Володимир Зеленски: Путин явно не чете Truth Social! Русия вече наруши енергийното примирие на Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече е нарушила обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие, след като руски дронове са продължили да атакуват украински енергийни обекти. Той говори на Варшавския форум за сигурност, където беше първият чуждестранен политик след полския премиер Доналд Туск.

„Ако Русия се откаже от енергийното примирие, Украйна ще отговори“, каза Зеленски. По думите му Киев ще спазва договореността, ако Москва участва в преговори със Съединените щати и бъдат осигурени гаранции за сигурността на Украйна.

Ударите по ТЕЦ-ове продължават

Зеленски подчерта, че енергийното примирие не може да се ограничава само до нефтопреработвателните заводи. Според него Украйна разполага с една рафинерия, докато руските атаки са насочени срещу електроцентрали и електрическата мрежа.

Украинският президент заяви, че руски дронове „Шахед“ са нанесли удар по украинска ТЕЦ след обявяването на примирието. Той каза още, че украински атаки са засегнали дата-център на руската технологична компания „Яндекс“. Тези данни бяха представени от Зеленски в рамките на изказването му и не бяха придружени от отделни подробности за щетите.

„Ако Русия иска да спрем нашите удари на дълги разстояния по нейните нефтопреработвателни заводи и износа на петрол, то Русия трябва да спре своите удари по нашата енергийна система и критична инфраструктура и да спре да убива нашите хора“, заяви Зеленски.

Примирието беше обявено без изяснени условия

Доналд Тръмп обяви на 11 октомври в Truth Social, че между Русия и Украйна е започнало енергийно примирие с незабавно действие. В публикацията си американският президент призова договореността да не бъде нарушавана, но не посочи срокове, конкретни условия или система за наблюдение.

Зеленски каза, че не е бил предварително информиран за примирието и че Киев очаква резултатите от разговорите между Кремъл и Белия дом. Той допусна, че „Путин не чете Truth Social“, тъй като руските дронове действат по други инструкции.

От Държавната дума на Русия заявиха, че не са били информирани за договореността. Руски сенатор допусна пред руски медии, че може да става дума за „словесни инсинуации“. Към момента Москва не е потвърдила публично, че приема обявеното от Тръмп примирие.

Зеленски свърза примирието и с изборите

Украинският президент заяви, че избори в страната могат да се проведат, ако има реално примирие и гаранции за сигурността на изборния процес. Той не посочи конкретна дата, като обвърза възможността за вот с прекратяването на бойните действия и с условията за сигурност.

Източници: focus-news.net, apnews.com