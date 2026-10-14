Руски реактивен дрон удари административна сграда в Тернопол

Руски реактивен безпилотен летателен апарат е ударил административна сграда в Тернопол през нощта срещу 14 октомври. Попадението е станало в 23:44 часа на 13 октомври, съобщи ръководителят на Тернополската областна военна администрация Тарас Пастух.
„За съжаление, в 23:44 часа в Тернопол беше поразена една от административните сгради“, заяви Пастух.
По думите му Тернополска област е била атакувана с реактивен безпилотен летателен апарат. Към момента на съобщението се е установявало дали има пострадали. Данни за техния брой не са посочени.
Пастух призова да не се разпространяват снимки, видеа и информация за мястото на падането. Други подробности за щетите по сградата и за последиците от удара не са съобщени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ай стига сте лъгали хората
Останаха им само лъкове и стрели
05:19 14.10.2026
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6 И Европа е руска
05:34 14.10.2026
7 И Киев е Руски
05:35 14.10.2026
8 хихи
05:47 14.10.2026
9 Този
05:49 14.10.2026
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13 Крум
06:03 14.10.2026
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