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Великобритания възстановява производството на оръжия с голям калибър

Великобритания възстановява производството на оръжия с голям калибър

22 Октомври, 2026 16:42 1 032 18

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Rheinmetall UK започна изработката на цеви и затворни механизми за 120- и 155-милиметрови системи, в базата в Телфорд ще бъдат създадени 100 висококвалифицирани работни места

Великобритания възстановява производството на оръжия с голям калибър - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Великобритания възстановява производството на оръжия с голям калибър след 20-годишна пауза. Британското подразделение на германския производител Rheinmetall започна изработката на цеви и затворни механизми за оръжейни системи с калибър 120 мм и 155 мм.

Производството се извършва в база в Телфорд, Централна Англия, която доскоро е била неизползвана. Според британското правителство обектът е достигнал пълен производствен капацитет само за осем месеца. Проектът ще осигури 100 работни места за висококвалифицирани специалисти.

Част от по-широко укрепване на отбранителната индустрия

Решението е част от план за ускорено увеличаване на националния отбранителен капацитет на фона на нарастващи заплахи за сигурността. Лондон цели да възстанови способности, които през последните десетилетия са били ограничени или изнесени извън страната.

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че очаква отбранителната индустрия да има роля в повторната индустриализация на Великобритания. При представянето на свързана артилерийска поръчка той определи инвестицията като такава, която носи резултати „както на бойното поле, така и за британската икономика“.

„Тази голяма инвестиция е отбрана, която носи резултати както на бойното поле, така и за британската икономика“, заяви Джон Хийли.

Новата производствена база ще бъде използвана за програми на британската армия, включително за бъдещи танкови и артилерийски системи. Сред тях е самоходната гаубица RCH 155, чиято оръжейна система ще се произвежда в Телфорд. Първите доставки за британската армия се очакват през 2028 г.

Производството се възстановява, но проектите се забавят

Възстановяването на производството идва в момент, когато Великобритания увеличава разходите за отбрана и подготвя дългосрочни инвестиции във военната си индустрия. Част от проектите в сектора обаче се сблъскват със забавяния заради неяснота около сроковете за достигане на разходи за отбрана в размер на 3% от брутния вътрешен продукт.

Rheinmetall посочва, че базата в Телфорд ще произвежда цеви и затворни механизми за 120-милиметрови танкови оръдия и 155-милиметрови артилерийски системи. Очаква се обектът да подкрепи и програмите за танковете „Чалънджър 3“ и бронираните машини „Боксер“.

Източници: news.bg, shropshirestar.com, rheinmetall.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соросоида

    9 7 Отговор
    От Лондон прокрайните ши обстрелват Москва с тез сняряди

    Коментиран от #4

    16:47 22.10.2026

  • 2 Овчар

    13 3 Отговор
    Великобритания е муха с голяма уста по територия е два пъти колкото България и може да бъде заличена за няколко часа..! Това е неудобната истина.

    Коментиран от #5, #9

    16:56 22.10.2026

  • 3 Хммм

    8 5 Отговор
    Мръсни комунистически фашисти!! Това са Великобритания.

    Коментиран от #8

    16:57 22.10.2026

  • 4 Пак да кажа

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "Соросоида":

    Москва няма Пейтриът.Зимата ще ѝ трябват.

    Коментиран от #6, #13

    16:58 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 То пък

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пак да кажа":

    Украйна щото има. Зимата много ще и трябват.

    17:00 22.10.2026

  • 7 Преди

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ко ста бе боклук изтръпнал?":

    5 месеца

    17:01 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И колко

    5 1 Отговор
    Е велика умрелобритания каквото търсят ще го намерят

    17:11 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Въпрос

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пак да кажа":

    Що, Масква има ли?

    17:12 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пакистанеца

    3 0 Отговор
    Падам си по британки

    Коментиран от #17

    17:16 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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