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"Блумбърг": през септември ранените и убити войници на Русия в Украйна са най-малко 50 000
  Тема: Украйна

"Блумбърг": през септември ранените и убити войници на Русия в Украйна са най-малко 50 000

12 Октомври, 2026 19:48 1 213 78

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  • украйна-
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  • крим-
  • войници-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

Руската армия се опитва да постигне успехи в настъплението си в Украйна, като изпраща войски в "зони на смъртта", пише агенция "Блумбърг"

"Блумбърг": през септември ранените и убити войници на Русия в Украйна са най-малко 50 000 - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

През септември Русия е загубила в Украйна над 50 000 войници,. Това число включва броя на ранените и убитите.

Броят на загиналите руски военнослужещи е достигнал 28 000, което значително надвишава загубите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). За същия период ВСУ са загубили около 5000 души, посочват от Алианса.

Военните разходи на Русия към края на 2026 година: 178 млрд. евро

Руските военни се опитват да постигнат успехи в настъплението, като изпращат войски в "зони на смъртта", където повсеместно се използват дронове, наземни мини, артилерийски обстрел и други средства за отбрана, отбелязва "Блумбърг".

Очаква се, че през тази година военните разходи на Москва ще се доближат до 17 трилиона рубли (178 милиарда евро), което е с около 40% повече от първоначалната сума, обявена от руските власти в края на 2025, пише още "Блумбърг".

"Гардиън": Русия губи месечно с 6000 войници повече, отколкото набира

"Гардиън" писа през август, че на месец Русия губи в боевете с 6000 войници повече, отколкото набира. Ограничените възможности за компенсиране на огромните загуби на бойното поле чрез засилено набиране на войници отчасти обясняват настоящата тактика на Русия – засилване на ударите по гражданската инфраструктура и мирното население на Украйна, са казали тогава пред изданието западни представители. "Очевидно е, че Москва възнамерява да се опита да сломи моралния дух на Украйна, като разруши енергийната ѝ инфраструктура тази зима", отбелязаха източниците на изданието през август.

Източник: www.dw.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тов. ЧЛЕНИН

    35 24 Отговор
    Ааааа Ета невазможна ...

    19:50 12.10.2026

  • 2 ЮХУУУУ

    57 65 Отговор
    Пропагандата изплиска легена.

    Коментиран от #29

    19:50 12.10.2026

  • 3 Байкал MP-654 K

    54 70 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    Коментиран от #30, #31

    19:50 12.10.2026

  • 4 Овчар

    50 56 Отговор
    Медиите са силно оръжие но без патрони са като куче без зъби..! Очевидно е че пропагандата е към своя край и зеления наркоман скоро няма да има никакъв ход..! МАТ

    Коментиран от #13

    19:51 12.10.2026

  • 5 не лъжа

    36 35 Отговор
    Най-вЕвам на дойче зеле !

    19:52 12.10.2026

  • 6 Чутин мозъка

    38 23 Отговор
    Важното е, че спасих 200 в Донецк от "нацистите" с началото на тридневната

    19:52 12.10.2026

  • 7 Механик

    29 46 Отговор
    Ясно. Пак са с вършили ракетите. Дано поне вече имат краве масло и кокоши яйца.

    19:53 12.10.2026

  • 8 Пич

    34 41 Отговор
    Найш ли кво?! Тези от ДВ не са луди бе!!!
    Аха...!!!
    Станало е като на "Развален телефон" (играта) - докато стигне от Блумбърг до ДВ, и тоо - 50 са станали 50 000...

    19:53 12.10.2026

  • 9 Гост

    33 34 Отговор
    Дойчето се е загрижило повече за руснаците, отколкото за немците.

    19:53 12.10.2026

  • 10 знаем съотношението напоследък

    38 34 Отговор
    за двама руски краинците дават 10

    19:54 12.10.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    30 29 Отговор
    Онзи ден в Турция при катастрофа Единадесет убити и тридесет ранени Камион с автобус При атака с тридесет ракети двама ранени Как да вярвам на такива анализи

    Коментиран от #54

    19:54 12.10.2026

  • 12 Т Живков

    10 13 Отговор
    Само така!

    19:54 12.10.2026

  • 13 Гъци

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Гъци , рррррр бе ..

    19:55 12.10.2026

  • 14 Имате ли...

    40 11 Отговор
    Малко срам? Как спите спокойно нощем? Счупихте всякакви рекорди по измама!!!

    19:55 12.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чакаме мира чрез сила

    40 10 Отговор
    Да да знаем, руснаците стрелят с лопати и чипове от перални и умират 10 руснака за един от украинските фашисти.

    Ми те вече трябваше да са се свършили руснаците бе, ако пропорцията беше 10 към едно в полза на украинците както безсрамно лъжете.

    Продължавайте братушки - най-сетне да докарате "мира чрез сила" за който Урсула мечтаеше.

    Коментиран от #67

    19:58 12.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 гост

    8 8 Отговор
    Мюсюлманите се радват на тази новина.

    19:58 12.10.2026

  • 20 Отреазвяващ

    30 11 Отговор
    Че руснаците намалиха темпа на фронта е вярно,но намалиха драстично загубите в жива сила.Кой лъже?Един вестник или сводки и коментари от различни канали от фронта?

    Коментиран от #65

    19:58 12.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Каква пропаганда ви гони Бя

    18 25 Отговор
    Колко години станаха тези 3 дни, това пропаганда ли е Бя? Защо рипа сега Русата на приказки и ракети като подивяла, защото губи здраво

    Коментиран от #33

    20:00 12.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 5-та година "Киев за 3 дня"

    14 26 Отговор
    Това е резултата от лyдостта на един самозабравил се диктатор .
    Разсипа и разруши живот на десетки милиони, докара невиждана инфлация в световен мащаб, унищожи страната си ... Русия няма никакъв, дори теоретичен път на възстановяване. Всички исторически, икономически и политически сигнали казват, че тя е обречена, независимо от изхода на воната или войните.

    20:03 12.10.2026

  • 26 Николай Ежов

    17 10 Отговор

    До коментар #23 от "Опелото":

    Бандерската л. е.ш. и червеите не я щат.

    20:03 12.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Поплачи си сКопейко

    14 17 Отговор

    До коментар #2 от "ЮХУУУУ":

    Това ще ти помогне .

    20:05 12.10.2026

  • 30 Гошо

    19 7 Отговор

    До коментар #3 от "Байкал MP-654 K":

    Да не забравяме и колко пъти руските олигарси щяха да свалят Путин за да нямат проблеми с паркирането на яхтите си

    20:05 12.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами

    9 21 Отговор

    До коментар #22 от "Каква пропаганда ви гони Бя":

    за сега наближават 5години, но знаем, че след 10 години срещу Афганистан СССР приключи с разпад. Сега да видим на остатъка от предишния разпад колко ще искара точно преди да последва поредния разпад

    20:08 12.10.2026

  • 34 Лелее

    21 8 Отговор
    Предполагам че укро войската е в подстъпите на Москва. Горките руснаци.🤣

    Коментиран от #78

    20:08 12.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО НЕДЕЛЯ

    18 8 Отговор
    Слава на БЛУМБЪРГ - даже и бандерите на вярват на БЛУМБЪРГ.

    Коментиран от #41

    20:09 12.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Оня

    16 7 Отговор
    Щом и блумбърг (някакво еврейски звучащо надуто и пренадуто нещо) влезе в хора на укропропагандата - значи нещата се подреждат добре за разумната и мислеща част на Човечеството. Има надежда да се оорави Света.

    20:15 12.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ханс

    16 5 Отговор
    погледнем в тавана и пишем цифри

    20:16 12.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Да припомним

    14 7 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната и специално на ДВ е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    20:17 12.10.2026

  • 48 УжасТ

    7 14 Отговор

    До коментар #38 от "Луганск":

    Дано по бързо да си оправят фермите за тролове в Яндекс, че останаха само иZkykypигали nyтинофили да тpoлят .

    20:18 12.10.2026

  • 49 Ами

    9 13 Отговор

    До коментар #41 от "Ъхъ...":

    Това кога през 5226година ли? Защото към 2026 година още драпат за прослувута Мала Токмачка четвърта поредна година

    20:18 12.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Значи 1:10

    12 10 Отговор
    Логично загубите на украинците са 500,000...
    И е така след като се правят безброй БУСОВИЗАЦИИ... стига се до старци и жени!!!

    20:21 12.10.2026

  • 54 Нищо не знаеш сКопейко

    9 7 Отговор

    До коментар #11 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Няма никаква връзка .

    20:22 12.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 до редакцията на факти

    11 6 Отговор
    До кога ще продължавате да разпространявате толкова долна пропаганда

    20:38 12.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Дедо

    5 9 Отговор
    Е на фронтовата линия няма напредък. Просто напредъка на технологиите елиминира численото предимство на руснаците и традиционните им месни самоубийствени атаки които са изумявали с идиотщината си всички армии срещу тях.

    20:40 12.10.2026

  • 63 Дядя дръмпирушка -лека нощ пусьохили.

    5 10 Отговор
    След "Вивалди" в донецк загубихте около 300000кв.км площ.иев атакува шест руски военни обекта в окупирани територии в мащабна уикенд офанзиваУкраинските въоръжени сили проведоха мащабна серия от координирани атаки в окупираните източни територии през уикенда.

    Атаките бяха силно съсредоточени върху ключови поддържащи съоръжения, които поддържат тежко оборудване и съхраняват основни доставки за войските на фронтовата линия. Прецизният огън е бил насочен към шест отделни военни обекта в Донецка и Луганската област между 10 октомври и ранните часове на 11 октомври.

    В Донецк атаката според съобщенията е ударила руска военна ремонтна част, разположена близо до Чистяково. Отделен удар удари голям склад за военна логистика близо до Макиевка.

    От другата страна на регионалната граница в Луганск друго важно складово съоръжение близо до село Хородище избухна в пламъци.Атаката през уикенда надхвърли складовете и сервизите. Украинските въоръжени сили също насочиха силен огън към места, където се събират руски военни преди разполагането им на фронта.

    Експлозии удариха войски в три града в Луганск. Дестинациите включваха сборни пунктове близо до Пурдивка, Лисичанск и Ирмино.

    Коментиран от #66, #71

    20:44 12.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Войник

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Чакаме мира чрез сила":

    И тук ставате все по-малко, особено след като Яндекс гръмна. Хахаха

    20:50 12.10.2026

  • 68 стоян георгиев

    7 4 Отговор
    Като се има предвид досегашното съотношение при размяна на трупове 20:1, значи от тези 50 хил, 49 хил са украински!

    20:52 12.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Луд

    5 0 Отговор
    Никои жив незнае колко умират за месец.Факт е че наистина и от двете страни умираха и умират много млади хора и това е наи трагичното.Още по гадно ще бъде ако ще трябва да живеят заедно след всичко това.Живият пример е БОСНА И НЕРЦЕГОВИНА,,И ДО СЕГА НИКОИ НЕЗНАЕ НА КОГО БЕШЕ НЕОБХОДИМО ДА СИ ИЗГУБЯТ ДЕЦАТА.Сега живеят заедно но това живот ли е ???без договор.

    21:00 12.10.2026

  • 73 Пропагандиране

    4 2 Отговор
    В стил Дойче зеле .
    Вижте размяната на тела . 1 РФ към 20 всу-шника.
    Кой е прав ? Можем да броим

    21:01 12.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Малко са - 1700 на ден

    2 1 Отговор
    Повечко са

    21:03 12.10.2026

  • 76 1111

    3 2 Отговор
    От ДойчеЗеле май не са чували за приказката:
    Посмали, Маанго!

    21:04 12.10.2026

  • 77 В РУСИЯ

    0 1 Отговор
    ПРОДЪЛЖАВАТ ДА КАЧВАТ
    КЛИПОВЕ СЪС КЛАДБИЩА ...

    ТАКАВ УЖАС ДАЖЕ РУСНАЦИТЕ
    ВЕЧЕ НЕ ПОНАСЯТ .....

    ВЪЕ ВСЯКО ЕДНО КЛАДБИЩЕ
    ВИНАГИ ИМА ПРЕДВАРИТЕЛНО
    ИЗКОПАНИ ПОНЕ
    100тина НОВИ ДУПКИ.

    ПУТИН СЪСИПВА РУСИЯ
    И
    ЗА ТОВА ЗАСЛУЖАВА
    САМО АПЛОДИСМЕНТИ.

    21:10 12.10.2026

  • 78 Явна западна пропаганда!

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Лелее":

    Никой не знае точно колко са жертвите както от едната, така и от другата страна. Руснаците настъпват, винаги при настъпление се дават повече жертви, но да се пишат наизуст цифри, без никакви доказателства си е просто лъжлива ПРОПАГАНДА и желание за заблуда и неверни внушения.
    Уж руснаците търпят големи загуби, пък Зеля не е спрял мобилизацията от първия ден и отдавна я превърна в насилствено ловене на хора, натъпкването им в бусове и откарване към военните комисии и от там на фронта. И пак не му достига пушечно месо. Вече ще намаля възрастта до 18г. и ще мобилизират и жени и ще ги изпращат на фронта! И за всичко това допринасят европейските лидери и "коалиция на желаещите" войната, който желаят да воюват до последния украинец, а може би и до последнта украинка. Какъв срам за уж "хуманната и справедлива" Европа! Зеленски води своя народ към унищожение, с платеното насърчение от ЕК и корумпирания Урсул и не-многоумната Кая. Да не искаш да се продеждат избори, а да даваш пари за избиване на един народ. Какъв позор!

    21:18 12.10.2026

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