Предизборно безумие! САЩ разрешиха внос на руски дизел до април 2027 г

Съединените щати временно отвориха пътя за внос на руски дизел в опит да ограничат ръста на цените на горивата преди междинните избори през ноември. Президентът Доналд Тръмп обяви, че е договорил с руския президент Владимир Путин незабавна доставка на над 300 000 тона дизел за американския и световния пазар.

По думите на Тръмп през ноември трябва да бъдат доставени още 500 000 тона, последвани от 1 млн. тона, а впоследствие и от още около 3 млн. тона. Така общият потенциален обем достига приблизително 4,8 млн. тона. Според Асошиейтед прес първоначалната доставка е част от опит на Белия дом да ограничи натиска върху американските потребители преди изборите на 3 ноември.

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Лицензът е временен и не премахва всички ограничения

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ издаде общ лиценз, който разрешава определени сделки с дизел с руски произход до 7 април 2027 г. Документът обхваща продажбата, доставката, разтоварването и вноса на горивото, включително на територията на САЩ.

Мярката представлява промяна спрямо политиката на Вашингтон след началото на руската инвазия в Украйна. Тя обаче не означава, че всички санкции срещу Русия са отменени. Ограниченията върху част от руските финансови операции остават в сила, а европейските и британските забрани за внос на руски петролни продукти не се променят.

Критици: количествата няма да свалят цените

Планът предизвика двупартийна съпротива в Сената. Сюзан Колинс, Лиса Мъркауски, Том Тилис, Джон Къртис, Джийн Шахийн и Ричард Блумънтал поискаха администрацията незабавно да отмени решението.

Съединените щати не трябва да предоставят на Путин финансов спасителен пояс, докато Русия продължава да убива украински цивилни

Според експерти, цитирани от Асошиейтед прес, първите 300 000 тона са твърде малко количество, за да окажат осезаем ефект върху американския пазар. Доставките могат да повлияят на международните котировки, но няма да решат недостига на преработвателни мощности и ограничените запаси.

Натискът върху американските потребители остава висок. Данните за октомври показват средна цена на дизела около 6,29 долара за галон, докато бензинът е приблизително 4,35 долара. Скъпото дизелово гориво увеличава разходите за превоз на стоки, селскостопанска техника и промишлен транспорт.

Енергийното примирие се сблъска с нови удари

Паралелно с обявяването на сделката за дизела Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се договорили незабавно да прекратят ударите по енергийни обекти. Президентът на САЩ предупреди Киев да не атакува руски рафинерии и заяви: „Можете да правите каквото искате на Русия, но не пипайте рафинериите, защото това е световен проблем“.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев не е получил подробности за подобно споразумение и че руските атаки продължават. След изявлението на Тръмп беше съобщено за удар по топлоелектрическа централа в Харков, както и за атаки срещу енергийни обекти в района на Киев.

Зеленски настоява за взаимно прекратяване на ударите, при което Русия първо да спре атаките по украинската енергийна система. Междувременно Международната агенция по енергетика отчита, че руското производство на дизел е спаднало с близо 30% заради щетите по рафинериите и ограниченията върху износа. Това поставя под въпрос и способността на Москва да изпълни обещаните доставки без допълнителен натиск върху вътрешния си пазар.

Източници: money.bg, apnews.com