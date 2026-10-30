САЩ преразглеждат разузнавателното сътрудничество с Германия

Американските разузнавателни служби са предупредили германската Федерална разузнавателна служба, че досегашното сътрудничество може да бъде преразгледано след ареста на бившия ѝ ръководител Аугуст Ханинг. Предупреждението е достигнало до германската служба няколко дни след задържането му на 6 октомври, съобщи ДПА, позовавайки се на публикации в германски медии.

Към момента няма официално въведени ограничения в обмена на информация между Германия и САЩ. Според германската обществена телевизия АРД американските служби продължават да разглеждат Федералната разузнавателна служба като важен партньор, но са дали да се разбере, че отношенията се оценяват наново. При спешни случаи, включително при възможни терористични атаки, Вашингтон възнамерява да продължи да предоставя разузнавателни данни.

В германската служба предупреждението е предизвикало сериозно безпокойство. Представители на службите, цитирани от АРД, описват обмена като намиращ се в „нормално състояние на сътрудничество“, като уточняват, че са били отложени само няколко работни срещи, които вече са насрочени отново. В същото време служители твърдят, че според впечатленията им обемът и качеството на информацията от САЩ са намалели.

Обвиненията срещу Ханинг

80-годишният Ханинг е в предварителен арест по подозрение в шпионаж. Той ръководи германската Федерална разузнавателна служба от декември 1998 г. до края на ноември 2005 г.

Федералната прокуратура го обвинява в разузнавателна дейност в полза на чужда държава, шпионаж в ущърб на държавата, събиране на държавни тайни и опит за държавна измяна. В изявление прокуратурата посочва: „Ханинг е силно заподозрян в шпионаж в ущърб на държавата, събиране на държавни тайни, опит за държавна измяна и разузнавателна дейност.“

Според обвинението през пролетта на 2010 г. Ханинг и тогавашният му офис мениджър Манфред Д. са се договорили срещу заплащане да бъдат предавани ценни разузнавателни данни. По това време Ханинг вече е бил напуснал ръководния пост от пет години, а Манфред Д. е продължавал да работи в системата.

Федералната прокуратура твърди, че в продължение на години Манфред Д. е предал на Ханинг приблизително 2000 документа, много от които са съдържали класифицирана информация за вътрешно ползване на Федералната разузнавателна служба. В поне един случай Ханинг е използвал получени данни, за да изготви анализ за представител на чужда разузнавателна служба. Все още не е установено дали документът е достигнал до адресата.

Какво следва

Разследването продължава, като германските власти проверяват дали Ханинг е предавал поверителна информация на повече чуждестранни служби. Германската обществена телевизия съобщава, че са иззети още стотици документи, които предстои да бъдат анализирани.

Ханинг отхвърля обвиненията. Неговият адвокат заяви, че клиентът му не е предавал държавни тайни във вреда на Германия и нарече твърдението, че е плащал за поверителни документи, „безсмислица“. Федералната прокуратура и американското посолство не са дали допълнителни подробности за последиците от случая върху двустранното разузнавателно сътрудничество.

Източници: news.bg, tagesschau.de