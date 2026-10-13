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Володимир Зеленски: Никой от съюзниците не ни предупреди за този ракетен удар
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Никой от съюзниците не ни предупреди за този ракетен удар

13 Октомври, 2026 14:33 5 194 64

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Украинският президент заяви, че пет балистични ракети са поразили гражданска инфраструктура в столицата

Володимир Зеленски: Никой от съюзниците не ни предупреди за този ракетен удар - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев не е получил предварително предупреждение от западните си партньори за руския удар с пет балистични ракети, при който е била поразена гражданска инфраструктура. По думите му своевременното подаване на разузнавателна информация за изстрелването на балистични ракети е от решаващо значение за спасяването на човешки животи.

„Имаше и доста подъл удар с балистични ракети по Киев - пет ракети, които поразиха гражданска инфраструктура. За съжаление, за този удар нямаше предупреждение от партньорите“, заяви Зеленски.

Според украинския президент от вечерта на 12 октомври руските сили са използвали срещу Украйна над 100 средства за въздушно нападение, сред които реактивни дронове, баражиращи боеприпаси и балистични ракети. Той определи разузнавателните данни за изстрелването на балистични ракети като един от най-критичните елементи на сътрудничеството със съюзниците.

„Разузнавателните данни за изстрелването на руски балистични ракети помагат да се спасяват човешки животи и това е един от най-критичните въпроси“, посочи Зеленски.

Киев твърди, че Русия е продължила ударите

Изявлението на Зеленски идва на фона на напрежението между Киев и Вашингтон заради американското настояване Украйна да прекрати ударите срещу руската енергийна инфраструктура.

Украинският президент заяви, че украинските въоръжени сили не са атакували руски петролни рафинерии или други енергийни обекти в продължение на два дни след обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. По думите му Русия не е спазила предложеното прекратяване на ударите и е продължила атаките срещу украински енергийни и критични обекти.

„Русия не се вслуша в президента на САЩ. През това време руснаците атакуваха нашите енергийни обекти и критичната ни инфраструктура и дадоха абсолютно ясни сигнали, че не възнамеряват да се въздържат от удари срещу Украйна“, заяви Зеленски. Той каза, че за тези два дни руски нападения са засегнали 19 области на страната.

Не е потвърдено умишлено спиране на данни

Украинският външен министър Андрий Сибига потвърди, че Киев продължава да получава разузнавателна информация от Съединените щати. „Получаваме ли разузнавателни данни от американската страна? Да, продължаваме това сътрудничество“, заяви той по време на Варшавския форум за сигурност.

Украинското външно министерство уточни, че изказването на Сибига се отнася до разузнавателното сътрудничество като цяло, а не конкретно до ракетния удар по Киев.

Каналът Ukraine Context съобщи, че украинските служби проверяват причините за липсата на предупреждение. Разглеждат се две възможности - партньорите умишлено да не са предоставили информацията или изстрелването на ракетите да не е било засечено по технически причини. Засега няма официални данни, които да потвърждават умишлено спиране на разузнавателна информация от страна на Съединените щати или други западни партньори.

Зеленски заяви, че Украйна остава готова за взаимни стъпки към деескалация, но настоя международната общност да окаже реален натиск върху Москва. „Войните приключват тогава, когато агресорът почувства, че няма възможност да протака войната“, каза украинският президент.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жертвана жабка

    69 50 Отговор
    Да, защото всички вече те отписаха...ти нямаш карти.

    Коментиран от #7

    14:35 13.10.2026

  • 2 Предупредих съюзниците

    14 57 Отговор
    Най-великият ден:Когато най-сетне кацнат на луната руснаците и най-сетне влезе в затвора Борисов!

    Коментиран от #37

    14:36 13.10.2026

  • 3 Оооффф

    46 45 Отговор
    Следващият път да ги предупреди ЕЙ,чухте ли!!!!

    14:36 13.10.2026

  • 4 Възраждане

    58 42 Отговор
    Ако Оранжевият спре подкрепата, Киев пада за 3 дни

    14:36 13.10.2026

  • 5 АБВ

    51 2 Отговор
    ТОВА Е ПОРЕДНАТА ЧУДЕСНА НОВИНА ! ДНЕС Е ХУБАВ ДЕН !
    ДАНО ДА ПРОДЪЛЖАВА ТАКА !

    14:36 13.10.2026

  • 6 Чичо Доню

    52 1 Отговор
    Тоя не разбра ли че съм го уволнил

    14:36 13.10.2026

  • 7 Зелката искаше равнопоставеност

    40 2 Отговор

    До коментар #1 от "жертвана жабка":

    САЩ са спрели разузнавателните данни
    Щом не подава на единия разузнавателни данни, не трябва и на другия да подава такива. Равнопоставеност.🤣🤣🤣🤣

    14:37 13.10.2026

  • 8 Пич

    51 2 Отговор
    Тоа па...!!!???
    Разполагате с целия Старлинк, и с всички водещи оръжия и системи на НАТО !!!
    Ако не може да се справите с това, търсете за помощ Дарт Вейдър!!!

    14:37 13.10.2026

  • 9 Гост

    4 22 Отговор
    То що пък Радев го предопредиха от РФ 😆

    14:37 13.10.2026

  • 10 14/88

    41 5 Отговор
    пра дедо посрещна руснаците с леб и соль 1878
    дедо ги посрещна 1945
    ся е мой ред

    14:37 13.10.2026

  • 11 Прогресивна България

    49 4 Отговор
    Тръмп прозря едва сега нещо, което Генерал Румен Радев повтаря от години. Трябва да се спре помощта за Украинския войнствен режим, за да има мир

    14:37 13.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Израза

    43 2 Отговор
    До последния украинец не ти ли говори че никой не е загрижен за Украйна и украйнците. Особенно пък твойте западни партньори. От който произлизе този израз.

    14:38 13.10.2026

  • 14 ШЕФА

    26 0 Отговор
    Днеска са сменили Дойче се.е с Униан ! Сайта върви на пред и на горе ,обаче в очите на горките слепи хора !

    14:38 13.10.2026

  • 15 Хм...

    40 1 Отговор
    Не мога да разбера защо зеле наркомана очаква други да го предупреждават кога ще го сайдисват руснаците?
    Въобще кой с кого воюва в 4о4 та трябва да го предупреждават съюзниците му? И въпросните съюзници страна ли са в конфликта, та да го предупреждават?

    14:39 13.10.2026

  • 16 хехе

    37 1 Отговор
    Чакай малко нали запада не участва във войната за какво предупреждение идва реч или длуго си е когато сателитите засекат изстрелването да има сигнал за да можещ да се скриеш в бункера.

    14:39 13.10.2026

  • 17 Знае ли някой във форума?

    39 1 Отговор
    С кои страни Украйна е подписала съюзнически договори? Зелен ски твърди, че тия, на които пере парите са му съюзници.

    14:40 13.10.2026

  • 18 ами

    33 2 Отговор
    На този Бай Дончо му обясни, че не му е партньор, а обикновен слуга и че, ако продължава да се прави на глух и да го краде това с предупредителната разузнавателна информация, ще му е най-малкия проблем! Малка демонстрация, какво го чака без съпорт! Зеления е време да развява белите си гащи с кафява линия!

    14:40 13.10.2026

  • 19 ЦСКА Москва

    38 1 Отговор
    Зелен,абе вие не бяхте ли най силната,мощната,боеспособната армия на света ? Пак е вземал от забранените ................

    14:41 13.10.2026

  • 20 Свършиха се вече предупрежденията

    30 1 Отговор
    Щом си за война в Европа никакви подкрепления Тръмп заяви ти си никой

    14:42 13.10.2026

  • 21 Чакайте скоро

    22 1 Отговор
    Кой ми акА в гащУрите? Чакайте укротероризма в Европа и САЩ с мотива, че не сте си съблекли и ризата от гърба да ги избрИшете.

    14:42 13.10.2026

  • 22 Русия

    29 1 Отговор
    Нали вие пазите Европа,Нато,Земното кълбо ,океаните,моретата и тн .от Русия,би трябвало след като сте най силната армия вие да предупреждавате ! хаха

    14:43 13.10.2026

  • 23 Маринов

    25 1 Отговор
    Интересна статия. Тук Зеленски признава, че коалицията на желаещите да му партньори. ПАТРНЬОРИ във война. И никой не ги бомби. Засега. Което е интересно. Защо?
    И другото: зеления иска обяснение защо не е получил от никого от партньорите разузнавателна информация. Докъде той вижда себе си: иска отговор от ред държави. Като главен диригент. Вижда ми се краят вече.

    14:43 13.10.2026

  • 24 Хахаха

    21 0 Отговор
    НаркоманСюешен стига си ревал. Баш граждански обекти с гражданите са ударени.

    14:44 13.10.2026

  • 25 м даааа

    20 1 Отговор
    пълно заличаване на хахлите!

    14:46 13.10.2026

  • 26 Нато загуби войната в Украйна!

    25 1 Отговор
    С една дума зелената въшка признава, че нато и ес са пряк участик във войната срещу Русия!

    14:47 13.10.2026

  • 27 Хи хи <