Германски генерал: Русия може да застраши Starlink

Руската спътникова активност може да застраши комерсиални сателитни съзвездия като американската система Starlink, заяви началникът на Космическото командване на германските въоръжени сили генерал-майор Михаел Траут пред Ройтерс.

Предупреждението идва след маневри на четири руски военни спътника през май. Според Космическите сили на САЩ апаратите „Космос-2610“, „Космос-2611“, „Космос-2612“ и „Космос-2613“ са се придвижили в близост до комерсиален спътник за радиолокационно изображение.

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Финландската компания ICEYE е потвърдила пред Ройтерс, че спътникът е неин. Компанията предоставя данни на САЩ и техните съюзници, а конкретният апарат е използван за получаване на изображения от бойното поле с разузнавателна цел.

Възможен натиск без пряка атака

Траут описа руските апарати като спътници, които са „преследвали“ спътника на ICEYE. По думите му Русия демонстрира възможности, които прилагани директно срещу голямо съзвездие като Starlink, могат да повлияят върху експлоатационния живот на спътниците и качеството на услугата за всички потребители, а не само за Украйна.

„Русия демонстрира възможности, които, ако бъдат използвани директно срещу съзвездие като Starlink, могат да повлияят на експлоатационния му живот“, заяви Михаел Траут пред Ройтерс.

Изпълнителният директор на ICEYE Рафал Моджевски заяви, че близкото приближаване между спътници може да се използва „или за да бъдат следени, или потенциално да им се навреди“.

Германският генерал подчерта, че открита атака срещу спътник на Starlink би означавала сериозна ескалация на враждебните действия. Според него обаче Русия може да използва тактики в т.нар. сива зона, при които няма пряк удар, но се създава риск за работата на сателитите.

Как може да бъде засегнат Starlink

Траут очерта хипотетичен сценарий, при който руски спътник се отклонява в орбиталния път на апарат от системата Starlink, преди да се разпадне. Това би могло да принуди други спътници да извършат избягващи маневри.

Подобни маневри изразходват гориво, което е необходимо за поддържането на орбитата и за удължаването на оперативния живот на спътниците. Прилагането на такава тактика в мащаба на голямо сателитно съзвездие би могло да засегне услугата за всички потребители.

Случаят подчертава нарастващата зависимост на западните армии от частни космически компании. След началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. руската намеса в западни спътникови системи се е увеличила значително, според източниците, цитирани от Ройтерс.

Кремъл периодично предупреждава, че спътниците, използвани в помощ на Украйна, могат да станат легитимни мишени за ответни удари. Русия отрича да извършва саботажни операции в европейски държави.

Източници: bta.bg, internazionale.it