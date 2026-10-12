ЕС одобри рекордни санкции срещу руския военен комплекс

Европейският съюз одобри най-голямото еднократно разширяване на санкционния си списък срещу Русия от началото на пълномащабната война в Украйна. Новите мерки обхващат 1569 физически и юридически лица, свързани с руския военно-промишлен комплекс.
Сред тях са 826 компании и 743 техни ръководители. Повече от половината вписвания засягат производствената верига на балистични ракети, съобщи върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.
Мерките са насочени предимно към предприятия и ръководители, които според ЕС поддържат руското военно производство. Засегнати са доставчици на електроника, комуникационно оборудване, радарни и навигационни системи, сателитни и ракетни компоненти, взривни вещества и боеприпаси.
Европейският съюз посочва, че включените компании са част от списък, създаден от руското правителство, който определя предприятията като част от военно-промишления комплекс и им дава достъп до държавни субсидии. Целта на санкциите е да бъде ограничен достъпът им до средства, технологии и услуги, необходими за производството на оръжия.
Какво предвиждат мерките
За санкционираните физически лица се въвеждат забрана за пътуване в ЕС и замразяване на активите. Гражданите и компаниите от Европейския съюз нямат право да предоставят средства или икономически ресурси на включените в списъка лица и организации.
В отделна част от пакета са добавени 77 души, които ЕС обвинява в организиране, провеждане или участие в незаконни избори в окупирани украински територии.
Решението беше взето от министрите на външните работи на държавите членки, след като представителите им вече бяха постигнали предварително споразумение. Така формалното одобрение приключи процедурата по приемането на новите вписвания.
Промени в санкционния списък
Пакетът идва и на фона на премахването на санкциите срещу двама руски бизнесмени – Алишер Усманов и Михаил Фридман. Решението за тяхното изваждане от списъка беше поискано от няколко държави членки.
Въпреки това новите вписвания увеличават значително броя на лицата и компаниите, засегнати от европейските ограничителни мерки. Кая Калас заяви, че ЕС не трябва да намалява натиска върху Москва, а да го засилва.
Източници: news.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Име
21:50 12.10.2026
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Евалла!!!
21:51 12.10.2026
10 стоян георгиев
21:51 12.10.2026
11 Пич
Тоест, шимпанзето се развива!!!
В ЕС, при Урсула, Кая и Шмерц, няма такова нещо!!?
Коментиран от #70
21:52 12.10.2026
12 🦉🦉🦉🦉
Явно теА с 22 пакета санкции са от друга планета😉
21:53 12.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тия са пълни
21:53 12.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ЛУД......
До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":МЕЧТА 3КВ. .......МРАЗ 100 ВАТА....
Коментиран от #31
21:54 12.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Удриии Удриии
Спре да мърда .
21:54 12.10.2026
19 Ужас
21:54 12.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Кина
21:54 12.10.2026
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25 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":Гьобелс е казал, че трябва да го повториш СТО пъти❗
Или май беше ХИЛЯДА🤔
Давай, малко ти остана още ❗
21:55 12.10.2026
26 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":Аре на бас, е 404 приключи и до седница две клоуна ще е аут
21:56 12.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Змията най хапе когато умира
21:56 12.10.2026
30 1234
21:56 12.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Вярно ли?
До коментар #15 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":айде,бе...
21:57 12.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Шоу на макс
До коментар #21 от "Хохо Бохо":Кой е смазания ?Като НАТО обгради жалка раша с 1300 км.в обръч и като путя уби 2 милиона клети руснаци ли? И като бомби падат в раша ,а не в Лондон, Париж или Берлин хихихихи
21:57 12.10.2026
36 павела митова
До коментар #23 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":хахаха божееее а тази версия....
21:58 12.10.2026
37 Велика, велика...колко да е велика?
До коментар #13 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":само дето остана без една трета от територията си. Велико!
21:58 12.10.2026
38 мда
21:58 12.10.2026
39 АМА ЗАЛУДУ
Коментиран от #59
22:00 12.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 санкционираните заплакаха че нема ес
22:00 12.10.2026
42 Планът е готов
22:01 12.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Да дуят супата
22:01 12.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Къде е редовната риска армия от 350 хил?
Къде е Вагнер?
Ами остана завинаги земята край Бахмут.
22:05 12.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Шорт
Коментиран от #53
22:06 12.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Трафика към Кобзон
До коментар #51 от "Шорт":Също.
22:07 12.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Стоянчо Пуканката
22:08 12.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 То и без това няма руснаци
22:12 12.10.2026
61 Бас държа
22:13 12.10.2026
62 Туй добитче Кая Калас
22:16 12.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ЕС вече не е
Кая и Усула маже и да подскачат, ама в целия им съюз нямат по-яки оръжия от руските. И нашите МИГ-ове още летят, макар и престарели. Докато новите Ф-16, милиарди струват и още не летят...
22:19 12.10.2026
65 А дали е така?
22:20 12.10.2026
66 Соваж бейби
22:21 12.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 555777
22:40 12.10.2026
70 Kaлпазанин
До коментар #11 от "Пич":Точно ,стават все по тъпи
22:47 12.10.2026
71 Русия е унищожила завод за
22:50 12.10.2026
72 Ъъъъ
22:53 12.10.2026
73 88888888888
23:09 12.10.2026