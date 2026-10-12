Литва призова Украйна да удари още руски центрове за данни

Съюзниците на Украйна трябва да насърчат президента Володимир Зеленски да нанесе удари по още центрове за данни в Русия. Това заяви литовският министър-председател Миндаугас Синкевичус на Форума за сигурност във Варшава.

„Трябва да помолим Зеленски да атакува още центрове за данни в Русия. Мисля, че това би помогнало“, каза Синкевичус в отговор на въпрос как Литва, Полша и останалите съюзници могат да защитят изборите от хибридни атаки.

По думите му съюзниците трябва да направят значителни инвестиции в борбата с дезинформацията. Литовският премиер предупреди, че Русия използва множество канали, чрез които достига до гражданите и влияе върху обществените нагласи.

Три атаки срещу центрове на „Яндекс“

През последната седмица беше съобщено за три атаки срещу центрове за данни на руската компания „Яндекс“. Тя управлява най-популярната търсачка в Русия, както и услуги за доставка на храна и поръчка на таксита, използвани от милиони хора.

Съобщенията за ударите се появиха седмици след като Русия започна да атакува центрове за данни в Украйна. Това поражда предположения, че Киев може да е започнал ответна кампания срещу руската интернет инфраструктура.

Връзката между ударите и евентуалното намаляване на активността на руските тролове обаче все още не е потвърдена от независими експерти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че промяна се усеща в социалните мрежи след атаките срещу центрове на „Яндекс“.

Дезинформацията като хибридна заплаха

„Когато започнахме да отговаряме на руската операция срещу нашите центрове за данни, изведнъж стана малко по-леко да се диша в много социални мрежи. Имаше по-малко омраза, по-малко разделение и по-малко провокации. Защото имаше по-малко ботове“, каза Зеленски.

Синкевичус изрази сходна позиция, като заяви, че руските информационни операции могат да достигат до граждани по различни канали.

„Съществуват много канали, способни да достигнат до граждани и да им промият съзнанието. Понякога Русия се опитва да промени наративите, като ги отдалечава от реалността“, посочи литовският премиер.

Изказването му поставя ударите по центровете за данни в по-широкия контекст на хибридната война, в която наред с военни действия се използват кибератаки, дезинформация и операции за влияние. Засега няма потвърждение, че намаляването на активността на ботовете е пряк резултат от ударите по инфраструктурата на „Яндекс“.

Източници: bta.bg, en.interfax.com.ua