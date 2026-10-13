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Фон дер Лайен осъди ударите по кораби край България
  Тема: Украйна

Фон дер Лайен осъди ударите по кораби край България

13 Октомври, 2026 12:47 926 35

  • урсула фон дер лайен-
  • дронове-
  • черно море-
  • българия-
  • търговски кораби

Председателят на Европейската комисия заяви, че Черно море се е превърнало в пореден фронт на ескалация във войната на Русия срещу Украйна

Фон дер Лайен осъди ударите по кораби край България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди нападенията с дронове край българския бряг в Черно море. Тя определи ударите по търговски кораби като неприемливи и заяви, че действията застрашават живота на екипажите и сигурността в региона.

„Това е неприемливо. Силно осъждам ударите по търговски кораби край българския бряг“, написа Фон дер Лайен в публикация в социалните мрежи.

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По думите ѝ Черно море се е превърнало в пореден фронт на ескалация във войната на Русия срещу Украйна. Председателят на Европейската комисия не посочи извършител на нападенията в изявлението си.

„Подкрепяме България и сме благодарни на спасителите за бързия отговор“, заяви Фон дер Лайен. Тя допълни, че отговорните за нападението трябва да понесат отговорност.

В предоставената информация не се посочват броят на засегнатите кораби, точните координати на инцидентите, данни за пострадали или резултати от установяването на произхода на дроновете.

Източници: bta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    2 22 Отговор
    Червоненкис, най-мощният руски суперкомпютър, вероятно унищожен при украинска атака, е имал изчислителна мощност от 21-29 петафлопа.
    Знаете ли, за сравнение, колко има най-мощният суперкомпютър в ЕС?
    Ами, германският Юпитер, разположен в изследователския център за обяд между Кьолн, Дюселдорф и Аахен, има мощност от 1000-1226,28 петафлопа. Това е петият най-мощен суперкомпютър в света.

    Коментиран от #14

    12:49 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Осъждам

    31 6 Отговор
    Действията на урсуля като чиста пропаганда, както и укроинските удари в Черно море в бг акватория.

    Коментиран от #31

    12:52 13.10.2026

  • 7 А ГДЕ

    30 2 Отговор
    Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?

    12:52 13.10.2026

  • 8 Като даеаш и насочваш оръжие срещу някой

    26 2 Отговор
    е нормално той да отговори, вместо да си бърка е носа.

    Коментиран от #10

    12:52 13.10.2026

  • 9 И Киев е Руски

    28 2 Отговор
    Абе кви препарати взема тая много е изпилена

    12:53 13.10.2026

  • 10 Да се чете

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Като даеаш и насочваш оръжие срещу някой":

    "ДАВАШ"

    12:53 13.10.2026

  • 11 Пич

    34 2 Отговор
    Истинска причина са укрофашистите!!!
    Тези страхливи шушумиги карат корабите си с оръжия изключително през наши териториални води, за да не ги удри Русия!!!
    Защо не извикат украинския посланик, и да изгонят украинските кораби от наши териториални води!!! Въобще, скандала е, защо България допуска оръжие да се превозва през нейни териториални води.....???!!!

    12:53 13.10.2026

  • 12 пешо

    26 2 Отговор
    тоя вампир е за затвора отдавна... а мир ще има когато Одеса е в границите на държавата на която винаги е принадлежала.

    12:55 13.10.2026

  • 13 Тая ръждясала кофа

    25 1 Отговор
    Знае ли къде е България? Хахаха. Била идвала. Ами идвала е да погали Борисов поьглавичката за късмет на изборите!

    12:56 13.10.2026

  • 14 Шеф Ангелов

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Муци🦄 за разни суперкомпютри и флопове,млопове споменаваш ,но за обяд пак ще ядеш сирене ,домати и хляб ,а за десерт дежурната чаша юнашко муекоо .Май нямаше нищо свързано с компютрите в обяда ?

    12:56 13.10.2026

  • 15 пешо

    21 0 Отговор
    на никой не му пука вещицата какво осъжда

    13:00 13.10.2026

  • 16 Главен инструктор в руската армия

    19 1 Отговор
    С началника ми г-н Валери Герасимов ще си го преместим от левия в десния крачол за г-жа Смърт!

    13:00 13.10.2026

  • 17 Тая само за гадости

    17 1 Отговор
    Се сеща за България. Но 3 март не ни честити никога нито пък 24 май

    13:01 13.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ами

    18 2 Отговор
    Фон дер Плампарер да се качва на една гумена лодка и да отива в Черно море да брани украинските кораби от атаките на украинскияфюрер!

    13:02 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 кораби край България

    13 0 Отговор
    Около София някъде нали? Не знае за какво говори но говори

    13:02 13.10.2026

  • 22 Теслатъ

    16 2 Отговор
    Браво!!! Друго кво??? Санкции номер "Пи"??? Колко милиарда евро ще подари баба Урсула на наркозависимото си внуче от кУев???

    13:03 13.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дарт Вейдър

    11 0 Отговор
    Империята на злото осъждала!!!Хич не й пука на миризливата лисица за нас!!

    13:07 13.10.2026

  • 25 Така,

    13 0 Отговор
    така, никой не казва, че атаката с дронове идва от Русия, но всички осъждат Русия. Ние чакаме ЕС и НАТО да посочат виновника, а те чакат нас. Само жълто паметниците държат ние да посочим Русия. И ако утре се окаже, че не е така, ще кажат, че правителството и Радев са го казали.

    13:09 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ало-о-о-о

    5 0 Отговор
    Кой щеше да ни защитава и къде го?

    Коментиран от #32

    13:36 13.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мисля,че

    5 0 Отговор
    Дъртата акушерка вместо да ни съчувства,да каже как разсипа Европа и кога най-накрая ще се махне от поста на който не сме я избирали! Да каже,защо харчи наши пари за Зеления наркоман,а не му помага с лични средства! Да си взема недоразумението Кая Калас и да се разкара!

    13:38 13.10.2026

  • 30 ДАР

    2 0 Отговор
    Тая е обещала на Наркомана компенсации да бомби всякакви кораби. Много е претиснява обстановката в България. ЕК не може да допусне властта да е проруска. РФ разполага със сателитни снимки откъде е нанесен удара.

    13:43 13.10.2026

  • 31 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Осъждам":

    Не съм чул още помощник гинеколожката да коментира полу уволнението на зеления просяк милионерът от страна на Дончо.... Въобще продължавам да се чудя, как е имало,, умници,, които да упълномощят една помощник гинеколожка да управлява съдбините на европейските народи...

    13:46 13.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Кмета

    0 0 Отговор
    Четеш заглавието после гледаш снимката,голяма радост! Явно си казват така ви се пада,като не можете сами да мислите! Ако чакаме помощ от тези нахилените,жална ни майка.

    14:18 13.10.2026

  • 35 Историк

    1 0 Отговор
    Неудобната за управляващите, а и за немалко българи истина е, че Русия е заплаха за сигурността на България.

    Няма братушки, няма славянска дружба. Русия е голяма, империалистически настроена сила, която е близо до страната ни и ни възприема като територия на своите интереси.

    Нещо повече - Кремъл многократно се е опитвал да се меси в българската политика, като тук сме редовна цел на руската пропагандна машина.

    На наша територия са извършвани диверсии и саботажи (всички тези пожари в цехове за оръжия не се случват от нищото), а журналистически разследвания са показвали как агенти на ГРУ са обучавали проруски организации на военна подготовка.

    Русия има своите интереси в България и те включват да сме сателит на политиката на Москва. Нищо повече от това. Ако някой смята, че това съответства на българския национален интерес, толкова по-жалко.

    14:22 13.10.2026