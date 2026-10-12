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Доналд Тръмп заплаши Киев със спиране на оръжейните доставки
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп заплаши Киев със спиране на оръжейните доставки

12 Октомври, 2026 15:03 3 406 108

  • украйна-
  • съединени щати-
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  • володимир зеленски-
  • петрол-
  • дизел-
  • владимир путин

Вашингтон настоява Киев да прекрати ударите по руските петролни рафинерии, под заплаха са разузнавателният обмен и механизмът PURL

Доналд Тръмп заплаши Киев със спиране на оръжейните доставки - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Администрацията на Доналд Тръмп е заплашила да прекрати ключови форми на военна подкрепа за Украйна, ако Киев продължи ударите по руски петролни рафинерии. Предупреждението е включвало възможно спиране на споделянето на разузнавателна информация и блокиране на механизма PURL, чрез който европейски държави закупуват американско въоръжение за украинската армия.

Това съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски официални лица, които са получили обаждания от американски представители или са били информирани за съдържанието на разговорите. Контактите са били проведени през уикенда с Киев и с европейски столици. Целта е била Украйна да спре далекобойните атаки срещу руската енергийна инфраструктура.

„Те звънят в Киев... звънят на всички [в Европа]“, е заявил европейски служител, получил обаждане от представител на американското Министерство на отбраната.

Под заплаха е и механизмът PURL

PURL представлява списък с приоритетни украински нужди, по който европейските партньори закупуват американско оръжие за Украйна. Според европейските представители Вашингтон е дал да се разбере, че механизмът може да бъде прекратен, ако украинските удари по руски рафинерии продължат.

Сред украинските представители, с които американската страна се е свързала, е Павло Палиса - военен съветник на президента Володимир Зеленски и бивш командир на 93-та отделна механизирана бригада. Белият дом не е потвърдил и не е коментирал разговорите.

Тръмп обяви „енергийно примирие“

На този фон Доналд Тръмп обяви в социалната мрежа Truth Social, че Русия и Украйна са се договорили незабавно да спрат ударите по енергийните съоръжения на другата страна.

„Енергийно примирие във войната между Русия и Украйна влиза в сила незабавно. И двете страни са съгласни. Да не се нарушава!“, написа Тръмп.

Високопоставен украински представител, близък до Зеленски, е заявил пред Financial Times, че Киев не е бил информиран за подобна договореност. Според него украинските ремонтни екипи са възстановявали електро- и водоснабдяването в Киев след руски удари в момента, когато Тръмп е публикувал съобщението.

„В момента нашите ремонтни екипи възстановяват електро- и водоснабдяването в Киев... Никой не е чувал [за примирие]“, е казал представителят.

Така заявеното от Тръмп енергийно примирие остава без публично представени подробности за механизма му и за начина, по който ще бъде прилагано. Успоредно с това американският натиск поставя под въпрос бъдещия достъп на Украйна до американско въоръжение, закупувано от европейските ѝ партньори, както и до американска разузнавателна информация.

Източници: news.bg, investing.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Огито

    20 29 Отговор
    Патока ДОНАЛД и смърчока ЗЕЛЬО, лика
    примика, едно към едно по акъл!
    Дано Козяк известят Тръмпито за умствени двойник в Украйна! Близнаци!!!

    Коментиран от #65

    15:07 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Обърках се

    48 18 Отговор
    Започнах да бъркам кой от Тръмп или Путин е президент на коя държава? От толкова много говорене и грим много не може да се определи. Кой е Тръмп, кой Путин? Май така се получава при бизнес олигарсите диктатори. Накрая не може да се различи кой, кой е. И остава да защитават само себе си, парите и златото си, от Народа.

    Коментиран от #10, #20, #21

    15:08 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боко

    14 2 Отговор
    “европейски служител” 🤔💩🤮

    15:09 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мелания

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Разбирач":

    Аз не му позволявам .

    15:11 12.10.2026

  • 8 Тръмп

    40 11 Отговор
    е по-опасен за света от Зеленски и Путин, взети заедно, си мисля аз.

    15:12 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЛАДА АЗИМУТ

    22 27 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    15:13 12.10.2026

  • 12 ЛАДА АЗИМУТ

    36 42 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #18

    15:13 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пророк

    46 47 Отговор
    Ха ха ха май е време зеления вече да бяга - от всякъде го подритват.

    15:14 12.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Как бе

    20 17 Отговор

    До коментар #12 от "ЛАДА АЗИМУТ":

    Нали Русия представлява фашизма!

    15:17 12.10.2026

  • 19 Чичо Дончо превъртя ..

    54 6 Отговор
    Зеленски бил заявил пред Financial Times, че Киев не е бил информиран за подобна договореност а пък Путин се спуква от смях .. САЩ пък няма оръжие и отлага със 5 години всички доставки но иначе се правят на интересни

    15:18 12.10.2026

  • 20 Европеец

    34 17 Отговор

    До коментар #3 от "Обърках се":

    "Май така се получава при бизнес олигарсите диктатори"

    Остава и да ти светне че и за Урсулите войната е бизнес и по-големи диктатори от тях няма - поне Тръмп и Путин са избрани и си гледат интереса за разлика от брюкселските зелки.

    15:18 12.10.2026

  • 21 Боко

    28 16 Отговор

    До коментар #3 от "Обърках се":

    Дааа, единственото известно в уравнението е че, зеления- нарко смешник е НИЩО👍

    15:19 12.10.2026

  • 22 Китайски Москвич

    7 4 Отговор

    До коментар #14 от "ЛАДА АЗИМУТ":

    Нали знаеш , че ние знаем , какво знаеш ? Ферманоf

    Коментиран от #29

    15:20 12.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 прАфесор Вацев

    9 4 Отговор
    Ще ги спрат като след срещата в Анкоридж.

    15:21 12.10.2026

  • 25 Чичо Дончо превъртя ..

    41 2 Отговор
    Нафта няма в САЩ а венецуелският тежък петрол задръсти и блокира рафинериите в Тексас със смола .... Ей тва пък разсмя канадците до сълзи миналата седмица. Омарите пък в Лас Вегас леко поскъпнали със 680% ....хахахаха ...

    15:21 12.10.2026

  • 26 ами наркоманчето

    30 18 Отговор
    е адски нахално! Вече 5-та година обикаляше и проси денги от всички... Кара се, ако не му дават и тропа с краченце... И естествено един такъв самовлюбен президент, който освен себе си, нищо друго не вижда, няма как да не го ядоса... И рижият ще му врътне бързо кранчето и ще му спре военната подкрепа!

    Коментиран от #32

    15:23 12.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ауууууу, страшно

    18 4 Отговор
    Давай сега лошите новини

    15:23 12.10.2026

  • 29 Укра

    33 11 Отговор

    До коментар #22 от "Китайски Москвич":

    Не върви ли опорката за "огромните" руски загуби и безсмъртните украински защитници на Европа.

    Коментиран от #36, #40, #41

    15:24 12.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Смешко

    12 2 Отговор
    Значи няма нищо подобно.
    😁😁😁 "Високопоставен украински представител, близък до Зеленски, е заявил пред Financial Times".

    15:27 12.10.2026

  • 32 Няма такъв народ

    18 3 Отговор

    До коментар #26 от "ами наркоманчето":

    Да не се налага ние да ходим да просим....Тогава вече ще ревете всички

    Коментиран от #57

    15:28 12.10.2026

  • 33 Спал

    16 18 Отговор

    До коментар #23 от "Маринов":

    Далекобойните удари в русия се осъществяват с любезното съдействие на местни руснаци,които предават данните и др.неща.Да не мислиш,че в блатото обичат бункерният гном.Не повече от 20%.

    15:29 12.10.2026

  • 34 Кого плашиш бре,

    15 15 Отговор
    Ти си ги спрел откак си президент.А украинците още не са се предали!А ти свали гащите пред иран.америка,русия...все "велики"сили.Коя от коя по-"велики".

    15:29 12.10.2026

  • 35 нона

    14 8 Отговор
    Този елементарен, долнопробен търгаш съвсем се самозабрави.

    15:29 12.10.2026

  • 36 Руснак без крак

    12 12 Отговор

    До коментар #29 от "Укра":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️.

    Коментиран от #45

    15:29 12.10.2026

  • 37 Цвете

    16 4 Отговор
    АХ ДОНИ ,ДОНИ ,КОЛКО ПЪТИ СИ СМЕНИ МНЕНИЕТО ЗА ИМА НЯМА МЕСЕЦ? Е КАК ДА СЕ РАЗЧИТА НА ТОЛКОВА КОЛЕБЛИВА ЛИЧНОСТ? 🤔

    15:30 12.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Голям кеф

    20 1 Отговор
    Основният и най-голям източник на вносен дизел за САЩ е Канада, която осигурява около 84% от общия им внос на това гориво. Като допълнителни доставчици в по-малки обеми се явяват страни като Мексико и Саудитска Арабия. Сега няма от никъде

    Коментиран от #56

    15:31 12.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Как е бизнесът на Кобзон?

    10 9 Отговор

    До коментар #29 от "Укра":

    Върви ли. Чувам за рекорден трафик през миналият месец.

    Коментиран от #67

    15:37 12.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Няма никакви количества

    18 3 Отговор
    американско въоръжение, което да може да бъде закупено от "европейските партньори" , както и американската разузнавателна информация от месеци е реално неефективна по ред причини ...

    Коментиран от #48

    15:38 12.10.2026

  • 44 Хаха

    16 11 Отговор
    Зеления бая сериозно е настъпил Кремъл щом чак Тръмп се намесва и го кара да спре с ударите.

    15:41 12.10.2026

  • 45 Ракета без крака

    9 6 Отговор

    До коментар #36 от "Руснак без крак":

    Утре влизам в Киййййф ! Крака не ми трябват !!!

    15:44 12.10.2026

  • 46 Абсурдистан

    12 11 Отговор
    Неуважаеми копейки, рано е да се радвате. Всички луди са непредвидими. Тоя го е доказал многократно.

    15:45 12.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Полет над кукувиче гнездо

    3 3 Отговор
    В русия съм, в русия съм..ку-ку , ку-ку...

    15:53 12.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Жалкият САЩ до там стигна

    13 2 Отговор
    Че да краде нафта от Куба. Отделно са конфискували 90 пратки биодизел, предназначени за Куба, в пристанищата на Евърглейдс, Флорида, и Хюстън, Тексас. Това е второто конфискация на гориво, предназначено за острова, обявено за една седмица.
    Приблизително 620 000 галона на стойност 2,8 милиона долара са били предназначени за ENETEC, държавен търговец на едро със седалище в Хавана и санкциониран от Вашингтон през юли. Съгласно ембаргото върху горивата, наложено през януари, само кубински частни компании имат право да купуват гориво от Съединените щати. Но вече и това не важи ..Тактически екип се е качил пък на борда на товарния кораб „Грейс“, плаващ под флага на Коморските острови, под дулото на оръжие, на 5 септември в международни води между Мексико и Куба. Корабът е ескортиран до мексиканското пристанище Прогресо, и претоварен за САЩ ...

    16:01 12.10.2026

  • 56 Соломон

    7 4 Отговор

    До коментар #39 от "Голям кеф":

    САЩ нямат нужда от дизел.А цените на бензина и на дизела са високи оснаовно заради това което САЩ правят в персийския залив

    16:02 12.10.2026

  • 57 Ние няма да просим

    7 5 Отговор

    До коментар #32 от "Няма такъв народ":

    никога! До турското робство и от 1944 г. до 1989-та г. имахме силни армии... А робството след 1396-та г. и след 1989-та г. не ги вземай за "нас" и "ние какви сме"!
    И сега ще успеем да се опарвим и отново да сме силни! Когато европуделският съюз се срине под напъните на мигрантите и от глупостта на неизбираните комисари и комисарки, ние отново ще се освободим и оправим и армията и индустрията и всичко! България не може да живее добре в робство!

    16:03 12.10.2026

  • 58 Жалкият САЩ до там стигна

    7 2 Отговор
    На 4 октомври Южното командване на Съединените щати (SOUTHCOM) бомбардира друг кораб в Карибите превозващ дизел , убивайки четирима души. Не предостави доказателства, а само заяви, че „потвърдено разузнаване разкрива активното участие на кораба в трафика на наркотици“. Тази атака довежда броя на жертвите от "кампанията", стартирала през септември 2025 г., до най-малко 235 убити при 70 удара и актове на пиратство

    16:04 12.10.2026

  • 59 Анонимен

    8 11 Отговор
    Тръмп защо не заплашиш Путин убиецът агресор диктатор Украйна е нападната защитава се А ти защо си с убиецът путин

    Коментиран от #61

    16:06 12.10.2026

  • 60 Хихихи

    10 5 Отговор
    Скоро Зелката ще бъде обявен за терорист от Пентагона!

    16:10 12.10.2026

  • 61 Щото

    4 3 Отговор

    До коментар #59 от "Анонимен":

    не е истина! Що?!

    16:11 12.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Чичо Дончо превъртя ..и съсипа Франция

    3 1 Отговор
    От началото на войната, започната от Съединените щати срещу Иран в края на февруари, и предизвикания от нея скок в световната инфлация, доходността по дългосрочния френски държавен дълг се е увеличила повече от тази на която и да е друга страна от Г-7. Доходността по 10-годишните облигации се приближава до 5%, в сравнение с 3,2% преди избухването на тази война.

    16:14 12.10.2026

  • 64 Мдаа

    4 4 Отговор
    Зелката е новия Осама! На времето пентагона и цру въоражаваха талибаните, за да се бият с Руснаците, сега въоръжават бандеровците! Обаче трудно се контролират терористи и накрая стават неудобни, трябва да бъдат отстранени, ако не слушат! Зелката не слуша!

    16:15 12.10.2026

  • 65 Специална Военна Опсерация

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Огито":

    Само САЩ могат да отърват Русия от Украйна!

    16:16 12.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Как е бизнесът на Бандара?

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Как е бизнесът на Кобзон?":

    Върви ли. Чувам за рекорден трафик през миналият месец. хахахахахаха.

    16:17 12.10.2026

  • 68 Топ дипломат

    4 2 Отговор
    Зеля е единствения тъпак дето се е скарал едновременно и с Южна и Северна Корея, а сега и Русия и Америка! Хахахаххаха

    16:18 12.10.2026

  • 69 Мишел

    2 2 Отговор
    Руският дизел подкара камионите и локомотивите в САЩ и спря оръжията за Украйна.

    Коментиран от #75

    16:18 12.10.2026

  • 70 Путин гол до кръста на конь

    2 1 Отговор
    Некой да ме е питал ще правя ли въздържание от удари по енергийни обекти. Да ме е питал ще продавам ли наффта? А бе вие изп@ркахте ли?

    16:19 12.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ментел

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Мишел":

    И как стигна руzкия дизел в САЩ без още да е излязъл от руZия? 😆😆😆🤟☝️🖕

    16:21 12.10.2026

  • 76 Историк

    4 0 Отговор
    Двама злодеи с огромна безконтролна и ненаказуема власт ще докарат света до ужасяващо бедствие, ако не бъдат спрени незабавно,преди да е станало непоправимо бедствие трета световна война.

    16:22 12.10.2026

  • 77 Розовото пони зеля

    2 3 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    16:23 12.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Кви...8 седмици, петушок?!?

    6 1 Отговор

    До коментар #74 от "Розовото пони зеля":

    13 год бомбят Украйна и...Ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД!
    Ни ЕДНА ИЗПЪЛНЕНА ЦЕЛ от педофила
    Еееееееехехе

    16:25 12.10.2026

  • 82 Може да сте сигурни

    2 3 Отговор
    Че ако САЩ имаха оръжие в резерва щяха да го продадат на лумпените от ЕК....

    Коментиран от #84

    16:25 12.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Путин ще продаде нафта на САЩ но

    1 2 Отговор
    при условие че за всеки танкер за САЩ един отива за Куба ! Това е договорката за която писаха руските медии близки до правителството..

    Коментиран от #91

    16:29 12.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 млад еврас

    2 2 Отговор
    Ами наблюдавайте тенденциите. САЩ се отказаха, Европа е на ръба на тежка комплексна криза. Украйна остава без войска, без индустрия, без логистика, без енергетика. Русия се оправя с икономиката, и рязко напредва с въоръжаването. Не им трябва мобилизация, след като има ракети и дронове, срещу които НАТО е безсилно.

    Коментиран от #98

    16:32 12.10.2026

  • 90 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор
    Хаяско прати ли нафтата?

    Коментиран от #96

    16:33 12.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Шофьоро

    2 3 Отговор
    А ве у немско и френско пуснаха ли гориво, че нали го бяха укъсали, а намалиха ли потреблението на ток и газ, че нема а иде зима.

    16:35 12.10.2026

  • 94 Путин гол до кръста на конь

    1 0 Отговор
    Доналд ТрЪП като казва на украинците да си избират нов Птезидент, да каже и кого точно да изберат! Да не изберат некой дето не може да прави зделки. В крайна сметка аз може да съм Президент на повече от една държава. Нека ме препоръча!

    Коментиран от #99

    16:36 12.10.2026

  • 95 Кви оръжия бре

    1 1 Отговор
    На Украйна само сол и трябва ! Египетска убава сол 20 кораба че да се осолят за зимата

    16:36 12.10.2026

  • 96 Ицо Нафтата

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Дон Корлеоне":

    Чека цистерната с беГзин от Индия

    16:36 12.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Сатана Z

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "млад еврас":

    До ...2 дня и все?

    16:37 12.10.2026

  • 99 Доналд Тъп

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Путин гол до кръста на конь":

    Да, колегата Путин е най-подходящ за Президент на Украйна, изберете него!

    16:38 12.10.2026

  • 100 Удри евраста с лопатЕто

    2 2 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетяват, не че съм суеверен ама що така стана.

    Коментиран от #103

    16:38 12.10.2026

  • 101 млад еврас

    2 1 Отговор
    Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.

    16:40 12.10.2026

  • 102 Удри евраста с лопатЕто

    3 1 Отговор
    Споко, евраста ще ви обере всичко, при него всичко се палаща, ЕС е фалирал, няма колонии за скубане, нищо, единствено му остава да скубе собственото си население, една държава вече наложи данък празно жилище 2000 евро на година, очаквайте с цифровото евро и данък спестявания, застояла сума в банката луп 10% данък, няма да има прошка за никого, така само корумпираните "елити" имат шанс да се задържат още малко, данъците в ЕС режима са над 70% вече, официално 65% но ние знаем как манипулират данни

    Коментиран от #108

    16:41 12.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Тръмп тотално си изпусна нервите!

    1 0 Отговор
    Вече го коментирахме!
    Причината - пълната каша , която забърка в цял свят с безразборните си действия.
    Нищо не му се получава, а нарцисът иска да го обожават!
    Вместо това му се смеят.
    И си го изкарва на по слабия и нападнатия, като всеки слабак и хулиган!
    Европа и Украйна са заедно в тази война, това също го повтаряме отдавна.
    Няма връщане назад.

    16:42 12.10.2026

  • 105 Само питам защо във Франция

    2 1 Отговор
    Горят американските знамена? А?

    16:43 12.10.2026

  • 106 удри евраста с лопатето

    2 1 Отговор

    До коментар #103 от "Оди у Русиа":

    Ша одя дет си искам, еврасти кат теб няма да ми казват къде да ходя, а ти отидели на фронта да защитиш еврастия и еврастииската демокрация а креватен поборнико.

    16:44 12.10.2026

  • 107 Те са спрени

    0 0 Отговор
    от как влезна в Белия дом!Дори блокираха от Байдън доставките!

    16:46 12.10.2026

  • 108 Така си е колега

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Удри евраста с лопатЕто":

    започваха да глобяват собственици за
    празни жилища. Ама това е първата стъпка. После ще стане като с белите петна при земеделските земи ако ме разбирате. Както впрочем от години е примерно в Марсилия. Създава се държавен или общински фонд за управление на празните имоти. Разбива се вратата. Слагат се нови ключалки и се дават на смехотворни символични наеми на нуждаещите се и желаещи. И се сещате сами колко бързо имотният балон ще се свие и нормализира до 150 евро кв.м ....хахахаха.... инвестиционни имоти ли ?..... А проверете как в цели квартали на Марсилия и не само там алчните собственици пиха една студена вода ...

    16:48 12.10.2026

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