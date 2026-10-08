Гласът на Кремъл: Отървахме се леко!

Пожарът на танкера Aframax Rio в Черно море не е причинил значителни екологични щети, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му петролът от повредения кораб е изгорял напълно, а необходимите мерки са били предприети бързо и ефективно.

„Отървахме се леко, така да се каже“, добави Песков в коментар, цитиран от ТАСС. Той посочи, че в случая е превозван суров петрол, а не петролни продукти, и заяви, че това е ограничило потенциалните последствия за околната среда. Песков каза още, че не е имало нужда от специални указания от президента Владимир Путин, тъй като Министерството на транспорта е реагирало своевременно.

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23-членният екипаж е спасен

Танкерът под либерийски флаг Aframax Rio беше атакуван на 6 октомври край Сочи. Според руското Министерство на транспорта корабът, превозващ петрол, е бил ударен от безпилотни плавателни съдове и на борда е избухнал пожар.

Всички 23 членове на екипажа са били спасени. Те са индийски граждани, като по предварителни данни няма пострадали. ТАСС съобщи, че членовете на екипажа са отказали хоспитализация.

Данните за замърсяването

Дмитрий Плишкин, ръководител на администрацията на федералната територия „Сириус“, заяви, че концентрациите на замърсители в района са значително под пределно допустимите норми и не представляват заплаха за здравето. Тези данни са свързани с измерванията на въздуха в района, докато оценката за общото въздействие върху морската среда беше направена от Песков.

Инцидентът край Сочи стана ден след атака срещу кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Владимир Путин е получил доклади за атаките срещу танкери в региона.

Източници: focus-news.net, tass.com