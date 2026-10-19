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Бенямин Нетаняху: Ударите по „Яндекс“ свалиха ботовете с 60%
  Тема: Украйна

Бенямин Нетаняху: Ударите по „Яндекс“ свалиха ботовете с 60%

19 Октомври, 2026 18:34 774 22

  • бенямин нетаняху-
  • яндекс-
  • украински удари-
  • русия-
  • интернет ботове-
  • израел

Израелският премиер свърза атаките по руски центрове за данни със спад на онлайн активността срещу Израел, независими анализи поставят под въпрос пряката връзка

Бенямин Нетаняху: Ударите по „Яндекс“ свалиха ботовете с 60% - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Украинските удари по центрове за данни на руския технологичен гигант „Яндекс“ са довели до 60-процентен спад на онлайн активността от руски източници, насочена срещу Израел, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.

Той направи твърдението при представянето на нова доктрина за сигурност на Израел. „Не знам дали сте забелязали, но беше извършен удар срещу компанията „Яндекс“ в Русия. 60% от онлайн активността на руски потребители, насочена срещу нас, изчезна. Това говори много за силата, която е замесена тук“, каза Нетаняху.

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По думите му случилото се показва как прекъсването на цифрова инфраструктура може да повлияе върху информационни кампании. Израелският премиер заяви, че страната му трябва да развива подобни способности и вече предприема стъпки в тази посока.

Поредицата от удари по центровете за данни

Първата атака срещу обект на „Яндекс“ е извършена през нощта на 8 октомври в Сасово, Рязанска област. Компанията потвърди, че центърът е преустановил работа. На следващата нощ е нанесен удар по по-голям комплекс в Калуга, а на 11 октомври е атакуван и центърът за данни във Владимирска област.

Атаките предизвикаха прекъсвания в редица услуги, използвани ежедневно в Русия. Le Monde съобщи за проблеми с електронната поща, приложенията за поръчка на транспорт, услугата „Яндекс Пей“, асистента „Алиса“, сайтове за запознанства и електронни системи за достъп до жилищни сгради в Москва. Част от услугите по-късно са възстановили работата си, но инфраструктурата на компанията е останала ограничена.

Има ли доказателства за спада на ботовете

Твърдението на Нетаняху за 60-процентен спад не е независимо потвърдено. Le Monde посочи, че разпространяваните в социалните мрежи графики не доказват пряка връзка между ударите по „Яндекс“ и намаляването на публикациите или автоматизираната активност срещу Израел.

Анализ, цитиран от Tom's Hardware, показва, че част от автоматизирания трафик от руски източници е могъл да бъде прехвърлен към други хостинг доставчици. Според данните, цитирани от изданието, общият обем на част от вредния автоматизиран трафик е останал почти непроменен, въпреки че активността през „Яндекс Клауд“ е спаднала рязко.

Така засега е потвърдено прекъсването на ключови центрове за данни и последвалите проблеми с руски цифрови услуги. Връзката между тези атаки и конкретния спад на антиизраелските ботове остава твърдение на израелския премиер, без публикувана подробна методология или независима оценка на посочения процент.

Източници: news.bg, lemonde.fr, tomshardware.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 стоянчо пуканката ще ставам бот-ър

    4 4 Отговор
    какво е това нещо бот?

    че ф учелище не са ни го казвали и ас го не знам

    18:39 19.10.2026

  • 3 стоян георгиев

    4 9 Отговор
    В германия падна поддръжката на алтернативна германия пак с подобен процент.

    Коментиран от #11

    18:39 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Точно па тоя

    14 5 Отговор
    На тоя и една буква не трябва да му се вярва....

    18:40 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 град козлодуй

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    много сте точен гоподине

    18:41 19.10.2026

  • 8 Тъбака не знае,

    7 2 Отговор
    Че може да пишат и от неговият айпи адрес дори и от луната...Превърташ през няколко доставчици и последният излиза при проверка..-или просто лъже тоя потомствен дж.. а .. гал

    18:43 19.10.2026

  • 9 Бай той Толстой

    10 3 Отговор
    Този защо не е в затвора?

    Коментиран от #18

    18:44 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И както пише по- долу в статията

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Хитляряку лъже.

    18:48 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тая партенка отдавна

    5 2 Отговор
    бе опровергана.
    А "руски ботове" са в куфалниците на ушатия и истинските журналисти:)

    Коментиран от #16

    18:51 19.10.2026

  • 14 Май

    2 0 Отговор
    се навъдиха тъдява!?

    18:52 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ти не

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тая партенка отдавна":

    си ли ?

    18:53 19.10.2026

  • 17 8888

    1 2 Отговор
    Благодарение на Биби и Израел, днес може спокойно да поствате расистки или хит коментари във фейсбук и други мрежи... преди 5 години беше невъзможно, но някой реши да плати за да разпали омраза към държави в близкия изток...

    18:54 19.10.2026

  • 18 Чека

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бай той Толстой":

    Вова да стопли нара!

    18:54 19.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Оня

    0 0 Отговор
    Тоя усеща че Тръмп обърна палачинката и сега се нааааааа. Ква! Той Путин че ще даде ракети на Иран е ясно ама те май ще полетят към тия с със смешните шапчици! Видяхме го техния тенекиен купол ,сега веселбата ще е още по добра с хипер звук! Иран ги разковаха с с прости дронове предния път сега щетата ще е тотална! А Тръмп ще е приятно разсеян!

    19:03 19.10.2026

  • 22 малко истински факти

    0 0 Отговор
    Бой по руските непотребни измамници , до дупка .

    19:05 19.10.2026

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