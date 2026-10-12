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Предизборно безумие! САЩ разрешиха внос на руски дизел до април 2027 г
  Тема: Украйна

Предизборно безумие! САЩ разрешиха внос на руски дизел до април 2027 г

12 Октомври, 2026 16:37 1 946 90

  • доналд тръмп-
  • руски дизел-
  • американски сенат-
  • украйна-
  • енергийно примирие-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • дизел-
  • петрол

Решението на Доналд Тръмп предизвика критики в Конгреса и Киев, а експерти се съмняват, че доставките ще свалят цените на горивата

Предизборно безумие! САЩ разрешиха внос на руски дизел до април 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съединените щати временно отвориха пътя за внос на руски дизел в опит да ограничат ръста на цените на горивата преди междинните избори през ноември. Президентът Доналд Тръмп обяви, че е договорил с руския президент Владимир Путин незабавна доставка на над 300 000 тона дизел за американския и световния пазар.

По думите на Тръмп през ноември трябва да бъдат доставени още 500 000 тона, последвани от 1 млн. тона, а впоследствие и от още около 3 млн. тона. Така общият потенциален обем достига приблизително 4,8 млн. тона. Според Асошиейтед прес първоначалната доставка е част от опит на Белия дом да ограничи натиска върху американските потребители преди изборите на 3 ноември.

Още новини от Украйна

Лицензът е временен и не премахва всички ограничения

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ издаде общ лиценз, който разрешава определени сделки с дизел с руски произход до 7 април 2027 г. Документът обхваща продажбата, доставката, разтоварването и вноса на горивото, включително на територията на САЩ.

Мярката представлява промяна спрямо политиката на Вашингтон след началото на руската инвазия в Украйна. Тя обаче не означава, че всички санкции срещу Русия са отменени. Ограниченията върху част от руските финансови операции остават в сила, а европейските и британските забрани за внос на руски петролни продукти не се променят.

Критици: количествата няма да свалят цените

Планът предизвика двупартийна съпротива в Сената. Сюзан Колинс, Лиса Мъркауски, Том Тилис, Джон Къртис, Джийн Шахийн и Ричард Блумънтал поискаха администрацията незабавно да отмени решението.

Съединените щати не трябва да предоставят на Путин финансов спасителен пояс, докато Русия продължава да убива украински цивилни

Според експерти, цитирани от Асошиейтед прес, първите 300 000 тона са твърде малко количество, за да окажат осезаем ефект върху американския пазар. Доставките могат да повлияят на международните котировки, но няма да решат недостига на преработвателни мощности и ограничените запаси.

Натискът върху американските потребители остава висок. Данните за октомври показват средна цена на дизела около 6,29 долара за галон, докато бензинът е приблизително 4,35 долара. Скъпото дизелово гориво увеличава разходите за превоз на стоки, селскостопанска техника и промишлен транспорт.

Енергийното примирие се сблъска с нови удари

Паралелно с обявяването на сделката за дизела Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се договорили незабавно да прекратят ударите по енергийни обекти. Президентът на САЩ предупреди Киев да не атакува руски рафинерии и заяви: „Можете да правите каквото искате на Русия, но не пипайте рафинериите, защото това е световен проблем“.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев не е получил подробности за подобно споразумение и че руските атаки продължават. След изявлението на Тръмп беше съобщено за удар по топлоелектрическа централа в Харков, както и за атаки срещу енергийни обекти в района на Киев.

Зеленски настоява за взаимно прекратяване на ударите, при което Русия първо да спре атаките по украинската енергийна система. Междувременно Международната агенция по енергетика отчита, че руското производство на дизел е спаднало с близо 30% заради щетите по рафинериите и ограниченията върху износа. Това поставя под въпрос и способността на Москва да изпълни обещаните доставки без допълнителен натиск върху вътрешния си пазар.

Източници: money.bg, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    41 3 Отговор
    Безумие е САЩ да спрат износа за ЕС.

    Коментиран от #34

    16:39 12.10.2026

  • 3 Какво ЕвроБезумие❗❗❗❗🤣🤣

    71 7 Отговор
    Европа продължава да плаща милиарди за руски енергийни ресурси, а обвинява Вашингтон, че купува руски дизел, за да свали цените за американците. Това заяви финансовият министър на САЩ Скот Бесент, който нарече европейските критики „чиста проба лицемерие“. По думите му от началото на войната европейците са дали на Русия повече пари, отколкото на Украйна – резултат от провалената им енергийна политика.

    16:40 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стенли

    45 15 Отговор
    Тъй , тъй , по принцип , бай Данчо ,направи много безумни ,неща едно което е нападението над Иран, но в случая това едно от малкото правилни решения които е направул

    Коментиран от #12, #18

    16:41 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мислещ

    12 21 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Не знам дали си ПИЧ ,ама всички вече разбраха че тръм повид ния е гло пак.

    16:45 12.10.2026

  • 8 Kaлпазанин

    46 9 Отговор
    Муахаха ,този свят наистина откачи ,само боклуците в ЕС и на острова си блеят като офце ,а санкции ще има ли ,??? Докато укрите си умират а Европа се затрива

    16:45 12.10.2026

  • 9 Гост

    42 8 Отговор
    А 278-ият пакет санкции на урсулите по умно решение ли е? Както казва Айнщайн, лудост е, да правиш всеки път едно и също и да очакваш различен резултат. Тръмп поне престана да прави още от същото, дали сегашното е хубаво или лошо, ще видим.

    16:46 12.10.2026

  • 10 Тръмп тотално си изпусна нервите!

    20 24 Отговор
    Вече го коментирахме!
    Причината - пълната каша , която забърка в цял свят с безразборните си действия.
    Нищо не му се получава, а нарцисът иска да го обожават!
    Вместо това му се смеят.
    И си го изкарва на по слабия и нападнатия, като всеки слабак и хулиган!
    Европа и Украйна са заедно в тази война, това също го повтаряме отдавна.
    Няма връщане назад.

    16:46 12.10.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    37 10 Отговор
    РУСИЯ ПРАВИ ПАРИ
    САЩ ПРАВИ ПАРИ
    ИЗРАЕЛ ПРАВИ ПАРИ
    КИТАЙ ПРАВИ ПАРИ
    .....
    А ЕС ПЕРЕ ПРЕЗЕРВАТИВИ И ГИ ПОЛЗВА ПО 3 ПЪТИ ЗА ИКОНОМИЯ :)

    16:46 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Безумни са избирателите

    6 5 Отговор
    от 2024!

    16:48 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 След като се издъни в Иран,

    29 7 Отговор
    Рижавия разчита на Путин да го спасява?!

    Срам, позор и падение!

    САЩ са на дъното!

    16:48 12.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 голем смех

    16 16 Отговор
    800 000 тона дизел ще се изразходват в САЩ за по-малко от един ден.Демек въздух под налягане.Ако конгреса не го блокира.

    Коментиран от #39, #70

    16:49 12.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Зетя

    12 1 Отговор
    Ще купувам Лукойл!

    16:50 12.10.2026

  • 20 .......

    30 7 Отговор
    Много хитро, да внасяш евтин дизел, или па да го продаваш на ЕС на тройна цена хахахаха.

    16:50 12.10.2026

  • 21 Въпрос

    29 11 Отговор
    Ако Зеленски е повел народа си по пътя към ада, трябва ли ние сляпо да го следваме?
    Урсулите казват: Трябва. (?)

    16:50 12.10.2026

  • 22 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    12 19 Отговор
    Всички количества до април ще задоволят 9 дена от потреблението на САЩ .
    Как смятат да смъкне цената на дизела ?
    САЩ произвеждат толкова дизел, че имат излишък, който продават на Европа , Япония, Южна Корея. РФ 🤡 имат недостиг на нафта и купуват от Южна Корея 🤔!!???
    А РФ въпреки недостига си ще изнася за САЩ 🤠

    Коментиран от #49, #63, #76

    16:50 12.10.2026

  • 23 Да бе ,да ! 🤔

    11 5 Отговор
    А ти очакваше Сащ да изоставят евреите на ирански шамари след лудориите на Израел в Г.аса , че и на Западния бряг ? Хайде по-сериозно !

    16:50 12.10.2026

  • 24 За кой не е ясно

    18 11 Отговор
    С това решение САЩ ще купува дизел и ще го продава в ЕС. В Америка дизелови коли няма, всичко е на бензин. И така ще продължи изтощаването на Европа до пълния й фалит. План съставен и изпълнен от двамата - Тръм и Путин.

    Коментиран от #36

    16:51 12.10.2026

  • 25 Гол

    6 11 Отговор
    800 000 тона дизел в САЩ се изразходват за по-малко от денонощие.

    16:51 12.10.2026

  • 26 И защо

    8 3 Отговор
    Да е безумие !

    Коментиран от #40

    16:52 12.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Путин

    5 4 Отговор
    по путин,Тръмп!

    16:53 12.10.2026

  • 29 Санитар

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Чиниш ми се":

    Това е дедо Шанко от 4 километър!

    16:54 12.10.2026

  • 30 Гост

    16 6 Отговор
    Преди повече от година съм писал тук, че има никак не малка вероятност, в крайна сметка САЩ да сринат Киев, защото руснаците ги жалят (нали уж са братя). А че има защо да се срине Киев е ясно, то не забрана на религията, забрана на езиците, забрана на изборите дори, все ужасни неща, срещу Демокрацията. Та, не важно, за колко дни САЩ ще изгорят дизела на Путин, важното е, че се проправя път за поредния съюз на Русия със САЩ във войната срещу Европа...ако ме разбирате...

    16:55 12.10.2026

  • 31 Сатана Z

    15 5 Отговор
    САШТ ще препродават руския дизел в България и другите европейски васали

    16:55 12.10.2026

  • 32 Чума

    17 5 Отговор
    Ето едно мирно споразумение! Военолюбците твърдят, че такива добронамерени актове подкрепяли войната, а снабдяването на фашизма с оръжия водело до мир! САЩ и Русия са с традиционно приятелски или поне с уважителни нагласи един спрямо друг! Не същото може да се каже за злото отношение и омраза на Англия към Русия! Хитлер бе почти стъпил на Острова, но там извъртяха някакъв подъл трик и го изпратиха срещу Русия!

    16:55 12.10.2026

  • 33 САЩ ще падне

    6 7 Отговор
    май преди Украйна!

    16:55 12.10.2026

  • 34 не само

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    разрешиха вноса, но също така свалиха санкциите като цяло. Това означава, че всеки по света може да си купи руски дизел без да се страхува от чичо Сам. Друг е въпросът, дали ще спрат атаките срещу руските нефтох. заводи и дали ще има реално какво да се изнася. Но все пак, клин, клин избива. Русия ще има какво да отговори, ако дедо си прави шегички преди изборите.

    16:56 12.10.2026

  • 35 8888

    10 3 Отговор
    Нормално, просто бизнес и защита на интересите на САЩ. в ЕС точно обратно - анти бизнес действия и всичко срещу европееца. Важното е Зеленски да си купува златни кенеффни чинии.

    16:57 12.10.2026

  • 36 Не се излагай! 75 % от

    13 1 Отговор

    До коментар #24 от "За кой не е ясно":

    обществения и товарен транспорт в САЩ е на дизел.
    Всички доставчици са на дизел.
    Цялата търговия и логистика е на дизел.

    Друг е въпросът, че руските доставки нищо няма да променят!

    Играта е на Тръмп и Путин против Украйна.Дизелът е само повод!

    Коментиран от #58

    16:57 12.10.2026

  • 37 Мак Доналдс

    7 2 Отговор
    Дизела ше плащаме с бургери!

    Коментиран от #42

    16:58 12.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кандидат депутат

    12 4 Отговор

    До коментар #17 от "голем смех":

    Този дизел е за EU , но "Американски" на по висока цена. Честито

    Коментиран от #45

    16:58 12.10.2026

  • 40 Безумен

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "И защо":

    няма как да разбере!

    Коментиран от #74

    16:59 12.10.2026

  • 41 внос на руски дизел е едно на ръка

    8 3 Отговор
    Вече съждението "сенчест флот" не съществува .След сделката на Тръмп с Путин за дизеловия газ стана известно, че Съединените щати са готови да направят безпрецедентни икономически отстъпки, за да спрат атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна или да наложат морска блокада. Американските преговарящи предложиха на Русия три икономически стимула в замяна на ограничено прекратяване на огъня с Украйна, което може да обхване енергийната инфраструктура или военноморските операции. The New York Times съобщава , позовавайки се на служители, запознати с поверителните преговори. Според източници Вашингтон е предложил да деблокира милиарди руски суверенни активи, замразени на Запад. Миналата година сумата беше до 100 милиарда долара, сега идеята се завърна като предварителен стимул за частично прекратяване на огъня. Говори се и за споразумение за възобновяване на план за продажба на акции в петролния гигант Лукойл като част от многомилиардна сделка с инвеститори от Близкия изток, включително такива, свързани с американските участници в преговорите. Освен това САЩ предлагат да позволят на Беларус да изнася калиеви торове , което би било допълнителен икономически бонус за съюзника на Москва. Преговорите се водят с участието на американски бизнесмени Виткоф и Кушнер, които преди това са повдигали въпроса за възможността за подобни отстъпки . 

    16:59 12.10.2026

  • 42 Ми ми ми

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "Мак Доналдс":

    Със заразени руски активи.

    16:59 12.10.2026

  • 43 Тунела

    3 3 Отговор
    почнаха ли да копат?

    17:00 12.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Кандидат депутат":

    Значи ще трябва да ходиш на работа.🤣

    17:00 12.10.2026

  • 46 ЛЕБЕРЪЛИТЕ

    3 3 Отговор
    ОППА,ТРИЛЬОНИТИ ТРЪГНАХАХА.

    17:01 12.10.2026

  • 47 внос на руски дизел е едно на ръка

    6 4 Отговор
    4,8 млн. тона за САЩ и 3 млн. тона за Куба !

    Коментиран от #56

    17:02 12.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Няма лошо братска Русия

    8 5 Отговор
    да помага на САЩ. После и на Франция може да помогне като и купи част от дълга, сконтиран естествено за сметка на Япония и САЩ . После и Германия ще подкара с Китай и всичко ще си дойде по местата. ЕК никой няма да я пита даже

    17:05 12.10.2026

  • 51 Горски

    9 5 Отговор
    Eвропа под управлението на шайката на урсулите е като болна от анорексия която отказва да яде докато умре. Малоумието и безумието няма край. В Кремъл се лее шампанско , всички са пияни и се надсмиват на "непобедимия" запад. Тази сделка означава че твърденията за големи щети по руските рафинерии от украинските дронове са много силно преувеличени...това впрочем се очакваше... не е оценена способността на руснаците бързо да поправят щетите както и подготовката им за аварийни случаи -резервни съоръжения и линии!?Много тромби фанфари свирки и вувузели -а действителността не се съобразява с този пропаганден напън!? За Германия и европейските ѝ партньори санкциите срещу Русия оставали в сила и се подготвяли допълнителни ограничителни мерки? Лелей, Европа загуби трилиони евро и точно Германия отива към фалит. Само заради прескъпата "демократична" украйна

    17:05 12.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Дони

    2 3 Отговор
    с рубли ли ще плаща дизела?

    17:07 12.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Като съотношението

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "внос на руски дизел е едно на ръка":

    на икономиките!

    17:08 12.10.2026

  • 57 Лакеите на Пентагона

    5 3 Отговор
    "Безумие" за крадците ни, за америк.данъкоплатец облекчение.

    17:08 12.10.2026

  • 58 Военните кораби на САЩ също

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Не се излагай! 75 % от":

    са на дизел и морячетата вече не издържат да гребат. Тоя самолетоносача дето беше до Иран 1 километър за 20 дена гребане едва мина..ъхъъ

    17:10 12.10.2026

  • 59 Горски

    8 2 Отговор
    Словашкият премиер не посочи конкретна дата, на която би започнал подобен недостиг, нито даде оценка за отражението върху отделните държави от ЕС. Естествено, хамавите Урсулианци все не разбрали, и все не са в час. Най голямата подигравка с тях, която си направи Тръмп е, че показа на целият свят как едни европейски хайвани ще купуват на тройни цени руски дизел от САЩ. Фицо за дизеловата сделката на Тръмп с Путин: А ние в ЕССР ще купуваме литъра по три евро..., защото толкова ни е акъла. Ами самодоволните и нагли европейци да стачкуват и да махнат урсула и кая. Нали е демокрация... ако политиката се е отклонила много от цеелите на народа...трябва да си ходиии.... или това с демокрацията го притоплят само когато е изгодно в източна европа? Ще плащаме 3евро но само до посследния украинец. После ще видим.
    Зеленски съсипа народа си. За всики участници като него .борката наследниците му, тръмп , путин и др. Трябва да има спец.кръг в ада. Откакто свят светува... хората се узбиват един друг... с камъни...дървета зъби нокти метал барут ракети.... много инструменти...същността е една ....да си наложиш волята.... та толкова за цивилизацията политики и правила.

    17:12 12.10.2026

  • 60 При кризата през 70-те години

    9 1 Отговор
    ние бяхме тези, които продаваха руски нефт на западните държави с голяма печелба. Сега американците го правят вместо нас.

    17:14 12.10.2026

  • 61 Мишел

    6 2 Отговор
    Нашите медии :в Русия няма горива, но тя изнася дизел в САЩ, където има излишък на горива.
    В Русия може да има временни ограничения на горивата в някои райони, но сериозен недостиг няма. Русия има 98 НПЗ и те работят.
    В САЩ явно има недостиг на дизел, защото се оплакват от удвояване на цената.

    17:16 12.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Бай Ганьо

    4 8 Отговор
    Руската мечка пак играе казачок, по заповед на НАТО и САЩ, иначе ще гризне дръвцето!

    Коментиран от #67, #68, #73, #78, #86

    17:28 12.10.2026

  • 66 Вътю Т Панчев

    4 2 Отговор
    Бай Дончо е пич, мисли за народа си

    17:30 12.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Зевзек

    3 2 Отговор
    ЕС купува дизел от САЩ,а САЩ от Русия.....но ЕС не купува от Русия хахаха

    17:37 12.10.2026

  • 70 За ком 17

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "голем смех":

    Не повтаряй драсканиците на европейските мисирки.Става въпрос за дизелово гориво.Транспортен сектор на Щатите- годишно потребление на дизелови горива-12,2 милиона тона! Месечни потребление - 1,2 милиона тона! Схващаш ли,защо Тръмп е подписал тази доставка- почти 5 милиона тона.Със сигурност цената е много под борсовата , включително и вътрешната към момента цена.За 4-до 5 месеца,ще получи евтин дизел ,почти 50 % от годишното потребление за целите щати.Идеална сделка, която ще смъкне цените за превоз и доставки вътре в страната.А там,над 93% от сухопътния превоз е със техните огромни тракове.Европа тепърва ще хапне на т,слата дръжката.И ще бъде принудена да купува дизел,но от щатски компании.Но на много по висока цена.Двоен удар за Тръмп: успокоява пазара,а в най- тежкия ,зимен сезон, осигурява големите акули с милиардни печалби през експорт на дизел и газъол.Правете разлика между барел/ литър,и чисто гориво- дизел.А Русия ще доставя дизелово гориво.

    17:39 12.10.2026

  • 71 хаха

    3 4 Отговор
    Само пропадналите байганьовци пак не разбрали. Сенатът ше блокира по всяка вероятност Оранжутана. Ае в лево пропаднали ориенталци такива

    Коментиран от #75, #87

    17:46 12.10.2026

  • 72 Аман с тия "цени" ве!

    4 3 Отговор
    "Критици: количествата няма да свалят цените"

    Това няма нищо общо със световните цени на дизела и самолетното гориво. Просто резервите на САЩ са на критично ниво. А Европа, на САЩ чака за дизел и самолетно гориво.
    Добър или лош Тръмп поне мисли за държавата си, а не като евролидерите. Сега Тръмп ще им продава руска нафта и няма да пипа резервите на САЩ.

    17:47 12.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ти…

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Безумен":

    Понеже си го разбрал продължавай да вееш украинския байряк от балкона докато имаш още ядене, после ще разбереш и що е глад

    17:52 12.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ДОНИ СИ Е ИГРАЧ

    2 2 Отговор
    Е ПА НОРМАЛНО ..........У БИЗНЕСА ЧУВСТВА ,....НЕМА.....!!!

    17:55 12.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Биби

    1 3 Отговор
    Целото количество кое бат Пундю че задели за шест месеци се равнява на десет дневното потребление на САЩ! Парите кои че земе бат Пунде че стигнат тоже за десет деня вайна! Сичко е цирк да натискат двата урода Зеленски и да го злепостават.

    Коментиран от #80, #84, #85

    17:57 12.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 балабала

    1 0 Отговор
    Човекът, който не спечели Нобела се стреми навсякъде да е номер 1. Е, в Швеция не стана, но в Украйна може и да получи приза. Като най-голям съюзник на Путин.

    18:02 12.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Изобщо не е безумие

    1 1 Отговор
    Тръмп е бизнесмен и после ще продава скъпо руския петрол на европейските шматки дето освен санкции срещу Русия и да се прострелват сами в краката друго не знаят.

    18:05 12.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 хаха

    0 0 Отговор
    Според американските сенатори от двете страни, сделката на Тръмп с руския дизел е незаконна. Сенаторите твърдят, че Конгресът изрично е забранил вноса на руска енергия през 2022 г.

    Сигурно сигурно! Хахаха!

    Байганьовските ориенталци не знаят къде се намират даже. ХАХАХА

    18:18 12.10.2026

  • 90 хаха

    0 0 Отговор
    Ама ЩО СТАНА ВЕ балкански недоеволюирали ПАРАЗИТИ?

    ХАХАХА!

    Според американските сенатори от двете страни, сделката на Тръмп с руския дизел е незаконна. Сенаторите твърдят, че Конгресът изрично е забранил вноса на руска енергия през 2022 г.

    Путлер капутт а? ХАХАХА

    18:19 12.10.2026