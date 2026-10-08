Владимир Путин повтаря катастрофалната грешка на Хитлер на украински терен

Русия повтаря стратегическата грешка на нацистка Германия, като се опитва да пречупи украинската съпротива чрез масирани въздушни удари по цивилни цели и критична инфраструктура. Това е оценката на военния историк Питър Кедик-Адамс в анализ за The Telegraph.
Историкът прави паралел с германските бомбардировки над Великобритания през 1940 г. В продължение на осем месеца над 40 000 британски цивилни загиват, а близо 1 милион жилища са разрушени или повредени. Само Лондон преживява 57 последователни нощи на бомбардировки.
Режимът на Адолф Хитлер разчита, че постоянният въздушен натиск ще принуди британското общество да поиска капитулация. Стратегията обаче не постига тази цел. Според Кедик-Адамс сходна логика се прилага и в Украйна чрез удари по църкви, библиотеки, училища, болници и паметници на културата. Сред посочените обекти са Киево-Печерската лавра и сгради на Националната академия на науките.
По думите му целта е населението постепенно да се изтощи и да поиска край на войната. Данните, цитирани в анализа, не показват подобна промяна в обществените нагласи. Три четвърти от украинците категорично отхвърлят териториални отстъпки.
Повече дронове и натиск върху инфраструктурата
Анализаторът Раджан Менон заявява пред The Guardian, че въздушните атаки не задължително сломяват обществения дух.„Историята показва, че бомбардировките не сломяват бойния дух на обществото. Напротив, те могат да го укрепят“, казва Менон.
В материала се посочва, че след ограниченото руско продвижение на фронта през годината Москва е насочила по-голяма част от натиска си към цивилното население. През септември срещу Украйна са изстреляни 3177 реактивни дрона - с близо 12 процента повече спрямо август.
Предстоящата зима се очертава като следващия етап от тази въздушна кампания. Според The New York Times източници на изданието са съобщили за подготвян план с до 1000 ракети, дронове и авиобомби. Потенциалните цели включват подстанции, електроцентрали, водоснабдителни съоръжения и обекти, свързани с атомни електроцентрали.
Украинският министър на енергетиката Денис Шмигал определя подхода като „студено, терористично изчисление“. В Киев и други големи градове гражданите се подготвят за тежки прекъсвания на електрозахранването, докато руските удари продължават да поставят под натиск жизненоважната инфраструктура.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 8888
Коментиран от #58
17:04 08.10.2026
2 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #3, #61
17:07 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ООХООООО.....
Коментиран от #12, #100, #104
17:09 08.10.2026
5 Също като Хитлер
Коментиран от #64, #66, #74
17:09 08.10.2026
6 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #103
17:09 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #3 от "Гейоп арад си":ела във Варна , ще ти кажа
Коментиран от #25, #30, #34
17:09 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гледайте
17:10 08.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ООООО МИ В СЪРБИЯ...КОЙ
До коментар #4 от "ООХООООО.....":ЦЕЛЕШЕ УЧИЛИЩА, МОСТОВЕ И ЦИВИЛНИ С БОМБЕНИ КИЛИМИ......
17:10 08.10.2026
13 Анатолий
17:11 08.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 НЕ ГО МИСЛЕТЕ
17:12 08.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Град Козлодуй.
До коментар #16 от "Салавьов":По минусите ще ги познаете! От библията!
17:14 08.10.2026
20 Соломон
Коментиран от #32
17:14 08.10.2026
21 Към читанките
Коментиран от #40, #52
17:15 08.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 хаяско бункерния
До коментар #7 от "Сатана Z":Всичко ни е отнето от русия.Дърцавата която винаги е била против България да съществува и винаги е правила всичко възможно да ни навреди е именно русия.Ако не беше врага русия да ни отнеме земите ,България сега щеше да бъде на три морета,богата и развита страна.За сметка на това бяхме 45 години под руско робство и окупация през което време русия ограби и изнесе цяла България.
Коментиран от #86, #97
17:17 08.10.2026
24 ......-
Гнясно зели или анадо лии зай ков.
Второто.
17:17 08.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Чума
17:18 08.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кирпича
Коментиран от #48
17:20 08.10.2026
29 Тошко
Коментиран от #33
17:20 08.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ПКП
До коментар #20 от "Соломон":През февруари 2022 година, въпреки предупрежденията украински военни провокативно нарушават границата с РФ, подобно на Грузия преди това. Кухсикатопоцинкованакофа. Или по-точно, като две големи поцинковани кофи.
17:22 08.10.2026
33 Соломон
До коментар #29 от "Тошко":Нацистка Русия надгради нацистка Германия
17:22 08.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 СВД
Коментиран от #38
17:24 08.10.2026
36 А други
17:24 08.10.2026
37 Обективен
Най-смешно е когато "анализатори" като този се опитват да анализират неща за които си нямат ни най-малко познание.
17:25 08.10.2026
38 Соломон
До коментар #35 от "СВД":То в Русия е кочина и без бомби
Коментиран от #45
17:27 08.10.2026
39 Лъжа
Абе тия си противоречат. Току що четохме, че 56% са навити на тези отстъпки?
17:27 08.10.2026
40 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #21 от "Към читанките":На теория звучи прекрасно Точно като реч на пленум на БКП Човек който е минал през всички звена на манипулативната система едва ли ще се върже на словоизлиянията Ви България вече е държава която затъна в блатото на Европа Каквото и съзнание да имаме няма да излезем от там
17:28 08.10.2026
41 Али
17:29 08.10.2026
42 Звездоброец
17:29 08.10.2026
43 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
17:29 08.10.2026
44 Брех
Коментиран от #46, #47
17:29 08.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Брях
До коментар #44 от "Брех":Украйна ли нападна кочината?
Коментиран от #53
17:31 08.10.2026
47 Соломон
До коментар #44 от "Брех":Войната не започната от Русия а Украйна няма да превзема Кремъл. Докато руската армия пета година е под Малая токмачка.
17:31 08.10.2026
48 Али
До коментар #28 от "Кирпича":И дълго използвани памперси+подплънки и точета.
17:32 08.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 асенчо
17:32 08.10.2026
52 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #21 от "Към читанките":Цялата история на България е пълна с противоречия Това което се учи като официална версия няма нищо общо с истината България винаги е била в сянката на Византия и на Отоманската империята като нейн правоприемник Европа беше хубава идея но нещо моделът е грешен
17:33 08.10.2026
53 Соломон
До коментар #46 от "Брях":Последно така каза Путин по телевизора
Коментиран от #56
17:33 08.10.2026
54 1234567890
17:33 08.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Блатна подлога
17:38 08.10.2026
58 Грешката на лудият художник
До коментар #1 от "8888":бе, че нападна Русия...
Коментиран от #59
17:38 08.10.2026
59 Сашко
До коментар #58 от "Грешката на лудият художник":Ми не е нападнал Русия,а СССР.Все тая.
И двете са кочини.
Коментиран от #79
17:41 08.10.2026
60 Хомосексуален ли си?
До коментар #55 от "До раковоболния укротрол":Ще те излекуваме
17:41 08.10.2026
61 сам не знаеш колко си прав
До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":по-точно, кафявата, от извора, па чак до нас..
17:42 08.10.2026
62 Тинтири минтири
17:43 08.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Добрата стара демокрация
До коментар #5 от "Също като Хитлер":още ги боли, горките, за любимеца им - лудия художник с мустачки ала Чарли Чаплин..
17:45 08.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Не може без сравнения на Путин
И това си го бива:
"Три четвърти от украинците категорично отхвърлят териториални отстъпки" - Поне засега, никой не иска или ги катара да правят отстъпки за земите си. А какво ще решават за земите си руснаците от руските области си е тяхна работа. Всъщност те сами бяха напъдили бандерите от земите си.
17:47 08.10.2026
68 az СВО Победа 81
Пре 1941г. Хитлер напада СССР, а не Украйна!
Или е имало и някакво друго нападение във паралелната Вселена, за което не знаем.....
А сега по същество, за "грешката" на Путин, както е казал другарят Сталин:
„Ако нашите врагове ни ругаят, значи всичко правим правилно“.
Коментиран от #82, #90, #94, #95
17:48 08.10.2026
69 Брест-Литовск
И двете държави не съществуват.
Който разбрал, разбрал.
Коментиран от #107
17:50 08.10.2026
70 дядо Дръмпир
17:50 08.10.2026
71 Софиянец
17:51 08.10.2026
72 Хихихи
До коментар #66 от "Хаха":Така е, предвидена е за жълтопаветните ппдб-ли 😂
Коментиран от #98
17:52 08.10.2026
73 Бай Ганьо
17:54 08.10.2026
74 Бъркаш
До коментар #5 от "Също като Хитлер":Фау-1 и Фау-2. Реактивни бомби. Първия реактивен боен самолет е пак немски.
17:54 08.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Коментар
17:54 08.10.2026
77 Поредната
17:54 08.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 така казваше и
До коментар #59 от "Сашко":некадърния мустачко ....
17:55 08.10.2026
80 Путин носи страдание и ОМРАЗА!
17:56 08.10.2026
81 Стига Война! Стига Жертви! Спрете се!
Коментиран от #114
17:57 08.10.2026
82 Мдааа
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":После другарят Сталин утрепа 30 милиона сесесерци.
Много си несъстоятелен нещо.
Коментиран от #91, #101
17:58 08.10.2026
83 За какъв
17:58 08.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Искаме МИР!!
Коментиран от #108
17:58 08.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Ми то вие ръгате
17:59 08.10.2026
88 Ами
Великобритания и Франция приключи при Дюнкерк.
Между другото говори се че Суровикин се е завърнал от Алжир.
Коментиран от #111
18:00 08.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Сельооо
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":Има малка подробност. Това което е казал Сталин е за определено време.Всичко е много различно и твърде глупаво е всяко изказване от онова време да се превръща в лозунг.
Коментиран от #92
18:02 08.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 az СВО Победа 81
До коментар #90 от "Сельооо":Независимо как го намираш, важното е, че е вярно!
18:04 08.10.2026
93 хаха
18:04 08.10.2026
94 Смешкоо
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":Има голяма разлика! "Враговете" не ругаят,а си връщат територии.
18:05 08.10.2026
95 Коментар
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":Има една вярна част и една подвеждаща.
- Да: на 22 юни 1941 г. нацистка Германия започва операция „Барбароса“ с нападение срещу Съветския съюз, а не срещу Украйна като независима държава. Украинската ССР тогава е част от СССР.
- Но: от това не следва, че е грешно да се говори за нападение над Украйна в контекста на Втората световна война — голяма част от военните действия на Източния фронт се водят именно на територията на днешна Украйна.
- За цитата, приписван на Сталин — „Ако нашите врагове ни ругаят, значи всичко правим правилно“ — не бих го приемал като автентичен без надежден първичен източник. Такива цитати често циркулират с несигурна атрибуция.
Така че първата част е исторически коректна, но използването ѝ, за да се направи паралел с днешната война или да се оправдае дадена политика, вече е политическа интерпретация, а не исторически факт.
Коментиран от #113
18:06 08.10.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Маринов
18:08 08.10.2026
100 Куку
До коментар #4 от "ООХООООО.....":Путин.
18:09 08.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Отреазвяващ
До коментар #6 от "Много Известен Съветски Актьор":След толкова години война,човешки загуби,Русия държа САЩ далеч от Афганистан.Стратегическа победа,с цената на жертви.И другата победа за Москва е връщането на Афганистан в тяхната орбота-БРИКС.Та не разбирам къде е грешката на Москва?
18:10 08.10.2026
104 Лемънс
До коментар #4 от "ООХООООО.....":Съюзническите британски и американски ВВС бомбардират Дрезден през февруари 1945 г., а използваните запалителни бомби предизвикват огнената буря и огромни цивилни жертви.
Съвременните изследвания на историческата комисия в Дрезден оценяват жертвите на около 25 000 души, не 300 000 цивилни жертви.
И още нещо важно: да се каже, че Дрезден е бомбардиран с „фосфорни бомби“ като основно оръжие също е подвеждащо — използвана е комбинация от експлозивни и запалителни боеприпаси, включително такива с други запалителни вещества.
Тоест: да, Дрезден е разрушен от съюзническа бомбардировка и цивилни са загинали в огромен брой; опростеното „с фосфорни бомби“ не са коректни.
18:11 08.10.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Уестдаунфол
18:13 08.10.2026
107 Кругер
До коментар #69 от "Брест-Литовск":Да, до 22 юни 1941 г. СССР и нацистка Германия действително са в пакт за ненападение („Молотов–Рибентроп“) от 1939 г., който включва и секретен протокол за разделяне на сфери на влияние в Източна Европа. Двете държави също поддържат икономически отношения.
Отношенията са били прагматични и изпълнени с взаимно недоверие, докато Германия напада СССР на 22 юни 1941 г.
А изречението „и двете държави не съществуват“ е вярно само в смисъл, че днешната Федерална република Германия не е нацистка Германия, а Руската федерация не е СССР. Това не означава, че съвременните държави са преки политически еквиваленти на онези режими.
18:13 08.10.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 къде е Адолф
18:14 08.10.2026
110 Мич
18:14 08.10.2026
111 Кошчей
До коментар #88 от "Ами":Дюнкерк не е краят на войната за Великобритания и Франция. Евакуацията приключва на 4 юни 1940 г., но Франция продължава войната още до примирието на 22 юни; Великобритания продължава да воюва срещу Германия до 1945 г.
За Суровикин: той действително е бил в Алжир като ръководител на група руски военни специалисти. Има публикация от 7 октомври 2026 г., според която се е върнал в Москва, но твърденията за бъдещото му назначение са спекулации.
18:14 08.10.2026
112 Новият фашизъм трябва да се победи
18:15 08.10.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 САРМАТ
До коментар #81 от "Стига Война! Стига Жертви! Спрете се!":НЕ Е ВРЕМЕ!ТА РУСИЯ СЕГА ЗАПОЧНА!
18:18 08.10.2026
115 Точен
18:20 08.10.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Ромел
18:22 08.10.2026
118 Горски
18:22 08.10.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.