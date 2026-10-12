Говори Москва: Президентът Путин може да спре ударите по Украйна, но само в деня на изборите

Владимир Путин е готов да даде указания да не се нанасят удари по Украйна в деня на изборите, ако Киев действително реши да проведе гласуване. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред журналисти, цитиран от ТАСС.
„Президентът на Руската федерация, върховният главнокомандващ, ще бъде готов да даде указание да не се нанасят удари по Украйна в деня на изборите“, каза Песков, като постави условието изборите да бъдат реално организирани.
Изявлението последва думите на украинския президент Володимир Зеленски, че Украйна може да проведе президентски избори при 60-дневно пълно прекратяване на огъня. Песков отхвърли предложението за краткосрочно примирие и заяви: „Не ни трябва примирие, нуждаем се от устойчив мир за много поколения напред.“
Говорителят на Кремъл припомни, че руската страна е заявявала готовност за възобновяване на мирните преговори след изборите за Държавната дума. По думите му обаче Украйна е нанесла масирани удари по Москва, опитала се е да осуети изборите и е атакувала избирателни секции.
Песков също така твърди, че при нападенията са били убити членове на окръжни избирателни комисии в териториите, които Русия определя като свои „нови региони“. Тези твърдения бяха представени от него, без в изявлението да бъдат посочени допълнителни данни за конкретните случаи.
Енергийното примирие остава неясно
Коментарът за изборите идва на фона на обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна. Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов да го спазва, ако Москва направи същото.
Асошиейтед прес съобщи, че след изявлението на Тръмп украинските власти са заявили за продължаващи руски удари по енергийни обекти, включително в Киев и Харков. Агенцията посочи също, че от Москва не са били представени подробности за механизма и срока на обявеното примирие.
В изявлението си Песков не посочи дата за украински избори, нито конкретен план за изпълнение на евентуалното ограничаване на ударите в изборния ден. Така предложението остава свързано с бъдещо решение на Киев за организиране на гласуване и с по-широките разговори за прекратяване на войната.
Източници: focus-news.net, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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7 Последния Софиянец
17:50 12.10.2026
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10 Хаха
Коментиран от #38
17:51 12.10.2026
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12 Ние чакаме да се
До коментар #4 от "Пич":Подмиеш.
17:51 12.10.2026
13 К.О.Т..А.К 🐱
17:51 12.10.2026
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16 Путин спаси ли русийката 😂🤣😅
17:52 12.10.2026
17 ха ха хаааа
17:52 12.10.2026
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23 Горски
НАТО е най-големият агресор. За 80-ина години съществуване, няма нито една отбранителна война, а агресиите са десетки. Кая призовава Америка да засили санкциите… Кайоооо, дядо ти Дончо ги отменя, разбираш ли?! Няма ли някой санитар наблизо да я събуди, че нещо бълнува женицата. Сменете и лекарствата, погрижете за жената, моля ви! След като всичко им е наред на тия от Ес , защо има протести в Белгия ,Франция ,Испания , Германия ..
Защо на протестите пеят "Катюша " ?
Коментиран от #27
17:55 12.10.2026
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26 Абе ,
17:57 12.10.2026
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28 Кой измисля подобни безумия
"В изявлението си Песков не посочи дата за украински избори, нито конкретен план за изпълнение на евентуалното ограничаване на ударите в изборния ден"
Подиграват ли ни се?
Коментиран от #32
17:58 12.10.2026
29 Ето го бе!
17:58 12.10.2026
30 Съветник
До коментар #4 от "Пич":Защо Путин не е забелязал твоите стратегически способности, и не те е приВлЯкал в своят екип? Може би този Путин остарява.
17:59 12.10.2026
31 САЩ ..щ
17:59 12.10.2026
32 Или просто си мислят
До коментар #28 от "Кой измисля подобни безумия":че всички сме "отворени обществено" ?
18:00 12.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
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38 Будьони
До коментар #10 от "Хаха":Напротив.Точно такъв отговор очаквах,ако преди това не развеят бялото знаме и обявят капитулация.Интересна ще е съзбата на зеления наркоман.Урсула ли ще го приюти у тях?Очаквам съдбата на Кадафи.Ще му вземат и всички откраднати милиарди от украинския народ.
18:06 12.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Накратко
18:10 12.10.2026
41 Йода
18:12 12.10.2026
42 Мирен гражданин
18:14 12.10.2026
43 Говори Киев
Обещайте на Тръмпчо да преименувате Червения площад в площад на,Тръмпа.Воже и место до мавзолея на лудите политици от,Вова Ленин до Вова,Путлер
18:15 12.10.2026
44 Ясно
18:15 12.10.2026
45 хаха
ПО-ТИХО ДА ГРУХТИТЕ ПРАСОЦИ МОРДОРСКИ!
ХАХАХА!
18:15 12.10.2026