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Литва повдигна терористични обвинения за палежа на Starlink
  Тема: Украйна

Литва повдигна терористични обвинения за палежа на Starlink

29 Октомври, 2026 15:28 613 13

  • starlink-
  • палеж-
  • литва-
  • германия-
  • саботаж

Двамата мъже са задържани в Германия по искане на България заради отделно разследване за палеж край София

Литва повдигна терористични обвинения за палежа на Starlink - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Литовската прокуратура повдигна обвинения, свързани с тероризъм, срещу двамата мъже, задържани в Германия по искане на България заради палежа на антени на Starlink край София. Те са обвинени и за опит да подпалят наземна станция на сателитната комуникационна система във Вилнюс.

Опитът за палеж е извършен през нощта срещу 18 октомври. Пожарът е бил потушен от служител на охраната, преди да причини сериозни щети, а работата на съоръжението не е била прекъсната. Според литовските разследващи двамата са пристигнали в страната малко преди инцидента и са я напуснали след него.

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Единият от заподозрените има турско и германско гражданство, а другият е гражданин на Сърбия и Германия. И двамата живеят в Германия. Литовските власти по-рано определиха случая като предполагаем саботаж, свързан с Русия, с възможна цел отслабване на военните способности на Украйна. Москва отхвърля тези обвинения като неоснователни.

Разследването в България

Случаят във Вилнюс е свързан с разследването на палежа край село Плана, южно от София, на 9 октомври. Според българската прокуратура Тирпан Бейтула и Зека Ислам, и двамата на 19 години, са влезли в България през граничния пункт Калотина с автомобил с германска регистрация. Пред граничните власти заявили, че пристигат с „туристическа цел“.

Няколко часа по-късно, около 22:25 часа, те се отправили към комуникационния обект край Плана. Според разследването там били запалени антени на Starlink. Три от тях били напълно унищожени, две били частично изгорели, а още три получили повреди от огъня.

След инцидента двамата напуснали България през Калотина и се върнали в Сърбия. Софийският градски съд одобрил издаването на европейски заповеди за арест, след като прокуратурата им повдигнала задочно обвинения за умишлен палеж.

Двамата остават в германски арест

Германските власти задържали мъжете на 23 октомври в Дуисбург. Те са жители съответно на Дуисбург и съседния град Мьорс. На 28 октомври германската прокуратура потвърдила, че двамата остават в ареста, докато съдът в Дюселдорф разглежда искането на България за предаването им по европейските заповеди за арест.

Българският министър на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че очаква заподозрените да бъдат предадени на българските власти. Той съобщи и че двамата са свързани с подобно нападение в друга държава от Европейския съюз, без да уточни коя.

Новите литовски обвинения показват, че двамата са разследвани за посегателства срещу комуникационна инфраструктура в повече от една европейска държава. Подобни случаи бяха съобщени и в Полша, където властите също свързаха нападение срещу обект на Starlink с предполагаема руска саботажна дейност.

Сателитната система на американската компания SpaceX се използва от украинските въоръжени сили за комуникации на бойното поле и управление на безпилотни летателни апарати. Европейските служби за сигурност продължават да изясняват дали отделните нападения са част от координирана кампания срещу инфраструктура, подпомагаща Украйна.

Източници: news.bg, uk.marketscreener.com, bntnews.bg


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    6 1 Отговор
    Литва е малък член в ЕС и се повдига лесно.

    Коментиран от #6

    15:32 29.10.2026

  • 2 Фгйкк

    5 6 Отговор
    Нас Умен Адев ще ни спаси заедно с Йотова ще ни вкарат в руския Рай!

    15:32 29.10.2026

  • 3 Фйклку

    1 1 Отговор
    Москва отхвърля тези обвинения като неоснователни?

    15:38 29.10.2026

  • 4 Цвете

    3 4 Отговор
    ТАКА И ОЧАКВАХ ,ЧЕ ИМАТ ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО.ТУРЧИН И СЪРБИН ,ЗНАЧИ ? ХВАНАТИ ЛИ СА? ЯВНО СТАВА ЗА ДОСТА ДЕБЕЛА СУМА ????? И КОЯ Е ДЪРЖАВАТА, КОЯТО ГИ Е НАЕЛА ? ТОЧНО В ГЕРМАНИЯ НЕ СЕ ЦЕРЕМОНЯТ И ЩЕ ИЗКАРАТ ДОСТА ГОДИНИ ЗАД РЕШЕТКИТЕ ПЛЮС ДЕБЕЛА ,АМА ДОСТА ДЕБЕЛА ГЛОБА.ТАКА И ТРЯБВА. ТАМ ИМ Е МЕСТОТО В ЗАТВОРА. 🤦‍♂️😠🤔

    Коментиран от #12

    15:38 29.10.2026

  • 5 И кво ?!

    4 3 Отговор
    " Сателитната система на американската компания SpaceX се използва от украинските въоръжени сили за комуникации на бойното поле и управление на безпилотни летателни апарати. " ??? Доколкото знам България още не е влязла във войната , колкото и да им се иска на предателите - русофоби .

    15:40 29.10.2026

  • 6 Фйклкуфхйили

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Площта на Литва е 65 300 квадратни километра.

    А бе не е много малък член!

    15:40 29.10.2026

  • 7 Фйклкуфхйили

    2 1 Отговор
    Холандия е 41 хиляди квадратни километра а Белгия 30.

    15:42 29.10.2026

  • 8 Срамно е

    3 0 Отговор
    Че заподозрени български герои няма. Но бъдещето е пред нас

    15:53 29.10.2026

  • 9 Нито една подобна антена

    5 1 Отговор
    Не е лицензирана от българският регулатор ! Българският оператор реално действа незаконно и дори договор за наем няма при поставянето им на земя която не е негова

    15:57 29.10.2026

  • 10 Мухахаха

    1 1 Отговор
    Пуделчето жафка

    15:58 29.10.2026

  • 11 Да ги

    1 0 Отговор
    екстрадират тук- помилването им е гарантирано.

    16:01 29.10.2026

  • 12 Хербария

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    се бори за "правата вяра" ???!

    16:01 29.10.2026

  • 13 С тези антени

    2 0 Отговор
    Управляват дрони които потапят кораби в нашето море атлантическите терористи

    16:01 29.10.2026

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