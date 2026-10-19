Бенямин Нетаняху: Ударите по „Яндекс“ свалиха ботовете с 60%

Украинските удари по центрове за данни на руския технологичен гигант „Яндекс“ са довели до 60-процентен спад на онлайн активността от руски източници, насочена срещу Израел, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.
Той направи твърдението при представянето на нова доктрина за сигурност на Израел. „Не знам дали сте забелязали, но беше извършен удар срещу компанията „Яндекс“ в Русия. 60% от онлайн активността на руски потребители, насочена срещу нас, изчезна. Това говори много за силата, която е замесена тук“, каза Нетаняху.
По думите му случилото се показва как прекъсването на цифрова инфраструктура може да повлияе върху информационни кампании. Израелският премиер заяви, че страната му трябва да развива подобни способности и вече предприема стъпки в тази посока.
Поредицата от удари по центровете за данни
Първата атака срещу обект на „Яндекс“ е извършена през нощта на 8 октомври в Сасово, Рязанска област. Компанията потвърди, че центърът е преустановил работа. На следващата нощ е нанесен удар по по-голям комплекс в Калуга, а на 11 октомври е атакуван и центърът за данни във Владимирска област.
Атаките предизвикаха прекъсвания в редица услуги, използвани ежедневно в Русия. Le Monde съобщи за проблеми с електронната поща, приложенията за поръчка на транспорт, услугата „Яндекс Пей“, асистента „Алиса“, сайтове за запознанства и електронни системи за достъп до жилищни сгради в Москва. Част от услугите по-късно са възстановили работата си, но инфраструктурата на компанията е останала ограничена.
Има ли доказателства за спада на ботовете
Твърдението на Нетаняху за 60-процентен спад не е независимо потвърдено. Le Monde посочи, че разпространяваните в социалните мрежи графики не доказват пряка връзка между ударите по „Яндекс“ и намаляването на публикациите или автоматизираната активност срещу Израел.
Анализ, цитиран от Tom's Hardware, показва, че част от автоматизирания трафик от руски източници е могъл да бъде прехвърлен към други хостинг доставчици. Според данните, цитирани от изданието, общият обем на част от вредния автоматизиран трафик е останал почти непроменен, въпреки че активността през „Яндекс Клауд“ е спаднала рязко.
Така засега е потвърдено прекъсването на ключови центрове за данни и последвалите проблеми с руски цифрови услуги. Връзката между тези атаки и конкретния спад на антиизраелските ботове остава твърдение на израелския премиер, без публикувана подробна методология или независима оценка на посочения процент.
Източници: news.bg, lemonde.fr, tomshardware.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 стоянчо пуканката ще ставам бот-ър
че ф учелище не са ни го казвали и ас го не знам
18:39 19.10.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #11
18:39 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Точно па тоя
18:40 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 град козлодуй
До коментар #6 от "оня с коня":много сте точен гоподине
18:41 19.10.2026
8 Тъбака не знае,
18:43 19.10.2026
9 Бай той Толстой
Коментиран от #18
18:44 19.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И както пише по- долу в статията
До коментар #3 от "стоян георгиев":Хитляряку лъже.
18:48 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тая партенка отдавна
А "руски ботове" са в куфалниците на ушатия и истинските журналисти:)
Коментиран от #16
18:51 19.10.2026
14 Май
18:52 19.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ти не
До коментар #13 от "Тая партенка отдавна":си ли ?
18:53 19.10.2026
17 8888
18:54 19.10.2026
18 Чека
До коментар #9 от "Бай той Толстой":Вова да стопли нара!
18:54 19.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Оня
19:03 19.10.2026
22 малко истински факти
19:05 19.10.2026