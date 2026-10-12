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Сергей Лавров: Зеленски не е заслужил пауза във войната
  Тема: Украйна

Сергей Лавров: Зеленски не е заслужил пауза във войната

12 Октомври, 2026 17:04 1 807 133

  • сергей лавров-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • енергийно примирие-
  • войната в украйна-
  • русия-
  • украйна-
  • дизел

Руският външен министър заяви, че Москва няма да се довери на нови обещания от Киев

Сергей Лавров: Зеленски не е заслужил пауза във войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия няма да се довери на новите уверения на украинското ръководство и не смята, че Володимир Зеленски е заслужил пауза във военните действия, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.

„Не мисля, че той си е заслужил отдих. Не мисля, че отново ще се подведем по уверения и обещания“, каза Лавров в коментар за възможността за прекратяване или ограничаване на бойните действия.

Москва не променя позицията си

Руският външен министър припомни, че позицията на Москва по въпроса вече е била ясно изразена от президента Владимир Путин. По думите му Русия продължава да преследва целите, които е поставила във войната в Украйна, и те не са променяни.

Лавров противопостави тази позиция на действията на Зеленски, които определи като „зигзагообразни“ и уклончиви. Той обвини украинския президент, че разчита на подкрепата на европейските държави и използва различни инициативи, за да постигне желаната пауза.

„Престореното му учудване относно изявлението на президента Тръмп говори само за едно: той е готов да използва всякакви думи, инициативи или идеи, появили се в публичното пространство, за да постигне – на всяка цена – така желаната от него пауза“, заяви Лавров.

Спор около енергийното примирие

Коментарът му дойде след изявление на американския президент Доналд Тръмп, че Русия и Украйна са се споразумели за енергийно примирие. Обявената идея е свързана с преустановяване на ударите по енергийна инфраструктура.

Володимир Зеленски изрази изненада от думите на Тръмп за постигната договореност. Така между американското съобщение за примирие и публичната позиция на Киев остана разминаване, докато Москва отхвърли възможността да приеме нови уверения от украинското ръководство.

Лавров добави, че Москва няма нужда да се оправдава пред когото и да било.

Източници: news.bg, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хем ме боли

    6 16 Отговор
    хем ме сърби....

    17:05 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Просто човек

    22 29 Отговор
    Нагъл Кентавър!

    Коментиран от #61

    17:06 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пришелец

    14 34 Отговор
    На посещение при психолог Лавров!

    17:06 12.10.2026

  • 12 Последния Софиянец

    32 56 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Спаси си държавата.Пречупи гръбнака на НАТО.

    Коментиран от #18, #43, #120

    17:06 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 К.О.Т..А.К 🐱

    26 17 Отговор
    пак най учтиво питам и се интересувам-щом Тръмп е решил да не се бомби дизела на РФ , то къде трябва да се бомби?

    Коментиран от #19, #58, #81

    17:07 12.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ......-

    31 12 Отговор
    Евр(Е)оатлантиците изтропали се преди мен едни и същи екс кре менти :

    ЛОШО НИ Е !!

    17:11 12.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дииий

    12 16 Отговор
    Дииииий ...

    17:14 12.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Хахахаха

    13 15 Отговор
    Е па тупин няма да заслужи избори в Украйна.

    17:14 12.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Забелязал

    49 38 Отговор
    Фашистите в Кремъл не разбират, че сами си надяват въжето на вратлето. Цялата Русия ще бъде в пламъци.

    Коментиран от #105

    17:15 12.10.2026

  • 43 Хохо Бохо

    43 24 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    И как я спаси? Като НАТО го обгради с 1300 км.в обръч и като путя уби 2 милиона клети руснаци ли? И като бомби падат в раша ,а не в Лондон, Париж или Берлин хихихихи

    17:16 12.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Точно така

    26 30 Отговор
    Зеленски не е заслужил пауза във войната

    17:17 12.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Звездоброец

    7 24 Отговор
    Серьожа,вашата руска "лакомия" бавно и сигурно "ще ви убие" !

    17:19 12.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Москва не вяра на сълзи

    26 7 Отговор
    Москва не трябва да се доветява на нови обещания от Киев

    17:20 12.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Не човек, а желязо

    8 9 Отговор

    До коментар #7 от "Просто човек":

    казъл злодеят, фашист..
    не,
    просто комунист..

    17:21 12.10.2026

  • 62 Всичко от московия е лъжа и измама !

    9 23 Отговор
    И какво може да гарантира международния престъпник и терорист Путин?
    И кой изобщо ще му повярва и обърне внимание ?!

    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)

    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"

    Песков 20 февруари 2022 г.
    "Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."

    Лавров 10 февруари 2022 г.
    "Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."

    17:21 12.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Москва не вярва на сълзи

    18 2 Отговор
    Капитулация!

    17:21 12.10.2026

  • 65 Мишел

    19 6 Отговор
    Русия вече свали белите ръкавици, с които воюваше с Украйна и ще я разгроми през зимата.

    17:21 12.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Москва не вярва на сълзи

    18 4 Отговор
    Минските а?

    17:22 12.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Руското външно министерство заяви

    15 6 Отговор
    че Русия няма да даде почивка на Украйна на бойното поле.„Не мисля, че той (украинският президент Володимир Зеленски – ИФ) заслужава почивка. Не мисля, че отново ще се залъжем с уверения и обещания“, каза Лавров пред репортери в понеделник, отговаряйки на въпрос относно ситуацията около енергийното прекратяване на огъня между Русия и Украйна, обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп.
    „Президентът (на Руската федерация Владимир Путин – ИФ) заяви това много ясно: ние продължаваме да постигаме целите на специалната военна операция. Те са добре известни на всички и никога не сме ги променяли, за разлика от зигзагите и уклончивостта на Зеленски и неговите европейски господари. Следователно нямаме за какво да се оправдаваме пред никого“, добави министърът.

    Коментиран от #83

    17:23 12.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Много плямпаш

    9 18 Отговор

    До коментар #75 от "Руското външно министерство заяви":

    ВСУ разсипаха блатото от бой!

    Коментиран от #111

    17:26 12.10.2026

  • 84 Руското външно министерство

    18 6 Отговор
    Многократно е заявявало че пауза във войната няма да има. Кое точно е новото? Нищо не се е променило. Последователна е руската политика и това е от столетия

    17:26 12.10.2026

  • 85 Пиночет

    7 20 Отговор
    Конската глава, марш обратно в бункера!

    Коментиран от #90

    17:27 12.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Соломон

    6 15 Отговор
    Руската наглост е безгранична като космоса

    17:35 12.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Дзак

    0 0 Отговор
    Прикрива се само временно и праща мющерии да следят!

    17:38 12.10.2026

  • 103 Анонимен

    7 1 Отговор

    До коментар #95 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Аман от Провокатори!

    17:38 12.10.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 хихочко..

    5 15 Отговор

    До коментар #42 от "Забелязал":

    Сън сънувах..сън бгбандерски сънувах

    17:39 12.10.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Диана

    16 10 Отговор
    Ако целта на войната е Донбас, защо тогава руснаците атакуват енергетиката на Украйна, Киев?!...Логично би било да изгонят украинската армия от Донбас, да се концентрират там, не в енергийната система на Украйна, според мен...Мисля, че руснаците са бесни на украинците и Зеленски ги вбесява още повече като се прави на нищо не разбиращ...Но...според мен, руснаците също имат вина за състоянието в Украйна...Ситуацията там се е развивала в продължение на декади по времето на СССР - създаването на украински език и писменост, надменното им отношение към руснаците, манипулирането на общественото мнение в тази посока не са от вчера, а руснаците са ги пренебрегвали и подценявали дълги години..И това е ставало на много високо ниво, вкоренявали го в основата на руските взаимоотношения...През 1976г. бях на студентски стаж в Русия. Тогава станах свидетел на такава сцена в голям московски театър : Нашата група беше в ложа. В съседната лоша имаше група млади англичани. През антракта те започнаха да вдигат голяма врява, подигравайки се на представлението. Един от тях дори си сложи козя маска и започна да прави от балкона "свое представление"...Попитах разпоредителката защо не направят нещо. А тя ми отговори "Веселий человек", значи...Тя седеше и се смееше...Така го е разбирала това положение, значи...Сигурно така са им обяснявали и положението в Украйна тогава...не знам....но това не е от вчера там и руснаците няма на кого да се сърдят освен н своите слепи и глухи поли

    Коментиран от #123

    17:40 12.10.2026

  • 108 Купона изтича Зелю да побърза

    11 4 Отговор
    Вокзал, Москва, подпис на капитулацията и да мирне света!!!

    17:41 12.10.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Мишел

    8 6 Отговор

    До коментар #83 от "Много плямпаш":

    Размените продължават да са в съотношение над 500 убити украински военни срещу двайсетина руски.

    17:43 12.10.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Забрави

    5 7 Отговор

    До коментар #32 от "Сатана Z":

    Да кажеш че за русия умряха затворници и от бившите републики...т.е малцинства и си поизчистиха къщата,за Украйна умират само украинци и западняци . Русия си изнася зърнени храни и не знам къде ги сънуваш тези купони, стандарта им не е паднал за разлика от Европейския като тук инфлацията и затварянето на заводи е ежедневие. Гледам държавните дългове на запада растат а има и да теглят поне 1 трилион за Украйна

    17:45 12.10.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 хаха

    5 6 Отговор
    Не съм чул Зеленски да се оплаква. Няма пауза - нЕма избори бе конска мутро мордорска.

    ХАХАХА

    17:47 12.10.2026

  • 118 Абе

    4 5 Отговор
    Пecкoв и той заяви: Пyтин e гoтoв дa cпpe yдapитe в дeня нa избopитe в Укpaйнa, aкo Kиeв peши дa ги пpoвeдe

    Коментиран от #121

    17:47 12.10.2026

  • 119 Горски

    6 12 Отговор
    Само на мен ли ми се струва , че ЕС се ръководи от тотално неадекватни , да не кажа ЛУДИ управници ? Че то при Фиркача Жан Клод Юнкер си бяхме хиляди пъти по-добре . Човекът вЕрно обичаше да си посръбва , но поне когато не беше пиян , беше В ЧАС с нещата ! А тия са НЕСПАСЯЕМИ ! И явно ще угробят всички ни ! Санкции , санкции , санкции ... и накрая какво ? САЩ и Русия си стиснаха ръцете , реките от дизел потекоха , Путин вече си дипли пачките с милиарди , а ЕС го и то здраво ! И в името на какво ? На един сбъркан наркоман , който за разлика от Юнкер НИКОГА не изтрезнява ? Заради него ли вече започнахме да я караме на изпарения ? Амииии ... май е време ЕС да стане като една голяма Франция , и всички да излезем с големите МЕТЛИ ! Щото явно друг начин НЯМА

    17:48 12.10.2026

  • 120 Само пепел

    15 6 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    ще остане от Раша , ако НАТО се включи.

    Коментиран от #126

    17:49 12.10.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 ИФ бърка или лъже

    2 13 Отговор
    Мандатът на Зеленски изтече на 20 май 2024, и истинското му име е Владимир, а не Володимир. моля, поправете се.

    17:50 12.10.2026

  • 123 Дедо Еню

    7 2 Отговор

    До коментар #107 от "Диана":

    Добър ден! Ти си мислиш че руснаците нямат желание да ги изгонят! Руснаки довно хотят да изгонят украинската армия от Донбас, уже пять года, ама нищe!

    17:50 12.10.2026

  • 124 Леле ,

    3 1 Отговор
    Герге , с пот на челото , на петолъчката , така се изкарват севернокорейски вон-ове ..

    17:50 12.10.2026

  • 125 Биби

    3 1 Отговор
    Джуджетата,конете и цуркаджиите требе веке да кандисат на нещо кое лалат од една петелетка.

    17:53 12.10.2026

  • 126 Гледам европейците

    4 6 Отговор

    До коментар #120 от "Само пепел":

    От НАТО решиха при примирие да правят сили но да не бъдели по границата а навътре в Украйна и Америка да ги прикривала със самолети. Смело,а?! А който искаше от НАТО да се включи го направи, нали....май им свършиха доброволците

    17:53 12.10.2026

  • 127 дедо Еньо

    5 3 Отговор
    Държавата с най фалшивите избори иска да манипулира чуждите избори на суверенна държава!

    Коментиран от #132

    17:54 12.10.2026

  • 128 6666666666

    5 4 Отговор
    Е довечера стягайте още рафинерии. И минавайте на КОНЯМ.

    18:00 12.10.2026

  • 129 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 130 Не Лавров е добавил

    2 1 Отговор
    че Москва няма нужда да се оправдава пред когото и да било а Путин го заяви и усмихна иронично ! И не беше "оправдава" а "да дава обяснение" . Това е точният превод . Не че е от значение де

    18:05 12.10.2026

  • 131 хаха

    0 0 Отговор
    Според американските сенатори от двете страни, сделката на Тръмп с руския дизел е незаконна. Сенаторите твърдят, че Конгресът изрично е забранил вноса на руска енергия през 2022 г.

    ТИХО С ГРУХТЕНЕТО ПРАСОЦИ БЕЗПОЛЕЗНИ ОРИЕНТАЛСКИ!

    18:16 12.10.2026

  • 132 Розовото пони зеля

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "дедо Еньо":

    Кви избори да манипулира ве, в укрия зеления гном е забранил изборите вече 3 години ве, да нямаш тежък мозъчен дефицит.

    18:19 12.10.2026

  • 133 дискотека укрия

    2 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    18:20 12.10.2026

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