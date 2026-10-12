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ЕС одобри рекордни санкции срещу руския военен комплекс
  Тема: Украйна

ЕС одобри рекордни санкции срещу руския военен комплекс

12 Октомври, 2026 21:48 915 73

  • европейски съюз-
  • санкции срещу русия-
  • кая калас-
  • руски военно-промишлен комплекс-
  • балистични ракети

В списъка са включени 1569 лица и компании, като над половината мерки засягат производството на балистични ракети

ЕС одобри рекордни санкции срещу руския военен комплекс - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз одобри най-голямото еднократно разширяване на санкционния си списък срещу Русия от началото на пълномащабната война в Украйна. Новите мерки обхващат 1569 физически и юридически лица, свързани с руския военно-промишлен комплекс.

Сред тях са 826 компании и 743 техни ръководители. Повече от половината вписвания засягат производствената верига на балистични ракети, съобщи върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

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„Това е най-мащабното разширяване на нашия санкционен списък, откакто Русия започна войната си. Правим така, че за Русия да бъде значително по-трудно, по-бавно и по-скъпо да произвежда оръжията, с които убива украинци“, заяви Калас.

Мерките са насочени предимно към предприятия и ръководители, които според ЕС поддържат руското военно производство. Засегнати са доставчици на електроника, комуникационно оборудване, радарни и навигационни системи, сателитни и ракетни компоненти, взривни вещества и боеприпаси.

Европейският съюз посочва, че включените компании са част от списък, създаден от руското правителство, който определя предприятията като част от военно-промишления комплекс и им дава достъп до държавни субсидии. Целта на санкциите е да бъде ограничен достъпът им до средства, технологии и услуги, необходими за производството на оръжия.

Какво предвиждат мерките

За санкционираните физически лица се въвеждат забрана за пътуване в ЕС и замразяване на активите. Гражданите и компаниите от Европейския съюз нямат право да предоставят средства или икономически ресурси на включените в списъка лица и организации.

В отделна част от пакета са добавени 77 души, които ЕС обвинява в организиране, провеждане или участие в незаконни избори в окупирани украински територии.

Решението беше взето от министрите на външните работи на държавите членки, след като представителите им вече бяха постигнали предварително споразумение. Така формалното одобрение приключи процедурата по приемането на новите вписвания.

Промени в санкционния списък

Пакетът идва и на фона на премахването на санкциите срещу двама руски бизнесмени – Алишер Усманов и Михаил Фридман. Решението за тяхното изваждане от списъка беше поискано от няколко държави членки.

Въпреки това новите вписвания увеличават значително броя на лицата и компаниите, засегнати от европейските ограничителни мерки. Кая Калас заяви, че ЕС не трябва да намалява натиска върху Москва, а да го засилва.

Източници: news.bg, apnews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Име

    20 1 Отговор
    Приятни сънища!

    21:50 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Евалла!!!

    39 6 Отговор
    Рекордна тъпотия.

    21:51 12.10.2026

  • 10 стоян георгиев

    34 4 Отговор
    Клоуни 😂🇪🇺🤡

    21:51 12.10.2026

  • 11 Пич

    36 5 Отговор
    Когато на едно шимпанзе дадеш пръчка, след време шимпанзето се научава да си троши фастъците с пръчката!
    Тоест, шимпанзето се развива!!!
    В ЕС, при Урсула, Кая и Шмерц, няма такова нещо!!?

    Коментиран от #70

    21:52 12.10.2026

  • 12 🦉🦉🦉🦉

    35 5 Отговор
    В природата НЯМА животно което да се спъне два пъти в един и същ камък❗
    Явно теА с 22 пакета санкции са от друга планета😉

    21:53 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тия са пълни

    31 3 Отговор
    смешници.🤣😂🤡

    21:53 12.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЛУД......

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    МЕЧТА 3КВ. .......МРАЗ 100 ВАТА....

    Коментиран от #31

    21:54 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Удриии Удриии

    5 26 Отговор
    Докато Руския Пияндурник
    Спре да мърда .

    21:54 12.10.2026

  • 19 Ужас

    23 3 Отговор
    Невероятни кретени

    21:54 12.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кина

    25 3 Отговор
    ЕС прави санкции на себе си ..В Франция протестите излизат извън контрола на правителството но черешката на тортата ще е края на октомври ...Синдикатите в Белгия подготвят невиждана заря с коктейли молотов..

    21:54 12.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 🦉🦉🦉🦉

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    Гьобелс е казал, че трябва да го повториш СТО пъти❗
    Или май беше ХИЛЯДА🤔
    Давай, малко ти остана още ❗

    21:55 12.10.2026

  • 26 К.О.Т..А.К 🐱

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Аре на бас, е 404 приключи и до седница две клоуна ще е аут

    21:56 12.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Змията най хапе когато умира

    21 5 Отговор
    Дните на мракобесния и фашистки ЕС са преброени!

    21:56 12.10.2026

  • 30 1234

    16 1 Отговор
    Те станаха хиляда пакети санкции и нищо

    21:56 12.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Вярно ли?

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    айде,бе...

    21:57 12.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Шоу на макс

    5 24 Отговор

    До коментар #21 от "Хохо Бохо":

    Кой е смазания ?Като НАТО обгради жалка раша с 1300 км.в обръч и като путя уби 2 милиона клети руснаци ли? И като бомби падат в раша ,а не в Лондон, Париж или Берлин хихихихи

    21:57 12.10.2026

  • 36 павела митова

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    хахаха божееее а тази версия....

    21:58 12.10.2026

  • 37 Велика, велика...колко да е велика?

    20 4 Отговор

    До коментар #13 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    само дето остана без една трета от територията си. Велико!

    21:58 12.10.2026

  • 38 мда

    19 4 Отговор
    ЕС ще бъде унищожен от собствените си народи.

    21:58 12.10.2026

  • 39 АМА ЗАЛУДУ

    11 2 Отговор
    ЕВРОАУТ САЙДЕРИТ СА В ЕКС ТАЗ

    Коментиран от #59

    22:00 12.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 санкционираните заплакаха че нема ес

    13 1 Отговор
    За санкционираните физически лица се въвеждат забрана за пътуване в ЕС и замразяване на активите които не са в ес

    22:00 12.10.2026

  • 42 Планът е готов

    2 14 Отговор
    Следва изпепелявящ удар някъде до към Урал.

    22:01 12.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Да дуят супата

    18 2 Отговор
    Никой в Русия не го е еня за тъпотиите им

    22:01 12.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Къде е редовната риска армия от 350 хил?

    4 15 Отговор
    Ами при Кобзон разбира се от 2022.
    Къде е Вагнер?
    Ами остана завинаги земята край Бахмут.

    22:05 12.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Шорт

    20 2 Отговор
    Санкциите работят! Стачките продължават в Европа!

    Коментиран от #53

    22:06 12.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Трафика към Кобзон

    2 11 Отговор

    До коментар #51 от "Шорт":

    Също.

    22:07 12.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Стоянчо Пуканката

    16 2 Отговор
    Европците цепят мрака! Половината от подопечните им територии се тресат от стачки, бунтове, гонят възрастни хора от домовете им, .... икономическите им проблеми край нямат, а те, "умниците", налагат поредни санкции?!...на Русия, която вече не ги бръсне и за слива...

    22:08 12.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 То и без това няма руснаци

    11 1 Отговор
    Които да искат парите в мухлясалата Европа да си оставят..особенно пък богатите, така че даже услуга им правят на хората. Направо ще се разплачат да знаете че на Слънчака в коптора няма да могат да дойдат или пък на Евровизията че във фургонче на пристанището на Бургас да спят като в бежански лагер

    22:12 12.10.2026

  • 61 Бас държа

    6 1 Отговор
    Че тия даже вече не могат да си следят и списъка със санкционираните.

    22:13 12.10.2026

  • 62 Туй добитче Кая Калас

    6 1 Отговор
    Нали знаете че черен печат има за Китай, САЩ и Русия? Не е майтап!

    22:16 12.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ЕС вече не е

    11 0 Отговор
    Никакъв фактор. Русия може да вземе много части за оръжията от Китай директно. Плюс това Русия си има и индустрия! Много неща и сами си могат и правят. Такива "яки" подводници, като Борей и Ясен!!! Белгорад, Хабаровск, както и подмодният дрон с изкуствен интелект Посейдон...
    Кая и Усула маже и да подскачат, ама в целия им съюз нямат по-яки оръжия от руските. И нашите МИГ-ове още летят, макар и престарели. Докато новите Ф-16, милиарди струват и още не летят...

    22:19 12.10.2026

  • 65 А дали е така?

    5 0 Отговор
    Ами ако ръководителите са подставени лица като нашите бушони. СССР са имали подобни практики шефът е шофьора а този до него нищо. Сменяш компании имена, че и на зеленски може да му регистрират нещо. Това са глупости. Накрая ще пламне света от тези простотии. Иран го доказаха. Учения с Китай Пакистан и другите им приятели. ЕС да се замисли КАЯ и Мая Немската бабичка довиждане

    22:20 12.10.2026

  • 66 Соваж бейби

    7 0 Отговор
    Завалиите само санкции са им в главата ,спят в метрото и из цял свят кой на къде го отвя вятъра,вместо да се замислят как да спасят това което остана от държавата им ,те са обсебени от идеи за санкции на Русия.

    22:21 12.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 555777

    4 0 Отговор
    Кога Европа ще даде на своите граждани евтин бензин и дизел кога ще се грижат за достоен живот на своите граждани кога ще бъдат изгонени тя тъпанари когато са във власта Европейския съзюз не е военен блок и не е създаван да бъде патерица на Украйна

    22:40 12.10.2026

  • 70 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Точно ,стават все по тъпи

    22:47 12.10.2026

  • 71 Русия е унищожила завод за

    2 0 Отговор
    смазочни материали в Киевска област до основи: производството е спряло веднага след нападението. В Киевска област, след серия руски атаки с дронове, заводът KSM PROTEK, който произвеждаше смазочни материали, беше напълно унищожен. Работата на предприятието е спряна напълно за дълго време.

    22:50 12.10.2026

  • 72 Ъъъъ

    2 0 Отговор
    Ще наложим санкции на дроновете и ракетите летящи към Украйна,от утре вече нямат право

    22:53 12.10.2026

  • 73 88888888888

    0 0 Отговор
    еееее, Кайче , па я та имах за по-коурава , ма !

    23:09 12.10.2026

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