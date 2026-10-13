Володимир Зеленски: Никой от съюзниците не ни предупреди за този ракетен удар

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев не е получил предварително предупреждение от западните си партньори за руския удар с пет балистични ракети, при който е била поразена гражданска инфраструктура. По думите му своевременното подаване на разузнавателна информация за изстрелването на балистични ракети е от решаващо значение за спасяването на човешки животи.

„Имаше и доста подъл удар с балистични ракети по Киев - пет ракети, които поразиха гражданска инфраструктура. За съжаление, за този удар нямаше предупреждение от партньорите“, заяви Зеленски.

Според украинския президент от вечерта на 12 октомври руските сили са използвали срещу Украйна над 100 средства за въздушно нападение, сред които реактивни дронове, баражиращи боеприпаси и балистични ракети. Той определи разузнавателните данни за изстрелването на балистични ракети като един от най-критичните елементи на сътрудничеството със съюзниците.

Киев твърди, че Русия е продължила ударите

„Разузнавателните данни за изстрелването на руски балистични ракети помагат да се спасяват човешки животи и това е един от най-критичните въпроси“, посочи Зеленски.

Изявлението на Зеленски идва на фона на напрежението между Киев и Вашингтон заради американското настояване Украйна да прекрати ударите срещу руската енергийна инфраструктура.

Украинският президент заяви, че украинските въоръжени сили не са атакували руски петролни рафинерии или други енергийни обекти в продължение на два дни след обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. По думите му Русия не е спазила предложеното прекратяване на ударите и е продължила атаките срещу украински енергийни и критични обекти.

„Русия не се вслуша в президента на САЩ. През това време руснаците атакуваха нашите енергийни обекти и критичната ни инфраструктура и дадоха абсолютно ясни сигнали, че не възнамеряват да се въздържат от удари срещу Украйна“, заяви Зеленски. Той каза, че за тези два дни руски нападения са засегнали 19 области на страната.

Не е потвърдено умишлено спиране на данни

Украинският външен министър Андрий Сибига потвърди, че Киев продължава да получава разузнавателна информация от Съединените щати. „Получаваме ли разузнавателни данни от американската страна? Да, продължаваме това сътрудничество“, заяви той по време на Варшавския форум за сигурност.

Украинското външно министерство уточни, че изказването на Сибига се отнася до разузнавателното сътрудничество като цяло, а не конкретно до ракетния удар по Киев.

Каналът Ukraine Context съобщи, че украинските служби проверяват причините за липсата на предупреждение. Разглеждат се две възможности - партньорите умишлено да не са предоставили информацията или изстрелването на ракетите да не е било засечено по технически причини. Засега няма официални данни, които да потвърждават умишлено спиране на разузнавателна информация от страна на Съединените щати или други западни партньори.

Зеленски заяви, че Украйна остава готова за взаимни стъпки към деескалация, но настоя международната общност да окаже реален натиск върху Москва. „Войните приключват тогава, когато агресорът почувства, че няма възможност да протака войната“, каза украинският президент.

Източници: news.bg