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Германски генерал: Русия може да застраши Starlink
  Тема: Украйна

Германски генерал: Русия може да застраши Starlink

9 Октомври, 2026 23:19 732 66

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  • русия-
  • сателити-
  • украйна-
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  • илон мъск-
  • нато

Генерал-майор Михаел Траут предупреди, че руските военни спътници демонстрират възможности, които могат да засегнат експлоатационния живот и услугите на американската система

Германски генерал: Русия може да застраши Starlink - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Руската спътникова активност може да застраши комерсиални сателитни съзвездия като американската система Starlink, заяви началникът на Космическото командване на германските въоръжени сили генерал-майор Михаел Траут пред Ройтерс.

Предупреждението идва след маневри на четири руски военни спътника през май. Според Космическите сили на САЩ апаратите „Космос-2610“, „Космос-2611“, „Космос-2612“ и „Космос-2613“ са се придвижили в близост до комерсиален спътник за радиолокационно изображение.

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Финландската компания ICEYE е потвърдила пред Ройтерс, че спътникът е неин. Компанията предоставя данни на САЩ и техните съюзници, а конкретният апарат е използван за получаване на изображения от бойното поле с разузнавателна цел.

Възможен натиск без пряка атака

Траут описа руските апарати като спътници, които са „преследвали“ спътника на ICEYE. По думите му Русия демонстрира възможности, които прилагани директно срещу голямо съзвездие като Starlink, могат да повлияят върху експлоатационния живот на спътниците и качеството на услугата за всички потребители, а не само за Украйна.

„Русия демонстрира възможности, които, ако бъдат използвани директно срещу съзвездие като Starlink, могат да повлияят на експлоатационния му живот“, заяви Михаел Траут пред Ройтерс.

Изпълнителният директор на ICEYE Рафал Моджевски заяви, че близкото приближаване между спътници може да се използва „или за да бъдат следени, или потенциално да им се навреди“.

Германският генерал подчерта, че открита атака срещу спътник на Starlink би означавала сериозна ескалация на враждебните действия. Според него обаче Русия може да използва тактики в т.нар. сива зона, при които няма пряк удар, но се създава риск за работата на сателитите.

Как може да бъде засегнат Starlink

Траут очерта хипотетичен сценарий, при който руски спътник се отклонява в орбиталния път на апарат от системата Starlink, преди да се разпадне. Това би могло да принуди други спътници да извършат избягващи маневри.

Подобни маневри изразходват гориво, което е необходимо за поддържането на орбитата и за удължаването на оперативния живот на спътниците. Прилагането на такава тактика в мащаба на голямо сателитно съзвездие би могло да засегне услугата за всички потребители.

Случаят подчертава нарастващата зависимост на западните армии от частни космически компании. След началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. руската намеса в западни спътникови системи се е увеличила значително, според източниците, цитирани от Ройтерс.

Кремъл периодично предупреждава, че спътниците, използвани в помощ на Украйна, могат да станат легитимни мишени за ответни удари. Русия отрича да извършва саботажни операции в европейски държави.

Източници: bta.bg, internazionale.it


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Натовско мислене

    9 3 Отговор
    -Треперете от Русия! Треперете, ви казвам, и купувайте стари оръжия, че свършихме парите.

    Коментиран от #36

    23:21 09.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 4 Отговор
    МЕДВЕДЕВ НАПРАВО ГО КАЗА
    " АКО НЯКОЙ ПОСЕГНЕ НА СПЪТНИЦИТЕ РАЗСВЕТ .. АМЕРИКАНСКИТЕ СПЪТНИЦИ НА СТАРЛИНК ЩЕ ПАДАТ КАТО ИГЛИЧКИТЕ НА ИЗСЪХНАЛА КОЛЕДНА ЕЛХА"
    .....
    ЩО ТРЯБВА "НЯКОЙ КАЗАЛ ЧЕ ДРУГ МУ КАЗАЛ "
    ;)

    23:22 09.10.2026

  • 4 К.О.Т..А.К 🐱

    2 3 Отговор
    ми...май съм много пиян , нищо не разбрах

    23:23 09.10.2026

  • 5 Много Известен Съветски Актьор

    4 8 Отговор
    Само да се опитат да направят нещо и американците ще ги свалят. Имат необходимите средства.

    Коментиран от #7

    23:24 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Много Известен Съветски Актьор":

    ЕДИН ИСТИНСКИ АМЕРИКАНСКИ ШПИОНСКИ СПЪТНИК
    НА ПЕНТАГОНА Е 100 МИЛИАРДА
    И СЕ ПРАВИ ЗА 5 ГОДИНИ
    ....
    ТВА НЕ Е ШИРПОТРЕБАТА НА МЪСК :)
    ....
    КАТО ПАДНАТ 10 СА 1 ТРИЛИОН :)

    Коментиран от #19

    23:26 09.10.2026

  • 8 Мими Кучева🐕

    3 9 Отговор
    Зеления и в момента пали маЦква🥳🤠 400 дрона летят натам🤯 деца плачат - възрастни треперят московски са в метрото 🤮

    23:28 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    САМО НЕ РАЗБРАХ ЗАЩО КЛИЧКО
    КАЗА НА КИЙВЧАНИ ДА БЯГАТ ОТ КИЙВ
    ..
    НАЛИ МОСКВА ЩЕШЕ ДА ИЗГОРИ ЗА 40 ДНИ ?

    23:32 09.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Много Известен Съветски Актьор

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Няма такива цени. Струват около 1-2 милиарда в зависимост от модела. И ако "нещо им се случи", ще последва "отговор".

    23:35 09.10.2026

  • 20 Русия ако усети заплаха

    6 2 Отговор
    от Старлинк, просто ще ги приземи за норматив.

    23:36 09.10.2026

  • 21 ?????

    4 0 Отговор
    Глупости на търкалета.
    Мъск вчера се оплакваше че поне 650 парчета са застрашили старлинка.
    А иначе космическият боклук е около милион и половина парчета вече и няма спасение от него.
    Като имаме предвид че в момента старлинк е 11 000 спътника които живеят няколко години можем да си представим кво ще е след няколко години около Земята.

    23:37 09.10.2026

  • 22 РУСИЯ

    5 1 Отговор
    МОЖЕ ВСИЧКО И КАВОТО СИ ПОИСКА.

    23:37 09.10.2026

  • 23 Глупавият фашистки тролей

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":

    на отпадъка и национални предатели ПП и ДБ, пак е в истерия и вие на умряло! 😄

    Коментиран от #43, #44, #53, #54

    23:38 09.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Уточнявайте, а не манипулирайте

    2 1 Отговор
    Кремъл периодично предупреждава, че спътниците, използвани в помощ на Украйна, могат да станат легитимни мишени за ответни удари...

    Да но само ако се ползват за удари дълбоко в Русия

    23:38 09.10.2026

  • 26 Глупавият фашистки тролей

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":

    на отпадъка и национални предатели ПП и ДБ, пак е в истерия и вие на умряло! 😄

    Коментиран от #46

    23:43 09.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Натовско мислене":

    Какво е казал немския генерал в случая няма никакво значение...... Значение има какво мисли руският президент Владимир Путин..... А относно натовското мислене какво да кажа, освен че мисля с газ. си.....

    23:49 09.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Глупавият фашистки тролей

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":

    на мафията и национални предатели ПП и ДБ, пак изпаднал в истерия и вие на умряло! 😄

    Коментиран от #48, #50, #56

    23:55 09.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 С тролене

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Така е":

    не показваш само своята трагедия. Показваш мафията и национални предатели на България ПП и ДБ, опрели до глу... да троли и фашизма в Украйна колко е отчаян от Русия.

    Коментиран от #51, #65

    23:56 09.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ха ха хааа

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Мхм":

    Аз съм Младlink........

    00:01 10.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Супер ми е

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆":

    да гледам глу... на отпадъка ПП и ДБ в нерва лазещ в немощ и рев, ама пази вената. И утре ще требе да показваш отпадъка на България ПП и ДБ. 😄

    Коментиран от #57, #58, #64

    00:03 10.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Исторически парк

    1 1 Отговор
    Русия приключва старлинк!

    00:05 10.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Супер ми е":

    съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
    Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
    Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅
    Докато си полезен ще те изкъртвам докрай пaaааццyyллee😂🤣😅
    След това те давя в гърнето с изпражненията ти и отървам от мъките😆😁😂🤣😅

    00:14 10.10.2026

  • 65 Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "С тролене":

    съъъъдрaaaн дрьььттт пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
    Така както аз ти нaвряx изкривената старческа и деформирана кратуна в гърнето с изпражненията ти😂
    Но си още изключително наш полезен пaацццyyyууллл ,иначе отдавна да съм те отървал от мъките и удавиллл в изпражненията ти😂🤣😅
    Докато си полезен ще те изкъртвам докрай пaaааццyyллee😂🤣😅
    След това те давя в гърнето с изпражненията ти и отървам от мъките😆😁😂🤣😅

    00:14 10.10.2026

  • 66 Супер ми е

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Пaaаацццууyyyyлeee наш полезен 😂🤣😅😆":

    да гледам глу... на отпадъка ПП и ДБ в нерва лазещ в немощ и рев, ама пази вената. И утре ще требе да показваш отпадъка на България ПП и ДБ. 😄

    00:14 10.10.2026

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