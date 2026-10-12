Киев и Будапеща разтопяват ледовете! Украйна прие закона за езиците, поискан от Унгария

Върховната рада на Украйна прие окончателно законопроект №16119 за образователните права на коренните народи и националните малцинства. Документът получи 266 гласа при необходими 226, съобщи News.bg, позовавайки се на УНИАН. Законопроектът е бил одобрен и на първо четене, и в цялост.

Депутатите са възложили на председателя на парламента незабавно да подпише закона и да го изпрати на президента на Украйна. След президентския подпис промените ще могат да влязат в сила.

Какво предвижда законът

Украинският език остава основният език на обучение в образователните институции. Наред с него законът гарантира използването на езиците на националните малцинства и коренните народи в учебния процес в училища, в които има съответни класове или групи.

„Украинският език е основният език на обучение в образователните институции.“

Представителите на националните малцинства ще могат да получават образование и на официалните езици на държавите членки на Европейския съюз. В текста е предвидена и възможност тези езици да се използват за други форми на общуване между учениците, учителите и останалите участници в образователния процес в сградите и в територията на образователните институции.

Връзката с унгарското вето

Приемането на законопроекта се очаква да реши въпроса с блокирането от страна на Унгария на по-нататъшния път на Украйна към присъединяване към Европейския съюз. Будапеща настоява за гаранции за образователните права на унгарското малцинство в Украйна, а новите правила разширяват възможностите за обучение на езици, които са официални в държави от ЕС.

Председателят на парламентарната комисия по образование Сергей Бабак заяви по-рано, че предложените промени целят едновременно да запазят статута на украинския език и да премахнат една от пречките пред откриването на два преговорни клъстера с ЕС.

Самото приемане на закона не означава членство на Украйна в ЕС. То представлява законодателна стъпка, свързана с изпълнението на изискванията за напредък в процеса на присъединяване. Следващите формални действия са подписването на закона от председателя на Върховната рада и изпращането му за подпис от президента.

Източници: news.bg, unn.ua