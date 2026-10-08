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На 2500 километра от границата! Русия потвърди за удар на ВСУ по Омска област
  Тема: Украйна

На 2500 километра от границата! Русия потвърди за удар на ВСУ по Омска област

8 Октомври, 2026 22:43 1 148 135

  • омска област-
  • украйна-
  • русия-
  • виталий хоценко-
  • украински удар-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Регионът се намира на около 2500 километра от границата с Украйна, руските власти съобщиха, че противовъздушната отбрана отразява атаката

На 2500 километра от границата! Русия потвърди за удар на ВСУ по Омска област - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските власти съобщиха за удар на Въоръжените сили на Украйна по Омска област, намираща се на около 2500 километра от границата с Украйна. Информацията е предадена от ТАСС, позовавайки се на губернатора на региона Виталий Хоценко.

„Силите за противовъздушна отбрана на руското Министерство на отбраната отразяват вражеска атака срещу нашия регион. Всички регионални служби за спешна помощ са приведени в състояние на повишена готовност“, е написал Хоценко.

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Губернаторът е призовал жителите да запазят спокойствие и да се доверяват единствено на проверена информация. Той не е съобщил какъв е характерът на удара, колко средства са били използвани или има ли нанесени щети и пострадали.

Няма потвърдени подробности за последствията

Към съобщението на руските власти няма данни за поразени обекти, разрушения или жертви. Не е уточнено и дали атаката е била извършена с безпилотни летателни апарати или с друг тип оръжие. Украинската страна не е поела публично отговорност за удара в информацията, цитирана от ТАСС.

Военният експерт Анатолий Матвийчук заявява, че Украйна все по-често нанася удари по руски територии, намиращи се далеч извън обичайния ѝ обсег. По думите му целта е да бъде предизвикано социално напрежение в Русия.

Съобщението за Омска област идва на фона на твърдения за разширяване на географията на ударите в дълбочина на руска територия. На този етап обаче липсват независимо потвърдени данни за конкретните последствия от атаката в региона.

Източници: news.bg


Русия
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  • 15 Ами

    14 19 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна прави дълбоко(скромните 2500км) в руската територия каквото си иска. Позора е безаналогов определено

    Коментиран от #52, #53

    23:01 08.10.2026

  • 16 Стига сте приписвали терористичните

    20 13 Отговор
    а акции от агенти на британските служби на украинците и някви техни вълшебни дронове!
    Баламосване както с Призрака на Киев, вече не минава!:)
    Само ставате за подигравки!

    Коментиран от #27, #36

    23:03 08.10.2026

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  • 25 Динмухамед Конаев

    5 2 Отговор
    Напоследък нормалният живот в Русия все повече се нормализира.

    23:13 08.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами няма тероризъм тук

    8 11 Отговор

    До коментар #16 от "Стига сте приписвали терористичните":

    Има реципрочен отговор срещу руските фашисти убийци на деца.

    Коментиран от #61

    23:14 08.10.2026

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  • 33 Да бе, да

    6 8 Отговор
    Не са уточнени последствията, но поредните кадри с огромни димен стълб са факт. Разбира се от кремълския режим ще обявят, че "отломки са подпалели треви на близо". Междувременно натписите " нет бензина" вече няма да са изключение, но пък това от режима ще обявят "за малки логистчни затруднения". Седна дума"всичко е по план" и така вече пета година.

    Коментиран от #58, #59

    23:18 08.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Освен това

    9 8 Отговор

    До коментар #16 от "Стига сте приписвали терористичните":

    се концентрирайте върху факта, че на един полу-успешен удар от отчаяните лузъри, руснаците отвръщат с десетки успешни! И то не по болници и детски градини както ви информира Украинска Правда.
    И вместо да се самозалъгвате и празнувате, се замислете накъде отиват нещата.
    Дори самия Зеленски вече си прави аритметиката и се е размърдал !

    Коментиран от #51, #54, #60

    23:19 08.10.2026

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  • 43 Абсолютно съгласен

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "ДрайвингПлежър":

    Фактите са си факти.

    23:21 08.10.2026

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  • 47 Бах

    2 3 Отговор
    мама му и резервоар

    23:22 08.10.2026

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  • 69 БеГемот

    7 4 Отговор
    Такава огромна територия не може да бъде защитена напълно с никаква пво....това са пропагандни напъни на украинците ....а ги чака тежка зима....

    23:32 08.10.2026

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  • 73 чичо Кольо

    4 6 Отговор
    Еваларката.Украинците са пичове.

    23:34 08.10.2026

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  • 91 Джжоooo пaaааaацццyyyулaaaa👋😁💯👈

    5 6 Отговор

    До коментар #66 от "Троленето":

    Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀

    Коментиран от #96, #121, #129

    23:43 08.10.2026

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  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Тролея не показва само своята трагедия

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "ДрайвингПлежър":

    Показва и отпадъка на България ПП и ДБ, опрели до мръъша да троли. Въйййй. 😄

    Коментиран от #124, #125, #126, #127

    00:10 09.10.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    0 1 Отговор

    До коментар #123 от "Тролея не показва само своята трагедия":

    съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
    Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
    Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅

    00:13 09.10.2026

  • 127 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Тролея не показва само своята трагедия":

    съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
    Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
    Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅

    00:14 09.10.2026

  • 128 Мнооо та обичанм

    0 1 Отговор

    До коментар #124 от "Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆":

    кът си просттт и цяла вечер лазиш в немощ и показваш отпадъка на България ПП и ДБ и фашиста зеленски. Не е лесно да си мръъша, па и проста. 😄

    Коментиран от #131

    00:14 09.10.2026

  • 129 Супер ми е да гледам

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Джжоooo пaaааaацццyyyулaaaa👋😁💯👈":

    глу... на отпадъка ПП и ДБ в нерва лазещ в немощ и рев, ама пази вената. И утре ще требе да показваш отпадъка на България ПП и ДБ. 😄

    Коментиран от #130, #133

    00:15 09.10.2026

  • 130 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    2 0 Отговор

    До коментар #129 от "Супер ми е да гледам":

    съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
    Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
    Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅

    00:17 09.10.2026

  • 131 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "Мнооо та обичанм":

    съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
    Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
    Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅

    Коментиран от #132

    00:18 09.10.2026

  • 132 Супер ми е да гледам

    0 1 Отговор

    До коментар #131 от "Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆":

    глу... на отпадъка ПП и ДБ в нерва лазещ в немощ и рев, ама пази вената. И утре ще требе да показваш отпадъка на България ПП и ДБ. 😄

    00:18 09.10.2026

  • 133 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    2 0 Отговор

    До коментар #129 от "Супер ми е да гледам":

    съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
    Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
    Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅

    Коментиран от #135

    00:18 09.10.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Цяла нощ

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆":

    ша карам мръъшата да троли и показва отпадъка на България ПП и ДБ. 😄 Ами сеа. Гадно. 😄

    00:20 09.10.2026

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