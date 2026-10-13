Фон дер Лайен осъди ударите по кораби край България

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди нападенията с дронове край българския бряг в Черно море. Тя определи ударите по търговски кораби като неприемливи и заяви, че действията застрашават живота на екипажите и сигурността в региона.

„Това е неприемливо. Силно осъждам ударите по търговски кораби край българския бряг“, написа Фон дер Лайен в публикация в социалните мрежи.

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По думите ѝ Черно море се е превърнало в пореден фронт на ескалация във войната на Русия срещу Украйна. Председателят на Европейската комисия не посочи извършител на нападенията в изявлението си.

„Подкрепяме България и сме благодарни на спасителите за бързия отговор“, заяви Фон дер Лайен. Тя допълни, че отговорните за нападението трябва да понесат отговорност.

В предоставената информация не се посочват броят на засегнатите кораби, точните координати на инцидентите, данни за пострадали или резултати от установяването на произхода на дроновете.

Източници: bta.bg