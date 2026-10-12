"Блумбърг": през септември ранените и убити войници на Русия в Украйна са най-малко 50 000

През септември Русия е загубила в Украйна над 50 000 войници,. Това число включва броя на ранените и убитите.
Броят на загиналите руски военнослужещи е достигнал 28 000, което значително надвишава загубите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). За същия период ВСУ са загубили около 5000 души, посочват от Алианса.
Военните разходи на Русия към края на 2026 година: 178 млрд. евро
Руските военни се опитват да постигнат успехи в настъплението, като изпращат войски в "зони на смъртта", където повсеместно се използват дронове, наземни мини, артилерийски обстрел и други средства за отбрана, отбелязва "Блумбърг".
Очаква се, че през тази година военните разходи на Москва ще се доближат до 17 трилиона рубли (178 милиарда евро), което е с около 40% повече от първоначалната сума, обявена от руските власти в края на 2025, пише още "Блумбърг".
"Гардиън": Русия губи месечно с 6000 войници повече, отколкото набира
"Гардиън" писа през август, че на месец Русия губи в боевете с 6000 войници повече, отколкото набира. Ограничените възможности за компенсиране на огромните загуби на бойното поле чрез засилено набиране на войници отчасти обясняват настоящата тактика на Русия – засилване на ударите по гражданската инфраструктура и мирното население на Украйна, са казали тогава пред изданието западни представители. "Очевидно е, че Москва възнамерява да се опита да сломи моралния дух на Украйна, като разруши енергийната ѝ инфраструктура тази зима", отбелязаха източниците на изданието през август.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тов. ЧЛЕНИН
19:50 12.10.2026
2 ЮХУУУУ
Коментиран от #29
19:50 12.10.2026
3 Байкал MP-654 K
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
Коментиран от #30, #31
19:50 12.10.2026
4 Овчар
Коментиран от #13
19:51 12.10.2026
5 не лъжа
19:52 12.10.2026
6 Чутин мозъка
19:52 12.10.2026
7 Механик
19:53 12.10.2026
8 Пич
Аха...!!!
Станало е като на "Развален телефон" (играта) - докато стигне от Блумбърг до ДВ, и тоо - 50 са станали 50 000...
19:53 12.10.2026
9 Гост
19:53 12.10.2026
10 знаем съотношението напоследък
19:54 12.10.2026
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #54
19:54 12.10.2026
12 Т Живков
19:54 12.10.2026
13 Гъци
До коментар #4 от "Овчар":Гъци , рррррр бе ..
19:55 12.10.2026
14 Имате ли...
19:55 12.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Чакаме мира чрез сила
Ми те вече трябваше да са се свършили руснаците бе, ако пропорцията беше 10 към едно в полза на украинците както безсрамно лъжете.
Продължавайте братушки - най-сетне да докарате "мира чрез сила" за който Урсула мечтаеше.
Коментиран от #67
19:58 12.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 гост
19:58 12.10.2026
20 Отреазвяващ
Коментиран от #65
19:58 12.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Каква пропаганда ви гони Бя
Коментиран от #33
20:00 12.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 5-та година "Киев за 3 дня"
Разсипа и разруши живот на десетки милиони, докара невиждана инфлация в световен мащаб, унищожи страната си ... Русия няма никакъв, дори теоретичен път на възстановяване. Всички исторически, икономически и политически сигнали казват, че тя е обречена, независимо от изхода на воната или войните.
20:03 12.10.2026
26 Николай Ежов
До коментар #23 от "Опелото":Бандерската л. е.ш. и червеите не я щат.
20:03 12.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Поплачи си сКопейко
До коментар #2 от "ЮХУУУУ":Това ще ти помогне .
20:05 12.10.2026
30 Гошо
До коментар #3 от "Байкал MP-654 K":Да не забравяме и колко пъти руските олигарси щяха да свалят Путин за да нямат проблеми с паркирането на яхтите си
20:05 12.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
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33 Ами
До коментар #22 от "Каква пропаганда ви гони Бя":за сега наближават 5години, но знаем, че след 10 години срещу Афганистан СССР приключи с разпад. Сега да видим на остатъка от предишния разпад колко ще искара точно преди да последва поредния разпад
20:08 12.10.2026
34 Лелее
Коментиран от #78
20:08 12.10.2026
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37 ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО НЕДЕЛЯ
Коментиран от #41
20:09 12.10.2026
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43 Оня
20:15 12.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ханс
20:16 12.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Да припомним
20:17 12.10.2026
48 УжасТ
До коментар #38 от "Луганск":Дано по бързо да си оправят фермите за тролове в Яндекс, че останаха само иZkykypигали nyтинофили да тpoлят .
20:18 12.10.2026
49 Ами
До коментар #41 от "Ъхъ...":Това кога през 5226година ли? Защото към 2026 година още драпат за прослувута Мала Токмачка четвърта поредна година
20:18 12.10.2026
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53 Значи 1:10
И е така след като се правят безброй БУСОВИЗАЦИИ... стига се до старци и жени!!!
20:21 12.10.2026
54 Нищо не знаеш сКопейко
До коментар #11 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Няма никаква връзка .
20:22 12.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
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60 до редакцията на факти
20:38 12.10.2026
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62 Дедо
20:40 12.10.2026
63 Дядя дръмпирушка -лека нощ пусьохили.
Атаките бяха силно съсредоточени върху ключови поддържащи съоръжения, които поддържат тежко оборудване и съхраняват основни доставки за войските на фронтовата линия. Прецизният огън е бил насочен към шест отделни военни обекта в Донецка и Луганската област между 10 октомври и ранните часове на 11 октомври.
В Донецк атаката според съобщенията е ударила руска военна ремонтна част, разположена близо до Чистяково. Отделен удар удари голям склад за военна логистика близо до Макиевка.
От другата страна на регионалната граница в Луганск друго важно складово съоръжение близо до село Хородище избухна в пламъци.Атаката през уикенда надхвърли складовете и сервизите. Украинските въоръжени сили също насочиха силен огън към места, където се събират руски военни преди разполагането им на фронта.
Експлозии удариха войски в три града в Луганск. Дестинациите включваха сборни пунктове близо до Пурдивка, Лисичанск и Ирмино.
Коментиран от #66, #71
20:44 12.10.2026
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67 Войник
До коментар #17 от "Чакаме мира чрез сила":И тук ставате все по-малко, особено след като Яндекс гръмна. Хахаха
20:50 12.10.2026
68 стоян георгиев
20:52 12.10.2026
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72 Луд
21:00 12.10.2026
73 Пропагандиране
Вижте размяната на тела . 1 РФ към 20 всу-шника.
Кой е прав ? Можем да броим
21:01 12.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Малко са - 1700 на ден
21:03 12.10.2026
76 1111
Посмали, Маанго!
21:04 12.10.2026
77 В РУСИЯ
КЛИПОВЕ СЪС КЛАДБИЩА ...
ТАКАВ УЖАС ДАЖЕ РУСНАЦИТЕ
ВЕЧЕ НЕ ПОНАСЯТ .....
ВЪЕ ВСЯКО ЕДНО КЛАДБИЩЕ
ВИНАГИ ИМА ПРЕДВАРИТЕЛНО
ИЗКОПАНИ ПОНЕ
100тина НОВИ ДУПКИ.
ПУТИН СЪСИПВА РУСИЯ
И
ЗА ТОВА ЗАСЛУЖАВА
САМО АПЛОДИСМЕНТИ.
21:10 12.10.2026
78 Явна западна пропаганда!
До коментар #34 от "Лелее":Никой не знае точно колко са жертвите както от едната, така и от другата страна. Руснаците настъпват, винаги при настъпление се дават повече жертви, но да се пишат наизуст цифри, без никакви доказателства си е просто лъжлива ПРОПАГАНДА и желание за заблуда и неверни внушения.
Уж руснаците търпят големи загуби, пък Зеля не е спрял мобилизацията от първия ден и отдавна я превърна в насилствено ловене на хора, натъпкването им в бусове и откарване към военните комисии и от там на фронта. И пак не му достига пушечно месо. Вече ще намаля възрастта до 18г. и ще мобилизират и жени и ще ги изпращат на фронта! И за всичко това допринасят европейските лидери и "коалиция на желаещите" войната, който желаят да воюват до последния украинец, а може би и до последнта украинка. Какъв срам за уж "хуманната и справедлива" Европа! Зеленски води своя народ към унищожение, с платеното насърчение от ЕК и корумпирания Урсул и не-многоумната Кая. Да не искаш да се продеждат избори, а да даваш пари за избиване на един народ. Какъв позор!
21:18 12.10.2026