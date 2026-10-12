Доналд Тръмп заплаши Киев със спиране на оръжейните доставки

Администрацията на Доналд Тръмп е заплашила да прекрати ключови форми на военна подкрепа за Украйна, ако Киев продължи ударите по руски петролни рафинерии. Предупреждението е включвало възможно спиране на споделянето на разузнавателна информация и блокиране на механизма PURL, чрез който европейски държави закупуват американско въоръжение за украинската армия.
Това съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски официални лица, които са получили обаждания от американски представители или са били информирани за съдържанието на разговорите. Контактите са били проведени през уикенда с Киев и с европейски столици. Целта е била Украйна да спре далекобойните атаки срещу руската енергийна инфраструктура.
„Те звънят в Киев... звънят на всички [в Европа]“, е заявил европейски служител, получил обаждане от представител на американското Министерство на отбраната.
Под заплаха е и механизмът PURL
PURL представлява списък с приоритетни украински нужди, по който европейските партньори закупуват американско оръжие за Украйна. Според европейските представители Вашингтон е дал да се разбере, че механизмът може да бъде прекратен, ако украинските удари по руски рафинерии продължат.
Сред украинските представители, с които американската страна се е свързала, е Павло Палиса - военен съветник на президента Володимир Зеленски и бивш командир на 93-та отделна механизирана бригада. Белият дом не е потвърдил и не е коментирал разговорите.
Тръмп обяви „енергийно примирие“
На този фон Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social, че Русия и Украйна са се договорили незабавно да спрат ударите по енергийните съоръжения на другата страна.„Енергийно примирие във войната между Русия и Украйна влиза в сила незабавно. И двете страни са съгласни. Да не се нарушава!“, написа Тръмп.
Високопоставен украински представител, близък до Зеленски, е заявил пред Financial Times, че Киев не е бил информиран за подобна договореност. Според него украинските ремонтни екипи са възстановявали електро- и водоснабдяването в Киев след руски удари в момента, когато Тръмп е публикувал съобщението.„В момента нашите ремонтни екипи възстановяват електро- и водоснабдяването в Киев... Никой не е чувал [за примирие]“, е казал представителят.
Така заявеното от Тръмп енергийно примирие остава без публично представени подробности за механизма му и за начина, по който ще бъде прилагано. Успоредно с това американският натиск поставя под въпрос бъдещия достъп на Украйна до американско въоръжение, закупувано от европейските ѝ партньори, както и до американска разузнавателна информация.
Източници: news.bg, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Огито
примика, едно към едно по акъл!
Дано Козяк известят Тръмпито за умствени двойник в Украйна! Близнаци!!!
Коментиран от #65
15:07 12.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Обърках се
Коментиран от #10, #20, #21
15:08 12.10.2026
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5 Боко
15:09 12.10.2026
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7 Мелания
До коментар #4 от "Разбирач":Аз не му позволявам .
15:11 12.10.2026
8 Тръмп
15:12 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ЛАДА АЗИМУТ
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
15:13 12.10.2026
12 ЛАДА АЗИМУТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #18
15:13 12.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пророк
15:14 12.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Как бе
До коментар #12 от "ЛАДА АЗИМУТ":Нали Русия представлява фашизма!
15:17 12.10.2026
19 Чичо Дончо превъртя ..
15:18 12.10.2026
20 Европеец
До коментар #3 от "Обърках се":"Май така се получава при бизнес олигарсите диктатори"
Остава и да ти светне че и за Урсулите войната е бизнес и по-големи диктатори от тях няма - поне Тръмп и Путин са избрани и си гледат интереса за разлика от брюкселските зелки.
15:18 12.10.2026
21 Боко
До коментар #3 от "Обърках се":Дааа, единственото известно в уравнението е че, зеления- нарко смешник е НИЩО👍
15:19 12.10.2026
22 Китайски Москвич
До коментар #14 от "ЛАДА АЗИМУТ":Нали знаеш , че ние знаем , какво знаеш ? Ферманоf
Коментиран от #29
15:20 12.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 прАфесор Вацев
15:21 12.10.2026
25 Чичо Дончо превъртя ..
15:21 12.10.2026
26 ами наркоманчето
Коментиран от #32
15:23 12.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ауууууу, страшно
15:23 12.10.2026
29 Укра
До коментар #22 от "Китайски Москвич":Не върви ли опорката за "огромните" руски загуби и безсмъртните украински защитници на Европа.
Коментиран от #36, #40, #41
15:24 12.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Смешко
😁😁😁 "Високопоставен украински представител, близък до Зеленски, е заявил пред Financial Times".
15:27 12.10.2026
32 Няма такъв народ
До коментар #26 от "ами наркоманчето":Да не се налага ние да ходим да просим....Тогава вече ще ревете всички
Коментиран от #57
15:28 12.10.2026
33 Спал
До коментар #23 от "Маринов":Далекобойните удари в русия се осъществяват с любезното съдействие на местни руснаци,които предават данните и др.неща.Да не мислиш,че в блатото обичат бункерният гном.Не повече от 20%.
15:29 12.10.2026
34 Кого плашиш бре,
15:29 12.10.2026
35 нона
15:29 12.10.2026
36 Руснак без крак
До коментар #29 от "Укра":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂↕️.
Коментиран от #45
15:29 12.10.2026
37 Цвете
15:30 12.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Голям кеф
Коментиран от #56
15:31 12.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #29 от "Укра":Върви ли. Чувам за рекорден трафик през миналият месец.
Коментиран от #67
15:37 12.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Няма никакви количества
Коментиран от #48
15:38 12.10.2026
44 Хаха
15:41 12.10.2026
45 Ракета без крака
До коментар #36 от "Руснак без крак":Утре влизам в Киййййф ! Крака не ми трябват !!!
15:44 12.10.2026
46 Абсурдистан
15:45 12.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Полет над кукувиче гнездо
15:53 12.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
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55 Жалкият САЩ до там стигна
Приблизително 620 000 галона на стойност 2,8 милиона долара са били предназначени за ENETEC, държавен търговец на едро със седалище в Хавана и санкциониран от Вашингтон през юли. Съгласно ембаргото върху горивата, наложено през януари, само кубински частни компании имат право да купуват гориво от Съединените щати. Но вече и това не важи ..Тактически екип се е качил пък на борда на товарния кораб „Грейс“, плаващ под флага на Коморските острови, под дулото на оръжие, на 5 септември в международни води между Мексико и Куба. Корабът е ескортиран до мексиканското пристанище Прогресо, и претоварен за САЩ ...
16:01 12.10.2026
56 Соломон
До коментар #39 от "Голям кеф":САЩ нямат нужда от дизел.А цените на бензина и на дизела са високи оснаовно заради това което САЩ правят в персийския залив
16:02 12.10.2026
57 Ние няма да просим
До коментар #32 от "Няма такъв народ":никога! До турското робство и от 1944 г. до 1989-та г. имахме силни армии... А робството след 1396-та г. и след 1989-та г. не ги вземай за "нас" и "ние какви сме"!
И сега ще успеем да се опарвим и отново да сме силни! Когато европуделският съюз се срине под напъните на мигрантите и от глупостта на неизбираните комисари и комисарки, ние отново ще се освободим и оправим и армията и индустрията и всичко! България не може да живее добре в робство!
16:03 12.10.2026
58 Жалкият САЩ до там стигна
16:04 12.10.2026
59 Анонимен
Коментиран от #61
16:06 12.10.2026
60 Хихихи
16:10 12.10.2026
61 Щото
До коментар #59 от "Анонимен":не е истина! Що?!
16:11 12.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Чичо Дончо превъртя ..и съсипа Франция
16:14 12.10.2026
64 Мдаа
16:15 12.10.2026
65 Специална Военна Опсерация
До коментар #1 от "Огито":Само САЩ могат да отърват Русия от Украйна!
16:16 12.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Как е бизнесът на Бандара?
До коментар #41 от "Как е бизнесът на Кобзон?":Върви ли. Чувам за рекорден трафик през миналият месец. хахахахахаха.
16:17 12.10.2026
68 Топ дипломат
16:18 12.10.2026
69 Мишел
Коментиран от #75
16:18 12.10.2026
70 Путин гол до кръста на конь
16:19 12.10.2026
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75 Ментел
До коментар #69 от "Мишел":И как стигна руzкия дизел в САЩ без още да е излязъл от руZия? 😆😆😆🤟☝️🖕
16:21 12.10.2026
76 Историк
16:22 12.10.2026
77 Розовото пони зеля
16:23 12.10.2026
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79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Кви...8 седмици, петушок?!?
До коментар #74 от "Розовото пони зеля":13 год бомбят Украйна и...Ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД!
Ни ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ от педофила
Еееееееехехе
16:25 12.10.2026
82 Може да сте сигурни
Коментиран от #84
16:25 12.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Путин ще продаде нафта на САЩ но
Коментиран от #91
16:29 12.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 млад еврас
Коментиран от #98
16:32 12.10.2026
90 Дон Корлеоне
Коментиран от #96
16:33 12.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Шофьоро
16:35 12.10.2026
94 Путин гол до кръста на конь
Коментиран от #99
16:36 12.10.2026
95 Кви оръжия бре
16:36 12.10.2026
96 Ицо Нафтата
До коментар #90 от "Дон Корлеоне":Чека цистерната с беГзин от Индия
16:36 12.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Сатана Z
До коментар #89 от "млад еврас":До ...2 дня и все?
16:37 12.10.2026
99 Доналд Тъп
До коментар #94 от "Путин гол до кръста на конь":Да, колегата Путин е най-подходящ за Президент на Украйна, изберете него!
16:38 12.10.2026
100 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #103
16:38 12.10.2026
101 млад еврас
16:40 12.10.2026
102 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #108
16:41 12.10.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Тръмп тотално си изпусна нервите!
Причината - пълната каша , която забърка в цял свят с безразборните си действия.
Нищо не му се получава, а нарцисът иска да го обожават!
Вместо това му се смеят.
И си го изкарва на по слабия и нападнатия, като всеки слабак и хулиган!
Европа и Украйна са заедно в тази война, това също го повтаряме отдавна.
Няма връщане назад.
16:42 12.10.2026
105 Само питам защо във Франция
16:43 12.10.2026
106 удри евраста с лопатето
До коментар #103 от "Оди у Русиа":Ша одя дет си искам, еврасти кат теб няма да ми казват къде да ходя, а ти отидели на фронта да защитиш еврастия и еврастииската демокрация а креватен поборнико.
16:44 12.10.2026
107 Те са спрени
16:46 12.10.2026
108 Така си е колега
До коментар #102 от "Удри евраста с лопатЕто":започваха да глобяват собственици за
празни жилища. Ама това е първата стъпка. После ще стане като с белите петна при земеделските земи ако ме разбирате. Както впрочем от години е примерно в Марсилия. Създава се държавен или общински фонд за управление на празните имоти. Разбива се вратата. Слагат се нови ключалки и се дават на смехотворни символични наеми на нуждаещите се и желаещи. И се сещате сами колко бързо имотният балон ще се свие и нормализира до 150 евро кв.м ....хахахаха.... инвестиционни имоти ли ?..... А проверете как в цели квартали на Марсилия и не само там алчните собственици пиха една студена вода ...
16:48 12.10.2026