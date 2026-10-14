ФБР: Севернокорейски IT специалисти проникват в западни компании

Севернокорейски IT специалисти засилват опитите си да бъдат наети от западни компании, като използват американски посредници, откраднати самоличности и все по-сложни схеми за наемане. За това предупреждава Федералното бюро за разследване на САЩ.

Според ФБР севернокорейски лица плащат на хора в Съединените щати, за да прикриват самоличността и местонахождението им, докато работят дистанционно за американски фирми. Средствата, получени по този начин, подпомагат севернокорейското правителство, включително ядрените и военните му програми.

Посредници осигуряват достъп до служебни устройства

Мрежата включва хора, които помагат на кандидатите да бъдат наети, явяват се на интервюта вместо тях, потвърждават самоличността им или поддържат връзка с интернет на предоставени от работодателя лаптопи. В някои случаи посредниците дават достъп до свои профили в социални мрежи и професионални платформи, приемат служебни устройства в домовете си или преминават проверки от името на друго лице.

„Тези действия са незаконни, а участието в тях излага хората на риск от разследване от страна на правоприлагащите органи“, подчертава ФБР.

Схемите с устройства са известни като „ферми за лаптопи“. Посредникът държи компютъра в дома си, докато севернокорейският работник се свързва дистанционно с него. Така за работодателя изглежда, че служителят работи от територията на САЩ. Според бюрото организаторите вече разпределят лаптопите на повече места, за да намалят риска цялата дейност да бъде прекъсната при разкриване на един адрес.

Използват фалшиви истории и чужди самоличности

ФБР посочва, че севернокорейските IT специалисти все по-често се насочват към хора във финансови затруднения и им предлагат пари за изпълнение на отделни задачи. За да придадат легитимност на исканията си, те използват измислени биографии, фиктивни компании и фалшиви документи.

В някои случаи се представят за граждани на Китай или други източноазиатски държави, които временно пребивават в САЩ. Други твърдят, че са източноевропейци, разселени заради войната между Русия и Украйна. Към схемите се включват и фрийлансъри, често от Индия, Пакистан и Нигерия, които подават кандидатури или се явяват на интервюта вместо реалния изпълнител.

Откраднатата лична информация остава основен елемент от операциите. С чужди данни се създават профили за кандидатстване, а достъпът до корпоративни системи може да позволи получаването на чувствителна лична или фирмена информация. ФБР предупреждава, че работодателите не трябва да разчитат на един-единствен сигнал, а да съчетават проверки на самоличността, ограничения на достъпа и постоянно наблюдение в процеса на наемане.

Сигнали за заплахи и изнудване

Според ФБР част от севернокорейските работници са заплашвали бивши мениджъри и техните семейства след прекратяване на трудовите отношения. В други случаи са настоявали за допълнителни плащания, заплашвайки да разкрият чувствителни фирмени данни, да публикуват вътрешна информация или да навредят на репутацията на компанията.

Бюрото съобщава и за случаи, при които базирани в САЩ посредници са били изпращани в компании или в домовете на хора, управляващи „ферми за лаптопи“, за да ги сплашат. Предупреждението е насочено както към работодателите, така и към гражданите, които приемат пари за предоставяне на адрес, профил, устройство или достъп до свои лични акаунти.

Източници: news.bg