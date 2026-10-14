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Руски реактивен дрон удари административна сграда в Тернопол
  Тема: Украйна

Руски реактивен дрон удари административна сграда в Тернопол

14 Октомври, 2026 05:05, обновена 14 Октомври, 2026 05:08 908 16

  • тернопол-
  • реактивен дрон-
  • украйна-
  • руска атака-
  • административна сграда

Попадението е станало в 23:44 часа на 13 октомври. Данните за възможни пострадали се изясняват

Руски реактивен дрон удари административна сграда в Тернопол - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски реактивен безпилотен летателен апарат е ударил административна сграда в Тернопол през нощта срещу 14 октомври. Попадението е станало в 23:44 часа на 13 октомври, съобщи ръководителят на Тернополската областна военна администрация Тарас Пастух.

„За съжаление, в 23:44 часа в Тернопол беше поразена една от административните сгради“, заяви Пастух.

По думите му Тернополска област е била атакувана с реактивен безпилотен летателен апарат. Към момента на съобщението се е установявало дали има пострадали. Данни за техния брой не са посочени.

Пастух призова да не се разпространяват снимки, видеа и информация за мястото на падането. Други подробности за щетите по сградата и за последиците от удара не са съобщени.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ай стига сте лъгали хората

    10 2 Отговор
    Руснаците от 4-5 години вече нямат никакво оръжие.
    Останаха им само лъкове и стрели

    05:19 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Европа е руска

    5 2 Отговор
    В Покрайна има Десетки картечни установки с изкуствен интелект в жилищни райони и административни сгради защитени от човешки щит от жители.

    05:34 14.10.2026

  • 7 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    Нищо не пише за бременните

    05:35 14.10.2026

  • 8 хихи

    3 1 Отговор
    Добро утро!

    05:47 14.10.2026

  • 9 Този

    2 1 Отговор
    Тарас Пастух е голямата работа !

    05:49 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Крум

    4 0 Отговор
    Една летяща пералня е изпрала бельото на военната администрация...и после избухнала...от щастие .

    06:03 14.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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