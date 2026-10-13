Папа Лъв XIV постъпва в болница за операция на белодробен възел

Папа Лъв Четиринадесети постъпва в римската многопрофилна болница „Джемели“ за операция за отстраняване на белодробен възел. Хоспитализацията е планирана за края на сутринта, а очакваното възстановяване в лечебното заведение е около една седмица.

Това е първата хоспитализация на папата, откакто той оглави Римокатолическата църква през май 2025 г. Лъв Четиринадесети лично съобщи за предстоящата операция след неделната молитва „Ангел Господен“. По думите му при наскорошни медицински изследвания лекарите са открили „локализиран възел в белия ми дроб“, установен „в много ранен стадий и добре ограничен“. Той добави, че лекарите смятат операцията за необходима и вече са я насрочили.

В болница „Джемели“ папата ще бъде настанен в специален апартамент на последния етаж. Помещението разполага с малък параклис, кухня и заседателна зала, в която ще се събира лекарският консилиум.

Лекарите очакват бързо възстановяване

Доктор Марко Скарчи, специалист по гръдна хирургия във Великобритания, определя интервенцията като „не особено рискова“. Според него папата би трябвало да се възстанови бързо, но може да са му необходими до три месеца, за да възвърне физическата си форма.

Повечето белодробни възли са доброкачествени, но малък процент от тях могат да бъдат ранен признак на рак на белия дроб. Професор Франко Вентура, ръководител на отделението по гръдна хирургия в римската болница „Умберто Първи“, обяснява, че на рентгенова снимка или на скенер възелът може да изглежда като монета.

„При човек в добро общо здраве прогнозата при рак на белия дроб, открит в толкова ранен стадий, в конкретния случай белодробен възел без метастази, е изключително благоприятна“, заявява Вентура. Той уточнява, че окончателната оценка зависи от характера на образуванието и резултатите от медицинските изследвания.

Отменени са публичните ангажименти

Заради операцията Лъв Четиринадесети е отменил всички свои ангажименти до 20 октомври. Засега остава планираното му официално посещение в Латинска Америка от 6 до 17 ноември, по време на което трябва да посети Уругвай, Аржентина и Перу.

Според професор Вентура след подобни хирургични интервенции обичайно се препоръчва да се избягват самолетни пътувания за около 20 дни, макар че при конкретния пациент може да има известна гъвкавост. Ватиканът не е обявил промяна в графика на предстоящото пътуване.

Източници: bta.bg, apnews.com, vaticannews.va