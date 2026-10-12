През септември Русия е загубила в Украйна над 50 000 войници,. Това число включва броя на ранените и убитите.

Броят на загиналите руски военнослужещи е достигнал 28 000, което значително надвишава загубите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). За същия период ВСУ са загубили около 5000 души, посочват от Алианса.

Военните разходи на Русия към края на 2026 година: 178 млрд. евро

Руските военни се опитват да постигнат успехи в настъплението, като изпращат войски в "зони на смъртта", където повсеместно се използват дронове, наземни мини, артилерийски обстрел и други средства за отбрана, отбелязва "Блумбърг".

Очаква се, че през тази година военните разходи на Москва ще се доближат до 17 трилиона рубли (178 милиарда евро), което е с около 40% повече от първоначалната сума, обявена от руските власти в края на 2025, пише още "Блумбърг".

"Гардиън": Русия губи месечно с 6000 войници повече, отколкото набира

"Гардиън" писа през август, че на месец Русия губи в боевете с 6000 войници повече, отколкото набира. Ограничените възможности за компенсиране на огромните загуби на бойното поле чрез засилено набиране на войници отчасти обясняват настоящата тактика на Русия – засилване на ударите по гражданската инфраструктура и мирното население на Украйна, са казали тогава пред изданието западни представители. "Очевидно е, че Москва възнамерява да се опита да сломи моралния дух на Украйна, като разруши енергийната ѝ инфраструктура тази зима", отбелязаха източниците на изданието през август.

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