-Генерал Павел: Сделката за руски дизел пречи на мира в Украйна

Сделката на Доналд Тръмп за доставка на руски дизел е усложнила възможността за прекратяване на огъня между Русия и Украйна. Това заяви президентът на Чехия Петр Павел в интервю пред Axel Springer Global Reporters Network, която включва Politico.

По думите му спирането на санкциите върху руското дизелово гориво е променило ситуацията, след като координираните ограничения на САЩ и Европа срещу руския петрол, олигарси и други индустрии са поставили Москва „в трудно положение“.

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„Сега ще бъде много по-трудно. Русия използва този импулс, за да се измъкне от натиск, и това е своеобразен морален заряд за нея“, заяви Павел.

Доналд Тръмп обяви по-рано през октомври, че Русия ще достави стотици хиляди тонове дизелово гориво на Съединените щати. Белият дом представи договорката като опит да бъдат осигурени големи количества гориво за световния пазар и да бъдат намалени цените.

Павел: Украйна е жертва на конфликта

Чешкият президент защити украинския държавен глава Володимир Зеленски, който беше обект на остри критики от американския президент.

„Вярвам, че президентът Зеленски и цяла Украйна са жертви на конфликта. Така че вероятно съм последният, който ще обвини Украйна, че е виновна за конфликта. Не е вината на Украйна, че Русия нападна Украйна. Не Украйна заплашва Русия“, каза Петр Павел.

Той добави, че Тръмп демонстрира по-отворен подход към Русия от всеки европейски лидер. Според Павел американският президент може да е привлечен до известна степен от Владимир Путин като от „авторитетен лидер“, но това не означава, че Съединените щати трябва да пренебрегват интересите на Европа.

„Грешка“, а не предателство

Павел не определи действията на Вашингтон като предателство към Украйна и европейските партньори. Той обаче заяви, че сделката е грешка, защото дава на Русия надежда да пренебрегне Европа и Украйна и да се съсредоточи върху отношенията със Съединените щати, а евентуално и с Китай.

„Това е в явно противоречие с нашите интереси в Европа“, заяви чешкият президент.

Петр Павел не изключи в бъдеще европейските държави отново да купуват руски петрол, но подчерта, че това ще отнеме време. По думите му редовните бизнес отношения с Москва биха били възможни, ако Русия започне да уважава суверенитета и границите на другите държави.

„Но Русия все още не е достигнала това ниво“, обобщи президентът на Чехия.

Източници: news.bg