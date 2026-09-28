Първият дипломат на ЕС: Трябва да сме в бойна готовност за следващите руски хибридни атаки

Има данни, че Русия подготвя следващи саботажи срещу демокрацията в ЕС с цел да раздели обществото, да го разубеди за подкрепата за Украйна, затова нашите разузнавания трябва да бъдат готови да реагират преди тези действия да бъдат осъществени, пише БТА.
Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел.
Тя съобщи, че на днешната среща ще бъдат обсъдени правила за взаимодействие между европейските страни в случаи на хибридни атаки. Ще предложим правила за действия при спешни случаи, поясни Калас.
По нейните думи ЕС подготвя допълнителни предложения за включване в списъците с европейски санкции заради войната в Украйна. Тя отбеляза, че вече близо 3000 лица и организации са санкционирани. Трябва да увеличим натиска, подготвяме предложение за разширяване на списъка със санкционираните, свързани с финансирането и военнопромишления комплекс на Русия, заяви Калас.
Върховният представител отбеляза, че днес европейските военни министри ще обсъдят необходимостта от преодоляване на недостига в отбранителните способности. Те ще разговарят също за възможностите за спешно снабдяване на Украйна със средства за противовъздушна отбрана. Има нужда държавите от ЕС да работят повече заедно, обобщи Калас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #9, #19
11:10 28.09.2026
2 честен ционист
11:10 28.09.2026
3 ЕСССР
Ура другари евроатлантици!
11:11 28.09.2026
4 ДАВАЙ КАЯ
11:12 28.09.2026
5 ☝️ Правилно!
Коментиран от #33
11:13 28.09.2026
6 Alex
11:13 28.09.2026
7 Айляк
Щото не знаех, че дипломацията изисква липса на разум.
11:13 28.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Наборите от 70-80
До коментар #1 от "Зевс":стягаме мешките. противогази.. готови сме за бой, отбой и атом отгоре..
11:15 28.09.2026
10 Байо
11:15 28.09.2026
11 Alex
11:16 28.09.2026
12 долу ес
11:16 28.09.2026
13 Мдаа...
11:17 28.09.2026
14 Аре дееее
11:18 28.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 оКАЯна
11:19 28.09.2026
17 върховният представител на ЕС
11:20 28.09.2026
18 Калас,
11:20 28.09.2026
19 Ти умен ли сиТъпейко или
До коментар #1 от "Зевс":не си чувал за ефекта на Дънинг-Крюгер?
11:21 28.09.2026
20 Разбира и кратуната на тая
11:21 28.09.2026
21 долу ес
11:23 28.09.2026
22 Ала бала Кала портакала
11:25 28.09.2026
23 Богоизбраните гл,п,ци
11:30 28.09.2026
24 "обществото" не му е нужно някой
11:31 28.09.2026
25 Софиянец
11:31 28.09.2026
26 Перо
11:33 28.09.2026
27 Мдаа
евро дбилите са в тотална истерия, никой не се връзва на клишетата им за хибридни атаки и руски заплахи!
11:33 28.09.2026
28 Ний ша Ва упрайм
11:34 28.09.2026
29 Аз съм категорично ЗА
11:35 28.09.2026
30 12345
11:36 28.09.2026
31 Мнение
Коментиран от #34
11:36 28.09.2026
32 Вид и действия
11:37 28.09.2026
33 Гого
До коментар #5 от "☝️ Правилно!":Добре съгласен съм. Защо никой не напише за империята на доброто Изрел окупирала САЩ.
Двойни стандарти.
11:39 28.09.2026
34 Вълю
До коментар #31 от "Мнение":Не могат, защото ще е пагубно ще има милиони жертви. Войната е най-страшното безмисленно нещо.
11:41 28.09.2026
35 Кая Патицата
11:52 28.09.2026