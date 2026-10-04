България и още 16 държави искат от ЕС запазване на средствата за земеделие и сближаване

България и още 16 страни от Европейския съюз призоваха финансирането за Общата селскостопанска политика и политиката на сближаване да бъде запазено в следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Позицията им се противопоставя на искането на шест държави нетни вносители бюджетът да бъде намален с няколкостотин милиарда евро, обобщи БТА.
Инициативата е координирана от италианския премиер Джорджа Мелони и румънския президент Никушор Дан. В съвместно писмо, публикувано днес от Мелони, в профила ѝ в "Екс", ръководителите на 17-те държави предупреждават, че новите европейски приоритети не трябва да бъдат финансирани за сметка на земеделието и по-слабо развитите региони.
Документът е адресиран до ирландския премиер Михол Мартин, чиято страна председателства Съвета на ЕС, с копие до председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Освен България сред подписалите са Италия, Румъния, Кипър, Хърватия, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Словения, Словакия и Испания.
От българска страна писмото е подписано от министър-председателя Румен Радев.
Според неговите автори политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика насърчават сближаването между държавите и регионите, укрепват единния пазар, подпомагат селските и по-слабо развитите райони и допринасят за продоволствената сигурност на Европа.
Седемнадесетте държави отбелязват, че предложението на Европейската комисия вече предполага намаляване на средствата за двете политики в реално изражение въпреки увеличаването на общия размер на бъдещата финансова рамка. По-нататъшни съкращения биха отслабили европейския бюджет и обществената подкрепа за европейския проект, предупреждават те.
В писмото се признава необходимостта ЕС да отдели повече средства за сигурност и отбрана, конкурентоспособност, свързаност, енергийна сигурност и устойчивост. Според подписалите обаче тези приоритети изискват допълнителни ресурси, вместо пренасочване на пари от земеделието и политиката на сближаване.
Държавите изразяват готовност да обсъдят нови собствени приходи за бюджета на ЕС, които да облекчат натиска върху националните бюджети. Те настояват подобни източници да бъдат справедливи, опростени и да не натоварват непропорционално гражданите с по-ниски доходи.
Писмото очертава задълбочаващото се разделение между страните членки при преговорите за бюджета на ЕС за периода 2028-2034 година.
Четири дни по-рано Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия също изпратиха съвместно писмо до ирландското председателство, но с противоположно искане. Шестте държави предупредиха, че могат да блокират споразумението, ако предложението на Европейската комисия за бюджет от близо 2 трилиона евро не бъде намалено с "няколкостотин милиарда евро".
Те настояват всички разходни направления да участват в съкращенията, а по-голяма част от средствата да бъде насочена към сигурността и отбраната, конкурентоспособността, иновациите и борбата с незаконната миграция. Шестте страни осигуряват близо 40 на сто от вноските в бюджета на ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #15
09:30 04.10.2026
2 Мишел
Коментиран от #3
09:33 04.10.2026
3 голям смех
До коментар #2 от "Мишел":че това мирише на секс
09:34 04.10.2026
4 Елементарно , бе Уотсън !
Коментиран от #8
09:43 04.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Просяк
Коментиран от #10
09:45 04.10.2026
7 Тъй ли
09:47 04.10.2026
8 ако не знаеш
До коментар #4 от "Елементарно , бе Уотсън !":без кражба няма прогрес напред
09:47 04.10.2026
9 аz СВО Победа 81
Който е с Русия да иска от Русия.
Или искаме от Европа, за да даваме на Русия.
Съвсем се побърках.
Коментиран от #14
09:49 04.10.2026
10 Зем
До коментар #6 от "Просяк":Затова зърнарите блокираха украинското жито през България.
09:50 04.10.2026
11 Сто
И той като Орбанчо европейския съмз бил лошия ама паричките му хубави.Аман от лицемери малоумници и помияри
Коментиран от #16, #18
09:55 04.10.2026
12 Жечка
10:02 04.10.2026
13 Ами
Коментиран от #19
10:12 04.10.2026
14 Жечка
До коментар #9 от "аz СВО Победа 81":То си е така още от първото "освобождение" и така си върви по инерция.
10:12 04.10.2026
15 Тъй ли
До коментар #1 от "оня с коня":Живееш от рента, нали?
10:25 04.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гост
10:32 04.10.2026
18 Тъй ли
До коментар #11 от "Сто":Много ми е смешно, когато платен герберски електорат от шапрона почне да разправя, каква мизерия било в Русия.
10:33 04.10.2026
19 Споко , уе !
До коментар #13 от "Ами":Еврофондовете няма да изчезнат . Просто ще се изливат в джобовете на Западните производители на Оръжие . Не разбираш ли , че на Брюксел това му е целта на упражнението .
10:36 04.10.2026