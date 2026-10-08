На 2500 километра от границата! Русия потвърди за удар на ВСУ по Омска област

Руските власти съобщиха за удар на Въоръжените сили на Украйна по Омска област, намираща се на около 2500 километра от границата с Украйна. Информацията е предадена от ТАСС, позовавайки се на губернатора на региона Виталий Хоценко.

„Силите за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната отразяват вражеска атака срещу нашия регион. Всички регионални служби за спешна помощ са приведени в състояние на повишена готовност“, е написал Хоценко.

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Губернаторът е призовал жителите да запазят спокойствие и да се доверяват единствено на проверена информация. Той не е съобщил какъв е характерът на удара, колко средства са били използвани или има ли нанесени щети и пострадали.

Няма потвърдени подробности за последствията

Към съобщението на руските власти няма данни за поразени обекти, разрушения или жертви. Не е уточнено и дали атаката е била извършена с безпилотни летателни апарати или с друг тип оръжие. Украинската страна не е поела публично отговорност за удара в информацията, цитирана от ТАСС.

Военният експерт Анатолий Матвийчук заявява, че Украйна все по-често нанася удари по руски територии, намиращи се далеч извън обичайния ѝ обсег. По думите му целта е да бъде предизвикано социално напрежение в Русия.

Съобщението за Омска област идва на фона на твърдения за разширяване на географията на ударите в дълбочина на руска територия. На този етап обаче липсват независимо потвърдени данни за конкретните последствия от атаката в региона.

Източници: news.bg