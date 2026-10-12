Предизборно безумие! САЩ разрешиха внос на руски дизел до април 2027 г

Съединените щати временно отвориха пътя за внос на руски дизел в опит да ограничат ръста на цените на горивата преди междинните избори през ноември. Президентът Доналд Тръмп обяви, че е договорил с руския президент Владимир Путин незабавна доставка на над 300 000 тона дизел за американския и световния пазар.
По думите на Тръмп през ноември трябва да бъдат доставени още 500 000 тона, последвани от 1 млн. тона, а впоследствие и от още около 3 млн. тона. Така общият потенциален обем достига приблизително 4,8 млн. тона. Според Асошиейтед прес първоначалната доставка е част от опит на Белия дом да ограничи натиска върху американските потребители преди изборите на 3 ноември.
Лицензът е временен и не премахва всички ограничения
Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ издаде общ лиценз, който разрешава определени сделки с дизел с руски произход до 7 април 2027 г. Документът обхваща продажбата, доставката, разтоварването и вноса на горивото, включително на територията на САЩ.
Мярката представлява промяна спрямо политиката на Вашингтон след началото на руската инвазия в Украйна. Тя обаче не означава, че всички санкции срещу Русия са отменени. Ограниченията върху част от руските финансови операции остават в сила, а европейските и британските забрани за внос на руски петролни продукти не се променят.
Критици: количествата няма да свалят цените
Планът предизвика двупартийна съпротива в Сената. Сюзан Колинс, Лиса Мъркауски, Том Тилис, Джон Къртис, Джийн Шахийн и Ричард Блумънтал поискаха администрацията незабавно да отмени решението.Съединените щати не трябва да предоставят на Путин финансов спасителен пояс, докато Русия продължава да убива украински цивилни
Според експерти, цитирани от Асошиейтед прес, първите 300 000 тона са твърде малко количество, за да окажат осезаем ефект върху американския пазар. Доставките могат да повлияят на международните котировки, но няма да решат недостига на преработвателни мощности и ограничените запаси.
Натискът върху американските потребители остава висок. Данните за октомври показват средна цена на дизела около 6,29 долара за галон, докато бензинът е приблизително 4,35 долара. Скъпото дизелово гориво увеличава разходите за превоз на стоки, селскостопанска техника и промишлен транспорт.
Енергийното примирие се сблъска с нови удари
Паралелно с обявяването на сделката за дизела Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се договорили незабавно да прекратят ударите по енергийни обекти. Президентът на САЩ предупреди Киев да не атакува руски рафинерии и заяви: „Можете да правите каквото искате на Русия, но не пипайте рафинериите, защото това е световен проблем“.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев не е получил подробности за подобно споразумение и че руските атаки продължават. След изявлението на Тръмп беше съобщено за удар по топлоелектрическа централа в Харков, както и за атаки срещу енергийни обекти в района на Киев.
Зеленски настоява за взаимно прекратяване на ударите, при което Русия първо да спре атаките по украинската енергийна система. Междувременно Международната агенция по енергетика отчита, че руското производство на дизел е спаднало с близо 30% заради щетите по рафинериите и ограниченията върху износа. Това поставя под въпрос и способността на Москва да изпълни обещаните доставки без допълнителен натиск върху вътрешния си пазар.
Източници: money.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #34
16:39 12.10.2026
3 Какво ЕвроБезумие❗❗❗❗🤣🤣
16:40 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Стенли
Коментиран от #12, #18
16:41 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мислещ
До коментар #4 от "Пич":Не знам дали си ПИЧ ,ама всички вече разбраха че тръм повид ния е гло пак.
16:45 12.10.2026
8 Kaлпазанин
16:45 12.10.2026
9 Гост
16:46 12.10.2026
10 Тръмп тотално си изпусна нервите!
Причината - пълната каша , която забърка в цял свят с безразборните си действия.
Нищо не му се получава, а нарцисът иска да го обожават!
Вместо това му се смеят.
И си го изкарва на по слабия и нападнатия, като всеки слабак и хулиган!
Европа и Украйна са заедно в тази война, това също го повтаряме отдавна.
Няма връщане назад.
16:46 12.10.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
САЩ ПРАВИ ПАРИ
ИЗРАЕЛ ПРАВИ ПАРИ
КИТАЙ ПРАВИ ПАРИ
.....
А ЕС ПЕРЕ ПРЕЗЕРВАТИВИ И ГИ ПОЛЗВА ПО 3 ПЪТИ ЗА ИКОНОМИЯ :)
16:46 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Безумни са избирателите
16:48 12.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 След като се издъни в Иран,
Срам, позор и падение!
САЩ са на дъното!
16:48 12.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 голем смех
Коментиран от #39, #70
16:49 12.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Зетя
16:50 12.10.2026
20 .......
16:50 12.10.2026
21 Въпрос
Урсулите казват: Трябва. (?)
16:50 12.10.2026
22 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
Как смятат да смъкне цената на дизела ?
САЩ произвеждат толкова дизел, че имат излишък, който продават на Европа , Япония, Южна Корея. РФ 🤡 имат недостиг на нафта и купуват от Южна Корея 🤔!!???
А РФ въпреки недостига си ще изнася за САЩ 🤠
Коментиран от #49, #63, #76
16:50 12.10.2026
23 Да бе ,да ! 🤔
16:50 12.10.2026
24 За кой не е ясно
Коментиран от #36
16:51 12.10.2026
25 Гол
16:51 12.10.2026
26 И защо
Коментиран от #40
16:52 12.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Путин
16:53 12.10.2026
29 Санитар
До коментар #27 от "Чиниш ми се":Това е дедо Шанко от 4 километър!
16:54 12.10.2026
30 Гост
16:55 12.10.2026
31 Сатана Z
16:55 12.10.2026
32 Чума
16:55 12.10.2026
33 САЩ ще падне
16:55 12.10.2026
34 не само
До коментар #2 от "Последния Софиянец":разрешиха вноса, но също така свалиха санкциите като цяло. Това означава, че всеки по света може да си купи руски дизел без да се страхува от чичо Сам. Друг е въпросът, дали ще спрат атаките срещу руските нефтох. заводи и дали ще има реално какво да се изнася. Но все пак, клин, клин избива. Русия ще има какво да отговори, ако дедо си прави шегички преди изборите.
16:56 12.10.2026
35 8888
16:57 12.10.2026
36 Не се излагай! 75 % от
До коментар #24 от "За кой не е ясно":обществения и товарен транспорт в САЩ е на дизел.
Всички доставчици са на дизел.
Цялата търговия и логистика е на дизел.
Друг е въпросът, че руските доставки нищо няма да променят!
Играта е на Тръмп и Путин против Украйна.Дизелът е само повод!
Коментиран от #58
16:57 12.10.2026
37 Мак Доналдс
Коментиран от #42
16:58 12.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кандидат депутат
До коментар #17 от "голем смех":Този дизел е за EU , но "Американски" на по висока цена. Честито
Коментиран от #45
16:58 12.10.2026
40 Безумен
До коментар #26 от "И защо":няма как да разбере!
Коментиран от #74
16:59 12.10.2026
41 внос на руски дизел е едно на ръка
16:59 12.10.2026
42 Ми ми ми
До коментар #37 от "Мак Доналдс":Със заразени руски активи.
16:59 12.10.2026
43 Тунела
17:00 12.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ами
До коментар #39 от "Кандидат депутат":Значи ще трябва да ходиш на работа.🤣
17:00 12.10.2026
46 ЛЕБЕРЪЛИТЕ
17:01 12.10.2026
47 внос на руски дизел е едно на ръка
Коментиран от #56
17:02 12.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Няма лошо братска Русия
17:05 12.10.2026
51 Горски
17:05 12.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Дони
17:07 12.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Като съотношението
До коментар #47 от "внос на руски дизел е едно на ръка":на икономиките!
17:08 12.10.2026
57 Лакеите на Пентагона
17:08 12.10.2026
58 Военните кораби на САЩ също
До коментар #36 от "Не се излагай! 75 % от":са на дизел и морячетата вече не издържат да гребат. Тоя самолетоносача дето беше до Иран 1 километър за 20 дена гребане едва мина..ъхъъ
17:10 12.10.2026
59 Горски
Зеленски съсипа народа си. За всики участници като него .борката наследниците му, тръмп , путин и др. Трябва да има спец.кръг в ада. Откакто свят светува... хората се узбиват един друг... с камъни...дървета зъби нокти метал барут ракети.... много инструменти...същността е една ....да си наложиш волята.... та толкова за цивилизацията политики и правила.
17:12 12.10.2026
60 При кризата през 70-те години
17:14 12.10.2026
61 Мишел
В Русия може да има временни ограничения на горивата в някои райони, но сериозен недостиг няма. Русия има 98 НПЗ и те работят.
В САЩ явно има недостиг на дизел, защото се оплакват от удвояване на цената.
17:16 12.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Бай Ганьо
Коментиран от #67, #68, #73, #78, #86
17:28 12.10.2026
66 Вътю Т Панчев
17:30 12.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Зевзек
17:37 12.10.2026
70 За ком 17
До коментар #17 от "голем смех":Не повтаряй драсканиците на европейските мисирки.Става въпрос за дизелово гориво.Транспортен сектор на Щатите- годишно потребление на дизелови горива-12,2 милиона тона! Месечни потребление - 1,2 милиона тона! Схващаш ли,защо Тръмп е подписал тази доставка- почти 5 милиона тона.Със сигурност цената е много под борсовата , включително и вътрешната към момента цена.За 4-до 5 месеца,ще получи евтин дизел ,почти 50 % от годишното потребление за целите щати.Идеална сделка, която ще смъкне цените за превоз и доставки вътре в страната.А там,над 93% от сухопътния превоз е със техните огромни тракове.Европа тепърва ще хапне на т,слата дръжката.И ще бъде принудена да купува дизел,но от щатски компании.Но на много по висока цена.Двоен удар за Тръмп: успокоява пазара,а в най- тежкия ,зимен сезон, осигурява големите акули с милиардни печалби през експорт на дизел и газъол.Правете разлика между барел/ литър,и чисто гориво- дизел.А Русия ще доставя дизелово гориво.
17:39 12.10.2026
71 хаха
Коментиран от #75, #87
17:46 12.10.2026
72 Аман с тия "цени" ве!
Това няма нищо общо със световните цени на дизела и самолетното гориво. Просто резервите на САЩ са на критично ниво. А Европа, на САЩ чака за дизел и самолетно гориво.
Добър или лош Тръмп поне мисли за държавата си, а не като евролидерите. Сега Тръмп ще им продава руска нафта и няма да пипа резервите на САЩ.
17:47 12.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ти…
До коментар #40 от "Безумен":Понеже си го разбрал продължавай да вееш украинския байряк от балкона докато имаш още ядене, после ще разбереш и що е глад
17:52 12.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 ДОНИ СИ Е ИГРАЧ
17:55 12.10.2026
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79 Биби
Коментиран от #80, #84, #85
17:57 12.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 балабала
18:02 12.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Изобщо не е безумие
18:05 12.10.2026
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89 хаха
Сигурно сигурно! Хахаха!
Байганьовските ориенталци не знаят къде се намират даже. ХАХАХА
18:18 12.10.2026
90 хаха
ХАХАХА!
Според американските сенатори от двете страни, сделката на Тръмп с руския дизел е незаконна. Сенаторите твърдят, че Конгресът изрично е забранил вноса на руска енергия през 2022 г.
Путлер капутт а? ХАХАХА
18:19 12.10.2026