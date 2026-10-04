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България и още 16 държави искат от ЕС запазване на средствата за земеделие и сближаване

България и още 16 държави искат от ЕС запазване на средствата за земеделие и сближаване

4 Октомври, 2026 09:29 521 19

  • земеделие-
  • селско стопанство-
  • европейски съюз-
  • джорджа мелони

Инициативата е координирана от италианския премиер Джорджа Мелони и румънския президент Никушор Дан

България и още 16 държави искат от ЕС запазване на средствата за земеделие и сближаване - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

България и още 16 страни от Европейския съюз призоваха финансирането за Общата селскостопанска политика и политиката на сближаване да бъде запазено в следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Позицията им се противопоставя на искането на шест държави нетни вносители бюджетът да бъде намален с няколкостотин милиарда евро, обобщи БТА.

Инициативата е координирана от италианския премиер Джорджа Мелони и румънския президент Никушор Дан. В съвместно писмо, публикувано днес от Мелони, в профила ѝ в "Екс", ръководителите на 17-те държави предупреждават, че новите европейски приоритети не трябва да бъдат финансирани за сметка на земеделието и по-слабо развитите региони.

Документът е адресиран до ирландския премиер Михол Мартин, чиято страна председателства Съвета на ЕС, с копие до председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Освен България сред подписалите са Италия, Румъния, Кипър, Хърватия, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Словения, Словакия и Испания.

От българска страна писмото е подписано от министър-председателя Румен Радев.

Според неговите автори политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика насърчават сближаването между държавите и регионите, укрепват единния пазар, подпомагат селските и по-слабо развитите райони и допринасят за продоволствената сигурност на Европа.

Седемнадесетте държави отбелязват, че предложението на Европейската комисия вече предполага намаляване на средствата за двете политики в реално изражение въпреки увеличаването на общия размер на бъдещата финансова рамка. По-нататъшни съкращения биха отслабили европейския бюджет и обществената подкрепа за европейския проект, предупреждават те.

В писмото се признава необходимостта ЕС да отдели повече средства за сигурност и отбрана, конкурентоспособност, свързаност, енергийна сигурност и устойчивост. Според подписалите обаче тези приоритети изискват допълнителни ресурси, вместо пренасочване на пари от земеделието и политиката на сближаване.

Държавите изразяват готовност да обсъдят нови собствени приходи за бюджета на ЕС, които да облекчат натиска върху националните бюджети. Те настояват подобни източници да бъдат справедливи, опростени и да не натоварват непропорционално гражданите с по-ниски доходи.

Писмото очертава задълбочаващото се разделение между страните членки при преговорите за бюджета на ЕС за периода 2028-2034 година.

Четири дни по-рано Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия също изпратиха съвместно писмо до ирландското председателство, но с противоположно искане. Шестте държави предупредиха, че могат да блокират споразумението, ако предложението на Европейската комисия за бюджет от близо 2 трилиона евро не бъде намалено с "няколкостотин милиарда евро".

Те настояват всички разходни направления да участват в съкращенията, а по-голяма част от средствата да бъде насочена към сигурността и отбраната, конкурентоспособността, иновациите и борбата с незаконната миграция. Шестте страни осигуряват близо 40 на сто от вноските в бюджета на ЕС.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    6 3 Отговор
    дано поскъпне хляба че и без това бързо мухлясва

    Коментиран от #15

    09:30 04.10.2026

  • 2 Мишел

    9 0 Отговор
    Държавите в ЕС със събути гащи искат сближаване.

    Коментиран от #3

    09:33 04.10.2026

  • 3 голям смех

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    че това мирише на секс

    09:34 04.10.2026

  • 4 Елементарно , бе Уотсън !

    8 3 Отговор
    Брюксел да спре да воюва срещу Русия . Така ще си спести няколко стотин милиарда . Ще си укрепи икономиката , а и няма да затъва в спирала от увеличаващи се военни разходи !

    Коментиран от #8

    09:43 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Просяк

    6 2 Отговор
    Да спрат да крадат и да си купуват майбаси,ще стигнат. Ама нейсе,алчни гърла, ненаяли се

    Коментиран от #10

    09:45 04.10.2026

  • 7 Тъй ли

    5 3 Отговор
    Зърнарите си реват за хранилката. Колко учудващо?

    09:47 04.10.2026

  • 8 ако не знаеш

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    без кражба няма прогрес напред

    09:47 04.10.2026

  • 9 аz СВО Победа 81

    1 5 Отговор
    Уж сме с Русия, а искаме от Европа.

    Който е с Русия да иска от Русия.

    Или искаме от Европа, за да даваме на Русия.

    Съвсем се побърках.

    Коментиран от #14

    09:49 04.10.2026

  • 10 Зем

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Просяк":

    Затова зърнарите блокираха украинското жито през България.

    09:50 04.10.2026

  • 11 Сто

    0 6 Отговор
    Елементарно бе Уотсън ти на чужд гроб не реви Погледни хаяско докаде докара мужиците.Ще ги тресе глад като трифазен ток Деветдесетте когато не им изплащаха по 4 до 6 месеца пенсиите и заплатите в бюджетния сектор ще им се видят като песен.Нашите управляваши начело с тоя паркетен генерал що не идат да се молят за пари на хаяско?Й
    И той като Орбанчо европейския съмз бил лошия ама паричките му хубави.Аман от лицемери малоумници и помияри

    Коментиран от #16, #18

    09:55 04.10.2026

  • 12 Жечка

    3 0 Отговор
    Стига с тези глупости бе.Кажете как ще преживеем зимата с тези постоянно вдигащи се цени?Парите не стигат за изхранване на четиричленно семейство.Много деца ще спрат да посещават училище поради липса на средства.А това е пагубно за нацията.

    10:02 04.10.2026

  • 13 Ами

    0 0 Отговор
    кой не иска безотчетни пари. Тъй наречените "еврофондове" са източник на най -голямата корупция.

    Коментиран от #19

    10:12 04.10.2026

  • 14 Жечка

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "аz СВО Победа 81":

    То си е така още от първото "освобождение" и така си върви по инерция.

    10:12 04.10.2026

  • 15 Тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Живееш от рента, нали?

    10:25 04.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    0 0 Отговор
    Държавни пари в затъваш бизнес е комунизъм.

    10:32 04.10.2026

  • 18 Тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сто":

    Много ми е смешно, когато платен герберски електорат от шапрона почне да разправя, каква мизерия било в Русия.

    10:33 04.10.2026

  • 19 Споко , уе !

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    Еврофондовете няма да изчезнат . Просто ще се изливат в джобовете на Западните производители на Оръжие . Не разбираш ли , че на Брюксел това му е целта на упражнението .

    10:36 04.10.2026

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