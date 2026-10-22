Великобритания възстановява производството на оръжия с голям калибър след 20-годишна пауза. Британското подразделение на германския производител Rheinmetall започна изработката на цеви и затворни механизми за оръжейни системи с калибър 120 мм и 155 мм.

Производството се извършва в база в Телфорд, Централна Англия, която доскоро е била неизползвана. Според британското правителство обектът е достигнал пълен производствен капацитет само за осем месеца. Проектът ще осигури 100 работни места за висококвалифицирани специалисти.

Част от по-широко укрепване на отбранителната индустрия

Решението е част от план за ускорено увеличаване на националния отбранителен капацитет на фона на нарастващи заплахи за сигурността. Лондон цели да възстанови способности, които през последните десетилетия са били ограничени или изнесени извън страната.

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че очаква отбранителната индустрия да има роля в повторната индустриализация на Великобритания. При представянето на свързана артилерийска поръчка той определи инвестицията като такава, която носи резултати „както на бойното поле, така и за британската икономика“.

„Тази голяма инвестиция е отбрана, която носи резултати както на бойното поле, така и за британската икономика“, заяви Джон Хийли.

Новата производствена база ще бъде използвана за програми на британската армия, включително за бъдещи танкови и артилерийски системи. Сред тях е самоходната гаубица RCH 155, чиято оръжейна система ще се произвежда в Телфорд. Първите доставки за британската армия се очакват през 2028 г.

Производството се възстановява, но проектите се забавят

Възстановяването на производството идва в момент, когато Великобритания увеличава разходите за отбрана и подготвя дългосрочни инвестиции във военната си индустрия. Част от проектите в сектора обаче се сблъскват със забавяния заради неяснота около сроковете за достигане на разходи за отбрана в размер на 3% от брутния вътрешен продукт.

Rheinmetall посочва, че базата в Телфорд ще произвежда цеви и затворни механизми за 120-милиметрови танкови оръдия и 155-милиметрови артилерийски системи. Очаква се обектът да подкрепи и програмите за танковете „Чалънджър 3“ и бронираните машини „Боксер“.

Източници: news.bg, shropshirestar.com, rheinmetall.com