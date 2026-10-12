Говори Москва: Президентът Путин може да спре ударите по Украйна, но само в деня на изборите

Владимир Путин е готов да даде указания да не се нанасят удари по Украйна в деня на изборите, ако Киев действително реши да проведе гласуване. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред журналисти, цитиран от ТАСС.

„Президентът на Руската федерация, върховният главнокомандващ, ще бъде готов да даде указание да не се нанасят удари по Украйна в деня на изборите“, каза Песков, като постави условието изборите да бъдат реално организирани.

Изявлението последва думите на украинския президент Володимир Зеленски, че Украйна може да проведе президентски избори при 60-дневно пълно прекратяване на огъня. Песков отхвърли предложението за краткосрочно примирие и заяви: „Не ни трябва примирие, нуждаем се от устойчив мир за много поколения напред.“

Говорителят на Кремъл припомни, че руската страна е заявявала готовност за възобновяване на мирните преговори след изборите за Държавната дума. По думите му обаче Украйна е нанесла масирани удари по Москва, опитала се е да осуети изборите и е атакувала избирателни секции.

Песков също така твърди, че при нападенията са били убити членове на окръжни избирателни комисии в териториите, които Русия определя като свои „нови региони“. Тези твърдения бяха представени от него, без в изявлението да бъдат посочени допълнителни данни за конкретните случаи.

Енергийното примирие остава неясно

Коментарът за изборите идва на фона на обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна. Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов да го спазва, ако Москва направи същото.

Асошиейтед прес съобщи, че след изявлението на Тръмп украинските власти са заявили за продължаващи руски удари по енергийни обекти, включително в Киев и Харков. Агенцията посочи също, че от Москва не са били представени подробности за механизма и срока на обявеното примирие.

В изявлението си Песков не посочи дата за украински избори, нито конкретен план за изпълнение на евентуалното ограничаване на ударите в изборния ден. Така предложението остава свързано с бъдещо решение на Киев за организиране на гласуване и с по-широките разговори за прекратяване на войната.

Източници: focus-news.net, apnews.com