Сергей Лавров: Зеленски не е заслужил пауза във войната

Русия няма да се довери на новите уверения на украинското ръководство и не смята, че Володимир Зеленски е заслужил пауза във военните действия, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.

„Не мисля, че той си е заслужил отдих. Не мисля, че отново ще се подведем по уверения и обещания“, каза Лавров в коментар за възможността за прекратяване или ограничаване на бойните действия.

Москва не променя позицията си

Руският външен министър припомни, че позицията на Москва по въпроса вече е била ясно изразена от президента Владимир Путин. По думите му Русия продължава да преследва целите, които е поставила във войната в Украйна, и те не са променяни.

Лавров противопостави тази позиция на действията на Зеленски, които определи като „зигзагообразни“ и уклончиви. Той обвини украинския президент, че разчита на подкрепата на европейските държави и използва различни инициативи, за да постигне желаната пауза.

„Престореното му учудване относно изявлението на президента Тръмп говори само за едно: той е готов да използва всякакви думи, инициативи или идеи, появили се в публичното пространство, за да постигне – на всяка цена – така желаната от него пауза“, заяви Лавров.

Спор около енергийното примирие

Коментарът му дойде след изявление на американския президент Доналд Тръмп, че Русия и Украйна са се споразумели за енергийно примирие. Обявената идея е свързана с преустановяване на ударите по енергийна инфраструктура.

Володимир Зеленски изрази изненада от думите на Тръмп за постигната договореност. Така между американското съобщение за примирие и публичната позиция на Киев остана разминаване, докато Москва отхвърли възможността да приеме нови уверения от украинското ръководство.

Лавров добави, че Москва няма нужда да се оправдава пред когото и да било.

Източници: news.bg, apnews.com