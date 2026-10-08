Новини
Свят »
Русия »
Гласът на Кремъл: Отървахме се леко!
  Тема: Украйна

Гласът на Кремъл: Отървахме се леко!

8 Октомври, 2026 17:48 2 055 35

  • дмитрий песков-
  • aframax rio-
  • черно море-
  • сочи-
  • танкер-
  • русия-
  • украйна

Говорителят на Кремъл заяви, че изгорелият петрол не е причинил значителни екологични щети, всички 23 членове на екипажа са спасени

Гласът на Кремъл: Отървахме се леко! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Пожарът на танкера Aframax Rio в Черно море не е причинил значителни екологични щети, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му петролът от повредения кораб е изгорял напълно, а необходимите мерки са били предприети бързо и ефективно.

„Отървахме се леко, така да се каже“, добави Песков в коментар, цитиран от ТАСС. Той посочи, че в случая е превозван суров петрол, а не петролни продукти, и заяви, че това е ограничило потенциалните последствия за околната среда. Песков каза още, че не е имало нужда от специални указания от президента Владимир Путин, тъй като Министерството на транспорта е реагирало своевременно.

Още новини от Украйна

23-членният екипаж е спасен

Танкерът под либерийски флаг Aframax Rio беше атакуван на 6 октомври край Сочи. Според руското Министерство на транспорта корабът, превозващ петрол, е бил ударен от безпилотни плавателни съдове и на борда е избухнал пожар.

Всички 23 членове на екипажа са били спасени. Те са индийски граждани, като по предварителни данни няма пострадали. ТАСС съобщи, че членовете на екипажа са отказали хоспитализация.

Данните за замърсяването

Дмитрий Плишкин, ръководител на администрацията на федералната територия „Сириус“, заяви, че концентрациите на замърсители в района са значително под пределно допустимите норми и не представляват заплаха за здравето. Тези данни са свързани с измерванията на въздуха в района, докато оценката за общото въздействие върху морската среда беше направена от Песков.

Инцидентът край Сочи стана ден след атака срещу кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Владимир Путин е получил доклади за атаките срещу танкери в региона.

Източници: focus-news.net, tass.com


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ааааа.... па напълнете

    6 2 Отговор
    Някакво прогнило корито със суров петрол и го докарайте до "икономическата ни зона" че ей тъй много хубавичко да ни стане ...

    17:53 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЛЕ о ПА р Д🐱

    8 14 Отговор
    ква МАГУЧАЯ само , а? отървала се леко..

    Коментиран от #11

    17:54 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бай той Толстой

    5 7 Отговор
    Сега всичко ще дойде по нашето крайбрежие 💪😁

    17:57 08.10.2026

  • 9 Дон Дони

    21 12 Отговор
    Когато украинците ударят кораб под чужд флаг е геройство, а иначе е тероризъм! Европейска логика!

    Коментиран от #17, #18

    17:57 08.10.2026

  • 10 Украинците са

    15 18 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    бомбандирани 4г. 7м. по цялата територия, а те чак тази година започнаха да удрят. Нямаха далекобойни ракети и НАТО не им даваше. Сега ги правят сами и има дълго да си отмъщават.

    17:58 08.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 az СВО Победа 81

    21 6 Отговор
    Край Сочи ни го представят като "инцидент", а край Бяла, извън българските териториалните води го обявяват за "атака".

    Попувствахте ли как работи пропагандата?

    17:59 08.10.2026

  • 13 Неадекватно

    7 5 Отговор
    „Отървахме се леко“? Когато гори танкер с петрол в Черно море, това не е повод за самодоволство, а за отговорност, прозрачност и реална оценка на щетите.

    18:00 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хммм

    9 6 Отговор
    Братята руснаци пак ще дойдат в България!

    Коментиран от #22

    18:01 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не си прав, приятелю!

    6 7 Отговор

    До коментар #9 от "Дон Дони":

    Не е вярно, че ЕС официално нарича украинските удари „геройство“, а руските „тероризъм“. ЕС санкционира руския „сенчест флот“, включително танкери, за които счита, че подпомагат руските военни приходи, но едновременно с това ЕС осъжда атаките срещу цивилното корабоплаване, независимо от извършителя.

    Коментиран от #33

    18:01 08.10.2026

  • 18 Двоен стандарт

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дон Дони":

    Двойните стандарти са лоша политика – ако атаката срещу цивилен кораб е проблем, тя е проблем независимо кой я извършва и под какъв флаг е корабът.

    18:02 08.10.2026

  • 19 Да знаеш

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Ако, ама акото ти ще го ядеш.

    Коментиран от #23

    18:03 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 да ти омесят

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хммм":

    глината !

    18:10 08.10.2026

  • 23 па ти си спрел

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Да знаеш":

    да гу едеш

    18:11 08.10.2026

  • 24 Пироман

    3 1 Отговор
    Красиво Го ри. Г ори...г ори.. огън нче

    18:11 08.10.2026

  • 25 Сатана Z

    1 4 Отговор
    Изглежда това е реципрочен отговор на България заради атаките по кораби в наши води.БГ влиза в морската битка за Черно море

    18:12 08.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Без паника!

    3 1 Отговор
    Замърсяването е много под допустимите граници, точно както беше 1986! Няма нужда от евакуация! Вярвайте агнета, пардон, граждани

    18:18 08.10.2026

  • 28 Ганчев

    1 1 Отговор
    Не сте.Доналд Тръмп ви отървава засега.

    18:18 08.10.2026

  • 29 мдаааа

    1 2 Отговор
    Ами Путин трябва да спре да ги пази и да започва като братята янки...
    Ами представяте ли си АКО в CB0 вместо руснаци бяха американци, (а рycнаците имат средства, но не искат) тогава Оkрайна щеше за три дни да е лyнeн пейзаж както до сега тея миротворци нашите нови братя янkи, в Япония, Виетнам, Ирак. Либия, Сърбия, Сирия и т.н. където употребяваха... aT0Mни б0мби , Б0В , 0бeднeн ypан и колко ли други хуманитарни 0MП и способи по целият свят, където са плъзнали!!!!
    На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!

    Коментиран от #35

    18:20 08.10.2026

  • 30 Защо си мълчим

    0 1 Отговор
    Край Сочи гори търговски кораб (танкер с петрол), подпален /доказано/ от украински дронове.
    Всички се радват, че ударят икономиката на Русия. С наслаждение злорадо оправдаваме действията на украинските бойци и определяме танкерът като легитимна цел.
    Цената на дизела е непосилно висока , но трябва да търпим - не е важно на нас да ни е добре, важното е , че на Путин ще му навредим.
    Когато с кораби превозват оръжие за Украйна за да убиват руснаци , те могат ли да бъдат легитимна цел?

    18:20 08.10.2026

  • 31 Мирчев

    0 0 Отговор
    Веднага Нота да почва да пише

    18:21 08.10.2026

  • 32 Стоянчо Пуканката

    1 1 Отговор
    Бълха го ухапала Кремъл! Един нищо и никакъв си танкер, със суров петрол!? Всички танкери по всички земни кълбета не могат да превозят черното злато на свръх богатата и набълбуканата до козирката с всевъзможни природни богатства могъщата и славна Руска Империя!

    18:22 08.10.2026

  • 33 Дон Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не си прав, приятелю!":

    Не виждам нищо осъдително с турския танкер, даже не се коментира!

    18:23 08.10.2026

  • 34 Това е положението

    0 0 Отговор
    корабът е бил край бреговете на Сочи. Танкерът е отплавал от турското пристанище Тузла на 11 септември, преминавал е покрай Румъния и е достигнал бреговете на Краснодарския край. Предполага се, че е превозвал суров петрол от Новоросийск за Индия и е бил почти напълно натоварен, се съобщава ...

    18:23 08.10.2026

  • 35 Овчи,

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "мдаааа":

    От Кремъл кво щеше да остане русоробе?М?
    До кога ли ще издържат нервите на украинците?
    Ракетен залп по Москва и Питер и русия е минало свършено.

    18:24 08.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания