Руски реактивен дрон удари административна сграда в Тернопол

Руски реактивен безпилотен летателен апарат е ударил административна сграда в Тернопол през нощта срещу 14 октомври. Попадението е станало в 23:44 часа на 13 октомври, съобщи ръководителят на Тернополската областна военна администрация Тарас Пастух.

„За съжаление, в 23:44 часа в Тернопол беше поразена една от административните сгради“, заяви Пастух.

По думите му Тернополска област е била атакувана с реактивен безпилотен летателен апарат. Към момента на съобщението се е установявало дали има пострадали. Данни за техния брой не са посочени.

Пастух призова да не се разпространяват снимки, видеа и информация за мястото на падането. Други подробности за щетите по сградата и за последиците от удара не са съобщени.