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Говори Москва: Президентът Путин може да спре ударите по Украйна, но само в деня на изборите
  Тема: Украйна

Говори Москва: Президентът Путин може да спре ударите по Украйна, но само в деня на изборите

12 Октомври, 2026 17:48 659 45

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  • енергийно примирие-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Условието е Киев действително да организира гласуване, заяви говорителят на Кремъл

Говори Москва: Президентът Путин може да спре ударите по Украйна, но само в деня на изборите - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
ТАСС ТАСС

Владимир Путин е готов да даде указания да не се нанасят удари по Украйна в деня на изборите, ако Киев действително реши да проведе гласуване. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред журналисти, цитиран от ТАСС.

„Президентът на Руската федерация, върховният главнокомандващ, ще бъде готов да даде указание да не се нанасят удари по Украйна в деня на изборите“, каза Песков, като постави условието изборите да бъдат реално организирани.

Изявлението последва думите на украинския президент Володимир Зеленски, че Украйна може да проведе президентски избори при 60-дневно пълно прекратяване на огъня. Песков отхвърли предложението за краткосрочно примирие и заяви: „Не ни трябва примирие, нуждаем се от устойчив мир за много поколения напред.“

Говорителят на Кремъл припомни, че руската страна е заявявала готовност за възобновяване на мирните преговори след изборите за Държавната дума. По думите му обаче Украйна е нанесла масирани удари по Москва, опитала се е да осуети изборите и е атакувала избирателни секции.

Песков също така твърди, че при нападенията са били убити членове на окръжни избирателни комисии в териториите, които Русия определя като свои „нови региони“. Тези твърдения бяха представени от него, без в изявлението да бъдат посочени допълнителни данни за конкретните случаи.

Енергийното примирие остава неясно

Коментарът за изборите идва на фона на обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна. Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов да го спазва, ако Москва направи същото.

Асошиейтед прес съобщи, че след изявлението на Тръмп украинските власти са заявили за продължаващи руски удари по енергийни обекти, включително в Киев и Харков. Агенцията посочи също, че от Москва не са били представени подробности за механизма и срока на обявеното примирие.

В изявлението си Песков не посочи дата за украински избори, нито конкретен план за изпълнение на евентуалното ограничаване на ударите в изборния ден. Така предложението остава свързано с бъдещо решение на Киев за организиране на гласуване и с по-широките разговори за прекратяване на войната.

Източници: focus-news.net, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    9 9 Отговор
    Зеленски ще вземе 5 процента на изборите.

    17:50 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хаха

    20 9 Отговор
    Пусьо съвсем изплиска легена....

    Коментиран от #38

    17:51 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ние чакаме да се

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Подмиеш.

    17:51 12.10.2026

  • 13 К.О.Т..А.К 🐱

    17 6 Отговор
    на върховното джудже бомбят ли му нафтата?

    17:51 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Путин спаси ли русийката 😂🤣😅

    9 7 Отговор
    И как я спаси? Като НАТО го обгради с 1300 км.в обръч и като путя уби 2 милиона клети руснаци ли? И като бомби падат в раша ,а не в Лондон, Париж или Берлин хихихихи

    17:52 12.10.2026

  • 17 ха ха хаааа

    6 3 Отговор
    Колко сте смешни .. "Гаварит масква" ..

    17:52 12.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Горски

    7 8 Отговор
    НАТО се изнася от руските граници там, където беше при "нито инч на изток" и войната приключва.
    НАТО е най-големият агресор. За 80-ина години съществуване, няма нито една отбранителна война, а агресиите са десетки. Кая призовава Америка да засили санкциите… Кайоооо, дядо ти Дончо ги отменя, разбираш ли?! Няма ли някой санитар наблизо да я събуди, че нещо бълнува женицата. Сменете и лекарствата, погрижете за жената, моля ви! След като всичко им е наред на тия от Ес , защо има протести в Белгия ,Франция ,Испания , Германия ..
    Защо на протестите пеят "Катюша " ?

    Коментиран от #27

    17:55 12.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Абе ,

    5 4 Отговор
    Кой каза , че идват избори в Украйна ?

    17:57 12.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кой измисля подобни безумия

    3 0 Отговор
    във всяка стататия:

    "В изявлението си Песков не посочи дата за украински избори, нито конкретен план за изпълнение на евентуалното ограничаване на ударите в изборния ден"

    Подиграват ли ни се?

    Коментиран от #32

    17:58 12.10.2026

  • 29 Ето го бе!

    4 2 Отговор
    Владимир Сополин.

    17:58 12.10.2026

  • 30 Съветник

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Защо Путин не е забелязал твоите стратегически способности, и не те е приВлЯкал в своят екип? Може би този Путин остарява.

    17:59 12.10.2026

  • 31 САЩ ..щ

    1 2 Отговор
    Правелну....фногу точну..

    17:59 12.10.2026

  • 32 Или просто си мислят

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Кой измисля подобни безумия":

    че всички сме "отворени обществено" ?

    18:00 12.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Будьони

    4 15 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    Напротив.Точно такъв отговор очаквах,ако преди това не развеят бялото знаме и обявят капитулация.Интересна ще е съзбата на зеления наркоман.Урсула ли ще го приюти у тях?Очаквам съдбата на Кадафи.Ще му вземат и всички откраднати милиарди от украинския народ.

    18:06 12.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Накратко

    15 2 Отговор
    Фашистко лицемерие и наглост от Кремъл.

    18:10 12.10.2026

  • 41 Йода

    9 2 Отговор
    Края на войната ще е край на жалкото кремълско джудже.

    18:12 12.10.2026

  • 42 Мирен гражданин

    6 1 Отговор
    Ама пък, от друга страна, ако няма спокойствие, не може да се проведе предизборна агитация, така че, путине, не можеш ти да определяш условията!

    18:14 12.10.2026

  • 43 Говори Киев

    5 1 Отговор
    И ние ще удряме рафинерии, центрове и продължавайте да се молите на Тръмчо психа да ви подари пАбедата защото всички видяха, че сте НЕможачи.
    Обещайте на Тръмпчо да преименувате Червения площад в площад на,Тръмпа.Воже и место до мавзолея на лудите политици от,Вова Ленин до Вова,Путлер

    18:15 12.10.2026

  • 44 Ясно

    4 1 Отговор
    Демек няма да спират до последния руснак или докато Путин не падне от някой прозорец.

    18:15 12.10.2026

  • 45 хаха

    5 1 Отговор
    Според американските сенатори от двете страни, сделката на Тръмп с руския дизел е незаконна. Сенаторите твърдят, че Конгресът изрично е забранил вноса на руска енергия през 2022 г.

    ПО-ТИХО ДА ГРУХТИТЕ ПРАСОЦИ МОРДОРСКИ!

    ХАХАХА!

    18:15 12.10.2026

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