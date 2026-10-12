Доналд Тръмп заплаши Киев със спиране на оръжейните доставки

Администрацията на Доналд Тръмп е заплашила да прекрати ключови форми на военна подкрепа за Украйна, ако Киев продължи ударите по руски петролни рафинерии. Предупреждението е включвало възможно спиране на споделянето на разузнавателна информация и блокиране на механизма PURL, чрез който европейски държави закупуват американско въоръжение за украинската армия.

Това съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски официални лица, които са получили обаждания от американски представители или са били информирани за съдържанието на разговорите. Контактите са били проведени през уикенда с Киев и с европейски столици. Целта е била Украйна да спре далекобойните атаки срещу руската енергийна инфраструктура.

„Те звънят в Киев... звънят на всички [в Европа]“, е заявил европейски служител, получил обаждане от представител на американското Министерство на отбраната.

Под заплаха е и механизмът PURL

PURL представлява списък с приоритетни украински нужди, по който европейските партньори закупуват американско оръжие за Украйна. Според европейските представители Вашингтон е дал да се разбере, че механизмът може да бъде прекратен, ако украинските удари по руски рафинерии продължат.

Сред украинските представители, с които американската страна се е свързала, е Павло Палиса - военен съветник на президента Володимир Зеленски и бивш командир на 93-та отделна механизирана бригада. Белият дом не е потвърдил и не е коментирал разговорите.

Тръмп обяви „енергийно примирие“

На този фон Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social, че Русия и Украйна са се договорили незабавно да спрат ударите по енергийните съоръжения на другата страна.

„Енергийно примирие във войната между Русия и Украйна влиза в сила незабавно. И двете страни са съгласни. Да не се нарушава!“, написа Тръмп.

Високопоставен украински представител, близък до Зеленски, е заявил пред Financial Times, че Киев не е бил информиран за подобна договореност. Според него украинските ремонтни екипи са възстановявали електро- и водоснабдяването в Киев след руски удари в момента, когато Тръмп е публикувал съобщението.

„В момента нашите ремонтни екипи възстановяват електро- и водоснабдяването в Киев... Никой не е чувал [за примирие]“, е казал представителят.

Така заявеното от Тръмп енергийно примирие остава без публично представени подробности за механизма му и за начина, по който ще бъде прилагано. Успоредно с това американският натиск поставя под въпрос бъдещия достъп на Украйна до американско въоръжение, закупувано от европейските ѝ партньори, както и до американска разузнавателна информация.

Източници: news.bg, investing.com