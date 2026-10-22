Министър Белоусов обвини НАТО, ЕС и Киев в ескалация

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов обвини НАТО, Европейския съюз и Киев, че „съзнателно вървят по пътя на ескалацията“. Той заяви, че военно-политическата обстановка около Русия и Беларус остава сложна, а напрежението и агресивните действия на Запада спрямо двете държави нарастват бързо.
„Военно-политическата обстановка около нашите страни остава сложна. Отчитаме бързо нарастване на напрежението и агресивните действия на Запада спрямо Русия и Беларус“, каза Белоусов на заседание на съвместната колегия на военните ведомства на двете страни.
Твърдения за милитаризация на Европа
По думите на руския министър ускорената милитаризация на Европа представлява особена опасност. Белоусов заяви, че европейската промишленост се пренасочва към военни цели, а инфраструктурата се подготвя за бързо разгръщане на въоръжени сили.
„НАТО, ЕС и киевският режим съзнателно вървят по пътя на ескалацията. Особена опасност представлява ускорената милитаризация на Европа, която пренасочва промишлеността към военни цели и подготвя инфраструктура за бързо разгръщане на въоръжени сили“, каза Белоусов.
Руският министър твърди още, че през 2027 г. НАТО планира да увеличи числеността на осемте многонационални бойни групи на източния си фланг и да ги превърне в бригади. Според него в рамките на бъдещи учения ще бъдат отработвани сценарии за настъпление срещу Русия и Беларус.
Какво посочва НАТО
В публикувана информация НАТО посочва, че към юни 2026 г. разполага с девет многонационални бойни групи в България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Финландия. Алиансът определя предното си сухопътно присъствие като отбранително и заявява, че през 2022 г. съюзниците са се договорили при необходимост съставът на бойните групи да бъде увеличаван до ниво бригада.
Белоусов заяви, че руските и беларуските въоръжени сили трябва своевременно да реагират на промените във военно-политическата обстановка. По думите му двете армии трябва да засилят сътрудничеството си в областта на сигурността, да увеличат военния си потенциал и да усъвършенстват подходите за съвместно използване на въоръжените сили.
Източници: bta.bg, spbdnevnik.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КáПутин БОКЛУК
Коментиран от #3
15:44 22.10.2026
2 ......-
Коментиран от #19
15:45 22.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Белусов
Коментиран от #5
15:47 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 КáПутин БОКЛУК
До коментар #3 от "......-":по-скоро с ботокс и токченца дето тропат нервно в бункера на Кремъл вече цели "3 дена"
15:48 22.10.2026
7 Откакто Украйна нападна Русия през 2022
Коментиран от #18
15:49 22.10.2026
8 за кой говориш бе
До коментар #5 от "......-":За Шаломов ли (по майчина линия)? Или за зет му Шамалов? Или за този който му дава парите - Милер (на газпром).
15:50 22.10.2026
9 Голям майтап
15:51 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Реалист
Коментиран от #17, #26
15:51 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гост
Коментиран от #23, #24, #25, #31
15:52 22.10.2026
16 Нормално
15:54 22.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Голям майтап
До коментар #7 от "Откакто Украйна нападна Русия през 2022":Това сигурно е някаква руска сказка... с това ли ви промиват мозъците в русия?
15:56 22.10.2026
19 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
20 гост
15:58 22.10.2026
21 Всичко от московия е лъжа и измама !
Мировка се намира на 16 км. от линията на фронта и е под пълен контрол на ВСУ.
С тези фантазии скоро пак Киев ще "превземат". 😆🤡
15:59 22.10.2026
22 Е па мое ли така бе дееа?
А педофила фашист иска само да ги.. освободи!
15:59 22.10.2026
23 Интересно
До коментар #15 от "Гост":За какво им е нафта. Кой ще е луд да бие толкова път и да мръзне, и защо?
16:00 22.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Кажи честно ... 🤣
До коментар #11 от "Реалист":По коя страна от НАТО, че май във всички живеят децата и внуците на рашистите на Путин, узурпирали властта в Кремъл ?
16:03 22.10.2026
27 нормално при съсед Агресор
16:04 22.10.2026
28 Ко стаа бе руски бокл уци?
Укрите всеки ден ви вадят зъбите без упойка.
16:04 22.10.2026
29 Цеко Бомбардировача
Хехехехе
Ама па Европа била се въоръжавала
16:05 22.10.2026
30 Добри новини
16:05 22.10.2026
31 Българин
До коментар #15 от "Гост":Що руските палячовци не се пробват с НАТО?
Колко дни живот даваш на руската армия преди да бъде избита?
16:06 22.10.2026