ЕС одобри рекордни санкции срещу руския военен комплекс

Европейският съюз одобри най-голямото еднократно разширяване на санкционния си списък срещу Русия от началото на пълномащабната война в Украйна. Новите мерки обхващат 1569 физически и юридически лица, свързани с руския военно-промишлен комплекс.

Сред тях са 826 компании и 743 техни ръководители. Повече от половината вписвания засягат производствената верига на балистични ракети, съобщи върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

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„Това е най-мащабното разширяване на нашия санкционен списък, откакто Русия започна войната си. Правим така, че за Русия да бъде значително по-трудно, по-бавно и по-скъпо да произвежда оръжията, с които убива украинци“, заяви Калас.

Мерките са насочени предимно към предприятия и ръководители, които според ЕС поддържат руското военно производство. Засегнати са доставчици на електроника, комуникационно оборудване, радарни и навигационни системи, сателитни и ракетни компоненти, взривни вещества и боеприпаси.

Европейският съюз посочва, че включените компании са част от списък, създаден от руското правителство, който определя предприятията като част от военно-промишления комплекс и им дава достъп до държавни субсидии. Целта на санкциите е да бъде ограничен достъпът им до средства, технологии и услуги, необходими за производството на оръжия.

Какво предвиждат мерките

За санкционираните физически лица се въвеждат забрана за пътуване в ЕС и замразяване на активите. Гражданите и компаниите от Европейския съюз нямат право да предоставят средства или икономически ресурси на включените в списъка лица и организации.

В отделна част от пакета са добавени 77 души, които ЕС обвинява в организиране, провеждане или участие в незаконни избори в окупирани украински територии.

Решението беше взето от министрите на външните работи на държавите членки, след като представителите им вече бяха постигнали предварително споразумение. Така формалното одобрение приключи процедурата по приемането на новите вписвания.

Промени в санкционния списък

Пакетът идва и на фона на премахването на санкциите срещу двама руски бизнесмени – Алишер Усманов и Михаил Фридман. Решението за тяхното изваждане от списъка беше поискано от няколко държави членки.

Въпреки това новите вписвания увеличават значително броя на лицата и компаниите, засегнати от европейските ограничителни мерки. Кая Калас заяви, че ЕС не трябва да намалява натиска върху Москва, а да го засилва.

Източници: news.bg, apnews.com