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Москва: Руската армия нанесе удари по три товарни кораба в и около три украински пристанища на Черно море
  Тема: Украйна

Москва: Руската армия нанесе удари по три товарни кораба в и около три украински пристанища на Черно море

9 Октомври, 2026 23:04 797 42

  • русия-
  • украйна-
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  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Според руското министерство и трите плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинските въоръжени сили

Москва: Руската армия нанесе удари по три товарни кораба в и около три украински пристанища на Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските сили нанесоха удари по три товарни кораба в и около украински пристанища на Черно море, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

По данни на ведомството единият кораб е бил поразен в пристанището на Николаев, вторият – в пристанището на Черноморск, а третият, пътуващ към Одеса, е бил ударен в Черно море.

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Според руското министерство и трите плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинските въоръжени сили.

Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди по независим път нито информацията за ударите, нито твърдението за предназначението на корабите.

Най-малко седем души бяха убити и още 36 - ранени, при руски и украински удари през последното денонощие, предадоха Асошиейтед прес и ТАСС, като се позоваха на местните власти.

При руски атаки в Украйна загинаха трима души, а най-малко осем бяха ранени, съобщи Асошиейтед прес. Един човек е загинал, а петима са били ранени при удари по жилищни райони в Запорожка област. Сред ранените има и едно дете.

Друг човек е загинал в западната Ивано-Франковска област, а една жена е била убита при руски удар по складови помещения в района на Буча в Киевска област. Там са ранени още трима души.

През последните три дни руските удари са отнели живота на повече от 50 души в Украйна. Вчера руска управляема авиационна бомба избухна близо до автобуси с пътници в източната част на страната, като загинаха 30 души. Ден по-рано при ракетен удар по северния град Прилуки бяха убити 22 души, сред които и пет деца.

Междувременно при украински удари по руската Белгородска област са загинали двама души, а още 12 са били ранени, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Още двама цивилни са загинали, а 16 - ранени, при украински атаки през последното денонощие в окупираната Луганска област, съобщи назначеният от Русия ръководител на региона Леонид Пасечник в Телеграм, цитиран от ТАСС.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия вероятно ще засили всекидневните си нападения с наближаването на зимата. Той съобщи за сериозни щети по електропреносната мрежа и призова страните от НАТО да предоставят допълнителни средства за противовъздушна отбрана.

Същевременно украински дронове нанесоха щети на център за данни на руската технологична компания „Яндекс“ в Калужка област. Компанията съобщи, че част от съоръженията са излезли от строя, но няма пострадали. Това е втората атака срещу неин център за данни в продължение на два дни.

Зеленски потвърди удара по центъра за данни и заяви, че украинските сили са атакували и петролна рафинерия в град Ухта, в автономната република Коми. Местните руски власти потвърдиха нападение срещу града, но отрекоха да има щети.

Руското министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана на Русия е свалила 505 украински дрона от късните часове на вчерашния ден до тази сутрин.

Местни канали за наблюдение съобщиха, че Москва и околностите ѝ са подложени на атаки с дронове и малки балони, предаде Укринформ, като цитира съобщение в Телеграм канала "Астра".

Според "Астра" в целия регион са били активирани и средства за противовъздушна отбрана.

Руската служба за надзор на авиотранспорта "Росавиация" съобщи, че е бил активиран план за четирите московски летища - Шереметиево, Внуково, Домодедово и Жуковски, и те са били за кратко затворени за пристигащи и заминаващи полети.

По късно "Росавиация" обяви, че временните ограничения са били отменени за летищата Внуково, Домодедово и Жуковски, предаде ТАСС.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кина

    19 2 Отговор
    Мозъците в ЕС ако не вдигнат бялото знаме в Украйна рискуват и другите 50% от ресурсите и..! Счупи ли се икономиката на Германия рухва целия ЕС..!

    Коментиран от #30, #35

    23:09 09.10.2026

  • 4 К.О.Т..А.К 🐱

    3 19 Отговор
    няма такава сила //чумна// да се хвали с бомбене на кораби в Европа , 21 век ,Черно море

    Коментиран от #10, #13, #20, #40

    23:10 09.10.2026

  • 5 Слуга на народа

    18 1 Отговор
    Зеленото ще унищожи напълно Украйна и украинците..

    23:11 09.10.2026

  • 6 Град Козлодуй.

    13 2 Отговор
    Путин се събуди най после!

    Коментиран от #24, #36

    23:12 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Ще има голямо поскъпване и дефицит на стоки.

    Коментиран от #42

    23:12 09.10.2026

  • 9 Много Известен Съветски Актьор

    4 12 Отговор
    Абе ще си признаете. Тези лъжат, като за световното, но рано или късно истината излиза наяве. Зимата в Русия ще е ,като в Украйна. Украинските заводи са на "финалната права", в изпитанията на новите балистични ракети и в края на годината започват ударите с тях по Москва. За никого не е тайна, че компонентите за тях се произвеждат в няколко европейски страни, включително и България, като сглобяването става в Украйна. Отделно са далекобойните дронове, които нанасят и сега чувствителни загуби на руският агресор. Досега повече от 50% от руските НПЗ-та са извън строя и р Русия вече няма горива. Дизелът направо е на цената на кокаина. Ежедневно горят десетки руски тирове и цистерни, които се опитват да пренасят гориво, но биват унищожавани от украинските дронове.

    23:12 09.10.2026

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  • 16 оня с коня

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Масква":

    Руснака обяснява на Света че има починали от "неустановена Пневмония" но и зъб не обелва че освен Стъкленицата с Чумата, Лаборантката в стремежа си да я хване събаря и тая с холерата:)

    Коментиран от #38

    23:13 09.10.2026

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  • 24 Град Лом

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй.":

    Викаш , спа у бункера пять лет ?

    Коментиран от #26

    23:17 09.10.2026

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  • 30 Кинче ,

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кина":

    Китайската икономика е във възход .. Сигурно караш някоя китайска еднодневка .. ? 😁

    23:26 09.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 34 Шорт

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":

    В Америка казват ДОНТ ТОК ШИТ!

    Коментиран от #37, #39

    23:39 09.10.2026

  • 35 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кина":

    Откъде акъл в новата фюрерка, която по образование е помощник гинеколожка да мисли за бъдещето на Европейския тутурунтален и колониален съюз... Същата натрупа завидно състояние, да не говорим, че ще взима астрономическа пенсия...

    Коментиран от #41

    23:39 09.10.2026

  • 36 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй.":

    Има начинки твоя коментар да бъде верен.... Но аз мисля, че либералния Путин все още не се разсънил, но както вървят нещата и това ще стане.... За заглавието -както казват едни колеги, а има ли лоша новина...

    23:44 09.10.2026

  • 37 Брачет

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Шорт":

    Имаш ли представа , какво е широк , разширен ?

    23:46 09.10.2026

  • 38 Коня на оня

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    А чистачката ,като дошла да забърше стъклариите,съборила и стъклениците с Ковид 26,27...99,100.Урсула три дена е пияна от радост ,че пак ще блъска ваксини.

    23:52 09.10.2026

  • 39 Късия ,

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Шорт":

    Шорт , успакойсья .. Препоръка

    23:54 09.10.2026

  • 40 Хуситите

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Можем , можем и в Червено море .
    А персите и в Ормуз .

    00:03 10.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Зеленският

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Дреме ми .
    Аз съм се заредил с 3 тона матрял.
    С колегите ще ни стигне за година в
    бункера .

    00:06 10.10.2026

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