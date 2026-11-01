Добриндт обеща сурови наказания след безредиците във Франкфурт

Германският вътрешен министър Александър Добриндт обеща сурови наказания за участниците в безредиците и грабежите във Франкфурт. Насилието избухна през нощта срещу неделя след демонстрация на движението „Gen Z regelt“, което организира протести в десетки германски градове.

Маскирани участници са разбивали витрини и са разграбвали магазини в центъра на града. Полицията е съобщила и за нападения срещу служители на реда, включително с бутилки със запалителна смес.

„Участниците в безредиците и грабежите ще бъдат установени и подведени под отговорност. Това нарушаване на обществения ред трябва да бъде последвано от сурови наказания“, заяви Добриндт пред германския вестник „Билд“.

По информация на регионалната обществена медия HR полицията във Франкфурт е задържала временно повече от 30 души. Засега няма съобщени данни за самоличността им или за евентуални обвинения. Това означава, че задържането само по себе си не установява вина.

Протестите започнаха мирно

Демонстрациите са били организирани от движението „Gen Z regelt“, чието име означава „Поколението Z поема нещата в свои ръце“. Протестиращите са настоявали за по-добро образование и намаляване на разходите за живот. Акции са били планирани в 34 германски града, сред които Берлин, Франкфурт и Мюнхен.

Според „Ройтерс“ в самия Франкфурт са били разграбени най-малко два магазина, а други са били повредени. Германските власти са определили основната част от демонстрациите като мирна, но са предупредили, че екстремистки групи могат да използват протестите за провокации.

Добриндт обвини „насилствени леви групи и размирници от мигрантските общности“, че са използвали мирните протести, за да предизвикат сблъсъци. В изявлението му не са представени подробности или доказателства в подкрепа на тези твърдения.

Предстои нов протест на 20 ноември

Министърът похвали действията на полицията и заяви, че засиленото присъствие на служители на реда е предотвратило по-мащабно насилие. „Ексцесии като тези в Париж бяха предотвратени благодарение на изключително отдадените ни полицейски сили“, каза Добриндт.

От „Gen Z regelt“ са се дистанцирали от насилието, последвало края на някои от демонстрациите. Представител на инициативата заяви, че организаторите не са имали влияние върху случилото се след края на протестите. Движението планира участие и в нови демонстрации на 20 ноември.

Източници: news.bg, investing.com, tagesschau.de