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Киев и Будапеща разтопяват ледовете! Украйна прие закона за езиците, поискан от Унгария
  Тема: Украйна

Киев и Будапеща разтопяват ледовете! Украйна прие закона за езиците, поискан от Унгария

12 Октомври, 2026 16:07 629 16

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Върховната рада гласува документа с 266 гласа, след подпис от председателя той трябва да бъде изпратен на президента

Киев и Будапеща разтопяват ледовете! Украйна прие закона за езиците, поискан от Унгария - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Върховната рада на Украйна прие окончателно законопроект №16119 за образователните права на коренните народи и националните малцинства. Документът получи 266 гласа при необходими 226, съобщи News.bg, позовавайки се на УНИАН. Законопроектът е бил одобрен и на първо четене, и в цялост.

Депутатите са възложили на председателя на парламента незабавно да подпише закона и да го изпрати на президента на Украйна. След президентския подпис промените ще могат да влязат в сила.

Какво предвижда законът

Украинският език остава основният език на обучение в образователните институции. Наред с него законът гарантира използването на езиците на националните малцинства и коренните народи в учебния процес в училища, в които има съответни класове или групи.

„Украинският език е основният език на обучение в образователните институции.“

Представителите на националните малцинства ще могат да получават образование и на официалните езици на държавите членки на Европейския съюз. В текста е предвидена и възможност тези езици да се използват за други форми на общуване между учениците, учителите и останалите участници в образователния процес в сградите и в територията на образователните институции.

Връзката с унгарското вето

Приемането на законопроекта се очаква да реши въпроса с блокирането от страна на Унгария на по-нататъшния път на Украйна към присъединяване към Европейския съюз. Будапеща настоява за гаранции за образователните права на унгарското малцинство в Украйна, а новите правила разширяват възможностите за обучение на езици, които са официални в държави от ЕС.

Председателят на парламентарната комисия по образование Сергей Бабак заяви по-рано, че предложените промени целят едновременно да запазят статута на украинския език и да премахнат една от пречките пред откриването на два преговорни клъстера с ЕС.

Самото приемане на закона не означава членство на Украйна в ЕС. То представлява законодателна стъпка, свързана с изпълнението на изискванията за напредък в процеса на присъединяване. Следващите формални действия са подписването на закона от председателя на Върховната рада и изпращането му за подпис от президента.

Източници: news.bg, unn.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гледахте ли

    7 5 Отговор
    2014 год.когато Зеленски казваше, преходи на уроци по украински език и похвали телевизиите, че излъчват курсове по МОВА, диалектен руски.

    16:14 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Маджар

    5 6 Отговор
    На територията на бивша Украйна е имало както българска, така и унгарска държава в определени исторически периоди, обаче фашистката хунта дошла след преврата през 2914-та си отива.

    Коментиран от #13

    16:18 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 горски

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъ":

    Ако закона нямаскрити клаузи,то той важи и за българското малцинство....Но не важи за реския,понеже Русия не е член на ЕС.А в Украйна няколко милиона руснаци ,и там проблема остава и някой ще яде хурката....

    16:19 12.10.2026

  • 9 Факти

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъ":

    Че то важи за всички езици.

    16:20 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Копейка

    2 4 Отговор
    Тук кво да лъжем?

    16:23 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Запознат

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Маджар":

    В руската кочина колко Българии е имало,а?

    16:28 12.10.2026

  • 14 Баничаря

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъ":

    Изкара ли за две банички?

    16:31 12.10.2026

  • 15 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Поредната правилна крачка

    16:34 12.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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