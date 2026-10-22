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Министър Белоусов обвини НАТО, ЕС и Киев в ескалация
  Тема: Украйна

Министър Белоусов обвини НАТО, ЕС и Киев в ескалация

22 Октомври, 2026 15:42 681 31

  • андрей белоусов-
  • нато-
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  • русия-
  • беларус

Руският министър на отбраната заяви, че Европа се милитаризира и подготвя инфраструктура за бързо разгръщане на войски, НАТО определя присъствието си по източния фланг като отбранително

Министър Белоусов обвини НАТО, ЕС и Киев в ескалация - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов обвини НАТО, Европейския съюз и Киев, че „съзнателно вървят по пътя на ескалацията“. Той заяви, че военно-политическата обстановка около Русия и Беларус остава сложна, а напрежението и агресивните действия на Запада спрямо двете държави нарастват бързо.

„Военно-политическата обстановка около нашите страни остава сложна. Отчитаме бързо нарастване на напрежението и агресивните действия на Запада спрямо Русия и Беларус“, каза Белоусов на заседание на съвместната колегия на военните ведомства на двете страни.

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Твърдения за милитаризация на Европа

По думите на руския министър ускорената милитаризация на Европа представлява особена опасност. Белоусов заяви, че европейската промишленост се пренасочва към военни цели, а инфраструктурата се подготвя за бързо разгръщане на въоръжени сили.

„НАТО, ЕС и киевският режим съзнателно вървят по пътя на ескалацията. Особена опасност представлява ускорената милитаризация на Европа, която пренасочва промишлеността към военни цели и подготвя инфраструктура за бързо разгръщане на въоръжени сили“, каза Белоусов.

Руският министър твърди още, че през 2027 г. НАТО планира да увеличи числеността на осемте многонационални бойни групи на източния си фланг и да ги превърне в бригади. Според него в рамките на бъдещи учения ще бъдат отработвани сценарии за настъпление срещу Русия и Беларус.

Какво посочва НАТО

В публикувана информация НАТО посочва, че към юни 2026 г. разполага с девет многонационални бойни групи в България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Финландия. Алиансът определя предното си сухопътно присъствие като отбранително и заявява, че през 2022 г. съюзниците са се договорили при необходимост съставът на бойните групи да бъде увеличаван до ниво бригада.

Белоусов заяви, че руските и беларуските въоръжени сили трябва своевременно да реагират на промените във военно-политическата обстановка. По думите му двете армии трябва да засилят сътрудничеството си в областта на сигурността, да увеличат военния си потенциал и да усъвършенстват подходите за съвместно използване на въоръжените сили.

Източници: bta.bg, spbdnevnik.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КáПутин БОКЛУК

    11 8 Отговор
    когато има вълци около къщата си - купуваш си пушка.

    Коментиран от #3

    15:44 22.10.2026

  • 2 ......-

    12 7 Отговор
    Но,пък военната машина на Мецан мачка бавно и методично вся евроатлантическая свлч.

    Коментиран от #19

    15:45 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Белусов

    8 7 Отговор
    Те са изключително виновни за това , че ескалират съпротивата срещу руската агресия !

    Коментиран от #5

    15:47 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 КáПутин БОКЛУК

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "......-":

    по-скоро с ботокс и токченца дето тропат нервно в бункера на Кремъл вече цели "3 дена"

    15:48 22.10.2026

  • 7 Откакто Украйна нападна Русия през 2022

    5 6 Отговор
    Русия само се защитава. Заканваше се да стигне до Москва за 3 дни.

    Коментиран от #18

    15:49 22.10.2026

  • 8 за кой говориш бе

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "......-":

    За Шаломов ли (по майчина линия)? Или за зет му Шамалов? Или за този който му дава парите - Милер (на газпром).

    15:50 22.10.2026

  • 9 Голям майтап

    7 5 Отговор
    НАТО е обединение срещу военно нападение над една или повече членки на този съюз, никога за нападение... Накога русия да е била нападана, някога.... май никога. Никога няма да бъде нападана, хората са заети да си живеят живота и да бъдат щастливи, това руснаците никога няма да разберат... живота е толкова кратък, защо руснаците не спрете да воювате и да избивате хора?

    15:51 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Реалист

    6 5 Отговор
    Ще има бау гъба и НАТО се изпарява

    Коментиран от #17, #26

    15:51 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    5 4 Отговор
    НАТО е абсолютна пародия нямат нафта дори за кратка война!

    Коментиран от #23, #24, #25, #31

    15:52 22.10.2026

  • 16 Нормално

    3 5 Отговор
    Когато една държава не спира да се въоръжава, и се хвали при това. Осъществява военна агресия срещу съсед, какво може да се очаква?

    15:54 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Голям майтап

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Откакто Украйна нападна Русия през 2022":

    Това сигурно е някаква руска сказка... с това ли ви промиват мозъците в русия?

    15:56 22.10.2026

  • 19 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 20 гост

    4 3 Отговор
    Белоусов заяви, че европейската промишленост се пренасочва към военни цели....защо до сега Европа не се въоръжаваше и така изведнъж започва ударно въоръжение...Кой е виновен бе жираф...кой нахлу в суверенна страна,краде и убива...всичко е заради Вашите действия...

    15:58 22.10.2026

  • 21 Всичко от московия е лъжа и измама !

    2 3 Отговор
    Съобщенията на руското МО стават все по-пародийни. Оттам съобщиха, че населеното място Мировка в Запорожка област е преминало под контрола на Русия.
    Мировка се намира на 16 км. от линията на фронта и е под пълен контрол на ВСУ.
    С тези фантазии скоро пак Киев ще "превземат". 😆🤡

    15:59 22.10.2026

  • 22 Е па мое ли така бе дееа?

    3 2 Отговор
    Да се готвят да се защитават?!?
    А педофила фашист иска само да ги.. освободи!

    15:59 22.10.2026

  • 23 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    За какво им е нафта. Кой ще е луд да бие толкова път и да мръзне, и защо?

    16:00 22.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кажи честно ... 🤣

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    По коя страна от НАТО, че май във всички живеят децата и внуците на рашистите на Путин, узурпирали властта в Кремъл ?

    16:03 22.10.2026

  • 27 нормално при съсед Агресор

    2 2 Отговор
    ЕС е принудена да се въоръжава ,след като путин показа същността на руската Фашистка държава!

    16:04 22.10.2026

  • 28 Ко стаа бе руски бокл уци?

    1 0 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка че ми омръзнА тая работа?
    Укрите всеки ден ви вадят зъбите без упойка.

    16:04 22.10.2026

  • 29 Цеко Бомбардировача

    1 0 Отговор
    По кремля ТВ и Неска фъргат ат омо по цел Свет...
    Хехехехе
    Ама па Европа била се въоръжавала

    16:05 22.10.2026

  • 30 Добри новини

    0 0 Отговор
    ВСУ са напреднали с над 15 километра през подземни комуникации в Харковска област. Видео

    16:05 22.10.2026

  • 31 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Що руските палячовци не се пробват с НАТО?
    Колко дни живот даваш на руската армия преди да бъде избита?

    16:06 22.10.2026

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