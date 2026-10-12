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Литва призова Украйна да удари още руски центрове за данни
  Тема: Украйна

Литва призова Украйна да удари още руски центрове за данни

12 Октомври, 2026 18:01 1 338 48

  • украйна-
  • русия-
  • центрове за данни-
  • дезинформация-
  • хибридни атаки

Премиерът Миндаугас Синкевичус свърза атаките с борбата срещу хибридните заплахи и дезинформацията

Литва призова Украйна да удари още руски центрове за данни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съюзниците на Украйна трябва да насърчат президента Володимир Зеленски да нанесе удари по още центрове за данни в Русия. Това заяви литовският министър-председател Миндаугас Синкевичус на Форума за сигурност във Варшава.

„Трябва да помолим Зеленски да атакува още центрове за данни в Русия. Мисля, че това би помогнало“, каза Синкевичус в отговор на въпрос как Литва, Полша и останалите съюзници могат да защитят изборите от хибридни атаки.

По думите му съюзниците трябва да направят значителни инвестиции в борбата с дезинформацията. Литовският премиер предупреди, че Русия използва множество канали, чрез които достига до гражданите и влияе върху обществените нагласи.

Три атаки срещу центрове на „Яндекс“

През последната седмица беше съобщено за три атаки срещу центрове за данни на руската компания „Яндекс“. Тя управлява най-популярната търсачка в Русия, както и услуги за доставка на храна и поръчка на таксита, използвани от милиони хора.

Съобщенията за ударите се появиха седмици след като Русия започна да атакува центрове за данни в Украйна. Това поражда предположения, че Киев може да е започнал ответна кампания срещу руската интернет инфраструктура.

Връзката между ударите и евентуалното намаляване на активността на руските тролове обаче все още не е потвърдена от независими експерти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че промяна се усеща в социалните мрежи след атаките срещу центрове на „Яндекс“.

„Когато започнахме да отговаряме на руската операция срещу нашите центрове за данни, изведнъж стана малко по-леко да се диша в много социални мрежи. Имаше по-малко омраза, по-малко разделение и по-малко провокации. Защото имаше по-малко ботове“, каза Зеленски.

Дезинформацията като хибридна заплаха

Синкевичус изрази сходна позиция, като заяви, че руските информационни операции могат да достигат до граждани по различни канали.

„Съществуват много канали, способни да достигнат до граждани и да им промият съзнанието. Понякога Русия се опитва да промени наративите, като ги отдалечава от реалността“, посочи литовският премиер.

Изказването му поставя ударите по центровете за данни в по-широкия контекст на хибридната война, в която наред с военни действия се използват кибератаки, дезинформация и операции за влияние. Засега няма потвърждение, че намаляването на активността на ботовете е пряк резултат от ударите по инфраструктурата на „Яндекс“.

Източници: bta.bg, en.interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тик-Ток

    57 8 Отговор
    Тези нещастници са толкова незначителни че даже не си заслужава да се харчи енергия да се лае по тях

    18:05 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Без майтап

    38 4 Отговор
    Човек. Висше земно същество, а колко лесно може да маниполираш мисленето му, а от там и действията.

    18:07 12.10.2026

  • 6 К.О.Т..А.К 🐱

    7 19 Отговор
    там може-само не по нафтата

    18:10 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Език .. литературен

    6 19 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Пич, мъжки род. Русия, женски род. Венчани във вечната вярност от патриарх Кирил под зоркия поглед на КГБ.

    18:13 12.10.2026

  • 12 Най-великият Президент на 21 век

    10 34 Отговор
    Президент Зеленски освободи интернет пространството от тpoлските ферми и в момента всички кремълски агенти са със занулен интерес. 😆
    Също така спаси руснаците от дигиталното poбство. 🤣🤣🤣
    Зеленски Освободителя ! 😉

    Коментиран от #37, #44

    18:17 12.10.2026

  • 13 И тези искат да спечелят Евровизия

    39 7 Отговор
    Калининградска област да не стане по-голяма.

    Коментиран от #19

    18:17 12.10.2026

  • 14 И Литва

    37 6 Отговор
    Що си го просят ? После пак ще вряцат за "хибридните атаки" нали ? Призив за война ли правят тея кретени ?

    18:18 12.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И на тоя кретен

    36 3 Отговор
    "дезинформацията" му била виновна за обществените нагласи..... навсякъде очевидно атлантенцата са еднакво кухи

    18:21 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Малки мили нацистчета

    28 3 Отговор
    Кухи и нагли..

    18:23 12.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Малки мили нацистчета

    27 2 Отговор
    Йотова трябва сега нота на посланника им да връчи! Относно "Литва призова Украйна да удари.." .... кво да му коментираш освен че е кретен ..

    18:26 12.10.2026

  • 25 ТА ТЕЗИ ИМ КАЗВАТ

    25 2 Отговор
    Недобитки.

    18:26 12.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хахахахха

    23 1 Отговор
    тия май копнеят да станат следващата цел на Русия

    18:32 12.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ей това е пишлеменцето

    24 2 Отговор
    Дето ги дрънка тея тъпни

    Коментиран от #43, #45, #48

    18:37 12.10.2026

  • 30 ами

    19 1 Отговор
    ха ха ха - може да го помолите вселенски да вземе още 90 милиарда евра до края на годината

    18:39 12.10.2026

  • 31 стоян георгиев

    2 14 Отговор
    Това е добра идея.ще.фалира огромна част от трола по света.

    18:40 12.10.2026

  • 32 Абе

    24 2 Отговор
    Тия кретени не разбраха ли че никога не е добра идея да пикаш срещу вятъра

    Коментиран от #35

    18:41 12.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тоя впрочем Синкевичус

    19 3 Отговор
    Е едно младо русоляво леке и беше осъден за корупция и фалшифициране на документи обаче после стана русофоб и го бутнаха на горе по пилона и уж му била изтекла някаква давност и така.... Цялата му кариера се дължи на това че е нагъл кретен нещо като тип Мирчев но значително по тъп и наркозависим

    Коментиран от #39, #40

    18:47 12.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мдаа

    14 1 Отговор

    До коментар #34 от "Тоя впрочем Синкевичус":

    Сигурен съм че другите затворници в сибирската колония където някой ден ще попадне тоя много ще му се зарадват.

    18:55 12.10.2026

  • 41 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Петроханецът заеква ли или го трият?

    18:56 12.10.2026

  • 42 Да горят

    3 7 Отговор
    Такова си заслужава всеки един агресор

    19:06 12.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Някой

    0 0 Отговор
    Да не се учудите после като атакуват гугъл, ms и т.н.

    19:46 12.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 момченцето ,журналисче

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ей това е пишлеменцето":

    при мобилизацията ще е боец за образец .

    19:55 12.10.2026

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