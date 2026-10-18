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Папа Лъв XIV ще произнесе молитвата „Ангел Господен“
  Тема: Известни личности

Папа Лъв XIV ще произнесе молитвата „Ангел Господен“

18 Октомври, 2026 07:54 506 2

  • папа лъв xiv-
  • ангел господен-
  • ватикан-
  • площад свети петър-
  • папска благословия

Това ще бъде първото официално задължение на понтифика след операцията на белия дроб

Папа Лъв XIV ще произнесе молитвата „Ангел Господен“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV ще произнесе традиционната неделна молитва „Ангел Господен“ и ще даде папската благословия на вярващите. Събитието е насрочено за 12:00 часа местно време в Рим, а последната информация сочи, че понтификът ще се появи на площад „Свети Петър“. Това ще бъде първото му официално задължение след операцията на белия дроб.

Папската служба за печата потвърди провеждането на молитвата, след като първоначално не уточни къде и в какъв формат ще се състои тя. Агенция АНСА съобщи, че решението е било обявено на фона на възстановяването на Лъв XIV след хирургичната интервенция в римската болница „Джемели“.

Лъв XIV се завърна във Ватикана на 17 октомври, четири дни след операцията. На 13 октомври му беше отстранен долният дял на десния бял дроб, като изследванията потвърдиха наличие на аденокарцином. При излизането си от болницата папата отговори на въпрос за състоянието си: „Чувствам се много по-добре, благодаря“.

Хирургът Стефано Маргаритора заяви, че няма клинични причини да бъде отменено планираното пътуване на папата до Латинска Америка. Апостолската визита в Уругвай, Аржентина и Перу е насрочена за 6-17 ноември 2026 г. Според лекаря възстановяването на понтифика се развива добре, но допълнителните изследвания трябва да определят дали ще е необходимо последващо лечение.

Източници: apnews.com, ansa.it


Ватикан
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце

    1 0 Отговор
    Много се разшаваха нещо поповете и тук и там???

    08:00 18.10.2026

  • 2 Мнение

    1 0 Отговор
    Къв е тоя и защо толкова много хора му се кланят?

    08:43 18.10.2026