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Володимир Зеленски: Путин явно не чете Truth Social! Русия вече наруши енергийното примирие на Тръмп
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Путин явно не чете Truth Social! Русия вече наруши енергийното примирие на Тръмп

12 Октомври, 2026 19:18 1 026 59

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  • дронове-
  • дизел

Украинският президент заяви, че руските дронове продължават да удрят енергийни обекти, Киев е готов да спре атаките по руските рафинерии при взаимно прекратяване на ударите

Володимир Зеленски: Путин явно не чете Truth Social! Русия вече наруши енергийното примирие на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече е нарушила обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие, след като руски дронове са продължили да атакуват украински енергийни обекти. Той говори на Варшавския форум за сигурност, където беше първият чуждестранен политик след полския премиер Доналд Туск.

„Ако Русия се откаже от енергийното примирие, Украйна ще отговори“, каза Зеленски. По думите му Киев ще спазва договореността, ако Москва участва в преговори със Съединените щати и бъдат осигурени гаранции за сигурността на Украйна.

Ударите по ТЕЦ-ове продължават

Зеленски подчерта, че енергийното примирие не може да се ограничава само до нефтопреработвателните заводи. Според него Украйна разполага с една рафинерия, докато руските атаки са насочени срещу електроцентрали и електрическата мрежа.

Украинският президент заяви, че руски дронове „Шахед“ са нанесли удар по украинска ТЕЦ след обявяването на примирието. Той каза още, че украински атаки са засегнали дата-център на руската технологична компания „Яндекс“. Тези данни бяха представени от Зеленски в рамките на изказването му и не бяха придружени от отделни подробности за щетите.

„Ако Русия иска да спрем нашите удари на дълги разстояния по нейните нефтопреработвателни заводи и износа на петрол, то Русия трябва да спре своите удари по нашата енергийна система и критична инфраструктура и да спре да убива нашите хора“, заяви Зеленски.

Примирието беше обявено без изяснени условия

Доналд Тръмп обяви на 11 октомври в Truth Social, че между Русия и Украйна е започнало енергийно примирие с незабавно действие. В публикацията си американският президент призова договореността да не бъде нарушавана, но не посочи срокове, конкретни условия или система за наблюдение.

Зеленски каза, че не е бил предварително информиран за примирието и че Киев очаква резултатите от разговорите между Кремъл и Белия дом. Той допусна, че „Путин не чете Truth Social“, тъй като руските дронове действат по други инструкции.

От Държавната дума на Русия заявиха, че не са били информирани за договореността. Руски сенатор допусна пред руски медии, че може да става дума за „словесни инсинуации“. Към момента Москва не е потвърдила публично, че приема обявеното от Тръмп примирие.

Зеленски свърза примирието и с изборите

Украинският президент заяви, че избори в страната могат да се проведат, ако има реално примирие и гаранции за сигурността на изборния процес. Той не посочи конкретна дата, като обвърза възможността за вот с прекратяването на бойните действия и с условията за сигурност.

Източници: focus-news.net, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчар

    33 2 Отговор
    До нова година всички ще мразят зеления гарван и то благодарение на медиите които взеха да се обръщат срещу него..!

    19:20 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зеленски не бил чувал

    32 1 Отговор
    За енергийното примирие на Тръмп, но знаел че Русия го била нарушила....ку-кууу

    19:22 12.10.2026

  • 7 Пич

    33 1 Отговор
    Тихо малкия!!!
    Само на тебе Тръмп ти заповядва!!!
    Путин прави каквото си поиска!!!

    19:22 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Много ясно че

    29 1 Отговор
    руските дронове ще продължават да удрят енергийни обекти. Това са нацистки енергийни обекти

    19:24 12.10.2026

  • 12 Кое не е така ?!

    1 19 Отговор
    Когато лошият човешки материал е ключов електорат, настъпват политически и икономически катаклизми! Безспорно копейките са масово маргинали. И американските копейки също. Тръмисти им викат. Когато тази прослойка си избере президент или премиер, първо тя фалира. Справка - електоратът на Тръмп е най-зле! И не говоря за Мъск, Тийл и за останалите милиардери около оранжевия идиот, които станаха по-богати. Говоря за маргиналите - работници и фермери от Юга, които фалират. Тръмп си спретна манипулация на борсите и капитализира, а те вегетират.
    Последователите на Тръмп у нас също толкова отчайващи! Благодарение на политиката на Радев, тази зима ще има фалити! Цените просто полудяха. Храните и услугите у нас станаха като в Германия или по-скъпи. Много “мръсни пари” бяха превалутирани и ще става мазало.
    Ще фалират фризьорски салони, маникюристи, вероятно автомонтьори, ресторантьори, строители, защото пазарът на имоти спихна, адвокати и кой ли още не!
    На пролет ще сме на улицата, а Радев ще обяви, че Пеевски го саботира чрез протести. Ама не, Борисов и Пеевски само ще се възползват от некомпетентността и дори слабоумието на много министри в този кабинет. Икономика и пазари са непознати понятия за тия дилетанти!

    19:24 12.10.2026

  • 13 ПУТИН МОЖЕ ДА ПРАЙ КОТ СИ ЩЕ

    25 1 Отговор
    А ТИ ША ПРАЙШ КОТ ТИ КАЖАТ
    АЙДЕ ЗА ШУТОВЕТЕ НЯМА МЯСТО НА МАСАТА А ПРИ КУЧЕТАТА В ЪГЪЛА

    19:24 12.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🦉🦉🦉🦉

    17 0 Отговор
    Свободна и независима У...йна ли🤔🤔🤔
    Кая Кал.ас: " Никакви избори в У..йна преди края на войната!"💣

    Коментиран от #19

    19:26 12.10.2026

  • 17 стоян георгиев

    20 0 Отговор
    Зелката да вземе да прочете какво е вписано в това споразумение! Става дума само и единствено за петролни рафинерии, нищо за тец-ве 😅 На Тръмп ток от 404 не му трябва, трябва му дизел от Русия, хахахах

    19:26 12.10.2026

  • 18 Соваж бейби

    17 0 Отговор
    Украинският президент  до стреля ако му стиска 😂

    Коментиран от #31

    19:26 12.10.2026

  • 19 🦉🦉🦉🦉

    14 1 Отговор

    До коментар #16 от "🦉🦉🦉🦉":

    таА май се мисли, че управлява Света🤔

    19:26 12.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пан Зеленко

    11 0 Отговор
    Лошо ми е !

    19:28 12.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Стойко

    15 1 Отговор
    Зеля е новия Осама за сащ! Терорист, заплашващ с действията си америка, скоро ще бъде сменен 🤭

    19:28 12.10.2026

  • 26 Приключва

    14 0 Отговор
    зеления. А с него и старата хубава бабка Европа ръководи на от две с бабичосани скукундрили. Повече са скокондрилите но на останалите от тях имената са ,, като ,, мъжки.

    19:28 12.10.2026

  • 27 НЕ Е НУЖНО ДА ЧЕТЕ

    13 1 Отговор
    НА НЕГО МУ СЕ ДОКЛАДВА И ТОЙ ВЗЕМА АДЕКВАТНИ РЕШЕНИЯ.

    19:28 12.10.2026

  • 28 Факт

    10 0 Отговор
    Зелю пак се прави на интересен.

    19:28 12.10.2026

  • 29 РФ е 💩обвито в целофан (Москва и Питер)

    1 17 Отговор
    Много още руски рафинерии ще горят от нетърпение да започнат да произвеждат дизел за Тръмп.

    Коментиран от #59

    19:28 12.10.2026

  • 30 Ний ша Ва упрайм

    8 1 Отговор
    иди зимъ студ руснаците знаят никва почивка дорде не видят бял парцал

    19:28 12.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Механик

    12 0 Отговор
    Зелито просто се излага. Защо според него Путин трябва да чете фейсбука на Доналд? Има си дипломатически канали по които тече дипломатическата кореспонденция. Фейсбуковете са за кифлите от всички полове.
    Осен това, Путин не е подписвал споразумение за той-онуй, така че не е длъжен да спазва нищо.

    19:32 12.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Сокол

    10 0 Отговор
    Не бе ,ти пак ,както винаги не си разбрал ?!?!?
    И не ,няма да те ликвидират руснаците .

    19:36 12.10.2026

  • 39 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    1 15 Отговор
    Трябва вечно да сме благодарни на героичните войни на Украйна, че спряха рашистката чyма далеч от нашата граница.

    Коментиран от #46, #52, #58

    19:37 12.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ами

    7 0 Отговор
    Примирие ще има само в деня на изборите,
    ако окраина някога реши да направи такива.

    19:39 12.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хмм

    5 0 Отговор
    Русия не е приемала никакво примирие

    19:46 12.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 4568756

    0 0 Отговор
    абе що не си ...

    19:50 12.10.2026

  • 46 Тихо бре

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Не знаеш ли че украинци са убили Самуил.

    19:51 12.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Доктринатор

    1 3 Отговор
    Подкрепям ЕС и НАТО.! Един мощен съюз, най-мощния на планетата.! И България е член.!

    Коментиран от #57

    19:53 12.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Тръмп

    1 0 Отговор
    Направих така Америка да става за смях и Русия да ни слага на ора си, все едно не сме никакъв фактор

    19:57 12.10.2026

  • 52 Тихо бре, сега ще те ограмотя

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Киевския княз Светослав I Игоревич през 972 г., след като е победен от българите на Балканите (при Силистра), се оттегля обратно към Киев. При праговете обаче на река Днепър на армията му е устроена в засада от печенегите, водени от българина хан Куря. Княз Светослав е убит в битката. Подобно на българския хан Крум с Никифор I, българина хан Куря нарежда от черепа на Светослав да бъде изработена ритуална чаша за пиене, обкована със злато. В степната традиция на прабългарите се е вярвало, че по този начин силата и мъдростта на победения враг преминават в неговия притежател. Че Зеленски да си пази кратуната щото българите го дебнат ...

    19:58 12.10.2026

  • 53 Сретен,

    0 0 Отговор
    получи четири милиарда евро от ес да обстрелваш Русия! Дали руснаците само ще стоят и ще гледат?! Няма да стане! Капитулация! Еврото скоро ще свърши,както и ес!

    19:59 12.10.2026

  • 54 000

    2 0 Отговор
    До 2030 г. дълговото бреме на страните от ес ще стане необслужван. Това е края на ес и началото на ератата иконовика 4.0. В тази ера европа ще бъде игпачка в ръцете на социопатите от силициевата долина. Нищо не можете да направите, освен да обеднявате.

    19:59 12.10.2026

  • 55 Сори

    1 0 Отговор
    Путин не читатель, Путин писатель

    19:59 12.10.2026

  • 56 Чи кой е....

    1 0 Отговор
    Договарял примирие? Примирие ще има когато Киев влезе в състава на Московска област. Нали така?!

    20:00 12.10.2026

  • 57 Ъъъъъ,

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Доктринатор":

    сменяй хапчетата,тези не помагат!

    20:00 12.10.2026

  • 58 Чи кой е....

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Боже какъв идиот?! Излязъл е от глиста

    20:03 12.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

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