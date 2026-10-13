Фон дер Лайен осъди ударите по кораби край България

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди нападенията с дронове край българския бряг в Черно море. Тя определи ударите по търговски кораби като неприемливи и заяви, че действията застрашават живота на екипажите и сигурността в региона.
„Това е неприемливо. Силно осъждам ударите по търговски кораби край българския бряг“, написа Фон дер Лайен в публикация в социалните мрежи.
По думите ѝ Черно море се е превърнало в пореден фронт на ескалация във войната на Русия срещу Украйна. Председателят на Европейската комисия не посочи извършител на нападенията в изявлението си.
„Подкрепяме България и сме благодарни на спасителите за бързия отговор“, заяви Фон дер Лайен. Тя допълни, че отговорните за нападението трябва да понесат отговорност.
В предоставената информация не се посочват броят на засегнатите кораби, точните координати на инцидентите, данни за пострадали или резултати от установяването на произхода на дроновете.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Знаете ли, за сравнение, колко има най-мощният суперкомпютър в ЕС?
Ами, германският Юпитер, разположен в изследователския център за обяд между Кьолн, Дюселдорф и Аахен, има мощност от 1000-1226,28 петафлопа. Това е петият най-мощен суперкомпютър в света.
Коментиран от #14
12:49 13.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Осъждам
Коментиран от #31
12:52 13.10.2026
7 А ГДЕ
12:52 13.10.2026
8 Като даеаш и насочваш оръжие срещу някой
Коментиран от #10
12:52 13.10.2026
9 И Киев е Руски
12:53 13.10.2026
10 Да се чете
До коментар #8 от "Като даеаш и насочваш оръжие срещу някой":"ДАВАШ"
12:53 13.10.2026
11 Пич
Тези страхливи шушумиги карат корабите си с оръжия изключително през наши териториални води, за да не ги удри Русия!!!
Защо не извикат украинския посланик, и да изгонят украинските кораби от наши териториални води!!! Въобще, скандала е, защо България допуска оръжие да се превозва през нейни териториални води.....???!!!
12:53 13.10.2026
12 пешо
12:55 13.10.2026
13 Тая ръждясала кофа
12:56 13.10.2026
14 Шеф Ангелов
До коментар #1 от "хаха":Муци🦄 за разни суперкомпютри и флопове,млопове споменаваш ,но за обяд пак ще ядеш сирене ,домати и хляб ,а за десерт дежурната чаша юнашко муекоо .Май нямаше нищо свързано с компютрите в обяда ?
12:56 13.10.2026
15 пешо
13:00 13.10.2026
16 Главен инструктор в руската армия
13:00 13.10.2026
17 Тая само за гадости
13:01 13.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ами
13:02 13.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 кораби край България
13:02 13.10.2026
22 Теслатъ
13:03 13.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дарт Вейдър
13:07 13.10.2026
25 Така,
13:09 13.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ало-о-о-о
Коментиран от #32
13:36 13.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мисля,че
13:38 13.10.2026
30 ДАР
13:43 13.10.2026
31 Европеец
До коментар #6 от "Осъждам":Не съм чул още помощник гинеколожката да коментира полу уволнението на зеления просяк милионерът от страна на Дончо.... Въобще продължавам да се чудя, как е имало,, умници,, които да упълномощят една помощник гинеколожка да управлява съдбините на европейските народи...
13:46 13.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Кмета
14:18 13.10.2026
35 Историк
Няма братушки, няма славянска дружба. Русия е голяма, империалистически настроена сила, която е близо до страната ни и ни възприема като територия на своите интереси.
Нещо повече - Кремъл многократно се е опитвал да се меси в българската политика, като тук сме редовна цел на руската пропагандна машина.
На наша територия са извършвани диверсии и саботажи (всички тези пожари в цехове за оръжия не се случват от нищото), а журналистически разследвания са показвали как агенти на ГРУ са обучавали проруски организации на военна подготовка.
Русия има своите интереси в България и те включват да сме сателит на политиката на Москва. Нищо повече от това. Ако някой смята, че това съответства на българския национален интерес, толкова по-жалко.
14:22 13.10.2026