор
    Май се очертава един по-дебел за сите путинисти. Вечна дружба!

    17:29 08.10.2026

  • 42 Звездоброец

    3 9 Отговор
    Понеже Путин като Хитлер греши - съдбата за него същата участ "реши" !

    17:29 08.10.2026

  • 43 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 10 Отговор
    Който разбрал, разбрал.

    17:29 08.10.2026

  • 44 Брех

    11 3 Отговор
    Човек като ги чете тези разбирачи, ще остане с впечатление, че не руската армия е около Киев, а Зеленски е обградил Кремъл.

    Коментиран от #46, #47

    17:29 08.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Брях

    4 11 Отговор

    До коментар #44 от "Брех":

    Украйна ли нападна кочината?

    Коментиран от #53

    17:31 08.10.2026

  • 47 Соломон

    2 10 Отговор

    До коментар #44 от "Брех":

    Войната не започната от Русия а Украйна няма да превзема Кремъл. Докато руската армия пета година е под Малая токмачка.

    17:31 08.10.2026

  • 48 Али

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "Кирпича":

    И дълго използвани памперси+подплънки и точета.

    17:32 08.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 асенчо

    6 1 Отговор
    ботът на урсула

    17:32 08.10.2026

  • 52 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Към читанките":

    Цялата история на България е пълна с противоречия Това което се учи като официална версия няма нищо общо с истината България винаги е била в сянката на Византия и на Отоманската империята като нейн правоприемник Европа беше хубава идея но нещо моделът е грешен

    17:33 08.10.2026

  • 53 Соломон

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "Брях":

    Последно така каза Путин по телевизора

    Коментиран от #56

    17:33 08.10.2026

  • 54 1234567890

    0 3 Отговор
    Анализаторът

    17:33 08.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Блатна подлога

    3 6 Отговор
    Викат ме на Орлов мост да посрещам чумата.

    17:38 08.10.2026

  • 58 Грешката на лудият художник

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "8888":

    бе, че нападна Русия...

    Коментиран от #59

    17:38 08.10.2026

  • 59 Сашко

    5 5 Отговор

    До коментар #58 от "Грешката на лудият художник":

    Ми не е нападнал Русия,а СССР.Все тая.
    И двете са кочини.

    Коментиран от #79

    17:41 08.10.2026

  • 60 Хомосексуален ли си?

    1 5 Отговор

    До коментар #55 от "До раковоболния укротрол":

    Ще те излекуваме

    17:41 08.10.2026

  • 61 сам не знаеш колко си прав

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    по-точно, кафявата, от извора, па чак до нас..

    17:42 08.10.2026

  • 62 Тинтири минтири

    3 3 Отговор
    Пълни глупости!

    17:43 08.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Добрата стара демокрация

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Също като Хитлер":

    още ги боли, горките, за любимеца им - лудия художник с мустачки ала Чарли Чаплин..

    17:45 08.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Не може без сравнения на Путин

    2 2 Отговор
    с Хитлер!! Иначе няма папу,- ни за експерта ни за медиите!

    И това си го бива:
    "Три четвърти от украинците категорично отхвърлят териториални отстъпки" - Поне засега, никой не иска или ги катара да правят отстъпки за земите си. А какво ще решават за земите си руснаците от руските области си е тяхна работа. Всъщност те сами бяха напъдили бандерите от земите си.

    17:47 08.10.2026

  • 68 az СВО Победа 81

    4 5 Отговор
    Пак пренаписана история!
    Пре 1941г. Хитлер напада СССР, а не Украйна!

    Или е имало и някакво друго нападение във паралелната Вселена, за което не знаем.....

    А сега по същество, за "грешката" на Путин, както е казал другарят Сталин:
    „Ако нашите врагове ни ругаят, значи всичко правим правилно“.

    Коментиран от #82, #90, #94, #95

    17:48 08.10.2026

  • 69 Брест-Литовск

    5 2 Отговор
    До 22 юни 1941 СССР и нацистка Германия да първи приятели.
    И двете държави не съществуват.
    Който разбрал, разбрал.

    Коментиран от #107

    17:50 08.10.2026

  • 70 дядо Дръмпир

    3 1 Отговор
    разгледайте снимките на путин 2000г и тези с понито и за риба в сибир с шойгу...ще кажете ли,че това е един и същи човек.преди войната ви казах,че това не е путин ,а негов заместник с подобна физиономия и сега ви казвам истинският путин го няма и той не би направил тези простотии ,които само тласкат просия при ротшилд!

    17:50 08.10.2026

  • 71 Софиянец

    1 4 Отговор
    Бухахахах 😂 е не ви ли е срам да публикувате подобни тъпотии 😂😂😂

    17:51 08.10.2026

  • 72 Хихихи

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Хаха":

    Така е, предвидена е за жълтопаветните ппдб-ли 😂

    Коментиран от #98

    17:52 08.10.2026

  • 73 Бай Ганьо

    4 0 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    17:54 08.10.2026

  • 74 Бъркаш

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Също като Хитлер":

    Фау-1 и Фау-2. Реактивни бомби. Първия реактивен боен самолет е пак немски.

    17:54 08.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Коментар

    11 1 Отговор
    Третият закон на Нютон ще припомни на чумавия агресор ,че "Заем брашно .. тъпкано се връща ".

    17:54 08.10.2026

  • 77 Поредната

    2 11 Отговор
    доза безсмислена пропаганда...

    17:54 08.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 така казваше и

    7 1 Отговор

    До коментар #59 от "Сашко":

    некадърния мустачко ....

    17:55 08.10.2026

  • 80 Путин носи страдание и ОМРАЗА!

    7 4 Отговор
    Путин няма да пречупи Украйна с бомби и удари по цивилни – историята показва, че насилието срещу хората не носи мир, а само още страдание и омраза.

    17:56 08.10.2026

  • 81 Стига Война! Стига Жертви! Спрете се!

    8 2 Отговор
    Време е Русия да свали оръжията, те да замлъкнат, да се спре насилието и да се търси истински мир.

    Коментиран от #114

    17:57 08.10.2026

  • 82 Мдааа

    5 6 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    После другарят Сталин утрепа 30 милиона сесесерци.
    Много си несъстоятелен нещо.

    Коментиран от #91, #101

    17:58 08.10.2026

  • 83 За какъв

    3 5 Отговор
    Боен дух говори тоя като са затворили границите и ловят хората по улиците?! Гледам кервани от завръщащи се украинци има по границите

    17:58 08.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Искаме МИР!!

    5 2 Отговор
    Ударите срещу цивилни няма да пречупят Украйна, Путин – те само носят още смърт и разрушения; време е тази безсмислена война да спре и да започнат реални преговори за мир.

    Коментиран от #108

    17:58 08.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Ми то вие ръгате

    2 3 Отговор
    шиша да стават войни

    17:59 08.10.2026

  • 88 Ами

    2 4 Отговор
    Някой да обясни на военния историк, че ВСВ за
    Великобритания и Франция приключи при Дюнкерк.
    Между другото говори се че Суровикин се е завърнал от Алжир.

    Коментиран от #111

    18:00 08.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Сельооо

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    Има малка подробност. Това което е казал Сталин е за определено време.Всичко е много различно и твърде глупаво е всяко изказване от онова време да се превръща в лозунг.

    Коментиран от #92

    18:02 08.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Сельооо":

    Независимо как го намираш, важното е, че е вярно!

    18:04 08.10.2026

  • 93 хаха

    1 0 Отговор
    Анализаторът прави добър аналог с грешката на Хитлер. Но всъщност Великобритания и САЩ не правят ли съвсем същото успешно с постоянни бомбандировки по немски градове и заводи? Защото някак си половин Германия е срината от техни бомби и има куп цивилни жертви. Ако Русия гледа тях, а не Хитлер за пример?

    18:04 08.10.2026

  • 94 Смешкоо

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    Има голяма разлика! "Враговете" не ругаят,а си връщат територии.

    18:05 08.10.2026

  • 95 Коментар

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    Има една вярна част и една подвеждаща.

    - Да: на 22 юни 1941 г. нацистка Германия започва операция „Барбароса“ с нападение срещу Съветския съюз, а не срещу Украйна като независима държава. Украинската ССР тогава е част от СССР.
    - Но: от това не следва, че е грешно да се говори за нападение над Украйна в контекста на Втората световна война — голяма част от военните действия на Източния фронт се водят именно на територията на днешна Украйна.
    - За цитата, приписван на Сталин — „Ако нашите врагове ни ругаят, значи всичко правим правилно“ — не бих го приемал като автентичен без надежден първичен източник. Такива цитати често циркулират с несигурна атрибуция.

    Така че първата част е исторически коректна, но използването ѝ, за да се направи паралел с днешната война или да се оправдае дадена политика, вече е политическа интерпретация, а не исторически факт.

    Коментиран от #113

    18:06 08.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Маринов

    2 0 Отговор
    Анатолий, в грешка си! Грешно заглавие, грешен източник на мисли, грешни изводи. Руските ракети и дронове удрят жилищни сгради само след намесата на украинските сили за електронна борба, при което се отклоняват. Обратно: стрелба по руски плажуващи, по леки автомобили, по невоенни камиони - това е в репертоара на войните на Зеленски. Много жалко!

    18:08 08.10.2026

  • 100 Куку

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООХООООО.....":

    Путин.

    18:09 08.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Отреазвяващ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Много Известен Съветски Актьор":

    След толкова години война,човешки загуби,Русия държа САЩ далеч от Афганистан.Стратегическа победа,с цената на жертви.И другата победа за Москва е връщането на Афганистан в тяхната орбота-БРИКС.Та не разбирам къде е грешката на Москва?

    18:10 08.10.2026

  • 104 Лемънс

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ООХООООО.....":

    Съюзническите британски и американски ВВС бомбардират Дрезден през февруари 1945 г., а използваните запалителни бомби предизвикват огнената буря и огромни цивилни жертви.
    Съвременните изследвания на историческата комисия в Дрезден оценяват жертвите на около 25 000 души, не 300 000 цивилни жертви.
    И още нещо важно: да се каже, че Дрезден е бомбардиран с „фосфорни бомби“ като основно оръжие също е подвеждащо — използвана е комбинация от експлозивни и запалителни боеприпаси, включително такива с други запалителни вещества.
    Тоест: да, Дрезден е разрушен от съюзническа бомбардировка и цивилни са загинали в огромен брой; опростеното „с фосфорни бомби“ не са коректни.

    18:11 08.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Уестдаунфол

    0 0 Отговор
    Аз ми се струва че е тъкмо обратното запада допуска грешката на Хитлер и ще си обира зъбите също като него!

    18:13 08.10.2026

  • 107 Кругер

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Брест-Литовск":

    Да, до 22 юни 1941 г. СССР и нацистка Германия действително са в пакт за ненападение („Молотов–Рибентроп“) от 1939 г., който включва и секретен протокол за разделяне на сфери на влияние в Източна Европа. Двете държави също поддържат икономически отношения.
    Отношенията са били прагматични и изпълнени с взаимно недоверие, докато Германия напада СССР на 22 юни 1941 г.
    А изречението „и двете държави не съществуват“ е вярно само в смисъл, че днешната Федерална република Германия не е нацистка Германия, а Руската федерация не е СССР. Това не означава, че съвременните държави са преки политически еквиваленти на онези режими.

    18:13 08.10.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 къде е Адолф

    0 1 Отговор
    къде е бункерния моль?

    18:14 08.10.2026

  • 110 Мич

    2 0 Отговор
    "Факти", вие с "Новини" се копирате. Бъдете по-креативни.

    18:14 08.10.2026

  • 111 Кошчей

    2 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ами":

    Дюнкерк не е краят на войната за Великобритания и Франция. Евакуацията приключва на 4 юни 1940 г., но Франция продължава войната още до примирието на 22 юни; Великобритания продължава да воюва срещу Германия до 1945 г.
    За Суровикин: той действително е бил в Алжир като ръководител на група руски военни специалисти. Има публикация от 7 октомври 2026 г., според която се е върнал в Москва, но твърденията за бъдещото му назначение са спекулации.

    18:14 08.10.2026

  • 112 Новият фашизъм трябва да се победи

    2 0 Отговор
    Никаква катастрофална грешка не върши Путин,а на война като на война! Грешката му е че малко закъсня! Но по- добре късно, отколкото никога! До последния украинец не са думи на Путин! Гайда бъдем честни!

    18:15 08.10.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 САРМАТ

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Стига Война! Стига Жертви! Спрете се!":

    НЕ Е ВРЕМЕ!ТА РУСИЯ СЕГА ЗАПОЧНА!

    18:18 08.10.2026

  • 115 Точен

    1 0 Отговор
    Даже в Работническо дело равнището на пропаганда беше по-високо...

    18:20 08.10.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Ромел

    1 0 Отговор
    А грешка, ботокса е по-добър от Хитлер.

    18:22 08.10.2026

  • 118 Горски

    1 0 Отговор
    Нашите бабаити се оказва не са достатъчно големи престъпници, за да влезем в ЕС по късата отсечка! Нас ни разкатаха. То не бяха реактори, то не бяха мониторингови доклади! 10 години с румънците бяхме по-увиснал член от другите! А ето един наркоман почерпи двама - трима от салфетката и айдеее у ЕС! Какво им дреме за земеделието, като вече нямат бостани на югоизток, нито море да превозват? Цял свят се подиграва, че един никаквец, който до оня ден имаше само златното кръстче, подарък от майка му за завършването на кръжока за клоуни, сега си е направил тоалетна от масивно злато с нашите пари. Но Урсуляка по някаква причина иска този корумпиран келеш в ЕС и то без много, много мониторингови доклади! Че не се знае колко страници с престъпления ще се изпишат, а на Брюкселска пропаганда и без това и е трудно да ни убеди, че ТО е читав човек!

    18:22 08.10.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

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