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Генерал Павел: Сделката за руски дизел пречи на мира в Украйна
  Тема: Украйна

Генерал Павел: Сделката за руски дизел пречи на мира в Украйна

22 Октомври, 2026 18:12 1 104 63

  • петр павел-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна-
  • руски дизел-
  • владимир путин

Чешкият президент смята, че договорката на Доналд Тръмп с Москва е дала на Кремъл „глътка въздух“ и нова надежда да заобиколи Европа

Генерал Павел: Сделката за руски дизел пречи на мира в Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Сделката на Доналд Тръмп за доставка на руски дизел е усложнила възможността за прекратяване на огъня между Русия и Украйна. Това заяви президентът на Чехия Петр Павел в интервю пред Axel Springer Global Reporters Network, която включва Politico.

По думите му спирането на санкциите върху руското дизелово гориво е променило ситуацията, след като координираните ограничения на САЩ и Европа срещу руския петрол, олигарси и други индустрии са поставили Москва „в трудно положение“.

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„Сега ще бъде много по-трудно. Русия използва този импулс, за да се измъкне от натиск, и това е своеобразен морален заряд за нея“, заяви Павел.

Доналд Тръмп обяви по-рано през октомври, че Русия ще достави стотици хиляди тонове дизелово гориво на Съединените щати. Белият дом представи договорката като опит да бъдат осигурени големи количества гориво за световния пазар и да бъдат намалени цените.

Павел: Украйна е жертва на конфликта

Чешкият президент защити украинския държавен глава Володимир Зеленски, който беше обект на остри критики от американския президент.

„Вярвам, че президентът Зеленски и цяла Украйна са жертви на конфликта. Така че вероятно съм последният, който ще обвини Украйна, че е виновна за конфликта. Не е вината на Украйна, че Русия нападна Украйна. Не Украйна заплашва Русия“, каза Петр Павел.

Той добави, че Тръмп демонстрира по-отворен подход към Русия от всеки европейски лидер. Според Павел американският президент може да е привлечен до известна степен от Владимир Путин като от „авторитетен лидер“, но това не означава, че Съединените щати трябва да пренебрегват интересите на Европа.

„Грешка“, а не предателство

Павел не определи действията на Вашингтон като предателство към Украйна и европейските партньори. Той обаче заяви, че сделката е грешка, защото дава на Русия надежда да пренебрегне Европа и Украйна и да се съсредоточи върху отношенията със Съединените щати, а евентуално и с Китай.

„Това е в явно противоречие с нашите интереси в Европа“, заяви чешкият президент.

Петр Павел не изключи в бъдеще европейските държави отново да купуват руски петрол, но подчерта, че това ще отнеме време. По думите му редовните бизнес отношения с Москва биха били възможни, ако Русия започне да уважава суверенитета и границите на другите държави.

„Но Русия все още не е достигнала това ниво“, обобщи президентът на Чехия.

Източници: news.bg


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Генерал Лама дьо Петрохански

    27 1 Отговор
    Да знаете, много ме интересува какво казва генерал Павел.
    Същото нещо го казва генерал Атанасов и маршал Мирчев в България.

    18:16 22.10.2026

  • 3 Овчар

    22 1 Отговор
    Когато големите играчи търгуват желателно е кибиците да мълчат .! Мир в Украйна ще има в момента се търси инвеститор който да плати сметката..!

    Коментиран от #9, #52

    18:18 22.10.2026

  • 4 павле

    22 1 Отговор
    ще купуваш от Русия, но вече цените ще бъдат солени..специално за ЕС..Китай, Индия намазаха от вашата паза-партер...и малко трудно ще е бизнес отношения..но вече говорите за това, а още вчера искахте стратегическото поражение на Москва..

    18:18 22.10.2026

  • 5 сащ

    19 1 Отговор
    направи ЕС на маймуни..можете само да мрънкате...това най добре се получава..

    18:19 22.10.2026

  • 6 Пред горивата

    17 1 Отговор
    и печалбата нямаш карти срещу Тръмп.
    Имаше предположения че конгреса ще спре сделката но не се получи........ Парите са цар.
    А в България жълто паветниците бяха готови да се обзаложат че сделката ще бъде прекратена. Изпаднаха в шок

    18:19 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 голем

    17 1 Отговор
    смешник Павел на сцената.

    18:20 22.10.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Докато не се плати сметката те така ще бъде Украйна яде пи за чужда сметка сега да плаща

    Коментиран от #43

    18:20 22.10.2026

  • 10 Горски

    14 3 Отговор
    Ама нали Русия беше фалирала! Нали я санкционираме?
    Сега пък рязко била вдигнала приходите от петрол и намалявала така дефицита, дето е 3% ВЪВ ВРЕМЕ НА ВОЙНА.
    И ето едни интересни данни. Дания е на -, защото реално има бюджетен излишък.

    Страна , Прогнозен дефицит (% от БВП) , Прогнозен дефицит (млрд. EUR) , Реален дефицит към момента (% от БВП) , Реален дефицит към момента (млрд. EUR)

    Русия , 3.2% , 80.0 , 2.2% , 56.5

    Германия , 3.7% , 180.0 , 3.1% , 71.3
    Великобритания , 5.1% , 159.0 , 3.1% , 117.0
    Франция , 5.4% , 165.0 , 5.4% , 165.0
    Белгия , 5.2% , 34.0 , 5.2% , 34.0
    Холандия , 2.7% , 32.0 , 1.9% , 8.0
    Италия , 2.9% , 65.0 , 2.9% , 65.0
    Испания , 2.4% , 38.0 , 2.4% , 38.0
    Швеция , 2.8% , 18.0 , 2.8% , 17.5
    Дания , -0.2% , -1.1 , -2.0% , -10.5
    България , 5.7% , 7.2 , 2.8% , 3.5

    И кой колко дължи, КОЛКО РЕАЛНО ТЕГЛИ ДЪЛГ. Графата рефинансиран дълг е нарочна- държавите са на дефицит. Като имат да плащат стар дълг, те не го плащат, а теглят нов. Тези тегления не ги отчитат в дефицита и новия дълг все едно няма нов дълг.

    Коментиран от #15, #17, #35, #37

    18:22 22.10.2026

  • 11 A Политико питаха ли питаха ли Павката

    13 2 Отговор
    колко още иска да продължи мира в Украйна?

    -Генерал Павел: Сделката за руски дизел пречи на мира в Украйна

    18:22 22.10.2026

  • 12 Ами

    14 2 Отговор
    То и липсата на сделка за дизела не помагаше на окраина.

    18:22 22.10.2026

  • 13 Хкк

    9 1 Отговор
    От много мислене на генерали нафтата е 2 евра,а запасите като свършат ще стане 3,нека мислят още,Тръмп си има нафта а тия мислят

    18:23 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    3 14 Отговор
    СКОРО ЧАКАЙТЕ
    КУШНЕР ДА КУПИ ЛУКОЙЛ.

    СДЕЛКАТА Е ЗА ЛУКОЙЛ
    ЗАТОВА ТРЪМП
    ПРЕМАХНА САНКЦИИТЕ
    ЗА РУСИЯ.

    КУШНЕР СТРОИ ЯКО В АЛБАНИЯ
    КУШНЕР ЩЕ СТЪПИ В БЪЛГАРИЯ.

    И ВСИЧКИ РУСОФИЛКИ

    ПАК ЩЕ ВИКАТ

    ТРЪМП НАШ

    ТРЪМП НАШ .

    УРАААААА УРАААААА УРАААААА УРАААААА

    18:24 22.10.2026

  • 17 Само не разбрахме

    4 12 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Колко е минималната и средната заплата в кочината.

    Коментиран от #53

    18:24 22.10.2026

  • 18 Хахахахаха

    9 2 Отговор
    Съотношението на броя на предадените тела на загинали войници от Украйна и Русия за всички размени от началото на Втората военна операция е 7,46 към 1, а от началото на 2026 г. - 18,3 към 1.

    За целия период на размените общо 26 743 тела са предадени на Украйна, а 3586 на Русия.

    Коментиран от #41

    18:25 22.10.2026

  • 19 асенчо

    7 2 Отговор
    Ген.Павел и ген.Манчо, предвождащи девизиите на "мира", избиващ рускоговорящи ?

    18:25 22.10.2026

  • 20 А генерал Румен

    3 3 Отговор
    на какво мнение е?

    Коментиран от #26

    18:25 22.10.2026

  • 21 DW смърди

    11 4 Отговор
    "Не е вината на Украйна, че Русия нападна Украйна. Не Украйна заплашва Русия“

    Намерението да се влезе в НАТО беше обявено за заплаха и имаше дълги години предупреждения.
    Убийството на рускоговорящи в източна Украйна също не е за подминаване като причина за войната.
    Който трябва си знае защо го бият...

    Коментиран от #25

    18:26 22.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Mopдор трябва да бъде разрушен !

    2 13 Отговор
    Всяка сделка и договорка с терориста и масов убиец Путин пречи за мира, за световния мир.
    Докато не бъде унищожен фашисткия му режим, мир не може да има .

    Коментиран от #34

    18:27 22.10.2026

  • 24 Азззззззз

    10 1 Отговор
    Светът не се върти около и заради Украйна. Всеки ден зельо какво бил искал, тоя или оня какво казали.

    Коментиран от #29

    18:27 22.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 кукузел

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Азззззззз":

    Светът му е през оня, за галопиращата ни ИНФЛАЦИЯ.

    18:30 22.10.2026

  • 30 Обикновен човек

    1 9 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #63

    18:30 22.10.2026

  • 31 Атина Палада

    7 1 Отговор
    Финансовият министър на САЩ - Бесент вече отговори на евролидерите по отношение защо САЩ ще купуват петрол от Русия..." От началото на 2026 г Европа е закупила руски енергийни ресурси за 21 млрд.долара,но сега ,когато ние купуваме било помагане на Русия" ,каза Бесент.И посочи ,че в първата тройка на потребление на руски енергийни ресурси са Франция,Германия ,Англия

    Коментиран от #45

    18:31 22.10.2026

  • 32 морски

    6 0 Отговор
    Руски дизел пристига от Батуми в Бургас с танкери , и с цистерни се изнася за Украйна !!

    Коментиран от #42

    18:31 22.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Викам да поизбессим стотина комунета

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":

    Другите ще станат по ниски от тревата.

    18:32 22.10.2026

  • 35 Петер ЧебоРашка

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Когато руснаците спрат да питат защо живеят като в Папуа Нова Гвинея, пак пробвай с цифричките си.

    18:32 22.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бай той Толстой

    3 1 Отговор
    Кой е тоя евродемократичен глупак?

    18:33 22.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Респект

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "морски":

    Еми хубаво, въртим търговия.

    18:34 22.10.2026

  • 43 Какво да

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    плаща!? Имали дали - насила не са ги взели!? Ха сега комисионерите да се бръкнат по дълбоко в джобовете си че не ги чака нищо добро!

    18:36 22.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ЪХЪ

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Преди 2022 година газът от русия за Европа беше 80%.
    Сега е под 10%.
    Догодина ще е около нулата.

    Коментиран от #58

    18:39 22.10.2026

  • 46 БВП на човек

    1 4 Отговор
    Русия е след Тринидад и Тобаго.Или след Тринидад и Тобаго.Там някъде.

    18:41 22.10.2026

  • 47 Тити

    1 4 Отговор
    До сега Европа трябваше да прати войски в Украйна пет години спане задминаха и мечките.

    Коментиран от #50, #54

    18:41 22.10.2026

  • 48 Хи хи

    4 1 Отговор
    Дизела изобщо, ама ИЗОБЩО не е пречка за мира в украйна !! Достатъчно е зеленото жуже да предаде териториите, отказ от нато и ето ти МИР !!

    18:41 22.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хи хи

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Тити":

    Европа ако беше пратила войски в укрия щеше да е изяла ядрения !!

    18:45 22.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 селяк

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Инвеститора е ясен - България и другите баламури от ЕС

    18:47 22.10.2026

  • 53 Горски

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Само не разбрахме":

    Те като те подпукат с орешниците ще те питам дали е "кочина". Със сигурност е по добре, от колкото тук.

    18:47 22.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "ЪХЪ":

    Вярвай си:))) .Сега е само 80% .Догодина ще е 100% руски .С посредник - САЩ!

    Коментиран от #61

    19:02 22.10.2026

  • 59 ЧЕХИТЕ СА ПРИТЕСНЕНИ

    2 2 Отговор
    Ще плащат репарации.

    19:09 22.10.2026

  • 60 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Петр Павел е като нашия Гюро Михайлов,ама е избран след намесата на Райха.В Чехия не се допускат грешки,но и това е до време.След изборите в САЩ бай Дончо ще се развихри и от Урсулианците ще хвърчи перушина и петина .

    19:11 22.10.2026

  • 61 Догодина ако я има русия

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Атина Палада":

    Ще може да изнася само тиня.Не,че ми дреме за руските крепостни.

    Коментиран от #62

    19:14 22.10.2026

  • 62 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Догодина ако я има русия":

    Вие предвиждате, че догодина Русия няма да я има ли???

    19:18 22.10.2026

  • 63 Дивуй

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Обикновен човек":

    За това си и ще бъдеш обикновен льольо

    19:18 22.10.2026

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