Сергей Лавров: Зеленски не е заслужил пауза във войната

Русия няма да се довери на новите уверения на украинското ръководство и не смята, че Володимир Зеленски е заслужил пауза във военните действия, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.
„Не мисля, че той си е заслужил отдих. Не мисля, че отново ще се подведем по уверения и обещания“, каза Лавров в коментар за възможността за прекратяване или ограничаване на бойните действия.
Москва не променя позицията си
Руският външен министър припомни, че позицията на Москва по въпроса вече е била ясно изразена от президента Владимир Путин. По думите му Русия продължава да преследва целите, които е поставила във войната в Украйна, и те не са променяни.
Лавров противопостави тази позиция на действията на Зеленски, които определи като „зигзагообразни“ и уклончиви. Той обвини украинския президент, че разчита на подкрепата на европейските държави и използва различни инициативи, за да постигне желаната пауза.
„Престореното му учудване относно изявлението на президента Тръмп говори само за едно: той е готов да използва всякакви думи, инициативи или идеи, появили се в публичното пространство, за да постигне – на всяка цена – така желаната от него пауза“, заяви Лавров.
Спор около енергийното примирие
Коментарът му дойде след изявление на американския президент Доналд Тръмп, че Русия и Украйна са се споразумели за енергийно примирие. Обявената идея е свързана с преустановяване на ударите по енергийна инфраструктура.
Володимир Зеленски изрази изненада от думите на Тръмп за постигната договореност. Така между американското съобщение за примирие и публичната позиция на Киев остана разминаване, докато Москва отхвърли възможността да приеме нови уверения от украинското ръководство.
Лавров добави, че Москва няма нужда да се оправдава пред когото и да било.
Източници: news.bg, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хем ме боли
17:05 12.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Просто човек
Коментиран от #61
17:06 12.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пришелец
17:06 12.10.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Сатана Z":Спаси си държавата.Пречупи гръбнака на НАТО.
Коментиран от #18, #43, #120
17:06 12.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #19, #58, #81
17:07 12.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ......-
ЛОШО НИ Е !!
17:11 12.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Дииий
17:14 12.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Хахахаха
17:14 12.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Забелязал
Коментиран от #105
17:15 12.10.2026
43 Хохо Бохо
До коментар #12 от "Последния Софиянец":И как я спаси? Като НАТО го обгради с 1300 км.в обръч и като путя уби 2 милиона клети руснаци ли? И като бомби падат в раша ,а не в Лондон, Париж или Берлин хихихихи
17:16 12.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Точно така
17:17 12.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Звездоброец
17:19 12.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Москва не вяра на сълзи
17:20 12.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Не човек, а желязо
До коментар #7 от "Просто човек":казъл злодеят, фашист..
не,
просто комунист..
17:21 12.10.2026
62 Всичко от московия е лъжа и измама !
И кой изобщо ще му повярва и обърне внимание ?!
Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)
"Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"
Песков 20 февруари 2022 г.
"Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."
Лавров 10 февруари 2022 г.
"Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."
Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."
17:21 12.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Москва не вярва на сълзи
17:21 12.10.2026
65 Мишел
17:21 12.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Москва не вярва на сълзи
17:22 12.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Руското външно министерство заяви
„Президентът (на Руската федерация Владимир Путин – ИФ) заяви това много ясно: ние продължаваме да постигаме целите на специалната военна операция. Те са добре известни на всички и никога не сме ги променяли, за разлика от зигзагите и уклончивостта на Зеленски и неговите европейски господари. Следователно нямаме за какво да се оправдаваме пред никого“, добави министърът.
Коментиран от #83
17:23 12.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Много плямпаш
До коментар #75 от "Руското външно министерство заяви":ВСУ разсипаха блатото от бой!
Коментиран от #111
17:26 12.10.2026
84 Руското външно министерство
17:26 12.10.2026
85 Пиночет
Коментиран от #90
17:27 12.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Соломон
17:35 12.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Дзак
17:38 12.10.2026
103 Анонимен
До коментар #95 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Аман от Провокатори!
17:38 12.10.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 хихочко..
До коментар #42 от "Забелязал":Сън сънувах..сън бгбандерски сънувах
17:39 12.10.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Диана
Коментиран от #123
17:40 12.10.2026
108 Купона изтича Зелю да побърза
17:41 12.10.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Мишел
До коментар #83 от "Много плямпаш":Размените продължават да са в съотношение над 500 убити украински военни срещу двайсетина руски.
17:43 12.10.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Забрави
До коментар #32 от "Сатана Z":Да кажеш че за русия умряха затворници и от бившите републики...т.е малцинства и си поизчистиха къщата,за Украйна умират само украинци и западняци . Русия си изнася зърнени храни и не знам къде ги сънуваш тези купони, стандарта им не е паднал за разлика от Европейския като тук инфлацията и затварянето на заводи е ежедневие. Гледам държавните дългове на запада растат а има и да теглят поне 1 трилион за Украйна
17:45 12.10.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 хаха
ХАХАХА
17:47 12.10.2026
118 Абе
Коментиран от #121
17:47 12.10.2026
119 Горски
17:48 12.10.2026
120 Само пепел
До коментар #12 от "Последния Софиянец":ще остане от Раша , ако НАТО се включи.
Коментиран от #126
17:49 12.10.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 ИФ бърка или лъже
17:50 12.10.2026
123 Дедо Еню
До коментар #107 от "Диана":Добър ден! Ти си мислиш че руснаците нямат желание да ги изгонят! Руснаки довно хотят да изгонят украинската армия от Донбас, уже пять года, ама нищe!
17:50 12.10.2026
124 Леле ,
17:50 12.10.2026
125 Биби
17:53 12.10.2026
126 Гледам европейците
До коментар #120 от "Само пепел":От НАТО решиха при примирие да правят сили но да не бъдели по границата а навътре в Украйна и Америка да ги прикривала със самолети. Смело,а?! А който искаше от НАТО да се включи го направи, нали....май им свършиха доброволците
17:53 12.10.2026
127 дедо Еньо
Коментиран от #132
17:54 12.10.2026
128 6666666666
18:00 12.10.2026
129 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
130 Не Лавров е добавил
18:05 12.10.2026
131 хаха
ТИХО С ГРУХТЕНЕТО ПРАСОЦИ БЕЗПОЛЕЗНИ ОРИЕНТАЛСКИ!
18:16 12.10.2026
132 Розовото пони зеля
До коментар #127 от "дедо Еньо":Кви избори да манипулира ве, в укрия зеления гном е забранил изборите вече 3 години ве, да нямаш тежък мозъчен дефицит.
18:19 12.10.2026
133 дискотека укрия
18:20 12.10.2026