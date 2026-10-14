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Папа Лъв XIV е диагностициран с рак на белия дроб
  Тема: Известни личности

Папа Лъв XIV е диагностициран с рак на белия дроб

14 Октомври, 2026 04:04 473 2

  • папа лъв xiv-
  • рак на белия дроб-
  • ватикан-
  • болница джемели

След операцията лекарите са отстранили долния дял на десния му бял дроб. Все още не е установен стадият на заболяването

Папа Лъв XIV е диагностициран с рак на белия дроб - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV е диагностициран с аденокарцином на белия дроб, след като хирурзи отстраниха долния дял на десния му бял дроб. Операцията е извършена в болница „Джемели“ в Рим и е продължила около 90 минути.

В медицински бюлетин Ватиканът съобщи, че изследването на тъканта по време на операцията е потвърдило диагнозата, за която лекарите са имали подозрения след предварителните прегледи. По думите на медицинския екип интервенцията е била извършена с видеоасистирана техника, за да бъде отстранена цялата ракова тъкан.

Операцията е била ръководена от професор Стефано Маргаритора, а медицинският бюлетин е подписан и от личния лекар на папата доктор Луиджи Карбоне. Лъв XIV е останал около три часа в операционната, след което се е събудил нормално и е бил върнат в болничната си стая. Ватиканът определи интервенцията като успешна и посочи, че не са настъпили усложнения.

Стадият на заболяването все още не е известен

Към момента няма информация за размера на тумора и за това дали са засегнати лимфни възли. Тези данни са необходими за определянето на стадия на рака и за избора на последващо лечение.

„Въпреки че имаме диагнозата, все още не знаем стадият. Това е от решаващо значение за прогнозата и лечението“, заяви доктор Стивън Лиу, специалист по рак на белия дроб от Университета „Джорджтаун“ и началник на отделението по хематология и онкология в болницата „МедСтар Джорджтаун Юнивърсити“.

Според Лиу, ако става дума за малък тумор без засягане на лимфните възли, операцията може да се окаже достатъчно лечение. При по-широко разпространение на рака прогнозата би била по-неблагоприятна.

Папата ще остане около седмица в болницата

Ватиканът съобщи, че Лъв XIV се очаква да прекара около седмица в болницата за възстановяване. Всички негови публични ангажименти са отменени до 20 октомври.

Източници: bta.bg, marketscreener.com, apnews.com


Ватикан
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