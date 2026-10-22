-Генерал Павел: Сделката за руски дизел пречи на мира в Украйна

Сделката на Доналд Тръмп за доставка на руски дизел е усложнила възможността за прекратяване на огъня между Русия и Украйна. Това заяви президентът на Чехия Петр Павел в интервю пред Axel Springer Global Reporters Network, която включва Politico.
По думите му спирането на санкциите върху руското дизелово гориво е променило ситуацията, след като координираните ограничения на САЩ и Европа срещу руския петрол, олигарси и други индустрии са поставили Москва „в трудно положение“.
„Сега ще бъде много по-трудно. Русия използва този импулс, за да се измъкне от натиск, и това е своеобразен морален заряд за нея“, заяви Павел.
Доналд Тръмп обяви по-рано през октомври, че Русия ще достави стотици хиляди тонове дизелово гориво на Съединените щати. Белият дом представи договорката като опит да бъдат осигурени големи количества гориво за световния пазар и да бъдат намалени цените.
Павел: Украйна е жертва на конфликта
Чешкият президент защити украинския държавен глава Володимир Зеленски, който беше обект на остри критики от американския президент.„Вярвам, че президентът Зеленски и цяла Украйна са жертви на конфликта. Така че вероятно съм последният, който ще обвини Украйна, че е виновна за конфликта. Не е вината на Украйна, че Русия нападна Украйна. Не Украйна заплашва Русия“, каза Петр Павел.
Той добави, че Тръмп демонстрира по-отворен подход към Русия от всеки европейски лидер. Според Павел американският президент може да е привлечен до известна степен от Владимир Путин като от „авторитетен лидер“, но това не означава, че Съединените щати трябва да пренебрегват интересите на Европа.
„Грешка“, а не предателство
Павел не определи действията на Вашингтон като предателство към Украйна и европейските партньори. Той обаче заяви, че сделката е грешка, защото дава на Русия надежда да пренебрегне Европа и Украйна и да се съсредоточи върху отношенията със Съединените щати, а евентуално и с Китай.„Това е в явно противоречие с нашите интереси в Европа“, заяви чешкият президент.
Петр Павел не изключи в бъдеще европейските държави отново да купуват руски петрол, но подчерта, че това ще отнеме време. По думите му редовните бизнес отношения с Москва биха били възможни, ако Русия започне да уважава суверенитета и границите на другите държави.
„Но Русия все още не е достигнала това ниво“, обобщи президентът на Чехия.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Генерал Лама дьо Петрохански
Същото нещо го казва генерал Атанасов и маршал Мирчев в България.
18:16 22.10.2026
3 Овчар
Коментиран от #9, #52
18:18 22.10.2026
4 павле
18:18 22.10.2026
5 сащ
18:19 22.10.2026
6 Пред горивата
Имаше предположения че конгреса ще спре сделката но не се получи........ Парите са цар.
А в България жълто паветниците бяха готови да се обзаложат че сделката ще бъде прекратена. Изпаднаха в шок
18:19 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 голем
18:20 22.10.2026
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "Овчар":Докато не се плати сметката те така ще бъде Украйна яде пи за чужда сметка сега да плаща
Коментиран от #43
18:20 22.10.2026
10 Горски
Сега пък рязко била вдигнала приходите от петрол и намалявала така дефицита, дето е 3% ВЪВ ВРЕМЕ НА ВОЙНА.
И ето едни интересни данни. Дания е на -, защото реално има бюджетен излишък.
Страна , Прогнозен дефицит (% от БВП) , Прогнозен дефицит (млрд. EUR) , Реален дефицит към момента (% от БВП) , Реален дефицит към момента (млрд. EUR)
Русия , 3.2% , 80.0 , 2.2% , 56.5
Германия , 3.7% , 180.0 , 3.1% , 71.3
Великобритания , 5.1% , 159.0 , 3.1% , 117.0
Франция , 5.4% , 165.0 , 5.4% , 165.0
Белгия , 5.2% , 34.0 , 5.2% , 34.0
Холандия , 2.7% , 32.0 , 1.9% , 8.0
Италия , 2.9% , 65.0 , 2.9% , 65.0
Испания , 2.4% , 38.0 , 2.4% , 38.0
Швеция , 2.8% , 18.0 , 2.8% , 17.5
Дания , -0.2% , -1.1 , -2.0% , -10.5
България , 5.7% , 7.2 , 2.8% , 3.5
И кой колко дължи, КОЛКО РЕАЛНО ТЕГЛИ ДЪЛГ. Графата рефинансиран дълг е нарочна- държавите са на дефицит. Като имат да плащат стар дълг, те не го плащат, а теглят нов. Тези тегления не ги отчитат в дефицита и новия дълг все едно няма нов дълг.
Коментиран от #15, #17, #35, #37
18:22 22.10.2026
11 A Политико питаха ли питаха ли Павката
-Генерал Павел: Сделката за руски дизел пречи на мира в Украйна
18:22 22.10.2026
12 Ами
18:22 22.10.2026
13 Хкк
18:23 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
КУШНЕР ДА КУПИ ЛУКОЙЛ.
СДЕЛКАТА Е ЗА ЛУКОЙЛ
ЗАТОВА ТРЪМП
ПРЕМАХНА САНКЦИИТЕ
ЗА РУСИЯ.
КУШНЕР СТРОИ ЯКО В АЛБАНИЯ
КУШНЕР ЩЕ СТЪПИ В БЪЛГАРИЯ.
И ВСИЧКИ РУСОФИЛКИ
ПАК ЩЕ ВИКАТ
ТРЪМП НАШ
ТРЪМП НАШ .
УРАААААА УРАААААА УРАААААА УРАААААА
18:24 22.10.2026
17 Само не разбрахме
До коментар #10 от "Горски":Колко е минималната и средната заплата в кочината.
Коментиран от #53
18:24 22.10.2026
18 Хахахахаха
За целия период на размените общо 26 743 тела са предадени на Украйна, а 3586 на Русия.
Коментиран от #41
18:25 22.10.2026
19 асенчо
18:25 22.10.2026
20 А генерал Румен
Коментиран от #26
18:25 22.10.2026
21 DW смърди
Намерението да се влезе в НАТО беше обявено за заплаха и имаше дълги години предупреждения.
Убийството на рускоговорящи в източна Украйна също не е за подминаване като причина за войната.
Който трябва си знае защо го бият...
Коментиран от #25
18:26 22.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Mopдор трябва да бъде разрушен !
Докато не бъде унищожен фашисткия му режим, мир не може да има .
Коментиран от #34
18:27 22.10.2026
24 Азззззззз
Коментиран от #29
18:27 22.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 кукузел
До коментар #24 от "Азззззззз":Светът му е през оня, за галопиращата ни ИНФЛАЦИЯ.
18:30 22.10.2026
30 Обикновен човек
Коментиран от #63
18:30 22.10.2026
31 Атина Палада
Коментиран от #45
18:31 22.10.2026
32 морски
Коментиран от #42
18:31 22.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Викам да поизбессим стотина комунета
До коментар #23 от "Mopдор трябва да бъде разрушен !":Другите ще станат по ниски от тревата.
18:32 22.10.2026
35 Петер ЧебоРашка
До коментар #10 от "Горски":Когато руснаците спрат да питат защо живеят като в Папуа Нова Гвинея, пак пробвай с цифричките си.
18:32 22.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Бай той Толстой
18:33 22.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Респект
До коментар #32 от "морски":Еми хубаво, въртим търговия.
18:34 22.10.2026
43 Какво да
До коментар #9 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":плаща!? Имали дали - насила не са ги взели!? Ха сега комисионерите да се бръкнат по дълбоко в джобовете си че не ги чака нищо добро!
18:36 22.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ЪХЪ
До коментар #31 от "Атина Палада":Преди 2022 година газът от русия за Европа беше 80%.
Сега е под 10%.
Догодина ще е около нулата.
Коментиран от #58
18:39 22.10.2026
46 БВП на човек
18:41 22.10.2026
47 Тити
Коментиран от #50, #54
18:41 22.10.2026
48 Хи хи
18:41 22.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хи хи
До коментар #47 от "Тити":Европа ако беше пратила войски в укрия щеше да е изяла ядрения !!
18:45 22.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 селяк
До коментар #3 от "Овчар":Инвеститора е ясен - България и другите баламури от ЕС
18:47 22.10.2026
53 Горски
До коментар #17 от "Само не разбрахме":Те като те подпукат с орешниците ще те питам дали е "кочина". Със сигурност е по добре, от колкото тук.
18:47 22.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Атина Палада
До коментар #45 от "ЪХЪ":Вярвай си:))) .Сега е само 80% .Догодина ще е 100% руски .С посредник - САЩ!
Коментиран от #61
19:02 22.10.2026
59 ЧЕХИТЕ СА ПРИТЕСНЕНИ
19:09 22.10.2026
60 Сатана Z
19:11 22.10.2026
61 Догодина ако я има русия
До коментар #58 от "Атина Палада":Ще може да изнася само тиня.Не,че ми дреме за руските крепостни.
Коментиран от #62
19:14 22.10.2026
62 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
До коментар #61 от "Догодина ако я има русия":Вие предвиждате, че догодина Русия няма да я има ли???
19:18 22.10.2026
63 Дивуй
До коментар #30 от "Обикновен човек":За това си и ще бъдеш обикновен льольо
19:18 22.10.2026