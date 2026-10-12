Киев и Будапеща разтопяват ледовете! Украйна прие закона за езиците, поискан от Унгария

Върховната рада на Украйна прие окончателно законопроект №16119 за образователните права на коренните народи и националните малцинства. Документът получи 266 гласа при необходими 226, съобщи News.bg, позовавайки се на УНИАН. Законопроектът е бил одобрен и на първо четене, и в цялост.
Депутатите са възложили на председателя на парламента незабавно да подпише закона и да го изпрати на президента на Украйна. След президентския подпис промените ще могат да влязат в сила.
Какво предвижда законът
Украинският език остава основният език на обучение в образователните институции. Наред с него законът гарантира използването на езиците на националните малцинства и коренните народи в учебния процес в училища, в които има съответни класове или групи.
Представителите на националните малцинства ще могат да получават образование и на официалните езици на държавите членки на Европейския съюз. В текста е предвидена и възможност тези езици да се използват за други форми на общуване между учениците, учителите и останалите участници в образователния процес в сградите и в територията на образователните институции.
Връзката с унгарското вето
Приемането на законопроекта се очаква да реши въпроса с блокирането от страна на Унгария на по-нататъшния път на Украйна към присъединяване към Европейския съюз. Будапеща настоява за гаранции за образователните права на унгарското малцинство в Украйна, а новите правила разширяват възможностите за обучение на езици, които са официални в държави от ЕС.
Председателят на парламентарната комисия по образование Сергей Бабак заяви по-рано, че предложените промени целят едновременно да запазят статута на украинския език и да премахнат една от пречките пред откриването на два преговорни клъстера с ЕС.
Самото приемане на закона не означава членство на Украйна в ЕС. То представлява законодателна стъпка, свързана с изпълнението на изискванията за напредък в процеса на присъединяване. Следващите формални действия са подписването на закона от председателя на Върховната рада и изпращането му за подпис от президента.
Източници: news.bg, unn.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Гледахте ли
16:14 12.10.2026
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6 Маджар
Коментиран от #13
16:18 12.10.2026
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8 горски
До коментар #1 от "Ъхъ":Ако закона нямаскрити клаузи,то той важи и за българското малцинство....Но не важи за реския,понеже Русия не е член на ЕС.А в Украйна няколко милиона руснаци ,и там проблема остава и някой ще яде хурката....
16:19 12.10.2026
9 Факти
До коментар #1 от "Ъхъ":Че то важи за всички езици.
16:20 12.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Копейка
16:23 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Запознат
До коментар #6 от "Маджар":В руската кочина колко Българии е имало,а?
16:28 12.10.2026
14 Баничаря
До коментар #1 от "Ъхъ":Изкара ли за две банички?
16:31 12.10.2026
15 стоян георгиев
16:34 12.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.