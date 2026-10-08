На 2500 километра от границата! Русия потвърди за удар на ВСУ по Омска област

Руските власти съобщиха за удар на Въоръжените сили на Украйна по Омска област, намираща се на около 2500 километра от границата с Украйна. Информацията е предадена от ТАСС, позовавайки се на губернатора на региона Виталий Хоценко.
„Силите за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната отразяват вражеска атака срещу нашия регион. Всички регионални служби за спешна помощ са приведени в състояние на повишена готовност“, е написал Хоценко.
Губернаторът е призовал жителите да запазят спокойствие и да се доверяват единствено на проверена информация. Той не е съобщил какъв е характерът на удара, колко средства са били използвани или има ли нанесени щети и пострадали.
Няма потвърдени подробности за последствията
Към съобщението на руските власти няма данни за поразени обекти, разрушения или жертви. Не е уточнено и дали атаката е била извършена с безпилотни летателни апарати или с друг тип оръжие. Украинската страна не е поела публично отговорност за удара в информацията, цитирана от ТАСС.
Военният експерт Анатолий Матвийчук заявява, че Украйна все по-често нанася удари по руски територии, намиращи се далеч извън обичайния ѝ обсег. По думите му целта е да бъде предизвикано социално напрежение в Русия.
Съобщението за Омска област идва на фона на твърдения за разширяване на географията на ударите в дълбочина на руска територия. На този етап обаче липсват независимо потвърдени данни за конкретните последствия от атаката в региона.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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15 Ами
Коментиран от #52, #53
23:01 08.10.2026
16 Стига сте приписвали терористичните
Баламосване както с Призрака на Киев, вече не минава!:)
Само ставате за подигравки!
Коментиран от #27, #36
23:03 08.10.2026
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25 Динмухамед Конаев
23:13 08.10.2026
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27 Ами няма тероризъм тук
До коментар #16 от "Стига сте приписвали терористичните":Има реципрочен отговор срещу руските фашисти убийци на деца.
Коментиран от #61
23:14 08.10.2026
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33 Да бе, да
Коментиран от #58, #59
23:18 08.10.2026
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36 Освен това
До коментар #16 от "Стига сте приписвали терористичните":се концентрирайте върху факта, че на един полу-успешен удар от отчаяните лузъри, руснаците отвръщат с десетки успешни! И то не по болници и детски градини както ви информира Украинска Правда.
И вместо да се самозалъгвате и празнувате, се замислете накъде отиват нещата.
Дори самия Зеленски вече си прави аритметиката и се е размърдал !
Коментиран от #51, #54, #60
23:19 08.10.2026
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43 Абсолютно съгласен
До коментар #31 от "ДрайвингПлежър":Фактите са си факти.
23:21 08.10.2026
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47 Бах
23:22 08.10.2026
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69 БеГемот
23:32 08.10.2026
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73 чичо Кольо
23:34 08.10.2026
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91 Джжоooo пaaааaацццyyyулaaaa👋😁💯👈
До коментар #66 от "Троленето":Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
Коментиран от #96, #121, #129
23:43 08.10.2026
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123 Тролея не показва само своята трагедия
До коментар #122 от "ДрайвингПлежър":Показва и отпадъка на България ПП и ДБ, опрели до мръъша да троли. Въйййй. 😄
Коментиран от #124, #125, #126, #127
00:10 09.10.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
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126 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆
До коментар #123 от "Тролея не показва само своята трагедия":съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅
00:13 09.10.2026
127 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆
До коментар #123 от "Тролея не показва само своята трагедия":съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅
00:14 09.10.2026
128 Мнооо та обичанм
До коментар #124 от "Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆":кът си просттт и цяла вечер лазиш в немощ и показваш отпадъка на България ПП и ДБ и фашиста зеленски. Не е лесно да си мръъша, па и проста. 😄
Коментиран от #131
00:14 09.10.2026
129 Супер ми е да гледам
До коментар #91 от "Джжоooo пaaааaацццyyyулaaaa👋😁💯👈":глу... на отпадъка ПП и ДБ в нерва лазещ в немощ и рев, ама пази вената. И утре ще требе да показваш отпадъка на България ПП и ДБ. 😄
Коментиран от #130, #133
00:15 09.10.2026
130 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆
До коментар #129 от "Супер ми е да гледам":съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅
00:17 09.10.2026
131 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆
До коментар #128 от "Мнооо та обичанм":съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅
Коментиран от #132
00:18 09.10.2026
132 Супер ми е да гледам
До коментар #131 от "Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆":глу... на отпадъка ПП и ДБ в нерва лазещ в немощ и рев, ама пази вената. И утре ще требе да показваш отпадъка на България ПП и ДБ. 😄
00:18 09.10.2026
133 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆
До коментар #129 от "Супер ми е да гледам":съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅
Коментиран от #135
00:18 09.10.2026
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135 Цяла нощ
До коментар #133 от "Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆":ша карам мръъшата да троли и показва отпадъка на България ПП и ДБ. 😄 Ами сеа. Гадно. 😄
00:20 09.10.2026