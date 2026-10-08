Гласът на Кремъл: Отървахме се леко!

Пожарът на танкера Aframax Rio в Черно море не е причинил значителни екологични щети, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му петролът от повредения кораб е изгорял напълно, а необходимите мерки са били предприети бързо и ефективно.
„Отървахме се леко, така да се каже“, добави Песков в коментар, цитиран от ТАСС. Той посочи, че в случая е превозван суров петрол, а не петролни продукти, и заяви, че това е ограничило потенциалните последствия за околната среда. Песков каза още, че не е имало нужда от специални указания от президента Владимир Путин, тъй като Министерството на транспорта е реагирало своевременно.
23-членният екипаж е спасен
Танкерът под либерийски флаг Aframax Rio беше атакуван на 6 октомври край Сочи. Според руското Министерство на транспорта корабът, превозващ петрол, е бил ударен от безпилотни плавателни съдове и на борда е избухнал пожар.
Всички 23 членове на екипажа са били спасени. Те са индийски граждани, като по предварителни данни няма пострадали. ТАСС съобщи, че членовете на екипажа са отказали хоспитализация.
Данните за замърсяването
Дмитрий Плишкин, ръководител на администрацията на федералната територия „Сириус“, заяви, че концентрациите на замърсители в района са значително под пределно допустимите норми и не представляват заплаха за здравето. Тези данни са свързани с измерванията на въздуха в района, докато оценката за общото въздействие върху морската среда беше направена от Песков.
Инцидентът край Сочи стана ден след атака срещу кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Владимир Путин е получил доклади за атаките срещу танкери в региона.
Източници: focus-news.net, tass.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ааааа.... па напълнете
17:53 08.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #11
17:54 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бай той Толстой
17:57 08.10.2026
9 Дон Дони
Коментиран от #17, #18
17:57 08.10.2026
10 Украинците са
До коментар #4 от "Анонимен":бомбандирани 4г. 7м. по цялата територия, а те чак тази година започнаха да удрят. Нямаха далекобойни ракети и НАТО не им даваше. Сега ги правят сами и има дълго да си отмъщават.
17:58 08.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 az СВО Победа 81
Попувствахте ли как работи пропагандата?
17:59 08.10.2026
13 Неадекватно
18:00 08.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хммм
Коментиран от #22
18:01 08.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Не си прав, приятелю!
До коментар #9 от "Дон Дони":Не е вярно, че ЕС официално нарича украинските удари „геройство“, а руските „тероризъм“. ЕС санкционира руския „сенчест флот“, включително танкери, за които счита, че подпомагат руските военни приходи, но едновременно с това ЕС осъжда атаките срещу цивилното корабоплаване, независимо от извършителя.
Коментиран от #33
18:01 08.10.2026
18 Двоен стандарт
До коментар #9 от "Дон Дони":Двойните стандарти са лоша политика – ако атаката срещу цивилен кораб е проблем, тя е проблем независимо кой я извършва и под какъв флаг е корабът.
18:02 08.10.2026
19 Да знаеш
До коментар #14 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Ако, ама акото ти ще го ядеш.
Коментиран от #23
18:03 08.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 да ти омесят
До коментар #15 от "Хммм":глината !
18:10 08.10.2026
23 па ти си спрел
До коментар #19 от "Да знаеш":да гу едеш
18:11 08.10.2026
24 Пироман
18:11 08.10.2026
25 Сатана Z
18:12 08.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Без паника!
18:18 08.10.2026
28 Ганчев
18:18 08.10.2026
29 мдаааа
Ами представяте ли си АКО в CB0 вместо руснаци бяха американци, (а рycнаците имат средства, но не искат) тогава Оkрайна щеше за три дни да е лyнeн пейзаж както до сега тея миротворци нашите нови братя янkи, в Япония, Виетнам, Ирак. Либия, Сърбия, Сирия и т.н. където употребяваха... aT0Mни б0мби , Б0В , 0бeднeн ypан и колко ли други хуманитарни 0MП и способи по целият свят, където са плъзнали!!!!
На тоя фон pycнаците пасти да ядат и са божи kравички ... и за това една от целите на pycнаците е да пазят населението, иначе щеха да правят като янkите лyнeн пeизаж!!!!
Коментиран от #35
18:20 08.10.2026
30 Защо си мълчим
Всички се радват, че ударят икономиката на Русия. С наслаждение злорадо оправдаваме действията на украинските бойци и определяме танкерът като легитимна цел.
Цената на дизела е непосилно висока , но трябва да търпим - не е важно на нас да ни е добре, важното е , че на Путин ще му навредим.
Когато с кораби превозват оръжие за Украйна за да убиват руснаци , те могат ли да бъдат легитимна цел?
18:20 08.10.2026
31 Мирчев
18:21 08.10.2026
32 Стоянчо Пуканката
18:22 08.10.2026
33 Дон Дони
До коментар #17 от "Не си прав, приятелю!":Не виждам нищо осъдително с турския танкер, даже не се коментира!
18:23 08.10.2026
34 Това е положението
18:23 08.10.2026
35 Овчи,
До коментар #29 от "мдаааа":От Кремъл кво щеше да остане русоробе?М?
До кога ли ще издържат нервите на украинците?
Ракетен залп по Москва и Питер и русия е минало свършено.
18:24 08.10.2026