Москва: Руската армия нанесе удари по три товарни кораба в и около три украински пристанища на Черно море

Руските сили нанесоха удари по три товарни кораба в и около украински пристанища на Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, пише БТА.
По данни на ведомството единият кораб е бил поразен в пристанището на Николаев, вторият – в пристанището на Черноморск, а третият, пътуващ към Одеса, е бил ударен в Черно море.
Според руското министерство и трите плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинските въоръжени сили.
Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди по независим път нито информацията за ударите, нито твърдението за предназначението на корабите.
Най-малко седем души бяха убити и още 36 - ранени, при руски и украински удари през последното денонощие, предадоха Асошиейтед прес и ТАСС, като се позоваха на местните власти.
При руски атаки в Украйна загинаха трима души, а най-малко осем бяха ранени, съобщи Асошиейтед прес. Един човек е загинал, а петима са били ранени при удари по жилищни райони в Запорожка област. Сред ранените има и едно дете.
Друг човек е загинал в западната Ивано-Франковска област, а една жена е била убита при руски удар по складови помещения в района на Буча в Киевска област. Там са ранени още трима души.
През последните три дни руските удари са отнели живота на повече от 50 души в Украйна. Вчера руска управляема авиационна бомба избухна близо до автобуси с пътници в източната част на страната, като загинаха 30 души. Ден по-рано при ракетен удар по северния град Прилуки бяха убити 22 души, сред които и пет деца.
Междувременно при украински удари по руската Белгородска област са загинали двама души, а още 12 са били ранени, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.
Още двама цивилни са загинали, а 16 - ранени, при украински атаки през последното денонощие в окупираната Луганска област, съобщи назначеният от Русия ръководител на региона Леонид Пасечник в Телеграм, цитиран от ТАСС.
Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия вероятно ще засили всекидневните си нападения с наближаването на зимата. Той съобщи за сериозни щети по електропреносната мрежа и призова страните от НАТО да предоставят допълнителни средства за противовъздушна отбрана.
Същевременно украински дронове нанесоха щети на център за данни на руската технологична компания „Яндекс“ в Калужка област. Компанията съобщи, че част от съоръженията са излезли от строя, но няма пострадали. Това е втората атака срещу неин център за данни в продължение на два дни.
Зеленски потвърди удара по центъра за данни и заяви, че украинските сили са атакували и петролна рафинерия в град Ухта, в автономната република Коми. Местните руски власти потвърдиха нападение срещу града, но отрекоха да има щети.
Руското министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана на Русия е свалила 505 украински дрона от късните часове на вчерашния ден до тази сутрин.
Местни канали за наблюдение съобщиха, че Москва и околностите ѝ са подложени на атаки с дронове и малки балони, предаде Укринформ, като цитира съобщение в Телеграм канала "Астра".
Според "Астра" в целия регион са били активирани и средства за противовъздушна отбрана.
Руската служба за надзор на авиотранспорта "Росавиация" съобщи, че е бил активиран план за четирите московски летища - Шереметиево, Внуково, Домодедово и Жуковски, и те са били за кратко затворени за пристигащи и заминаващи полети.
По късно "Росавиация" обяви, че временните ограничения са били отменени за летищата Внуково, Домодедово и Жуковски, предаде ТАСС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Кина
Коментиран от #30, #35
23:09 09.10.2026
4 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #10, #13, #20, #40
23:10 09.10.2026
5 Слуга на народа
23:11 09.10.2026
6 Град Козлодуй.
Коментиран от #24, #36
23:12 09.10.2026
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8 Последния Софиянец
Коментиран от #42
23:12 09.10.2026
9 Много Известен Съветски Актьор
23:12 09.10.2026
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16 оня с коня
До коментар #1 от "Масква":Руснака обяснява на Света че има починали от "неустановена Пневмония" но и зъб не обелва че освен Стъкленицата с Чумата, Лаборантката в стремежа си да я хване събаря и тая с холерата:)
Коментиран от #38
23:13 09.10.2026
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24 Град Лом
До коментар #6 от "Град Козлодуй.":Викаш , спа у бункера пять лет ?
Коментиран от #26
23:17 09.10.2026
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30 Кинче ,
До коментар #3 от "Кина":Китайската икономика е във възход .. Сигурно караш някоя китайска еднодневка .. ? 😁
23:26 09.10.2026
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34 Шорт
До коментар #32 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":В Америка казват ДОНТ ТОК ШИТ!
Коментиран от #37, #39
23:39 09.10.2026
35 Европеец
До коментар #3 от "Кина":Откъде акъл в новата фюрерка, която по образование е помощник гинеколожка да мисли за бъдещето на Европейския тутурунтален и колониален съюз... Същата натрупа завидно състояние, да не говорим, че ще взима астрономическа пенсия...
Коментиран от #41
23:39 09.10.2026
36 Европеец
До коментар #6 от "Град Козлодуй.":Има начинки твоя коментар да бъде верен.... Но аз мисля, че либералния Путин все още не се разсънил, но както вървят нещата и това ще стане.... За заглавието -както казват едни колеги, а има ли лоша новина...
23:44 09.10.2026
37 Брачет
До коментар #34 от "Шорт":Имаш ли представа , какво е широк , разширен ?
23:46 09.10.2026
38 Коня на оня
До коментар #16 от "оня с коня":А чистачката ,като дошла да забърше стъклариите,съборила и стъклениците с Ковид 26,27...99,100.Урсула три дена е пияна от радост ,че пак ще блъска ваксини.
23:52 09.10.2026
39 Късия ,
До коментар #34 от "Шорт":Шорт , успакойсья .. Препоръка
23:54 09.10.2026
40 Хуситите
До коментар #4 от "К.О.Т..А.К 🐱":Можем , можем и в Червено море .
А персите и в Ормуз .
00:03 10.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Зеленският
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Дреме ми .
Аз съм се заредил с 3 тона матрял.
С колегите ще ни стигне за година в
бункера .
00:06 10.10.2026