Володимир Зеленски: Путин явно не чете Truth Social! Русия вече наруши енергийното примирие на Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече е нарушила обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие, след като руски дронове са продължили да атакуват украински енергийни обекти. Той говори на Варшавския форум за сигурност, където беше първият чуждестранен политик след полския премиер Доналд Туск.
„Ако Русия се откаже от енергийното примирие, Украйна ще отговори“, каза Зеленски. По думите му Киев ще спазва договореността, ако Москва участва в преговори със Съединените щати и бъдат осигурени гаранции за сигурността на Украйна.
Ударите по ТЕЦ-ове продължават
Зеленски подчерта, че енергийното примирие не може да се ограничава само до нефтопреработвателните заводи. Според него Украйна разполага с една рафинерия, докато руските атаки са насочени срещу електроцентрали и електрическата мрежа.
Украинският президент заяви, че руски дронове „Шахед“ са нанесли удар по украинска ТЕЦ след обявяването на примирието. Той каза още, че украински атаки са засегнали дата-център на руската технологична компания „Яндекс“. Тези данни бяха представени от Зеленски в рамките на изказването му и не бяха придружени от отделни подробности за щетите.
„Ако Русия иска да спрем нашите удари на дълги разстояния по нейните нефтопреработвателни заводи и износа на петрол, то Русия трябва да спре своите удари по нашата енергийна система и критична инфраструктура и да спре да убива нашите хора“, заяви Зеленски.
Примирието беше обявено без изяснени условия
Доналд Тръмп обяви на 11 октомври в Truth Social, че между Русия и Украйна е започнало енергийно примирие с незабавно действие. В публикацията си американският президент призова договореността да не бъде нарушавана, но не посочи срокове, конкретни условия или система за наблюдение.
Зеленски каза, че не е бил предварително информиран за примирието и че Киев очаква резултатите от разговорите между Кремъл и Белия дом. Той допусна, че „Путин не чете Truth Social“, тъй като руските дронове действат по други инструкции.
От Държавната дума на Русия заявиха, че не са били информирани за договореността. Руски сенатор допусна пред руски медии, че може да става дума за „словесни инсинуации“. Към момента Москва не е потвърдила публично, че приема обявеното от Тръмп примирие.
Зеленски свърза примирието и с изборите
Украинският президент заяви, че избори в страната могат да се проведат, ако има реално примирие и гаранции за сигурността на изборния процес. Той не посочи конкретна дата, като обвърза възможността за вот с прекратяването на бойните действия и с условията за сигурност.
Източници: focus-news.net, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Овчар
19:20 12.10.2026
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6 Зеленски не бил чувал
19:22 12.10.2026
7 Пич
Само на тебе Тръмп ти заповядва!!!
Путин прави каквото си поиска!!!
19:22 12.10.2026
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Много ясно че
19:24 12.10.2026
12 Кое не е така ?!
Последователите на Тръмп у нас също толкова отчайващи! Благодарение на политиката на Радев, тази зима ще има фалити! Цените просто полудяха. Храните и услугите у нас станаха като в Германия или по-скъпи. Много “мръсни пари” бяха превалутирани и ще става мазало.
Ще фалират фризьорски салони, маникюристи, вероятно автомонтьори, ресторантьори, строители, защото пазарът на имоти спихна, адвокати и кой ли още не!
На пролет ще сме на улицата, а Радев ще обяви, че Пеевски го саботира чрез протести. Ама не, Борисов и Пеевски само ще се възползват от некомпетентността и дори слабоумието на много министри в този кабинет. Икономика и пазари са непознати понятия за тия дилетанти!
19:24 12.10.2026
13 ПУТИН МОЖЕ ДА ПРАЙ КОТ СИ ЩЕ
АЙДЕ ЗА ШУТОВЕТЕ НЯМА МЯСТО НА МАСАТА А ПРИ КУЧЕТАТА В ЪГЪЛА
19:24 12.10.2026
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16 🦉🦉🦉🦉
Кая Кал.ас: " Никакви избори в У..йна преди края на войната!"💣
Коментиран от #19
19:26 12.10.2026
17 стоян георгиев
19:26 12.10.2026
18 Соваж бейби
Коментиран от #31
19:26 12.10.2026
19 🦉🦉🦉🦉
До коментар #16 от "🦉🦉🦉🦉":таА май се мисли, че управлява Света🤔
19:26 12.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
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23 Пан Зеленко
19:28 12.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Стойко
19:28 12.10.2026
26 Приключва
19:28 12.10.2026
27 НЕ Е НУЖНО ДА ЧЕТЕ
19:28 12.10.2026
28 Факт
19:28 12.10.2026
29 РФ е 💩обвито в целофан (Москва и Питер)
Коментиран от #59
19:28 12.10.2026
30 Ний ша Ва упрайм
19:28 12.10.2026
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36 Механик
Осен това, Путин не е подписвал споразумение за той-онуй, така че не е длъжен да спазва нищо.
19:32 12.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Сокол
И не ,няма да те ликвидират руснаците .
19:36 12.10.2026
39 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #46, #52, #58
19:37 12.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ами
ако окраина някога реши да направи такива.
19:39 12.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хмм
19:46 12.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 4568756
19:50 12.10.2026
46 Тихо бре
До коментар #39 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Не знаеш ли че украинци са убили Самуил.
19:51 12.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Доктринатор
Коментиран от #57
19:53 12.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Тръмп
19:57 12.10.2026
52 Тихо бре, сега ще те ограмотя
До коментар #39 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Киевския княз Светослав I Игоревич през 972 г., след като е победен от българите на Балканите (при Силистра), се оттегля обратно към Киев. При праговете обаче на река Днепър на армията му е устроена в засада от печенегите, водени от българина хан Куря. Княз Светослав е убит в битката. Подобно на българския хан Крум с Никифор I, българина хан Куря нарежда от черепа на Светослав да бъде изработена ритуална чаша за пиене, обкована със злато. В степната традиция на прабългарите се е вярвало, че по този начин силата и мъдростта на победения враг преминават в неговия притежател. Че Зеленски да си пази кратуната щото българите го дебнат ...
19:58 12.10.2026
53 Сретен,
19:59 12.10.2026
54 000
19:59 12.10.2026
55 Сори
19:59 12.10.2026
56 Чи кой е....
20:00 12.10.2026
57 Ъъъъъ,
До коментар #49 от "Доктринатор":сменяй хапчетата,тези не помагат!
20:00 12.10.2026
58 Чи кой е....
До коментар #39 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Боже какъв идиот?! Излязъл е от глиста
20:03 12.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.