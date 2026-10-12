Литва призова Украйна да удари още руски центрове за данни

Съюзниците на Украйна трябва да насърчат президента Володимир Зеленски да нанесе удари по още центрове за данни в Русия. Това заяви литовският министър-председател Миндаугас Синкевичус на Форума за сигурност във Варшава.
„Трябва да помолим Зеленски да атакува още центрове за данни в Русия. Мисля, че това би помогнало“, каза Синкевичус в отговор на въпрос как Литва, Полша и останалите съюзници могат да защитят изборите от хибридни атаки.
По думите му съюзниците трябва да направят значителни инвестиции в борбата с дезинформацията. Литовският премиер предупреди, че Русия използва множество канали, чрез които достига до гражданите и влияе върху обществените нагласи.
Три атаки срещу центрове на „Яндекс“
През последната седмица беше съобщено за три атаки срещу центрове за данни на руската компания „Яндекс“. Тя управлява най-популярната търсачка в Русия, както и услуги за доставка на храна и поръчка на таксита, използвани от милиони хора.
Съобщенията за ударите се появиха седмици след като Русия започна да атакува центрове за данни в Украйна. Това поражда предположения, че Киев може да е започнал ответна кампания срещу руската интернет инфраструктура.
Връзката между ударите и евентуалното намаляване на активността на руските тролове обаче все още не е потвърдена от независими експерти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че промяна се усеща в социалните мрежи след атаките срещу центрове на „Яндекс“.„Когато започнахме да отговаряме на руската операция срещу нашите центрове за данни, изведнъж стана малко по-леко да се диша в много социални мрежи. Имаше по-малко омраза, по-малко разделение и по-малко провокации. Защото имаше по-малко ботове“, каза Зеленски.
Дезинформацията като хибридна заплаха
Синкевичус изрази сходна позиция, като заяви, че руските информационни операции могат да достигат до граждани по различни канали.„Съществуват много канали, способни да достигнат до граждани и да им промият съзнанието. Понякога Русия се опитва да промени наративите, като ги отдалечава от реалността“, посочи литовският премиер.
Изказването му поставя ударите по центровете за данни в по-широкия контекст на хибридната война, в която наред с военни действия се използват кибератаки, дезинформация и операции за влияние. Засега няма потвърждение, че намаляването на активността на ботовете е пряк резултат от ударите по инфраструктурата на „Яндекс“.
Източници: bta.bg, en.interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Тик-Ток
18:05 12.10.2026
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5 Без майтап
18:07 12.10.2026
6 К.О.Т..А.К 🐱
18:10 12.10.2026
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11 Език .. литературен
До коментар #4 от "Пич":Пич, мъжки род. Русия, женски род. Венчани във вечната вярност от патриарх Кирил под зоркия поглед на КГБ.
18:13 12.10.2026
12 Най-великият Президент на 21 век
Също така спаси руснаците от дигиталното poбство. 🤣🤣🤣
Зеленски Освободителя ! 😉
Коментиран от #37, #44
18:17 12.10.2026
13 И тези искат да спечелят Евровизия
Коментиран от #19
18:17 12.10.2026
14 И Литва
18:18 12.10.2026
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16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И на тоя кретен
18:21 12.10.2026
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20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Малки мили нацистчета
18:23 12.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Малки мили нацистчета
18:26 12.10.2026
25 ТА ТЕЗИ ИМ КАЗВАТ
18:26 12.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хахахахха
18:32 12.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ей това е пишлеменцето
Коментиран от #43, #45, #48
18:37 12.10.2026
30 ами
18:39 12.10.2026
31 стоян георгиев
18:40 12.10.2026
32 Абе
Коментиран от #35
18:41 12.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Тоя впрочем Синкевичус
Коментиран от #39, #40
18:47 12.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
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40 Мдаа
До коментар #34 от "Тоя впрочем Синкевичус":Сигурен съм че другите затворници в сибирската колония където някой ден ще попадне тоя много ще му се зарадват.
18:55 12.10.2026
41 стоян георгиев
18:56 12.10.2026
42 Да горят
19:06 12.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Някой
19:46 12.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 момченцето ,журналисче
До коментар #29 от "Ей това е пишлеменцето":при мобилизацията ще е боец за образец .
19:55 12.10.2026