Министър Белоусов обвини НАТО, ЕС и Киев в ескалация

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов обвини НАТО, Европейския съюз и Киев, че „съзнателно вървят по пътя на ескалацията“. Той заяви, че военно-политическата обстановка около Русия и Беларус остава сложна, а напрежението и агресивните действия на Запада спрямо двете държави нарастват бързо.

„Военно-политическата обстановка около нашите страни остава сложна. Отчитаме бързо нарастване на напрежението и агресивните действия на Запада спрямо Русия и Беларус“, каза Белоусов на заседание на съвместната колегия на военните ведомства на двете страни.

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Твърдения за милитаризация на Европа

По думите на руския министър ускорената милитаризация на Европа представлява особена опасност. Белоусов заяви, че европейската промишленост се пренасочва към военни цели, а инфраструктурата се подготвя за бързо разгръщане на въоръжени сили.

„НАТО, ЕС и киевският режим съзнателно вървят по пътя на ескалацията. Особена опасност представлява ускорената милитаризация на Европа, която пренасочва промишлеността към военни цели и подготвя инфраструктура за бързо разгръщане на въоръжени сили“, каза Белоусов.

Руският министър твърди още, че през 2027 г. НАТО планира да увеличи числеността на осемте многонационални бойни групи на източния си фланг и да ги превърне в бригади. Според него в рамките на бъдещи учения ще бъдат отработвани сценарии за настъпление срещу Русия и Беларус.

Какво посочва НАТО

В публикувана информация НАТО посочва, че към юни 2026 г. разполага с девет многонационални бойни групи в България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Финландия. Алиансът определя предното си сухопътно присъствие като отбранително и заявява, че през 2022 г. съюзниците са се договорили при необходимост съставът на бойните групи да бъде увеличаван до ниво бригада.

Белоусов заяви, че руските и беларуските въоръжени сили трябва своевременно да реагират на промените във военно-политическата обстановка. По думите му двете армии трябва да засилят сътрудничеството си в областта на сигурността, да увеличат военния си потенциал и да усъвършенстват подходите за съвместно използване на въоръжените сили.

Източници: bta.bg, spbdnevnik.ru