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Под охрана и отбрана! Саудитският престолонаследник се укрива в дворци с бункери
  Тема: Иранската криза

Под охрана и отбрана! Саудитският престолонаследник се укрива в дворци с бункери

12 Октомври, 2026 18:18 1 216 17

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  • дронове

Мохамед бин Салман се придвижва под засилена охрана, докато Рияд търси нови системи за противовъздушна отбрана заради атаките на хутите

Под охрана и отбрана! Саудитският престолонаследник се укрива в дворци с бункери - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман ал Сауд се придвижва между силно охранявани дворци, оборудвани с бункери, на фона на засилените атаки на хутите срещу Саудитска Арабия. За мерките за сигурност съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с движението на престолонаследника.

Мохамед бин Салман пътува с екип охранители, подбран лично от него. Последната му публична поява е била през предходната седмица. Според публикацията ограничаването на публичните му прояви е пряко свързано с ракетните и безпилотните атаки, насочени към саудитската столица.

Рияд търси нова противовъздушна защита

Саудитска Арабия търси системи за противовъздушна отбрана от различни държави и е поискала съдействие от Пакистан. Обсъжда се и привличането на чуждестранен военен персонал за операции в Йемен.

Според данни, цитирани от The Wall Street Journal, саудитските власти изпитват недостиг на ракети прехващачи. Системите за противоракетна отбрана се преразпределят между различни райони, за да бъдат защитени едновременно ключовата енергийна инфраструктура и дворците на кралското семейство.

„Саудитска Арабия се бори да покрие с противовъздушна отбрана огромната територия на страната“, пише The Wall Street Journal, цитирано от The Times of Israel.

Ударите поставят под натиск не само сигурността на управляващите, но и работата на гражданската инфраструктура. При атаки срещу летището в Рияд са загинали най-малко 12 души, а над 300 са били ранени. Хутите поеха отговорност за мащабни операции с ракети и дронове.

Конфликтът в Йемен остава без дипломатически изход

Рияд продължава да търси дипломатическо решение, въпреки че едновременно разглежда варианти за засилване на военната си защита и за операции в Йемен. Саудитска Арабия се намеси пряко в конфликта през 2015 г., когато оглави коалиция в подкрепа на международно признатото правителство срещу хутите.

Новата вълна от атаки показва, че заплахата вече засяга не само военни обекти, но и летища, енергийни съоръжения и центрове на властта. Публично потвърждение от саудитските власти за конкретните маршрути и местонахождението на престолонаследника не е съобщено.

Източници: news.bg, timesofisrael.com


Саудитска Арабия
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  • 4 РФ е един огромен КЕН eф !

    4 13 Отговор
    Аятоласите и бункерния старец Пусин живеят така от десетилетия .

    Коментиран от #6, #17

    18:21 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Чуй, чуй

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Кен Еф 16...

    18:25 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 12 Кроят преврат

    6 1 Отговор
    Британците са им дали един самолет цистерна Другото от обещаното още се обсъждало

    18:34 12.10.2026

  • 13 Където

    8 1 Отговор
    и да отиде смъртта го чака . Дали ще е скоро или след много години приключи ли му земният му път , ще се раздели и с властта и с бункерите си .

    18:35 12.10.2026

  • 14 Само питам

    8 2 Отговор
    Кой ги накара тия да си слагат задните части където не им е работата ?

    18:37 12.10.2026

  • 15 Страх лозе пази

    2 0 Отговор
    Превземането на Голямата джамия в Мека се провежда от 20 ноември до 4 декември 1979 г., когато група от около 200 до 600 ислямистки екстремисти, водени от Джухайман ал-Утайби, окупира най-святото място в исляма – джамията „Масджид ал-Харам“.

    Ключови детайли за събитието:

    • Мотив и идеология: Бунтовниците се обявяват против модернизацията и „покварата“ на саудитското кралско семейство. Те провъзгласяват зетя на Ал-Утайби – Мохамед ал-Кахтани, за Махди (ислямския Месия/избавител) и настояват всички мюсюлмани да му се врекат във вярност.
    • Ход на атаката: В първия ден на новата ислямска година оръжията са внесени тайно в комплекса, скрити в ковчези под предлог за погребални молитви. Екстремистите затварят вратите с вериги и взимат хиляди поклонници за заложници.
    • Резолюция и френска намеса: Тъй като проливането на кръв в джамията е религиозно забранено, саудитските власти първо получават специално разрешение (фетва) от духовенството. Поради тежките подземни боеве в катакомбите на джамията, Саудитска Арабия търси помощ от френските специални части (GIGN). Френски съветници помагат за планирането на финалната офанзива, като доставят специален сълзотворен газ, с който бунтовниците са изтласкани и неутрализирани.
    • Жертви и екзекуции: Официално загиват 26 поклонници, 127 саудитски военнослужещи и 75 бунтовници (включително фалшивият Месия – Ал-Кахтани). На 9 януари 1980 г. оцелелият лидер Джухайман ал-Утайби и още 63 бунтовници са публично обезглавени в

    18:38 12.10.2026

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