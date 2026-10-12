Под охрана и отбрана! Саудитският престолонаследник се укрива в дворци с бункери

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман ал Сауд се придвижва между силно охранявани дворци, оборудвани с бункери, на фона на засилените атаки на хутите срещу Саудитска Арабия. За мерките за сигурност съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати с движението на престолонаследника.

Мохамед бин Салман пътува с екип охранители, подбран лично от него. Последната му публична поява е била през предходната седмица. Според публикацията ограничаването на публичните му прояви е пряко свързано с ракетните и безпилотните атаки, насочени към саудитската столица.

Рияд търси нова противовъздушна защита

Саудитска Арабия търси системи за противовъздушна отбрана от различни държави и е поискала съдействие от Пакистан. Обсъжда се и привличането на чуждестранен военен персонал за операции в Йемен.

Според данни, цитирани от The Wall Street Journal, саудитските власти изпитват недостиг на ракети прехващачи. Системите за противоракетна отбрана се преразпределят между различни райони, за да бъдат защитени едновременно ключовата енергийна инфраструктура и дворците на кралското семейство.

„Саудитска Арабия се бори да покрие с противовъздушна отбрана огромната територия на страната“, пише The Wall Street Journal, цитирано от The Times of Israel.

Ударите поставят под натиск не само сигурността на управляващите, но и работата на гражданската инфраструктура. При атаки срещу летището в Рияд са загинали най-малко 12 души, а над 300 са били ранени. Хутите поеха отговорност за мащабни операции с ракети и дронове.

Конфликтът в Йемен остава без дипломатически изход

Рияд продължава да търси дипломатическо решение, въпреки че едновременно разглежда варианти за засилване на военната си защита и за операции в Йемен. Саудитска Арабия се намеси пряко в конфликта през 2015 г., когато оглави коалиция в подкрепа на международно признатото правителство срещу хутите.

Новата вълна от атаки показва, че заплахата вече засяга не само военни обекти, но и летища, енергийни съоръжения и центрове на властта. Публично потвърждение от саудитските власти за конкретните маршрути и местонахождението на престолонаследника не е съобщено.

Източници: news.bg, timesofisrael.com