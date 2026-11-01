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Добриндт обеща сурови наказания след безредиците във Франкфурт

Добриндт обеща сурови наказания след безредиците във Франкфурт

1 Ноември, 2026 16:24 729 17

  • александър добриндт-
  • франкфурт-
  • протести в германия-
  • gen z regelt-
  • безредици-
  • фридрих мерц

Маскирани участници разбиха витрини и разграбиха магазини след демонстрация на „Gen Z regelt“, полицията е задържала временно повече от 30 души

Добриндт обеща сурови наказания след безредиците във Франкфурт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският вътрешен министър Александър Добриндт обеща сурови наказания за участниците в безредиците и грабежите във Франкфурт. Насилието избухна през нощта срещу неделя след демонстрация на движението „Gen Z regelt“, което организира протести в десетки германски градове.

Маскирани участници са разбивали витрини и са разграбвали магазини в центъра на града. Полицията е съобщила и за нападения срещу служители на реда, включително с бутилки със запалителна смес.

„Участниците в безредиците и грабежите ще бъдат установени и подведени под отговорност. Това нарушаване на обществения ред трябва да бъде последвано от сурови наказания“, заяви Добриндт пред германския вестник „Билд“.

По информация на регионалната обществена медия HR полицията във Франкфурт е задържала временно повече от 30 души. Засега няма съобщени данни за самоличността им или за евентуални обвинения. Това означава, че задържането само по себе си не установява вина.

Протестите започнаха мирно

Демонстрациите са били организирани от движението „Gen Z regelt“, чието име означава „Поколението Z поема нещата в свои ръце“. Протестиращите са настоявали за по-добро образование и намаляване на разходите за живот. Акции са били планирани в 34 германски града, сред които Берлин, Франкфурт и Мюнхен.

Според „Ройтерс“ в самия Франкфурт са били разграбени най-малко два магазина, а други са били повредени. Германските власти са определили основната част от демонстрациите като мирна, но са предупредили, че екстремистки групи могат да използват протестите за провокации.

Добриндт обвини „насилствени леви групи и размирници от мигрантските общности“, че са използвали мирните протести, за да предизвикат сблъсъци. В изявлението му не са представени подробности или доказателства в подкрепа на тези твърдения.

Предстои нов протест на 20 ноември

Министърът похвали действията на полицията и заяви, че засиленото присъствие на служители на реда е предотвратило по-мащабно насилие. „Ексцесии като тези в Париж бяха предотвратени благодарение на изключително отдадените ни полицейски сили“, каза Добриндт.

От „Gen Z regelt“ са се дистанцирали от насилието, последвало края на някои от демонстрациите. Представител на инициативата заяви, че организаторите не са имали влияние върху случилото се след края на протестите. Движението планира участие и в нови демонстрации на 20 ноември.

Източници: news.bg, investing.com, tagesschau.de


Германия
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  • 1 безредиците във Франкфурт а ?

    19 4 Отговор
    А къде точно в Европа няма безредици ? Само в робска България нали?

    Коментиран от #17

    16:27 01.11.2026

  • 2 безредиците във Франкфурт а ?

    26 1 Отговор
    ....
    5 евро на моливче за 10 цента, 5 евро на гумичка за 10 цента и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС ще ви набият а вие роби търпете и си гледайте Евровизия или за 9,80 евро бургерче на стадиона на ЦСКА си купете и безалкохолна биричка 250 мл. за 3,8 евро. Честито ви еврозонци и русофобчета изтръпнали. Срам ме е че съм българин

    16:28 01.11.2026

  • 3 осраински

    14 2 Отговор
    Всички задържани са агенти на Москва

    Коментиран от #6

    16:28 01.11.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

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    Писах ги сутринта. Стара поговорка " Мечката играе ли при съседите, ще дойде и у нас" Цяла Европа пламна. Франция повлече крак.

    16:29 01.11.2026

  • 5 Каква европейска народна любов

    8 2 Отговор
    А урсорианците вместо да и откликнат и обърнат внимание на тези които им я показват продължават да се чудят откъде да намерят десетки милиарди за зеленски и разни навлеци влезли незаконно в границите на Е С

    16:32 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Учениците

    11 0 Отговор
    Разграбват книжарниците. Грабят учебници, моливи и тетрадки а полицията ги бие. Полицаите и политиците искат децата да останат неграмотни като тях

    16:33 01.11.2026

  • 8 Шопо

    5 4 Отговор
    В Германистан заплатите са поне два пъти по големи от България, за какво протестират ?

    Коментиран от #9, #12

    16:34 01.11.2026

  • 9 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    За скъпите наеми, в по- голямата си част нямат собствено жилище богатите жеЛАЕЩИ.

    16:37 01.11.2026

  • 10 размирниците

    4 1 Отговор
    Са организирани от украински мигрантски общности и израелски нацисти-провокатори внедрени между тях

    16:37 01.11.2026

  • 11 Сорос

    3 0 Отговор
    Четете нашите свободни медии шаранииии ахахахах

    16:38 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Очевидно в България

    2 1 Отговор
    Няма нито "крайно десни" нито "крайно леви" младежи а само "крайно прости" младежи за съжаление

    16:41 01.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Шопо

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сорос":

    Ако в Германия са гладни какво да кажем за България, добре че има магазини за хората и кошница с грижа.

    16:44 01.11.2026

  • 17 Прогресивна България

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "безредиците във Франкфурт а ?":

    България се управлява от мъдър и силен владетел в лицето на Генерал Румен Радев, а след няколко часа и от неговата дясна ръка Илиана Йотова. Протести биха били нелепи. 99,9% от ИСТИНСКИТЕ Българи застават твърдо зад Генерал Румен Радев

    16:45 01.11.2026

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