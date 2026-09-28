Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Белгия »
Първият дипломат на ЕС: Трябва да сме в бойна готовност за следващите руски хибридни атаки

Първият дипломат на ЕС: Трябва да сме в бойна готовност за следващите руски хибридни атаки

28 Септември, 2026 11:09 789 35

  • кая калас-
  • русия-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • хибридна война-
  • владимир путин

Трябва да увеличим натиска, подготвяме предложение за разширяване на списъка със санкционираните, свързани с финансирането и военнопромишления комплекс на Русия, заяви Калас

Първият дипломат на ЕС: Трябва да сме в бойна готовност за следващите руски хибридни атаки - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Има данни, че Русия подготвя следващи саботажи срещу демокрацията в ЕС с цел да раздели обществото, да го разубеди за подкрепата за Украйна, затова нашите разузнавания трябва да бъдат готови да реагират преди тези действия да бъдат осъществени, пише БТА.

Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел.

Тя съобщи, че на днешната среща ще бъдат обсъдени правила за взаимодействие между европейските страни в случаи на хибридни атаки. Ще предложим правила за действия при спешни случаи, поясни Калас.

По нейните думи ЕС подготвя допълнителни предложения за включване в списъците с европейски санкции заради войната в Украйна. Тя отбеляза, че вече близо 3000 лица и организации са санкционирани. Трябва да увеличим натиска, подготвяме предложение за разширяване на списъка със санкционираните, свързани с финансирането и военнопромишления комплекс на Русия, заяви Калас.

Върховният представител отбеляза, че днес европейските военни министри ще обсъдят необходимостта от преодоляване на недостига в отбранителните способности. Те ще разговарят също за възможностите за спешно снабдяване на Украйна със средства за противовъздушна отбрана. Има нужда държавите от ЕС да работят повече заедно, обобщи Калас.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    49 35 Отговор
    Горката Кая, понякога я съжалявам чак колко е глупавичка милата.

    Коментиран от #9, #19

    11:10 28.09.2026

  • 2 честен ционист

    23 18 Отговор
    Трябва всички по азбучен ред да се наредите пред военните окръжия.

    11:10 28.09.2026

  • 3 ЕСССР

    35 14 Отговор
    Патkaта ястреб!
    Ура другари евроатлантици!

    11:11 28.09.2026

  • 4 ДАВАЙ КАЯ

    33 18 Отговор
    Алберт Айнщайн: „Лудост е да правиш едно и също нещо отново и отново и да очакваш различни резултати“.

    11:12 28.09.2026

  • 5 ☝️ Правилно!

    22 20 Отговор
    Всеки който подценява империята на Злото ще повтори грешката на Украйна и много други държави преди нея.

    Коментиран от #33

    11:13 28.09.2026

  • 6 Alex

    29 6 Отговор
    Защо Кая е без каска? Каква е тази бойна готовност?

    11:13 28.09.2026

  • 7 Айляк

    34 14 Отговор
    Тежко и горко й на Европа с този първи дипломат.
    Щото не знаех, че дипломацията изисква липса на разум.

    11:13 28.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Наборите от 70-80

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    стягаме мешките. противогази.. готови сме за бой, отбой и атом отгоре..

    11:15 28.09.2026

  • 10 Байо

    16 8 Отговор
    Точно така.Трябва да си готова,смазана,да мажеш с ва3елинец муфата и да чакаш руския а н..л инвейдър.Ти и без това за друго не ставаш.Ам поне да ти наместят мозъка откъм 0тв0рите.

    11:15 28.09.2026

  • 11 Alex

    8 2 Отговор
    Каква е тази бойна готовност, защо Кая е без каска ?

    11:16 28.09.2026

  • 12 долу ес

    21 7 Отговор
    Заради Тръмп сащ и евреите горивата скапат главоломно, те пак снакции за Русия! тоя скапан ес ше приключи по бързо и от Ссср, който издържа 45 г.

    11:16 28.09.2026

  • 13 Мдаа...

    15 3 Отговор
    Не знам защо, но ми се струва, че еврогейските евнуси си Го търсят със свещ. И както е тръгнало накрая ще си Го намерят. Само че ще си Го намерят бързо и максимално брутално. Щото лиготийте на Путин за братския у краински народ повече няма да ги чуем.

    11:17 28.09.2026

  • 14 Аре дееее

    17 2 Отговор
    Кая Калас да слага каската и памперса тогава

    11:18 28.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 оКАЯна

    13 2 Отговор
    ПА ТИЦА

    11:19 28.09.2026

  • 17 върховният представител на ЕС

    15 2 Отговор
    Представлява само себе си обаче. Никой за пингвин не я брои даже

    11:20 28.09.2026

  • 18 Калас,

    10 2 Отговор
    еми ти си готова, ходиш винаги с противогас

    11:20 28.09.2026

  • 19 Ти умен ли сиТъпейко или

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    не си чувал за ефекта на Дънинг-Крюгер?

    11:21 28.09.2026

  • 20 Разбира и кратуната на тая

    11 3 Отговор
    Що е то "бойна готовност"

    11:21 28.09.2026

  • 21 долу ес

    10 3 Отговор
    бойната готовност е пожелание, България не е нападната, осввн ако не го инсценирате, което 90 пр вероятно като граничеща с Русия. .... А иначе всички мераклии да посетят заводите на гебрев, да се въоръжат безплатно и на север!

    11:23 28.09.2026

  • 22 Ала бала Кала портакала

    11 1 Отговор
    нашата лудница е пълна готовност за психясване и откачане...

    11:25 28.09.2026

  • 23 Богоизбраните гл,п,ци

    6 1 Отговор
    Първият го избират по най-ниска iq.

    11:30 28.09.2026

  • 24 "обществото" не му е нужно някой

    8 1 Отговор
    да го разубеждава за "подкрепата за Украйна" ! То не желае да подкрепя атлантическите нацисти нито там в Украйна, нито и в Европа по никакъв начин ! Референдум по темата правен ли е в ЕС че тая патица изводи да извлича в някакви послания? И отново да я питаме кво стана с Палестина? Санкциите за Израел и за "Две държави" ? Тва нещо наречено " върховен представител" ...Защо финансирането на военнопромишления комплекс в Русия да е лошо а това в Европа не? А пуйко милитаристична ?

    11:31 28.09.2026

  • 25 Софиянец

    9 1 Отговор
    Какво и да каже човек за тази изрусена тоалетна чиния ще е малко! 😂😂😂

    11:31 28.09.2026

  • 26 Перо

    10 1 Отговор
    Тая е психично болна, комплексирана, изключително обсебена към Русия и само с тази държава се занимава! За нея няма други теми и държави, проекти, политики и т.н. Това я прави крайно неподходяща за поста, който заема и източва ресурса на ЕС към Украйна! Въобще не се занимава с други дейности от външната политика на ЕС, особено с теми като горивата. Измислят се ограничения за икономии на ел. енергия и горива за оказване на безвъзмездни и безконтролни помощи на ционисткия режим в Киев! Тя е измислила и провокацията в ООН за броя и страните “поддържащи” ционисткия режим в Украйна, без никакво съгласуване!

    11:33 28.09.2026

  • 27 Мдаа

    12 1 Отговор
    Затова ли в Германия 50 000 ученици протестираха с надписи "Ние няма да участваме във вашата война!" и "Русия не е наш враг!"

    евро дбилите са в тотална истерия, никой не се връзва на клишетата им за хибридни атаки и руски заплахи!

    11:33 28.09.2026

  • 28 Ний ша Ва упрайм

    4 1 Отговор
    тоя хибрит май отдавна не е баран

    11:34 28.09.2026

  • 29 Аз съм категорично ЗА

    4 1 Отговор
    Пълна бойна готовност и яки учения до побъркване на родните ни смооотани паткани! В Звездец, Грудово и т.н на палатки 2 месеца целият ЩАБ и цялото политическото ръководство. Като редници обаче!

    11:35 28.09.2026

  • 30 12345

    5 1 Отговор
    Как стана така, че начело на ЕСср застнаха видимо ссмахнати и нненормални - то не бяха кризи в ббанките, то не бе кковид, сега оопасност от ввойна. Ккакви са тези видими иизроди - в Еввропа няма ли качествени ппсихиатри. Тази Каая е видимо отткачена!!! Както и УУрсулкката, ммайка....

    11:36 28.09.2026

  • 31 Мнение

    6 1 Отговор
    ЕС ще влезе в бойни действия срещу Русия до 6 месеца, понеже либералните правителства ще паднат и това е единственият начин да задържат властта.

    Коментиран от #34

    11:36 28.09.2026

  • 32 Вид и действия

    6 1 Отговор
    Тази по всичко прилича на застаряла мома. Загубила истината тотално, не вижда перспектива за напред, но злобата и расте. Направо да я съжалиш. Дали знае какво значи дипломация? Едва ли. Дипломата е с благороден вид, умен, търси подходящите думи, завоалира ги и посочва правилният начин и за двете страни. Тази е глупава, злобна и неадекватна. Прилича на дърта селска клюкарка чийто речник е много беден и буди отвращение и съжаление.

    11:37 28.09.2026

  • 33 Гого

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "☝️ Правилно!":

    Добре съгласен съм. Защо никой не напише за империята на доброто Изрел окупирала САЩ.
    Двойни стандарти.

    11:39 28.09.2026

  • 34 Вълю

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мнение":

    Не могат, защото ще е пагубно ще има милиони жертви. Войната е най-страшното безмисленно нещо.

    11:41 28.09.2026

  • 35 Кая Патицата

    0 0 Отговор
    Патицоо, марш в кухнята да готвиш. Дори и за секретарка не ставаш - толкова си куха.

    11:52 28.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания